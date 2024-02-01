Více než 15 triků pro Discord: Posilte zapojení komunity i mimo hraní her

To, co začalo jako komunitní zážitek pro hráče, je dnes jednou z nejpopulárnějších chatovacích platforem s desítkami milionů denních uživatelů.
A to je přirozený vývoj.
Hráči stále tvoří většinu. Ale díky hlasové, video a textové komunikaci v komunitách přístupných pouze na pozvání si Discord získal pozornost prakticky všech typů online komunit – umělců, fanoušků, influencerů, nadšenců, investorů, batůžkářů – a seznam pokračuje.
Podniky nezůstávají pozadu. Discord se stává konkurencí osvědčených aplikací pro interní komunikaci. Tato platforma skýtá mnoho možností a s pomocí seznamu hacků pro Discord můžete využít funkce, které slouží k nejrůznějším účelům.
Discord pro začátečníky
Ačkoli Discord začínal jako platforma pro interakci a spolupráci hráčů, vyrostl v flexibilní chatovací platformu, kterou využívají i profesionálové mimo herní komunity. Díky svým četným funkcím si rozšířil uživatelskou základnu, která nyní zahrnuje i firmy a značky.
Discord se může zdát snadno použitelný, ale jeho plný potenciál spočívá v jeho skrytých funkcích. Pojďme prozkoumat několik tipů a technik pro Discord, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zapojení vaší komunity.
Našich 15 nejlepších tipů a triků pro Discord, díky kterým bude vaše komunita produktivnější
Discord se rychle stal oblíbenou sociální sítí hráčů a postupně se rozšířil i do dalších odvětví, jako je umění, sport a Web3. Discord nabízí více funkcí pro vývojáře, kteří chtějí vytvořit skupinu, než alternativy Discord.
Jak by ale měla vaše skupina na Discord vypadat? Jak vytvořit a udržet živou komunitu?
Zde je 15 jednoduchých tipů, jak na Discord vytvořit aktivní a produktivní komunitu.
1. Integrace Discord s ClickUp
ClickUp můžete snadno integrovat s Discordem a vašimi oblíbenými aplikacemi pouhými několika kliknutími.
Integrací těchto platforem můžete hladce vytvářet a automatizovat pracovní postupy, což vám umožní vizuálně navrhovat úkoly pro vaši práci.
Zde je podrobný návod, jak integrovat Discord s ClickUp.
1. Přístup do App Center
- Pro ClickUp 2. 0: Klikněte na avatar svého účtu v levém dolním rohu a vyberte „App Center“ (Centrum aplikací).
- Pro ClickUp 3. 0: Klikněte na nabídku Rychlé akce v pravém horním rohu a vyberte možnost „App Center“ (Centrum aplikací).
2. Vyberte Discord
- V postranním panelu App Center vyhledejte „Komunikace“ a vyberte „Discord“.
3. Správa integrace:
- Klikněte na „Spravovat“ a poté na „Přidat do Discord“.
- Zkontrolujte oprávnění potřebná pro efektivní fungování integrace
- Vyberte server Discord z rozevíracího menu a klikněte na „Pokračovat“.
4. Autorizujte přístup
- Udělejte ClickUp přístup kliknutím na „Autorizovat“
Po autorizaci můžete povolit konkrétní oznámení Discord pomocí ClickUp 2. 0 nebo ClickUp 3. 0
- Pro ClickUp 2. 0:
- Přejděte na avatar svého účtu > Integrace > Discord
- Přidejte oznámení pro konkrétní prostory, složky nebo seznamy
- Vyberte kanál Discord pro oznámení a uložte nastavení
- Pro ClickUp 3. 0
- Přejděte do nabídky Rychlé akce > Centrum aplikací > Discord
- Přidejte oznámení pro konkrétní prostory, složky nebo seznamy
- Vyberte kanál Discord pro oznámení a uložte si nastavení
- Nezapomeňte, že integraci mohou deaktivovat pouze vlastníci a správci pracovního prostoru. Chcete-li odstranit integraci Discord:
- Pro ClickUp 2. 0/3. 0
- Přejděte do části Integrace > Discord a postupujte podle pokynů k odstranění integrace.
- Tato integrace Clickup s Discord umožňuje plynulou komunikaci a sdílení oznámení mezi ClickUp a Discord, čímž zlepšuje spolupráci a správu pracovních postupů.
Získejte přístup k tisícům existujících aplikací nebo využijte naši sadu nástrojů k propojení s aplikacemi, které ještě nejsou v naší knihovně, aniž byste museli programovat.
2. Přizpůsobení rolí serveru
Vlastní ikony rolí jsou zábavným způsobem, jak personalizovat a kategorizovat role na vašem serveru. Mohou označovat hierarchii rolí, odrážet osobní zájmy nebo ladit s tématem vašeho serveru a zajistit tak jednotnější vzhled.
Tyto ikony rolí se zobrazí v seznamu členů vedle názvu role a vedle jména každého uživatele v chatu. Navíc můžete na serveru zobrazit všechny role a související ikony v profilu uživatele.
Máte zájem o nastavení vlastních ikon rolí?
Nejprve se ujistěte, že máte na svém serveru oprávnění „Spravovat role“. Pouze členové s tímto oprávněním mohou vytvářet, upravovat nebo mazat ikony.
Pokud máte potřebná oprávnění, postupujte podle těchto kroků:
Otevřete Nastavení serveru > Role
- Vyberte si libovolnou roli ze seznamu
- V sekci „Zobrazení“ vyhledejte pole „Ikona role“.
- Vyberte emoji. Použijte vlastní emoji ze svého serveru nebo nahrajte obrázek
- Poznámka: Ikony lze vybírat z výchozích emodži, vlastních emodži serveru nebo nahraných obrázků.
Nezapomeňte, že požadavky na obrázky jsou 64×64 pixelů a maximální povolená velikost je 256 kb.
3. Maximalizace funkčnosti botů
Boti Discord jsou nejlepší součástí aplikací pro týmovou komunikaci. Marketéři a majitelé firem je používají k automatizaci různých úkolů na svých serverech.
Vytvoření skupiny na Discord vám dává jedinečnou příležitost vytvořit personalizovanou a zapojující komunitu s využitím vašeho stávajícího publika.
Účinný marketing na Discord využívá vysoce kvalitní boty, které udržují zájem a zábavu skupiny. Zde je deset nejužitečnějších botů na Discord:
- MEE6: Komplexní bot, který vám umožňuje vytvářet vlastní příkazy pro automatické přiřazování rolí a odesílání zpráv na základě konkrétních událostí.
- ProBot: Vítá nové členy personalizovanými pozdravy a představuje jedinečný styl vašeho serveru.
- Dank Memer: Ačkoli se to pro marketing nemusí jevit jako zásadní, memy mohou posílit soudržnost skupiny.
- Voicy: S knihovnou více než 50 000 vtipných zvukových klipů nabízí Voicy vašim uživatelům pohlcující zážitek.
- Centers for Community: Tento bot si klade za cíl transformovat komunikaci napříč servery a platformami propojením kanálů Discord s místnostmi Hub, což usnadňuje sdílení informací mezi různými oblastmi.
4. Vytváření interaktivních ankety
VotaBot zjednodušuje vytváření poutavých ankety na Discord. Zadejte „!poll help“ a prozkoumejte dostupné příkazy. Bota mohou používat pouze administrátoři nebo osoby s rolí „Poll Creator“. Podívejte se na příklady „!poll“ pro několik ukázek.
Funkce VotaBot:
- Až 10 možností v anketě
- Ankety, které běží až týden
- Poskytuje výsledky ankety v procentech
- Umožňuje přístup k botovi pouze konkrétním uživatelům
Provozování bota – hostování
- Vytvořte ve složce bota soubor s názvem „botconfig.json“ nebo změňte „botconfig-sample.json“ na hostitele.
Zahrňte token bota s předponou (!poll je obvyklá předpona) a podle potřeby přidejte odkaz pro pozvání.
Zvyšte zapojení v komunitách pomocí funkce hlasování na Discord.
5. Efektivní využití hlasových kanálů
Optimalizace hlasových kanálů může výrazně zvýšit zapojení na vašem serveru Discord. Zde je několik tipů, jak zvýšit efektivitu hlasových kanálů pro různé účely:
Uspořádejte kanály podle tématu nebo aktivity
- Kanály věnované konkrétním tématům: Vytvořte hlasové kanály věnované konkrétním tématům nebo zájmům (např. hry, hudba, diskuse). To uživatelům pomůže snadno najít osoby se stejnými zájmy.
- Kanály událostí: Určete kanály pro speciální události, setkání nebo naplánované aktivity, abyste podpořili účast.
Používejte správné názvy a popisy
- Popisné názvy: Používejte jasné a stručné názvy hlasových kanálů, které naznačují jejich účel nebo téma.
- Popisy kanálů: Přidejte stručné popisy nebo pokyny, které uživatelům pomohou pochopit pravidla kanálu.
Kontrola přístupu a oprávnění
- Přístup založený na rolích: Omezte přístup k určitým hlasovým kanálům na základě rolí uživatelů, abyste zachovali pořádek a soukromí.
- Nástroje pro moderování: Pověřte moderátory, kteří budou spravovat hlasové kanály, kontrolovat oprávnění a udržovat příjemné prostředí.
Povolte další funkce botů
- Hudební boti: Integrujte hudební boty, aby uživatelé mohli společně poslouchat hudbu nebo pořádat poslechové večírky.
- Aktivní boti: Začleňte boty, které usnadňují hry, kvízy nebo interaktivní aktivity v hlasových kanálech, abyste aktivně zapojili uživatele.
Podporujte zapojení a účast
- Plánované aktivity: Pořádání pravidelných hlasových událostí, diskusí nebo herních večerů, aby se uživatelé připojili k hlasovým kanálům v určitých časech
- Oznámení v hlasových kanálech: Používejte textové kanály k oznamování probíhajících aktivit nebo událostí v hlasových kanálech, abyste přilákali více účastníků.
Optimalizujte kvalitu zvuku a nastavení
- Nastavení hlasového kanálu: Upravte nastavení hlasového kanálu tak, abyste optimalizovali kvalitu hlasu, nastavili vhodné přenosové rychlosti a zajistili jasnou komunikaci.
- Poskytněte pokyny: Nabídněte uživatelům tipy, jak zlepšit kvalitu mikrofonu nebo nastavení, aby se zlepšila kvalita hlasového kanálu.
6. Organizování událostí s integrací kalendáře
Vyberte si spolehlivého kalendářového bota, jako je „CalendarBot“ nebo „ReminderBot“, a hladce jej integrujte do svého serveru.
Vytvořte speciální kanál pro oznámení událostí a botové notifikace, abyste zajistili jasnou komunikaci. Pomocí botových příkazů můžete snadno vytvářet a spravovat události a zadávat důležité podrobnosti, jako je datum, čas a pokyny pro potvrzení účasti.
Můžete aktivovat automatická připomenutí, která členům připomenou události, a zachovat tak informativní oznámení, aniž byste přetížili server. Kromě toho můžete efektivně spravovat podrobnosti událostí tím, že organizátorům umožníte události rychle upravovat, rušit nebo přesouvat.
Dále využijte komunikační nástroje pro pracoviště, jako jsou příspěvky s reakcemi, komentáře a návrhy na budoucí aktivity. Prozkoumejte integrované funkce, jako je synchronizace událostí s externími kalendáři pro větší pohodlí.
Zde je krátký seznam kroků k optimalizaci integrace kalendáře Discord pro organizaci událostí.
- Vyberte si spolehlivého kalendářového bota pro hladkou integraci
- Vytvořte speciální kanál pro oznámení a upozornění na události
- Pomocí příkazů botů můžete vytvářet a spravovat události s konkrétními podrobnostmi.
- Nastavte automatická připomenutí, abyste podpořili účast členů
- Umožněte organizátorům efektivně spravovat podrobnosti událostí a změny
- Podporujte zapojení komunity do příspěvků o událostech prostřednictvím reakcí a komentářů
- Prozkoumejte další funkce, jako je synchronizace událostí s externími kalendáři pro větší pohodlí
7. Emoji a etiketa reakcí
Emoji a reakce mohou do konverzací na Discord vnést zábavný prvek. Používejte emoji, aby odpovídaly tónu zprávy, a konverzace tak zůstala srozumitelná.
Stejně jako u jiných alternativ Google chatu dodržujte pravidla komunity Discord týkající se používání emodži a vyhněte se jejich nadměrnému používání, aby chatové prostředí zůstalo přátelské. Používejte rozmanité emodži představující různé pocity, kultury a postoje, abyste podpořili diverzitu a toleranci.
|Osvědčené postupy
|Kreativní nápady pro zapojení
|Jasnost a kontext
|Ankety založené na reakcích
|Moderování
|Interaktivní hry s emodži (rozpoznávání sérií emodži)
|Respektujte normy komunity
|Vyprávění příběhů pomocí emodži
|Zpestřete své prezentace
|Zpětná vazba prostřednictvím emodži
|Zůstaňte relevantní
|Připraveni odemknout obsah
|Oslavné reakce
|Vlastní emodži
|Emoji reakce pro vyjádření emocí
Vyberte reakce relevantní pro danou konverzaci a podpořte nebo doplňte to, co se říká.
8. Nástroje pro moderování pro správce komunit
Pokud jde o moderování, správci komunity musí udržovat pozitivní atmosféru ve skupině Discord. K správě uživatelů a automatickému filtrování obsahu používejte monitorovací boty, jako jsou Dyno nebo MEE6.
Vytvořte a pravidelně aktualizujte jasné pokyny a pravidla, ve kterých specifikujete očekávané chování a tón obsahu.
Nezbytnou součástí udržování zdravé atmosféry je aktivní sledování kanálů a rychlá reakce na nahlášené materiály nebo konflikty.
Dobré řízení skupiny zahrnuje používání nástrojů, jako jsou moderátorské protokoly, dovednosti řešení konfliktů a zpětná vazba.
Poskytování školení, zdrojů a robustního systému podpory moderátorům zajišťuje, že budou schopni dobře zvládat různé situace, což pomáhá komunitě Discord růst a cítit se vítaná.
9. Správa oznámení
Přizpůsobení oznámení je jako výběr zpráv, které chcete slyšet, a kdy je chcete slyšet. Ať už se jedná o aktualizace na vašem telefonu nebo počítači, můžete si je upravit podle svých preferencí.
Navíc je to způsob, jak zajistit, aby byl Discord příjemný a nebyl příliš hlučný. Přizpůsobení nastavení zajistí, že si všichni užijí zábavu, aniž by byli bombardováni přílišným množstvím upozornění.
Tipy pro efektivní správu oznámení
- Přizpůsobte nastavení oznámení: povolte oznámení selektivně pro konkrétní kanály nebo se rozhodněte pro upozornění pouze na zmínky
- Oznámení založená na rolích: Podporujte zmínky rolí pro důležité aktualizace nebo umožněte uživatelům přihlásit se k odběru upozornění specifických pro danou roli.
- Naplánované klidové hodiny: Stanovte klidové hodiny, abyste minimalizovali počet oznámení během určitých časových úseků.
- Souhrnná oznámení: Místo jednotlivých pingů dostávejte souhrnná oznámení nebo pravidelné přehledy.
- Nastavení pro konkrétní zařízení: Přizpůsobte si nastavení oznámení samostatně pro mobilní a stolní zařízení
- Podporujte přizpůsobení uživatelů: Informujte uživatele o možnostech přizpůsobení a pravidelně jim připomínejte dostupné nastavení.
- Shromažďujte zpětnou vazbu: Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů, abyste pochopili jejich preference a podle toho přizpůsobili nastavení oznámení.
10. Vytvořte vlastní příkazy
Vytvoření vlastních příkazů na Discord pomáhá automatizovat opakující se úkoly. S boty nebo specifickými funkcemi fungují tyto příkazy jako zkratky, které provádějí konkrétní akce pomocí jednoduchého příkazu.
|Příkazy
|Funkčnost
|!webová stránka
|Okamžitě sdílejte odkaz na webovou stránku vaší komunity
|!pravidla
|Poskytuje stručný přehled nebo odkaz na pravidla serveru
|!event
|Nastavuje připomenutí nadcházejících událostí, včetně data, času a podrobností
|!role @user RoleName
|Rychlé přiřazení konkrétní role uživateli po aktivaci příkazu
|!greet
|Spustí uvítací zprávu pro nové členy připojující se k serveru
Tyto příkazy vám pomohou zjednodušit opakující se úkoly a vytvořit vlastní příkazy pomocí botů a dalších funkcí.
11. Porozumění analytice serveru
Analytické nástroje Discord jsou revoluční. Sledují metriky, jako je počet lidí na serveru, frekvence zpráv a nejaktivnější kanály.
Tyto nástroje pomáhají správcům porozumět špičkové aktivitě serveru, preferovaným tématům nebo kanálům a tomu, zda komunita roste. Odhalují také retenci uživatelů a dopad událostí a oznámení.
- Počet členů: Poskytuje přehled o celkovém počtu členů na serveru
- Frekvence zpráv: Sleduje, jak často jsou zprávy odesílány napříč různými kanály
- Aktivní uživatelé: Zobrazuje počet uživatelů, kteří se aktivně účastní nebo jsou online
- Aktivita kanálu: Zvýrazňuje, které kanály jsou nejaktivnější a nejzajímavější
- Metriky retence uživatelů: Analyzuje trendy v retenci a růstu uživatelů v rámci serveru
- Analýza dopadu událostí: Měří dopad událostí nebo oznámení na zapojení uživatelů
Na základě analýzy těchto informací mohou administrátoři plánovat události, organizovat rychlá setkání pomocí online nástrojů pro schůzky, vytvářet zábavný obsah a upravovat nastavení serveru podle popularity. Používání těchto analytických nástrojů zvyšuje zapojení všech uživatelů serveru nebo kanálu.
12. Zvýšení bezpečnostních opatření
Vytvoření bezpečného prostředí ve vaší komunitě Discord je zásadní pro bezpečnost všech členů. Pravidelně připomínejte členům, aby pro své účty Discord používali silná a jedinečná hesla (2FA).
Zde je několik dalších tipů pro zvýšení bezpečnosti:
Pravidelné bezpečnostní kontroly: Požádejte členy, aby pravidelně kontrolovali své připojené aplikace a odstranili ty, které již nepoužívají nebo kterým nedůvěřují, aby se minimalizovala zranitelnost.
Bezpečné odkazy: Doporučte uživatelům, aby neklikali na podezřelé nebo neznámé odkazy v zprávách na Discord, aby se vyhnuli phishingovým pokusům nebo infekcím malwarem.
Pozor na přímé zprávy: Připomeňte členům, aby byli opatrní při komunikaci s neznámými uživateli prostřednictvím přímých zpráv, zejména pokud se jedná o sdílení osobních údajů nebo klikání na odkazy.
13. Začlenění multimédií do Discord
Přidání multimédií do Discord vylepšuje diskuse. Používejte obrázky nebo videa v relevantních kanálech, jako jsou ukázky z her nebo upoutávky, abyste podnítili zajímavé konverzace. Interaktivní události, jako jsou kreativní soutěže, podporují sdílení rozmanitého obsahu a oživují atmosféru komunity.
Podporované multimediální formáty na Discord
- Obrázky: Běžné formáty obrázků, jako jsou JPEG, PNG, GIF a BMP, jsou široce podporovány.
- Videa: Discord umožňuje sdílení video souborů ve formátech jako MP4 a WebM.
- GIFy: Animované GIFy lze sdílet pro větší vizuální zapojení
- Odkazy: Discord umožňuje sdílení odkazů na externí multimediální obsah, včetně videí z platforem jako YouTube nebo Twitch.
14. Organizace serveru a struktura kanálů
Organizace vašeho serveru Discord zahrnuje uspořádání kanálů pro snadné používání. Začněte seskupením kanálů do kategorií her, koníčků nebo oznámení.
Poté pojmenujte každý kanál podle jeho účelu, například „Obecný chat“ nebo „Herní zóna“, aby uživatelé věděli, kam mají jít.
Udržujte věci konzistentní a přehledné pravidelným kontrolováním nastavení kanálu. Tímto způsobem každý snadno najde to, co hledá, a chatování a sdílení na vašem serveru bude jednodušší a příjemnější.
15. Využití Discord pro vzdělávací účely
Pedagogové zkoumali různé způsoby, jak integrovat Discord do svých učeben. Než se však pustíte do integrace, je důležité si ujasnit své cíle, protože server Discord nabízí mnoho možností využití.
Ať už chcete usnadnit diskuze ve třídě, organizovat pomoc s domácími úkoly nebo poskytnout online nástroje a funkce pro spolupráci studentských týmů, Discord má vše, co potřebujete.
- Vytvořte textové kanály pro lekce, domácí úkoly nebo studijní skupiny. Vytvořte kanály, kde mohou studenti diskutovat o úkolech nebo klást otázky.
- Používejte hlasové kanály pro individuální nebo skupinové rozhovory nebo dokonce pro další pomocné relace
- Vyzkoušejte Go Live pro živé výuky až pro 50 lidí najednou
- Zamyslete se nad různými rolemi a oprávněními pro studenty v jednotlivých kanálech. Můžete vytvořit některé kanály pouze pro oznámení a omezit studentům možnost publikovat příspěvky.
Hrajte s Discordem a ClickUpem
Discord se rozrostl v dynamickou platformu nabízející nástroje pro týmovou spolupráci a rozšířil se i mimo oblast her. Tento průvodce vám poskytne pokročilé tipy, jak zvýšit zapojení a výsledky v jakémkoli podnikání.
Existuje mnoho způsobů, jak spolupracovat na Discord, od používání botů a kombinování nástrojů, jako je ClickUp, až po maximální využití multimédií.
Proč nezačít s prvním tipem na seznamu? Zaregistrujte se zdarma na Clickup a využijte Discord na maximum.