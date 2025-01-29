Otestovali jsme 10 nejlepších softwarů a systémů pro správu dodavatelů v roce 2025.

Stále ztrácíte čas správou smluvních služeb zdlouhavým papírováním a opakujícími se úkoly?
Pokud ano, je to pro vás znamení, abyste přestali – existuje lepší způsob, jak to udělat. ?
Dnešní nástroje pro správu dodavatelů jsou flexibilní, intuitivní a výkonné. Zvládnou za vás veškerou náročnou práci, takže můžete předčit konkurenci a dokončit úkoly rychleji.
Ale jak víte, že investujete do správného softwaru? Právě v tom vám pomůžeme!
Tento seznam použijte jako svého osobního průvodce 10 nejlepšími softwarovými nástroji pro správu dodavatelů pro rok 2024. Udělali jsme za vás práci a přinášíme vám všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli učinit nejlepší a nejinformovanější rozhodnutí. Rozebíráme klíčové funkce, ceny, recenze, omezení a další.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu dodavatelů?
Stejně jako téměř vše v moderním pracovním prostředí, i správný software pro správu dodavatelů má zásadní význam. Ale buďme realističtí – nechcete trávit hodiny procházením desítek možností. Jste zde, protože chcete efektivní HR software, který vám usnadní život.
Pokud víte, co potřebujete, můžete rovnou přejít k tomu nejzajímavějšímu! Pokud si však nejste jisti, zde je několik věcí, na které se zaměřte při hledání správných nástrojů pro správu dodavatelů:
- CRM: Ať už hledáte software pro správu stavebních projektů nebo něco pro freelancery, funkce CRM výrazně usnadňují komunikaci s klienty a sledování jejich informací.
- Spolupráce: Je pravděpodobné, že nepracujete sami, proto hledejte software, který klade důraz na komunikaci a spolupráci týmu v reálném čase.
- Účetnictví: Účetní funkce a šablony pro vedení účetnictví jsou neocenitelné. Hledejte něco, co usnadní rozpočtování, výplaty, fakturaci a účtování.
- Plánování: Funkce plánování projektů vám pomohou získat přehled o povinnostech členů vašeho týmu, organizovat jejich dny, stanovovat priority úkolů a sledovat průběh projektu.
10 nejlepších softwarů pro správu dodavatelů, které můžete použít
Pojďme se podívat na to nejlepší a porovnat 10 nejlepších softwarů pro správu dodavatelů, které vám zefektivní pracovní dny.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu projektů, CRM a ERP se všemi nástroji, které potřebujete k dokončení práce (a ještě něco navíc).
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní je dostatečně flexibilní, aby vyhovovalo jak velkým, tak malým firmám. Disponuje funkcemi potřebnými pro dohled a komunikaci se specializovanými dodavateli, subdodavateli, zainteresovanými stranami, klienty a dalšími. Můžete se na něj spolehnout, ať už pracujete s generálními dodavateli a stavbami na místě, nebo s freelancery a IT projekty.
Pomocí nástroje ClickUp Project Time Tracking můžete plánovat svůj čas, nastavovat odhady, prohlížet zprávy a přidávat poznámky odkudkoli a kdykoli. Procesy v ClickUp můžete také nastartovat pomocí předem připravených pracovních postupů, zobrazení a dalších funkcí pomocí jedné z hotových šablon! Pro efektivní systém správy dodavatelů doporučujeme šablonu ClickUp Resource Management People, která vám pomůže přiřadit dostupné pracovní síly k vhodným úkolům.
Organizace zabývající se outsourcingem projektového řízení mohou navíc používat nástroje ClickUp k dohledu nad implementací, fakturací, řízením rizik a finančními ukazateli pro každého klienta. ?️
Nejlepší funkce ClickUp:
- Dohlížejte na všechny aspekty svého podnikání z jednoho pohodlného ovládacího panelu díky integraci s více než 1 000 oblíbených nástrojů, včetně QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Google Calendar, Microsoft Excel a dalších.
- Používejte ClickUp z jakéhokoli zařízení s podporou prohlížeče, desktopové a mobilní aplikace pro každý operační systém.
- Snadno přizpůsobte časové plány projektů, pracovní výkazy freelancerů, pracovní příkazy externích dodavatelů, oznámení a dokonce i zážitky z onboardingu.
- Vyberte si z knihovny více než 1 000 šablon – například šablony zpráv o stavu projektu, šablony pro inženýrství a projekty, šablony smluv a další – a optimalizujte své pracovní postupy. Vyzkoušejte šablonu pro správu smluv od ClickUp!
Omezení ClickUp:
- Jeho funkce AI založená na rolích, ClickUp AI, je nabízena pouze uživatelům Free Forever jako bezplatná zkušební verze. Můžete ji však přidat k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 5 $ měsíčně.
- Někteří uživatelé se při přizpůsobování se tolika výkonným funkcím potýkají s mírnou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Worksuite
Worksuite je software pro správu projektů určený pro správu freelancerů. Je navržen pro správu globální pracovní síly s přizpůsobitelnými možnostmi pro organizaci a rozšiřování vaší sítě.
Tento praktický nástroj SaaS vám pomůže automatizovat přijímání nových zaměstnanců, centralizovat údaje o pracovní síle, platit dodavatele a minimalizovat administrativní práci, jako je správa tabulek. Může vám dokonce pomoci odhalit vaše nejlepší talenty a urychlit tak proces správy dodavatelů. ?
Nejlepší funkce Worksuite:
- Optimalizujte správu svých freelance projektů ve všech operačních systémech pomocí funkcí cloudu, SaaS a mobilních aplikací.
- Získejte přehled o nákladech na práci pro všechny vaše projekty s převodem měn pro mezinárodní dodavatele.
- Zjednodušte správu dokumentů pomocí automatizovaných tabulek a administrativních úkolů.
- Udržujte vše organizované po celou dobu životního cyklu každého projektu pomocí přizpůsobitelných řešení pro správu smluv.
Omezení Worksuite:
- Rozhraní působí zastarale a někdy postrádá správnou funkčnost.
- Ruční nahrávání obchodních smluv a kontraktů může být obtížné.
Ceny Worksuite:
- Essentials: 500 $/měsíc
- Vize: 1 000 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Worksuite:
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
3. Rippling
Rippling je globální platforma pro správu pracovní síly, která poskytuje jednotný dashboard pro potřeby HR, IT a financí. Sjednocuje systémy jako výdaje, benefity a mzdy, což vám umožňuje spravovat všechny aspekty životního cyklu zaměstnanců.
Toto výkonné řešení pro správu dodavatelů vám pomůže implementovat bezpečnostní protokoly požadované pro dodržování standardů dodavatelů a získat všechna potřebná auditní data pouhými několika kliknutími. Kromě toho můžete pomocí jednoduchého grafu zaměstnanců rychle a snadno sledovat analytické údaje o projektech, politiky, pracovní postupy a oprávnění.
Nejlepší funkce Rippling:
- Spojte vše dohromady díky stovkám integrací s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou Brex, Nectar, Checkr a Guideline, nebo si pořiďte doporučené softwarové řešení z obchodu s aplikacemi.
- Moderní rozhraní usnadňuje zaměstnancům a dodavatelům orientaci v plánech benefitů, mzdách a dalších záležitostech.
- Rychlý a snadný systém zaškolování vám umožňuje přizpůsobit zkušenosti nových zaměstnanců.
- Mějte své finance pod kontrolou díky funkcím pro rozpočtování a prognózování pro každého zaměstnance, dodavatele a freelancera ?
Omezení Rippling:
- Podrobné informace o cenách nejsou k dispozici bez bezplatných služeb přizpůsobených nabídek.
- Chybí funkce pro správu projektů, CRM nebo ERP.
Ceny Rippling:
- Vlastní plán: Od 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rippling:
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Rippling!
4. Deel
Deel je cloudové řešení pro správu lidských zdrojů a dodržování předpisů. Pomůže vám najímat, zaškolovat a platit zaměstnance na plný úvazek i nezávislé dodavatele a zároveň vám poskytne centrální přehled o vašem pracovišti na jediném dashboardu.
Manažeři, zaměstnanci, dodavatelé a vedoucí pracovníci mohou pomocí samoobslužného rozhraní Deel provádět desítky úkolů souvisejících s výplatami a výběry. Mnoho klíčových funkcí Deel je k dispozici v rámci bezplatného tarifu, který je vhodný pro firmy s až 200 zaměstnanci. ?
Nejlepší funkce Deel:
- Zefektivněte výplaty mezd mezinárodním zaměstnancům a dodavatelům díky automatizovanému zpracování plateb.
- Snižte pracovní zátěž svého personálního oddělení tím, že umožníte zaměstnancům a dodavatelům přihlásit se a kdykoli si zobrazit své nadcházející platby.
- Zjednodušte proces zapracování zahraničních zaměstnanců a dodavatelů, aby se cítili jako součást vašeho globálního týmu.
- Tento software pro správu dodavatelů automatizuje správu lidských zdrojů a reporting pro dodavatele a zaměstnance v malých podnicích pomocí globálního systému pro správu lidských zdrojů.
Omezení Deel:
- Deel je cloudové řešení a není k dispozici pro použití na zařízeních s operačními systémy Android, iOS, Windows nebo Linux.
- Nedostatečná zákaznická podpora a obtížné plánování hovorů se zástupci zákaznického servisu
Ceny Deel:
- Deel HR: Zdarma
- Dodavatelé: 49 $/měsíc
- EOR: 599 $/měsíc
- Globální mzdy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Deel:
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Deel!
5. Lusha
Lusha je platforma pro marketingovou inteligenci a správu týmů, která usnadňuje nábor a uzavírání smluv pro B2B společnosti. Funguje také jako centrum pro vyhledávání potenciálních zákazníků, které využívá prodejní inteligenci k vyhledávání společností, které by mohly investovat do vašich služeb. ?
Jako nástroj pro nábor a vyhledávání kandidátů poskytuje Lusha databázi kvalifikovaných uchazečů, díky nimž bude váš nábor levnější a méně časově náročný. Tento software je navržen tak, aby vám pomohl urychlit nábor díky zjednodušenému procesu integrace, registrace a sledování. A můžete si ho vyzkoušet zdarma!
Nejlepší funkce Lusha:
- Zjednodušte své procesy zapracování nových zaměstnanců a vytvořte snadné nastavení, které nikomu nezabere zbytečně čas.
- Udržujte aktuální databázi a využívejte automatické aktualizace pro váš CRM systém, čímž zefektivníte své B2B operace.
- Buďte v obraze ohledně měnících se předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů, abyste se vyhnuli problémům s dodržováním předpisů ze všech stran.
- Najděte přesně ty dodavatele a kandidáty, které potřebujete, bez námahy díky přesné databázi kontaktů společnosti Lusha.
Omezení Lusha:
- Chybí podpora mobilních aplikací, Linuxu a Chromebooků.
- Bezplatný tarif je omezen na pět kreditů měsíčně a jednoho uživatele, což z něj činí pro většinu firem nepraktické dlouhodobé řešení.
Ceny Lusha:
- Zdarma: 0 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Výhoda: 39 $/měsíc na uživatele
- Premium: 69 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Lusha:
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
6. Atlas
Atlas poskytuje software pro správu dodavatelů, který pomáhá společnostem expandovat za hranice a spolupracovat s dodavateli po celém světě. Eliminuje potřebu více externích poskytovatelů, což usnadňuje správu dodržování předpisů a výplatu mezd vašim globálním zaměstnancům z jedné platformy. ?
Na rozdíl od mnoha nástrojů pro správu dodavatelů vám Atlas může také pomoci získat sponzorství pro víza a mobilitu pro vaše zaměstnance a dodavatele. Pomohou vám dokonce s přestěhováním a ubytováním pro rodiny, takže se vaši talentovaní zaměstnanci mohou soustředit na to, aby vám poskytovali ty nejlepší služby, aniž by se museli starat o drobnosti.
Nejlepší funkce Atlasu:
- Získejte komplexní podporu v oblasti sponzorování víz a mobility pro vaše talenty a jejich rodiny, včetně pomoci s bydlením, kancelářskými prostory, stěhováním a dalšími záležitostmi.
- Spravujte své globální zaměstnance z jedné platformy a zjednodušte zpracování mezd bez ohledu na jejich umístění.
- Zrychlete proces zapracování nových zaměstnanců a zajistěte jeho soulad s předpisy na základě umístění vašich talentů s pomocí místních odborníků.
- Získejte spolehlivé odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů a právní informace pro více než 160 zemí.
Omezení Atlasu:
- Drahé placené tarify a absence bezplatné verze mohou způsobit, že Atlas bude pro malé a střední podniky příliš nákladný.
- Pomalejší reakční doby místních zástupců personálního oddělení a zákaznického servisu
Ceny Atlasu:
- Zaměstnavatel: 450 $/měsíc na zaměstnance
- Visa & Mobility Sponsorship: 1 500 $/vízum
Hodnocení a recenze Atlasu:
- G2: 4,4/5 (5+ recenzí)
- Capterra: N/A
7. Avetta
Avetta je software pro správu dodavatelů, který pomáhá klientům a dodavatelům řídit rizika, bezpečnost a udržitelnost dodavatelského řetězce. Funguje také jako globální síť a poskytuje nástroje pro vše od kybernetické bezpečnosti po udržitelnost.
Kromě poskytování nástrojů pro správu dodavatelů vás Avetta propojí s sítí globálních dodavatelů a subdodavatelů, což usnadňuje hledání talentů, které potřebujete.
Nejlepší funkce Avetta:
- Zjednodušte si řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce tím, že budete spravovat všechny dodavatele, pracovníky a pracoviště z jedné platformy.
- Spravujte vztahy s dodavateli a subdodavateli z řídicího panelu, abyste mohli snadněji chránit své zaměstnance (a svou reputaci).
- Proměňte své smlouvy v transparentní a důvěryhodné vztahy a navazujte smysluplné kontakty s dodavateli i klienty.
- Zvyšte viditelnost bezpečnostních postupů pro všechny dodavatele, abyste snížili počet incidentů souvisejících s bezpečností.
Omezení Avetta:
- Informace o cenách nejsou k dispozici na webových stránkách společnosti Avetta ani na populárních recenzních platformách.
- Určité potíže s kontaktováním zákaznické podpory a získáváním řešení od ní.
Ceny Avetta:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Avetta:
- G2: 2,9/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 1. 8/5 (více než 40 recenzí)
8. Vzdálený
Remote je globální řešení pro zaměstnávání, které firmám usnadňuje přijímání dodavatelů a zaměstnanců z celého světa. Je navrženo tak, aby vám ulehčilo starosti s daněmi, mzdami, benefity a dodržováním předpisů v různých zemích, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité. ?
Ať už potřebujete pomoc se správou benefitů nebo rozdělováním náhrad výdajů, Remote vám to umožní. Je navržen tak, aby byl škálovatelný, a pomáhá firmám expandovat a otevírat pobočky v nových zemích.
Nejlepší funkce pro práci na dálku:
- Zbavte se starostí s daněmi a nechte Remote zpracovat výpočet daní a provést automatické platby daní.
- Nechte automatizaci zjednodušit zadávání mezd, odpočty před zdaněním, schvalování plateb, proplácení výdajů, přímé vklady a další administrativní úkoly.
- Používejte Remote prostřednictvím webového portálu nebo mobilních aplikací na většině operačních systémů, abyste mohli spravovat své dodavatele odkudkoli.
- Usnadněte svým dodavatelům a zaměstnancům pochopení jejich výhod pomocí nástroje Remote benefits manager.
Omezení vzdáleného přístupu:
- Některé recenze zmiňují nedostatek jasných informací ohledně plateb v různých zemích a regionech.
- Odpovědi zákaznického servisu nejsou vždy včasné.
Ceny za vzdálený přístup:
- Správa dodavatelů: 29 $/měsíc na dodavatele
- Zaměstnavatel: 599 $/měsíc na zaměstnance
- Globální mzdy: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze na dálku:
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
9. Fiverr Enterprise
Fiverr Enterprise (alias Fiverr Business) je nástroj SaaS pro správu dodavatelů, který je navržen tak, aby zefektivnil všechny aspekty vaší freelance pracovní síly. Pomáhá vašim týmům pracovat rychleji a urychlit růst podnikání tím, že se postará o všechny drobné úkoly spojené s najímáním smluvních profesionálů.
Například místo placení několika faktur každý měsíc zaplatíte jednu jednoduchou měsíční fakturu společnosti Fiverr, která okamžitě uhradí jednotlivé faktury každému dodavateli nebo freelancerovi, se kterým jste spolupracovali.
Nejlepší funkce Fiverr:
- Usnadněte si administrativu tím, že při spolupráci s nezávislými dodavateli a freelancery eliminujete finanční, rutinní a právní úkoly.
- Udržujte si úplný přehled o dodavatelích, se kterými váš tým spolupracuje, aby byly projekty a komunikace efektivnější.
- Spravujte právní dokumenty, přístup k systému a prověřování minulosti z jedné platformy.
- Okamžitě zpracovávejte a plaťte faktury pro freelancery ve více než 190 zemích.
Omezení Fiverr:
- Procentuální cenová struktura může způsobit velké rozdíly v měsíčních poplatcích, což může být pro některé malé podniky problematické.
- Chybí podpora offline a mobilních aplikací.
Ceny Fiverr:
- Základní: 3 % poplatek/měsíc
- Premium: 5% poplatek/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fiverr:
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
10. Plane
Plane je mezinárodní software pro správu dodavatelů, který vám umožňuje najímat, zapojovat a platit dodavatele ve více než 240 zemích pomocí bezpečné cloudové platformy. Umožňuje vám také spravovat benefity a dodržování předpisů pro dodavatele a zaměstnance, čímž eliminuje nudné úkoly spojené s globální pracovní silou.
Vaši mezinárodní dodavatelé a zaměstnanci vám budou vděční, protože Plane věří, že si zaslouží stejně snadnou správu mezd, jakou mají zaměstnanci v USA, a to bez dalších nákladů pro vás! A když už mluvíme o zaměstnancích, Plane není určený jen pro dodavatele – můžete s ním také najímat a spravovat zaměstnance v USA i v zahraničí.
Nejlepší funkce Plane:
- Zbavte se poplatků za přirážky a nechte Plane, aby vám pomohl posílat platby dodavatelům ve více než 240 zemích s optimálními směnnými kurzy.
- Usnadněte život svým globálním dodavatelům tím, že necháte Plane zpracovat jejich mzdy a posílat platby přímo na jejich bankovní účty bez poplatků za výběr z elektronické peněženky.
- Nechte svůj administrativní tým soustředit se na důležité věci a použijte Plane ke správě svých daňových odvodů a pracovních dokumentů ?
- Spolupracujte s týmem odborníků a rozhodněte se, zda chcete nového člena týmu přijmout jako dodavatele nebo zaměstnance.
Omezení letadel:
- Uživatelské rozhraní a mobilní aplikace nejsou intuitivní a jejich používání může být obtížné.
- Omezené možnosti přizpůsobení a personalizované preference mzdového účetnictví
Ceny letadel:
- Zaměstnanci v USA: 19 USD/měsíc na zaměstnance
- Mezinárodní dodavatelé: 39 $/měsíc na dodavatele
- Zahraniční zaměstnanci: 499 USD/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze letadel:
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: N/A
Sledujte dodavatele pomocí systémů pro správu dodavatelů
Tyto úžasné softwarové nástroje budují lepší budoucnost pro projektové manažery a dodavatele. S těmito špičkovými systémy pro správu dodavatelů jsou možnosti neomezené. Stačí si jen vybrat ten správný pro vás. ✨
Jakmile automatizujete časově náročné úkoly a zredukujete vše, co potřebujete, do jedné snadno použitelné platformy, uvolníte si čas na věci, které opravdu chcete dělat. A pomocí ClickUp můžete spravovat všechny své pracovní i osobní seznamy úkolů a projekty, abyste tento čas využili na maximum!
Jste připraveni vylepšit své řízení dodavatelů? Přejděte na ClickUp a začněte s naším plánem Free Forever, abyste zdarma zjistili, o co jde. ?