Slack vs. Google Chat: recenze 2025 (funkce, ceny)

Ještě před necelými deseti lety většina organizací používala Google Chat (dříve Hangouts) ke vzájemné komunikaci – ať už po celém světě, nebo na druhé straně kanceláře. Pak ale přišel Slack, který se dnes může pochlubit více než 10 miliony aktivních uživatelů denně. Najednou se otázka Slack vs. Google Chat stala pro firmy po celém světě důležitým rozhodnutím ohledně softwaru.
A buďme realističtí, vzestup Slacku nezastavil Google Chat. Ve skutečnosti existuje více než 6 milionů platících firem, které používají Google WorkSpace.
Je zřejmé, že se jedná o titány ve světě komunikace a spolupráce.
Který z nich je lepší? Který vyniká? A jaké jsou skutečné rozdíly mezi Slackem a Google Chatem?
Pojďme to zjistit! 👀
Co je Slack?
Slack je kolaborativní platforma, která se na trhu objevila v roce 2013. Slibuje, že do pracovního života vnáší jednoduchost a produktivitu.
Jak?
Toto řešení spojuje lidi, nástroje a informace pod jednou střechou, aby posunulo podnikání vpřed. Připojte k Slacku jakékoli zařízení a bude vám sloužit bez rozdílu. Můžete se k němu připojit pomocí počítače, mobilního telefonu nebo prohlížeče. Volba je na vás.
Slack je skvělý pro komunikaci s vaším týmem. Umožňuje vám posílat přímé zprávy, skupinové zprávy, vytvářet kanály Slack a mnoho dalšího. Navíc můžete Slack integrovat s oblíbenými nástroji, jako jsou HubSpot, Zoom, Google Drive, a ano, Slack se integruje i s ClickUp!
Funkce Slacku
Co dělá Slack tak výjimečným? Zůstaňte s námi:
1. Organizované kanály
„Kanálů není nikdy dost.“
To je Slack. 🧑💻
Všechny konverzace probíhají na kanálech Slacku. Aplikace vám umožňuje vytvářet soukromé a veřejné kanály podle umístění kanceláří, projektů, témat atd. Nejdůležitější je, že kanály Slacku pomáhají vnést do práce pořádek a přehlednost. Stačí vytvořit nebo se připojit k kanálu pro jakékoli téma, abyste se mohli soustředit na konverzace a práci, která je pro vás nejdůležitější.
Pokud potřebujete pokročilejší funkce, placená verze umožňuje každému kanálu mít svou vlastní e-mailovou adresu. Rozlučte se s přeplněnými schránkami. 👋
2. Audio a video hovory
Nejste fanouškem psaní dlouhých zpráv, abyste dostali odpověď? Nebo možná dáváte přednost řešení problémů nebo brainstormingu projektových nápadů s kolegy v reálném čase?
Žádný problém!
Jedna na jednu audio a video hovory Slacku vám přijdou na pomoc. A pokud chcete, aby se k vašim hovorům a videokonferencím připojilo až 15 lidí, je pro vás ideální placený tarif. Slack také umožňuje integraci s konferenčními nástroji třetích stran, aby byla komunikace s vaším týmem co nejplynulejší.
3. Slack Connect
Chcete 360stupňovou spolupráci? Zbavte se zastaralých a izolovaných e-mailových konverzací. Slack Connect umožňuje vést konverzace na jednom místě.
Umožňuje také vašemu týmu bezpečně a spolupracovat s externími partnery, jako jsou agentury, dodavatelé, klienti a další. Výsledkem jsou rychlejší reakční doby a lepší podniková podpora.
4. Automatizace
Vytváření standardních procesů žádostí, sdílení aktualizací a další rutinní úkoly by neměly zabírat vaši produktivní a kreativní energii. Automatizace Slacku vám pomůže dosáhnout úspěchu a zvýšit vaši produktivitu na maximum.
Nástroj pro tvorbu pracovních postupů Slack automatizuje vaše každodenní a rutinní úkoly, takže můžete rychleji získávat odpovědi, schvalování a řešit problémy. Umožňuje také integraci se Zapierem a dalšími řešeními pro maximální automatizaci.
Ceny Slacku
Funkce jsou bezchybné, ale je Slack šetrný k vaší peněžence? Podívejme se na jeho cenové plány:
- Zdarma: Bezplatný tarif vám umožňuje zobrazit až 10 000 nejnovějších zpráv a integrovat až 10 aplikací třetích stran. Podporuje audio a video hovory 1:1, nabízí neomezený počet kanálů, umožňuje sdílení souborů a poskytuje 5 GB úložného prostoru.
- Pro (6,67 $/měsíc/osoba): S verzí Pro získáte neomezenou integraci aplikací, 10 GB úložného prostoru pro soubory na uživatele, skupinové hovory, sdílení obrazovky s až 15 lidmi, vyhledávání a inteligentní funkce. Mezi další funkce patří ověřování Google a přístup pro hosty.
- Business+ (12,50 $/měsíc/osoba): Plán Business Plus vám nabízí neomezenou historii zpráv a zvyšuje úložný prostor až na 20 GB na každého člena týmu. Slibuje také podporu 24/7 a 99,99% dostupnost.
- Enterprise (ceny na míru): Chcete se posunout ještě výš? Plán Enterprise nabízí bezpečnost na podnikové úrovni a podporuje až 500 000 uživatelů. Získáte také přizpůsobitelné zásady, centralizované ovládání a podporu na míru.
Co je Google Chat?
Přední světový vyhledávač vám přináší nástroj pro komunikaci a spolupráci. Trocha historie – Hangouts vznikl v roce 2011 jako součást služby Google Plus. V roce 2017 se vyvinul v Hangouts Chat a poté změnil název na Google Chat.
Proč došlo k této změně názvu? Ani samotný Google nám nedokázal odpovědět.
Víme však, že Google Chat je další bezpečný komunikační nástroj vytvořený pro týmy, který umožňuje snadnou komunikaci v rámci ekosystému Google Workspace. Členové vašeho týmu mohou přistupovat k chatovacím prostorům, sdílet soubory a videotelefonovat si navzájem v Google Meet.
Je součástí většího Google Workspace, kompletního obchodního prostředí. To znamená, že pro přístup k Chatu musíte mít plán Google Workspace. Stejně jako Slack je Chat přístupný přes prohlížeče, počítačové aplikace a mobilní aplikace.
Funkce Google Chat
Google Chat má také jedinečné funkce, kterými se může postavit svému soupeři:
1. Prostor pro spolupráci
Slack má kanály. WhatsApp má WhatsApp skupiny. Co má Google?
Spaces.
Prostor umožňuje všem být na stejné vlně ohledně stejného tématu. Můžete mít různé prostory pro firemní kulturu, fotbal a prakticky cokoli jiného. Tato funkce sdružuje konverzace, úkoly a soubory na jednom místě. Do diskusí se mohou zapojit i externí uživatelé.
A víte co? Jeden prostor pojme až 8 000 lidí! Chcete upozornit George na něco, aniž byste rušili Liz, Bena a ostatní? @zmínky vám s tím pomohou.
Ale je tu i nevýhoda: Nelze přímo odpovědět na předchozí zprávu, kterou Liz zanechala. V tomto ohledu vyhrává Slack.
2. Audio a video hovory
Integrace Google Chat + Google Meet vám umožňuje připojit se k audio nebo video hovoru. Druhá z nich je řešení pro videokonference v rámci Google Workspace. Nyní se můžete ponořit hlouběji do tématu a překonat překážky textové komunikace.
Meet vám umožňuje volat všem v daném prostoru nebo kolegům z pracoviště v přímém rozhovoru. Stačí stisknout tlačítko a objeví se videochat. Oni pak mohou kliknout na tlačítko a přejít do Meet.
3. Integrace
Být členem Google Workspace znamená jedno: Google Chat se automaticky integruje se svými sourozenci, aby obohatil vaše zkušenosti. Mluvíme o Google Forms, Gmailu, Google Docs, Google Calendar, Google Meet a Google Drive.
Vše se odehrává v jediném okně. Například můžete mít na jedné straně seriózní videokonferenci a na druhé straně živou konverzaci. Už nemusíte přepínat mezi úkoly.
A pokud chcete přidat řešení třetí strany, jste vítáni. Nejste fanouškem Google Kalendáře? Použijte G Suite Sync k synchronizaci podrobností kalendáře s Microsoft Outlookem.
4. Automatizace chatu
Funkce Inteligentní odpověď navrhuje fráze, které vám pomohou ušetřit čas a odeslat rychlé odpovědi. Inteligentní návrhy odpovědí můžete použít v Chatu, abyste získali odpovědi na základě příchozí zprávy.
Zvyšte efektivitu práce a používejte zkratky v Google Chatu. Například napište „?“ (otazník) kdekoli mimo textové pole chatu a voila! K dispozici budete mít řadu klávesových zkratek, jako například Command + K nebo Control + K.
Je tu nějaký fanoušek emodži? Emodži podobné těm ze Slacku vnesou do celé automatizace osobitost.
Ceny Google Chat
Podívejme se na různé tarify, které Google nabízí:
- Business Starter (6 $/měsíc/osoba): Tento balíček zahrnuje 30 GB úložného prostoru na jedno místo a podporuje až 100 účastníků videokonferencí.
- Business Standard (12 $/měsíc/osoba): Úložný prostor na jedno místo se rozšiřuje až na 2 TB. Videokonference se může zúčastnit maximálně 150 osob.
- Business Plus (individuální ceny): Získáte 5 TB úložného prostoru na jedno místo a maximálně 250 míst pro videokonference.
- Enterprise (ceny na míru): Získáte neomezené úložiště na jedno místo a vaší videokonference se může zúčastnit až 250 osob.
Google Chat vs. Slack: Kdo zvítězí?
Kéž bychom vám mohli dát jednoznačnou odpověď, ale pomůžeme vám zvážit klady a zápory každého z nich, abyste se mohli rozhodnout na základě všech informací:
Rozhraní
Uživatelské rozhraní (UI), uživatelská zkušenost (UX) a estetika jsou významnými faktory. Nechcete přece trávit velkou část svého pracovního dne s depresivním, nudným nebo těžko ovladatelným uživatelským rozhraním. Ujistěte se tedy, že je esteticky příjemné, uživatelsky přívětivé a intuitivní.
Rozhraní Google Chat
Rozhraní Google Chatu je velmi podobné rozhraní Gmail Chatu. Tato předvídatelnost a konzistence mu dodávají na atraktivitě. Jediným kliknutím se dostanete ke sdíleným úkolům a souborům v chatových prostorech. Stačí kliknout na záložku v horní části prostoru. Boční panel vám umožňuje rychlý přístup k úkolům, kalendářům a mapám.
Google Chat však nabízí omezený výběr motivů – pouze světlý a tmavý režim. Smůla pro kreativní mysli.
Rozhraní Slack 🥇
Pokud jde o příjemné a uživatelsky přívětivé rozhraní, Slack jednoznačně vítězí. K dispozici jsou zkratkové příkazy pro nový kanál nebo GIF. Přizpůsobte si avatara a vybarvěte si Slack fantazijními barvami.
Oznámení
Skvělé řešení vás upozorní v okamžiku, kdy dorazí zpráva. Nechcete přece zmeškat důležitou schůzku s šéfem.
Oznámení Slack
Slack je zde králem díky svým rozmanitým a výkonným oznámením.
Můžete nastavit jedinečná oznámení pro konkrétní klíčová slova a kanály. A pokud se chcete vzdálit od digitálního světa nebo jste zaneprázdněni, využijte režim „Nerušit“ v nastavených denních hodinách.
Oznámení Google Chat 🥇
S Google Chatem můžete upravit nastavení mobilních, desktopových, e-mailových nebo webových oznámení.
Totéž je možné i se Slackem. Omezuje však nastavení oznámení pouze na období, kdy nejste aktivní na počítači.
Funkce vyhledávání
Všichni nesnášíme, když důležitá zpráva zmizí v záplavě dalších zpráv a už ji nikdy nenajdeme. Úmorné hledání vám zabírá čas, kazí den a snižuje produktivitu.
„Takže jsi se rozhodl ignorovat mou zprávu. Je to tak?“ Tato otázka může být iritující a depresivní.
Vyhledávání ve Slacku 🥇
Slack nezahálí, pokud jde o vyhledávání. Proces je naprosto snadný. Navíc se můžete rozloučit s přetížením informacemi.
Jste jen pár vteřin od lidí, kanálů, souborů nebo konverzací, které chcete. Můžete také zúžit vyhledávání na konkrétní období nebo kanál.
Vyhledávání v Google Chatu
Pokud jde o Google Chat, vyhledávací funkce bezplatného tarifu je základní. Pouze dražší tarify vám nabízejí pokročilé možnosti vyhledávání.
Balíčky Business a Enterprise vám umožňují prohledávat celý Google Workspace a všechny jeho aplikace.
Gratulujeme tedy Slacku.
Integrace
Integrace rozšiřuje váš pracovní prostor a zefektivňuje pracovní postupy. Naštěstí oba nástroje podporují integraci nástrojů třetích stran.
Integrace Slacku
Slack nabízí integraci s více než 2 400 dalšími aplikacemi pro zvýšení produktivity ve svém ekosystému. Je to opravdový integrační gigant!
Integrace Google Chat
Google Chat se automaticky integruje s dalšími řešeními Google: Docs, Gmail, Forms, Meet, Calendar, Drive a dalšími.
Dalším kreativním doplňkem, který vám pomůže automatizovat váš den, jsou boti.
Prostory a kanály
Skupinové komunikační prostory jsou oblastí, kde se zdá, že se tyto dvě aplikace navzájem kopírují. Google je nazývá Spaces a Slack je nazývá Channels.
Existuje však několik zásadních rozdílů.
Prostory Google Chat
Prostory v Google Chatu jsou ve výchozím nastavení soukromé, takže vás někdo musí pozvat, abyste se k nim mohli připojit. Prostory vám umožňují sdílet úkoly a soubory s kolegy. A díky @zmínkám může vaši zprávu v prostoru vidět pouze Maggie. Přeposílání e-mailů, CC a BCC si tak mohou dát pauzu.
Vláknová konverzace je součástí Google Chatu. Při vytváření prostoru byste se však měli rozhodnout, zda ji chcete nebo ne.
Jakmile potvrdíte nastavení prostoru, nelze je v budoucnu měnit.
Kanály Slack
Kanály Slacku mohou být soukromé nebo veřejné. Veřejné kanály jsou přístupné všem členům pracovního prostoru, což umožňuje inkluzivitu a transparentnost.
Soukromé kanály a jejich obsah jsou přístupné pouze členům. Musíte požádat člena, aby vás přidal.
Konverzace ve vláknech Slacku jsou volitelné. Chcete diskutovat o nějakém tématu, aniž byste zaplnili feed? Použijte konverzaci ve vlákně.
Slack vs. Google Chat na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví ke Slacku a Google Chatu. Když na Redditu vyhledáte Slack vs. Google Chat, mnoho uživatelů se shoduje, že upřednostňují uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek Slacku před Google Chatem:
„Slack je přehledný a umožňuje snadno číst velké množství textu najednou, aniž byste museli scrollovat a interagovat s uživatelským rozhraním, abyste „viděli více“.
Ostatní uživatelé Redditu poznamenali, že navzdory lepšímu designu Slacku vyhrává Google Chat, pokud jde o zvuk, cenu a integraci:
„Slack vítězí v oblasti uživatelského rozhraní a má lepší chatovací tok. Google Chat vítězí v oblasti ceny, integrace a audio/video funkcí.“
Umístění a funkce ClickUp vs. Slack a Google Chat
ClickUp je jediné řešení všech vašich problémů s komunikací a správou úkolů.
Od chatování s kolegy na dálku po přidělování úkolů a automatizaci pracovních postupů – ClickUp vám vždy pomůže.
A to nejlepší?
ClickUp nabízí robustní funkce, které zefektivní vaše úkoly, lidi a zdroje:
1. Správa úkolů
ClickUp usnadňuje správu úkolů. Pomocí opakujících se úkolů v ClickUp můžete zbavit svůj tým rutinní práce. Barevně označené priority úkolů pomáhají vašemu týmu řešit nejdůležitější úkoly hned ráno. Využijte připomenutí ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou.
2. Komentáře
Každý z nás se asi už ocitl v této situaci – přidělil jste úkol a najednou se ukázalo, že další aspekt tohoto úkolu vyžaduje zapojení něčeho nebo někoho dalšího. V minulosti byste možná jednoduše vytvořili nový úkol.
S ClickUpem však eliminujete komunikační zmatky a další úkoly tím, že jednoduše přiřadíte komentáře ClickUp těm, kteří je potřebují zkontrolovat, než přejdete k dalšímu kroku. Sdílení čehokoli v rámci úkolu je snadné. Existují dokonce samostatná vlákna pro odpovědi na komentáře jiných lidí.
To vám pomůže udržet všechny komunikační kanály otevřené a organizované. A pro ty, kteří možná píší trochu příliš rychle, ClickUp umožňuje kdykoli upravovat komentáře.
3. Integrace
Věděli jste, že do ClickUp můžete přenést více než 1000 dalších aplikací? ClickUp podporuje nejoblíbenější aplikace, jako jsou Google Drive, Zoom, Microsoft Teams a další. Mimochodem, existují integrace pro Google Chat + ClickUp a Slack + ClickUp.
Proč si vybírat, když můžete mít dva výkonné pracovní nástroje, které spolu spolupracují? 😉
4. Zobrazení chatu
Další funkcí ClickUp je Chat View. Ta vám umožní rychle sdílet odkazy na zdroje a aktualizace a sjednotit komunikaci týmu pod jednou střechou. Přidejte člena týmu do konverzace pomocí @zmínek a přiřazujte komentáře, aby váš tým pokračoval v plnění úkolů.
Zjistěte, jak Chat View od ClickUp pomáhá expertce na sociální marketing Michelle Thames organizovat její podnikání.
5. E-mail v ClickUp
V ClickUp můžete snadno odesílat a přijímat e-maily, vytvářet úkoly z e-mailů, automatizovat procesy, připojovat e-maily k úkolům a mnoho dalšího. To pomáhá zlepšit komunikaci v týmu díky rychlejšímu propojení a aktuální komunikaci mezi týmy.
6. Dokumenty
ClickUp Docs usnadňuje vytváření a tvorbu nádherných dokumentů, wiki a dalších důležitých dokumentů přímo v pracovním postupu vašeho týmu. Propojte je s pracovními postupy, abyste mohli realizovat nápady se svým týmem, nebo s dokumenty a wiki, abyste mohli sdílet podrobné nápady. Poté je připojte k pracovním postupům.
7. Závislosti úkolů
Vytvořte si perfektní databázi s propojenými vztahy. Vytvořte propojení mezi závislostmi, úkoly a dokumenty, abyste měli přístup ke všemu, co potřebujete, na jednom centrálním místě. Můžete snadno propojit libovolný počet úkolů, abyste měli rychlejší přístup k nejnaléhavějším pracovním položkám.
Kromě toho můžete propojit klienty s konkrétními nabídkami nebo dokonce zákazníky s jejich objednávkami. Pokud jde o závislosti úkolů, existuje spousta možností.
8. Automatizace
Zefektivněte pracovní postupy a ušetřete svou tvůrčí energii automatizací rutinních úkolů – už žádné opakující se činnosti. Automatizace ClickUp jsou ideální pro složité i jednoduché pracovní postupy, které se pravidelně opakují. Potřebujete, aby úkol po dokončení vaší práce přešel k určitému týmu?
To je jednoduchá automatizace.
Chcete označit konkrétní osobu, když není dodržen termín? Nebo potřebujete změnit prioritu, jakmile se změní stav úkolu? To vše můžete udělat (a dokonce vytvořit vlastní automatizaci) v ClickUp.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí bezplatný tarif a cenově dostupné placené tarify. A třešnička na dortu? Bezplatná verze vás překvapí robustními funkcemi, které se vyrovnají prémiovým verzím.
- Bezplatný tarif: Dáváme vám více než dostatek prostoru k vyzkoušení našeho řešení. Získáte 100 MB úložného prostoru a můžete přidat neomezený počet členů, kteří budou moci provádět neomezený počet úkolů. Získáte také tabule, nepřetržitou podporu a další výhody.
- Neomezený tarif (5 $/měsíc/osoba): Pokud se vám líbí bezplatný tarif, jděte o krok dál a pořiďte si neomezený balíček. Získáte tak neomezené úložiště, integrace a vlastní pole.
- Business (12 $/měsíc/osoba): Rozpět křídla a přejděte na Business! Kromě výhod tarifu Unlimited získáte také Google SSO, vlastní export, pokročilou automatizaci a další funkce.
- Business Plus (individuální cena): Tento balíček vám nabízí vše, co obsahuje balíček Business, a navíc sdílení v týmu, individuální oprávnění, školení administrátorů a prioritní podporu!
A vítězem se stává…
Souhlasíme s tím, že v otázce Slack vs. Google Chat má každá platforma své základní funkce, které pomáhají jejím uživatelům. Obě jsou nesmírně užitečnými nástroji pro komunikaci s členy týmu a pro udržení přehledu o úkolech a pracovních postupech.
A pokud vás ani jeden z nich nepřesvědčil, podívejte se na tyto alternativy Microsoft Teams, kde najdete další možnosti.
Prozradíme vám však, že v obou seznamech najdete ClickUp, protože nejenže poskytuje spolehlivé funkce pro plynulou komunikaci, ale slouží také jako komplexní nástroj pro správu projektů, který se propojuje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji a pomáhá vašemu týmu zefektivnit veškerou práci na jednom místě.
Podle mě je to jasný vítěz. 😉🥇