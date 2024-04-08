Slack vs. Monday – který nástroj pro spolupráci je nejlepší?

Spolupráce mezi více týmy při současném řízení blížících se termínů a časových harmonogramů sprintů je náročná.
Ačkoli jsou k dispozici stovky nástrojů pro spolupráci, Slack a Monday (monday.com) jsou dva, které vynikají.
Slack je snadno použitelný a usnadňuje spolupráci. Monday zase vyniká v oblasti řízení a plánování projektů.
Je jejich společné používání přehnané? Může jeden nahradit druhý? Existuje nějaký jiný nástroj, který může nahradit oba?
Připravte se na ultimátní srovnání Slacku a Monday.com. Rozbor toho, co nabízejí v oblasti funkcí, cen, podpory a dalších aspektů. A který z nich je nejlepší pro spolupráci.
Nejprve si pojďme představit Slack.
Co je Slack?
Slack je cloudová aplikace pro týmovou komunikaci, která vám umožňuje spolupracovat s vaším týmem kdy, kde a jak vám to nejlépe vyhovuje. Integruje se s tisíci dalších aplikací, což z ní činí univerzální aplikaci pro týmovou spolupráci.
Slack zjednodušuje komunikaci v týmu. Použijte jej k:
- Chatujte v reálném čase prostřednictvím kanálů přístupných pouze na pozvání nebo přímých zpráv.
- Odesílejte zvukové/videoklipy
- Sdílení souborů
- Komunikujte prostřednictvím živých videohovorů nebo audiohovorů (prostřednictvím huddles) a dalších funkcí.
Níže najdete kompletní přehled základních funkcí Slacku a toho, jak vám pomohou dosáhnout vašich komunikačních cílů.
Funkce Slacku
1. Komunikace v reálném čase
Slack nabízí několik možností komunikace, včetně přímého chatu, kanálů zaměřených na projekty, sdílených kanálů a živých audio nebo video hovorů. K oživení konverzací můžete využít interaktivní prvky, jako jsou reakce, emodži, GIFy a @zmínky.
2. Canvas pro spolupráci a automatizaci pracovních postupů
Canvas pomáhá projektovým manažerům organizovat, spravovat, spolupracovat a sdílet informace z jednoho místa.
Slack slouží také jako nástroj pro správu projektů s Canvas. Vytvořte si vlastní plátno pro cokoli, na čem pracujete – poznámky z jednání, projekty nebo kontrolní seznamy – a poté jej sdílejte v příslušném kanálu Slack, abyste mohli spolupracovat se svými kolegy.
Například Canvas je vhodný pro předběžné vytváření programů schůzek. Použijte jej k přidávání/úpravám témat diskusí, vytváření akčních položek, přidávání účastníků pomocí @zmínek nebo přímému přiřazování úkolů.
Nejlepší ze všeho je, že Slack Canvases obsahuje galerii přednastavených šablon. Vyberte si ze šablon pro zaškolování zaměstnanců, produktové informace a týdenní synchronizaci – už nikdy nebudete muset začínat od nuly.
3. Aplikace a integrace
Slack se dále integruje s vašimi oblíbenými aplikacemi pro spolupráci a produktivitu. V adresáři aplikací Slack najdete více než 2600 aplikací, včetně nejpoužívanějších nástrojů, jako jsou Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail a další.
Navíc můžete pomocí API Slacku vytvářet vlastní aplikace.
Například pomocí aplikací jako Polly můžete spustit zábavnou anketu nebo kvíz napříč kanály. Stisknutím klávesy [/] můžete aplikaci spustit kdykoli během konverzace.
4. Work-Flow Builder (automatizace)
Pokud jste si mysleli, že Slack je jen další nástroj pro zasílání zpráv, počkejte! 🍺
Slack má revoluční automatizační moduly, které fungují na jednoduchých funkcích drag-and-drop (není třeba žádné programování). Využijte je k rychlé transformaci každodenních procesů na automatizované pracovní postupy.
Použití Slack Canvas pro asynchronní stand-up usnadňuje komunikaci v týmu, zejména pokud členové pracují v různých časových pásmech nebo mají nabitý program. Takto to funguje.
- Vytvořte ve Slacku speciální plátno určené výhradně pro stand-up meetingy. Sdílejte novinky a udržujte všechny na stejné vlně.
- Vytvořte standardní formát aktualizací: zahrňte klíčové pokroky, úspěchy, výzvy a plány. Buďte struční, ale vyčerpávající.
- Zveřejňujte aktualizace, kdykoli to vyhovuje jednotlivým členům týmu. Přidávejte odrážky nebo krátké popisy a přispívejte, kdykoli to vyhovuje jejich harmonogramu.
- Prohlížejte si a komentujte vzájemné aktualizace v plátně a podporujte spolupráci i přes rozdílné pracovní doby.
- Plátno se stává záznamem pokroku všech, užitečným zdrojem pro sledování minulých aktualizací a udržování společného porozumění probíhající práci.
- Nastavte si připomenutí, abyste pravidelně kontrolovali plátno, takže aktualizace uvidíte a budete na ně moci včas reagovat.
- Upravte formát nebo strukturu plátna na základě zpětné vazby týmu, abyste zajistili, že bude efektivní při zaznamenávání informací a podpoře týmové práce.
Komunikujte efektivně, spolupracujte lépe a buďte informováni o probíhajících úkolech, a to vše při zohlednění různých časových plánů a časových pásem.
Nástroj Slack pro tvorbu pracovních postupů bez nutnosti programování vám umožňuje automatizovat procesy pomocí funkcí, podmínek a spouštěčů. Vytvářejte vlastní miniaturní aplikace (Slack boty) pomocí rozhraní Slack API.
Plusové body pro vývojářské nástroje Slacku! Zjednodušují vývojové procesy pomocí praktických online zdrojů a dokumentů.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Co je Monday?
Monday.com, známý také jako Monday, slouží jako komplexní nástroj pro správu projektů a spolupráci. Díky možnosti přizpůsobení je nepostradatelným nástrojem pro správu projektů a zefektivnění pracovních postupů v podnikání.
Na rozdíl od Slacku se tato platforma zaměřuje spíše na správu než pouze na spolupráci. Pracujte s intuitivními dashboardy, tabulemi pro správu úkolů a přizpůsobitelnými pracovními postupy.
Monday také nabízí specializovaný obchod s aplikacemi pro widgety a aplikace třetích stran. Využijte jej k rozšíření a vylepšení funkcí Monday WorkOS.
Funkce Monday
1. Snadné použití
WorkOS od monday.com je podle nás vizuálně atraktivní a intuitivní. Správa projektů je jednoduchá díky nástrojům typu drag-and-drop a click-and-done – bez nutnosti programování.
Například můžete snadno přetahovat položky, widgety, vizuální prvky a členy týmu na svůj dashboard a přidávat je tak během chvilky.
Upravte stejný dashboard pomocí widgetů pro správu zdrojů, jako jsou sledování času, ukazatele pracovní zátěže atd.
Snadné, že?
Navíc si můžete vybrat z rozsáhlé galerie Monday s více než 200 předem připravenými šablonami, abyste nikdy nemuseli začínat od nuly.
2. Spolupráce
WorkDocs od Monday.com vyniká v oblasti spolupráce díky intuitivním funkcím, jako jsou aktualizace v reálném čase, sdílení souborů a plynulá komunikace.
Společně upravujte v reálném čase, sdílejte okamžité komentáře a komunikujte se zaměstnanci – vše v jednom dokumentu. Jděte nad rámec spolupráce a proměňte svůj text v akční položky na jakékoli tabuli monday.com, aby vše fungovalo hladce.
3. Správa
Pracujte s přizpůsobitelnými panely a tabulemi, které nabízejí různé zobrazení, jako je Kanban, kalendář, časová osa, Ganttův diagram a další. Ať už jsou potřeby vašeho týmu, projektu nebo firmy jakékoli, Monday má pro vás to pravé.
Přidejte více než 30 přizpůsobitelných widgetů a získejte ucelený přehled o projektu – včetně widgetů pro sledování času, pracovního postupu a měření výkonu.
4. Aplikace a integrace
Monday.com se může pochlubit robustním adresářem aplikací s více než 200 aplikacemi třetích stran, včetně aplikací pro komunikaci, marketing, ERP, CRM a dalších. Najděte integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack, Google Calendar, MailChimp, HubSpot a dalšími nástroji.
5. Automatizace a pracovní postupy
WorkOS od Monday nabízí uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu pracovních postupů bez nutnosti programování s bonusem více než 200 předem připravených šablon automatizace. Využijte je nebo vytvořte vlastní automatizaci pro spouštění pracovních postupů na základě událostí, akcí nebo funkcí.
Ceny Monday
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: individuální ceny
Slack vs Monday. com: Porovnání funkcí
Pokud jste zde, víte, že jak Slack, tak Monday mají působivé funkce pro spolupráci.
Monday vyniká svými nástroji pro přizpůsobení a správu, zatímco Slack je jednoduchý a vyniká v týmové komunikaci.
V této tabulce najdete stručný přehled hlavních rozdílů mezi těmito dvěma nástroji.
|Slack
|Monday
|Chat v reálném čase
|✅
|❌
|Sdílení souborů
|✅
|✅
|Dashboardy
|❌
|✅
|Automatizace
|✅
|✅
|Integrace
|✅
|✅
|Vizualizace
|❌
|✅
|Sledování a analytika
|❌
|✅
|Přizpůsobení
|❌
|✅
|Šablony
|❌
|✅
|Bot Framework
|✅
|❌
|Mobilní aplikace
|✅
|✅
Podívejme se na jejich základní funkce a najděme ten nejlepší software pro spolupráci.
Funkce č. 1. Komunikace v týmu
Přiznejme si to: Projektoví manažeři se snaží udržet týmy na stejné vlně. E-maily jsou skvělé, ale většina e-mailových platforem nemá téměř žádné integrace.
Podívejme se, jak si Monday.com a Slack vedou v oblasti podpory týmové komunikace.
Slack
Slack lze lépe charakterizovat jako pokročilou platformu pro zasílání zpráv. Tento nástroj vám umožňuje komunikovat s různými týmy na všech frontách – prostřednictvím chatu, audio a video hovorů.
Vytvářejte kanály pro šíření informací nebo přímé zasílání zpráv lidem. Ještě lepší je, že soukromé prostory fungují jako zabezpečené diskuzní fóra pro sdělování zpráv a následných informací v rámci oddělení.
Monday
Monday WorkOS však (prozatím) nemá vestavěnou funkci chatu.
Ale ano, můžete komunikovat veřejně na diskusních fórech. To znamená, že nemůžete posílat individuální zprávy jednotlivým uživatelům.
Monday však nabízí možnost veřejné komunikace prostřednictvím diskusních fór. Najděte interaktivní prvky, jako jsou @zmínky, emodži, anotace a další, abyste mohli efektivně komentovat a komunikovat v rámci úkolů.
Vítěz: Slack je pro nás jasným vítězem, pokud jde o funkce pro zasílání zpráv a komunikaci v reálném čase.
Funkce č. 2. Spolupráce
Pokud jde o Monday vs Slack, oba mají své jedinečné funkce pro spolupráci na projektech.
Podívejme se, který z nich je nejlepší.
Slack
Slack, který je spíše aplikací pro zasílání zpráv, poskytuje Canvases pro týmovou spolupráci.
Canvases jsou bezpochyby dobré! Potřebují však přizpůsobení a klíčové funkce.
V zásadě se jedná o nástroj pro pořizování poznámek, do kterého můžete vkládat důležité informace, sdílet soubory, vkládat videa a spolupracovat s dalšími uživateli na úpravách.
Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro žádosti o podporu, předkládání schválení nebo hlášení problémů – přímo v rámci plátna.
Například pomocí šablony „Incident Summary“ (Souhrn incidentů) v nástroji Canvas od Slacku můžete upozornit na problémy, požádat o prioritní opatření a klást otázky tím, že v nástroji Canvas zmíníte příslušné osoby.
Monday
Monday naopak nabízí Workdocs pro spolupráci a realizaci nápadů z jednoho listu. Přepisujte schůzky, zvýrazňujte klíčové body a označujte členy týmu, abyste jim mohli na místě přidělit úkoly ze schůzky.
Vložte tabule, panely, obrázky, videa a další přímo do pracovních dokumentů. Nejlepší na tom je, že všechny komponenty se během práce automaticky synchronizují a aktualizují.
Vítěz: Oba nástroje nabízejí jedinečné funkce pro spolupráci, takže je to remíza! 🤝
Funkce č. 3. Správa
Je těžké najít nástroj, který by kombinoval funkce pro spolupráci i správu. Podívejme se, jak Slack a Monday řeší správu projektů.
Slack
Slack je primárně určen pro týmovou komunikaci. Možnost vytvářet soukromé kanály, skupiny a tabule však pomáhá při řízení týmu. Nečekáme však, že Slack bude řídit složité projekty.
Monday
Ačkoli monday.com zaostává za Slackem v oblasti komunikace v reálném čase, dobře zvládá úkoly, pracovní postupy a projekty.
Monday má mnoho funkcí pro správu, včetně přizpůsobitelných tabulek a zobrazení, které vám pomohou centralizovat veškerou vaši práci. Sdílejte tabulky mezi týmy pro lepší spolupráci!
Nezapomeňte, že intuitivní panely Monday lze plně přizpůsobit pomocí widgetů – bez jediného řádku kódu. Najděte widgety pro sledování času v reálném čase, přehled pracovního vytížení a analýzu výkonu týmu pod jednou střechou.
Vítěz: Monday je vítězem v této kategorii díky svým komplexním funkcím a nástrojům pro správu.
Funkce č. 4. Aplikace a integrace
Když žonglujete mezi různými projekty a odděleními, nikdy nevíte, jaké aplikace budete v daném okamžiku potřebovat. Naštěstí jak monday.com, tak Slack nabízejí řadu integrací třetích stran.
Kdo zvítězí v této kategorii v souboji Slack vs monday.com? Pojďme to zjistit.
Slack
Slack se může pochlubit adresářem více než 2 000 špičkových aplikací a softwaru.
Nástroj navíc nabízí vlastní API, které vám umožní vytvářet vlastní aplikace integrované s vašimi interními systémy a procesy.
Monday
Monday nabízí integraci s více než 200 aplikacemi třetích stran z různých kategorií, včetně, ale nejen, komunikace, produktivity, CRM a dalších.
Vítěz: Oba nástroje pro spolupráci nabízejí výkonné a neomezené integrace. A tak máme další remízu! 🤝
Funkce č. 5. Automatizace a pracovní postupy
Obě platformy nabízejí snadnou automatizaci bez nutnosti programování. Automatizujte cokoli pomocí jednoduchých stavebních bloků typu drag-and-drop – od jednoduchých až po složité pracovní postupy.
Kromě toho mají oba nástroje konektory typu plug-and-play, díky nimž je integrace dalších aplikací hračkou.
V čem je tedy rozdíl? Pojďme to zjistit.
Slack
Slack má robustní bot framework, který vám umožňuje vytvářet vlastní boty.
Využijte je k automatizaci monotónních úkolů a pracovních postupů, jako je automatické přiřazování úkolů a odesílání aktualizací a připomínek do kanálů.
Monday
Monday naproti tomu nabízí předem připravené šablony automatizace, které usnadňují vývoj pracovních postupů. Vyberte si z více než 200 různých receptů a šablon automatizace.
Vítěz: Díky přednastaveným automatizačním šablonám Monday je vytváření pracovních postupů hračkou. Proto považujeme Monday za vítěze v této kategorii.
Slack vs. Monday. com na Redditu
Debatu o nejlepším nástroji pro spolupráci jsme přesunuli na Reddit. A hádejte co! Narazili jsme na několik recenzí od skutečných uživatelů.
Například když jsme na Redditu vyhledali Monday vs Slack, mnoho uživatelů mělo pocit, že je obtížné zapojit klíčové hráče nebo členy týmu do vašich aktualizací a pracovního postupu.
„Jistě, je skvělý pro sledování času a peněz vynaložených na projekty a generování faktur. Ale je velmi obtížné zahrnout do vašich aktualizací a pracovního postupu freelancery, klienty, partnery a další klíčové externí osoby. Bohužel, žádné API ani SaaS řešení nemůže napravit skutečnost, že Monday nefunguje dobře s tabulkami. ”
Slack si získal oblibu většiny uživatelů díky snadno použitelnému rozhraní, integraci a komunikačním funkcím.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k (Slack vs. Monday. com)
Monday i Slack mají určitá omezení. Chcete nástroj, který má všechno? Přejděte na ClickUp!
ClickUp je komplexní aplikace, která vám umožní spravovat úkoly, dokumenty, chat, cíle a další věci na jednom místě. Ať už jste student, majitel malé firmy nebo projektový manažer, který hledá možnosti spolupráce, ClickUp je navržen tak, aby posunul týmovou spolupráci na vyšší úroveň.
ClickUp nabízí nástroje pro správu projektů podobné Monday a komunikaci v reálném čase podobnou Slacku.
Nevěříte nám? Podívejte se na funkce pro spolupráci v ClickUp.
1. Integrovaná funkce chatu
ClickUp Chat je nepostradatelný nástroj pro sdílení aktualizací, propojování zdrojů a plynulou spolupráci v reálném čase – vše, co potřebujete, je spolehlivé připojení k internetu.
Stejně jako Slack vám chatovací funkce ClickUp umožňuje vytvářet různé prostory nebo chatovací skupiny vedle projektů. Povolte přístup na základě rolí, abyste mohli kontrolovat, kdo může zobrazit konverzace, a udržet tak soukromí rozhovorů tak dlouho, jak budete chtít.
Ještě lepší je použít @zmínky a přímo přiřadit komentáře, abyste členy informovali o zprávách v reálném čase.
2. ClickUp AI
ClickUp AI revolučním způsobem mění týmovou spolupráci. S umělou inteligencí na své straně se můžete soustředit na to, co je důležité, a nechat AI, aby se postarala o ostatní monotónní úkoly, jako například:
- Vypracování zadání projektu
- Vytváření časových os projektů
- Generování souhrnů aktualizací úkolů
- Vytváření akčních položek a podúkolů
- Úprava a formátování obsahu během několika sekund
- Vymýšlení strategií marketingových kampaní pro projekty
ClickUp poráží Monday v oblasti asistence umělé inteligence.
Zde je důvod:
AI Monday.com je omezena na CRM prodeje. AI lze použít nanejvýš k sumarizaci textu v dokumentech Word.
Na druhou stranu, ClickUp využívá umělou inteligenci pro plánování projektů, vytváření akčních položek, dílčích úkolů a plynulé psaní. Ještě lepší je využít naše šablony pro umělou inteligenci pro lepší řízení projektů a inženýrství.
3. Řízení projektů
Funkce pro správu projektů ClickUp nabízí více než 10 přizpůsobitelných zobrazení, díky nimž je plánování a správa projektů snazší a rychlejší.
Používejte tabule a myšlenkové mapy k plánování projektů, nápadů a úkolů pomocí vizuálních osnov. ClickUp nabízí rozsáhlou galerii šablon pro projektové řízení, které slouží k tvorbě myšlenkových map a plánování.
Intuitivní ovládací panel ClickUp navíc funguje jako řídicí centrum vašeho projektu. Odtud můžete v reálném čase sledovat a spravovat vývojové sprinty a zdroje. Pomocí vlastních grafů, widgetů a prvků pro vizualizaci dat můžete ovládací panel dále přizpůsobit podle potřeb vašeho projektu.
Buďme upřímní: týmy milují uživatelské rozhraní Slacku pro komunikaci. A právě proto vám integrace ClickUp Slack umožňuje spolupracovat na projektech, aniž byste museli opustit Slack.
Přejděte na ClickUp: váš všestranný nástroj pro spolupráci
Místo toho, abyste se prohrabovali alternativami Slacku a Monday, vyberte si nástroj, který kombinuje funkce pro spolupráci, komunikaci a správu v jedné platformě.
Proč nevyzkoušet ClickUp ještě dnes? – začít je zdarma!