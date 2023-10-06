10 nejlepších nástrojů pro sledování času v agenturách pro kreativce, designéry a marketéry v roce 2025

Software pro sledování času je jako křišťálová koule, která odhaluje skryté příležitosti ke zvýšení produktivity a ziskovosti vaší agentury. ?
Díky uživatelsky přívětivým rozhraním a pokročilým funkcím pro vytváření reportů jsou tyto nástroje pro sledování času hračkou – a mohou odhalit několik tajemství úspěchu.
Otázka zní: Jaký je nejlepší software pro sledování času pro agentury?
Provedli jsme průzkum a máme pro vás odpovědi.
Abychom vám pomohli najít ideální řešení pro váš tým, sestavili jsme tento seznam 10 nejlepších nástrojů pro sledování času, které vám pomohou lépe spravovat a maximalizovat váš čas.
Co je software pro sledování času v agenturách?
Aplikace pro sledování času jsou oblíbené u kreativních, designových a marketingových agentur. Tyto nástroje sledují fakturovatelné hodiny, které členové vašeho týmu a freelancerové stráví různými úkoly a projekty, aby zvýšili produktivitu.
To vede k přesnější fakturaci, větší transparentnosti projektů a snazšímu sestavování rozpočtů projektů. Tato řešení poskytují přesné údaje o sledování času, které vám pomohou analyzovat produktivitu a implementovat nejlepší techniky řízení času pro budoucí projekty.
Nástroje pro sledování času slouží také jako software pro monitorování zaměstnanců, což zvyšuje produktivitu týmu a ziskovost projektů. To může být důležité pro management digitálních agentur a projektové manažery, kteří pravidelně pracují s týmy na dálku. ?
Nejlepší aplikace pro sledování času mohou nahradit aplikace pro sledování cílů a stát se nedílnou součástí pracovního postupu. Členové týmu mohou vidět, jak tráví svůj čas, jaké cíle musí splnit, a získávat aktuální informace o svém pokroku.
Jak vybrat nejlepší nástroj pro sledování času pro agenturu
Nejlepší software pro sledování času závisí na vaší agentuře, odvětví a pracovním postupu. Zde je několik klíčových věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro sledování času pro malé podniky:
- Integrace: Vyberte si aplikaci pro sledování času v agentuře, která funguje s vašimi stávajícími nástroji, aby zefektivnila váš pracovní postup a zvýšila efektivitu.
- Kompatibilita: Nejlepší software pro sledování času má desktopové, webové a mobilní aplikace. Měl by být také kompatibilní s Androidem, iOS, Windows, macOS, Linuxem a Chrome, aby si každý mohl vybrat to, co mu vyhovuje.
- Šablony: Ušetřete čas výběrem nástroje, který poskytuje šablony pro sledování času, konzultační šablony, šablony pro evidenci odpracované doby a další.
- Spolupráce: Najděte nástroj, který vašemu týmu umožní spolupracovat v reálném čase, abyste mohli lépe spravovat klienty, úkoly a zvýšit efektivitu.
- Automatizace: Některé z nejlepších softwarů pro sledování času v agenturách nabízejí automatizaci pro zpracování úkolů, jako je zadávání času, vytváření časových os a dokonce i fakturace, takže budete mít více volného času.
10 nejlepších softwarů pro sledování času v agenturách v roce 2024
Jste připraveni najít ten správný software pro sledování času, který zefektivní pracovní postupy vaší agentury a zlepší vaše výsledky?
Sledujte nás a porovnejte 10 nejlepších nástrojů pro sledování času pro tento konkrétní případ použití. Najdete zde klíčové funkce, omezení, recenze, ceny a další informace.
1. ClickUp
ClickUp je dokonalý software pro správu projektů typu „vše v jednom“, který pomáhá týmům, kreativním agenturám a firmám napříč odvětvími zvýšit produktivitu a ušetřit drahocenný čas. Obsahuje stovky pokročilých funkcí, které centralizují všechny vaše projekty do jedné platformy pro správu práce.
Nastavte odhady času, sledujte čas přímo v ClickUp, vytvářejte časové zprávy, sledujte fakturovatelné hodiny a mnoho dalšího pomocí jednoho z mnoha nástrojů ClickUp pro sledování času stráveného na projektech. A abyste měli přehled o svých strategiích řízení času a zároveň mohli spravovat své pracovní zatížení ze všech úhlů, vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, včetně Ganttova diagramu, časové osy, kalendáře a tabulkového zobrazení.
ClickUp také nabízí rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon a více než 1 000 integrací, které urychlují jakýkoli proces. ⏱️
ClickUp nabízí stovky předem připravených automatizací pro zvládání každodenních úkolů a navíc vám ClickUp AI pomůže psát e-maily, příspěvky na sociální sítě, shrnutí schůzek, blogové příspěvky a mnoho dalšího.
Stručně řečeno, optimalizovali jsme ClickUp pro kreativní agentury, které potřebují komplexní správu projektů a sledování času zaměstnanců. A k většině funkcí máte přístup zdarma – bez nutnosti kreditní karty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Funkce automatického sledování času vám umožňují nastavit hodinové sazby, sledovat fakturovatelný čas, odhadovat pracovní dobu, přidávat poznámky a prohlížet zprávy, abyste zvýšili produktivitu agentury.
- Webová aplikace, mobilní aplikace a desktopová aplikace zajišťují kompatibilitu s téměř všemi zařízeními.
- Tisíce šablon pro vše od správy zdrojů, nákladů na projekty a faktur pro klienty až po brainstorming a plánování projektů.
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub a Zoom.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že zvládnutí mnoha funkcí ClickUp pro správu projektů vyžaduje určitou dobu.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc za uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc za uživatele při měsíční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Harvest
Software pro sledování času Harvest má za cíl zefektivnit proces fakturace a vytvářet přesné výkazníky. Pomáhá agenturám generovat zprávy, fakturovat klientům a sledovat rozpočty projektů z jediného rozhraní.
Nejlepší funkce Harvest
- Software pro sledování času přesně zaznamenává čas freelancerů a zaměstnanců, umožňuje přiřadit oprávnění pro to, co může každá osoba vidět, a generuje přehledné časové zprávy.
- Nástroje pro reporting týmu, sledování výdajů a rozpočtování projektů pomáhají snížit vyhoření a zlepšit vaše finanční výsledky.
- Můžete nastavit automatické fakturace a přijímat online platby přes PayPal a Stripe.
- Integrace s nástroji jako QuickBooks, Asana, Jira a GitHub vylepšuje a sjednocuje pracovní postupy vaší agentury.
Omezení Harvest
- Některé uživatelské recenze uvádějí, že Harvest postrádá pokročilé funkce ve srovnání s jinými aplikacemi pro sledování času a nástroji pro správu projektů.
- Bezplatná verze je omezena na základní funkce, jednoho uživatele a dva projekty.
Ceny Harvest
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
3. Produktivní
Productive je výkonný nástroj pro sledování času, který pomáhá jednotlivcům i týmům zůstat organizovaní a soustředění. Nabízí také podrobnou správu úkolů, sledování času, nástroje pro spolupráci v týmu a automatické fakturace, aby vám uvolnil čas na jiné věci. ?
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Sledujte čas strávený na každém úkolu a analyzujte, kde mohou členové týmu a manažeři zlepšit efektivitu.
- Reporty a přehledy poskytují data o produktivitě týmu a identifikují oblasti, které je možné zlepšit.
- Nástroje pro spolupráci vám umožňují sdílet dokumenty, zanechávat komentáře a komunikovat v reálném čase.
- Integrace s platformami jako Slack, Trello a Asana sjednotí váš stávající pracovní postup.
Omezení produktivity
- Některé uživatelské recenze zmiňují omezené funkce fakturace pro projekty klientů.
- Žádný bezplatný tarif (uživatelé mohou Productive vyzkoušet zdarma v rámci 14denní zkušební verze)
Produktivní ceny
- Essential: 11 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 28 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
4. Hubstaff
Hubstaff je nástroj pro monitorování zaměstnanců, který sleduje čas vzdálených zaměstnanců a freelancerů. Poskytuje automatické výpočty mezd, sledování času a podrobné zprávy o produktivitě, které manažerům ukazují, jak členové jejich týmu tráví svůj čas. ?
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Funkce pro sledování času zahrnují měřič fakturovatelných hodin, sledování GPS a monitorování myši a klávesnice.
- Automatizace výplat zpracovává platby zaměstnanců na základě údajů o sledování času, aby byly efektivnější.
- Uživatelé získají přístup k dalším nástrojům pro správu projektů, které pomáhají organizovat projektové úkoly.
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Asana, GitHub a Trello, zlepšuje spolupráci v týmu.
Omezení Hubstaffu
- Někteří recenzenti hlásí problémy s přesným sledováním času během schůzek a nedostatek automatického sledování při přepínání mezi úkoly.
- Minimálně dva uživatelé u všech tarifů a žádný bezplatný tarif (uživatelé mohou Hubstaff vyzkoušet pomocí 14denní bezplatné zkušební verze).
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
5. Wrike
Wrike je oblíbený software pro správu projektů, který pomáhá agenturám a týmům spravovat termíny a zefektivnit pracovní postupy. Zahrnuje podrobné sledování času, komunikaci v reálném čase, funkce sledování úkolů a automatické reportování projektů.
Nejlepší funkce Wrike
- Funkce sledování času umožňuje uživatelům zaznamenávat, kolik času strávili na úkolech a projektech, a poskytuje manažerům přehled o jejich výkonu.
- Desítky předem připravených šablon projektů pro vývoj softwaru, marketingové kampaně a další.
- Nástroje pro spolupráci zahrnují sdílení souborů, komentáře v reálném čase a @zmínky, které pomáhají týmům spolupracovat a dosahovat lepších výsledků.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Salesforce, Google Drive a Microsoft Teams.
Omezení Wrike
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní není intuitivní, což vede k obtížím při navigaci a porozumění funkcím Wrike.
- Bezplatná verze neumožňuje sledování času a několik dalších pokročilých funkcí; placené verze mají minimální požadavky na počet uživatelů od dvou do pěti.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
6. RescueTime
RescueTime je jednoduchý nástroj pro sledování času určený pro freelancery a další profesionály. Sleduje čas strávený nad úkoly, generuje podrobné zprávy a dokáže blokovat rušivé webové stránky, aby se zvýšila produktivita a soustředění. ??
Nejlepší funkce RescueTime
- Nástroj pro sledování času poskytuje podrobné zprávy o tom, jak zaměstnanci tráví čas na počítačích a mobilních zařízeních.
- Funkce pro stanovení cílů umožňují zaměstnancům a manažerům stanovit si cíle, jak chtějí trávit svůj čas, a podle toho sledovat pokrok.
- Blokování webových stránek umožňuje týmům blokovat konkrétní webové stránky během pracovní doby, aby se zvýšila produktivita a snížilo rozptylování pozornosti.
- Integrace se Slackem, Google Kalendářem a Outlookem usnadňuje nepřerušovanou spolupráci a sjednocený pracovní postup.
Omezení RescueTime
- Některé recenze uvádějí zastaralé rozhraní, které způsobuje potíže s navigací v aplikaci a sledováním času.
- RescueTime je určen pro jednotlivce a může postrádat funkce robustnějšího softwaru pro sledování času v agenturách.
Ceny RescueTime
- RescueTime Lite: zdarma
- RescueTime: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
7. VeriClock
Vericlock je software pro sledování času určený pro malé podniky. Sleduje pracovní dobu zaměstnanců na základě systému příchodů a odchodů, poskytuje nástroje pro správu projektů a generuje faktury na základě odpracovaných hodin.
Nejlepší funkce VeriClock
- Funkce zaznamenávání příchodu a odchodu umožňuje zaměstnancům zaznamenávat své odpracované hodiny bez nutnosti používat kiosek nebo tabulkový systém.
- Automatický výpočet přesčasů snižuje riziko lidské chyby při vyplácení zaměstnancům za odpracované přesčasy.
- Nástroje pro sledování času mohou generovat přesné faktury na základě odpracovaných hodin zaměstnanců a vytvářet přizpůsobitelné zprávy pro sledování produktivity zaměstnanců.
- Integrace s účetními platformami, jako jsou QuickBooks, PeachTree a Sage, usnadňuje zpracování mezd a vedení účetnictví.
Omezení VeriClock
- Některé recenze zmiňují, že zaměstnanci aplikaci nerozumí nebo považují za náročné ručně zaznamenávat své fakturovatelné hodiny.
- K dispozici je pouze jeden placený tarif, bezplatný tarif není k dispozici (uživatelé mohou VeriClock vyzkoušet zdarma v rámci 14denní zkušební verze).
Ceny VeriClock
- VeriClock: 10 $/měsíc plus 5 $/uživatel
Hodnocení a recenze VeriClock
- G2: 4,8/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
8. Clockify
Clockify je aplikace pro sledování času v agenturách, která uživatelům umožňuje spravovat jejich fakturovatelné hodiny a sledovat, kolik času stráví jednotlivými úkoly. Nabízí také nástroje pro správu projektů, spolupráci a automatické fakturace, které šetří čas a zvyšují ziskovost. ?
Nejlepší funkce Clockify
- Funkce sledování času umožňuje manažerům a členům týmu zvýšit produktivitu na základě podrobných zpráv.
- Desktopové, mobilní a webové aplikace jsou kompatibilní s většinou zařízení, včetně Android, iOS, macOS, Windows, Linux a Chrome.
- Funkce správy týmu a integrovaného reportingu umožňují uživatelům spravovat týmy, sledovat průběh projektů, generovat reporty o využití času a mnoho dalšího.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Trello, Asana, Jira, Github a Wrike, centralizuje spolupráci a komunikaci týmů.
Omezení Clockify
- Někteří recenzenti uvádějí časté chyby uživatelů a potíže s prováděním změn v časových rozvrzích, když je to potřeba.
- Bezplatný tarif neumožňuje přístup k pokročilým funkcím, jako je fakturace, volno a plánování.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)
9. Time Doctor
Software pro sledování času Time Doctor funguje dobře pro firmy a agentury všech velikostí. Umožňuje uživatelům spravovat a zaznamenávat čas strávený na jednotlivých úkolech a projektech a poskytuje podrobné zprávy a přehledy o produktivitě.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Automatické sledování času a přestávek eliminuje potřebu ručních aktualizací a zvyšuje přesnost a soulad s časovými rozvrhy.
- Podrobné funkce monitorování zaměstnanců, jako je zaznamenávání stisků kláves, monitorování webových stránek a snímky obrazovky, poskytují manažerům podrobný přehled o tom, co členové týmu dělají.
- Automatické vytváření faktur na základě zaznamenaného času každého zaměstnance šetří čas a snižuje riziko lidské chyby.
- Integrace s desítkami platforem, jako jsou WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto a Bitbucket, pomáhá udržet všechny a vše na stejné stránce.
Omezení Time Doctor
- Některé uživatelské recenze uvádějí problémy se synchronizací a uživatelskými oprávněními, což zvyšuje počet chyb v časových rozvrzích zaměstnanců.
- Žádný bezplatný tarif (Time Doctor umožňuje uživatelům vyzkoušet aplikaci bez kreditní karty v rámci 14denní bezplatné zkušební verze).
Ceny Time Doctor
- Základní: 7 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
10. Paydirt
Paydirt je jednoduchý software pro fakturaci a sledování času pro freelancery, agentury a malé podniky. Tento nástroj pro sledování času je navržen s ohledem na členy týmu, takže je možné rychle a snadno sledovat fakturovatelné hodiny. Paydirt také poskytuje funkce automatické fakturace, správy týmu a obchodního reportingu.
Nejlepší funkce Paydirt
- Software pro sledování času umožňuje zaměstnancům zaznamenat až 60 minut nesledovaného času na začátku pracovní směny, pokud zapomenou spustit časovač.
- Volitelné odhady rozpočtu pro každý úkol nebo projekt pomáhají týmům udržet se na správné cestě na základě hodinové sazby uživatele a průměrného času stráveného podobnými činnostmi.
- Vytvářejte podrobné zprávy, abyste porozuměli produktivitě týmu a získali poznatky pro optimalizaci pracovního postupu.
- Díky integraci s nástroji jako Trello, Chrome, Basecamp a Redbooth mohou zaměstnanci sledovat čas bez ohledu na to, kde a jak pracují.
Omezení Paydirt
- Nedostatek zpětné vazby na populárních recenzních platformách ztěžuje posouzení standardní zkušenosti se softwarem pro sledování času Paydirt.
- Plán Starter je omezen na tři klienty; není k dispozici žádný bezplatný plán (uživatelé mohou PayDirt vyzkoušet v rámci 14denní bezplatné zkušební verze).
Ceny Paydirt
- Starter: 8 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Hustler: 16 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Co-op: 29 $/měsíc pro tři uživatele
- Malý tým: 49 $/měsíc pro šest uživatelů
- Velký tým: 79 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Agentura: 149 $/měsíc pro 20 uživatelů
Hodnocení a recenze Paydirt
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zůstaňte vždy na správné cestě
A je to! 10 nejlepších řešení pro sledování času v agenturách pro rok 2024. S těmito nástroji můžete sledovat produktivitu svého týmu, zlepšit řízení projektů a předvídat výkonnost pomocí podrobných analýz a reportů.
Ačkoli všechny tyto možnosti nabízejí skvělé funkce, musíme přiznat, že žádná z nich se nemůže srovnávat s funkčností ClickUp. S tisíci funkcemi a integracemi je tato komplexní platforma přesně to, co potřebujete. ✨
Na co tedy čekáte? Je čas synchronizovat členy vašeho týmu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!