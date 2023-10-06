ClickUp blog
10 nejlepších nástrojů pro sledování času v agenturách pro kreativce, designéry a marketéry v roce 2025

10 nejlepších nástrojů pro sledování času v agenturách pro kreativce, designéry a marketéry v roce 2025

Engineering Team
Engineering Team
6. října 2023

Software pro sledování času je jako křišťálová koule, která odhaluje skryté příležitosti ke zvýšení produktivity a ziskovosti vaší agentury. ?

Díky uživatelsky přívětivým rozhraním a pokročilým funkcím pro vytváření reportů jsou tyto nástroje pro sledování času hračkou – a mohou odhalit několik tajemství úspěchu.

Otázka zní: Jaký je nejlepší software pro sledování času pro agentury?

Provedli jsme průzkum a máme pro vás odpovědi.

Abychom vám pomohli najít ideální řešení pro váš tým, sestavili jsme tento seznam 10 nejlepších nástrojů pro sledování času, které vám pomohou lépe spravovat a maximalizovat váš čas.

Co je software pro sledování času v agenturách?

Aplikace pro sledování času jsou oblíbené u kreativních, designových a marketingových agentur. Tyto nástroje sledují fakturovatelné hodiny, které členové vašeho týmu a freelancerové stráví různými úkoly a projekty, aby zvýšili produktivitu.

To vede k přesnější fakturaci, větší transparentnosti projektů a snazšímu sestavování rozpočtů projektů. Tato řešení poskytují přesné údaje o sledování času, které vám pomohou analyzovat produktivitu a implementovat nejlepší techniky řízení času pro budoucí projekty.

Nástroje pro sledování času slouží také jako software pro monitorování zaměstnanců, což zvyšuje produktivitu týmu a ziskovost projektů. To může být důležité pro management digitálních agentur a projektové manažery, kteří pravidelně pracují s týmy na dálku. ?

Nejlepší aplikace pro sledování času mohou nahradit aplikace pro sledování cílů a stát se nedílnou součástí pracovního postupu. Členové týmu mohou vidět, jak tráví svůj čas, jaké cíle musí splnit, a získávat aktuální informace o svém pokroku.

Jak vybrat nejlepší nástroj pro sledování času pro agenturu

Nejlepší software pro sledování času závisí na vaší agentuře, odvětví a pracovním postupu. Zde je několik klíčových věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro sledování času pro malé podniky:

  • Integrace: Vyberte si aplikaci pro sledování času v agentuře, která funguje s vašimi stávajícími nástroji, aby zefektivnila váš pracovní postup a zvýšila efektivitu.
  • Kompatibilita: Nejlepší software pro sledování času má desktopové, webové a mobilní aplikace. Měl by být také kompatibilní s Androidem, iOS, Windows, macOS, Linuxem a Chrome, aby si každý mohl vybrat to, co mu vyhovuje.
  • Šablony: Ušetřete čas výběrem nástroje, který poskytuje šablony pro sledování času, konzultační šablony, šablony pro evidenci odpracované doby a další.
  • Spolupráce: Najděte nástroj, který vašemu týmu umožní spolupracovat v reálném čase, abyste mohli lépe spravovat klienty, úkoly a zvýšit efektivitu.
  • Automatizace: Některé z nejlepších softwarů pro sledování času v agenturách nabízejí automatizaci pro zpracování úkolů, jako je zadávání času, vytváření časových os a dokonce i fakturace, takže budete mít více volného času.

10 nejlepších softwarů pro sledování času v agenturách v roce 2024

Jste připraveni najít ten správný software pro sledování času, který zefektivní pracovní postupy vaší agentury a zlepší vaše výsledky?

Sledujte nás a porovnejte 10 nejlepších nástrojů pro sledování času pro tento konkrétní případ použití. Najdete zde klíčové funkce, omezení, recenze, ceny a další informace.

1. ClickUp

Sledování času v agentuře: ruční sledování času v ClickUp
Zaznamenávejte čas průběžně nebo jej zadejte ručně pomocí sledování času v ClickUp.

ClickUp je dokonalý software pro správu projektů typu „vše v jednom“, který pomáhá týmům, kreativním agenturám a firmám napříč odvětvími zvýšit produktivitu a ušetřit drahocenný čas. Obsahuje stovky pokročilých funkcí, které centralizují všechny vaše projekty do jedné platformy pro správu práce.

Nastavte odhady času, sledujte čas přímo v ClickUp, vytvářejte časové zprávy, sledujte fakturovatelné hodiny a mnoho dalšího pomocí jednoho z mnoha nástrojů ClickUp pro sledování času stráveného na projektech. A abyste měli přehled o svých strategiích řízení času a zároveň mohli spravovat své pracovní zatížení ze všech úhlů, vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, včetně Ganttova diagramu, časové osy, kalendáře a tabulkového zobrazení.

ClickUp také nabízí rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon a více než 1 000 integrací, které urychlují jakýkoli proces. ⏱️

Sledování času v agentuře: štítky pro sledování času v ClickUp
Štítky pro sledování času umožňují týmu získat podrobný přehled o tom, kde je čas stráven, takže procesy mohou být neustále vylepšovány.

ClickUp nabízí stovky předem připravených automatizací pro zvládání každodenních úkolů a navíc vám ClickUp AI pomůže psát e-maily, příspěvky na sociální sítě, shrnutí schůzek, blogové příspěvky a mnoho dalšího.

Sledování času v agentuře: psaní zadání projektu pomocí ClickUp AI
ClickUp AI dokáže generovat nekonečné množství typů dokumentů, jako jsou projektové zadání, plány lekcí a další dokumenty, které urychlí váš pracovní postup.

Stručně řečeno, optimalizovali jsme ClickUp pro kreativní agentury, které potřebují komplexní správu projektů a sledování času zaměstnanců. A k většině funkcí máte přístup zdarma – bez nutnosti kreditní karty.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Funkce automatického sledování času vám umožňují nastavit hodinové sazby, sledovat fakturovatelný čas, odhadovat pracovní dobu, přidávat poznámky a prohlížet zprávy, abyste zvýšili produktivitu agentury.
  • Webová aplikace, mobilní aplikace a desktopová aplikace zajišťují kompatibilitu s téměř všemi zařízeními.
  • Tisíce šablon pro vše od správy zdrojů, nákladů na projekty a faktur pro klienty až po brainstorming a plánování projektů.
  • Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub a Zoom.

Omezení ClickUp

  • Někteří uživatelé uvádějí, že zvládnutí mnoha funkcí ClickUp pro správu projektů vyžaduje určitou dobu.
  • ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc za uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc za uživatele při měsíční platbě
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)

2. Harvest

Sledování času v agentuře: příklad harmonogramu sledování času vytvořeného v Harvest
prostřednictvím Harvest

Software pro sledování času Harvest má za cíl zefektivnit proces fakturace a vytvářet přesné výkazníky. Pomáhá agenturám generovat zprávy, fakturovat klientům a sledovat rozpočty projektů z jediného rozhraní.

Nejlepší funkce Harvest

  • Software pro sledování času přesně zaznamenává čas freelancerů a zaměstnanců, umožňuje přiřadit oprávnění pro to, co může každá osoba vidět, a generuje přehledné časové zprávy.
  • Nástroje pro reporting týmu, sledování výdajů a rozpočtování projektů pomáhají snížit vyhoření a zlepšit vaše finanční výsledky.
  • Můžete nastavit automatické fakturace a přijímat online platby přes PayPal a Stripe.
  • Integrace s nástroji jako QuickBooks, Asana, Jira a GitHub vylepšuje a sjednocuje pracovní postupy vaší agentury.

Omezení Harvest

  • Některé uživatelské recenze uvádějí, že Harvest postrádá pokročilé funkce ve srovnání s jinými aplikacemi pro sledování času a nástroji pro správu projektů.
  • Bezplatná verze je omezena na základní funkce, jednoho uživatele a dva projekty.

Ceny Harvest

  • Navždy zdarma
  • Pro: 12 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Harvest

  • G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)

3. Produktivní

Sledování času v agentuře: screenshot nástroje pro sledování času od společnosti Productive
prostřednictvím Productive

Productive je výkonný nástroj pro sledování času, který pomáhá jednotlivcům i týmům zůstat organizovaní a soustředění. Nabízí také podrobnou správu úkolů, sledování času, nástroje pro spolupráci v týmu a automatické fakturace, aby vám uvolnil čas na jiné věci. ?

Nejlepší funkce pro produktivitu

  • Sledujte čas strávený na každém úkolu a analyzujte, kde mohou členové týmu a manažeři zlepšit efektivitu.
  • Reporty a přehledy poskytují data o produktivitě týmu a identifikují oblasti, které je možné zlepšit.
  • Nástroje pro spolupráci vám umožňují sdílet dokumenty, zanechávat komentáře a komunikovat v reálném čase.
  • Integrace s platformami jako Slack, Trello a Asana sjednotí váš stávající pracovní postup.

Omezení produktivity

  • Některé uživatelské recenze zmiňují omezené funkce fakturace pro projekty klientů.
  • Žádný bezplatný tarif (uživatelé mohou Productive vyzkoušet zdarma v rámci 14denní zkušební verze)

Produktivní ceny

  • Essential: 11 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 28 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze produktivity

  • G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)

4. Hubstaff

Ovládací panel Hubstaff
prostřednictvím Hubstaff

Hubstaff je nástroj pro monitorování zaměstnanců, který sleduje čas vzdálených zaměstnanců a freelancerů. Poskytuje automatické výpočty mezd, sledování času a podrobné zprávy o produktivitě, které manažerům ukazují, jak členové jejich týmu tráví svůj čas. ?

Nejlepší funkce Hubstaffu

  • Funkce pro sledování času zahrnují měřič fakturovatelných hodin, sledování GPS a monitorování myši a klávesnice.
  • Automatizace výplat zpracovává platby zaměstnanců na základě údajů o sledování času, aby byly efektivnější.
  • Uživatelé získají přístup k dalším nástrojům pro správu projektů, které pomáhají organizovat projektové úkoly.
  • Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Asana, GitHub a Trello, zlepšuje spolupráci v týmu.

Omezení Hubstaffu

  • Někteří recenzenti hlásí problémy s přesným sledováním času během schůzek a nedostatek automatického sledování při přepínání mezi úkoly.
  • Minimálně dva uživatelé u všech tarifů a žádný bezplatný tarif (uživatelé mohou Hubstaff vyzkoušet pomocí 14denní bezplatné zkušební verze).

Ceny Hubstaff

  • Starter: 7 $/měsíc na uživatele
  • Grow: 9 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Hubstaff

  • G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)

5. Wrike

Příklad týdenního výkazu práce vytvořeného v aplikaci Wrike
prostřednictvím Wrike

Wrike je oblíbený software pro správu projektů, který pomáhá agenturám a týmům spravovat termíny a zefektivnit pracovní postupy. Zahrnuje podrobné sledování času, komunikaci v reálném čase, funkce sledování úkolů a automatické reportování projektů.

Nejlepší funkce Wrike

  • Funkce sledování času umožňuje uživatelům zaznamenávat, kolik času strávili na úkolech a projektech, a poskytuje manažerům přehled o jejich výkonu.
  • Desítky předem připravených šablon projektů pro vývoj softwaru, marketingové kampaně a další.
  • Nástroje pro spolupráci zahrnují sdílení souborů, komentáře v reálném čase a @zmínky, které pomáhají týmům spolupracovat a dosahovat lepších výsledků.
  • Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Salesforce, Google Drive a Microsoft Teams.

Omezení Wrike

  • Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní není intuitivní, což vede k obtížím při navigaci a porozumění funkcím Wrike.
  • Bezplatná verze neumožňuje sledování času a několik dalších pokročilých funkcí; placené verze mají minimální požadavky na počet uživatelů od dvou do pěti.

Ceny Wrike

  • Zdarma
  • Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
  • Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • Pinnacle: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku

Hodnocení a recenze Wrike

  • G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)

6. RescueTime

Ovládací panel RescueTime
prostřednictvím RescueTime

RescueTime je jednoduchý nástroj pro sledování času určený pro freelancery a další profesionály. Sleduje čas strávený nad úkoly, generuje podrobné zprávy a dokáže blokovat rušivé webové stránky, aby se zvýšila produktivita a soustředění. ?‍?

Nejlepší funkce RescueTime

  • Nástroj pro sledování času poskytuje podrobné zprávy o tom, jak zaměstnanci tráví čas na počítačích a mobilních zařízeních.
  • Funkce pro stanovení cílů umožňují zaměstnancům a manažerům stanovit si cíle, jak chtějí trávit svůj čas, a podle toho sledovat pokrok.
  • Blokování webových stránek umožňuje týmům blokovat konkrétní webové stránky během pracovní doby, aby se zvýšila produktivita a snížilo rozptylování pozornosti.
  • Integrace se Slackem, Google Kalendářem a Outlookem usnadňuje nepřerušovanou spolupráci a sjednocený pracovní postup.

Omezení RescueTime

  • Některé recenze uvádějí zastaralé rozhraní, které způsobuje potíže s navigací v aplikaci a sledováním času.
  • RescueTime je určen pro jednotlivce a může postrádat funkce robustnějšího softwaru pro sledování času v agenturách.

Ceny RescueTime

  • RescueTime Lite: zdarma
  • RescueTime: 12 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze RescueTime

  • G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)

7. VeriClock

Příklad systému pro zaznamenávání příchodů a odchodů v VeriClock
prostřednictvím VeriClock

Vericlock je software pro sledování času určený pro malé podniky. Sleduje pracovní dobu zaměstnanců na základě systému příchodů a odchodů, poskytuje nástroje pro správu projektů a generuje faktury na základě odpracovaných hodin.

Nejlepší funkce VeriClock

  • Funkce zaznamenávání příchodu a odchodu umožňuje zaměstnancům zaznamenávat své odpracované hodiny bez nutnosti používat kiosek nebo tabulkový systém.
  • Automatický výpočet přesčasů snižuje riziko lidské chyby při vyplácení zaměstnancům za odpracované přesčasy.
  • Nástroje pro sledování času mohou generovat přesné faktury na základě odpracovaných hodin zaměstnanců a vytvářet přizpůsobitelné zprávy pro sledování produktivity zaměstnanců.
  • Integrace s účetními platformami, jako jsou QuickBooks, PeachTree a Sage, usnadňuje zpracování mezd a vedení účetnictví.

Omezení VeriClock

  • Některé recenze zmiňují, že zaměstnanci aplikaci nerozumí nebo považují za náročné ručně zaznamenávat své fakturovatelné hodiny.
  • K dispozici je pouze jeden placený tarif, bezplatný tarif není k dispozici (uživatelé mohou VeriClock vyzkoušet zdarma v rámci 14denní zkušební verze).

Ceny VeriClock

  • VeriClock: 10 $/měsíc plus 5 $/uživatel

Hodnocení a recenze VeriClock

  • G2: 4,8/5 (3+ recenze)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)

8. Clockify

Karta Time Tracker v aplikaci Clockify
prostřednictvím Clockify

Clockify je aplikace pro sledování času v agenturách, která uživatelům umožňuje spravovat jejich fakturovatelné hodiny a sledovat, kolik času stráví jednotlivými úkoly. Nabízí také nástroje pro správu projektů, spolupráci a automatické fakturace, které šetří čas a zvyšují ziskovost. ?

Nejlepší funkce Clockify

  • Funkce sledování času umožňuje manažerům a členům týmu zvýšit produktivitu na základě podrobných zpráv.
  • Desktopové, mobilní a webové aplikace jsou kompatibilní s většinou zařízení, včetně Android, iOS, macOS, Windows, Linux a Chrome.
  • Funkce správy týmu a integrovaného reportingu umožňují uživatelům spravovat týmy, sledovat průběh projektů, generovat reporty o využití času a mnoho dalšího.
  • Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Trello, Asana, Jira, Github a Wrike, centralizuje spolupráci a komunikaci týmů.

Omezení Clockify

  • Někteří recenzenti uvádějí časté chyby uživatelů a potíže s prováděním změn v časových rozvrzích, když je to potřeba.
  • Bezplatný tarif neumožňuje přístup k pokročilým funkcím, jako je fakturace, volno a plánování.

Ceny Clockify

  • Zdarma
  • Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
  • Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Clockify

  1. G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
  2. Capterra: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)

9. Time Doctor

Příklad harmonogramu sledování času v Time Doctor
prostřednictvím Time Doctor

Software pro sledování času Time Doctor funguje dobře pro firmy a agentury všech velikostí. Umožňuje uživatelům spravovat a zaznamenávat čas strávený na jednotlivých úkolech a projektech a poskytuje podrobné zprávy a přehledy o produktivitě.

Nejlepší funkce Time Doctor

  • Automatické sledování času a přestávek eliminuje potřebu ručních aktualizací a zvyšuje přesnost a soulad s časovými rozvrhy.
  • Podrobné funkce monitorování zaměstnanců, jako je zaznamenávání stisků kláves, monitorování webových stránek a snímky obrazovky, poskytují manažerům podrobný přehled o tom, co členové týmu dělají.
  • Automatické vytváření faktur na základě zaznamenaného času každého zaměstnance šetří čas a snižuje riziko lidské chyby.
  • Integrace s desítkami platforem, jako jsou WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto a Bitbucket, pomáhá udržet všechny a vše na stejné stránce.

Omezení Time Doctor

  • Některé uživatelské recenze uvádějí problémy se synchronizací a uživatelskými oprávněními, což zvyšuje počet chyb v časových rozvrzích zaměstnanců.
  • Žádný bezplatný tarif (Time Doctor umožňuje uživatelům vyzkoušet aplikaci bez kreditní karty v rámci 14denní bezplatné zkušební verze).

Ceny Time Doctor

  • Základní: 7 $/měsíc na uživatele
  • Standard: 10 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 20 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Time Doctor

  • G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)

10. Paydirt

Sledování času v agentuře: snímek obrazovky s rozvrhy sledování času Paydirt
prostřednictvím Paydirt

Paydirt je jednoduchý software pro fakturaci a sledování času pro freelancery, agentury a malé podniky. Tento nástroj pro sledování času je navržen s ohledem na členy týmu, takže je možné rychle a snadno sledovat fakturovatelné hodiny. Paydirt také poskytuje funkce automatické fakturace, správy týmu a obchodního reportingu.

Nejlepší funkce Paydirt

  • Software pro sledování času umožňuje zaměstnancům zaznamenat až 60 minut nesledovaného času na začátku pracovní směny, pokud zapomenou spustit časovač.
  • Volitelné odhady rozpočtu pro každý úkol nebo projekt pomáhají týmům udržet se na správné cestě na základě hodinové sazby uživatele a průměrného času stráveného podobnými činnostmi.
  • Vytvářejte podrobné zprávy, abyste porozuměli produktivitě týmu a získali poznatky pro optimalizaci pracovního postupu.
  • Díky integraci s nástroji jako Trello, Chrome, Basecamp a Redbooth mohou zaměstnanci sledovat čas bez ohledu na to, kde a jak pracují.

Omezení Paydirt

  • Nedostatek zpětné vazby na populárních recenzních platformách ztěžuje posouzení standardní zkušenosti se softwarem pro sledování času Paydirt.
  • Plán Starter je omezen na tři klienty; není k dispozici žádný bezplatný plán (uživatelé mohou PayDirt vyzkoušet v rámci 14denní bezplatné zkušební verze).

Ceny Paydirt

  • Starter: 8 $/měsíc pro jednoho uživatele
  • Hustler: 16 $/měsíc pro jednoho uživatele
  • Co-op: 29 $/měsíc pro tři uživatele
  • Malý tým: 49 $/měsíc pro šest uživatelů
  • Velký tým: 79 $/měsíc pro 10 uživatelů
  • Agentura: 149 $/měsíc pro 20 uživatelů

Hodnocení a recenze Paydirt

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

Zůstaňte vždy na správné cestě

A je to! 10 nejlepších řešení pro sledování času v agenturách pro rok 2024. S těmito nástroji můžete sledovat produktivitu svého týmu, zlepšit řízení projektů a předvídat výkonnost pomocí podrobných analýz a reportů.

Ačkoli všechny tyto možnosti nabízejí skvělé funkce, musíme přiznat, že žádná z nich se nemůže srovnávat s funkčností ClickUp. S tisíci funkcemi a integracemi je tato komplexní platforma přesně to, co potřebujete. ✨

Na co tedy čekáte? Je čas synchronizovat členy vašeho týmu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp