10 nejlepších bezplatných (a placených) softwarových nástrojů pro tvorbu Ganttových diagramů v roce 2025

Stavební projekty mají mnoho pohyblivých částí, od řízení harmonogramů dodavatelů až po sledování dodávek klíčových materiálů na staveniště.
Nejlepší software pro řízení stavebních projektů pomáhá každému projektovému manažerovi zvládnout všechny tyto proměnné faktory. A Ganttovy diagramy jsou ideální funkcí, kterou byste měli v takovém nástroji pro řízení projektů hledat.
Tyto diagramy poskytují vizuální přehled o projektu, takže můžete na první pohled vidět, jak váš stavební projekt postupuje, kde by mohly vzniknout potenciální problémy a zda jste na dobré cestě k dodržení termínů. Většina aplikací pro řízení projektů podporuje Ganttovy diagramy v nějaké formě, ale ne všechny jsou stejné. V tomto článku si projdeme některé z nejlepších možností pro rok 2024.
Co je software pro tvorbu Ganttových diagramů?
Ganttův diagram vytváří snadno srozumitelné vizuální znázornění časového harmonogramu stavebního projektu. Díky tomuto přehlednému znázornění vývoje projektu mohou dodavatelé vykonávat svou práci efektivněji, protože konkrétní úkoly v rámci složitých projektů lze snáze najít a sledovat.
Proto mnoho softwarových nástrojů pro řízení projektů integrovalo podporu Ganttových diagramů a dalších vizualizačních technik do své sady funkcí. Nejlepší software pro Ganttovy diagramy umožňuje vašemu týmu snadno vytvářet Ganttovy diagramy pro sledování neomezeného počtu projektů a poskytuje komplexní sadu nástrojů pro další funkce řízení projektů.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů?
Výběr softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů může mít významný vliv na váš pracovní postup při stavbě. Pro efektivní řízení projektů musíte najít řešení, které odpovídá vašim potřebám. K dispozici jsou základní nástroje pro jednoduché potřeby a složitější platformy pro řízení velkých projektů. Najít ten správný znamená vědět, co hledat.
Při výběru softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů je třeba mít na paměti několik věcí:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nejlepší software pro tvorbu Ganttových diagramů je snadno a intuitivně použitelný a hladce zapadá do stávajících pracovních postupů a procesů.
- Přehledné zobrazení Ganttových diagramů: Vy a váš tým potřebujete komplexní zobrazení Ganttových diagramů, abyste mohli snadno vizualizovat úkoly a milníky projektu.
- Robustní funkce úkolů: Přidávání úkolů, plánování úkolů a správa závislostí by měly být snadné, aby byly projekty dobře organizované a spravované.
- Škálovatelnost: Pokud jste velká stavební společnost, budete potřebovat podporu pro neomezený počet projektů a uživatelů. Pokud jste menší společnost, vyberte si nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů, který podporuje vaše současné i budoucí potřeby, abyste měli prostor pro růst.
- Sledování času: Řízení projektů je snazší, když máte k dispozici funkci sledování času, která vám pomůže lépe analyzovat čas strávený na projektu.
- Snadné vyhodnocení: Software pro tvorbu Ganttových diagramů, který nabízí bezplatný tarif nebo zkušební období, vám umožní software vyhodnotit a zjistit, jak zapadá do vašich pracovních postupů, než do něj investujete peníze.
10 nejlepších softwarových produktů pro tvorbu Ganttových diagramů
Každá z níže uvedených možností patří mezi nejlepší softwarové nástroje pro tvorbu Ganttových diagramů, které jsou v současné době na trhu k dispozici, a zahrnuje jak bezplatný software pro tvorbu Ganttových diagramů, tak placené možnosti.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů, které nabízí zobrazení Ganttova diagramu spolu s mnoha dalšími užitečnými zobrazeními vašich dat.
Začněte s ClickUp Construction, který nabízí funkce specifické pro stavebnictví. Patří mezi ně specializované šablony pro řízení projektů ve stavebnictví, které obsahují snadno použitelné šablony projektů s Ganttovými diagramy, díky nimž může váš tým software rychle začít používat.
Jako komplexní řešení nabízí ClickUp mnoho dalších funkcí, které budou pro váš stavební tým užitečné. Můžete například snadno vytvářet a sdílet dokumenty se svými klienty a poskytovat tak centrální úložiště pro komunikaci. Nástroje pro spolupráci zároveň umožňují členům vašeho týmu spolupracovat v různých oblastech stavebního projektu a udržovat si přehled o aktuálním stavu projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní zobrazení Ganttových diagramů pro vizualizaci a správu časových os projektů
- Výkonný nástroj pro řízení projektů vám umožňuje přiřazovat úkoly, stanovovat priority a sledovat pokrok.
- Funkce drag-and-drop pro intuitivní správu úkolů a úpravy Ganttových diagramů
- Funkce sledování času zajišťují dodržování termínů projektových úkolů.
- Správa zdrojů pro efektivní vyvážení potřeb více projektů
- Nástroje pro plánování projektů, včetně šablon Ganttových diagramů, pro vytváření a správu harmonogramů projektů
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být naučení se jejich používání náročné.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Microsoft Project
Microsoft Project je oblíbený software pro řízení projektů, který projektovým manažerům poskytuje nástroje potřebné k efektivnímu řízení projektů. Uživatelé mohou snadno vytvářet Ganttovy diagramy, spravovat zdroje a sledovat průběh projektu. Mnoho odvětví používá Microsoft Project kvůli jeho komplexním funkcím pro řízení projektů. Jeho funkce Ganttova diagramu mohou pomoci při řízení konkrétních úkolů nebo celého projektu.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Project
- Vytváření a přizpůsobování Ganttových diagramů pro vizuální časové osy projektů
- Funkce pro řízení projektů, včetně správy úkolů a plánování projektů
- Sledování postupu projektu, aby byli všichni informováni a zlepšilo se plánování
- Správa závislostí úkolů pro zajištění hladkého dokončení úkolů
- Integrace s dalšími aplikacemi Microsoft 365 pro vylepšenou funkčnost
Omezení programu Microsoft Project
- Složitost je spojena s náročným procesem učení.
- Omezené možnosti integrace pro nástroje mimo zdroje společnosti Microsoft
- Ceny a možnosti plánů mohou být matoucí.
Ceny Microsoft Project
- Plán 1: 10 $/měsíc na uživatele
- Plán 3: 30 $/měsíc na uživatele
- Plán 5: 55 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Project!
3. Toggl Plan
Toggl Plan je jednoduchý, univerzální a uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení projektů, jehož cílem je zpřístupnit řízení projektů všem. Jeho Ganttovy diagramy umožňují snadnou vizualizaci časů projektů a jeho podrobné funkce pro sledování času nabízejí přesné měření odpracovaného času.
S Toggl Plan je snadné vytvářet Ganttovy diagramy, spravovat pracovní vytížení týmu a sledovat milníky projektu. Poskytuje jednoduché řešení pro správu projektů s malou náročností na zaučení.
Nejlepší funkce Toggl Plan
- Jednoduchá funkce drag-and-drop pro snadné vytváření a úpravy Ganttových diagramů
- Ganttovy diagramy pro vizualizaci časové osy projektu a sledování pokroku
- Možnost členů týmu snadno přiřazovat úkoly a nastavovat závislosti mezi úkoly
- Řízení projektů s důrazem na jednoduchost a intuitivní uživatelské rozhraní
- Funkce sledování času pro zajištění přesného vyúčtování a řízení projektů
Omezení Toggl Plan
- Základní plán týmu postrádá některé pokročilé funkce, které uživatelé požadují.
- Rozhraní může být někdy matoucí.
Ceny Toggl Plan
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (37 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
4. GanttPRO
Stejně jako mnoho dalších možností v tomto seznamu nejlepších softwarů pro tvorbu Ganttových diagramů se i tato oblíbená platforma pro řízení projektů zaměřuje konkrétně na Ganttovy diagramy. Jako specializovaný software pro tvorbu Ganttových diagramů umožňuje uživatelům vytvářet dynamické Ganttovy diagramy pro snazší řízení projektů.
Jak můžete očekávat, GanttPRO nabízí širokou škálu funkcí pro tvorbu Ganttových diagramů. Zvládá správu úkolů a týmů i přidělování zdrojů, což z něj činí robustní nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Funkce drag-and-drop pro řízení projektů
- Šablony Ganttových diagramů a projektů pro rychlé plánování a rozvrhování
- Funkce závislostí úkolů pro efektivní správu úkolů projektu
- Snadné sledování pokroku pro dodržení harmonogramu projektu
- Schopnost vašeho týmu spolupracovat, přidělovat úkoly a aktualizovat jejich průběh
Omezení GanttPRO
- Bezplatná zkušební verze je příliš krátká na to, aby poskytla dostatečný přehled.
- Omezená integrace s nástroji třetích stran
- Někteří uživatelé požadují komplexnější funkce pro přehled o projektu.
Ceny GanttPRO
- Základní verze: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: kontaktujte obchodní oddělení ohledně cen
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
5. Monday. com
Monday.com je oblíbená platforma pro řízení projektů, která nabízí několik funkcí pro správu pracovních postupů a spolupráci týmů. Tato sada funkcí umožňuje uživatelům snadno vytvářet Ganttovy diagramy pro pohodlnou vizualizaci postupu projektu.
Monday.com obsahuje další funkce pro řízení projektů a kontrolu pracovních postupů pro velké i malé organizace, což z něj činí jeden z nejlepších softwarů pro tvorbu Ganttových diagramů na trhu.
Monday. com nejlepší funkce
- Zobrazení Ganttova diagramu pro komplexní vizualizaci časové osy projektu
- Platforma pro řízení projektů, která umožňuje členům týmu efektivně spolupracovat a řídit projekty.
- Nástroje pro správu úkolů, které udržují projekt na správné cestě a zajišťují odpovědnost členů týmu
- Funkce sledování času pro včasné dokončení úkolů
- Nástroje pro řízení projektů pro závislosti úkolů a analýzu kritické cesty
Omezení Monday.com
- Jeho cena je poměrně vysoká ve srovnání s jinými nástroji pro zvýšení produktivity.
- Proces nastavení může být složitý a časově náročný.
- Počáteční fáze učení může být náročná.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za čtyři licence
- Standard: 10 $/měsíc za tři licence
- Pro: 16 $/měsíc za tři licence
- Podnik: kontaktujte obchodní oddělení ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
6. Wrike
Tento software pro řízení projektů poskytuje komplexní sadu funkcí pro plánování, řízení a dokončování projektů. Intuitivní nástroj Ganttova diagramu od Wrike umožňuje vašemu týmu vytvářet Ganttovy diagramy a vizualizovat průběh projektu.
Pokročilé funkce tohoto nástroje pro řízení projektů přinášejí Ganttovým diagramům další možnosti. Například dražší verze obsahují nástroje pro správu rozpočtů projektů. Uživatelsky přívětivé rozhraní Wrike umožňuje vašemu týmu začít software okamžitě používat.
Nejlepší funkce Wrike
- Zobrazení Ganttových diagramů pro podrobné plánování projektů a vizualizaci časového harmonogramu projektů
- Funkce pro řízení projektů, které usnadňují sledování postupu projektu
- Možnost přiřazovat úkoly a nastavovat závislosti mezi úkoly pro snazší správu
- Schopnost spolupracovat, komunikovat a aktualizovat pokrok s vaším týmem v reálném čase
- Sledování času pro zajištění přesného vyúčtování a efektivního řízení času
Omezení Wrike
- Možnosti nastavení rolí uživatelů jsou omezené.
- Funkce pro tvorbu rozpočtu jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Složitost cenových úrovní ztěžuje nalezení správné možnosti.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc
- Podnikání: 24,80 $/měsíc
- Podnik: kontaktujte obchodní oddělení ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Smartsheet
Smartsheet se liší od jiných nástrojů pro řízení projektů tím, že používá jedinečný přístup k zobrazení dat ve formátu tabulky. Tabulky však nejsou jedinou možností. Software má vestavěný nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů a nabízí alternativy Ganttových diagramů, jako jsou zobrazení Kanban a Kalendář. Ganttův diagram je dynamický a automaticky se aktualizuje, když dojde ke změnám v termínech jednotlivých úkolů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Nástroje pro tvorbu Ganttových diagramů pro snadné řízení projektů a vizualizaci časového harmonogramu projektů
- Funkce správy zdrojů pro určení a přidělení zdrojů tam, kde je nejvíce potřebujete
- Funkce pro řízení projektů pro závislosti úkolů a analýzu kritické cesty
- Sledování postupu projektu, které pomáhá projektovému manažerovi zajistit hladký průběh projektu
- Příležitost pro členy týmu spolupracovat, přidělovat úkoly a aktualizovat jejich průběh
- Pokročilé funkce pro udržení komplexních projektů pod kontrolou
Omezení Smartsheet
- Rozhraní může být matoucí pro uživatele, kteří nejsou zvyklí pracovat s tabulkami.
- Cena je pro větší týmy vysoká.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: kontaktujte obchodní oddělení ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. TeamGantt
TeamGantt je další specializovaný software pro tvorbu Ganttových diagramů na tomto seznamu. Je určený speciálně pro tvorbu Ganttových diagramů pro řízení projektů, ale funguje také jako komplexní nástroj pro řízení projektů. Vizuálně přitažlivý design diagramů TeamGantt usnadňuje správu více projektů najednou.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Tvorba Ganttových diagramů s funkcí drag-and-drop pro řízení projektů
- Bezplatné šablony pro snadné zahájení plánování projektu
- Možnost nastavit závislosti úkolů, aby byl zajištěn co nejproduktivnější pracovní postup.
- Jedno přehledné rozhraní pro správu více projektů
- Vizuální rozhraní, které projektovým manažerům umožňuje snadno sledovat průběh projektu.
Omezení TeamGantt
- Omezené funkce fakturace a účtování
- Nabízí méně funkcí pro spolupráci, než by si někteří uživatelé přáli.
- Cena je uvedena za jednoho manažera, což znamená, že ostatní uživatelé mají omezenou funkčnost.
Ceny TeamGantt
- Zdarma
- Lite: 19 $/měsíc na manažera
- Pro: 49 $/měsíc na manažera
- Enterprise: 99 $/měsíc na manažera
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (200 recenzí)
9. Instagantt
Instagantt je robustní online software pro tvorbu Ganttových diagramů, který nabízí podrobné a přizpůsobitelné Ganttovy diagramy pro řízení projektů. Poskytuje funkce pro plánování úkolů a správu pracovní zátěže. Váš tým může vytvářet Ganttovy diagramy, které lze sdílet a společně upravovat.
Tento software může fungovat jako samostatný nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů, ale jeho přednosti se plně projeví, když jej použijete společně s aplikací Asana, čímž získáte kompletní aplikaci pro správu projektů.
Nejlepší funkce Instagantt
- Hladká integrace s nástrojem pro správu projektů Asana
- Robustní funkce Ganttových diagramů pro vytváření podrobných časových os, závislostí a milníků
- Funkce drag-and-drop pro snadné ovládání prvků Ganttova diagramu
- Nástroje pro správu pracovní zátěže zajišťující efektivní využití celého týmu
- Nástroje pro správu úkolů a podúkolů
- Funkce pro spolupráci, které umožňují vašemu týmu a zúčastněným stranám zůstat na stejné vlně
Omezení Instagantt
- Omezené možnosti integrace třetích stran
- Nedostatečné nástroje pro spolupráci v softwaru pro uživatele
- Omezené funkce nad rámec funkcí Ganttova diagramu
Ceny Instagantt
- Jeden uživatel: 7 $/měsíc
- Více uživatelů: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Instagantt
- G2: 4,5/5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
10. Paymo
Paymo je software pro řízení projektů, který mezi svými funkcemi nabízí modul Ganttových diagramů. Kromě vytváření Ganttových diagramů umí Paymo také sledovat čas, fakturovat a spravovat úkoly. Software se dobře přizpůsobuje a vyhovuje jak malým, tak velkým týmům. Díky bezplatným šablonám Ganttových diagramů může váš tým začít okamžitě.
Nejlepší funkce Paymo
- Vynikající funkce pro sledování času pro přesné fakturace a analýzu produktivity
- Možnost vytvářet a spravovat úkoly a jejich závislosti přímo z Ganttova zobrazení
- Snadná vizualizace kritické cesty jakéhokoli projektu
- Snadné nastavení základních parametrů pro sledování odchylek od harmonogramu projektu a přizpůsobení se jim
- Vytváření milníků pro jasné vizuální orientační body nadcházejících termínů a událostí
- Snadné ovládání pomocí drag-and-drop pro úpravu délky úkolů a dalších funkcí časové osy.
Omezení Paymo
- Ganttovy diagramy jsou k dispozici pouze v dražších cenových úrovních.
- Ve srovnání s konkurencí postrádá funkce pro řízení projektů.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Začátečník: 4,95 $/měsíc na uživatele
- Malá kancelář: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20,79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Objevte výhody Ganttových diagramů v ClickUp
Nyní jste viděli velký výběr nejlepších softwarových možností pro tvorbu Ganttových diagramů pro rok 2024. Některé z uvedených možností mají specializované přístupy užitečné pro stavební manažery, zatímco všechny mají rozšířené funkce pro řízení projektů, které se perfektně hodí pro jakékoli odvětví.
Pro nejrobustnější přístup vyzkoušejte ClickUp. ClickUp nejenže obsahuje vestavěný online nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů a řadu bezplatných šablon, ale je také nejkomplexnějším softwarem pro správu projektů a úkolů, jaký můžete najít. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak vám může pomoci hladšímu chodu vašich stavebních projektů a obecného podnikání.