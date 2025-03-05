11 nejlepších bezplatných nástrojů pro tvorbu rozvrhů pro rok 2025 (bezplatné i placené)

Je 10 hodin dopoledne a váš den už má chaotický začátek. Mezi hromadou úkolů a kalendářem plným schůzek, které na sebe navazují, se zdá nemožné udržet se v tempu.
Spolehlivý nástroj pro tvorbu rozvrhů může tuto každodenní hádanku proměnit v hladký proces.
Ačkoli trh zaplavují prémiové nástroje pro tvorbu rozvrhů, chytré plánování nemusí být drahé. Některé bezplatné alternativy jsou dostatečně výkonné, aby mohly konkurovat svým placeným protějškům.
Tento blogový příspěvek představuje 11 bezplatných nástrojů pro tvorbu rozvrhů, které vynikají svou jednoduchostí, přizpůsobivostí a praktickými funkcemi (🍪 včetně bonusových šablon rozvrhů). Pojďme na to! 💪🏼
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp ( Nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných plánů a správu úkolů)
- Calendly (nejlepší pro automatické plánování schůzek a schůzek s klienty)
- Google Calendar (nejlepší pro společné plánování týmů a integraci s Google Workspace)
- Asana (nejlepší pro správu plánů projektů a koordinaci týmů)
- HubSpot (nejlepší pro plánování zaměřené na prodej a správu zákaznické cesty)
- Canva (nejlepší pro vizuální návrh rozvrhů a plánování obsahu)
- ZoomShift (nejlepší pro správu směn zaměstnanců a kontrolu mzdových nákladů)
- Google Sheets (nejlepší pro vytváření vlastních rozvrhů a plánování na základě dat)
- Sling (nejlepší pro plánování rozvrhů zaměstnanců malých podniků a komunikaci v týmu)
- Homebase (nejlepší pro komplexní řízení malých podniků)
- Doodle (nejlepší pro rychlou koordinaci schůzek na základě konsensu)
Co je to nástroj pro tvorbu rozvrhů?
Nástroj pro tvorbu rozvrhů je určen k zefektivnění procesu organizování úkolů, událostí nebo rozvrhů hodin. Umožňuje jednotlivcům i týmům efektivně plánovat svůj čas a zajistit, aby každý závazek našel své místo.
Když použijete nástroj pro tvorbu rozvrhů k vytvoření týdenního rozvrhu na , získáte kontrolu nad svým časem a snížíte zbytečný stres. Vše je přehledně uspořádáno na jednom místě, což usnadňuje soustředění a udržuje produktivitu.
Výhody používání nástroje pro tvorbu rozvrhů
Nástroj pro tvorbu plánů nabízí několik klíčových výhod, které vám pomohou zvládnout projektové řízení. Mezi ně patří:
- Optimalizované přidělování zdrojů: Strategické přidělování času a zdrojů každému úkolu pomáhá zabránit zbytečné námaze a udržuje vše v správném směru.
- Plánování bez konfliktů: Přehledný přehled úkolů a schůzek pomáhá předcházet překrývání a omezuje změny na poslední chvíli.
- Funkce šetřící čas: Používání nástrojů typu drag-and-drop, připomenutí a automatizace minimalizuje čas potřebný na plánování a maximalizuje produktivitu.
- Přesné záznamy: Vedení podrobného protokolu všech změn pomáhá sledovat pokrok a zajistit dodržování předpisů.
- Efektivní komunikace: Sdílení plánů projektů n u zajišťuje soulad a informovanost týmů, takže všichni pracují na společných cílech bez zmatků.
- Flexibilní úpravy: Rychlá úprava plánů vám umožní přizpůsobit se neočekávaným změnám, aniž by došlo k narušení vašeho pracovního postupu.
- Organizované struktury: Eliminace dohadů díky jasnému plánování vám pomůže řešit úkoly s jistotou a soustředěním.
💡 Tip pro profesionály: Do svého rozvrhu přidejte krátké přestávky nebo rezervní čas, abyste mohli načerpat energii a efektivně zvládnout neočekávané zpoždění.
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu rozvrhů?
Výběr správného nástroje pro tvorbu rozvrhů závisí na funkcích, které vám usnadní a zefektivní plánování. Hledejte nástroje, které nabízejí:
- Prioritizace úkolů: Dobrý nástroj pro tvorbu plánů vám pomůže organizovat úkoly podle důležitosti, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Vizuální zobrazení kalendáře: Přehledné a snadno čitelné rozvržení usnadňuje sledování denních, týdenních nebo měsíčních plánů na první pohled.
- Automatická připomenutí: Díky upozorněním nikdy nezmeškáte schůzku, úkol ani termín, což vám usnadní soustředění a zvýší vaši produktivitu.
- Funkce pro spolupráci: Sdílené kalendáře a nástroje pro plánování umožňují týmům snadnou koordinaci, zabraňují konfliktům schůzek n u a zlepšují komunikaci.
- Přizpůsobitelné šablony: Předem navržené rozvrhy umožňují rychlé nastavení, zatímco nastavitelné možnosti vám umožňují přizpůsobit plány vašim konkrétním potřebám.
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu rozvrhů
Najít ten správný nástroj pro tvorbu rozvrhů může být obtížné, když je na výběr tolik možností. Dobrou zprávou je, že je nemusíte všechny sami testovat.
Shromáždili jsme nejlepší nástroje, které usnadňují plánování, jsou efektivní a přizpůsobené vašim potřebám. Pojďme je prozkoumat a najít ten pravý pro vás! 👇
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných plánů a správu úkolů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která jednotlivcům i týmům nabízí intuitivní způsob vyhledávání, vytváření a správy plánů.
Jeho všestranné funkce uspokojí nejrůznější potřeby, od plánování denních rutin až po řízení rozsáhlých společných projektů, což z něj činí ideální volbu pro všechny, kdo hledají bezplatné a přizpůsobitelné řešení pro tvorbu plánů.
ClickUp Calendar
Kalendář ClickUp hladce integruje vaše úkoly a rozvrh a poskytuje ucelený přehled o vašem dni. Propojením vašeho stávajícího kalendáře můžete využívat funkce, jako je podpora více časových pásem a automatické blokování času pro prioritní úkoly, a to vše na jedné platformě.
Tato integrace usnadňuje efektivní plánování a zajišťuje soulad mezi schůzkami, plány týmů a dokončováním úkolů.
Například student vysoké školy, který musí zvládnout několik termínů odevzdání úkolů, může vytvořit úkoly ClickUp Tasks pro každý úkol n , nastavit termíny odevzdání a přetahovat tyto úkoly v kalendáři, aby upravil priority, když se změní jeho pracovní zátěž.
Podobně může malý tým plánující uvedení produktu na trh použít kalendář k naplánování termínů, přidání milníků a zajištění souladu schůzek s klíčovými daty. Díky informacím o plánování založeným na umělé inteligenci může tato šikovná funkce dokonce navrhovat úkoly a schůzky na základě vašich priorit a nevyřízených úkolů.
Díky integrovaným nástrojům ClickUp jsou schůzky efektivnější. Například profesor, který pořádá pravidelné studijní skupiny, může pomocí ClickUp Meetings nastavit týdenní schůzky.
ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain
Zasekáváte se s psaním poznámek uprostřed nabitého rozvrhu? Přidejte do schůzek AI Notetaker od ClickUp , abyste mohli zaznamenávat shrnutí, úkoly a klíčové detaily do přehledně strukturovaných soukromých dokumentů ClickUp Docs. Navíc integrovaný AI asistent ClickUp Brain vám pomůže proměnit tyto úkoly v úkoly prostřednictvím ClickUp Tasks, včetně přiřazených osob, termínů a závislostí. Už žádné hektické sledování schůzek, jen hladký průběh.
Například nezávislý spisovatel, který pracuje pro více klientů, může pomocí seznamů úkolů rozdělit projekty na menší kroky, jako je výzkum, návrh a úpravy. Tím zajistí jasné termíny, organizované pracovní postupy a snadné sledování pokroku.
Integrace kalendáře ClickUp
Integrace ClickUp Calendar vám umožňuje synchronizovat rozvrhy mezi počítačem, Google Calendar, Outlookem nebo iCloudem, takže už nikdy nezmeškáte důležitou schůzku nebo termín.
Pracující profesionálové mohou synchronizovat své úkoly s Kalendářem Google, aby dostávali připomenutí prezentací pro klienty a zároveň měli přehled o osobních závazcích, jako jsou návštěvy u lékaře – vše na jednom místě.
⚡️ Archiv šablon: ClickUp nabízí spoustu bezplatných šablon, které vám pomohou rychle a efektivně nastavit rozvrhy. Pro individuální plánování vám šablona ClickUp Schedule Blocking Template z kategorie „ “ umožňuje přidělit vyhrazené časové bloky pro soustředěné úkoly a zajistit tak maximální produktivitu.
Pro týmy zjednodušuje šablona ClickUp Team Schedule Template společné plánování tím, že organizuje odpovědnosti a termíny v přehledném a strukturovaném formátu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte stav úkolů (např. úkoly k provedení, úkoly v procesu, dokončené úkoly) přímo ve svém rozvrhu, abyste zajistili, že všichni budou na stejné vlně.
- Pomocí připomínek ClickUp můžete naplánovat aktualizace úkolů, termíny projektů nebo následné kroky. Synchronizujte je mezi zařízeními a přijímejte oznámení ve formátu, který vám vyhovuje, například e-maily nebo mobilní upozornění.
- Přiřaďte úkolům v ClickUp priority, aby důležité termíny měly přednost před méně důležitými.
- Sdílejte svůj kalendář s ostatními, aby byli všichni v obraze, a provádějte úpravy v reálném čase.
- Sledujte čas strávený úkoly a schůzkami přímo ve svém rozvrhu pomocí ClickUp Time Tracking, který poskytuje jasnější přehled o produktivitě.
- Přidejte do úkolů vlastní pole ClickUp, jako je umístění nebo konkrétní pokyny, abyste mohli lépe sledovat a organizovat svůj rozvrh ( ).
Omezení ClickUp
- Na komplexní okno úkolů a schůzek si možná budete muset chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Abychom vám přiblížili rozsáhlé možnosti ClickUp, podívejme se na případ společnosti RevPartners. Tato organizace zkrátila pomocí ClickUp dobu dodání projektů o 64 % díky přizpůsobitelným pracovním postupům, automatizacím a šablonám plánů, které zjednodušily správu a přinesly lepší výsledky.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si připomenutí v kalendáři na rok dopředu pomocí úkolu „časová kapsle“. Může se jednat o reflexi toho, na čem dnes pracujete, nebo o něco, k čemu se chcete vrátit – použijte to jako způsob, jak propojit přítomnost s budoucími cíli.
Používání kalendářů k dokončení úkolů před termínem je vždy velmi důležité. S ClickUp je to velmi snadné, protože vaše termíny jsou viditelné v kalendáři spolu s úkoly, takže plánování denní/týdenní kapacity je velmi snadné a rychlé.
2. Calendly (nejlepší pro automatické plánování schůzek a schůzek s klienty)
Calendly zjednodušuje plánování automatizací dostupnosti a rezervací, čímž eliminuje nutnost výměny e-mailů. Snadno se integruje s oblíbenými kalendářovými platformami, jako jsou Google a Outlook, takže je vhodný pro firmy a profesionály, kteří potřebují efektivní řešení pro plánování schůzek s klienty.
Díky přizpůsobitelným pravidlům rezervace a plánování typu round-robin je to dobrá volba pro týmy, které pracují s více klienty nebo velkým počtem schůzek.
Nejlepší funkce Calendly
- Automatizujte plánování schůzek pomocí flexibilních pravidel rezervace a preferencí dostupnosti.
- Rozdělte schůzky mezi členy týmu pomocí plánování typu round-robin.
- Přizpůsobte si časové rezervy mezi schůzkami, abyste předešli přeplnění rozvrhu a zajistili si soustředění.
- Nastavte si personalizované odkazy pro rezervace s vlastním brandingem, abyste si zachovali profesionální vzhled.
Omezení Calendly
- Pokročilé funkce, jako jsou pracovní postupy a integrace plateb, jsou omezeny na prémiové úrovně.
- Vyžaduje čas na konfiguraci složitých pravidel plánování pro použití v týmu.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny začínají na 15 000 USD ročně
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 280 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
🧠 Zajímavost: První mechanické hodiny, vyrobené mezi lety 1270 a 1300 v severní Itálii a jižním Německu, byly věžní hodiny poháněné závažími. Neměly ciferník ani ručičky a čas označovaly zvoněním.
3. Google Calendar (nejlepší pro společné plánování týmu a integraci s Google Workspace)
Google Calendar vyniká svou hladkou integrací do ekosystému Google Workspace a poskytuje řešení pro plánování v reálném čase pro osobní, školní i profesionální použití. Jeho funkce pro spolupráci usnadňují sdílení kalendářů a koordinaci událostí v rámci týmů.
Kromě toho jeho návrhy událostí založené na umělé inteligenci a úpravy časových pásem zjednodušují proces organizování opakujících se schůzek nebo mezinárodní spolupráce.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Spravujte své pracovní rozvrhy pomocí synchronizace v reálném čase napříč všemi zařízeními a platformami.
- Nastavte opakující se události s flexibilními vzory a zpracováním výjimek pro konkrétní potřeby.
- Sdílejte kalendáře s podrobným nastavením oprávnění a zajistěte tak bezpečnou spolupráci.
- Využijte chytré návrhy plánování k organizaci schůzek na základě dostupnosti účastníků.
Omezení Google Kalendáře
- Chybí nativní zpracování plateb nebo pokročilá automatizace bez nástrojů třetích stran.
- Pro přístup k plné funkčnosti je vyžadován účet Google, což může omezit kompatibilitu pro uživatele, kteří Google nepoužívají.
Ceny Google Kalendáře
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: 4,6/5 (více než 42 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 400 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Studie odhalila, že schůzky zabírají přibližně 10 % pracovního týdne zaměstnanců, v průměru 4,48 hodiny. Většina zaměstnanců se účastní 11 až 25 schůzek týdně, což podtrhuje významný vliv schůzek na produktivitu.
Kalendář Google mi velmi pomáhá jak v osobním, tak v profesním životě. Je velmi snadné plánovat schůzky a kalendáře a navíc máme k dispozici přizpůsobitelný kalendář. Nepřicházely mi pokaždé připomenutí a jejich konfigurace je také trochu obtížná.
4. Asana (nejlepší pro správu projektových plánů a koordinaci týmů)
Asana integruje plánování do rámce řízení projektů a nabízí přizpůsobený přístup pro týmy, které zpracovávají složité pracovní postupy. Propojuje plány s konkrétními úkoly, termíny a milníky, což z něj činí spolehlivý nástroj pro řízení mezifunkčních projektů.
Díky několika zobrazením, jako je časová osa, kalendář a tabule, můžete přizpůsobit svůj proces plánování tak, aby vyhovoval požadavkům jak krátkodobých úkolů, tak dlouhodobých cílů projektu.
Nejlepší funkce Asany
- Sledujte závislosti úkolů a snadno upravujte časové osy, abyste se přizpůsobili změnám v rozsahu projektu.
- Spravujte pracovní vytížení týmu pomocí filtrů kalendáře a nástrojů pro přidělování zdrojů, abyste předešli vyhoření a úzkým hrdelům.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte rutinní úkoly, abyste zvýšili efektivitu plánování.
- Sledujte milníky a termíny, abyste zajistili, že výsledky projektu budou dodány včas.
Omezení Asany
- Složité rozhraní vyžaduje určitou dobu na osvojení, zejména pro týmy, které s nástroji pro řízení projektů začínají.
- Omezené možnosti sledování času ve srovnání s jinými platformami
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma pro až 10 uživatelů
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zkuste reverzní plánování. Začněte s konečným cílem a postupujte zpětně. Namísto vyplňování dne úkoly vytvořte den na základě výsledku, kterého chcete dosáhnout. To vám pomůže vizualizovat celkový obraz a smysluplně postupovat zpětně.
5. HubSpot (nejlepší pro plánování zaměřené na prodej a správu zákaznické cesty)
HubSpot kombinuje funkce pro tvorbu plánů s řízením vztahů se zákazníky (CRM), což z něj činí cenný nástroj pro prodejní a marketingové týmy. Jeho jedinečná schopnost propojit plány schůzek přímo s údaji o zákaznících a prodejními kanály zajišťuje plynulý průběh zákaznické cesty.
Funkce tohoto nástroje, jako jsou automatické sledování schůzek a zákaznické portály, podporují firmy, které chtějí posílit vztahy se zákazníky a zároveň optimalizovat interní pracovní postupy.
Nejlepší funkce HubSpot
- Automatizujte následné kroky, abyste zajistili konzistentní zapojení po schůzkách.
- Poskytněte zákazníkům možnost vlastního plánování prostřednictvím personalizovaných portálů
- Umožněte plánování pro celý tým pomocí přidělování úkolů podle principu round-robin a možností skupinových schůzek.
- Přizpůsobte typy schůzek a pravidla rezervace na základě konkrétních fází zákaznické cesty.
Omezení HubSpot
- Funkce automatizace vyžadují rozsáhlé nastavení a znalosti CRM.
- Náročná křivka učení pro týmy, které nejsou obeznámeny s platformami CRM
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: Od 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: Cena začíná na 1 300 $/měsíc (zahrnuje 5 uživatelů)
- Enterprise: Cena začíná na 4 300 $/měsíc (zahrnuje 7 uživatelů)
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 200 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Řízení pracovní zátěže je pro mnoho zaměstnanců výzvou, pouze 20 % z nich má pocit, že mají svou pracovní zátěž pod kontrolou. Naopak 21 % uvedlo, že svou práci nikdy nemají pod kontrolou ani ji nedokážou zvládnout.
Líbí se mi, jak mohu snadno posílat e-maily klientům, volat jim, plánovat úkoly pro sebe i pro ostatní zaměstnance. Integrace Hubspotu s CRM je také fenomenální. Líbí se mi, že mohu sledovat marketingové kontakty, včetně toho, jaké procento marketingových kontaktů otevírá e-maily, kolik z nich jsou roboti, kolik e-mailů prolistovalo a kolik se jich vrátilo.
6. Canva (nejlepší pro vizuální návrh rozvrhů a plánování obsahu)
Canva promění tvorbu rozvrhů v poutavý a vizuálně atraktivní proces.
Ačkoli se nejedná o tradiční nástroj pro tvorbu plánů, vyniká v tvorbě přizpůsobitelných vizuálních plánů a kalendářů obsahu pro týmy nebo jednotlivce. Jeho designové možnosti vám umožňují vytvářet plány, které jsou stejně funkční jako vizuálně přitažlivé, což z něj činí oblíbený nástroj mezi marketéry, tvůrci obsahu a správci sociálních médií.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte vizuálně přitažlivé rozvrhy pomocí rozsáhlé knihovny šablon.
- Spolupracujte v reálném čase a vytvářejte a upravujte rozvrhy se svým týmem.
- Plánujte a organizujte kurzy, příspěvky na sociálních sítích a kampaně přímo pomocí integrace kalendáře obsahu.
- Jedním kliknutím můžete okamžitě změnit velikost svých rozvrhů a návrhů, čímž ušetříte čas za ruční úpravy.
- Ukládejte a znovu používejte vlastní šablony, abyste zachovali konzistenci napříč projekty.
Omezení Canva
- Postrádá tradiční logiku plánování a správu událostí v reálném čase.
- Omezené možnosti automatizace pro opakující se události nebo připomenutí
- Žádná integrovaná kalendářová integrace pro aktualizace plánů v reálném čase
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vyměňte méně příjemné úkoly za ty, na které se těšíte. Spojením rutinních úkolů s něčím, co vás baví, se vám budou lépe zvládat a zvýší se vaše celková energie.
7. ZoomShift (nejlepší pro správu směn zaměstnanců a kontrolu mzdových nákladů)
ZoomShift se specializuje na plánování pro podniky s směnným provozem a poskytuje nástroje pro správu dostupnosti zaměstnanců, směn a mzdových nákladů. Jeho funkce jsou obzvláště užitečné pro odvětví jako maloobchod, pohostinství a zdravotnictví, kde má efektivní plánování přímý dopad na provozní výkonnost.
Platforma také pomáhá zaměstnancům s možností samoobsluhy, díky čemuž se plánování stává společným procesem.
Nejlepší funkce ZoomShift
- Sledujte náklady na pracovní sílu v reálném čase, abyste se vešli do rozpočtu a optimalizovali rozhodnutí ohledně plánování.
- Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny a žádat o volno přímo ze svých účtů.
- Automaticky detekujte konflikty v rozvrhu a rychle je řešte
- Integrujte časomíry a mzdové systémy, abyste zefektivnili provoz
Omezení ZoomShift
- Zaměřuje se především na směnný provoz, takže není příliš vhodný pro tradiční potřeby plánování.
- Vyžaduje značné množství času na nastavení pro firmy s více pobočkami nebo složitými pravidly pro směny.
Ceny ZoomShift
- Základní informace: Bezplatné
- Starter: 1 $/měsíc na uživatele
- Premium: 2 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ZoomShift
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Benjamin Franklin zvládl plánování pomocí denního plánovače, který obsahoval šest časových bloků naplánovaných na každý den.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, dokumentech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
8. Google Sheets (nejlepší pro vytváření vlastních rozvrhů a plánování na základě dat)
můžete vytvářet rozvrhy v Google Sheets s vysokou mírou přizpůsobitelnosti. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro plánování nabízí Google Sheets svobodu vytvářet rozvrhy přizpůsobené konkrétním potřebám pomocí vlastních vzorců, podmíněného formátování a ověřování dat.
Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase mohou týmy hladce spolupracovat, což z něj činí vynikající volbu pro firmy nebo jednotlivce s jedinečnými požadavky na plánování.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Vytvářejte plně přizpůsobené plány pomocí vzorců a podmíněného formátování.
- Využijte pokročilé filtrování a ověřování dat, abyste zajistili přesné a přehledné rozvrhy.
- Organizujte rozvrhy napříč několika listy pro projekty nebo týmy s různými potřebami.
Omezení Google Sheets
- Chybí vestavěná automatizace plánování nebo připomenutí událostí v reálném čase.
- Nepodporuje pokročilou logiku plánování pro překrývající se úkoly nebo časová pásma.
Ceny Google Sheets
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 960 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Nejstarší sluneční hodiny, vynalezené kolem roku 3500 př. n. l. ve starověkém Egyptě, byly jednoduché gnomony. Tyto rané měřiče času znamenaly počátek plánování a pomáhaly pracovníkům plánovat své úkoly na základě pohybu slunce.
9. Sling (nejlepší pro plánování pracovníků v malých firmách a komunikaci v týmu)
Sling nabízí komplexní řešení pro malé podniky, které kombinuje plánování rozvrhů zaměstnanců s integrovanými komunikačními nástroji.
Umožňuje manažerům optimalizovat mzdové náklady, spravovat dostupnost zaměstnanců a snadno řešit plánování směn. Platforma také poskytuje zaměstnancům samoobslužné možnosti, jako je výměna směn a žádosti o volno, čímž zajišťuje, že rozvrhy odpovídají potřebám podniku, aniž by byla ohrožena spokojenost zaměstnanců.
Nejlepší funkce Sling
- Komunikujte s členy týmu okamžitě pomocí integrované platformy pro zasílání zpráv.
- Optimalizujte náklady na pracovní sílu pomocí nástrojů, které sledují efektivitu plánování.
- Umožněte zaměstnancům žádat o volno, vyměňovat si směny nebo nastavovat preference přímo
- Rozdělujte rozvrhy zaměstnancům automaticky prostřednictvím mobilní aplikace
Omezení Sling
- Zaměřeno především na plánování směn, proto je méně vhodné pro širší potřeby plánování.
- Omezené možnosti integrace s nástroji třetích stran ve srovnání s většími platformami
Ceny Sling
- Zdarma pro až 50 uživatelů
- Premium: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sling
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
Nejužitečnější na Slingu je, že můžete vytvářet různé směny v různých časech, ale také můžete zanechat poznámky, když chcete někomu sdělit, že nemůžete jít na oběd nebo že musíte odejít dříve.
10. Homebase (nejlepší pro komplexní řízení malých podniků)
Homebase posouvá plánování o krok dál tím, že jej integruje s širšími nástroji pro správu podniku, jako jsou HR, příprava mezd a sledování dodržování předpisů. Tato platforma je ideální pro malé podniky, které chtějí komplexní řešení pro efektivní správu provozu.
Mezi jeho funkce patří sledování dostupnosti zaměstnanců, správa volna a automatické rozesílání týdenních rozvrhů. Díky přidaným nástrojům pro komunikaci v týmu a sledování výkonu je to vynikající volba pro firmy, které se zaměřují na zefektivnění plánování i provozu.
Nejlepší funkce Homebase
- Sledujte dostupnost zaměstnanců, spravujte směny a zajistěte dodržování pracovněprávních předpisů.
- Připravujte mzdy hladce díky integrovaným funkcím pro sledování času a docházky.
- Zpracovávejte žádosti o volno a automaticky rozesílejte rozvrhy zaměstnancům
- Získejte přístup k pokročilým reportům, abyste mohli sledovat náklady na pracovní sílu a identifikovat vzorce při plánování rozvrhů.
Omezení Homebase
- Pokročilé možnosti přizpůsobení jsou omezeny na vyšší tarify.
- Vyžaduje složitý proces nastavení pro firmy s více pobočkami.
Ceny Homebase
- Základní: Zdarma
- Základní informace: 24,95 $/měsíc za jednu lokalitu
- Plus: 59,95 $/měsíc za každou lokalitu
- All-in-One: 99,95 $/měsíc za jednu lokalitu
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,2/5 (více než 125 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 075 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vyhraďte si každý týden určitý časový úsek, kdy nebudete používat žádné obrazovky. Využijte ho k hluboké práci, procházkám v přírodě nebo kreativnímu myšlení. Tento „reset“ vám pomůže odpojit se, abyste se mohli znovu připojit.
11. Doodle (nejlepší pro rychlou koordinaci schůzek na základě konsensu)
Doodle zjednodušuje plánování skupinových aktivit tím, že se zaměřuje na rychlé nalezení společné dostupnosti účastníků.
Umožňuje vám vytvářet rychlé ankety, nastavovat termíny pro odpovědi a automaticky identifikovat nejlepší čas schůzky na základě dostupnosti účastníků. Díky této jednoduchosti a efektivitě je tento nástroj preferován firmami a jednotlivci, kteří chtějí koordinovat rozvrhy bez nutnosti složitých integrací.
Nejlepší funkce Doodle
- Vytvářejte rychlé ankety a zjistěte, kdy mají čas více účastníků
- Stanovte termíny pro odpovědi v anketách, abyste mohli rychle finalizovat časy schůzek.
- Přizpůsobte ankety pomocí možností brandingu a pokročilých nastavení soukromí.
- Využijte podporu více časových pásem k efektivnímu plánování mezinárodních schůzek.
Omezení Doodle
- Základní funkce pro vytváření reportů neposkytují podrobný přehled o trendech v plánování.
- Zaměřuje se výhradně na koordinaci schůzek a nenabízí žádné širší funkce pro plánování.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc na uživatele (pro pět uživatelů)
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 060 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 810 recenzí)
Doodle výrazně usnadňuje „hlasování“ o tom, které termíny a časy jsou pro schůzky nejvhodnější. Ušetřilo nám to spoustu času a stresu při hledání nejvhodnějších termínů pro schůzky větších skupin lidí s různými kalendáři. Účet si můžete snadno vytvořit a program je velmi jednoduchý na pochopení. Doodle používáme alespoň jednou za měsíc. Není potřeba žádná doba na implementaci, můžete ho používat okamžitě.
Dvojitým kliknutím ušetříte spoustu času
Čas je zdroj, který nelze vrátit, tak proč ho nevyužít na maximum? Skvělý nástroj pro tvorbu rozvrhů vám ulehčí plánování a pomůže vám dosáhnout vašich cílů bez stresu.
S tolika úžasnými bezplatnými možnostmi na výběr jste jen pár kliknutí od toho, abyste chaos proměnili v přehlednost.
Mezi těmito nástroji vyniká ClickUp jako dokonalé komplexní řešení. Od správy osobního rozvrhu až po plánování týmových projektů vám ClickUp Calendar View pomůže organizovat úkoly a události.
Navíc silná kombinace ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain vylepšuje pracovní postupy tím, že zachycuje klíčové body a automaticky organizuje úkoly. Díky přizpůsobitelným funkcím a integracím ClickUp mění chaos v přehlednost, což z něj činí ideální volbu pro udržení pořádku jak v osobním, tak v týmovém prostředí.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅