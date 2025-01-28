10 nejlepších softwarů pro evidenci docházky v roce 2025

Hledáte způsoby, jak ušetřit čas při sledování docházky? Zdá se, že potřebujete software pro sledování docházky!
Dobrou zprávou je, že existuje mnoho možností navržených pro podporu týmů a organizací všech velikostí. Některé nabízejí základní funkce pro sledování času, zatímco jiné jsou komplexní platformy, které kombinují sledování času a docházky s řízením projektů, mzdovými systémy, správou benefitů a dalšími funkcemi.
Ponořte se do tématu a zjistěte, co hledat v softwaru pro evidenci docházky, a najděte v tomto pečlivě sestaveném seznamu ten správný nástroj pro vaši organizaci.
Co je software pro evidenci docházky?
Software pro evidenci docházky může plnit mnoho funkcí. Na základní úrovni nabízí možnost sledovat odpracované hodiny zaměstnanců.
Většina softwarů však umí mnohem více – například vám poskytne nástroje pro rozdělení pracovního dne na hodiny strávené prací na konkrétních úkolech nebo projektech, nebo nabízí funkce pro sledování fakturovatelných hodin a generování faktur. Některé softwary vám dokonce poskytnou kompletní sadu nástrojů pro správu projektů, včetně zobrazení tabulek a karet, abyste mohli mapovat projekty, sledovat úkoly a spolupracovat s členy týmu.
Co byste měli hledat v softwaru pro evidenci docházky?
S tolika možnostmi na trhu může být výběr toho správného softwaru pro váš tým matoucí. Hledejte software, který má následující základní funkce.
- Jednoduchost: Namísto přidávání další aplikace do svého balíku aplikací hledejte software, který může minimalizovat počet aplikací, které používáte, jako je software pro sledování času, který také nabízí nástroje pro správu projektů, denní záznamy nebo jiné užitečné funkce.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Zabraňte nízké míře přijetí tím, že si vyberete software, který usnadňuje docházku, sledování pracovní doby, podávání žádostí o volno a další funkce.
- Správné funkce pro vaši společnost: S tolika dostupnými možnostmi se nespokojte se softwarem, který nedokáže sledovat fakturovatelné hodiny, čerpání dovolené nebo jiné důležité nástroje, které vaše společnost potřebuje.
- Konfigurovatelné rozhraní: Software pro sledování času by měl být přizpůsobitelný, abyste si mohli vytvořit přehled, který vám na první pohled zobrazí informace, které nejvíce potřebujete.
- Snadné zadávání času: Ne všechny softwary pro sledování času umožňují snadnou ruční změnu hodin nebo časů příchodu a odchodu, ale lidské chyby se stávají a vy byste měli mít možnost provádět úpravy snadno, když je to potřeba.
10 nejlepších softwarů pro evidenci docházky
Jste připraveni najít nejlepší software pro evidenci docházky na trhu? Všechny možnosti v níže uvedeném seznamu nabízejí řadu skvělých funkcí: nástroje pro plánování směn, mzdové systémy, cloudové sledování docházky a další.
1. ClickUp
ClickUp vám dává flexibilitu sledovat čas jakýmkoli způsobem, který potřebujete. Můžete například použít docházkový list ClickUp k sledování, kdo pracuje nebo kdo se účastní schůzek. Díky funkcím ClickUp pro sledování času stráveného na projektech můžete sledovat odpracované hodiny odkudkoli, v případě potřeby provádět zpětné změny a pořizovat poznámky o odpracovaném čase, abyste mohli rozlišovat mezi fakturovatelnými hodinami a hodinami odpracovanými na konkrétních projektech. Šablona ClickUp Services Timesheet jde ještě dále a nabízí vám snadný způsob, jak sledovat nejen fakturované hodiny, ale také náklady a zdroje pro služby, které poskytujete.
Kromě sledování docházky nabízí ClickUp komplexní sadu nástrojů pro monitorování aktivity zaměstnanců, sledování úkolů a organizaci projektů. Pomocí projektových dashboardů můžete týmům pomoci soustředit se na úkoly, nebo pomocí zobrazení Workload View zjistit, kolik práce má každý člen týmu na starosti. Aktivitu zaměstnanců můžete také sledovat pomocí zobrazení Activity View.
V oblasti lidských zdrojů můžete použít HR Views od ClickUp ke správě zaškolování zaměstnanců, plánování a dalších důležitých detailů. Vytvořte centrální hub, který bude obsahovat informace o zaměstnancích a důvěrnou komunikaci mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Tento hub můžete použít ke sledování vývoje, správě průzkumů zapojení zaměstnanců a přípravě na nadcházející hodnocení výkonu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Využijte časomíry, sledování úkolů, funkce sledování času stráveného na projektech a další nástroje a techniky pro správu času, abyste zvýšili produktivitu zaměstnanců.
- Využijte šablony docházkových listů ClickUp a začněte rychle a snadno sledovat docházku.
- Pomocí nástrojů pro vytváření reportů ClickUp můžete generovat reporty o produktivitě, odpracovaných hodinách na projektech nebo na osobu a mnoho dalšího.
- Vytvořte digitální pracoviště s funkcí sledování času, možností spolupráce na dokumentech a souborech a sledováním projektů a úkolů.
- Nahraďte samostatný software pro řízení lidských zdrojů funkcí HR Views od ClickUp, která vaší společnosti umožní přijímat a plánovat nové zaměstnance na jedné platformě.
Omezení ClickUp:
- Pokud hledáte základní nástroj pro sledování docházky, ClickUp vám může nabídnout více nástrojů, než potřebujete.
- Buďte připraveni věnovat čas seznámení se se všemi nástroji a funkcemi, které ClickUp nabízí.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Clockify
Jako jedna z nejlepších aplikací pro sledování času na trhu nabízí Clockify mnoho funkcí za relativně nízkou cenu. Umožňuje vám sledovat odpracované hodiny různými způsoby: na výkazech práce pro mzdy, podle projektů a podle fakturovatelných hodin. Zaměstnanci se mohou přihlásit pomocí mobilních zařízení a vy můžete nastavit tablet s aplikací Clockify Kiosk, kde se každý může rychle přihlásit pomocí PIN kódu.
Nejlepší funkce Clockify:
- Pomocí časovačů Time Trackeru zaznamenávejte hodiny strávené na projektech, fakturovatelné hodiny a další údaje.
- Vytvořte časové rozvrhy pro vaše mzdové oddělení za méně než minutu.
- Nastavte Clockify Kiosk a vytvořte jednoduchý systém docházky pro zaměstnance pracující na místě.
- Integrujte jej s oblíbenými aplikacemi pro zvýšení produktivity, jako jsou Asana, Trello, Jira a další.
Omezení Clockify:
- Chyby uživatelů, jako je zapomenutí spustit nebo zastavit časomíru, mohou vést k nepřesnému sledování času.
- Cloudový software nemusí dobře fungovat na pracovištích bez přístupu k internetu.
Ceny Clockify:
- Navždy zdarma pro omezené funkce
- Základní: 3,99 $ za uživatele/měsíc
- Standard: 5,49 $ za uživatele/měsíc
- Výhoda: 7,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 11,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Clockify:
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)
3. QuickBooks Time
Když se řekne QuickBooks, většina lidí si vybaví účetní software, ale s QuickBooks Time získáte také robustní sadu nástrojů pro sledování času. QuickBooks Time je k dispozici pro mobilní i stolní platformy, takže můžete snadno sledovat čas bez ohledu na to, kde právě pracujete. K sledování času budete používat časové rozvrhy a tato aplikace také manažerům umožňuje snadno zjistit, kdo pracuje a na čem.
Nejlepší funkce QuickBooks:
- Nastavte si pracovní výkazy, abyste mohli sledovat nejen odpracované hodiny, ale také ujeté kilometry, údaje o poloze a další informace.
- Získejte přehled o tom, kdo pracuje, na jakých projektech pracuje a další důležité podrobnosti.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy, abyste získali přehled o nákladech na práci, plánování mezd a ziskovosti.
- Integrujte jej s oblíbeným softwarem pro řízení lidských zdrojů a mzdy, jako jsou ADP, Square a JazzHR.
Omezení QuickBooks:
- Nastavení může být náročné a pro nové uživatele není tak intuitivní jako jiné možnosti.
- Možnosti zaznamenávání času na základě různých projektů nebo úkolů jsou omezené.
- Úprava časů příchodu a odchodu může být náročná.
Ceny QuickBooks:
- Jednoduchý start: 15 $/měsíc
- Essentials: 30 $/měsíc
- Plus: 45 $/měsíc
- Pokročilý: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks:
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
4. TimeClick
Mnoho aplikací pro sledování času je založeno na předplatném, ale TimeClick je jednorázový nákup, který zahrnuje software pro evidenci docházky, pracovní výkazy, sledování placené dovolené a vše ostatní, co potřebujete ke správě mezd a odpracovaných hodin. Navíc můžete tento software použít ke sledování času na detailní úrovni. Pomocí kódů pracovních pozic můžete snadno spravovat odpracované hodiny v různých týmech a projektech.
Nejlepší funkce TimeClick:
- Přihlašujte se a odhlašujte se pomocí kiosku na pracovišti nebo mobilní aplikace odkudkoli.
- Automatizujte správu placené pracovní doby pomocí nástroje pro sledování placené dovolené (PTO).
- Automatizujte výplaty mzdových nákladů pomocí rychlých a snadných automatických výpočtů času.
- Vytvářejte plně přizpůsobitelné zprávy, které lze exportovat jako soubory PDF, Excel nebo CSV.
Omezení TimeClick:
- Nepodporuje více než jednu mzdovou sazbu na zaměstnance pro zaměstnance pracující na více pozicích.
- Uživatelé uvádějí, že rozhraní by mohlo být o něco uživatelsky přívětivější.
Ceny TimeClick:
- Prime: 249 $ plus 99 $/rok za volitelný plán podpory
- Premium: 499 $ plus 169 $/rok za volitelný plán podpory
- Plus: 699 $ plus 219 $/rok za volitelný plán podpory
- Platinum: 999 $ plus 289 $/rok za volitelný plán podpory
Hodnocení a recenze TimeClick:
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
5. Buddy Punch
Platforma Buddy Punch je navržena tak, aby automatizovala celý proces sledování docházky a výpočtu mezd, takže můžete vynechat tabulky a časově náročné výpočty. Kromě sledování odpracovaných hodin automaticky počítá také nahromaděnou dobu nemocenské, dovolené a přesčasy. Buddy Punch také poskytuje systém sledování docházky, takže máte přehled o tom, kdo pracuje a na čem.
Nejlepší funkce Buddy Punch:
- K sledování vzdálených zaměstnanců využijte geofencing a blokování IP adres.
- Integrujte jej s oblíbeným softwarem pro mzdy, jako je QuickBooks a ADP.
- Zajistěte odpovědnost zaměstnanců pomocí sledování obrazu a GPS.
- Automaticky zpracovávejte mzdy bez tabulek a výpočtů
Omezení Buddy Punch:
- Zprávy uživatelů naznačují, že může být obtížné upravit časové karty zaměstnanců, když je to potřeba.
- Nelze provádět videokonference pomocí aplikace Zoom nebo jiných aplikací, pokud Buddy Punch také používá kameru zařízení, pokud Buddy Punch nevypnete, což také zastaví funkce sledování času.
Ceny Buddy Punch:
- Standard: 2,99 $ za uživatele/měsíc plus paušální poplatek 19 $.
- Výhoda: 3,99 $ za uživatele/měsíc plus paušální poplatek 19 $.
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Buddy Punch:
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
6. Time Doctor
Time Doctor je částečně software pro sledování času a částečně analytická platforma. Poskytuje vám všechny funkce pro sledování času, které byste očekávali, jako jsou pracovní výkazy, možnost sledovat čas vzdálených pracovníků a další. Time Doctor to kombinuje s robustní analytikou, takže můžete sledovat hodiny odpracované na projektech a dokonce určit, kdo jsou vaši nejlepší pracovníci.
Nejlepší funkce Time Doctor:
- Sledujte čas s přesností na minutu pro optimalizovanou přesnost fakturace a výplaty mezd.
- Umožněte zaměstnancům sledovat čas i v případě, že jsou na pracovišti offline.
- Sledujte webové stránky a aplikace, které zaměstnanci používají nejčastěji.
- Analyzujte jednotlivé pracovní postupy a najděte oblasti, které lze vylepšit.
Omezení Time Doctor:
- Někteří uživatelé uvádějí, že při přepínání mezi počítači nebo zařízeními se čas ne vždy synchronizuje přesně.
- Uživatelé tvrdí, že mobilní aplikace postrádá mnoho funkcí, které nabízí desktopová verze.
Ceny Time Doctor:
- Základní: 5,90 $ za uživatele/měsíc
- Standard: 8,40 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 16,70 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Time Doctor:
- G2: 4,4/5 (360+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
7. When I Work
Tato aplikace nabízí jednoduchý a intuitivní systém pro správu rozvrhů. S její pomocí můžete během několika minut vytvořit a sdílet pracovní rozvrh se svým týmem. Funkce zasílání zpráv umožňují členům týmu snadnou komunikaci, i když jsou v různých odděleních nebo pracují v různých směnách, a rozvrhy můžete integrovat s funkcemi časomíry, aby zaměstnanci mohli snadno zaznamenávat příchody, odchody a sledovat odpracované hodiny.
Nejlepší funkce aplikace When I Work:
- Vytvářejte rozvrhy pomocí barevného kódování, kalendářových zobrazení a dalších nástrojů.
- K komunikaci s členy týmu využijte chatovací funkce.
- Poskytněte členům týmu organizované místo, kde si mohou vyměňovat směny nebo žádat o volno.
- Zveřejňujte a sdílejte rozvrhy, abyste zaměstnance okamžitě informovali o jejich směnách.
Omezení aplikace When I Work:
- Zprávy uživatelů naznačují, že zákaznický servis může reagovat pomalu.
- Chybí funkce pro přidávání přestávek do rozvrhů zaměstnanců.
Ceny When I Work:
- Essential: 2,50 $/uživatel
- Výhoda: 5 $/uživatel
- Premium: 8 $/uživatel
Hodnocení a recenze aplikace When I Work:
- G2: 4,3/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
8. Everhour
Everhour je oblíbenou volbou mezi softwary pro evidenci docházky, protože nabízí jednoduchý nástroj pro sledování času, který vám umožní sledovat odpracované hodiny, přestávky zaměstnanců, čas strávený na úkolech atd. Everhour můžete také použít ke sledování svého rozpočtu a generování faktur pro klienty.
Nejlepší funkce Everhour:
- Naplánujte projekty a rozvrhy zaměstnanců pomocí intuitivního vizuálního rozhraní.
- Sledujte čas i výdaje, abyste měli přehled o rozpočtu svého projektu.
- Vytvářejte a odesílejte faktury klientům pouhými několika kliknutími.
- Integrujte jej s oblíbeným softwarem pro správu projektů, jako jsou Asana, Jira, ClickUp a Trello.
Omezení Everhour:
- Placené tarify vyžadují minimálně dva až pět uživatelů, což není ideální pro jednotlivce nebo malé týmy, které potřebují více funkcí.
- Podle recenzí by mohly být přidány některé funkce, například možnost barevného označení úkolů.
Ceny Everhour:
- Zdarma: až pro pět uživatelů
- Lite: 5 $ za uživatele/měsíc
- Tým: 8,50 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Everhour:
- G2: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
9. Software TCP
TCP Software nabízí tři různé produkty: původní TimeClock Plus, TCP Humanity a TCP Aladtec. TimeClock Plus je řešení pro správu pracovní síly s funkcemi pro evidenci docházky, které vám umožní snadno spravovat pracovní dobu a mzdy při zachování souladu s vládními předpisy. TCP Humanity nabízí dynamické plánování zaměstnanců, které vám umožní zjednodušit vytváření plánů díky automatické kontrole konfliktů. Aladtech je ideální pro práci ve veřejném sektoru, jako je záchranná služba, hasiči a policie, kde potřebujete funkce pro podporu střídání směn.
Nejlepší funkce softwaru TCP:
- Sledujte docházku, čas, přesčasy a další údaje v jednoduchém rozhraní.
- Pomocí kódů pracovních pozic můžete sledovat odpracované hodiny podle jednotlivých pracovních pozic nebo úkolů.
- Přizpůsobte si přehledy tak, abyste měli přehled o časových údajích, které potřebujete.
- Používejte zařízení pro měření pracovní doby navržená pro spolupráci s produkty TCP Software.
Omezení softwaru TCP:
- Ceny žádného z plánů ani produktů nejsou transparentní.
- Uživatelé uvádějí, že nastavení a instalace tohoto systému může být obtížná.
- Některé recenze uvádějí, že zákaznický servis může reagovat pomalu.
Ceny softwaru TCP:
- Základní informace: Kontaktujte prodejní oddělení
- Profesionální: Kontaktujte prodejní oddělení
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze softwaru TCP:
- G2: 4,3/5 (390 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
10. Rippling
Rippling je jedinečné řešení pro evidenci docházky, které vám umožňuje vytvořit si vlastní platformu výběrem z nabídky modulů à la carte. Platforma Rippling Unified Workforce Management Platform jde nad rámec sledování docházky a poskytuje vám nástroje pro zapracování a správu lidských zdrojů. Můžete ji kombinovat s Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud nebo Rippling Unity a získat tak řadu pokročilých funkcí pro úkoly, jako je sledování výdajů, správa benefitů, zabezpečení aplikací a zařízení nebo automatizace pracovních postupů.
Nejlepší funkce Rippling:
- Vytvořte centralizovaný systém pro sledování odpracovaných hodin, mzdových nákladů a výdajů zaměstnanců.
- Poskytněte samoobslužný přístup k informacím o mzdách, balíčcích benefitů a firemních politikách.
- Využijte analytické nástroje k získání přehledu o produktivitě a ziskovosti.
- Pomocí IT cloudu můžete spravovat nejen zaměstnance, ale i zařízení, která používají.
Omezení Rippling:
- Ceny nejsou jasné – budete si muset vybrat doplňky a poté kontaktovat prodejní tým společnosti Rippling, abyste se dozvěděli více.
- Implementace může být zdlouhavý proces.
- Tolik doplňků ztěžuje uživatelům najít přesně ten produkt, který potřebují.
Ceny Rippling:
- Cena začíná na 8 USD za uživatele a měsíc – ale pro ceny nad rámec základních funkcí kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Rippling:
- G2: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/4 (více než 2 900 recenzí)
Bonus: Jak vytvořit docházkový list v Excelu!
Zefektivněte sledování času a správu projektů pomocí ClickUp
Díky široké nabídce softwaru pro evidenci docházky je snadné najít aplikaci nebo platformu, která bude vyhovovat vašim potřebám – ale s ClickUp získáte všechny funkce pro správu času, které potřebujete, a mnohem více. Využijte funkce a šablony ClickUp k vytváření časových rozvrhů, sledování fakturovatelných hodin a vytváření faktur pro vaše klienty. Zároveň se můžete spolehnout na funkce ClickUp pro správu projektů, které vám pomohou naplánovat projekty a udržet váš tým na správné cestě.
Chcete se dozvědět více? Zaregistrujte se zde zdarma a zjistěte, jak můžete zefektivnit sledování docházky i řízení projektů.