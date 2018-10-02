Strategie růstu Slacku: 5 klíčových poznatků pro vaši společnost

Messengerová aplikace pro týmy, která se může pochlubit uživateli jako IBM, Oracle, Target, BBC a dalšími společnostmi z žebříčku Fortune 100, aniž by utratila jmění za marketingové kampaně, stojí za to prostudovat.
Slack, nástroj pro spolupráci na pracovišti, je výsledkem inovativního přizpůsobení produktu trhu v kombinaci s několika netradičními marketingovými triky.
Ačkoli slovo „slack“ může podle definice znamenat zpomalit, uvolnit se a brát věci s klidem, společnost dělá pravý opak. Slack je jednou z nejrychleji rostoucích technologických startupů, která dosáhla statusu jednorožce s hodnotou 1 miliardy dolarů za pouhý rok od svého založení.
Slack: Krátká historie
Slack byl vytvořen v roce 2013 Stewartem Butterfieldem, který byl již tehdy známý jako spoluzakladatel platformy pro sdílení fotografií Flickr, kterou v březnu 2005 koupila společnost Yahoo!
Tento nástroj pro podnikovou komunikaci, jehož cílem je pomáhat členům týmu chatovat, spolupracovat na projektech a sdílet odkazy a další informace v reálném čase, si okamžitě našel úžasnou pozici na trhu a od té doby neustále roste.
V únoru 2015, kdy byl tento nástroj veřejně dostupný, měl Slack 500 000 aktivních uživatelů denně. Během čtyř měsíců se tento počet zdvojnásobil na 1,1 milionu aktivních uživatelů. Dnes má Slack 8 milionů aktivních uživatelů denně, z toho 3 miliony placených, a jejich počet stále roste.
Od skromných začátků k obrovskému úspěchu
Slack je skvělým příkladem silné inovace, která vznikla náhodou. Podobně jako mikrovlnná trouba – zařízení, které změnilo naše stravovací návyky a trh s potravinami od té doby, co jej „náhodou“ vynalezl inženýr Percy Spencer v roce 1945.
Zakladatel Butterfield a jeho tým pracovali na herní aplikaci s názvem Glitch a potřebovali efektivní platformu pro interní komunikaci. Dali se do práce a navrhli první verzi Slacku, aby usnadnili spolupráci a výměnu nápadů mezi členy interního týmu Glitch. Tento nástroj se brzy stal pro tým Glitch nepostradatelným.
Když se Glitchu nepodařilo prosadit, Butterfield si uvědomil potenciál chatovacího nástroje pro pracoviště a tak vznikl Slack, který zaznamenal velký úspěch.
Příběh růstu Slacku: Metoda v šílenství
Slack využil několik inovativních způsobů, jak podpořit svůj růst. Zde je 5 nejlepších strategií:
1. Využijte marketing založený na doporučeních
Slack dokázal, že lidé stále spoléhají na názory svých přátel nebo kolegů. Butterfield od samého začátku využíval své kontakty a známosti v různých společnostech a v tisku, aby o nové platformě šířil informace.
Také ovlivnil své přátele podnikatele, aby Slack vyzkoušeli. Tyto kontakty a doporučení z úst do úst se vyplatily a hned první den se na Slack zaregistrovalo 8 000 lidí. Během dvou týdnů se tento počet téměř zdvojnásobil.
Investor Slacku Marc Andreessen zveřejnil v srpnu 2014 na Twitteru tento graf růstu společnosti založený na šíření informací ústním podáním.
Nejde však pouze o doslovné šíření informací ústním podáním. Slack také využívá sociální nástroje, jako je Twitter, aby oslovil širší publikum a přivedl organický přímý provoz na svůj web. Vytvoření buzz může být prospěšné pro váš produkt a potvrdit směr, kterým se ubírá. V ClickUp jsme také zaznamenali pozitivní asociace, které přináší šíření informací ústním podáním, zejména na Twitteru a recenzních webech, kde lidé nabízejí své upřímné názory.
„Vsadili jsme hodně na Twitter. I když je někdo nadšený z produktu, doslova z úst do úst se to dostane jen k hrstce lidí – ale když o nás někdo tweetne, uvidí to stovky, dokonce tisíce lidí,“ říká Butterfield.
2. Urychlete růst pomocí integrací
Slack má více než 1 000 integrací (včetně Clickup!). Společnost tyto integrace využívá k získání referenčního provozu na své webové stránky a také k tomu, aby se při vyhledávání produktu, se kterým je Slack integrován, objevila na první stránce výsledků vyhledávání.
Například pokud někdo vyhledá ClickUp v Google, najde také Clickup-Slack App Directory jako jeden z výsledků vyhledávání na první stránce Google.
Podívejte se na náš seznam nejlepších integrací Slacku!
3. Zavedení zpětné vazby od zákazníků
Slack neustále sbíral zpětnou vazbu od svých prvních uživatelů a využil ji k vylepšení produktu, jeho uživatelského rozhraní, efektivity a užitečnosti.
Odpovídali na každý e-mail, který obdrželi, a každý požadavek na pomoc brali jako příležitost ke zlepšení produktu nebo vyřešení problému.
Společnost dokázala vytvořit produkt, který trh požadoval, protože naslouchala svým uživatelům a sledovala, kolik lidí požadovalo určitou funkci nebo nový druh integrace.
I dnes je úcta k zpětné vazbě od uživatelů součástí DNA společnosti.
Slack věří, že každá interakce se zákazníkem je marketingovou příležitostí. Pokud je společnost schopna poskytovat nadstandardní zákaznický servis, lidé ji budou rádi doporučovat. Tady máte skvělou příležitost dozvědět se , o čem marketing skutečně je!
4. Upřednostňujte jedinečné funkce
Butterfield byl od samého začátku ovlivněn tezí Paula Buchheita: Pokud děláte několik věcí neuvěřitelně dobře, na ostatním už tolik nezáleží. A tuto tezi uplatnil při budování Slacku.
Slack nevyvinul příliš mnoho funkcí. Místo toho se soustředil na to, aby jednu z nich vyvinul opravdu dobře. Těmito hlavními funkcemi byly vyhledávání, sdílení souborů a synchronizace.
Funkce vyhledávání tohoto nástroje umožňuje uživatelům rychle najít to, co hledají, zatímco funkce sdílení souborů vám dává možnost přetahovat soubory nebo rychle vkládat obrázky pomocí intuitivních akcí uživatelského rozhraní.
Nejdůležitější je, že Slack má zabudovanou funkci „synchronizace stavu opuštění“, která mu umožňuje vědět, kde každý účastník konverzace skončil, a synchronizovat se s pozicí jeho kurzoru v reálném čase. Tato jediná funkce jim sama o sobě poskytla skutečnou konkurenční výhodu na trhu, na který vstoupilo mnoho známých technologických gigantů.
5. Spravedlivá cenová politika
Slack má nejen bezplatný tarif, který je sám o sobě bohatý na funkce, ale také uplatňuje jedinečnou „politiku spravedlivého účtování“.
Funguje to takto: pokud uživatel Slacku nepoužívá software po dobu 14 dnů, Slack mu vrátí peníze prostřednictvím poměrného kreditu.
Tato strategie není užitečná jen pro budování skvělé hodnoty značky. Také udržuje celý tým Slacku v pohotovosti. Tým musí neustále poskytovat snadné zapojení a pohodlné uživatelské prostředí, aby přilákal co nejvíce aktivních uživatelů.
Strategie fungovala skvěle. Z 8 milionů denně aktivních uživatelů Slacku se 3 miliony staly platícími zákazníky.
Nedávné ocenění a jeho dopad
Hodnota společnosti Slack se v současné době odhaduje na přibližně 7,1 miliardy dolarů, a to na základě posledního kola financování (srpen 2018), v jehož rámci byla investována částka 427 milionů dolarů. Díky této poslední transakci společnost Slack od svého založení získala celkem 1,27 miliardy dolarů.
Nyní, když má firma lepší kapitálové zázemí, může lépe konkurovat technologickým gigantům s hlubokými kapsami, jako jsou Microsoft, Alphabet (mateřská společnost Google) a Facebook. Slack může také využít kapitál k přilákání a udržení platících zákazníků v situaci, kdy velcí hráči mají navíc výhodu v tom, že mohou své verze služeb pro spolupráci na pracovišti spojit s dalšími klíčovými nabídkami, což jim umožňuje získávat zákazníky rychleji než Slack.
V loňském roce investice od SoftBank Group Corp. ocenila Slack na 5 miliard dolarů.
Po loňském kole financování se objevily zprávy, že o akvizici Slacku projevily zájem mimo jiné společnosti Google, Salesforce a Microsoft.
Navíc bylo oznámeno, že e-commerce gigant Amazon jednal se Slackem o nabídce, která by ocenila tuto chatovací aplikaci pro pracovní prostředí na 9 miliard dolarů.
Obchodní strategie Slacku: dohoda s Atlassianem
V červenci 2018 koupil Slack duševní vlastnictví platforem pro týmovou spolupráci – HipChat a Stride – od jednoho ze svých hlavních konkurentů, společnosti Atlassian.
V rámci dohody společnost Atlassian ukončí prodej obou produktů a bude uživatele vybízet k přechodu na Slack.
Jedná se o důležitou obchodní strategii pro Slack, protože navzdory své současné dominanci na trhu pociťuje společnost konkurenční tlak ze strany technologických gigantů, jako jsou Microsoft Team, Google Hangouts Chat, Workplace by Facebook a Cisco Webex Teams.
Odstranění konkurenta vysílá silný signál celému odvětví podnikové komunikace – lze očekávat, že se v něm odehraje mnoho akcí ze strany nových startupů i technologických gigantů.
Díky tomuto partnerství má Slack nyní příležitost přidat uživatele HipChat a Stride do své aktivní uživatelské základny. Stride i HipChat Cloud budou v únoru 2019 ukončeny. To pravděpodobně posílí již tak působivou uživatelskou základnu Slacku.
Ještě důležitější je, že spojenectví se silnou a respektovanou podnikovou značkou, jako je Atlassian, dodá Slacku důvěryhodnost, která mu pomůže přilákat velké korporace a finanční podporu nezbytnou k odražení výzev ze strany finančně silných konkurentů.
5 klíčových poznatků o růstu Slacku pro vaši firmu
Slack využívá několik jedinečných marketingových technik, díky nimž se jeho značka stala impozantním SaaS gigantem.
Zde je 5 klíčových tipů pro růst vaší firmy:
1. Využijte sílu médií.
Při uvádění produktu na trh využijte tradiční média, abyste podpořili šíření informací ústním podáním. Slack měl sice výhodu v podobě předchozích kontaktů, ale vy můžete začít budovat vztahy s médii hned od prvního dne, abyste v den uvedení produktu na trh měli silné vztahy s novináři a blogery, kteří budou ochotni o vašem produktu psát.
2. Zvolte freemium plány a rychlé zapojení
Ceny jsou klíčovým aspektem organizace SAAS. Využijte freemium nebo bezplatnou zkušební verzi, abyste upoutali pozornost své cílové skupiny.
Freemium model Slacku je ideální pro lidi, kteří si chtějí aplikaci vyzkoušet bez počátečních plateb. K registraci do bezplatného tarifu nepotřebujete kreditní kartu. Bezplatný tarif a velmi snadný proces registrace motivují více uživatelů k vyzkoušení vašeho nástroje.
3. Používejte přístup zdola nahoru
Slack nezačal oslovovat CIO nebo vrcholový management, ale obrátil se na týmového manažera. Pokud shledal produkt užitečným, dostupná cena aplikace mu usnadnila její pořízení.
Může to být důležitá strategie pro úspěch vaší firmy.
4. Naslouchejte svým zákazníkům
Vaši uživatelé s vámi každý den sdílejí obrovské množství kvalitativních dat. Jedná se o užitečné informace, které vám mohou pomoci vylepšit váš produkt tak, aby lépe odpovídal potřebám trhu.
Slack využil každou příležitost k opravě problémů nebo přidání nových funkcí, když uživatelé nahlásili, že něco nefunguje, nebo požádali o doplnění služby.
Stejný přístup používáme i v ClickUp. Uživatelé jsou vyzváni, aby poskytovali zpětnou vazbu a podávali návrhy na naší nástěnce pro zpětnou vazbu.
5. Najděte své magické číslo
Kromě sledování standardních čísel v oboru musíte znát magická čísla své společnosti, která vám poskytnou jasnou představu o tom, kdo skutečně používá váš produkt a jak můžete zajistit, aby ho používali i nadále.
Pro Slack je tímto číslem 2 000 zpráv. Slack zjistil, že každý tým, který si na Slacku vyměnil 2 000 zpráv, tuto platformu nadále používá. Jaké je magické číslo, které hledáte, aby vaši uživatelé zůstali na vaší platformě?
Závěr
Slack neuspěl proto, že by byl jeho produkt jedinečný nebo že by měl velký marketingový rozpočet. Jeho růst je založen na naslouchání zákazníkům, vytváření virálního povědomí o značce prostřednictvím ústního podání a rozvoji osobité, nekomerční osobnosti značky.
Pokud již Slack používáte, můžete jej propojit s ClickUp a spravovat tak své úkoly.