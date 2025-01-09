Slack vs. ClickUp: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?

Během brainstormingu před několika měsíci jeden člen týmu žertovně řekl: „Slack je místo, kde mluvíme o tom, co budeme dělat; ClickUp je místo, kde to skutečně děláme.“ Všichni se tomu zasmáli, ale mě to přimělo zamyslet se nad tím, jak odlišně tyto nástroje fungují.
Jako někdo, kdo pracoval s oběma, chápu, jak se liší jejich účel.
Rozhodování mezi nimi však není jen o porovnání funkcí. Stejně důležité je pochopit, co váš tým potřebuje.
Po důkladném vyhodnocení obou nástrojů jsem vytvořil stručného průvodce Slack vs. ClickUp, který vám pomůže rozhodnout se, který nástroj je pro váš tým vhodnější. 🎯
Co je ClickUp?
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Je navržen tak, aby pomáhal týmům a jednotlivcům organizovat, sledovat a spravovat jejich úkoly na jednom místě, a nabízí flexibilní sadu nástrojů, které vyhovují různým požadavkům projektů. Platforma integruje stanovení cílů, sledování času, vizualizaci a spolupráci, aby pomohla přizpůsobit pracovní postupy.
Komplexní funkce pro správu projektů v ClickUp, jako je chat v reálném čase, tabule a robustní funkce pro vytváření reportů, snižují potřebu používat více nástrojů pro různé účely, jako je vývoj softwaru, marketing a správa klientů.
Od správy každodenních úkolů až po rozsáhlé iniciativy – eliminuje neefektivitu, omezuje izolovanost a zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu.
🔍 Věděli jste? 53 % zaměstnanců pracujících na dálku tvrdí, že při práci z domova je pro ně těžší cítit se propojeni se svými kolegy. To podtrhuje klíčovou roli efektivních online komunikačních nástrojů, jako je ClickUp, při překlenování propasti mezi členy týmů pracujících na dálku.
Funkce ClickUp
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde nad rámec projektového řízení a nabízí řadu funkcí přizpůsobených potřebám moderních týmů.
Podívejme se na některé konkrétní funkce, díky kterým je ClickUp dokonalým nástrojem pro zjednodušení práce a maximalizaci efektivity. 👇
Funkce č. 1: Chat
ClickUp Chat mění způsob, jakým týmy komunikují a spolupracují, a spojuje zasílání zpráv v reálném čase s řízením úkolů a projektů v jedné výkonné platformě.
Pamatujete si na neustálé přecházení mezi chatovacími aplikacemi a pracovními nástroji? ClickUp Chat to zcela eliminuje. Umožňuje vám diskutovat o nápadech, spravovat úkoly a sledovat projekty, aniž byste museli opustit konverzaci.
Každý seznam, složka nebo prostor v ClickUp má automaticky svůj vlastní kanál, který propojuje komunikaci přímo s prací, kterou podporuje. Jakákoli změna, kterou v kanálu provedete, se vztahuje na daný prostor, složku nebo seznam.
Pro zajištění bezpečnosti vám Chat umožňuje přizpůsobit oprávnění na veřejná nebo soukromá. Navíc pomocí FollowUps můžete přiřadit chatové zprávy jako akční položky, čímž zajistíte, že žádný úkol nebude opomenut.
Hledáte konkrétní téma nebo soubor v dlouhém vlákně? Funkce Podrobnosti o umístění vám umožní vidět vše na první pohled – témata chatu, popisy, sledující a všechny soubory sdílené v chatu.
Kromě toho můžete ke každému chatu přidat záhlaví a popis, abyste definovali jeho účel. Ať už jde o brainstorming, sledování pokroku nebo sdílení aktualizací, záhlaví udržují důležité aktualizace v popředí, zatímco jasné popisy pomáhají členům týmu okamžitě pochopit, na co se zaměřit.
ClickUp Brain pohání funkce chatu, jako je okamžité vytváření úkolů z zpráv, shrnutí konverzací a rychlé odpovědi čerpané z vašeho pracovního prostoru. To znamená, že můžete zůstat informovaní a produktivní, i když jste zmeškali předchozí konverzace.
Můžete přímo z chatu přejít na audio nebo video hovory, abyste vyřešili otázky nebo projednali projekty tváří v tvář – nejsou potřeba žádné další aplikace.
Chat integruje všechny prvky vašeho pracovního prostoru, ať už propojujete úkoly, synchronizujete aktualizace nebo hostujete hovory SyncUp pro spolupráci prostřednictvím videa a zvuku.
🔍 Věděli jste, že... 68 % lidí věří, že umělá inteligence bude mít v příštích pěti letech významný dopad na sektor komunikace.
Funkce č. 2: Přiřazování komentářů
ClickUp Assign Comments přemění zpětnou vazbu nebo požadavky v diskusních vláknech na úkoly, které lze realizovat. Namísto toho, abyste přehlédli důležité detaily, můžete konkrétní komentáře přiřadit členům týmu nebo dokonce sobě samému. Tím zajistíte, že každá zpětná vazba bude sledována a vyřešena, což zvýší odpovědnost v rámci týmu.
A to nejlepší? Je to snadné – pouhými několika kliknutími můžete přidávat komentáře přímo z diskusí nebo v ClickUp Docs, aniž byste museli prohledávat dlouhé vlákna nebo dokumenty.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte jasný komunikační plán, který specifikuje, jak a kdy by měl váš tým komunikovat. Definujte hlavní kanály, které budou používány, a ujistěte se, že všichni rozumí procesu, jak zůstat v obraze.
Funkce č. 3: Klipy
ClickUp Clips usnadňuje týmovou komunikaci a spolupráci a umožňuje vám sdílet nápady, zpětnou vazbu a aktualizace jasným a poutavým způsobem. Vyhněte se zdlouhavým textovým zprávám – stačí nahrát a sdílet videa přímo v ClickUp.
Umožňuje vám snadno sdílet plán projektu, projít úkol nebo poskytnout zpětnou vazbu. Jedná se o rychlý, vizuální způsob, jak sdělit své nápady – ideální pro asynchronní video komunikaci.
Jeho integrace s ClickUp Brain je vynikajícím doplňkem této platformy s bohatými funkcemi. Asistent poháněný umělou inteligencí automaticky přepisuje každou nahrávku. Přepisy jsou prohledávatelné a obsahují časové značky, takže můžete rychle najít konkrétní detaily, aniž byste museli znovu sledovat celé video.
Navíc můžete kdykoli přidávat komentáře k libovolnému okamžiku v klipu, díky čemuž budou diskuse soustředěné a praktické. Tyto nahrávky můžete vložit do úkolů, dokumentů nebo komentářů nebo vytvořit veřejný odkaz pro externí zúčastněné strany.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
💡 Tip pro profesionály: Udržujte svůj ClickUp Chat přehledný pomocí vláken pro konkrétní témata nebo projekty.
Co je Slack?
Slack je platforma pro zasílání zpráv na pracovišti, která centralizuje spolupráci týmu a interní i externí komunikaci.
Funguje jako centrum, kde mohou týmy chatovat prostřednictvím „kanálů“, vyhrazených prostorů pro konkrétní témata nebo projekty, nebo přímých zpráv. Nástroj pro vzdálenou spolupráci zjednodušuje diskuse na pracovišti a snižuje závislost na e-mailech.
Bezpečné, organizované a flexibilní prostředí Slacku také pomáhá týmům zůstat ve spojení, koordinované a efektivní.
🧠 Zajímavost: Slack je zkratka pro „Searchable Log of All Communication and Knowledge“ (prohledávatelný záznam veškeré komunikace a znalostí). Byl vytvořen v roce 2009 Stewartem Butterfieldem.
💡 Tip pro profesionály: Úspěšná komunikační strategie spočívá v pravidelných kontrolách, jasných očekáváních a otevřené zpětné vazbě. Udržujte svůj tým v souladu tím, že nastavíte strukturované komunikační plány a zajistíte, aby klíčové aktualizace byly snadno dostupné pro všechny.
Funkce Slacku
Slack je především komunikační platforma, která zvyšuje efektivitu pracovních postupů a vytváří propojené pracovní prostředí. Podívejme se na jeho funkce, od základních funkcí, jako jsou kanály a přímé zasílání zpráv, až po pokročilé integrace. 👇
Funkce č. 1: Komunikační nástroje
Slack využívá kanály k centralizaci konverzací týkajících se konkrétních témat, projektů nebo týmů. Tyto vyhrazené prostory organizují diskuse, což usnadňuje vyhledávání relevantních informací nebo rozhodnutí. Veřejné kanály umožňují spolupráci v rámci celé organizace, zatímco soukromé kanály nabízejí vyhrazené prostory pro citlivé diskuse.
Slack nabízí „přímé zprávy“ (DM) pro soukromé, přímé diskuse pro konverzace jeden na jednoho nebo v malých skupinách. Tato funkce je ideální pro rychlou, neformální komunikaci.
Slack navíc nabízí funkci „huddle“ pro audio a video schůzky, která napodobuje neformální rozhovory v kanceláři. Podporuje sdílení obrazovky a živou spolupráci, což uživatelům umožňuje rychle řešit problémy nebo vymýšlet nové nápady.
🧠 Zajímavost: Slack se integruje s více než 2 600 aplikacemi, včetně Google Drive, Zoom, Trello, Jira a mnoha dalších.
Funkce č. 2: Funkce vyhledávání a přizpůsobitelná upozornění
Funkce vyhledávání Slacku vám umožňuje rychle vyhledávat zprávy, soubory a obsah kanálů. Možnost vyhledávání ve všech komunikacích v pracovním prostoru zajišťuje, že neztratíte žádné informace, ani v prostředí s vysokým provozem.
Navíc má přizpůsobitelná nastavení oznámení, která uživatelům pomáhají upřednostňovat zprávy. Režim Nerušit umožňuje nepřerušované soustředění tím, že během nastavených časů ztlumí oznámení.
Slack má také funkci „uživatelské skupiny“, která umožňuje zasílat cílená oznámení více osobám v rámci pracovního prostoru. Tato funkce je užitečná pro vedoucí týmů, kteří potřebují komunikovat s konkrétními skupinami, aniž by museli označovat každého jednotlivě.
🧠 Zajímavost: Užitečným trikem ve Slacku je stisknutí šipky nahoru, čímž rychle upravíte svou poslední zprávu, zatímco Option + kliknutí (Mac) nebo Alt + kliknutí (PC) označí zprávu jako nepřečtenou.
Funkce č. 3: AI
Plán Enterprise Grid od Slacku zahrnuje funkce umělé inteligence, které shrnují vlákna, kanály a sdílené soubory, takže můžete snadno dohnat důležité informace.
Zlepšuje také vyhledávací funkce, umožňuje klást otázky v přirozeném jazyce a poskytuje stručné odpovědi na základě relevantních zpráv nebo souborů v rámci platformy. Pro vaše volné dny poskytuje Slack AI denní souhrny, které shrnují aktivitu ve vybraných kanálech.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid Plan: Ceny na míru
ClickUp vs. Slack: Porovnání funkcí
Zatímco ClickUp i Slack nabízejí jedinečné funkce pro týmovou spolupráci, ClickUp vyniká jako komplexní platforma pro správu úkolů, sledování projektů a zvyšování produktivity týmu.
Naopak Slack se zaměřuje především na komunikaci a nabízí kanály, přímé zasílání zpráv a integrace.
Porovnejme jejich klíčové funkce a zjistěme, který nástroj nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu. 💁
|Kritéria
|ClickUp
|Slack
|Primární funkce
|Komplexní správa úkolů a projektů s rozsáhlými funkcemi pro spolupráci
|Komunikace a spolupráce v reálném čase
|Správa úkolů
|Pokročilé funkce, včetně Ganttových diagramů, závislostí a přizpůsobených pracovních postupů
|Omezené řízení úkolů; závisí na integracích
|Přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, řídicí panely a pole
|Přizpůsobitelné kanály a oznámení
|Uživatelské rozhraní
|Intuitivní, uživatelsky přívětivý a bohatý na funkce
|Uživatelsky přívětivý pro rychlé zapracování
|Funkce pro spolupráci
|Komentáře v rámci úkolů, úpravy dokumentů a společné sledování cílů
|Kanály, přímé zasílání zpráv a sdílení souborů
|Nejlepší pro
|Týmy, které potřebují robustní nástroje pro řízení projektů
|Týmy zaměřené na jednoduchou komunikaci
Funkce č. 1: Přizpůsobení a flexibilita
Nejprve si povíme o přizpůsobení a flexibilitě. Zde je srovnání ClickUp a Slack z hlediska tvarování pracovních postupů a přizpůsobení platformy potřebám vašeho týmu.
ClickUp
ClickUp nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které týmům umožňují přizpůsobit pracovní postupy, pole a řídicí panely tak, aby přesně odpovídaly jejich procesům. Od personalizovaných stavů úkolů a vlastních polí až po podrobné řídicí panely můžete vytvořit prostředí, které odráží vaše jedinečné pracovní postupy.
Slack
Slack umožňuje uživatelům přizpůsobit si různé aspekty, jako jsou kanály, oznámení a integrace, což pomáhá zefektivnit komunikaci. Jeho možnosti přizpůsobení jsou však omezeny především na tyto funkce zaměřené na komunikaci. Chybí mu hlubší přizpůsobení pracovního postupu projektu, které nabízí ClickUp.
🏆 Vítěz: ClickUp vyhrává toto kolo díky svým přizpůsobitelným a robustním funkcím pro správu projektů.
Funkce č. 2: Spolupráce
Dále se podíváme na spolupráci. Jak tyto nástroje pomáhají vašemu týmu zůstat v kontaktu a spolupracovat?
ClickUp
ClickUp je nástroj pro spolupráci při řízení projektů, který přímo do svého rámce integruje sdílení dokumentů, vlákna komentářů a chat. Diskuse jsou vázány na konkrétní projekty, aby týmy mohly zůstat v souladu. Funkce chatu ClickUp vám umožňuje přímo propojit úkoly v konverzacích, čímž zajistíte, že se neztratí kontext mezi nástroji – což je častý problém ve Slacku.
Slack
Slack je sice skvělý pro konverzace v reálném čase a přímé zasílání zpráv, ale postrádá hluboce integrované funkce pro spolupráci. Úkoly, dokumenty a pracovní postupy nejsou nedílnou součástí funkcí Slacku, což ho činí méně ideálním pro týmy, které potřebují mít vše na jednom místě.
🏆 Vítěz: ClickUp vede díky integrovaným funkcím pro spolupráci, které umožňují mít vše od úkolů po diskuze na jednom místě.
🧠 Zajímavost: Klasická politika „otevřených dveří“, která byla kdysi v kancelářském prostředí populární pro podporu komunikace mezi zaměstnanci a vedením, se v digitálním věku vyvinula. Díky nástrojům jako ClickUp mohou nyní vedoucí pracovníci mít „otevřené digitální dveře“, díky čemuž jsou dostupnější pro rychlou zpětnou vazbu nebo radu.
Funkce č. 3: Uživatelská zkušenost
Ať už potřebujete něco jednoduchého a intuitivního nebo bohatého na funkce a komplexního, zjistíme, která platforma vašemu týmu usnadní začátek.
ClickUp
Sada funkcí ClickUp nabízí mnohem větší funkčnost, ale má strmou křivku učení. Jeho pokročilé nástroje pro správu úkolů a projektové pracovní postupy mohou vyžadovat více času na osvojení, takže je vhodnější pro týmy, které hledají komplexní platformu typu „vše v jednom“.
Slack
Díky jednoduchému a intuitivnímu rozhraní Slacku mohou týmy snadno a rychle začít. Zaměření na uživatelsky přívětivý design podporuje neformální interakce a posiluje pocit sounáležitosti.
🏆 Vítěz: Je to remíza! Pokud hledáte jednoduchý nástroj pro neformální konverzace, můžete si vybrat Slack. Na druhou stranu, pokud potřebujete nástroj s bohatými funkcemi, který zefektivní všechny konverzace související s prací, je pro vás ideální volbou ClickUp.
Funkce č. 4: Stanovení a sledování cílů
Porovnejme Slack a ClickUp z hlediska stanovování cílů a sledování pokroku úkolů.
ClickUp
ClickUp vyniká v tom, že pomáhá týmům soustředit se na jejich cíle díky integrovaným funkcím pro stanovení a sledování cílů. Týmy mohou definovat jasné cíle, rozdělit je na menší dílčí cíle a sledovat pokrok v reálném čase.
Tato funkce je užitečná pro udržení dlouhodobých projektů na správné cestě a zajištění dodržení termínů.
Slack
Slack nenabízí specializované nástroje pro sledování cílů. Usnadňuje sice komunikaci ohledně cílů, ale postrádá strukturu, kterou ClickUp poskytuje pro definování, správu a měření úspěchu.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky svým robustním nástrojům pro stanovení a sledování cílů, které udržují váš tým v souladu a na správné cestě.
🔍 Věděli jste? Pokud váš tým používá Slack, potěší vás, že ClickUp se s ním dokonale integruje. Integrace ClickUp a Slack vám umožňuje propojit obě platformy a udržet tak váš tým v souladu.
Funkce č. 5: Připomenutí a oznámení
Na závěr se podíváme na připomenutí a oznámení a na to, jak každý z těchto nástrojů pomáhá vašemu týmu udržet přehled o úkolech a termínech.
ClickUp
Funkce připomenutí ClickUp vám pomohou udržet přehled o úkolech. Můžete je nastavit pro termíny splnění nebo vlastní časové rámce, takže vždy budete vědět, co je na řadě, a udržíte svůj tým na správné cestě.
Slack
Ačkoli je Slack efektivní aplikací pro týmovou komunikaci, zaměřuje se především na nastavení oznámení pro zprávy a zmínky. Nenabízí funkce připomenutí úkolů jako ClickUp.
🏆 Vítěz: ClickUp vede díky svému výkonnému systému připomínek, který udržuje váš tým v obraze ohledně úkolů a termínů.
📖 Přečtěte si také: Objevte, jak chat ClickUp s umělou inteligencí „vše“ předefinovává týmovou komunikaci tím, že nabízí lepší, výkonnější a užitečnější uživatelský zážitek.
Slack vs. ClickUp na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaké jsou názory lidí na Slack vs. ClickUp. Ačkoli neexistují žádné konkrétní vlákna, která by tyto dva nástroje porovnávala, podívejme se, co o nich říkají uživatelé.
Na první pohled Slack dělá jednoduchou práci jednoduše... Produkt má hloubku, která vám nebude překážet, pokud chcete jen jednoduchý komunikační nástroj.
Na první pohled Slack dělá jednoduchou práci jednoduše... Produkt má hloubku, která vám nebude překážet, pokud chcete jen jednoduchý komunikační nástroj.
Nový ClickUp Chat je k dispozici na nejvyšší úrovni, a to jak na počítači, tak na mobilním zařízení. Je velmi snadné se připojit a chatovat, zjistit, zda je třeba na něco reagovat atd.
Nový ClickUp Chat je k dispozici na nejvyšší úrovni, a to jak na počítači, tak na mobilním zařízení. Je velmi snadné se připojit a chatovat, zjistit, zda je třeba na něco reagovat atd.
Na otázku, zda se Slack vyplatí.
Slack jsme vyzkoušeli loni, ale neosvědčil se. Objevily se velké problémy s tím, že lidé nedostávali oznámení.
Slack jsme vyzkoušeli loni, ale neosvědčil se. Objevily se velké problémy s tím, že lidé nedostávali oznámení.
Uživatel Redditu se podělil o své nadšení z nových funkcí ClickUp Chat:
Hej! ClickUp Chat obsahuje výše zmíněné funkce a mnoho dalších. Mezi základní funkce patří chaty a kanály, přímé zprávy, vlákna, hlasové a videohovory, přehled aktivit, push notifikace, připomenutí, přizpůsobitelný postranní panel, koncepty a odeslané zprávy, integrace a mnoho dalšího!
Hej! ClickUp Chat obsahuje výše zmíněné funkce a mnoho dalších. Mezi základní funkce patří chaty a kanály, přímé zprávy, vlákna, hlasové a videohovory, přehled aktivit, push notifikace, připomenutí, přizpůsobitelný postranní panel, koncepty a odeslané zprávy, integrace a mnoho dalšího!
🔍 Věděli jste? 74 % personalistů tvrdí, že pro uchazeče o zaměstnání je nezbytná znalost digitálních komunikačních nástrojů a videokonferencí.
Který komunikační nástroj je nejlepší?
Výsledky jsou známé a máme jasného vítěze. 💪
Je to ClickUp! 🤩
Slack je sice oblíbeným komunikačním nástrojem, ale zaměřuje se výhradně na zasílání zpráv. Vyniká v udržování spojení mezi týmy, ale v oblasti správy projektů, sledování úkolů a integrace pracovních postupů za konkurencí zaostává.
ClickUp je aplikace pro práci, komunikaci a správu projektů. Jedná se o komplexní řešení od stanovení cílů po sdílení dokumentů a automatizaci pracovních postupů.
Proč to nezkusit? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!