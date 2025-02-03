10 nejlepších alternativ Google Chatu pro zlepšení komunikace v týmu

Pravděpodobně jste už milionkrát slyšeli mantru „komunikace je klíčová“, ale s nárůstem vzdálených pracovišť se tato fráze stala ještě relevantnější. ☎️
Vzdálené týmy se při překonávání fyzické vzdálenosti a umožnění týmové práce velmi spoléhají na plynulou komunikaci. Naštěstí díky online aplikacím pro spolupráci a nástrojům pro zasílání firemních zpráv mohou týmy zůstat ve spojení a sledovat důležité aktualizace bez ohledu na svou fyzickou polohu a časové pásmo.
Od nahrazení Hangouts v roce 2020 se Google Chat osvědčil jako efektivní komunikační nástroj, zejména pro uživatele Google Workspace, díky své hladké integraci s aplikacemi Workspace.
Přestože Google Chat poskytuje bezpečný a snadný způsob spolupráce a sdílení souborů v rámci ekosystému Google, rozhodně není nejlepší volbou na trhu. V nejlepším případě se jedná o slušný nástroj; jiné nástroje fungují stejně dobře, nebo dokonce lépe.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších alternativ Google Chatu, rozebere jejich nejvýraznější funkce a poukáže na několik nedostatků, abychom vám pomohli vybrat další nástroj pro spolupráci vašeho týmu.
Co je Google Chat?
Google Chat, oblíbený u mnoha uživatelů Google Workspace, je výkonný nástroj, který pomáhá vašemu týmu efektivně spolupracovat a mít přehled o sdílených úkolech.
Komunikace je postavena na individuálních zprávách nebo kanálech, jako jsou Spaces a skupinové konverzace.
Celkově je rozhraní jednoduché a intuitivní, takže se v něm snadno orientuje a používá. Pokud jde o Spaces, komunikace je organizována do vláken, takže uživatelé mohou snadno sledovat a odpovídat na konkrétní zprávy.
Hlavní předností Google Chatu je jeho hladká integrace do stávající sítě aplikací Google. Můžete pořádat virtuální schůzky v Meet, snadno sdílet soubory z Disku nebo přidávat úkoly a události přímo do Kalendáře Google.
Navíc obsahuje velmi optimalizovanou funkci vyhledávání. Ať už tedy prohledáváte historii chatu kvůli důležitým informacím nebo hledáte dokumenty v moři textu, můžete použít filtry, které vám je přímo zobrazí!
Společnost Google nedávno implementovala do svých aplikací funkce umělé inteligence a Chat není výjimkou. Můžete využít asistenční funkce Duet AI, které vám pomohou zůstat v obraze a získat užitečné informace z konverzací ve vašem pracovním prostoru Chatu. ?
Jak vybrat nejlepší alternativu k Google Hangouts
Vzhledem k tomu, že Google Chat má omezený počet integrací třetích stran a kvůli svému příliš zjednodušenému designu postrádá některé pokročilé funkce, má mnoho nedostatků. Proto možná budete chtít prozkoumat komplexnější nástroje pro týmovou komunikaci.
Zde je několik důležitých vlastností, které je třeba zvážit při hledání alternativy k Google Chat:
- Snadné použití: Měla by být snadno přístupná pro všechny členy vašeho týmu a měla by mít intuitivní funkce a snadnou navigaci.
- Bezpečnost: Nástroj by měl upřednostňovat bezpečnost a chránit před únikem dat.
- Integrace: Alternativní nástroj by měl nabízet širokou škálu integrací, které zlepší pracovní postupy a produktivitu vašeho týmu.
- Automatizace: Měla by vám umožnit vytvářet vlastní pracovní postupy, které zefektivní úkoly a ušetří čas.
- Přizpůsobení: Přizpůsobitelné funkce pro přizpůsobení konkrétním komunikačním potřebám týmu
10 nejlepších alternativ Google Hangouts, které stojí za vyzkoušení
S ohledem na výše uvedené faktory se podívejme na 10 nejlepších alternativ Google Chatu, které můžete použít k posílení týmové spolupráce a komunikace.
1. ClickUp
ClickUp je špičková platforma pro produktivitu a týmovou spolupráci, která nabízí širokou škálu funkcí pro řízení projektů a týmovou komunikaci. Poskytuje plynulý způsob vizualizace sdílených úkolů a jejich efektivního řízení až do dokončení.
Zobrazení chatu ClickUp je centrálním komunikačním kanálem platformy. Zde můžete zahájit konverzace, sdílet soubory a zdroje a přidávat komentáře. Pomocí možnosti zmínky můžete v konverzacích označit konkrétní členy týmu a zajistit tak, že budou informováni o všech aktualizacích a změnách.
Potřebujete snadný způsob, jak členům svého týmu přesně ukázat, o čem mluvíte? ClickUp Clip je tou správnou volbou. Jedná se o funkci nahrávání obrazovky této platformy, která vám umožňuje nahrávat a sdílet svůj pracovní prostor s členy týmu, aby mohli snadno sledovat a řešit problémy.
Komentáře v ClickUp jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak komunikovat v reálném čase a poskytovat zpětnou vazbu k odvedené práci. Přiřazujte komentáře členům týmu namísto vytváření nových úkolů. Tímto způsobem můžete zkrátit dobu komunikace a vytvořit menší akční body v rámci větších úkolů. ?
ClickUp Docs je další efektivní nástroj pro spolupráci, který je ideální pro vytváření, úpravy a sdílení dokumentů s vaším týmem. Ať už brainstormujete nápady pro projekt nebo vytváříte poznámky z jednání, tato funkce vám umožní spolupracovat s členy týmu, ušetřit čas a eliminovat zbytečné dohadování. ?
Můžete využít ClickUp AI přímo v Docs k sumarizaci aktualizací úkolů a poznámek ze schůzek, generování akčních položek a úpravám obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizovaný komunikační kanál pro zahájení konverzací, sdílení souborů a přiřazování komentářů jako úkolů
- Funkce komentářů pro asynchronní spolupráci
- Možnost nahrávání obrazovky pro sdílení pracovního prostoru s týmem
- Vysoce přizpůsobitelný pracovní prostor s funkcemi, jako jsou vlastní pole, stavy úkolů a správa pracovních postupů.
- Spolupracující centrum dokumentů využívající umělou inteligenci pro sdílení a brainstorming nápadů v reálném čase
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými pracovními aplikacemi
- Bezpečná platforma
Omezení ClickUp
- Orientace v mnoha funkcích platformy může být trochu matoucí.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako webová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Business: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Slack
Slack je skvělá alternativa k Google Chat, která nabízí funkce pro zasílání zpráv a sdílení souborů, aby týmy mohly efektivněji spolupracovat. Kromě běžných komunikačních možností nabízí tento nástroj také pokročilé funkce, jako jsou video a audio hovory a společné pracovní plochy.
Kanály jsou centrální prostory pro týmové konverzace s diskusními vlákny pro konkrétní zprávy. Jednotlivé zprávy jsou meanwhile organizovány v přímých chatech. ?
Díky funkci Huddles ve Slacku můžete snadno navázat hovor se svými kolegy, aniž byste museli plánovat konferenční schůzku. Huddles vám umožňuje sdílet obrazovky, emoji reakce, soubory, odkazy a dokumenty a nabízí tak skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem.
Slack také nabízí pokročilé vyhledávací filtry – použijte je k zúžení výsledků vyhledávání a usnadněte si hledání konkrétních zpráv nebo souborů! ?
Slack vám navíc umožňuje integraci s různými nástroji a službami, abyste mohli soustředit svou práci na jednom místě a minimalizovat rušivé přepínání mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizované zprávy a chaty s vyhledávacími filtry
- Široká škála integrací
- Spolupráce prostřednictvím videa v reálném čase díky Huddles
- Předvolby oznámení pro konkrétní kanály a klíčová slova
- Vlastní motivy pracovního prostoru a emodži
Omezení Slacku
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Systém správy oznámení není intuitivní.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 000 recenzí)
3. Discord
Discord je jednotná komunikační platforma, která uživatelům umožňuje chatovat prostřednictvím textových, hlasových a zvukových kanálů. Původně byla navržena pro hráče, ale postupem času se stala populární v různých online komunitách. ?️
Uživatelé mohou vytvářet a připojovat se k soukromým nebo veřejným serverům založeným na různých zájmech a tématických skupinách, aby se mohli spojit s členy týmu. Nabízí také funkce, jako je sdílení obrazovky a souborů.
Discord se může pochlubit širokou škálou integrací, které rozšiřují jeho funkčnost. Můžete jej propojit s boty pro automatizaci úkolů a pracovních postupů nebo jej propojit s herními platformami a populárními streamovacími službami, jako jsou YouTube a Twitch.
Protože však není navržen ani plně optimalizován pro obchodní komunikaci, některé alternativy Discord mohou být pro tento konkrétní účel vhodnější.
Nejlepší funkce Discord
- Komunikace v reálném čase prostřednictvím hlasových a videohovorů
- Sdílení obrazovky a souborů
- Přizpůsobitelná oznámení
- Podpora automatizace botů
- Integrace s aplikacemi sociálních médií
Omezení Discord
- Není optimalizováno pro komunikaci v rámci firmy/týmu
- Otázky soukromí a bezpečnosti
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- TrustRadius: 8,7/10 (více než 150 recenzí)
4. Telegram
Telegram je cloudová platforma pro zasílání zpráv , která je ideální pro diskrétní osobní konverzace i rozsáhlé komunitní vysílání.
Umožňuje týmům posílat texty, videa a soubory, stejně jako vytvářet skupiny a kanály pro komunikaci ve větším měřítku. S Telegramem můžete také spolupracovat v reálném čase prostřednictvím videohovorů.
Prostřednictvím kanálů vám Telegram umožňuje komunikovat s širším publikem. Můžete si udržovat velký počet sledujících (podporuje neomezený počet odběratelů), sdílet soubory, vytvářet ankety a živé přenosy a mnoho dalšího!
Zvláštní zmínku si zaslouží vylepšení zabezpečení a funkce aplikace Telegram. Například funkce Secret Chat umožňuje vést soukromé konverzace, ke kterým mají přístup pouze účastníci chatu. Jelikož uživatelé nemohou tyto konverzace přeposílat ani pořizovat jejich snímky obrazovky, jsou chráněny před třetími stranami. ?
Nejlepší funkce Telegramu
- Vylepšení zabezpečení a šifrování typu end-to-end
- Podpora sdílení velkých souborů
- Velké skupinové chaty s až 20 000 členy
- Organizace chatu do složek
- Synchronizace mezi mobilními a stolními platformami
Omezení aplikace Telegram
- Omezené možnosti videokonferencí
- Omezené integrace aplikací
Ceny Telegramu
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Telegram
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- TrustRadius: 9,2/10 (více než 70 recenzí)
5. Microsoft Teams
Microsoft Teams je vynikající řešení pro správu úkolů a spolupráci, které je, jak název napovídá, určeno pro týmy. Díky rozsáhlým nástrojům pro online schůzky můžete efektivně spolupracovat, sdílet soubory a komunikovat v reálném čase prostřednictvím týmů a kanálů.
Platforma se hladce integruje s dalšími nástroji z ekosystému Microsoft 365, což vám umožňuje plánovat schůzky a spolupracovat na dokumentech přímo v rozhraní Teams.
Jednou z největších předností tohoto nástroje jsou jeho vysoce kvalitní funkce pro webové konference. Až 300 účastníků se může připojit přes web nebo audio, nahrávat hovory a nastavovat živé vysílání. K dispozici jsou také další funkce pro spolupráci, jako jsou virtuální pozadí, sdílení obrazovky, chaty a titulky.
Mezitím Whiteboards od Microsoft Teams nabízí týmům efektivní způsob brainstormingu a vizualizace informací. Členové mohou na tomto virtuálním plátně psát, kreslit a vytvářet náčrtky a diagramy. A to nejlepší? Změny se synchronizují automaticky, takže je můžete vidět hned, jak k nim dojde. ?
Ačkoli některé alternativy Microsoft Teams nabízejí podobnou úroveň funkčnosti, tento nástroj zůstává spolehlivou volbou pro týmovou komunikaci.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Podpora velkých webových konferencí
- Integrace s dalšími nástroji Microsoft 365
- Digitální tabule pro spolupráci
- Odpočinkové místnosti během schůzek
Omezení Microsoft Teams
- Systém organizace souborů může být pro některé uživatele složitý.
- Občas pomalé
Ceny Microsoft Teams
- Bezplatný tarif
- Základní funkce Teams: 4 $/měsíc na uživatele
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
6. Workplace
Workplace je komunikační nástroj vyvinutý společností Meta, který týmům pomáhá bezpečně spolupracovat prostřednictvím chatů, hlasových zpráv a skupin. Je postaven na rozhraní Facebooku a umožňuje týmům zůstat ve spojení a efektivně sdílet soubory a aktualizace.
Stejně jako Facebook poskytuje Workplace novinky, které informují členy o aktualizacích, oznámeních a příspěvcích v celé organizaci. Členové mohou také reagovat na tyto příspěvky a přizpůsobit je svým preferencím.
Můžete hostovat živé videopřenosy ve svém týmu s interaktivními funkcemi, jako jsou komentáře, otázky a reakce. Diváci si také mohou videa uložit a podívat se na ně později.
Workplace navíc poskytuje přehledy a analytické údaje, které týmům pomáhají měřit zapojení. ?
Nejlepší funkce pro pracoviště
- Skupinové schůzky
- Živá videa
- Zpravodajský kanál podobný Facebooku
- Analýza týmu
- Široká škála integrací, včetně aplikací Google Workspace a Microsoft 365
Omezení na pracovišti
- Uživatelé mohou považovat feed podobný Facebooku za rušivý.
- Obavy o ochranu osobních údajů
Ceny pro pracoviště
- Základní tarif: 4 $/měsíc na osobu
- Vylepšený doplněk pro správu a podporu: 2 $/měsíc na osobu
- Enterprise live add-on: 2 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze pracovišť
- G2: 4,0/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
7. Flock
S Flockem můžete vést individuální konverzace pomocí přímých zpráv nebo vytvářet kanály pro týmy a skupiny.
Tato platforma usnadňuje spolupráci v týmu tím, že umožňuje členům sdílet úkoly a přiřazovat úkoly. Navíc obsahuje funkci hlasování, která vám pomůže snadno shromažďovat zpětnou vazbu a názory kolegů. ?
Uživatelé mohou navíc spolupracovat, sdílet soubory a komunikovat prostřednictvím video a audio hovorů. Flock se hladce integruje s aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Drive a Trello, což uživatelům umožňuje snadno spravovat a sledovat své úkoly a soubory.
Nejlepší funkce Flock
- Sdílejte a vytvářejte seznamy úkolů
- Provádějte ankety
- Integrace třetích stran
- Kanály pro týmovou komunikaci
- Video a audio hovory
Omezení Flock
- Omezení sdílení souborů
- Omezené integrace ve srovnání s konkurencí
Ceny Flock
- Zdarma
- Pro: 4,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
8. Skype
Za více než dvě desetiletí od svého spuštění se Skype etabloval jako jedna z nejpopulárnějších platforem pro komunikaci a videokonference. I když mu možná chybí pokročilé funkce, které najdete v mnoha jiných alternativách Google Chatu na našem seznamu, Skype je stále jednoduchým a spolehlivým řešením, které udržuje týmy ve spojení a zajišťuje jejich soulad v každodenní práci.
Pokud jde o hovory, Skype umožňuje bezplatné audio a video hovory mezi uživateli Skype po celém světě. Obsahuje také funkci nahrávání hovorů, takže se k nim uživatelé mohou později vrátit.
Jednou z nejlepších věcí na Skypu je jeho možnost překladu jazyků, která je užitečná pro různorodé, geograficky rozptýlené týmy komunikující v různých jazycích.
Nejlepší funkce Skype
- Bezplatné audio a video hovory
- Instant messaging
- Překlad řeči
- Skupinové konverzace
- Citace zpráv
Omezení Skype
- Problémy s kvalitou zvuku/videa
- Obsahuje reklamy a propagační akce, které mohou rušit pozornost.
Ceny Skype
- USA: od 2,54 $/měsíc
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 20 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
9. Jitsi
Jitsi je univerzální open-source nástroj pro videokonference, který zajišťuje bezpečné a přizpůsobitelné virtuální schůzky. Kromě standardních audio a video hovorů nabízí Jitsi schůzky chráněné heslem a jedinečné funkce, jako jsou vlastní URL adresy schůzek.
Díky nástrojům jako Etherpad pro sdílení textových dokumentů a možnosti audio hovorů přes telefonní linku je Jitsi jednoduchým a praktickým řešením pro komunikaci vašeho týmu.
Nejlepší funkce Jitsi
- Skupinové hovory
- Heslem chráněné zasedací místnosti
- Webový chat/zasílání zpráv
- Etherpad pro sdílení textů
Omezení Jitsi
- Omezené funkce pro spolupráci a integraci
- Pomalé připojení během hovorů
Ceny Jitsi
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jitsi
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
10. Signal
Signal je softwarová služba, která uživatelům poskytuje bezpečné funkce pro okamžité zasílání zpráv a volání. Je zdarma, což z něj činí nákladově efektivní alternativu Google Chatu pro týmy, které hledají jednoduchý, ale efektivní způsob spolupráce a udržování kontaktu.
Signal, známý svým silným zaměřením na soukromí, nabízí funkce jako Sealed Sender a mizející zprávy, které zajišťují, že konverzace a chatové výměny jsou šifrovány od začátku do konce a chráněny před narušením. ?
Nejlepší funkce aplikace Signal
- Šifrování typu end-to-end
- Instant messaging
- Časovače zpráv
- Video a hlasové hovory
Omezení signálu
- Omezené funkce z důvodu ochrany soukromí
- Uživatelské prostředí není optimalizované
Ceny služby Signal
- Zdarma
Hodnocení a recenze Signal
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Zvyšte produktivitu týmu pomocí nejlepší alternativy Google Chatu
Vzhledem k jeho komplexní škále funkcí pro produktivitu a správu projektů vyniká ClickUp jako jedna z nejlepších alternativ k Google Chat.
Díky zobrazení Chat pro snadnou komunikaci, Docs pro spolupráci na dokumentech v reálném čase a Clip pro snadné sdílení screenshotů a videí vám ClickUp poskytuje všechny nástroje, které potřebujete k dosažení bezprecedentní úrovně produktivity. Navíc získáte řadu hotových šablon, které revolučním způsobem změní komunikaci v rámci projektů.
Pokud tedy chcete využít všech výhod plynulé týmové komunikace v rámci jednoho systému, zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a spolupracujte jako nikdy předtím! ?