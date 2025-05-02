15 nejlepších softwarů pro plánování stavebních prací v roce 2025

Zeptejte se kteréhokoli dodavatele na jeho nejhorší den v práci a pravděpodobně uslyšíte o katastrofě v plánování.
Zahrnuje to subdodavatele, kteří se dostaví bez materiálu, betonové míchačky, které dorazí dříve, než jsou připraveny bednění, nebo zpoždění kritické cesty, která vedou k několik týdnů trvajícím zpožděním.
Za každým zpožděním ve stavebnictví stojí selhání komunikace, kterému se dalo předejít. Dobrý software pro plánování stavebních prací tyto problémy řeší. Přináší přehlednost a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 15 nástrojů, kterým dodavatelé důvěřují, aby jejich projekty běžely hladce. 🚦
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování stavebních prací?
Nalezení správného softwaru pro plánování stavebních prací může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu projektu. Nejlepší nástroje zajišťují organizaci týmů, dodržování termínů a minimalizují neočekávané zpoždění.
Ale jak z takového množství možností vybrat ten, který vyhovuje vašim potřebám? Hledejte aplikaci pro plánování stavebních prací, která nabízí tyto funkce. 💁
- Intuitivní rozhraní: Složitý software vás zpomaluje – vyberte si nástroj, který je jednoduchý, snadno použitelný a snadno se osvojí.
- Správa zdrojů a úkolů: Od přidělování úkolů po sledování materiálů a rozvrhů pracovníků by vám software měl pomáhat udržovat pořádek, nikoli vytvářet další práci.
- Spolupráce v reálném čase: Stavba postupuje rychle a váš tým potřebuje okamžité aktualizace, aby se vyhnul nedorozuměním a překvapením na poslední chvíli.
- Ganttovy diagramy a vizuální časové osy: Přehledný interaktivní plán projektu vám pomůže včas odhalit konflikty, upravit časové osy a zajistit hladký průběh všech činností.
- Automatizace a integrace: Méně manuální práce, méně chyb – propojte externí nástroje, získejte šablony pracovních plánů a nechte automatizaci zvládnout opakující se úkoly.
- Mobilní přístup: Práce se odehrává na místě, ne v kanceláři. Váš tým by měl mít možnost kontrolovat plány a aktualizovat pokrok odkudkoli.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh se softwarem pro stavebnictví do roku 2032 poroste na 21,04 miliardy dolarů. Během prognózovaného období (2024–2032) vykazuje složenou roční míru růstu 9,9 %.
Přehled softwaru pro plánování stavebních prací
Než se pustíme do detailů, pojďme si stručně projít nejlepší nástroje pro plánování stavebních prací.
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Koordinace pracovníků pomocí plánovacích nástrojů vylepšených umělou inteligencí
|Automatizujte přidělování úkolů, upravujte kalendáře a spravujte směny pomocí šablon.
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobitelné tarify pro podniky
|Procore
|Dohled nad harmonogramy stavebních prací v podnikovém měřítku
|Synchronizujte aktivity na staveništi s nabídkami, žádostmi o informace a centralizovanými řídicími panely.
|Ceny na míru
|Buildertrend
|Informování majitelů domů během výstavby rezidenčních objektů
|Sladěte výběr klientů a plány týmů a zároveň zaznamenávejte vizuální podoby projektů.
|Ceny na míru
|Wrike
|Sladění plánů napříč odděleními mimo stavebnictví
|Sledujte závislosti, spouštějte schvalování a vytvářejte vlastní řídicí panely.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 USD/uživatel/měsíc.
|Autodesk Construction Cloud
|Sloučení 3D modelů s živými plány
|Propojte prvky BIM s časovými osami pro přesné řazení a detekci kolizí.
|Ceny na míru
|Workyard
|Sledování mzdových nákladů pomocí GPS a nákladových kódů
|Označujte hodiny úkolům, ověřujte trasy a zaznamenávejte výdaje pro efektivní zpracování mezd.
|Cena od 8 $/uživatel/měsíc
|Monday. com
|Řízení postupu projektu pomocí vizuálních tabulek
|Přepínejte mezi zobrazeními, automaticky přiřazujte úkoly a sledujte milníky v reálném čase.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD/uživatel/měsíc.
|Fieldwire
|Přiřazování úkolů terénním pracovníkům přímo z digitálních plánů
|Přiřazujte práci na místě, nahrávejte plány a koordinujte seznamy úkolů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify za 54 USD/uživatel/měsíc.
|GanttPRO
|Strukturování plánů s podrobnými Ganttovými časovými osami
|Rozdělte úkoly, vytvořte závislosti a vizualizujte změny kritické cesty.
|Cena od 9 $/uživatel/měsíc
|Smartsheet
|Vylepšení pracovních postupů v tabulkách pomocí automatizace
|Proměňte tabulky ve stylu Excelu na přehledné panely a plánování založené na podmínkách.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD/uživatel/měsíc.
|eSUB
|Správa zakázek na více místech pro řemeslníky
|Sledujte zpoždění, zaznamenávejte protokoly a synchronizujte změny objednávek s aktualizacemi v reálném čase.
|Ceny na míru
|Jobber
|Plánování na cestách pro malé servisní týmy
|Plánujte opakující se práce, automatizujte upozornění klientů a spravujte úkoly na dálku.
|Cena začíná na 199 $/uživatel/měsíc
|Vedoucí stavby
|Rovnováha mezi efektivitou a cenovou dostupností pro malé týmy
|Plánujte dostupnost pracovníků, spravujte časové harmonogramy a sledujte údržbu zařízení.
|Cena začíná na 99 $/měsíc (fakturace čtvrtletně)
|Buildxact
|Přeměňte odhady pro rezidenční stavby na proveditelné kalendáře
|Propojte objednávky materiálu s naplánovanými úkoly a připravte se na sezónní úpravy.
|Cena začíná na 169 $/měsíc
|BuildBook
|Zjednodušení přehlednosti projektů pro stavební firmy pracující s klienty
|Sdílejte časové osy, fotografie postupu prací a upomínky plateb prostřednictvím portálů pro klienty.
|Ceny na míru
Nejlepší software pro plánování stavebních prací
Zde jsou nejlepší nástroje pro plánování stavebních prací, díky kterým bude vše probíhat podle plánu. 🧑💻
1. ClickUp (nejlepší pro plánování týmů a automatizaci pracovních postupů)
Na prvním místě v našem seznamu nástrojů pro řízení stavebních projektů je ClickUp.
Je to komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Odstraňuje dohady z plánování, takže se týmy mohou soustředit na dokončení práce.
Pojďme společně prozkoumat bohaté funkce ClickUp.
Kalendář ClickUp
Ve stavebnictví je načasování vše. Stačí jeden zmeškaný termín a celý projekt se dostane do nákladných zpoždění. Právě v tom vám pomůže kalendář ClickUp.
Předpokládejme, že generální dodavatel řídí několik stavenišť, z nichž každé má vlastní pracovníky, dodavatele a kontroly. Pomocí kalendáře může zobrazit všechny úkoly, termíny a schůzky na jednom místě. Může zahrnovat vše, od sledování termínů betonáže až po stanovení termínů pro získání povolení.
Kalendář ClickUp také informuje týmy v terénu.
Vedoucí pracovníci v terénu mohou nastavit připomenutí bezpečnostních inspekcí, dodávek materiálu nebo denních zpráv o postupu prací, aby se zajistilo, že nebude opomenut žádný důležitý úkol. Potřebujete koordinovat schůzku na stavbě na poslední chvíli? Stačí kliknout na časový úsek, přidat účastníky a propojit plány nebo seznamy úkolů, aby bylo vše připraveno.
ClickUp Brain
Jeho integrovaný AI asistent ClickUp Brain ho činí ještě výkonnějším. Tento nástroj analyzuje plány, identifikuje závislosti a upravuje plány v reálném čase.
Předpokládejme, že vedoucí stavby potřebuje rozložit směny tak, aby se elektrikáři a instalatéři nepřekrývali v stísněném prostoru. Brain zkontroluje pracovní zátěž, navrhne optimalizovaný plán a v případě zpoždění přeplánuje úkoly na základě vašich pokynů.
Pokud se dodávka zpozdí, jsou o tom informováni dotčení pracovníci a časový plán se aktualizuje bez ručního zásahu.
ClickUp Time Tracking
Kromě plánování je stejně důležité i efektivní řízení úkolů.
ClickUp Tasks uchovává všechny podrobnosti projektu na jednom místě, což týmům pomáhá přiřazovat práci, sledovat pokrok a udržovat jasnou komunikaci.
Funkce ClickUp Time Tracking v rámci úkolů navíc pomáhá týmům přesně zaznamenávat odpracované hodiny bez ručního výpočtu.
Pracovníci mohou při zahájení úkolu nastavit termín s označením priority přímo v ClickUp. Hodiny se zaznamenávají automaticky, což zabraňuje chybám a zajišťuje, že výpočty mezd odrážejí skutečně odvedenou práci.
Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Nechcete začínat od nuly? Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp je ideálním způsobem, jak začít.
Umožňuje vizualizovat a plánovat pracovní rozvrhy, stanovovat priority úkolů, synchronizovat je s dostupností zaměstnanců a sledovat žádosti o volno. Šablona vám také pomůže dodržovat pracovní právo a zajistit, aby všechny směny byly obsazeny kvalifikovaným personálem.
Pro týmy, které potřebují další nástroje pro plánování, pomáhá šablona ClickUp Schedule Blocking Template efektivně rozdělovat pracovní dobu, aby se zabránilo přeplnění. Šablona ClickUp Shift Schedule Template navíc zjednodušuje správu rotujících směn a sleduje, kdo kdy pracuje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte přidělování směn: Nastavte si vlastní automatizace ClickUp, abyste mohli přidělovat pracovníky, upravovat směny podle dostupnosti a okamžitě aktualizovat časové plány v případě zpoždění.
- Integrace s externími nástroji: Spusťte hovory v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams přímo z ClickUp a diskutujte o aktualizacích projektu bez zpoždění.
- Předem připravené šablony: Získejte přístup k přizpůsobitelným šablonám pro správu času, jako je šablona ClickUp Team Schedule Template pro týmy jakékoli velikosti.
- Sledujte pokrok: Přepínejte mezi denním, týdenním nebo měsíčním zobrazením, abyste měli přehled o časových plánech projektů, odhalili zpoždění a udrželi vše podle plánu pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Krátký úryvek od uživatele Redditu:
Musím říct, že se mi kalendář opravdu líbí. Jeho rozhraní je docela cool a AI ho ještě vylepšuje. Dříve se s Brainem v kalendářovém zobrazení nedalo moc dělat. Automatické plánování? Jdu do toho.
Musím říct, že se mi kalendář opravdu líbí. Jeho rozhraní je docela cool a AI ho ještě vylepšuje. Dříve se s Brainem v kalendářovém zobrazení nedalo moc dělat. Automatické plánování? Jdu do toho.
🧠 Zajímavost: Starověcí Egypťané patřili k prvním stavebním manažerům. Velká pyramida v Gíze, postavená před více než 4 500 lety, vyžadovala přesnou koordinaci pracovní síly, sledování materiálu a plánování – to vše bez moderních technologií.
2. Procore (nejlepší pro správu složitých projektů napříč více týmy)
Generální dodavatelé, majitelé a specializované pracovní týmy se spoléhají na cloudovou platformu Procore, která jim pomáhá řídit složité projekty od začátku do konce. Díky přístupu zaměřenému na mobilní zařízení máte vše pod kontrolou, i když jste na místě a vyřizujete nabídky, kontrolujete plány nebo sledujete aktualizace.
Synchronizace v reálném čase navíc minimalizuje chyby a zpoždění a zajišťuje plynulou komunikaci mezi terénem a kanceláří. Procore je určen pro ty, kteří řídí rozsáhlé projekty, a poskytuje strukturu a přehlednost potřebnou k tomu, aby vše proběhlo podle plánu, bez ohledu na délku časového harmonogramu.
Nejlepší funkce Procore
- Sledujte milníky a termíny projektu ve všech fázích pomocí dashboardů v reálném čase.
- Spravujte výběrová řízení a žádosti o informace (RFI) z jakéhokoli zařízení a zefektivněte schvalovací procesy.
- Automatizujte procesy odhadování a kalkulace pomocí inteligentních nástrojů, jako je „Auto-Count“, a hladké integrace dat pro přesné nabídky.
- Integrujte je se systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) ve stavebnictví a dalšími softwarovými řešeními.
Omezení Procore
- Omezené možnosti přizpůsobení, včetně barevného kódování
- Někteří uživatelé považují rozhraní za neohrabané a ne vždy intuitivní, zejména u integrovaných školicích programů.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (3 335 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 760 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Přímo z recenze G2:
Software je velmi uživatelsky přívětivý a je dobře navržen pro použití v terénu. Líbí se mi výukové programy a certifikační kurzy. Skvělé je, že se můžete naučit dané téma pomocí krátkých a výstižných videí.
Software je velmi uživatelsky přívětivý a je dobře navržen pro použití v terénu. Líbí se mi výukové programy a certifikační kurzy. Skvělé je, že se můžete naučit dané téma pomocí krátkých a výstižných videí.
3. Buildertrend (nejlepší pro synchronizaci pracovníků v rezidenčním sektoru)
Stavitelé rodinných domů čelí jedinečným výzvám v oblasti plánování a Buildertrend se s nimi přímo vyrovnává. Tato platforma se výslovně zaměřuje na specifický rytmus bytové výstavby. Překlenuje komunikační propast mezi dodavateli a majiteli domů, kteří se mohou přihlásit a sledovat postup prací bez neustálých telefonátů nebo SMS zpráv.
Funkce dokumentace pomocí fotografií a videí v programu Buildertrend dodávají aktualizacím plánování vizuální přehlednost, což usnadňuje vysvětlování zpoždění. Navíc vyniká v plánování před zahájením stavby, protože pomáhá týmům stanovit realistické časové harmonogramy ještě před zahájením prací.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Vytvořte termíny pro výběr klientů, které automaticky upozorní majitele domů, když je třeba učinit rozhodnutí.
- Naplánujte opakující se porady týmu přímo na platformě s automaticky generovanými programy založenými na nadcházejících důležitých milnících.
- Předem odhadněte potřeby pracovní síly na základě nadcházejících fází harmonogramu pro efektivní přidělování pracovníků.
- Vytvářejte profesionální aktualizace harmonogramů pro majitele domů, které překládají stavební žargon do srozumitelných zpráv o postupu prací.
Omezení Buildertrend
- Pracovní postup není přizpůsobitelný, což nemusí vyhovovat všem obchodním procesům.
- Uživatelé považují funkci pro kreslení plánů za nestabilní a frustrující.
Ceny Buildertrend
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 155 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 495+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrend?
Zde je názor jednoho uživatele Redditu na Buildertrend:
Používám ho ke správě naší stavební firmy, která ročně realizuje projekty v hodnotě 10 milionů dolarů. Shledávám ho velmi užitečným, zejména pokud jde o dokumentaci. Používáme ho pro výběr, denní záznamy, odhady a vedení záznamů. Je opravdu skvělý. Pořiďte si profesionální verzi a ponořte se do ní, pokud se pro něj rozhodnete. Klíčem je implementace.
Používám ho ke správě naší stavební firmy, která ročně realizuje projekty v hodnotě 10 milionů dolarů. Shledávám ho velmi užitečným, zejména pokud jde o dokumentaci. Používáme ho pro výběr, denní záznamy, odhady a vedení záznamů. Je opravdu skvělý. Pořiďte si profesionální verzi a ponořte se do ní, pokud se pro něj rozhodnete. Klíčem je implementace.
💡 Tip pro profesionály: U složitých projektů jděte nad rámec základního plánování. Použijte metody jako metoda kritické cesty (CPM) k identifikaci klíčových úkolů nebo technika hodnocení a revize programu (PERT) k přesnějšímu odhadu časových rámců. Chytré plánování vede k hladšímu provedení.
4. Wrike (nejlepší pro meziresortní koordinaci stavebních prací)
Stavebnictví nefunguje izolovaně – je propojeno s marketingem, prodejem a designem. Wrike tyto mezery překlenuje flexibilním pracovním prostorem, který zajišťuje soulad všech oddělení. Týmy mohou organizovat projekty podle klientů, typu nemovitostí nebo jakéhokoli systému, který vyhovuje jejich pracovnímu postupu.
Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop navíc zjednodušuje správu dovolených, čímž zefektivňuje plánování. Ačkoli Wrike postrádá některé nástroje specifické pro stavebnictví, kompenzují to jeho výkonné možnosti přizpůsobení a automatizační pravidla.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvořte přizpůsobené panely pro každou zainteresovanou stranu, které zobrazují pouze metriky plánování a časové osy relevantní pro jejich roli.
- Nastavte automatické schvalovací pracovní postupy, které upozorní vlastníky projektů, když je třeba věnovat pozornost časově citlivým rozhodnutím.
- Vizualizujte závislosti a podívejte se, jak zpoždění v jedné oblasti ovlivňují celý časový plán projektu.
- Automatizujte hodnocení rizik, která identifikují potenciální úzká místa na základě údajů z minulých projektů.
- Zabraňte nadměrnému přidělování úkolů sledováním pracovní zátěže týmu v rámci více stavebních projektů.
Omezení Wrike
- Chybí mu nástroje specifické pro stavebnictví, jako jsou denní záznamy.
- Integrace s aplikacemi jako Outlook může způsobit zpoždění oznámení o více než hodinu.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 760 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2 785+ recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Jedna recenze na Redditu to vyjadřuje takto:
Vyzkoušel jsem spoustu systémů pro projektové řízení a Wrike se mi opravdu líbí. Nejen proto, že jsem projektový manažer, ale také proto, že všech 30 členů mého týmu se ho snadno naučilo používat a využívá ho každý den. Díky tomu, že všichni používají stejný software, je moje práce projektového manažera mnohem snazší. Z pohledu backendu je to ale opravdu komplexní systém; nastavování vlastních polí, vlastních typů položek, vytváření formulářů pro odesílání atd. Z pohledu projektového manažera je to trochu náročné na naučení, ale umí toho opravdu hodně.
Vyzkoušel jsem spoustu systémů pro projektové řízení a Wrike se mi opravdu líbí. Nejen proto, že jsem projektový manažer, ale také proto, že všech 30 členů mého týmu se ho snadno naučilo používat a využívá ho každý den. Díky tomu, že všichni používají stejný software, je moje práce projektového manažera mnohem snazší. Z pohledu backendu je to ale opravdu komplexní systém; nastavování vlastních polí, vlastních typů položek, vytváření formulářů pro odesílání atd. Z pohledu projektového manažera je to trochu náročné na naučení, ale umí toho opravdu hodně.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro evidenci docházky
5. Autodesk Construction Cloud (nejlepší pro integraci BIM a plánování)
Autodesk posouvá plánování staveb na novou úroveň a plynule propojuje 3D modely s časovými osami projektů. Týmy mohou propojit konkrétní stavební komponenty s položkami plánu a vytvořit tak vizuální plán stavebního procesu. To je obzvláště cenné při koordinačních schůzkách, kde se okamžitě ukáže, jak se různé části stavby shodují s fázemi projektu.
Skutečná výhoda se projeví, když se konflikty v plánování překryjí s modelováním stavebních informací. Potenciální konflikty se tak stanou viditelnými včas, což zabrání nákladným zpožděním, než se na stavbě vyhrotí.
Nejlepší funkce Autodesk Construction Cloud
- Propojte plánované činnosti přímo s prvky modelu a vytvořte 4D simulace stavebních sekvencí.
- Kvantifikujte materiály z modelových dat a automaticky vyplňujte plány nákupu s požadavky na dodací lhůty.
- Exportujte vizualizace plánů pro prezentace zainteresovaným stranám, které zobrazují přesné stavební sekvence.
- Zaznamenávejte pokrok v terénu pomocí mobilního přístupu k modelu a aktualizujte procenta dokončení harmonogramu na základě vizuální kontroly.
Omezení Autodesk Construction Cloud
- K plnému využití integračních možností jsou nutné odborné znalosti v oblasti BIM, což pro společnosti, které s produkty Autodesk začínají, představuje složitý implementační proces.
- Vyšší vstupní náklady pro menší stavební firmy
Ceny Autodesk Construction Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autodesk Construction Cloud
- G2: 4,4/5 (4 040 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk Construction Cloud?
Od recenzenta G2:
Používání Construction Cloud je naprosto jednoduché. Pracuji v prostředí, kde musím spolupracovat s lidmi z různých zemí, a ACC mi to velmi usnadňuje. Můžu sledovat všechny aktualizace a změny modelů... Při publikování 3D modelů z Revitu nebudou žádné CAD podklady propojené s modelem v modelu ACC správně viditelné. Dalším problémem je dlouhá čekací doba při publikování velkých modelů...
Používání Construction Cloud je naprosto jednoduché. Pracuji v prostředí, kde musím spolupracovat s lidmi z různých zemí, a ACC mi to velmi usnadňuje. Můžu sledovat všechny aktualizace a změny modelů... Při publikování 3D modelů z Revitu nebudou žádné CAD podklady propojené s modelem v modelu ACC správně viditelné. Dalším problémem je dlouhá čekací doba při publikování velkých modelů...
🔍 Věděli jste? Ve středověku byly stavební projekty řízeny mistrovskými staviteli, kteří působili jako architekti, inženýři a projektoví manažeři. Řídili vše od navrhování katedrál až po dohled nad dělníky, kteří tesali kámen.
6. Workyard (nejlepší pro přesné sledování práce)
Řízení mzdových nákladů ve stavebnictví je jednou z největších výzev pro projektové manažery. Bez sledování v reálném čase mohou výdaje vymknout kontrole, což vede k překročení rozpočtu. Workyard řeší tyto výzvy pomocí funkce nákladového kódu, výkonného nástroje, který sleduje čas i výdaje na úrovni konkrétních úkolů.
Umožňuje vašim pracovníkům přímo přiřazovat své domy k různým typům prací, což vám poskytuje přehled o nákladech na pracovní sílu. Navíc jeho funkce exportu dat dále zlepšují finanční dohled a usnadňují integraci s účetními systémy.
Nejlepší funkce Workyard
- Sledujte čas přesně pomocí funkcí GPS, abyste zvýšili přesnost výpočtu mezd a eliminovali krádeže času.
- Zaznamenávejte postup prací pomocí poznámek, účtenek a sdílených fotografií přímo v aplikaci.
- Sledujte trasy jízdy a polohu zaměstnanců v reálném čase, abyste optimalizovali správu pracoviště a zlepšili provozní efektivitu.
- Komunikujte efektivně pomocí integrovaných funkcí pro zasílání zpráv, které zefektivní interakci v týmu.
Omezení pracoviště
- Uživatelé považují za zdlouhavé opravovat a upravovat časové záznamy, zejména pokud je nějaký záznam chybí.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi, jako například odebrání zaměstnanců z pracovního prostoru.
Ceny Workyard
- Začátečník: 8 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workyard
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Co říkají o Workyardu skuteční uživatelé?
Přímo z recenze Capterra:
Líbí se mi snadné používání a podpora. Někdo mi to vysvětlil a neposlal mě jen na video, které bych si mohl prohlédnout. Bylo skvělé, že mi někdo ukázal, jak to funguje pro mou firmu... Rád bych, aby některé funkce byly více přizpůsobitelné, například místo změny projektů bych si přál, abychom mohli změnit některé z těch standardizovaných funkcí.
Líbí se mi snadné používání a podpora. Někdo mi to vysvětlil a neposlal mě jen na video, které bych si mohl prohlédnout. Bylo skvělé, že mi někdo ukázal, jak to funguje pro mou firmu... Rád bych, aby některé funkce byly více přizpůsobitelné, například místo změny projektů bych si přál, abychom mohli změnit některé z těch standardizovaných funkcí.
7. Monday. com (nejlepší pro vizuální plánování stavebních prací)
Monday.com zjednodušuje složité časové osy pomocí barevně označených tabulek, díky nimž je stav projektu jasný na první pohled a nepřehledné plány se mění v přehledné pracovní postupy. Jeho flexibilní zobrazení umožňuje týmům přepínat mezi Ganttovými diagramy, kalendáři nebo Kanbanovými tabulemi v závislosti na jejich plánovacích potřebách.
Software pro řízení stavebních projektů také nabízí vysokou úroveň přehlednosti plánů a umožňuje podrobný rozbor jednotlivých úkolů. Jeho přizpůsobená automatizace eliminuje ruční aktualizace stavu, čímž projektové manažery zbavuje neustálého stresu spojeného s udržováním plánů.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvořte víceúrovňové časové osy, které oddělují výstupy projektu od interních milníků a zároveň zachovávají vztahy mezi jednotlivými úkoly.
- Vytvořte vlastní formuláře, které automaticky vyplní naplánované úkoly, když subdodavatelé poskytnou informace.
- Zaveďte sledování času přímo v naplánovaných úkolech, abyste mohli porovnat odhadovanou a skutečnou dobu trvání pro budoucí plánování.
- Vytvořte šablony pro správu úkolů pro různé typy staveb, abyste zachovali konzistentnost.
Omezení Monday.com
- Jeho funkce pro sledování času nemusí být dostatečně komplexní pro přesné řízení času.
- Funkce vzorců nejsou tak robustní jako u plánovacích nástrojů založených na tabulkách.
Ceny Monday.com
- Zdarma (omezeno na dva uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (5 385+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Zde je recenze G2 na Monday.com:
Monday je neuvěřitelně užitečný nástroj pro spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Uživatelské rozhraní je přehledné a snadno použitelné a nabízí neuvěřitelnou flexibilitu založenou na individuálních potřebách jednotlivých zúčastněných stran. Přizpůsobení každé tabule podle toho, co sleduje, je snadné a efektivní. […] Vzhledem k tomu, že existuje tolik možných funkcí, je zpočátku trochu náročné se s ním naučit pracovat. Nastavení zabere určitý čas u každé větší organizace a školení také trvá poměrně dlouho.
Monday je neuvěřitelně užitečný nástroj pro spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Uživatelské rozhraní je přehledné a snadno použitelné a nabízí neuvěřitelnou flexibilitu založenou na individuálních potřebách jednotlivých zúčastněných stran. Přizpůsobení každé tabule podle toho, co sleduje, je snadné a efektivní. […] Vzhledem k tomu, že existuje tolik možných funkcí, je zpočátku trochu náročné se s ním naučit pracovat. Nastavení zabere určitý čas u každé větší organizace a školení také trvá poměrně dlouho.
🤝 Přátelské připomenutí: Nadměrně ambiciózní časové plány vedou k uspěchané práci a nákladným chybám. Spolupracujte se svým týmem na stanovení dosažitelných milníků na základě reálných údajů – zohledněte počasí, povolení a dodavatelské řetězce. Realistický plán šetří čas a starosti.
8. Fieldwire (nejlepší pro plánování směn pracovníků v terénu)
Fieldwire je určen pro pracovníky v terénu a poskytuje generálním dodavatelům a vedoucím pracovníkům v terénu praktický způsob sledování úkolů tam, kde se skutečně pracuje. Udržuje věci jednoduché a zaměřuje se na přidělování úkolů pracovníkům, aktualizace postupu prací a rychlé nahrávání plánů, aby byly plány snadno dostupné.
Zprávy v reálném čase překlenují propast mezi terénem a kanceláří, čímž se snižují zpoždění a nedorozumění. Software pro řízení staveb, navržený pro praktické týmy, vnáší pořádek do chaosu bez zbytečné složitosti.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Přiřazujte úkoly přímo na digitálních plánech a propojujte plánované činnosti s přesnými místy v rámci projektu.
- Zaznamenávejte změny v terénu pomocí poznámek k fotografiím, které automaticky aktualizují dopady na plánování.
- Vytvářejte hyperlokální plány pro konkrétní oblasti nebo místnosti, které se sdružují do hlavního časového plánu projektu.
- Vytvořte seznam úkolů, které se automaticky vyplní do naplánovaných úkolů s přiřazenými odpovědnostmi.
Omezení Fieldwire
- Žádné vestavěné nástroje pro odhad nákladů; uživatelé potřebují samostatný software pro rozpočtování a finanční plánování.
- Omezené možnosti přizpůsobení funkce formulářů
Ceny Fieldwire
- Zdarma
- Výhoda: 54 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 74 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 104 $/měsíc na uživatele
- Zakázkové smlouvy: Zakázkové ceny
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (85+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fieldwire?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Fieldwire je skvělý pro uchovávání souborů a specifikací na jednom místě. Plány a seznamy úkolů lze sdílet se všemi zúčastněnými, což je velmi snadné, zejména pokud dostáváte mnoho SK. Přál bych si, aby se značky úkolů po označení jako dokončené z plánů odstranily. Na konci práce to může plán zbytečně zaplnit.
Fieldwire je skvělý pro uchovávání souborů a specifikací na jednom místě. Plány a seznamy úkolů lze sdílet mezi všemi zúčastněnými, což je velmi snadné, zejména pokud dostáváte mnoho SK. Přál bych si, aby se značky úkolů po označení jako dokončené z plánů odstranily. Na konci práce to může plán znepřehlednit.
🧠 Zajímavost: Průmyslová revoluce navždy změnila stavebnictví. S rozvojem oceli, betonu a železnic se projekty zvětšily, a tím vzrostla i potřeba formálního řízení staveb. V této době vznikly Ganttovy diagramy (vynalezené v roce 1910) a metoda kritické cesty (CPM) – obě se dodnes používají při plánování.
9. GanttPRO (nejlepší pro přesnost časové osy s Ganttovými diagramy)
GanttPRO je navržen pro přesnost. Poskytuje stavebním manažerům jasný a strukturovaný způsob, jak naplánovat každý krok projektu. Rozděluje úkoly na zvládnutelné části a nastavuje logické závislosti, aby pracovní postupy zůstaly na správné cestě.
Navíc vizuální časová osa usnadňuje včasné odhalení potenciálních překážek a zajišťuje hladký průběh projektu. GanttPRO se zaměřuje spíše na plánování než na doplňkové funkce a je ideální pro plánovače, kteří upřednostňují přehlednost, efektivitu a plynulé řazení úkolů.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Vytvořte srovnání základních hodnot, které ukazují, jak se aktuální plány liší od původních prognóz, a umožňují tak analýzu odchylek.
- Vytvářejte histogramy zdrojů přímo z dat Ganttova diagramu, které zobrazují rozložení práce v časových osách projektu.
- Exportujte profesionální vizualizace časových os pro prezentace klientům a smluvní dokumentaci.
- Vypočítejte automatické úpravy plánů při změně délky úkolů a okamžitě zobrazte dopady na dokončení projektu.
Omezení GanttPRO
- Chybí mu offline funkce.
- Někteří uživatelé požadují více možností přizpůsobení pro zprávy.
Ceny GanttPRO
- Základní verze: 9 $/měsíc na uživatele (pro pět uživatelů)
- Pokročilá verze: 15 $/měsíc na uživatele (pro pět uživatelů)
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele (pro pět uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (510+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (510+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GanttPRO?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Funkce Ganttova diagramu usnadňuje stanovení termínů, přidělování úkolů a vizualizaci pokroku. Skvělá je také možnost snadno měnit časové osy a nastavovat úkoly a podúkoly. […] Vizuální stránka Ganttových diagramů by mohla být vylepšena, ale to je jen malá nevýhoda. Ještě jsem software plně neprozkoumal, ale mám to v plánu.
Funkce Ganttova diagramu usnadňuje stanovení termínů, přidělování úkolů a vizualizaci pokroku. Skvělá je také možnost snadno měnit časové osy a nastavovat úkoly a podúkoly. […] Vizuální stránka Ganttových diagramů by mohla být vylepšena, ale to je jen malá nevýhoda. Ještě jsem software plně neprozkoumal, ale mám to v plánu.
📖 Přečtěte si také: Jak funguje pracovní rozvrh 9/80?
10. Smartsheet (nejlepší pro plánování na základě tabulek)
Smartsheet je určen pro ty, kteří preferují tabulky, ale potřebují více funkcí. Transformuje tradiční řádky a sloupce na dynamické stavební plány a kombinuje známé prostředí Excelu s automatizací a Ganttovými grafy.
Projektoví manažeři získají úplný přehled o rizicích, závislostech a alokaci zdrojů, což jim umožní přijímat chytřejší rozhodnutí. Navíc přizpůsobitelné šablony a automatizační nástroje eliminují opakující se úkoly, jako je zadávání dat a aktualizace stavu, čímž se snižuje počet chyb a uvolňuje se čas pro práci s vyšší přidanou hodnotou.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Převádějte stávající stavební plány v Excelu na interaktivní Ganttovy diagramy, aniž byste je museli vytvářet od začátku.
- Vytvořte pravidla podmíněného formátování, která vizuálně označí položky plánu, jako jsou blížící se termíny nebo milníky.
- Vytvářejte souhrnné zprávy, které agregují plánovaná data z více projektů pro analýzu na úrovni portfolia.
- Vytvořte si přehledy s metrikami, jako je sledování rozpočtu, pro komplexní dohled nad projekty.
Omezení Smartsheet
- Chybí mu více záložek, což omezuje uživatele na jednu mřížku.
- Uživatelé zaznamenali problémy, jako jsou chyby ověřování a nemožnost přístupu k účtům.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 420 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Zde je názor jednoho uživatele na Smartsheet:
Smartsheet jsem chvíli používal, ale připadal mi trochu složitý. Nakonec jsem vyzkoušel ClickUp a ten je mnohem lepší. Má spoustu stejných funkcí, ale je mnohem uživatelsky přívětivější a roste spolu s mým týmem.
Smartsheet jsem chvíli používal, ale připadal mi trochu složitý. Nakonec jsem vyzkoušel ClickUp a ten je mnohem lepší. Má spoustu stejných funkcí, ale je mnohem uživatelsky přívětivější a roste spolu s mým týmem.
🔍 Věděli jste? Empire State Building byla dokončena před plánovaným termínem a pod rozpočtem za pouhých 13,5 měsíce díky efektivnímu plánování, alokaci zdrojů a nepřetržitým pracovním směnám. Moderní mrakodrapy se stále snaží dosáhnout této rychlosti.
11. eSUB Construction Software (nejlepší pro specializované subdodavatele)
eSUB je cloudový nástroj pro řízení staveb, který byl vyvinut pro subdodavatele spravující více stavenišť. Je určen pro specializované obory, jako je vzduchotechnika a zednictví, a zefektivňuje denní záznamy, nahrávání plánů a komunikaci mezi terénem a kanceláří.
Díky aktualizacím v reálném čase a hladké integraci s účetním a odhadovým softwarem zajišťuje eSUB, že týmy mají vždy k dispozici nejnovější údaje o projektu. To snižuje počet chyb, zvyšuje efektivitu a umožňuje subdodavatelům soustředit se na stavbu, nikoli jen na papírování.
Nejlepší funkce softwaru eSub Construction Software
- Zaznamenávejte zpoždění harmonogramu pomocí standardizovaných formulářů, které chrání subdodavatele při žádostech o prodloužení lhůty.
- Vytvářejte zprávy o produktivitě, ve kterých porovnáte odhadované a skutečné odpracované hodiny.
- Sledujte plány využití nástrojů a vybavení napříč více zakázkami, abyste předešli konfliktům v oblasti zdrojů.
- Vytvářejte časové osy změn, které se synchronizují s původním plánem a jasně ukazují, jak zpoždění ovlivňují termín dokončení projektu.
Omezení softwaru eSub Construction Software
- Systém nenabízí podrobné reporty s informacemi, jako jsou údaje z docházkových listů.
- Přidávání kontaktů může být zdlouhavý proces, který může ovlivnit efektivitu komunikace.
Ceny softwaru eSub Construction Software
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze softwaru eSub Construction Software
- G2: 4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o softwaru eSub Construction Software?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Výhodou eSUB je, že máte větší kontrolu nad pracovní dobou každého zaměstnance a můžete lépe evidovat nebo kontrolovat čas strávený na každém projektu. Nevýhodou eSUB je, že pokud máte různá zařízení a provádíte změny v projektu na jiném zařízení, provedené změny se nezobrazí a často se zprávy duplikují, což vede ke ztrátě času, protože dochází k manipulaci s pracovní dobou v jednotlivých projektech.
Výhodou eSUB je, že máte větší kontrolu nad pracovní dobou každého zaměstnance a můžete lépe evidovat nebo kontrolovat čas strávený na každém projektu. Nevýhodou eSUB je, že pokud máte různá zařízení a provádíte změny v projektu na jiném zařízení, provedené změny se nezobrazí a často se zprávy duplikují, což vede ke ztrátě času, protože dochází k manipulaci s pracovní dobou v jednotlivých projektech.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony časových rozvrhů zaměstnanců v Excelu, Wordu a ClickUp
12. Jobber (nejlepší pro dodavatele orientované na služby)
Jobber je určen pro samostatné dodavatele a malé týmy, které jsou neustále v pohybu. Je navržen pro poskytovatele služeb, jako jsou zahradníci a opraváři, a zjednodušuje plánování pomocí přístupu zaměřeného na mobilní zařízení.
Snadno přidělujte úkoly odkudkoli a udržujte svůj tým v synchronizaci bez dalších kroků. Klienti mohou kontrolovat časové plány prostřednictvím jednoduchého portálu, což snižuje počet telefonátů. Pro ty, kteří pracují na více místech, Jobber promění telefon v výkonné centrum pro plánování.
Nejlepší funkce Jobber
- Vytvořte automatizované komunikace s klienty, které zasílají aktualizace o změnách harmonogramu nebo nadcházejících servisních návštěvách.
- Vytvořte opakující se plány služeb, které automaticky generují nové pracovní příkazy v určených intervalech.
- Vytvořte pracovní postupy od nabídky po plánování, které převádějí schválené odhady přímo do plánovaných časových harmonogramů projektů.
- Navrhněte vlastní formuláře, které zaznamenávají informace z místa, které spouštějí aktualizace plánů na základě podmínek v terénu.
Omezení Jobber
- Mapovací systém mobilní aplikace byl kritizován za neefektivitu, která má vliv na plánování tras.
- Chybí pokročilé nástroje pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy a závislosti úkolů.
Ceny Jobber
- Connect: 102 $/měsíc na uživatele
- Grow: 210 $/měsíc na uživatele
- Plus: 360 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,5/5 (310+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 050 recenzí)
Co říkají o Jobberu skuteční uživatelé?
Zde je názor jednoho uživatele na Jobber:
Jako nová společnost jsem dokázal rychle a snadno zefektivnit provoz a optimalizovat postupy díky softwaru Jobber, který tvoří páteř mých informačních systémů. Díky snadnému použití integrace, tvorby nabídek, fakturace atd. v terénu i v kanceláři jsem se mohl soustředit na jiné aspekty rozvoje svého podnikání. Bohužel není optimalizován pro společnosti zabývající se vytápěním, ventilací a klimatizací, které používají smlouvy o údržbě (servisní smlouvy) bez nějakého řešení, které by tyto věci zkomplikovalo.
Jako nová společnost jsem dokázal rychle a snadno zefektivnit provoz a optimalizovat postupy díky softwaru Jobber, který tvoří páteř mých informačních systémů. Díky snadnému použití integrace, tvorby nabídek, fakturace atd. v terénu i v kanceláři jsem se mohl soustředit na jiné aspekty rozvoje svého podnikání. Bohužel není optimalizován pro společnosti zabývající se vytápěním, ventilací a klimatizací, které používají smlouvy o údržbě (servisní smlouvy) bez nějakého řešení, které by tyto věci zkomplikovalo.
📖 Přečtěte si také: Jak zavést pracovní rozvrh 2-2-3
13. Contractor Foreman (nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem)
Contractor Foreman je cenově dostupná volba pro malé a střední týmy, které chtějí zůstat organizované, aniž by utrácely příliš mnoho. Zjednodušuje plánování, sledování úkolů a správu zdrojů a zároveň udržuje náklady pod kontrolou.
Díky jednoduchému a intuitivnímu designu se týmy mohou pustit do práce bez náročného zaučování. Tento software, který se používá ve více než 75 zemích, je praktickým řešením pro dodavatele, kteří potřebují efektivitu bez zbytečné složitosti. Pro pracovníky zaměřené na produktivitu a rozpočet udržuje Contractor Foreman projekty snadno pod kontrolou.
Nejlepší funkce Contractor Foreman
- Propojte plány údržby zařízení s časovými harmonogramy projektů, abyste předešli neočekávaným prostojům zařízení.
- Nastavte zákaznické portály, které zobrazují relevantní milníky harmonogramu, aniž by odhalovaly interní časové plány.
- Vytvořte plány objednávek, které se synchronizují s stavebními činnostmi, aby byla zajištěna včasná dodávka materiálu.
- Vytvářejte přehledy plánování směn pracovníků napříč více projekty a optimalizujte tak přidělování pracovních zdrojů.
Omezení pro vedoucího stavby
- Někteří uživatelé považují integraci s QuickBooks za obtížnou, protože se setkávají s problémy se synchronizací dat a složitostí nastavení.
- Uživatelé hlásili bezpečnostní problémy, kdy osoby bez příslušných oprávnění měly přístup k citlivým souborům.
Ceny pro vedoucího stavby
- Bezplatná zkušební verze
- Standard: 99 $/měsíc (čtvrtletně)
- Plus: 155 $/měsíc (čtvrtletně)
- Pro: 212 $/měsíc (čtvrtletně)
- Neomezený: 312 $/měsíc (čtvrtletně)
Hodnocení a recenze Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (295+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (720+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Contractor Foreman?
Přímo z recenze na Redditu:
Používám ho každý den a moc se mi líbí. Máte pravdu, cena je mnohem nižší než u jiných společností. Má také funkce, jako je předkládání dokumentů, které bychom nemohli získat, pokud bychom se nerozhodli pro někoho jako Procore, ale to by stálo přes 10 000 dolarů ročně oproti 1000 dolarům.
Používám ho každý den a moc se mi líbí. Máte pravdu, cena je mnohem nižší než u jiných společností. Má také funkce, jako je předkládání dokumentů, které bychom nemohli získat, pokud bychom se nerozhodli pro někoho jako Procore, ale to by stálo přes 10 000 dolarů ročně oproti 1000 dolarům.
🤝 Přátelské připomenutí: Přetížení pracovníci vedou k chybám a nevyužité týmy plýtvají penězi. Využijte funkce vyrovnávání zdrojů ve svém softwaru pro plánování směn k rovnoměrnému rozložení práce, aby žádný tým nebyl přetížený, zatímco jiný je nečinný. Upravte načasování úkolů tak, abyste optimalizovali efektivitu bez snížení kvality.
14. Buildxact (nejlepší pro odhady a plánování v oblasti bytové výstavby)
Převedení odhadů do harmonogramů je často velkou výzvou v bytové výstavbě a Buildxact tento proces zjednodušuje. Převádí odhady a kalkulace do jasných, realizovatelných časových plánů, což pomáhá malým stavitelům udržet se na správné cestě bez zbytečné složitosti.
Intuitivní zobrazení kalendáře umožňuje týmům v terénu soustředit se na denní priority, zatímco Ganttovy diagramy poskytují manažerům širší přehled o postupu projektu. Nástroj pro plánování stavebních projektů se vyznačuje schopností propojit množství materiálu s naplánovanými úkoly, čímž zajišťuje, že zdroje jsou k dispozici přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba.
Nejlepší funkce Buildxact
- Převádějte odhady spotřeby materiálu přímo do harmonogramů nákupu s integrovanými úvahami o dodacích lhůtách.
- Plánujte harmonogramy přizpůsobené počasí, které zohledňují sezónní podmínky v různých fázích výstavby.
- Nastavte časové osy pro oznámení dodavatelům, které automaticky upozorní dodavatele, když budou potřebné materiály.
Omezení Buildxact
- Software nemůže generovat dokumenty s žádostí o cenovou nabídku (RFQ) pro probíhající projekty, což může bránit procesům zadávání zakázek.
- Jakmile je vytvořena objednávka, opravy chyb vyžadují zrušení a nové zadání, což zvyšuje administrativní zátěž.
Ceny Buildxact
- Vstup: 169 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 279 $/měsíc pro dva uživatele
- Týmy: 439 $/měsíc pro čtyři uživatele
Hodnocení a recenze Buildxact
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 155 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildxact?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Na Buildxact se mi nejvíce líbí, jak zjednodušuje celý pracovní postup našich stavebních projektů. Líbí se mi, jak je uživatelsky přívětivý. I když nejste technicky příliš zdatní, zjistíte, že se v něm snadno orientujete. Je příjemné ho používat pro odhady a jakmile je práce v plném proudu, je snadné spravovat objednávky, změny a odchozí faktury. […] Myslím, že jedna věc, kterou by bylo možné vylepšit, je synchronizace v reálném čase. […] Pokud jedna osoba uloží svou práci, automaticky se to neaktualizuje pro druhou osobu a ta musí před provedením jakýchkoli úprav stránku obnovit, jinak riskuje ztrátu svých změn.
Na Buildxact se mi nejvíce líbí, jak zjednodušuje celý pracovní postup našich stavebních projektů. Líbí se mi, jak je uživatelsky přívětivý. I když nejste technicky příliš zdatní, zjistíte, že se v něm snadno orientujete. Je příjemné ho používat pro odhady a jakmile je práce v plném proudu, je snadné spravovat objednávky, změny a odchozí faktury. […] Myslím, že jedna věc, kterou by bylo možné vylepšit, je synchronizace v reálném čase. […] Pokud jedna osoba uloží svou práci, automaticky se to neaktualizuje pro druhou osobu a ta musí před provedením jakýchkoli úprav stránku obnovit, jinak riskuje ztrátu svých změn.
15. BuildBook (nejlepší pro komunikaci mezi dodavatelem a klientem)
BuildBook je určen pro stavitele, kteří kladou důraz na jasnou komunikaci s klienty. Informuje majitele domů pomocí snadno srozumitelného harmonogramu, čímž snižuje riziko nedorozumění a nejistoty. Díky jednoduchému a přehlednému rozhraní můžete nastavovat úkoly, sdílet aktualizace a organizovat vše v dedikovaném klientském portálu.
Mezi jeho klíčové funkce patří plánování pomocí Ganttových diagramů pro plynulé řízení časové osy, sledování výběru klientů a sledování rozpočtu pro finanční dohled v reálném čase.
Nejlepší funkce BuildBook
- Nastavte sekvence zpráv pro klienty, které se spouštějí podle naplánovaných milníků, aby byli majitelé automaticky informováni.
- Zachyťte fotografickou dokumentaci před, během a po provedení plánovaných činností, abyste mohli vizuálně ukázat pokrok.
- Vytvářejte vizualizace časových os pro lepší pochopení ze strany klientů bez použití stavebního žargonu.
- Posílejte upomínky plateb na základě harmonogramu, aby finanční závazky klientů odpovídaly postupu projektu.
Omezení BuildBook
- Uživatelé nemohou zobrazit procenta ziskové marže přímo z finančních údajů projektu, což omezuje finanční dohled.
- Tento software postrádá funkce pro sledování času, které jsou nezbytné pro komplexní řízení projektů.
Ceny BuildBook
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BuildBook
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BuildBooku?
Zde je názor jednoho uživatele na BuildBook:
Trh, který je pro mou firmu charakteristický, je tento software a můj proces navrhování. Tento program splňuje můj cíl, kterým je podpora vysoké úrovně viditelnosti mezi mnou a klientem, a zároveň mi umožňuje mít efektivní a přehledný systém řízení projektů. […] Produkt působí dojmem, že byl vytvořen s takovým důrazem na zákaznickou zkušenost, že má slabé funkce pro realizaci projektů.
Trh, který je pro mou firmu charakteristický, je tento software a můj proces navrhování. Tento program splňuje můj cíl, kterým je podpora vysoké úrovně viditelnosti mezi mnou a klientem, a zároveň mi umožňuje mít efektivní a přehledný systém řízení projektů. […] Produkt působí dojmem, že byl vytvořen s takovým důrazem na zákaznickou zkušenost, že má slabé funkce pro realizaci projektů.
💡 Tip pro profesionály: Ne všechny úkoly musí na sebe bezprostředně navazovat. V případě potřeby použijte „zpoždění“, abyste odložili závislé úkoly, například aby beton mohl vytvrdnout, než budete pokračovat. Naopak, použijte „předstih“, abyste mohli začít překrývat úkoly, když je to bezpečné, například objednat materiál, zatímco ještě probíhá příprava staveniště.
Vybudujte si cestu k úspěchu s ClickUp
Stavební projekty se nezpomalují kvůli chybám v plánování. Pokud pracovníci nejsou tam, kde mají být, nebo je úkol bez předchozího upozornění odložen, celý harmonogram tím utrpí.
ClickUp zjednodušuje plánování díky automatizaci založené na umělé inteligenci, aktualizacím v reálném čase a integrovanému sledování času.
Pracovní rozvrhy, plánování směn a přidělování úkolů jsou na jednom místě, takže týmy vždy vědí, co je čeká.
