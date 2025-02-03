10 bezplatných alternativ a konkurentů Sunsama v roce 2025

Sunsama je nástroj pro denní plánování a správu úkolů, který existuje od roku 2013. A i když je tato webová aplikace stará více než 10 let, je stále populární a pravidelně aktualizovaná.
Fanoušci milují jeho kalendářovou aplikaci, funkce pro správu úkolů a možnost integrace dalších nástrojů, jako jsou Trello a Asana. Chybí mu však integrace s nezbytnými automatizačními a produktivními nástroji, jako jsou Zapier, Toggl a TickTick.
Nemluvě o tom, že pro některé freelancery a malé podniky je příliš drahý, s měsíčním poplatkem 20 dolarů.
A právě tady přicházejí na řadu bezplatné možnosti! 👀
Tento průvodce představuje naše nejlepší tipy na nejlepší alternativy k Sunsama, včetně klíčových funkcí, výhod, nevýhod a cenových úrovní.
Čtěte dál a usnadněte si život (a ušetřete peníze).
Co byste měli hledat v alternativě k Sunsama?
Chápeme, že výběr nástroje pro zvýšení produktivity není snadný, zejména pokud máte omezený rozpočet. Můžete si však ušetřit starosti tím, že si položíte několik otázek:
- Jste ochotni zaplatit za upgrade, pokud se vám líbí bezplatná verze aplikace pro správu úkolů?
- S jakými aplikacemi, nástroji a platformami potřebujete, aby byla vaše alternativa k Sunsama integrována?
- Které funkce potřebujete v bezplatné aplikaci upřednostnit?
- Kolik členů týmu bude používat vaši alternativu k Sunsama?
Pokud jste také fanouškem seznamů, můžete si nastavit krátký Pomodoro časovač a zapsat si, co potřebujete. Ale pokud na to nemáte čas, nezoufejte – my vám pomůžeme tak jako tak. 🙂
10 nejlepších alternativ k Sunsama
Jste připraveni najít řešení, které změní vaše podnikání? Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších alternativ k Sunsama a zjistěte, zda existuje lepší volba a cena pro váš pracovní postup.
1. ClickUp
Ano, jsme trochu zaujatí vůči ClickUp a pravděpodobně jste očekávali, že bude na prvním místě našeho seznamu, ale není to jediný seznam, na kterém je na prvním místě. ClickUp byl v roce 2023 na G2 zvolen softwarem č. 1 v oblasti řízení projektů! A to z dobrého důvodu. 🙌
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení, z nichž alespoň 10 je k dispozici v bezplatné verzi. Tato zobrazení vám umožní přizpůsobit pracovní prostor vašim potřebám. Kromě toho si můžete vybrat z tisíců šablon v našem centru šablon pro plánování, rozvrhování a organizování úkolů nebo dokumentů.
Například šablona ClickUp Daily Planner je srovnatelná s plánovačem Sunsama. Je však k dispozici zdarma pro členy, místo aby byla uzamčena za placenou bránou. Kdokoli ji tedy může použít k plánování schůzek, jednorázových úkolů, opakujících se úkolů a milníků pro své denní a týdenní cíle.
K dispozici je také zobrazení kalendáře ClickUp, díky kterému je blokování času hračkou. Jedná se o další bezplatnou funkci, kterou může kdokoli použít k tomu, aby měl vše (a všechny) na jednom místě.
Seznam úžasných funkcí by mohl pokračovat, ale zkrátka řečeno, ClickUp pokrývá všechny základní funkce: kalendář pro správu projektů, CRM řešení, aplikaci pro zasílání obchodních zpráv v reálném čase, software pro spolupráci, seznam úkolů a mnoho dalšího. Je také skvělý pro profesionály a týmy používající různé platformy. K ClickUp můžete přistupovat prostřednictvím mobilních aplikací pro iOS a Android, desktopových aplikací pro Windows, Linux a Mac a rozšíření pro Chrome.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatní členové mají přístup k mnoha funkcím, včetně 100 MB úložného prostoru, neomezeného počtu úkolů, neomezeného počtu uživatelů, více než 10 bezplatných zobrazení, tabulek, chatu, kanbanových tabulek, Ganttových diagramů, nativního sledování času, zobrazení kalendáře, nahrávání v aplikaci a podpory 24/7.
- Usnadněte si správu projektů díky funkcím, jako jsou vnořené podúkoly, opakující se úkoly, nativní sledování času, šablony úkolů a stavů, opakující se kontrolní seznamy, opakující se úkoly, milníky a připomenutí.
- Vytvářejte vlastní pole, stavy, oznámení, přiřazené osoby, filtry, klávesové zkratky, zkratky, přílohy pomocí drag-and-drop, tabulky, tagy a stavy.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí funkcí, jako je obousměrná synchronizace kalendáře, podrobnosti seznamu a diskuse, zmínky, úpravy v reálném čase, přiřazování komentářů, výstřižky, kdo je online, skupiny uživatelů, korektury, komentáře a odpovědi ve vláknech, markdown a offline přístup.
- Integrace ClickUp pokrývá více než 1 000 nástrojů, včetně Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick a Zapier.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může představovat určitou náročnost na osvojení (to však lze vyřešit pomocí bezplatných ukázek a školení).
- Někteří uživatelé hlásí příliš mnoho oznámení, pokud neupraví nastavení inteligentních oznámení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
2. Todoist
Todoist působí na poli projektového řízení od roku 2007 a je vhodný pro jednoduché seznamy úkolů a zjednodušení vašeho života.
Fanoušci Todoistu oceňují jeho přehledné a intuitivní rozhraní. Umožňuje malým týmům spolupracovat na seznamech úkolů a jednoduchých projektech. A pomáhá samostatným podnikatelům udržet přehled o svých mnoha termínech.
Je však třeba poznamenat, že mnoho uživatelů potřebuje dynamičtější alternativu, když čelí složitým projektům, které vyžadují více než základní správu úkolů.
Nejlepší funkce Todoist
- Mezi bezplatné funkce patří až pět aktivních projektů, pět spolupracovníků na projekt, nahrávání souborů o velikosti 5 MB, tři filtry a týdenní historie aktivit.
- Usnadněte si správu úkolů pomocí seznamů úkolů, praktického časového rozvržení, úrovní priority, oblíbených položek, připomínek a karet ve stylu Kaban.
- Delegujte úkoly mezi členy vzdáleného týmu pro snadnou spolupráci a přizpůsobte si oznámení podle svých potřeb.
- Přizpůsobte si motivy, barvy a oznámení
- Integrace s nástroji jako Outlook, Chrome, Gmail a Alexa
Omezení Todoist
- Aplikace neumožňuje offline přístup ani sledování času.
- Někteří uživatelé vyjádřili nespokojenost s nedostatkem možností přizpůsobení.
- Bezplatný tarif má omezený počet spolupracovníků, projektů a historii aktivit.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
3. nTask
Platforma nTask slouží jednotlivcům a malým podnikům jako cloudový nástroj pro správu úkolů od roku 2015. Nabízí nástroje pro spolupráci, které sjednocují členy týmu, a uživatelsky přívětivý pracovní prostor s dobrými bezplatnými funkcemi.
Bezplatní členové mohou přidat až pět členů týmu s neomezeným počtem úkolů a pracovních prostorů. Získají také přístup k dalším funkcím pro správu úkolů, které jsou navrženy tak, aby každý pracovní den byl dobře zorganizovaný.
A pokud se vám bude líbit natolik, že se rozhodnete pro upgrade, placení členové nTask získají také přístup k Ganttovým diagramům, opakujícím se úkolům, zprávám o postupu a dalším užitečným funkcím.
Nejlepší funkce nTask
- Bezplatný tarif nabízí neomezený počet pracovních prostorů, úkolů, schůzek, časových rozvrhů a sledování problémů až pro pět členů týmu.
- Spravujte své pracovní dny pomocí funkcí, jako je plánování, Kanban tabule s funkcí drag-and-drop, šablony pro stanovení priorit, sledování úkolů, offline přístup a následné akce.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí komentářů k úkolům, příloh souborů, přiřazených rolí, oprávnění a správy týmu.
- Integrace s kalendářem Outlook, kalendářem Google, kalendářem Apple, Microsoft Teams, Google Meet a Zoom
Omezení nTask
- Někteří členové hlásí omezené možnosti přizpůsobení a formátování.
- Bezplatný tarif je omezen na pět členů týmu.
Ceny nTask
- nTask Basic: Zdarma
- nTask Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- nTask Business: 8 $/měsíc na uživatele
- nTask Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
4. Kalendář Google
Milujeme Google Kalendář! 🤩
Je intuitivní, pohodlný a zdarma pro každého, kdo má účet Google. A je těžké uvěřit, že existuje již od roku 2009, vzhledem k tomu, jak často se aktualizuje.
Funkce Google Kalendáře, jako je intuitivní blokování času, vám pomohou, pokud hledáte alternativu k kalendářovému zobrazení Sunsama. Pomůže vám to trávit více času prací a méně časem plánováním.
Multitaskeři ocení tradiční zobrazení úkolů, schůzek a událostí vašeho pracovního dne. A protože Google Kalendář usnadňuje plánování událostí a schůzek a nabízí automatickou synchronizaci pro všechny členy a zařízení, je ideální pro spolupráci.
Celkově lze říci, že Google Kalendář je praktickým, byť jednoduchým řešením pro projekty, týmy a firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Zdarma pro všechny uživatele Gmailu a Google Workspace
- Hladká správa seznamu úkolů s funkcemi, jako jsou připomenutí schůzek, opakující se úkoly, podúkoly a milníky projektu.
- Více zobrazení, barvy událostí, výchozí doba trvání úkolů a pozadí
- Všichni mohou zůstat na stejné vlně díky sdílení úkolů, kalendářů, projektů, schůzek a stavů.
- Integrace s nástroji jako ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack, Google Tasks a dalšími
Omezení Google Kalendáře
- Někteří uživatelé hlásí neohrabané úpravy a vytváření úkolů, které mohou vést ke sdílení osobních událostí v profesionálních kalendářích.
- Pokročilé funkce mohou být pro nové uživatele obtížné najít a používat.
- Funkce pro správu úkolů nedosahují všestrannosti specializovaných nástrojů pro správu úkolů.
Ceny Google Kalendáře
- Standard: Zdarma
- Business Starter pro Google Workspace: 6 $/měsíc na uživatele za všechny aplikace Google
V našem kompletním průvodci se dozvíte o nejlepších alternativách Google Kalendáře !
5. TickTick
TickTick je aplikace pro správu úkolů s jednoduchým a flexibilním rozhraním, které vám pomůže udržet si přehled. Funguje již od roku 2013.
Díky personalizovaným funkcím, hlasovému zadávání, připomínkám založeným na poloze a synchronizaci dat v reálném čase je TickTick ideální volbou pro malé podniky. Kromě toho můžete sdílet seznamy se svým týmem, stanovovat priority a sledovat úkoly a udržovat všechny členy týmu v obraze.
TickTick je oblíbený u těch, kteří s řízením úkolů teprve začínají, a u samostatných podnikatelů, kteří nechtějí žádné další funkce.
Nejlepší funkce TickTick
- Bezplatní uživatelé mohou vytvořit až devět seznamů s 99 úkoly v každém seznamu, plus 19 podúkolů a dvě připomenutí pro každý úkol.
- Usnadněte si život pomocí složek, sdílení seznamů, připomínek založených na poloze, značek, inteligentních dat, hlasového zadávání, časovačů Pomodoro, více zobrazení a nastavení délky úkolů.
- Vytvářejte nebo vybírejte vlastní inteligentní seznamy, možnosti přejetím prstem a motivy.
- Integrace zahrnuje nástroje jako Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier a Spark.
Omezení TickTick
- Bezplatná verze má omezený přístup k funkcím.
- Není integrován s mnoha populárními aplikacemi pro správu úkolů.
- Někteří uživatelé hlásí obtížnou navigaci v aplikaci a uživatelské rozhraní.
Ceny TickTick
- TickTick Zdarma
- TickTick Premium: 27,99 $/měsíc na uživatele
Porovnejte TickTick a Todoist!
6. TimeCamp
TimeCamp se zaměřuje na efektivní správu času a usnadnění vašeho života. Na scénu vstoupil v roce 2009 a i když je jeho stáří někdy patrné, stále patří mezi nejoblíbenější nástroje pro správu času.
Tato uživatelsky přívětivá cloudová aplikace je navržena tak, aby pomáhala projektovým manažerům a organizacím sledovat pracovní dobu, monitorovat stav projektů a mít přehled o svých týmech. TimeCamp je také oblíbený mezi lidmi pracujícími z domova, kteří se často spoléhají na TimeCamp, aby si udrželi přehled o své pracovní době.
Stojí za zmínku, že bezplatné funkce TimeCampu jsou poněkud omezené, ale pro týmy jakékoli velikosti jsou základní funkce dostačující.
Nejlepší funkce TimeCampu
- Funkce bezplatného tarifu zahrnují neomezený počet uživatelů, projektů a úkolů.
- Sledujte čas z desktopových, webových a mobilních aplikací
- Integrace s oblíbenými obchodními nástroji, jako jsou Asana, ClickUp, Gmail, Airtable a Google Calendar.
- Zefektivňuje fakturaci sledováním fakturovatelných hodin
Omezení TimeCampu
- Omezené funkce pro členy s bezplatným tarifem
- Někteří členové poukazují na neohrabané rozhraní aplikace a náročnou nauku pokročilých funkcí.
- Funkce sledování času podléhají chybám při ručním ovládání.
Ceny TimeCamp
- Navždy zdarma
- Základní: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Seznamte se s nejlepšími alternativami TimeCampu v našem kompletním průvodci!
7. Basecamp
Basecamp je navržen tak, aby sloužil jako základna pro členy vašeho týmu, projekty a úkoly. Jedná se o komplexní aplikaci pro správu projektů, která byla spuštěna již v roce 2004.
Od té doby byl aktualizován, zjednodušen a vylepšen na základě zpětné vazby od stovek tisíc týmů. Výsledkem tohoto procesu je sada nástrojů a metod navržených tak, aby snížily složitost řízení projektů.
Basecamp je navržen tak, aby sjednotil správu úkolů a komunikaci týmu pod jednou střechou. Jeho cílem je tímto způsobem snížit složitost projektového řízení a učinit jej méně pracným.
Bohužel však Basecamp nemá skutečně bezplatnou verzi. Můžete si jej vyzkoušet zdarma po dobu 30 dnů, ale pokud chcete aplikaci nadále používat, budete se muset zaregistrovat.
Nejlepší funkce Basecamp
- Seznamy úkolů lze snadno vytvářet, spravovat, archivovat, přiřazovat a upravovat, a díky funkci rychlého vyhledávání snadno najdete, co hledáte.
- Unikátní grafy Basecamp poskytují přehled o vašem projektu a jeho postupu, přičemž jej rozdělují na fáze stoupání (koncepce) a klesání (realizace), které může každý vidět a upravovat.
- Spolupráce je snazší díky diskusním fórům, individuálním úkolům a přizpůsobení oznámení.
- Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana a Wrike.
Omezení Basecampu
- Žádné priority úkolů ani nativní sledování času
- Omezené možnosti přizpůsobení, sledování pokroku a zobrazení projektů
- Vysoké ceny po skončení bezplatné zkušební doby
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc
8. Microsoft Outlook
Microsoft Outlook je nejstarší nástroj na tomto seznamu. Byl vydán v roce 1997 jako nástroj pro správu informací a je k dispozici jako součást balíků Microsoft Office a Microsoft 365.
Ačkoli Microsoft Outlook není výslovně navržen pro správu projektů, má několik cenných funkcí. A pokud je to váš primární poskytovatel e-mailových služeb, je to velmi pohodlné.
Můžete vytvářet úkoly z e-mailů a používat přehledné tabule a poznámkové lístky, abyste měli vše pod kontrolou. A navíc se snadno integruje s dalšími aplikacemi Microsoftu, jako jsou SharePoint, Excel a PowerPoint.
Členové navíc mohou používat Microsoft Planner – základní tabuli ve stylu Kanban – k organizování, sdílení a plánování svých projektů, úkolů a aktivit.
Upozorňujeme, že ti, kteří hledají bezplatný plán, budou mít přístup k omezeným funkcím ve srovnání s placenými balíčky Microsoft Suite.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Outlook
- Bezplatní uživatelé mají přístup k nástrojům kalendáře, e-mailu, 5 GB úložiště souborů, 15 GB úložiště e-mailů a základním funkcím Teams.
- Sdílení kalendáře, označování, @zmínky, plánování e-mailů, správa zpráv a přizpůsobitelná upozornění usnadňují spolupráci.
- Stejně jako Gmail, i Outlook poskytuje připomenutí příloh, pokud zmíníte přílohu v e-mailu, ale zapomenete ji připojit.
- Automatické aktualizace kalendáře přidají do vašeho kalendáře události, lety, schůzky a další informace z e-mailů.
- Funguje s Microsoft Project, který poskytuje přístup k organizovaným časovým osám, nástrojům pro sledování projektů, projektovým zprávám, správě rozpočtu, předem připraveným šablonám projektů a aktivní komunitě uživatelů.
- Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike a Asana.
Omezení aplikace Microsoft Outlook
- Pokud všichni členové týmu nepoužívají stejné nástroje a verze, mohou nastat problémy s kompatibilitou.
- Pro malé týmy to může být drahé.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů má omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny Microsoft Outlook
- Bezplatný tarif
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele
9. Any. do
Any. do je aplikace pro zvýšení produktivity spuštěná v roce 2011, zaměřená na správu úkolů pro malé týmy i jednotlivce.
Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní a přehledným funkcím je snadné pochopit, proč má Any. do řadu věrných fanoušků. A protože se synchronizuje napříč všemi zařízeními, tato výkonná malá aplikace udrží vše v aktuálním stavu.
Bezplatná verze obsahuje dostatek funkcí, abyste mohli začít s osobním řízením úkolů a seznamy úkolů. A pokud potřebujete upgradovat, abyste mohli používat Any.do s týmy, ceny jsou relativně nízké.
Any. do nejlepší funkce
- Bezplatní uživatelé mají přístup k přiděleným úkolům, seznamům úkolů, připomenutím, zobrazení kalendáře, zobrazení denního plánovače a synchronizaci.
- Díky integrované aplikaci kalendáře a digitálnímu plánovači můžete snadno organizovat a sledovat své projekty.
- Jednorázové, opakující se, lokalizační a WhatsApp připomenutí vám pomohou zůstat na správné cestě.
- Přizpůsobitelné motivy a barevné značky
- Integrace s nástroji jako Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp a Siri
Any. do omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní je matoucí a komplikované.
- Chybí některé možnosti, jako jsou podúkoly, komentáře, poznámky, správa souborů, Ganttovy diagramy, plánování projektů a sledování projektů.
Ceny Any. do
- Bezplatný tarif
- Premium pro jednotlivé uživatele: 3 $/měsíc
- Týmy: 5 $/měsíc na uživatele
10. Notion
Notion je robustní aplikace pro pořizování poznámek a interní znalostní báze, která existuje od roku 2013. Je navržena tak, aby vám pomohla organizovat práci a úkoly vašich týmů, vytvářet dokumenty a zjednodušovat spolupráci.
Projektoví manažeři mohou pomocí Notion navrhovat projektové plány, vytvářet informační databáze a sestavovat důležité interní příručky a školicí materiály. Kromě toho můžete pomocí velmi jednoduchého systému vytvářet jedinečná rozvržení a šablony pro organizaci svého projektového prostoru.
Notion je také oblíbený u samostatných podnikatelů, kteří chtějí zjednodušit svůj život.
Nevýhodou je, že bezplatná verze Notion je omezená a i placení členové mohou postrádat některé funkce pro sledování a správu.
Nejlepší funkce Notion
- Bezplatní členové mají přístup k neomezenému počtu bloků, sdíleným pracovním prostorům, základním statistikám stránek, sedmidenní historii stránek a až 10 hostům.
- Různé šablony pro různé případy použití
- Možnosti přizpůsobení různých komponent v uživatelském rozhraní
- Sdílení a úpravy úkolů usnadňují spolupráci s členy týmu.
Omezení Notion
- Unikátní systém bloků některé uživatele odrazuje
- Mnoho uživatelů má potíže se zvládnutím jedinečných systémů Notion (tyto potíže však lze vyřešit pomocí rozsáhlých tutoriálů a dokumentace).
Ceny Notion
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Najděte nejlepší alternativu Sunsama pro vás
Není přehnané požadovat bezplatnou alternativu Sunsama, která umí všechno. Alespoň ne, pokud se rozhodnete pro ClickUp!
Díky mnoha bezplatným funkcím a mobilním aplikacím pro všechna zařízení je ClickUp vynikajícím způsobem, jak zlepšit své organizační a produktivní schopnosti.
Stáhněte si aplikaci ještě dnes a začněte!