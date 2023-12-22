25 triků pro Slack, které zlepší komunikaci na pracovišti v roce 2025

Slack je dnes pro většinu firem ústředním bodem pro interní i externí spolupráci.
S tím souhlasíme, ale věděli jste, že vám může nabídnout mnohem víc než jen odesílání nových zpráv a chatování?
Podělíme se o nejlepší triky pro Slack, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zlepšit komunikaci na pracovišti v roce 2024.
Tyto tipy a triky vám pomohou plně využít potenciál aplikace Slack, zvýšit efektivitu pracovních postupů a podpořit propojenější pracovní prostředí.
Ať už jde o třídění nepřečtených zpráv, integraci dalších aplikací nebo přizpůsobení pracovního prostoru Slacku jedinečným potřebám vašeho týmu, tyto triky vám vylepší zážitek ze Slacku. Začněme nejprve se základy.
Co je Slack a jak ho používat?
Slack je výkonný nástroj pro interní komunikaci, který revolučním způsobem mění způsob spolupráce týmů v digitálním věku. Slack je v podstatě sofistikovaná platforma pro přímé zasílání zpráv, ale jeho možnosti daleko přesahují jednoduché chatování.
Organizuje konverzace do kanálů Slack, které mohou být specifické pro projekty, témata nebo týmy, což z něj činí univerzální nástroj pro různé profesionální potřeby.
Představte si marketingový tým, který pracuje na nové kampani. Může vytvořit speciální projektový marketingový kanál pro všechny relevantní diskuse, soubory a aktualizace.
Tento kanál zefektivňuje komunikaci a udržuje všechny potřebné zdroje na dosah ruky členů týmu. Slack se navíc hladce integruje s mnoha aplikacemi, jako je Google Drive, a vylepšuje funkčnost, jako některé z nejlepších integrací Slacku, které jsme prozkoumali.
Při řešení každodenních výzev na pracovišti nabízí Slack jedinečné funkce, jako jsou:
- Vlastní oznámení pro konkrétní kanály
- Procházejte kanály bez námahy a získejte rychlý přístup
- Rychlé třídění všech nepřečtených zpráv
- Přizpůsobte si Slack pomocí svých barevných hodnot HTML a vylepšete tak jeho vizuální přitažlivost.
- Vytváření seznamů úkolů v aplikaci
Díky těmto funkcím je Slack nepostradatelným komunikačním nástrojem pro profesionály, kteří chtějí zvýšit efektivitu pracovních postupů a udržovat dobře organizované digitální pracovní prostředí. Podívejme se na další triky, které vám pomohou zlepšit komunikaci ve vašem týmu.
25 triků pro Slack, které zlepší komunikaci v práci
Zde je několik nejlepších triků pro Slack, které vám pomohou zlepšit komunikaci na pracovišti v roce 2024:
1. Rychlé přepínání (Ctrl/Cmd + K)
Tato zkratka je revoluční trik pro všechny uživatele Slacku. Okamžitě přepínejte mezi kanály Slacku nebo přímými zprávami, šetřete drahocenný čas a udržujte plynulý pracovní tok. Je to výhodné v rušném pracovním prostoru Slacku, kde je časté přeskakování mezi konverzacemi.
2. Označit jako nepřečtené (Alt + kliknutí na zprávu)
Sledujte důležité zprávy ve Slacku tím, že je označíte jako nepřečtené. Tato funkce je neocenitelná, když se musíte k určité zprávě ve Slacku vrátit později, a zajistí, že se důležité informace neztratí v každodenní komunikaci.
3. Ztlumte kanály Slacku
Omezte rušivé vlivy ztluměním kanálů Slacku, abyste pozastavili oznámení, která nejsou bezprostředně relevantní. Ztlumte kanály, abyste se mohli soustředit na úkoly s vysokou prioritou, aniž byste byli rozptylováni neustálými oznámeními, díky čemuž bude vaše práce se Slackem přehlednější a méně náročná.
Pomůže vám zapamatovat si důležité termíny nastavením připomínek Slacku pro konkrétní data pomocí pokročilých vyhledávacích příkazů Slacku. Pro ty, kteří jsou často na cestách, mobilní aplikace Slacku zajistí, že zůstanete ve spojení.
5. Vlastní aktualizace stavu
Informujte svůj tým o své dostupnosti nebo aktuálním zaměření nastavením vlastního stavu ve Slacku. Tento trik pomáhá nastavit očekávání a omezuje zbytečná přerušení, čímž podporuje produktivnější a respektující pracovní prostředí.
6. Připnout zprávy
Tato funkce je neocenitelným pomocníkem pro snadný přístup k důležitým informacím. Připnutím důležitých zpráv nebo dokumentů v kanálu se dostanete pouze k těm zprávám, které potřebujete, a zajistíte, že každý rychle najde důležitý obsah, aniž by musel procházet nekonečné konverzace. Je to užitečné pro zvýraznění poznámek z jednání, termínů nebo důležitých aktualizací.
7. Používejte příkazy Slacku (/)
Zefektivněte používání aplikace Slack pomocí příkazů se lomítkem. Tyto příkazy nabízejí zkratku k mnoha funkcím aplikace Slack z okna zpráv aplikace Slack.
Ať už jde o nastavení připomenutí, změnu stavu nebo volání kolegovi, příkazy se lomítkem tyto úkoly zefektivňují a zpřístupňují, čímž přímo zvyšují produktivitu.
8. Označte důležité a konkrétní kanály hvězdičkou
Spravujte svůj pracovní prostor Slack efektivně tím, že označíte důležité kanály hvězdičkou. Kanály Slack můžete také třídit podle svých preferencí z rozbalovacího menu. Díky tomuto triku zůstanou vaše důležité kanály v levém horním rohu seznamu kanálů, takže vám nikdy neuniknou důležité aktualizace nebo diskuse.
9. Pokročilé vyhledávací operátory
Procházejte snadno obrovské množství zpráv ve Slacku pomocí pokročilých vyhledávacích operátorů.
Tento výkonný nástroj vám umožní vyhledat konkrétní zprávy, soubory nebo konverzace na základě podrobných kritérií, jako je datum, osoba nebo přesná klíčová slova. Je neocenitelný pro rychlé vyhledávání důležitých informací, což šetří čas a nervy.
10. Vytvářejte a sdílejte seznamy úkolů
Vylepšete týmovou práci a řízení projektů v aplikaci Slack vytvářením a sdílením seznamů úkolů. Tato funkce pro spolupráci umožňuje členům týmu sledovat úkoly, termíny a pokrok na jednom centrálním a snadno přístupném místě.
11. Přizpůsobte si oznámení
Slack vám umožňuje nastavit vlastní oznámení pro každý konkrétní kanál. Díky tomu se můžete soustředit na důležité kanály, aniž byste byli bombardováni upozorněními z méně naléhavých kanálů.
Přizpůsobení těchto nastavení pomáhá minimalizovat rušivé vlivy, což vám umožní soustředit se na důležité úkoly s větší koncentrací a produktivitou.
12. Propojte Slack s dalšími aplikacemi
Zefektivněte svůj pracovní postup integrací aplikace Slack s dalšími aplikacemi, jako je Google Drive.
Integrace s aplikacemi Slack vám umožní sdílet soubory, aktualizovat úkoly a efektivněji spolupracovat v rámci Slacku, takže nemusíte přepínat mezi různými aplikacemi a ušetříte tak drahocenný čas.
Například integrace s nástroji jako Google Drive je velmi jednoduchá; stačí udělit Google Drive oprávnění k připojení a sdílení dokumentů přímo ve Slacku. Poté sdílejte odkaz na Google Drive v kanálu nebo ukládejte soubory online, aby k nim měli přístup všichni členové týmu.
13. Formátujte zprávy tak, aby byly srozumitelné
Zlepšete čitelnost svých zpráv pomocí formátovacích možností, jako je tučné písmo, kurzíva nebo odrážky.
Díky tomu budou vaše zprávy poutavější a pomohou vám efektivněji sdělit vaše myšlenky, takže ostatní členové týmu snadno rozpoznají a pochopí důležité informace.
14. Klávesové zkratky
Seznamte se s klávesovými zkratkami aplikace Slack. Tyto zkratky výrazně zrychlují navigaci a interakci v aplikaci, šetří váš čas a zefektivňují používání aplikace Slack. Zde je několik oblíbených zkratek, které jsou nezbytné pro všechny uživatele aplikace Slack:
- Ctrl/Cmd + Shift + K: Otevře nabídku přímých zpráv, kde můžete zahájit novou konverzaci.
- Ctrl/Cmd + Shift + T: Otevře zobrazení vláken, ve kterém můžete snadno sledovat konverzace.
- Ctrl/Cmd + G: Umožňuje přejít na přímou zprávu konkrétní skupiny.
- Ctrl/Cmd + Shift + Y: Zobrazí nebo skryje pravý postranní panel a rozbalí okno chatu.
- Ctrl/Cmd + Shift + M: Přesměruje vás na vaše zmínky a reakce ve Slacku, abyste mohli sledovat interakce.
- Ctrl/Cmd + Shift + A: Otevře panel Aktivita, kde uvidíte všechny své oznámení na jednom místě.
- Ctrl/Cmd + U: Umožní vám rychle nahrát soubor do konverzace.
- Ctrl/Cmd + Enter: Odesílá konkrétní zprávu z okna pro psaní zpráv, což je praktická alternativa k kliknutí na tlačítko „Odeslat“.
- Ctrl/Cmd + P: Otevře vaše předvolby, kde můžete rychle přizpůsobit nastavení Slacku.
15. Naplánujte si zprávy
Funkce plánování zpráv v aplikaci Slack je skvělá pro správu komunikace napříč různými časovými pásmy nebo pro zasílání připomínek ve správný okamžik.
Napište konkrétní zprávu jako obvykle, ale místo toho, abyste ji odeslali okamžitě, vyberte ikonu plánování (nebo použijte příkaz /schedule) a vyberte datum a čas, kdy má být zpráva doručena. Tato funkce zajistí, že vaše zpráva dorazí k adresátům ve vhodnou dobu, čímž se zvýší efektivita a včasnost vaší komunikace.
16. Používejte příkazy /collapse a /expand
Spravujte viditelnost obrázků a přidejte do svých chatů integraci GIPHY. Pokud je konkrétní kanál příliš přeplněný, použijte příkaz /collapse k skrytí všech obrázků a GIFů a příkaz /expand k jejich opětovnému zobrazení. Pomůže vám to udržet chat soustředěný a méně rušivý.
17. Nastavte odpovědi Slackbotu
Přizpůsobte Slackbot tak, aby automaticky reagoval na konkrétní fráze nebo otázky. Je to zábavný způsob, jak sdílet běžné informace, jako jsou hesla k Wi-Fi nebo protokoly schůzek, nebo jak vnést humor do vašeho pracovního prostoru Slack.
18. Uložte si zprávy pomocí funkce uložení.
Pomocí funkce ukládání si můžete přidat důležité přímé zprávy do záložek. K uloženým přímým zprávám se můžete později vrátit, což je obzvláště užitečné pro sledování důležitých informací nebo úkolů, které musíte vyřídit.
19. Pomocí příkazu /feed můžete do aplikace Slack přidat RSS kanály.
Buďte v obraze se všemi nejnovějšími zprávami nebo příspěvky z kanálů díky integraci RSS kanálů přímo do kanálu Slack. To je skvělé pro sledování novinek z oboru, aktualizací blogů nebo jakéhokoli relevantního obsahu, který lze automaticky streamovat do vašeho pracovního prostoru.
20. Přizpůsobte si zvuk oznámení Slacku
V nastavení Slacku si můžete nastavit vlastní zvuková oznámení podle svých preferencí. Jedná se o zajímavý a praktický způsob, jak si přizpůsobit své pracovní prostředí, protože díky charakteristickému zvuku budete moci odlišit oznámení ze Slacku od ostatních upozornění na vašem zařízení.
21. Uspořádejte úkoly a informace v soukromém kanálu Slack
Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí soukromého kanálu Slack, kde můžete konsolidovat poznámky, úkoly nebo nápady, a eliminujte tak potřebu používat více aplikací.
Tento centralizovaný přístup vám a vašemu týmu umožní efektivně ukládat a vyhledávat důležité informace. Chcete-li nastavit soukromý kanál, klikněte na ikonu „+“ vedle položky „Kanály“ v rozhraní Slacku. Tento prostor se stane vyhrazeným centrem pro ukládání důležitých dat, což usnadní jejich vyhledávání a používání podle potřeby.
22. Vlastní motiv a stav
Přizpůsobte si téma Slacku pro svůj pracovní prostor pomocí vlastního motivu, který odráží jedinečný styl a kulturu vašeho týmu. Zvyšte přehlednost a transparentnost nastavením vlastních stavů pro každého člena týmu.
Díky tomu může každý sdělit, na čem právě pracuje nebo kdy je k dispozici, což podporuje prostředí, kde je respekt k individuálnímu pracovnímu nasazení na prvním místě.
23. Využijte režim „Nerušit“
Režim „Nerušit“ aplikace Slack je nezbytný, když potřebujete nerušeně pracovat.
Aktivací tohoto režimu se ztlumí nepodstatná oznámení, což vám a vašemu týmu umožní soustředit se na práci bez rušivých neustálých upozornění.
24. Vytváření seznamů úkolů
Proměňte Slack ve svůj organizér tím, že v aplikaci vytvoříte seznamy úkolů. Přiřaďte úkoly svému budoucímu já nebo členům týmu a pomocí ikony hvězdičky zdůrazněte důležité skupinové kanály nebo přímé zprávy.
Tento přístup zajišťuje, že prioritní komunikace je v popředí, což vám pomáhá efektivněji spravovat pracovní zátěž a termíny.
25. Indexujte importované soubory
Zefektivněte správu souborů ve Slacku pomocí indexování všech importovaných souborů. Tato funkce vám umožní rychle vyhledávat dokumenty a média, čímž ušetříte čas při hledání konkrétních souborů. Je to užitečné při práci s velkým objemem dat, protože vše, co potřebujete, máte na dosah jednoho kliknutí ve svém pracovním prostoru Slack.
Omezení používání aplikace Slack pro komunikaci na pracovišti
Ačkoli je Slack velmi účinným nástrojem pro zlepšení komunikace na pracovišti, je důležité si uvědomit jeho omezení.
Díky povědomí o těchto omezeních mohou týmy a organizace proaktivně zmírňovat tyto výzvy. Mohou stanovit komunikační pokyny, integrovat Slack s jinými nástroji a zajistit pravidelné osobní interakce, ať už virtuálně nebo osobně.
1. Přetížení informacemi
Neustálý proud přímých zpráv a oznámení ve Slacku často vede k přetížení informacemi. Tato záplava komunikace často vede ke snížení produktivity. Uživatelé Slacku potřebují pomoc, aby udrželi krok s nekonečným proudem aktualizací, které ovlivňují jejich schopnost soustředit se na úkoly.
2. Závislost na nepřetržitém připojení
Slack je závislý na připojení k internetu, což znamená, že jakékoli přerušení výrazně naruší komunikaci.
Tato závislost vytváří výzvy v udržování plynulé spolupráce v reálném čase, což vede k potenciálním zpožděním a problémům v pracovním toku, zejména v oblastech s nestabilním připojením k internetu.
3. Výzva při sledování důležitých informací
Procházení konverzačních vláken ve Slacku za účelem nalezení klíčových detailů může být náročné. Důležité rozhodnutí a data se ztrácejí pod hromadou přímých zpráv, což ztěžuje vyhledávání konkrétních informací nebo sledování kontinuity konkrétního vlákna přímých zpráv.
4. Není ideální pro soustředěnou práci
Kultura rychlých odpovědí ve Slacku může být překážkou pro hlubokou a soustředěnou práci. Neustálá oznámení a očekávání okamžité odpovědi narušují koncentraci a ovlivňují kvalitu a hloubku práce, která vyžaduje trvalou pozornost a přemýšlení.
5. Potenciální bezpečnostní rizika
Sdílení citlivých informací přes Slack, zejména v soukromých kanálech, s sebou nese určitá bezpečnostní rizika. Bez robustních bezpečnostních opatření mohou být důvěrné údaje vystaveny riziku narušení, což podtrhuje potřebu přísných protokolů na ochranu dat v rámci aplikace Slack.
6. Omezená neverbální komunikace
Textový formát aplikace Slack postrádá neverbální signály, jako je tón hlasu a řeč těla. Toto omezení může vést k nedorozuměním nebo nesprávným interpretacím, protože jemné nuance komunikace se často ztrácejí, což ztěžuje přesné vyjádření nebo interpretaci pocitů.
7. Riziko exkluzivity
Slack nemusí být pro všechny univerzálně přístupný nebo intuitivní, zejména v případě rozmanitého pracovního kolektivu. Rozdíly v digitální gramotnosti vytvářejí bariéry, které vedou k rozdělení mezi těmi, kteří dokážou tento nástroj efektivně využívat, a těmi, kteří se cítí vyloučeni.
8. Nákladová bariéra pro prémiové funkce
Ačkoli Slack nabízí bezplatnou verzi, přístup k pokročilejším funkcím a větší úložné kapacitě vyžaduje placené předplatné, což může být pro malé podniky nebo startupy omezujícím faktorem.
Podívejte se, jak si vede ve srovnání s jinými platformami v našich recenzích Slack vs. Google Chat a Slack vs. Monday.
ClickUp: alternativa ke Slacku pro interní komunikaci
Ačkoli je Slack oblíbenou volbou pro komunikaci na pracovišti, existují i další hráči v této oblasti. ClickUp je nová alternativa ke Slacku, která nabízí komplexní nástroj pro správu práce s komplexními komunikačními řešeními.
Platforma ClickUp má funkce, které efektivně sdružují veškerou komunikaci na pracovišti prostřednictvím různých funkcí: Zobrazení chatu: Zobrazení chatu ClickUp umožňuje zasílání zpráv v reálném čase v rámci vašeho týmu, podobně jako Slack, ale integrované do vašeho prostoru pro správu projektů. Tato integrace zajišťuje, že konverzace jsou přímo propojeny s úkoly a projekty.
Komentáře k úkolům: S ClickUpem může mít každý úkol svůj vlastní vlákno komentářů, což umožňuje kontextové a cílené diskuse. Tato funkce zajišťuje, že veškerá komunikace související s konkrétním úkolem je snadno přístupná a přehledně uspořádaná.
Whiteboard: Využijte funkci Whiteboard v ClickUp pro společné brainstormingy a plánování. Týmy mohou vizuálně mapovat nápady, pracovní postupy nebo plány projektů, což usnadňuje dynamičtější a poutavější komunikaci. Poskytuje také šablony pro plánování komunikace v ClickUp, takže nemusíte začínat od nuly.
Dokumenty: ClickUp Docs poskytuje prostor pro vytváření, sdílení a spolupráci na dokumentech v rámci platformy. Tato funkce je ideální pro přípravu návrhů projektových plánů, pokynů nebo jakýchkoli dokumentů pro spolupráci a zefektivňuje proces jejich vytváření a sdílení.
Integrace se Slackem: Vzhledem k širokému rozšíření Slacku se ClickUp s ním hladce integruje. To znamená, že týmy mohou pokračovat v používání Slacku a zároveň využívat funkce ClickUp pro správu projektů. Tyto dva nástroje se často používají společně, což poskytuje flexibilitu a zajišťuje hladký přechod pro týmy, které potřebují více času na úplný přechod ze Slacku.
Správa úkolů: Kromě komunikace vyniká ClickUp také ve správě úkolů. Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny, sledujte pokrok a mnoho dalšího – vše na jedné platformě. Tento komplexní přístup snižuje potřebu přepínat mezi různými nástroji a zvyšuje tak efektivitu.
Závěr
Naše zkoumání triků pro Slack pro rok 2024 ukazuje, že Slack je více než jen nástroj pro zasílání zpráv; je to mocný spojenec při zlepšování komunikace a efektivity na pracovišti.
Od důmyslných zkratek, jako je Quick Switcher, přes přizpůsobení oznámení až po integraci s klíčovými aplikacemi, jako je Google Drive – těchto 20 triků pro Slack je navrženo tak, aby plně využilo potenciál této platformy.
Je však také důležité si uvědomit jeho omezení a zvážit robustní alternativy, jako je ClickUp, zejména pro ty, kteří hledají komplexní řešení pro správu práce.
Ať už je používáte samostatně nebo společně se Slackem, nástroje jako ClickUp nabízejí doplňkové funkce, které dále zefektivňují váš pracovní postup. Využijte tyto triky a nástroje a sledujte, jak se produktivita a komunikace vašeho týmu zlepšují v dynamickém světě profesionální spolupráce.