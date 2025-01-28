10 nejlepších aplikací pro plánování práce pro týmy v roce 2025 (bezplatné i placené)

Na moderních pracovištích týmy neustále hledají inovativní způsoby, jak zvýšit produktivitu, zefektivnit komunikaci a zajistit hladkou koordinaci. Aplikace pro plánování jsou dokonalým řešením, jak zvládnout chaos v pracovním rozvrhu a optimalizovat efektivitu celého týmu.
Od plynulého přidělování úkolů a aktualizací v reálném čase až po chytrá oznámení a integrační funkce – náš pečlivě sestavený seznam aplikací pro plánování práce vám zaručí, že najdete tu, která bude perfektně vyhovovat pracovnímu postupu vašeho týmu.
S tímto vědomím jsme sestavili tento komplexní přehled 10 nejvýkonnějších a nejvíce uživatelsky přívětivých aplikací pro plánování práce, které jsou navrženy tak, aby uspokojily všechny vaše potřeby v oblasti řízení týmu.
Co byste měli hledat v aplikacích pro plánování práce?
Při výběru správné aplikace pro plánování práce pro váš tým je třeba zvážit několik klíčových faktorů, aby byla zajištěna hladká integrace do vašeho pracovního postupu.
- Snadné použití: Složitá aplikace pro plánování práce s náročnou křivkou učení může bránit produktivitě a způsobit frustraci mezi členy týmu.
- Robustní komunikační funkce: Efektivní týmová spolupráce je nezbytná pro každý úspěšný projekt. Hledejte nástroj, který usnadňuje plynulou interakci mezi členy týmu a umožňuje sdílení souborů, přidávání komentářů a aktualizace v reálném čase.
- Možnosti přizpůsobení: Potřebujete aplikaci, která je dostatečně flexibilní, aby vyhovovala rozvrhům vašich zaměstnanců a jejich jedinečným potřebám.
- Hladká integrace: Nejlepší software pro plánování úkolů spolupracuje s dalšími nezbytnými nástroji, které váš tým používá, jako jsou jiné plánovací softwary, platformy pro správu projektů, kalendářové aplikace a aplikace pro zasílání zpráv.
- Mobilní přístupnost: Hledejte aplikaci pro plánování práce, která nabízí spolehlivou mobilní aplikaci, díky níž mohou členové týmu zůstat v obraze a provádět nezbytné změny ve svém pracovním plánu i na cestách.
Pečlivým zvážením těchto faktorů můžete učinit informované rozhodnutí a vybrat nejlepší aplikace pro plánování zaměstnanců, které budou v souladu s jejich rozvrhy, a tím zvýšit produktivitu, komunikaci a spolupráci celého týmu.
10 nejlepších aplikací a nástrojů pro plánování práce, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy a firmy všech velikostí. Výkonný kalendář je dokonalým organizačním nástrojem, který umožňuje vizualizovat cíle týmu a pracovní plány na jednom místě. Jako bezplatný software pro plánování práce nabízí také knihovnu šablon plánů, které lze snadno přizpůsobit požadavkům na plánování zaměstnanců.
Zavedení nástroje pro plánování projektů, jako je ClickUp, posune efektivitu vaší společnosti na novou úroveň a zlepší celkovou produktivitu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky zobrazení kalendáře v aplikaci ClickUp můžete mít plný přehled o svém rozvrhu a nákladech na pracovní sílu, filtrovat zobrazení úkolů a stanovovat priority svých úkolů.
- V aplikaci ClickUp mohou členové týmu nastavit připomenutí důležitých úkolů, aby už nikdy nezmeškali důležité termíny.
- ClickUp umožňuje týmům plánovat týdenní směny dopředu a usnadňuje výpočet placených hodin pomocí šablony ClickUp Employee Schedule Template.
- ClickUp se hladce integruje s Google Kalendářem a dalšími nástroji, které zjednodušují plánování času a rozdělování pracovního vytížení.
- ClickUp nabízí několik šablon pracovních plánů přizpůsobených vašemu konkrétnímu procesu plánování, od týmových plánů po denní plánovače a osobní akční plány.
- ClickUp nabízí zobrazení Ganttova diagramu pro vizualizaci práce a plánování zaměstnanců pomocí jednoduché akce drag-and-drop.
Omezení ClickUp
- Seznámení se s rozsáhlým seznamem funkcí aplikace ClickUp může chvíli trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: K dispozici jsou individuální ceny
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Lidskost
Humanity je platforma pro plánování, kterou využívá více než 175 000 podniků jako samostatné řešení pro správu obchodních operací, jako je zpracování plánovacího procesu, mzdových nákladů, směn, dostupnosti a žádostí o volno.
Společnost Humanity, kterou v roce 2020 převzala společnost TCP Software, pomáhá vedoucím pracovníkům sledovat mzdové náklady a řídit rizika související s dodržováním předpisů. Aplikace také umožňuje zaměstnancům efektivně plánovat svůj čas, vyměňovat si směny a žádat o volno.
Nejlepší funkce aplikace Humanity
- Řešení pro plánování zaměstnanců podle poptávky
- Přizpůsobitelná pravidla a okamžitá upozornění na konflikty zajišťují dodržování pracovněprávních předpisů.
- Mobilní správa směn pro plánování a sledování směn na cestách
- Integrace s nejlepšími aplikacemi pro plánování, platformami pro správu lidského kapitálu (HCM) a kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar.
- Funkce časomíry pro sledování docházky zaměstnanců a prevenci podvodů (zaměstnanci nechávají své kolegy, aby za ně zaznamenávali docházku).
- K dispozici je bezplatná zkušební verze tohoto plánovacího softwaru.
Lidské omezení
- Žádná funkce pro rozdělení směn
- Krátké opakující se směny je těžší naplánovat než delší směny.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než aplikace pro stolní počítače.
- Push notifikace mohou být příliš rušivé
Ceny Humanity
- Kontaktujte Humanity pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků Humanity
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
3. Shiftboard ScheduleFlex
Vzhledem k rostoucí poptávce po softwaru pro plánování, který je přátelský k zaměstnancům, Shiftboard maximalizuje proces plánování zaměstnanců tím, že usnadňuje pokrytí směn a zvyšuje celkovou efektivitu firem. Tato aplikace pro plánování práce, založená v roce 2008, se zaměřuje na pomoc organizacím při budování flexibilní pracovní síly a plánování směn pro maximální pokrytí a spokojenost zaměstnanců.
Nejlepší funkce Shiftboard ScheduleFlex
- Umožňuje flexibilní automatizaci plánování
- Nabízí efektivní nástroje pro plánování poptávky po pracovní síle.
- Poskytuje řešení pro správu dovolených a docházky.
- Agilní řízení změn a funkce pro proaktivní zapojení zaměstnanců
- Propojuje se s platformami třetích stran pomocí plochých souborů, otevřeného API a předem připravených integračních systémů.
- Inteligentní návrhy plánování pomocí optimalizačního modulu
- Kalkulačka návratnosti investic do softwaru pro plánování zaměstnanců
Omezení aplikace Shiftboard ScheduleFlex
- Směny se automaticky neaktualizují, pokud je několikrát neobnovíte.
- Obtížnost při plánování delších směn
- Vytváření vlastních reportů může být ve srovnání s jinými aplikacemi pro plánování práce trochu obtížné.
Ceny Shiftboard ScheduleFlex
- Podniky: Požádejte o demo, abyste mohli mluvit s týmem Shiftboard ScheduleFlex a získat cenovou nabídku.
- Enterprise Plus: Požádejte o demo, abyste mohli mluvit s týmem Shiftboard ScheduleFlex a získat cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků Shiftboard ScheduleFlex
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. FindMyShift
FindMyShift je nástroj pro plánování pracovního rozvrhu, který pomáhá organizacím spravovat žádosti o směny, komunikovat a řídit zaměstnance odkudkoli. Aplikace je užitečná pro sledování docházky, plánování směn, sledování mzdových nákladů, spolupráci v týmu a další.
Nejlepší funkce FindMyShift
- Automatické připomenutí a oznámení o směnách usnadňují koordinaci rozvrhů více zaměstnanců.
- Funkce sledování času pro sledování odpracovaných hodin zaměstnanců
- Požádejte snadno o volno na FindMyShift
- K dispozici je proces plánování pomocí drag-and-drop.
Omezení FindMyShift
- Strmá křivka učení
- K optimalizaci plánů mohou být občas zapotřebí další rozšíření tabulek.
- Nekompatibilita s zařízeními Apple
Ceny FindMyShift
- Zdarma: 0 $
- Starter: 21 $/tým/měsíc
- Podnikání: 33 $/tým/měsíc
- Enterprise: 59 $/tým/měsíc
Hodnocení zákazníků FindMyShift
- G2: 4,8/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
5. Deputy
Deputy usnadňuje komunikaci o pracovním vytížení, plánování zaměstnanců a udržování pořádku. Tento software zefektivňuje administrativní práci pouhými několika kliknutími, takže se vy a váš tým můžete soustředit na práci, na které záleží.
Nejlepší funkce aplikace Deputy
- Hladká integrace s různými softwary pro POS, HR, mzdy a plánování zaměstnanců.
- Mobilní verze aplikace pro plánování rozvrhů zaměstnanců na cestách
- Intuitivní rozhraní, díky kterému je plánování zaměstnanců hračkou
- Komunikace mezi týmy v reálném čase
- Nástroje pro evidenci pracovní doby a časomíry pro plánování směn
- Nabízí 31denní bezplatnou zkušební verzi.
Omezení aplikace Deputy
- Nepříliš uživatelsky přívětivá paleta barev, která může způsobit namáhání očí.
- Funkce plánování založená na příjmech má občasné potíže.
Ceny aplikace Deputy
- Plánování: 3,50 $/uživatel/měsíc
- Čas a docházka: 3,50 $/uživatel/měsíc
- Premium: 4,90 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení nebo zákaznickou podporu pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 680 recenzí)
6. ZoomShift
ZoomShift je aplikace pro plánování rozvrhů zaměstnanců, která mění způsob, jakým firmy řídí své zaměstnance. Díky funkcím pro automatizaci žádostí o volno, rozvrhů a směnných plánů ušetří manažeři, kteří tuto aplikaci používají, čas ve srovnání s ručním prováděním těchto úkolů.
Nejlepší funkce ZoomShift
- Snadné plánování směn a výměny
- K dispozici je také mobilní verze aplikace pro plánování.
- Vytvářejte a spravujte rozvrhy zaměstnanců současně.
- Alarmy připomínající schůzky
- Robustní bezplatná zkušební verze
- Funkce časomíry
Omezení aplikace ZoomShift
- Ve srovnání s jinými aplikacemi pro plánování zaměstnanců není k dispozici mnoho přizpůsobitelných funkcí.
- Pro tuto aplikaci pro plánování není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny ZoomShift
- Začátečník: 2 $/člen týmu/měsíc
- Premium: 4 $/člen týmu/měsíc
- Podniky: Domluvte si ukázku a požádejte o individuální cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků ZoomShift
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
7. Calendly
Calendly je aplikace pro plánování práce, která týmům pomáhá efektivně plánovat a organizovat schůzky. Aplikace umožňuje uživatelům snadno rezervovat schůzky tím, že zkontroluje dostupnost zaměstnanců v kalendáři druhé strany, čímž se sníží počet e-mailů při hledání vhodného termínu. Calendly také umožňuje uživatelům omezit počet naplánovaných událostí za den, přidat časovou rezervu a kontrolovat délku schůzek.
Nejlepší funkce Calendly
- Přizpůsobené odkazy na plánování
- Hladká integrace s různými pracovními nástroji, jako jsou Zoom, Salesforce, Hubspot a další.
- Možnost přizpůsobit schůzky podle dostupnosti zaměstnanců
- Snadné rezervování schůzek prostřednictvím sdíleného kalendáře
- Silná integrace s Kalendářem Google
- K dispozici je bezplatná zkušební verze a bezplatný základní tarif.
Omezení Calendly
- Některé funkce nejsou v mobilní verzi k dispozici.
- Obtížnost úpravy jednorázových schůzek
Ceny Calendly
- Základní: Vždy zdarma
- Essential: 8 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 12 $/pracovní místo/měsíc
- Týmy: 16 $/pracovní místo/měsíc
Hodnocení zákazníků Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Calendly!
8. WorkTime
WorkTime je aplikace pro plánování práce, která upřednostňuje soukromí zaměstnanců a zároveň plynule sleduje aktivity týmu a monitoruje úspěchy. S aplikací WorkTime mohou zaměstnavatelé zlepšit sledování produktivity a vytvořit atmosféru kanceláře bez ohledu na vzdálenost.
Nejlepší funkce aplikace WorkTime
- Sledování nečinnosti a aktivního času zaměstnanců
- Cenově dostupné ve srovnání s jinými aplikacemi pro plánování
- Zvyšuje soukromí zaměstnanců tím, že zabraňuje pořizování snímků obrazovky a nahrávání obsahu aplikace kalendáře.
- Hodnotící zprávy pro zvýšení zapojení zaměstnanců
- Sledování aktivit – zejména pro zaměstnance pracující na dálku
Omezení WorkTime
- Strmá křivka učení
- Přizpůsobení zpráv o pracovním rozvrhu zaměstnanců může být obtížné.
Ceny WorkTime
- Zdarma: 0 $
- Základní: 5,99 $/měsíc/zaměstnanec
- Premium: 7,99 $/měsíc/zaměstnanec
- Podnik: 9,99 $/měsíc/zaměstnanec
Hodnocení zákazníků WorkTime
- G2: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
9. Sling
Sling je aplikace pro plánování pracovníků, která pomáhá organizacím sledovat směny svých zaměstnanců, zvyšovat produktivitu a snižovat absenci. Díky funkci interní týmové komunikace mohou vaši zaměstnanci zaznamenat výrazný nárůst produktivity.
Nejlepší funkce aplikace Sling
- Zprávy pro členy týmu přímo v aplikaci
- Velmi intuitivní platforma
- Snadné přidělování úkolů
- Hladké sledování pracovní doby zaměstnanců
Omezení Sling
- Přetížení oznámení
- Obtížnost filtrování konverzací
Ceny Sling
- Zdarma: 0 $
- Premium: 1,70 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 3,40 $/uživatel/měsíc
Hodnocení zákazníků Sling
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
10. 7shifts
7Shifts je aplikace pro plánování pro restaurace, která umožňuje efektivnější fungování díky intuitivnímu plánování a sledování času, což zefektivňuje komunikaci a optimalizuje výsledky. 7Shifts funguje jako komplexní platforma pro správu zaměstnanců restaurací – od náboru a školení personálu až po plánování a správu práce.
Nejlepší funkce aplikace 7shifts
- Komunikace v rámci aplikace
- Reagující zákaznická podpora
- Sledovatelné rozvrhy zaměstnanců
- Snadné plánování směn a žádostí o volno
Omezení aplikace 7shifts
- Žádné tlačítko pro úpravy
- Omezené funkce pro plánování práce v bezplatném tarifu
Ceny 7shifts
- Comp: Zdarma
- Entrée: 29,99 $/měsíc/lokace (maximálně 30 zaměstnanců)
- The Works: 69,99 $/měsíc/lokalita pro neomezený počet zaměstnanců
- Gourmet: 135 $/měsíc/lokalita pro neomezený počet zaměstnanců
Hodnocení zákazníků 7shifts
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
Využijte aplikaci pro plánování práce a zvyšte produktivitu svého týmu
V oblasti aplikací pro plánování práce je ClickUp králem! Jeho intuitivní rozhraní zjednodušuje úkoly, zajišťuje hladkou spolupráci a umožňuje bezkonkurenční plánování práce. S ClickUpem mohou organizace uvolnit produktivitu a harmonii pracovního toku. Začněte s ClickUpem ještě dnes!