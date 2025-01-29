10 nejlepších alternativ Boxu pro správu podnikového obsahu v roce 2025

Box je komplexní nástroj pro správu dokumentů určený k ukládání a sdílení souborů. Nespolehlivost platformy, časté a náhodné selhání systému, strmá křivka učení a pomalé načítání však odrazují organizace pracující na dálku, pro které je čas penězi.
Navíc absence bezplatné nebo freemium verze je překážkou pro organizace s omezeným rozpočtem, které hledají alternativy.
Naštěstí jsme za vás odvedli tu těžkou práci, takže vy už nemusíte. Zde je náš podrobný seznam deseti nejlepších alternativ Boxu, které stojí za zvážení.
Co byste měli hledat v alternativách Boxu?
Jelikož hledáte alternativy k Boxu, najdete mnoho možností. Výběr jedné z nich je matoucí, protože každá alternativa k Boxu se snaží zastínit ostatní. Zde je stručný přehled toho, co byste měli očekávat při zvažování jednotlivých možností.
- Cloudová infrastruktura: Vzhledem k tomu, že Box je cloudové řešení, měly by být i nejlepší alternativy cloudové. Zajišťují zjednodušenou spolupráci a plynulý přístup odkudkoli.
- Kapacita úložiště dokumentů: Zvažte své současné a budoucí požadavky na úložiště a zda alternativa k Boxu tyto požadavky flexibilně splňuje. Díky škálovatelnosti a kontrole bude tento software dobrou volbou.
- Formáty souborů: Nástroj pro správu dokumentů a sdílení souborů musí podporovat mnoho formátů souborů. Koneckonců, nekompatibilita by měla být poslední překážkou, která brání efektivní správě obsahu.
- Omezení velikosti souborů: Omezení velikosti souborů je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, zejména pokud pracujete s objemnými a rozsáhlými soubory.
- Spolupráce: Hledejte alternativu Boxu, která nabízí nástroje pro spolupráci, jako je editace v reálném čase, komentáře a kontrola verzí. Měla by také umožňovat nastavení sdílených týmových složek s podrobnou kontrolou přístupu.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Data jsou sama o sobě cenná, ale v regulovaných odvětvích jsou ještě mnohem důležitější. Podniky působící v takovém odvětví by měly hledat alternativu k Boxu, která je v souladu s pokyny pro ochranu osobních údajů a bezpečnost, jako jsou HIPAA, GDPR atd.
- Integrace: Promyslete si logistiku propojení alternativy Boxu se stávajícími technologiemi ve vaší organizaci. Potřebujete něco, co se hladce integruje s nástroji, platformami a službami, místo aby je zcela narušovalo!
- Mobilní přístupnost: Přístupnost je při práci s vzdálenými nebo rozptýlenými týmy zásadní – to je hlavní důvod popularity nástrojů, jako je Box. Zkontrolujte, zda alternativa k Boxu nabízí responzivní webové stránky nebo aplikace pro přístup z mobilních telefonů a tabletů.
- Zálohování a obnova: Vzhledem k tomu, že data představují cenný majetek, potřebujete robustní nástroje pro správu havárií, zálohování dat a obnovu, aby nedošlo ke ztrátě žádných dat.
Upozorňujeme, že výše uvedený seznam je pouze orientační a jeho cílem je poskytnout základ pro informované rozhodnutí. Podle svých konkrétních požadavků jej můžete libovolně doplňovat nebo zkracovat.
10 nejlepších alternativ k Boxu, které můžete použít
Zde je náš seznam nejlepších alternativ Boxu, které stojí za pozornost.
1. ClickUp
Jako komplexní sada nástrojů pro produktivitu přesahuje ClickUp rámec platformy pro správu dokumentů nebo sdílení souborů. Jedná se o moderní operační systém pro digitální pracovní prostory s integrovanými cloudovými funkcemi, možností spolupráce, automatizací pracovních postupů, robustním zabezpečením a dalšími funkcemi.
ClickUp je více než jen alternativa k Boxu—je to kompletní upgrade systému! S ClickUpem můžete jít dál než jen k vytváření a sdílení dokumentů. Vytvořte virtuální úložiště znalostí na podporu úkolů přidělených členům týmu. Aktualizujte, měňte a upravujte dokumenty související s projekty a sdílejte je s členy svého týmu. Usnadněte přístup k potřebným informacím, aniž byste ohrozili bezpečnost nebo kontrolu přístupu.
Zde je náhled toho, co dělá ClickUp tak výjimečným:
ClickUp Docs
ClickUp Docs je cloudový nástroj pro spolupráci, který zákazníkům pomáhá v reálném čase společně vytvářet, organizovat a ukládat různé dokumenty, wiki, znalostní báze a další. Sdílejte dokumenty bezpečně s oprávněnými osobami mimo týmy.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards jsou virtuální tabule, na kterých vaše týmy spolupracují a brainstormují nad centralizovaným dokumentem. Využijte výsledné praktické nápady a přeměňte je na úkoly, propojte související dokumenty a soubory a mnoho dalšího.
ClickUp AI
ClickUp AI je asistent s umělou inteligencí, který přebírá role a odpovědnosti na základě vašich konkrétních potřeb. Využijte jej k vytváření souhrnů, extrahování akčních položek, plynulé komunikaci a generování perfektně formátovaného obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs pro ukládání, vytváření, správu a sdílení dokumentů v reálném čase prostřednictvím centralizovaného úložiště.
- Integrace s více než 1 000 nástroji a platformami pro zlepšení správy a sdílení obsahu.
- Výkonná vyhledávací funkce, která prohledá celý váš pracovní prostor a najde úkoly, dokumenty, tabule atd.
- Jednotný panel pro správu souborů, sdílení zdrojů, sledování pokroku, správu pracovní zátěže a další funkce.
- Přiřazené komentáře k přiřazení akčních položek nebo k upoutání pozornosti někoho na konkrétní části dokumentu
- Užijte si mobilitu na cestách – ClickUp je k dispozici na všech zařízeních Windows a Apple jako desktopová a mobilní aplikace.
Omezení ClickUp
- Hierarchie prostoru/složek/seznamů/úkolů je zpočátku trochu matoucí.
- Může se to zdát jako hodně, pokud máte minimální požadavky na správu dokumentů.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever: 0 $ s úložištěm 100 MB
- Neomezený tarif: 10 $ za uživatele a měsíc za neomezené úložiště
- Business Plan: 19 $ za uživatele a měsíc za neomezené úložiště
- Enterprise Plan: Individuální ceny za neomezené úložiště
- ClickUp AI (doplněk): 5 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 177 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 915 recenzí)
2. Google Drive
Ve světě ukládání dokumentů a sdílení souborů je Google Drive jméno, které není třeba představovat. Téměř každý již tuto alternativu Boxu použil pro osobní účely. Umožňuje vám také sdílet soubory a spolupracovat v Google Workspace.
Nejlepší funkce Google Drive
- Komplexní šifrování, dvoufaktorová autentizace, pravidelné audity SOC pro ochranu souborů a dat
- Proaktivní skenování souborů za účelem detekce a odstranění malwaru, ransomwaru, phishingu nebo spamu
- Nativní integrace s celou sadou Google Suite – Docs, Sheets, Slides, Meets atd.
- Kompatibilní s více než 100 typy souborů, včetně obrázků, CAD souborů, PDF atd.
- Funkce podrobného vyhledávání podporovaná technologií optického rozpoznávání znaků
Omezení služby Google Drive
- Sdílené soubory nelze chránit heslem.
- Budete si muset stáhnout několik mobilních aplikací, abyste mohli upravovat nebo měnit soubory v Google Drive.
- Využití úložiště není zcela transparentní a může skrývat nadměrné množství souborů.
Ceny služby Google Drive
- Osobní: 0 $ za cloudové úložiště až do 15 GB
- Business Standard: 12 USD za uživatele a měsíc za 2 TB úložiště v cloudu
Přihlaste se k měsíčnímu tarifu Google One a rozšiřte možnosti služby Google Drive, která zahrnuje Drive, Gmail a Fotky.
Ceny předplatného Google One
- Základní: 1,99 $ měsíčně nebo 19,99 $ ročně za 100 GB úložného prostoru
- Standard: 2,99 $ měsíčně nebo 29,99 $ ročně za 200 GB úložného prostoru
- Premium: 9,99 $ měsíčně nebo 99,99 $ ročně za 2 TB úložného prostoru
Hodnocení a recenze služby Google Drive
- G2: N. A
- Capterra: 4,8/5 (27 305 recenzí)
3. Square 9 Softworks
Umožňuje podnikům přejít na bezpapírový provoz díky digitalizaci. Nahrazení fyzických souborů virtuálními soubory vyžaduje funkcionalitu sdílení souborů na základě přístupu, podobně jako v tradičním papírovém systému. Z tohoto důvodu funguje Square 9 také jako nástroj pro správu dokumentů.
Nejlepší funkce Square 9 Softworks
- GlobalCapture je pokročilý software pro automatizaci zachycování dokumentů, který zachycuje, třídí a ověřuje velké objemy souborů.
- Nástroje AI (TransformAI), technologie OCR, rozpoznávání čárových kódů, vyhledávání v databázích a extrakce tabulkových dat identifikují informace a převádějí je do strukturované datové podoby.
- GlobalSearch Go nabízí funkci vyhledávání v rámci celé společnosti, která vám pomůže najít potřebný soubor.
- Shromažďuje data z přizpůsobitelných formulářů a převádí je na poznatky, které podporují automatizaci.
Omezení Square 9 Softworks
- Pomalé připojení k serveru snižuje rychlost nahrávání nebo stahování.
- Všechny aktualizace budete muset nainstalovat ručně.
- Absence automatického čištění má inflační vliv na soubory.
Ceny Square 9 Softworks
- Square 9 Process Automation Essentials: 45 USD za uživatelskou licenci za měsíc
- Square 9 Digital Transformation Essentials: 68 USD za uživatelskou licenci za měsíc
- Square 9 Enterprise Essentials: 75 USD za uživatelskou licenci za měsíc
K dispozici je bezplatná zkušební verze.
Hodnocení a recenze Square 9 Softworks
- G2: 4,5/5 (134 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (112 recenzí)
4. Microsoft OneDrive
Stejně jako Google Drive nabízí služby hostingu souborů zákazníkům Google, OneDrive nabízí totéž klientům Microsoftu. Používejte jej k ukládání, přístupu a sdílení souborů kdykoli a odkudkoli, aby byla práce na dálku plynulá.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive
- Nahrávání souborů do OneDrive jedním kliknutím s kontrolou omezení šířky pásma
- Přístup k Microsoft OneDrive z jakéhokoli zařízení – notebooku, stolního počítače, smartphonu nebo tabletu.
- Umožňuje offline úpravy díky uchování lokální kopie na zařízeních, která se synchronizuje globálně při připojení k internetu.
- Pomocí aplikace Microsoft Teams můžete vytvářet sdílené odkazy a zároveň zachovat podrobnou kontrolu přístupu.
- Sdílejte soubory a spolupracujte v reálném čase pomocí oblíbených nástrojů, jako jsou Word, Excel a PowerPoint.
- Zálohujte své soubory do cloudu a obnovte je v případě náhodného smazání nebo útoku.
- Automatická klasifikace štítků citlivosti pro lepší ochranu souborů
Omezení služby Microsoft OneDrive
- Konvence pojmenování souborů je zastaralá a speciální znaky mohou být během nahrávání nahrazeny, čímž dojde k přejmenování souboru.
- Sdílení souborů je omezeno na 50 000 položek v rámci složky nebo podsložky a umožňuje kopírovat pouze 2500 souborů najednou.
- Maximální velikost nahraných a stažených souborů je 250 GB.
Ceny služby Microsoft OneDrive
Domů
- Microsoft 365: 0 $ za cloudové úložiště až do 5 GB
- Microsoft 365 Basic: 1,99 $ měsíčně nebo 19,99 $ ročně za 100 GB úložného prostoru
- Microsoft 365 Personal: 5,99 $ měsíčně nebo 59,99 $ ročně za 1 TB úložného prostoru
- Microsoft 365 Family: 7,99 $ měsíčně nebo 79,99 $ ročně za 6 TB úložiště
Podnikání
- OneDrive for Business: 5,00 $ za uživatele a měsíc za 1 TB úložiště v cloudu
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ za uživatele a měsíc za 1 TB na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele a měsíc za 1 TB na uživatele
K dispozici je měsíční bezplatná zkušební verze pro podnikové tarify.
Hodnocení a recenze služby Microsoft OneDrive
- G2: 4,3/5 (9 461 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (11 862 recenzí)
5. DocStar
DocStar je software pro správu podnikového obsahu (ECM), sdílení souborů a automatizaci procesů pro firmy. Zefektivňuje obchodní procesy, zvyšuje produktivitu, posiluje spolupráci a zajišťuje dodržování předpisů.
Nejlepší funkce DocStar
- Intuitivní bezpapírové ukládání a správa souborů s funkcemi OCR
- Flexibilní nasazení v cloudu nebo na místě
- Automatizuje sběr, klasifikaci, indexování a směrování dat, aby usnadnil chytřejší a autonomní procesy.
- Soulad se standardními protokoly na ochranu dat a soukromí, jako jsou HIPAA, WISP atd.
Omezení DocStar
- Jednoduché procesy mají zdlouhavé a složité kroky, které jsou zbytečné.
- Nabízí malou hodnotu za danou cenu a ceny nejsou transparentní.
- Nastavení a konfigurace trvají věčnost
Ceny DocStar
Podrobnosti o cenách získáte u společnosti DocStar.
Hodnocení a recenze DocStar
- G2: 3,7/5 (118 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (99 recenzí)
6. Dropbox
Dropbox je další populární alternativou Boxu, která si již vybudovala solidní reputaci jako cloudová platforma pro sdílení souborů. Používejte ji na různých zařízeních k vytváření, přístupu a sdílení souborů, ať už pro osobní použití nebo pro práci.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Bezpečnostní funkce, jako je ochrana heslem, historie prohlížení, obnova souborů a vodoznaky.
- Vytvářejte sledovatelné odkazy pro doručování velkých a objemných souborů v reálném čase a sledujte úroveň interakce se soubory.
- Capture podporuje nabídku kontextu, poskytování nebo shromažďování zpětné vazby a sdílení aktualizací.
- Podepisujte dokumenty elektronicky a využijte takové oprávnění k automatizaci následných pracovních postupů pro efektivní správu úkolů.
- Výkonné integrace napříč Google Workspace, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas a dalšími
Omezení Dropboxu
- Chybí vyhledávací funkce
- Sdílení souborů je obtížné, pokud příjemce nemá účet Dropbox.
- Umožňuje pouze jeden administrátorský účet
Ceny Dropbox Business
- Essentials: 22 $ měsíčně nebo 216 $ ročně za 3 TB úložiště v cloudu
- Business: 24 $ za uživatele a měsíc nebo 240 $ za rok za 9 TB úložného prostoru v cloudu
- Business Plus: 32 $ za uživatele za měsíc nebo 312 $ za rok za 15 TB úložiště v cloudu
- Podnik: Individuální ceny
Nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi placených tarifů.
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (20 776 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (21 499 recenzí)
7. MediaValet
MediaValet je software pro správu digitálních aktiv (DAM) určený pro firmy. Vytváří centralizované úložiště pro ukládání aktiv, jako jsou obrázky, videa a dokumenty, a pomáhá s jejich organizací, kontrolou verzí a správou. Software je postaven na platformě Microsoft Azure a disponuje více než 140 datovými centry v 61 zemích.
Nejlepší funkce MediaValet
- Vytvořte flexibilní centralizovanou knihovnu pro ukládání všech značkových aktiv a stanovení značkových pokynů.
- Ukládejte rozpracované návrhové soubory přímo do cloudu pomocí CreativeSPACEs.
- Sdílení souborů je k dispozici prostřednictvím e-mailu, light boxů, portálů značek, odkazů a webových galerií.
- Distribuujte vysoce kvalitní digitální data mezi zúčastněné strany a zároveň udržujte kontrolu přístupu.
- Přidejte metadata generovaná umělou inteligencí, aby byly soubory snadno vyhledatelné.
Omezení MediaValet
- Vyhledávání a organizace by mohly být lepší
- Z mobilní aplikace nelze nahrávat soubory přímo.
- Žádná aplikace pro zařízení iPad Apple
Ceny MediaValet
Podrobnosti o cenách získáte u společnosti MediaValet.
Hodnocení a recenze MediaValet
- G2: 4,6/5 (176 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (108 recenzí)
8. ShareFile
Další na našem seznamu alternativ k Boxu je ShareFile, platforma pro spolupráci při správě dokumentů a sdílení souborů z ekosystému Citrix, prostřednictvím ShareFile Next. Jelikož je určena především pro podniky, je ShareFile kompatibilní se všemi typy a formáty souborů. Je také vhodná pro rychle rostoucí podniky.
Nejlepší funkce ShareFile
- Řadič úložné zóny umožňuje klientům ShareFile procházet, nahrávat nebo stahovat dokumenty v zabezpečeném prostředí.
- RightSignature umožňuje elektronické podepisování digitálních dokumentů.
- Intuitivní widgety pro plochu a aplikace pro více zařízení pro přístup ke sdíleným souborům a jejich správu.
- Zabezpečení přenosu dat založené na šifrovacích protokolech SSL a TLS
- Definujte data vypršení platnosti odkazů pro sdílení souborů
Omezení ShareFile
- Proces přenosu souborů je pomalý, nespolehlivý a frustrující.
- Chybí možnosti úpravy souborů
- Organizace souborů je neefektivní a příliš komplikovaná, s příliš mnoha složkami a bez vyhledávací funkce.
Ceny ShareFile
- Standard: 11 USD za uživatele za měsíc nebo 120 USD za uživatele za rok za neomezené úložiště
- Advanced: 17,60 $ za uživatele za měsíc nebo 192 $ za uživatele za rok za neomezené úložiště
- Premium: 27,50 $ za uživatele a měsíc nebo 300 $ za uživatele a rok za neomezené úložiště
- Virtual Data Room: 75 USD za uživatele za měsíc nebo 810 USD za uživatele za rok za 1 GB/licenci
- Enterprise: Individuální ceny
Nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi plánů Premium a Virtual Data Room.
Hodnocení a recenze ShareFile
- G2: 4,2/5 (1 390 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (383 recenzí)
9. Laserfiche
Podobně jako DocStar je Laserfiche ECM řešení pro správu dokumentů, sdílení souborů a automatizaci obchodních procesů. Zjednodušuje zachycování, ukládání a vyhledávání dokumentů, aby podniky mohly pracovat efektivněji. Zajistěte plynulou spolupráci na dokumentech a zároveň dodržujte předpisy díky inteligentní automatizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce Laserfiche
- Inteligentní sběr dat pomáhá vytvářet strukturovaná data a automaticky je klasifikuje do logických kategorií.
- Nastavte inteligentní automatizaci pro pracovní postupy zaměřené na obsah – nejsou nutné žádné znalosti programování.
- Spolupracujte s týmy na centralizované a bezpečné platformě s kontrolou životního cyklu záznamů.
- Spravujte řízení přístupu, chraňte soukromí a bezpečnost dat a udržujte soulad s předpisy.
- Více než 300 šablon řešení pro rychlý start spolupráce, produktivity a efektivity
Omezení Laserfiche
- Uživatelské rozhraní je obtížně ovladatelné a není dostatečně zaměřené na zákazníka.
- Funkce vyhledávání je špatná, pomalá a nespolehlivá.
- Školení a výukové programy jsou za příplatek.
Ceny Laserfiche
Laserfiche Cloud
- Starter: 50 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
- Professional: 69 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
- Business: 79 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
Vlastní hosting
- Starter: 45 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Professional: 60 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
- Business: 69 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Laserfiche
- G2: 4,7/5 (699 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (62 recenzí)
10. Revver
Většina platforem pro sdílení souborů se vyvinula nad rámec správy dokumentů. Totéž platí pro Revver, dříve Rubex od eFileCabinet.
Revver je alternativa k Boxu, která si klade za cíl digitálně transformovat strategie ukládání a správy dokumentů v podnicích a zároveň zefektivnit práci závislou na dokumentech. Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí dává smysl, že Revver pomáhá středním a velkým podnikům držet krok s měnícími se potřebami.
Nejlepší funkce Revver
- Nabízí automatizaci bez kódování a nástroje pro workflow, které zlepšují obchodní procesy.
- Vlastní šablony pro nastavení automatizace založené na spouštěčích
- Zónové OCR pro přesnější vyhledávání, a to i u obrázků, a vylepšené ukládání a vyhledávání dokumentů.
- Hladká integrace s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Microsoft 365, DocuSign, Salesforce atd.
Omezení Revver
- Změny v dokumentech se nesynchronizují spolehlivě mezi jinými zařízeními.
- Mezi cloudovou verzí a softwarem typu klient-server je rozdíl ve výkonu, přičemž první z nich je lepší.
Ceny Revver
Podrobnosti o cenách získáte u společnosti Revver.
Hodnocení a recenze Revver
- G2: 4,3/5 (354 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (893 recenzí)
Alternativy k Boxu pro bezpečné cloudové úložiště a sdílení souborů:
Pokud hledáte bezpečné, spolehlivé a flexibilní alternativy k Boxu, vaše hledání končí u ClickUp. Překonává nabídku Boxu v oblasti zpracování dokumentů, sdílení souborů, intuitivních dashboardů, robustního reportingu, více zobrazení, více než 50 vzorů automatizace a bohaté knihovny šablon.
Všestrannost a přizpůsobivost ClickUp z něj činí vynikající volbu nejen pro vaše současné potřeby, ale i pro jakékoli budoucí požadavky. Vzhledem k tomu, že většina firem nehledá samostatné sdílení dokumentů, má smysl zvolit kompletní řešení pro plánování projektů, spolupráci, asistenci AI a soudržnou práci napříč týmy. ClickUp je jednotná platforma s inteligentními funkcemi, které snižují rušivé vlivy a zvyšují produktivitu.
