10 nejlepších softwarů pro digitální pracoviště pro moderní týmy 2025

Ať už vaše společnost působí v kanceláři nebo na dálku, digitální pracoviště hraje klíčovou roli při vytváření a udržování prostředí pro spolupráci.
Používání správného softwaru pro digitální pracoviště usnadňuje řízení projektů a zjednodušuje úpravy a sdílení dokumentů. Podporuje také flexibilní práci, protože vaši zaměstnanci mají přístup k platformě jak z kanceláře, tak z pohodlí svých domovů. ?
Výběr správného softwaru může být docela oříšek, pokud nevíte, kde začít. S ohledem na to jsme pro vás připravili 10 nejlepších softwarů pro digitální pracoviště, které vám pomohou zvýšit produktivitu a spolupráci vašeho týmu!
Co je digitální pracoviště?
Digitální pracoviště je moderní online ekvivalent tradičních kanceláří. Poskytuje kombinaci digitálních nástrojů, cloud computingu a dalších pokročilých technologií, které mohou zaměstnanci využívat při práci odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení.
Aby toho všeho dosáhly, digitální pracoviště využívají komodity, jako je rozhraní přizpůsobené pro mobilní zařízení a podpora práce na dálku. To zvyšuje efektivitu práce a zapojení zaměstnanců tím, že umožňuje flexibilitu a přístupnost pracovních zdrojů.
Skvělé digitální pracoviště by mělo být přizpůsobitelné tak, aby odpovídalo přesným potřebám každé organizace. To zahrnuje personalizované uživatelské rozhraní, automatizaci pracovních postupů, možnosti integrace a dashboardy přizpůsobené vašemu podnikání. ✅
Výhody používání nástrojů pro digitální pracoviště
Podniky, které používají software pro digitální pracoviště, těží z následujících výhod:
- Flexibilita: Zaměstnanci mají flexibilní pracovní dobu, což vede k lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
- Efektivní komunikace: Aplikace pro digitální pracoviště usnadňují zaměstnancům vzájemnou komunikaci a spolupráci. Pomáhají jim rychle sdílet nápady a zpětnou vazbu, což vede k efektivnějšímu plnění úkolů a dokončování projektů.
- Zvýšení výkonu: Moderní digitální nástroje dokážou přesně určit ukazatele výkonu, které přispívají ke zvýšení produktivity a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Snížené provozní náklady: Nahrazení osobní práce online schůzkami, interaktivními tabulemi a dalšími digitálními možnostmi vede k významným ročním úsporám režijních nákladů, jako jsou cestovní výdaje, pronájem kancelářských prostor a náklady na údržbu.
- Sdílení znalostí: Komunikační nástroje, jako jsou chat, videokonference a software pro řízení projektů, umožňují spolupráci v reálném čase, díky čemuž mohou členové týmu sdílet znalosti a diskutovat o nápadech.
10 softwarů pro digitální pracoviště pro moderní tým
Po analýze mnoha softwarových nástrojů pro digitální pracoviště jsme vytvořili seznam nejlepších řešení na trhu, která vám pomohou zvýšit produktivitu, efektivitu a úroveň zapojení vašeho týmu. Pojďme se na to podívat! ?
1. ClickUp
Nejlepší digitální nástroj pro pracoviště
ClickUp sjednocuje váš tým pro plynulé plánování projektů, sledování a spolupráci – vše pohodlně na jedné platformě, což z něj činí nejlepší digitální nástroj pro pracoviště. ?
ClickUp se odlišuje dostupností více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, která pomáhají udržovat váš tým dobře organizovaný bez ohledu na jeho umístění.
ClickUp podporuje aktivní zapojení a uznání individuálního úsilí prostřednictvím svého zobrazení chatu, které vašemu týmu umožňuje veden diskusi týkající se úkolů v jednom souvislém vlákně. Mohou používat shout-outy a emodži, aby projevili okamžitou spokojenost a motivovali své kolegy.
Vytvářejte personalizované seznamy úkolů v zobrazení seznamu nebo spravujte pracovní zátěž každého zaměstnance v zobrazení týmu. Zde máte přístup k přehledu všech úkolů seřazených podle přidělených osob, abyste mohli zjistit, zda je třeba některé úkoly přerozdělit a zvýšit tak efektivitu.
Vizuální spolupráce a brainstorming jsou snadné díky ClickUp Whiteboards – plně přizpůsobitelným plátnům, na která mohou týmy přidávat poznámky, plány, myšlenkové mapy a obrázky pro lepší organizaci projektů. ?
Spravujte své podnikání a spolupracujte se svým týmem odkudkoli a kdykoli pomocí nástrojů ClickUp Remote Work. Funkce digitálního pracoviště vám umožňují sledovat vše v reálném čase, upravovat časové osy a sledovat pracovní zátěž pomocí burndown grafů, a to vše v rámci digitálního pracoviště. Integrujte se s Zoomem a snadno plánujte schůzky nebo použijte předem připravené šablony pro práci na dálku, abyste měli své úkoly a tým organizované.
ClickUp Docs umožňuje týmům brainstormovat a současně spolupracovat na úpravách. Dokumenty můžete také propojit s pracovními postupy a centralizovat tak všechna data související s úkoly. Navíc můžete vytvářet sdílené odkazy a spravovat oprávnění pro týmy, hosty nebo veřejný přístup.
Asistent psaní ClickUp AI pomáhá vašemu týmu komunikovat jasně a konzistentně. Ušetřete čas díky předem připraveným tabulkám a záhlavím pro dokonalé formátování obsahu. Tento nástroj nabízí role-specifické podněty, které vám pomohou generovat nové nápady pro různé pracovní scénáře.
Nejlepší funkce ClickUp
- Jednoduchá virtuální spolupráce díky přizpůsobitelným tabulkám ClickUp Whiteboards
- Pro všechny pracovní postupy v rámci řízení projektů je k dispozici více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení.
- Funkce pro práci na dálku a několik šablon dostupných pro konkrétní řešení digitálního pracoviště.
- Zobrazení ClickUp Board, které umožňuje snadné řízení týmových projektů pomocí funkce drag-and-drop, přehledných vizuálů a přizpůsobitelných polí.
- Možnosti automatizace opakujících se nebo manuálních úkolů
- Automatické sledování pokroku
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi
Omezení ClickUp
- Nemá tlačítko pro vrácení zpět
- Pro některé uživatele může být kvůli množství funkcí příliš složitý.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru měsíčně.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Jira
Nejčastěji používané softwarovými týmy
Jira je jedním z nejlepších nástrojů pro moderní digitální pracoviště, přizpůsobený pro hladkou spolupráci a plnění úkolů. Tato platforma pro digitální pracoviště poskytuje širokou škálu zobrazení, jako jsou tabule, seznamy, kalendáře a časové osy, které týmům umožňují plánovat a bezchybně realizovat projekty. ✨
Díky širokému výběru formulářů, šablon a personalizovaných pracovních postupů zvyšuje Jira efektivitu a zefektivňuje řízení práce. Pomocí tabulek Scrum můžete rozdělit složité projekty na menší úkoly nebo pomocí tabulek Kanban pomoci týmům vizualizovat pracovní postupy.
Jira usnadňuje týmům spolupráci na vývoji softwaru. Díky funkci Jira Product Discovery mohou týmy shromažďovat a upřednostňovat nápady, aby se mohly soustředit na nejvýznamnější příležitosti.
Nejlepší funkce Jira
- Určeno pro týmy zabývající se vývojem softwaru
- Uživatelsky přívětivé (zejména pro softwarové týmy)
- Integruje se s nástroji jako Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets a GitHub pro lepší interní komunikaci.
- Nabízí řadu možností zobrazení napříč platformou pro řízení projektů.
Omezení Jira
- Jeho používání může být ve srovnání s jinými řešeními pro digitální pracoviště obtížné naučit se.
- Chybí možnosti pro řízení marketingového týmu
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jira
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
3. Kissflow
Nejlepší low-code platforma
Kissflow je řešení pro digitální pracoviště, které vám umožní spravovat týmy a pracovní postupy bez nutnosti znalostí programování nebo s minimálními znalostmi, díky čemuž je tento software velmi uživatelsky přívětivý.
Kissflow se řídí zásadou Keep It Simple and Straightforward (KISS) a pomáhá vám navrhovat, automatizovat a spravovat pracovní postupy v různých odděleních a odvětvích, včetně financí, marketingu, lidských zdrojů, řízení projektů atd.
Pokud žádná předem připravená šablona neodpovídá vašim potřebám, použijte jednoduché nástroje typu drag-and-drop bez nutnosti programování k vytvoření zcela nového pracovního postupu nebo využijte Application Builder k zefektivnění tvorby aplikací. Navíc máte také možnost vyvíjet aplikace pomocí vlastního programování pro složitější požadavky. ?
Nejlepší funkce Kissflow
- K vytváření a správě pracovních postupů není nutné žádné programování.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro nástroje řízení projektů
- Předem připravené zprávy a metriky
- Tvorba aplikací bez nutnosti programování a s minimálními požadavky na programování
- Integrace s nástroji jako Gmail, Slack a Dropbox
- Stovky předem připravených šablon digitálních pracovních prostorů
Omezení Kissflow
- Reporting a analytické přehledy jsou u větších formulářů obtížnější na správu.
- Omezené možnosti zákaznické podpory a zpožděné odpovědi
Ceny Kissflow
- Základní: Cena začíná na 1 500 USD/měsíc za omezené funkce
- Enterprise: Individuální ceny za všechny funkce
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
4. Bitrix24
Většina funkcí pro digitální spolupráci
Bitrix24 nabízí všechny funkce, které najdete v jiných nástrojích pro digitální pracoviště, což z něj činí software s jednou z nejrozsáhlejších sad funkcí pro spolupráci na trhu. Díky mnoha vizualizačním funkcím a výkonným nástrojům pro správu úkolů můžete snadno sledovat průběh svého projektu.
Využijte možnosti jako telefonní software, instant messaging, e-maily a videohovory, abyste zůstali v úzkém kontaktu se svým týmem. Navíc je k dispozici interní aplikace pro sociální média pro oznámení v rámci celé společnosti. ?
Můžete také ušetřit čas na opakujících se úkolech jejich automatizací nebo použít plně přizpůsobitelné Kanban tabule a tisknutelné Ganttovy diagramy k vizualizaci řízení projektů a sdílení vaší vize s týmem. Funkce drag-and-drop usnadňují přizpůsobení správy úkolů za běhu, zejména jako vizuální pracoviště.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Plně přizpůsobitelné
- Automatizace úkolů
- Široký výběr funkcí pro digitální spolupráci
- Snadné sdílení dokumentů
- Komunikace je zjednodušena díky instant messagingu a videohovorům.
Omezení Bitrix24
- Mírně obtížná navigace
- Rozhraní může působit přeplněným dojmem kvůli přílišnému množství funkcí.
Ceny Bitrix24
- Základní: 49 $/měsíc za pět uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc za 50 uživatelů
- Professional: 199 $/měsíc za 100 uživatelů
- Enterprise 250: 399 $/měsíc za 250 uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 700 recenzí)
5. TruGrid
Nejlepší pro digitální bezpečnost
TruGrid umožňuje vašemu týmu pracovat z jakéhokoli zařízení bez obav z vystavení kancelářské sítě hrozbám přes internet, což z něj činí ideální platformu pro digitální bezpečnost. Tento software zajišťuje, že vaše vzdálená připojení k počítači zůstanou bezpečná a nelze je snadno hacknout, na rozdíl od VPN, která je zranitelná vůči útokům ransomwaru.
Funkce SecureRDP pomáhá zaměstnancům bezpečně přistupovat k jejich kancelářským počítačům a vzdáleným pracovním plochám. Software funguje na principu Zero Trust, který blokuje přenos dat mezi vzdálenými uživateli a firemními sítěmi, aby zabránil ransomwaru. Díky tomu není nutné vystavovat se riziku firewallu. ?
TruGrid také zahrnuje cloudové ověřování, což znamená, že přístup do podnikových sítí mají pouze předem ověřená připojení. Software navíc funguje jako ochranný cloudový štít, který účinně blokuje cílené síťové útoky. ?
Nejlepší funkce TruGrid
- Zabezpečený přístup ke službám vzdálené plochy
- Zabezpečený přístup k DaaS, VDI a hostingu
- Bezpečná práce na dálku bez VPN
- Ochrana Zero Trust
- Implementace trvá pouze jeden den.
- Pro přístup k síti je vyžadováno ověření.
Omezení TruGrid
- Chat je rychlejší než bezplatná telefonní linka
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny TruGrid (SecureRDP)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele/10 počítačů
- Business: 15 $/měsíc od 10 uživatelů/neomezený počet počítačů
- Poskytovatelé služeb: K dispozici po podání žádosti o partnerské ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze TruGrid
- Slashdot: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
6. Slack
Nejlepší aplikace pro digitální komunikaci
V současné době se Slack stal preferovanou volbou pro instant messaging v rámci týmů. Tento software se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním, takže noví členové týmu se mohou rychle a snadno naučit, jak s ním pracovat.
Slack vám umožňuje vytvářet kanály pro jednotlivé týmy a projekty, aby se zjednodušila komunikace. Kromě chatování v reálném čase můžete posílat hlasové zprávy a uskutečňovat videohovory pro skupiny až 14 osob. ✉️
Tento software také nabízí úložiště souborů, do kterého může váš tým přidávat soubory ze svých počítačů nebo se připojit ke službám jako OneDrive a Google Drive. Kromě toho můžete pomocí nástroje Canvases sdílet nápady se svým týmem prostřednictvím poznámek nebo přehledů projektů.
Nejlepší funkce Slacku
- Integrace s aplikacemi pro uznání týmu
- Pokročilé funkce, jako jsou boti a kanály
- Diskusní vlákna udržují diskuse přehledné
- Snadné použití
Omezení aplikace Slack
- Oznámení o zprávách se někdy nezobrazují
- Oznámení o zmínkách jsou zpožděná
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
7. Axero Solutions
Nejlepší pro intranet zaměstnanců
Pokud hledáte nejlepší intranetový software pro zaměstnance, nehledejte nic jiného než Axero Solutions – umožňuje členům týmu synchronizovat soubory a sdílet dokumenty v jednom centrálním hubu. ?
Axero se integruje s nástroji jako Microsoft 365, Google Workspace, Zoom a Dropbox, aby zefektivnilo řízení projektů. Umožňuje také bezpečně ukládat digitální obsah a snadno jej vyhledávat prostřednictvím webového rozhraní, mobilní aplikace nebo přístupného REST API.
Spolupráce v týmu je zjednodušena díky diskusním fórům, instant messagingu, komentářům a integraci s oblíbenými aplikacemi. Správa úkolů je ještě jednodušší díky zmínkám v reálném čase, společné editaci a zpětné vazbě o postupu, která udržuje váš tým v obraze. ⌛
Všechny přidělené úkoly jsou uloženy ve vaší intranetové síti, takže se k nim můžete kdykoli vrátit.
Nejlepší funkce Axero
- Komplexní řešení
- Uživatelsky přívětivý
- Integrace s oblíbenými nástroji
- Zahrnuje tvorbu obsahu na míru.
- Hladká komunikace s celým týmem
Omezení Axero
- Příležitostné poruchy mohou způsobit ztrátu obsahu.
- Nedostatečná flexibilita v konfiguracích widgetů
Ceny Axero
- Cenové nabídky pro úrovně Standard, Business a Enterprise jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Axero
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
8. Robin
Většina funkcí pro hybridní týmovou spolupráci
Pomocí aplikace Robin zvýšíte flexibilitu pracoviště tím, že umožníte svému týmu pracovat jak z kanceláře, tak z domova. ?️
Otevřete aplikaci Robin a získejte přístup k mapě kanceláře v reálném čase, rezervujte si stůl a sdílejte tyto informace se svým týmem pro lepší koordinaci. V zobrazení Pracovní týden může tým vidět, kdo je v kanceláři a jaké aktivity jsou naplánovány na daný týden.
Můžete také nastavit pravidla pro návštěvy kanceláře, která jsou snadno přístupná na mobilních zařízeních nebo počítačích, aby vaši zaměstnanci věděli, co od hybridní práce očekáváte. Rezervace zasedacích místností je snadná díky kontrole dostupnosti místností a plánování schůzek pomocí jednoduché integrace kalendáře. ?️
Nejlepší funkce Robin
- K dispozici je mobilní aplikace.
- Integrace Slack a Teams
- Rezervace místností předem
- K dispozici jsou analytické údaje o pracovišti.
Omezení Robin
- Potíže při rezervaci schůzek
- Příležitostné poruchy
Ceny Robin
- Starter: Zdarma až pro 15 uživatelů
- Tým: Kontaktujte obchodní tým
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Robin
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
9. Kintone
Většina funkcí pro týmový workflow
Kintone je přizpůsobitelná platforma pro správu pracovních postupů týmu. Od správy dat po sledování úkolů a komunikaci vám Kintone pomáhá centralizovat a organizovat vaši práci s minimálním úsilím.
Sledujte důležité údaje na jednom místě a mějte je k dispozici pro referenci, kdykoli komunikujete s týmem. Toto digitální pracoviště disponuje cloudem, kde mohou všichni členové týmu sdílet data nebo převádět tabulky do databází, které jsou k dispozici pro zjednodušení spolupráce. ?
Pomocí jednoduché funkce drag-and-drop můžete navrhovat přizpůsobené pracovní postupy. Tato platforma vám navíc pomáhá automatizovat opakující se úkoly pomocí automatických předávek, naplánovaných oznámení a přizpůsobených připomínek. Všechny projekty a procesy jsou viditelné pro všechny na jediném dashboardu, což usnadňuje jejich sledování.
Nejlepší funkce Kintone
- Data přístupná z jakéhokoli zařízení
- Jednoduché rozhraní typu drag-and-drop
- Centralizovaný pracovní postup pro digitální pracoviště
- Integruje se s několika nástroji, jako jsou Gmail, Slack a Dropbox.
Omezení Kintone
- Mobilní verze není tak uživatelsky přívětivá jako verze pro stolní počítače.
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů
Ceny Kintone
- 24 $/měsíc na uživatele, minimálně pět uživatelů (120 $/měsíc)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
10. AvePoint
Nejlepší pro týmy používající Microsoft 365
Pokud vaše firma využívá Microsoft 365, AvePoint je pro vás tím nejlepším řešením pro digitální pracoviště. AvePoint vám umožňuje efektivně spravovat, migrovat a vylepšovat spolupráci v rámci Office 365, a to vše prostřednictvím komplexního řešení Microsoft Teams.
Tato platforma je ideální pro optimalizaci provozu softwaru jako služby (SaaS). Usnadňuje hladkou integraci obsahu, komunikace a informací z různých služeb Office 365 v moderním pracovním prostoru hostovaném v cloudu. ☁️
Díky funkci Cloud Management od AvePoint získáte možnost efektivně dohlížet na cloudové aplikace a optimalizovat je, čímž zajistíte jak bezpečnost, tak produktivitu. Tato úroveň kontroly se vztahuje na auditní reporty, migraci obsahu, bezpečné sdílení obsahu a plynulou synchronizaci obsahu mezi různými nájemci Microsoft 365.
Nejlepší funkce AvePoint
- Jednoduchá migrace
- Snadné použití
- Moduly můžete přidávat podle svých potřeb.
Omezení AvePoint
- Modul AvePoint GA může být obtížné používat.
- Integrace není dostatečně rychlá
Ceny AvePoint
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze AvePoint
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 recenze)
Za hranicemi kanceláře: Dosáhněte excelence s 10 nejlepšími softwarovými produkty pro digitální pracoviště
Ať už provozujete malou nebo velkou společnost, použití těchto 10 špičkových softwarových nástrojů pro digitální pracoviště pomůže vaší organizaci fungovat hladce, i když vaši zaměstnanci upřednostňují práci na dálku.
Potřebujete univerzální řešení? Vyzkoušejte ClickUp, pokud chcete zvýšit celkovou produktivitu svého digitálního týmu. Spolupracujte digitálně v reálném čase bez zpoždění, snadno přidělujte a sledujte úkoly, plánujte schůzky a sdílejte nápady na přizpůsobitelných tabulkách. S tímto softwarem můžete dělat téměř cokoli. ?