10 nejlepších alternativ a konkurentů Dropbox Paper 2025

Spolupráce na dokumentech se stala základním kamenem moderního pracoviště. Umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, sdílet nápady, poskytovat zpětnou vazbu a posouvat projekty vpřed mnohem rychleji, než jsme si dokázali představit v dobách papírových dokumentů.
Dropbox Paper je pro mnohé nepostradatelným nástrojem, ale ne každému vyhovuje. Proto jsme sestavili seznam 10 nejlepších alternativ Dropbox Paper pro všechny vaše potřeby v oblasti spolupráce na dokumentech.
Co byste měli hledat v alternativách Dropbox Paper?
Při výběru nástroje pro spolupráci na dokumentech jako alternativy k Dropbox Paper je třeba zvážit několik klíčových faktorů.
Potřebujete platformu, která funguje jak na stolních počítačích, tak v mobilních aplikacích, abyste ji mohli snadno používat na více zařízeních. Měla by podporovat spolupráci v reálném čase na pracovišti, správu verzí a snadný přístup k dokumentům, aby šetřila čas. Dropbox se dobře integruje do vašeho digitálního pracovního prostoru, aktuálního pracovního postupu a jakéhokoli jiného softwaru pro správu dokumentů, který používáte, a nabízí funkce, které zvyšují produktivitu vašeho týmu.
Nástroj, který si místo Dropbox Paper vyberete, by měl být uživatelsky přívětivý a poskytovat spolehlivá bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat.
A v neposlední řadě je důležitá cena. Správný nástroj nabízí řadu balíčků, které vyhovují velikosti a rozpočtu vašeho týmu.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Dropbox Paper
Níže najdete naše oblíbené populární alternativy k Dropbox Paper. Každý z těchto nástrojů je ideální pro velké týmy se sdíleným pracovním prostorem, které hledají nákladově efektivní přístup ke spolupráci na dokumentech.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která přistupuje k týmové spolupráci holisticky. Jako alternativa k Dropbox Paper nabízí integrovaný prostor pro správu úkolů, nástroj pro správu projektů a týmovou komunikaci.
V ClickUp jsou dokumenty, nebo „Docs“, jak se jim říká, více než jen jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek. Dokument můžete vložit do úkolu, propojit ho v chatu nebo spojit s cílem, čímž dodáte kontext vaší spolupráci v reálném čase a zajistíte, že všichni uživatelé budou ve stejném dokumentu na stejné stránce.
Nejlepší na ClickUp je, že můžete použít jeho nástroj ClickUp Brain založený na umělé inteligenci k psaní poutavých textů a také k uchovávání všech svých dokumentů na jednom místě.
ClickUp Docs je bohatý na funkce a nabízí pohodlné prostředí pro psaní s možnostmi formátování, vnořením a možností vložení různých obsahů, včetně úkolů, souborů PDF, zobrazení a dalších dokumentů. Díky tomu jsou vaše dokumenty dynamické, interaktivní a přizpůsobivé pro různé účely, od projektové dokumentace nebo psaní blogových příspěvků až po vytváření firemní wiki.
Platforma nabízí řadu nástrojů pro spolupráci, jako jsou přiřaditelné komentáře, úpravy v reálném čase a zobrazení chatu, které usnadňují týmovou práci a lepší komunikaci. Ať už s týmem brainstormujete, diskutujete o úkolu, rozhodujete o prioritách práce nebo upravujete dokumenty, ClickUp vám pomůže.
Od cloudových úložišť, jako jsou Google Drive a Dropbox, až po vývojářské nástroje, jako jsou GitHub a Bitbucket, můžete své oblíbené aplikace propojit s ClickUp a zajistit si tak plynulý pracovní zážitek.
A to není vše. ClickUp se zavázal k neustálému zlepšování, což znamená, že nové funkce a vylepšení jsou vždy na obzoru, takže zůstává o krok napřed v plnění profesionálních pracovních cílů vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Díky tisícům šablon můžete snadno a rychle vytvářet dokumenty, aniž byste museli začínat od nuly. Dokonce jsme vytvořili průvodce prací se šablonami, který, jak jste asi uhodli, používá šablonu!
- Obsahuje AI asistenta, který usnadňuje a zrychluje tvorbu dokumentů.
- Využijte stylování textu, odrážky, zaškrtávací políčka a další bohaté funkce pro úpravy.
- Využijte různé zobrazení úkolů, dokumentů, chatů a dalších prvků přímo v dokumentech a podívejte se na informace z různých úhlů pohledu.
- Ovládejte, kdo může prohlížet, upravovat nebo komentovat vaše dokumenty pomocí uživatelských oprávnění.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí je nutné počítat s mírnou náročností na osvojení.
- Ačkoli je mobilní aplikace univerzální, neposkytuje stejný zážitek jako webová verze.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Nuclino
Nuclino je centralizovaný pracovní prostor navržený tak, aby spojoval vzdálené týmy pro efektivnější spolupráci. Odklání se od tradičního lineárního uspořádání dokumentů a volí dynamičtější přístup s kolaborativním rozhraním ve stylu wiki v reálném čase.
Tato jedinečná funkce umožňuje vzdáleným týmům vyzkoušet různé komunikační strategie při brainstormingu, vývoji a zdokonalování nápadů současně, což podporuje kreativitu a produktivitu.
Nuclino poskytuje uživatelům různé pohledy – dokumenty, tabule, seznamy a grafy – a nabízí tak různé perspektivy na práci a znalosti vašeho týmu. Díky této přizpůsobivosti je Nuclino alternativou Dropbox Paper vhodnou pro různé účely, ať už se jedná o plánování projektů, sdílení znalostí týmu, poznámky z jednání nebo specifikace produktů.
Nuclino se navíc dobře integruje s dalšími běžně používanými aplikacemi, jako jsou Google Drive, GitHub a Trello. To znamená, že můžete pohodlně propojit nebo vložit soubory z těchto služeb přímo do svého pracovního prostoru Nuclino, čímž se stane centrálním uzlem pro všechny informace vašeho týmu.
Nejlepší funkce Nuclina
- Zjednodušené pracovní postupy
- Přehledné rozhraní
- Klávesové zkratky a klávesové zkratky
- Vizuálně organizujte dokumenty, abyste mohli plánovat a sledovat projekty
- Rychle najděte, co hledáte, díky intuitivním vyhledávacím funkcím pro vyšší produktivitu.
Omezení Nuclino
- Zjednodušení má svou cenu: není k dispozici mnoho možností přizpůsobení.
- Ve srovnání s jinými nástroji postrádá pokročilé možnosti formátování textu.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
3. Standard Notes
Standard Notes je jedinečná alternativa k Dropbox Paper v oblasti dokumentů, která klade velký důraz na soukromí a jednoduchost.
Jedná se o šifrovanou aplikaci pro pořizování poznámek, která vám umožňuje bezpečně psát, ukládat a přistupovat k vašim poznámkám na různých zařízeních. S aplikací Standard Notes můžete zapisovat nápady, brainstormovat se svým týmem a spolupracovat na dokumentech, přičemž máte jistotu, že vaše data zůstanou soukromá a bezpečná.
Ačkoli se to může zdát jednoduché, Standard Notes je překvapivě všestranný. Předplatné odemkne možnosti editoru pro markdown, kód, tabulky a další. Vy nebo více uživatelů můžete organizovat své poznámky pomocí značek, připínat důležité položky a dokonce přistupovat k historii poznámek, abyste mohli načíst dřívější verze svých zpráv.
Tento nástroj je postaven na principech open source, což znamená, že jej můžete přizpůsobit svým potřebám a dokonce si jej sami hostovat, pokud chcete mít nad svými daty úplnou kontrolu.
Nejlepší funkce Standard Notes
- Zajišťuje soukromí vašich dat díky šifrování typu end-to-end.
- Rozšiřitelný editor podporuje různé typy režimů úprav.
- Prohlížejte a obnovujte starší verze svých poznámek pomocí historie verzí.
Omezení Standard Notes
- Bezplatná verze je ve srovnání s jinými alternativami Dropbox Paper poměrně základní.
- Pokročilé funkce vyžadují předplatné.
- Neobsahuje funkci spolupráce v reálném čase, což jej činí méně vhodným pro vzdálené týmy.
Ceny Standard Notes
- Standard: Zdarma
- Produktivita: 90 $/rok
- Profesionální: 120 $/rok
Hodnocení a recenze Standard Notes
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
4. Evernote
Evernote je komplexní aplikace pro pořizování poznámek, která vám pomůže zaznamenávat nápady, rozvíjet je a sdílet je se svým týmem. Jedná se o mnohostrannou alternativu Dropbox Paper, která kombinuje funkce psaní, sběru, vyhledávání a spolupráce do jedné pohodlné platformy.
Evernote vám umožňuje nejen psát dokumenty, ale také ukládat články z webu a soubory PDF, pořizovat ručně psané poznámky a připojovat k poznámkám dokumenty a fotografie. Díky této schopnosti shromažďovat a organizovat různé formy informací je Evernote obzvláště užitečný pro výzkum, plánování a brainstorming.
Díky výkonné vyhledávací funkci můžete rychle najít to, co potřebujete, ať už se jedná o poznámku, přílohu nebo dokonce text uvnitř obrazových souborů. Díky výkonným funkcím, jako je sdílení poznámek a úpravy v reálném čase, se Evernote stává výkonným pracovním prostorem pro spolupráci celého týmu na dokumentech.
Nejlepší funkce Evernote
- Sdílejte poznámky s členy týmu a spolupracujte na jejich úpravách
- Vystřihněte a uložte webové stránky přímo do Evernote
- Spojte své poznámky, kalendář a seznam úkolů do jednoho nástroje
- Synchronizujte své poznámky a seznamy úkolů napříč zařízeními, abyste měli přístup ke svým každodenním dokumentům, ať jste kdekoli.
Omezení Evernote
- Rozhraní může působit trochu nepřehledně kvůli mnoha funkcím.
- Uživatelé občas hlásí problémy s pomalou synchronizací.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 10,83 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 14,17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
5. Coda
Coda je nový typ dokumentu, který kombinuje funkce textových editorů, tabulek a databází do jedné platformy. Odstraňuje bariéry mezi samostatnými aplikacemi a umožňuje vám vytvářet interaktivní, dynamické a výkonné dokumenty.
V aplikaci Coda je dokument více než jen digitální kus papíru. Můžete jej proměnit v nástroj, který spravuje data, sleduje úkoly, přesouvá soubory a dokonce spouští procesy. Platforma poskytuje řadu stavebních bloků, tzv. „balíčků“, které můžete použít k přizpůsobení dokumentů pracovním postupům vašeho týmu.
Díky robustním funkcím pro spolupráci, jako je editace a komentáře v reálném čase, je Coda skvělým prostorem pro týmovou spolupráci. Ať už připravujete návrh, plánujete projekt nebo vytváříte firemní wiki, Coda je alternativou k Dropbox Paper, která nabízí flexibilitu a funkčnost, kterou potřebujete.
Nejlepší funkce Coda:
- Snadno vytvářejte dokumenty s bohatým textem a vkládatelnými prvky
- Šablony Coda pro wiki, plánování projektů a další
- Integrace s dalšími službami, jako jsou Gmail, Google Calendar a Slack
- Vytvářejte vlastní rozvržení, pracovní postupy a mini-aplikace pomocí jednoduchých „stavebních bloků“.
Omezení Coda:
- Zvládnutí všestrannosti aplikace Coda může nějakou dobu trvat.
- Uživatelé hlásili pomalý výkon při práci s velkými dokumenty.
Ceny Coda:
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 36 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Coda:
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
6. Microsoft Word
Microsoft Word (nebo MS Word) je osvědčená alternativa k Dropbox Paper. Jeho tradice sahá desítky let zpět, dlouho před příchodem cloudových online nástrojů, což z něj činí spolehlivý nástroj známý svou komplexní sadou a širokou škálou editačních funkcí, které obratně zpracovávají různé formáty souborů.
Word posouvá společné psaní na novou úroveň, protože umožňuje sdílet dokumenty s týmem a pracovat na nich současně, což může výrazně zlepšit způsob, jakým tým řídí projekty.
Word je navíc součástí větší sady Office 365, která zahrnuje nástroje jako Excel, PowerPoint a OneDrive. To znamená, že Word nefunguje izolovaně, ale dobře se integruje do tohoto ekosystému. Snadné nástroje pro sdílení souborů vám umožňují snadno načítat data z Excelu, začleňovat snímky z PowerPointu nebo ukládat a načítat soubory z OneDrive, a to vše přímo z dokumentů Word.
Jako cloudový nástroj vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim dokumentům z jakéhokoli zařízení, ať už jste u svého stolu nebo na cestách. Word je flexibilní nástroj, který se přizpůsobí vašemu stylu práce, nikoli naopak.
Ať už se jedná o sepsání krátké poznámky v textovém editoru, vypracování podrobné zprávy nebo napsání komplexní výzkumné práce, Microsoft Word má nástroje, které vám pomohou úkol dokončit.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Word:
- Spolupracujte se svým týmem na dokumentech současně
- Nabízí širokou škálu nástrojů pro formátování a úpravy.
- Hladce spolupracuje s dalšími aplikacemi Microsoftu
- Čtečka PDF a nástroj pro převod PDF usnadňují práci s PDF dokumenty a stránkami a jejich úpravy.
Omezení aplikace Microsoft Word:
- Pro plný přístup ke všem užitečným funkcím je nutné předplatné Office 365.
- Může být náročné na zdroje, což může vést k občasným zpožděním.
Ceny Microsoft Word:
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Osobní: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 8,33 $/měsíc pro až šest uživatelů
- Office Home and Student: 149,99 $ jednorázová platba
Hodnocení a recenze Microsoft Word:
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
7. Google Docs
Google Docs vyniká svou snadnou použitelností a vynikajícími funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
Kromě samostatných funkcí je Google Docs součástí širšího ekosystému Google Workspace. Nabízí robustní integraci s dalšími aplikacemi Google Workspace, jako jsou Google Sheets, Google Slides a Google Drive. Potřebujete přenést data z tabulky do svých dokumentů?
Žádný problém.
Chcete odkazovat na prezentaci nebo ukládat velké soubory, které budou přístupné všem, kdo pracují na skupině dokumentů? Google Docs vám to umožní.
Díky této hladké spolupráci aplikací je Google Docs více než jen alternativou k Dropbox Paper – je to komplexní řešení pro týmovou spolupráci a správu dokumentů. Představte si jej jako svůj digitální zápisník se všemi funkcemi Google, které byste mohli potřebovat pro spolupráci na projektech nebo úkolech.
Nejlepší funkce Google Docs:
- Sledujte změny a další aktivity pomocí historie verzí (to je skvělé pro aktualizaci SOP!).
- Snadno poskytujte zpětnou vazbu a návrhy pomocí komentářů, poznámek a chatovacích funkcí.
- Funguje hladce s ostatními aplikacemi Google
Omezení Google Docs:
- Ve srovnání s některými jinými textovými editory má méně funkcí.
- Offline úpravy vyžadují nastavení, nejsou automatické
Ceny Google Docs:
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Docs:
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 27 000 recenzí)
8. Samepage
Samepage je komplexní nástroj pro spolupráci, který kombinuje správu projektů a spolupráci na dokumentech v jedné jednotné platformě. Umožňuje vám pracovat na dokumentech s vaším týmem a pomáhá vám spravovat úkoly, plány a konverzace.
Na rozdíl od jiných nástrojů, které nabízejí sdílený prostor pro psaní, Samepage jde ještě o krok dál a integruje funkce pro správu projektů přímo do vašich dokumentů. Můžete přiřazovat úkoly, plánovat události, sdílet soubory a dokonce pořádat schůzky přímo ze svých dokumentů.
Samepage nabízí řadu zobrazení dokumentů, včetně listu, stránky, myšlenkové mapy a plátna, takže můžete vizualizovat svůj obsah způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu projektu. Díky integraci s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Dropbox, Google Drive a Slack, můžete shromáždit veškerou práci svého týmu na jednom místě.
Nejlepší funkce Samepage:
- Spolupracujte na dokumentech pomocí vysílání obrazovky a videohovorů
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok pomocí robustních funkcí pro správu projektů.
- Propojuje se s oblíbenými aplikacemi a zefektivňuje tak váš pracovní postup.
Omezení Samepage:
- Rozhraní může působit nepřehledně kvůli množství funkcí.
- Uživatelé hlásí, že mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny Samepage:
- Zdarma
- Standard: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Samepage:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Document360
Document360 je platforma znalostní báze navržená speciálně pro dokumentaci softwarových produktů. Nabízí přehledný a profesionální prostor pro vytváření, organizování a publikování článků a webového obsahu. Díky tomu je Document360 obzvláště užitečný pro vytváření center nápovědy, často kladených otázek, uživatelských příruček a dalších forem uživatelské podpory.
Jednou z vynikajících funkcí Document360 je systém verzí. Umožňuje vám udržovat více verzí vaší znalostní báze, což usnadňuje správu dokumentace pro různé verze vašeho produktu. Můžete také vytvářet návrhy článků a nechat je před publikováním zkontrolovat a schválit.
Výkonné analytické nástroje tohoto softwaru vám poskytnou přehled o výkonu vaší znalostní báze. Můžete sledovat oblíbené články, vyhledávané termíny a spokojenost uživatelů, což vám pomůže neustále vylepšovat vaši dokumentaci na základě potřeb uživatelů.
Nejlepší funkce Document360:
- Vytvářejte, spolupracujte a publikujte samoobslužné znalostní báze
- Snadné sledování změn a správa verzí dokumentů
- Porozumějte chování uživatelů a vylepšete svůj obsah pomocí pokročilých analytických nástrojů.
Omezení Document360:
- Díky zaměření na znalostní báze je méně univerzální pro jiné typy spolupráce na dokumentech.
- Je dražší ve srovnání se základními nástroji pro spolupráci na dokumentech.
Ceny Document360:
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc
- Profesionální: 299 $/měsíc
- Business: 399 $/měsíc
- Enterprise: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Document360:
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Notion
Notion je univerzální pracovní prostor, který kombinuje poznámky, úkoly, wiki a databáze do jednoho jednotného nástroje pro spolupráci. Je vysoce přizpůsobitelný, což vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostor potřebám a pracovním postupům vašeho týmu.
V Notion je každý obsahový prvek blokem, který můžete přetahovat, vnořovat a propojovat různými způsoby. To znamená, že můžete svůj dokument proměnit v interaktivní nástroj s tabulkami, kanbanovými tabulemi, kalendáři a dalšími prvky.
Flexibilita aplikace Notion se projevuje i v jejích funkcích pro spolupráci. Můžete sdílet stránky se svým týmem, přiřazovat úkoly a komentovat libovolné bloky, čímž podporujete týmovou práci a spolupráci. Díky hladké integraci s nástroji jako Google Drive, Figma a GitHub můžete navíc centralizovat práci svého týmu do jednoho pohodlného pracovního prostoru.
Nejlepší funkce Notion:
- Přizpůsobte si pracovní prostor podle potřeb svého týmu
- Vytvářejte dokumenty s různými typy obsahu pomocí „bloků“
- Používejte kanbanové tabule a seznamy úkolů k vizualizaci projektů
Omezení Notion:
- Abychom pochopili a plně využili funkce Notion, je třeba se s nimi nejprve seznámit.
- Spolupráce v reálném čase může být ve srovnání s jinými nástroji pomalejší.
Ceny Notion:
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Skoncujte s papírováním díky ClickUp Docs
Seřadili jsme některé z nejlepších nástrojů pro spolupráci na dokumentech, které jsou k dispozici. Požadavky a pracovní styl vašeho týmu vám pomohou vybrat ten nejvhodnější.
Nezapomeňte, že cílem je zvýšit produktivitu a zefektivnit spolupráci. Pokud však hledáte platformu, která splňuje všechny požadavky, proč nevyzkoušet ClickUp? Díky svým různým funkcím a přizpůsobitelným možnostem se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, ať už pracujete pro sebe nebo pro velké podniky.
Tak na co ještě čekáte?