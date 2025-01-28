Posilte svůj tým v roce 2025: 10 nejlépe hodnocených nástrojů pro spolupráci pro malé podniky

Síla úspěšné spolupráce není v obchodním světě žádným tajemstvím. Když se spojí více myslí, rychle vznikají nové nápady na projekty a řešení i těch nejobtížnějších výzev. Když se tedy na rozhodování podílí celý tým, je to recept na zaručený úspěch. ??
Dosažení této úrovně koordinace však může být často náročný úkol, protože koordinace projektů napříč více týmy vyžaduje pečlivou organizaci a plánování. Právě zde přichází na řadu pomoc špičkových nástrojů pro spolupráci v malých firmách.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro spolupráci pro malé firmy, které jsou navrženy tak, aby zlepšily komunikaci v týmu. Získáte přehled o jejich výhodách, nevýhodách, uživatelských hodnoceních a cenách, což vám umožní vybrat to nejlepší pro váš tým.
Co jsou nástroje pro spolupráci pro malé podniky?
Nástroje pro spolupráci pro malé podniky jsou softwarové platformy určené k usnadnění spolupráce, komunikace a týmové práce mezi partnery, zaměstnanci a klienty. Tyto nástroje jsou nezbytné pro optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity v prostředí malých podniků. ?
Ačkoli nástroje pro spolupráci pro malé a velké podniky nabízejí podobné funkce, používání softwaru pro spolupráci speciálně navrženého pro menší organizace přináší širokou škálu výhod, jako například:
- Jednoduchost: Tyto nástroje jsou často navrženy tak, aby byly jednodušší, protože obvykle slouží menším týmům s menším počtem uživatelů.
- Nákladová efektivita: Malé podniky mají obvykle omezenější rozpočty a méně IT zdrojů, proto jsou tyto nástroje cenově dostupné.
- Snadné použití: Rozhraní softwaru pro spolupráci je uživatelsky přívětivější, protože menší týmy mají omezené zdroje pro rozsáhlá školení.
Co byste měli hledat v nástrojích pro spolupráci pro malé podniky?
Při výběru nástrojů pro spolupráci pro vaše malé podniky zvažte následující klíčové faktory:
- Spolupráce a přizpůsobení: Hledejte konkrétní funkce softwaru pro spolupráci, které potřebujete, jako jsou například zasílání zpráv v reálném čase, videokonference, sdílení dokumentů a správa úkolů, a zkuste je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim pracovním postupům.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj může růst spolu s vaší firmou a umožňuje vám přidávat nebo odebírat uživatele a funkce podle vašich měnících se potřeb.
- Podpora uživatelů a školení: Zkontrolujte, zda software nabízí školicí materiály a dokumentaci, které vašemu týmu pomohou rychle se naučit pracovat s nástrojem a snadno se v něm orientovat.
- Integrační možnosti: Zkontrolujte, zda se nástroje pro spolupráci hladce integrují s vašimi stávajícími softwarovými produkty, jako jsou e-mail, kalendáře, CRM systémy a nástroje pro řízení projektů.
- Bezpečnostní funkce: Hledejte robustní bezpečnostní funkce, jako je šifrování dat, ověřování uživatelů a řízení přístupu, které chrání citlivé obchodní informace.
10 nejlepších nástrojů pro spolupráci pro malé podniky
Ačkoli existuje více nástrojů pro spolupráci než příchutí v cukrárně, pečlivě jsme vybrali naše oblíbené řešení pro malé podniky. ?
Podívejme se, jaké jedinečné funkce nabízejí!
1. ClickUp
ClickUp je jasným důkazem toho, že poklad lze najít, aniž byste museli kopat příliš hluboko! Tento software je skutečným klenotem v oblasti nástrojů pro spolupráci pro malé podniky, který spojuje týmové chaty, okamžitou komunikaci a interaktivní tabule, to vše na jedné platformě. ?
Spolupráce v týmu je díky pokročilé funkci detekce spolupráce, která vás informuje, když člen týmu zobrazí úkol nebo přidá nový komentář, hračkou. Získejte okamžitou automatickou zpětnou vazbu o změnách stavu, nových komentářích a všech aktivitách souvisejících s úkoly, jakmile k nim dojde.
Spolupracujte plynule v reálném čase v rámci ClickUp Docs — při úpravách označujte členy týmu v komentářích, přiřazujte úkoly a přeměňujte text na proveditelné úkoly, abyste zůstali organizovaní a efektivní.
Udržujte veškerou svou práci snadno přístupnou propojením dokumentů a úkolů. Začleňte widgety do svých dashboardů, abyste usnadnili aktualizace pracovního postupu, změny stavu projektu a přiřazování úkolů. Vytvářejte sdílené odkazy a snadno spravujte oprávnění, ať už se jedná o přístup pro tým, hosty nebo veřejnost.
V oblasti vizuální spolupráce zaujímají přední místo ClickUp Whiteboards, které slouží jako kreativní hřiště pro váš tým. ?
Tento univerzální nástroj nabízí bezkonkurenční přizpůsobení a flexibilitu, díky čemuž je ideální pro:
- Brainstorming, mind mapping a plánování projektů
- Sdílejte nápady se svým týmem pomocí vkládání poznámek, komentářů, dokumentů, mediálních souborů a odkazů.
- Spolupracujte na kreativním řešení problémů pomocí tabulek, grafů a barevně odlišených tvarů.
Pomocí zobrazení ClickUp Chat můžete veškerou komunikaci soustředit do jednotného pracovního prostoru, čímž odpadá nutnost přepínat mezi dashboardy pro správu projektů a platformami pro zasílání zpráv. Komunikujte v reálném čase, oceňujte individuální příspěvky a udržujte diskuse týkající se konkrétních úkolů v rámci jediného vlákna.
Nejlepší funkce ClickUp
- Velkorysý bezplatný tarif
- Komunikace a úpravy v reálném čase
- Snadná vizuální spolupráce s přizpůsobitelnými šablonami Whiteboard
- Funkce pro správu projektů umožňuje sledovat čas a vytvářet pracovní postupy.
- Podporuje asynchronní spolupráci
- Více než 15 zobrazení ClickUp pro snazší spolupráci
- Škálovatelné pro rostoucí podniky
- Integrace s více než 1 000 platformami, jako jsou Slack a Zoom.
- Uživatelsky přívětivé nástroje pro vzdálenou spolupráci
- Skvělé pro mezifunkční týmovou spolupráci
- Snadno sdílené formuláře ClickUp pro spolupráci s klienty
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky může být naučení se používání těchto nástrojů náročné.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než webová aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Clarizen
Clarizen, známý také jako Planview Adaptive Work, je software pro správu spolupráce, který spojuje řízení projektů napříč společnostmi, spolupráci v kontextu a automatizaci pracovních postupů. ?
Ačkoli je tento nástroj nejvhodnější pro velké podniky, malé firmy mohou těžit z jeho intuitivního uživatelského rozhraní a sociálních funkcí.
Tento software vyniká v usnadňování celofiremních diskusí a oznámení. Transformuje komunikaci do strukturovaných pracovních postupů, čímž výrazně zvyšuje výkonnost týmu. Uživatelé mohou snadno vytvářet diskusní skupiny, které jsou automaticky propojeny prostřednictvím diskusního kanálu. Interní uživatelé jsou přidáni do skupiny celé společnosti.
Inovativní sociální rozhraní propojuje konverzace s prvky projektu a umožňuje diskuse v reálném čase, které vedou k praktickým výsledkům. Navíc můžete pohodlně označovat a zapojovat členy týmu prostřednictvím zmínek v novinkách.
Nejlepší funkce Clarizen
- Zjednodušená komunikace v kontextu
- Tagy a zmínky pro zvýšení zapojení
- E-mailová oznámení pro členy diskusních skupin
- Připínání a zvýrazňování zpráv
Omezení Clarizen
- Správná konfigurace softwaru může vyžadovat určité úsilí.
- Žádný desktopový klient
Ceny Clarizen
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Clarizen
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 170 recenzí)
3. Airtable
Airtable je nástroj pro organizaci a spolupráci, který týmům všech velikostí poskytuje centralizovanou platformu pro efektivní správu projektů, zákazníků a inovativních nápadů. ?
Dva typy spolupracovníků hrají roli při podpoře spolupráce v rámci Airtable:
- Základní spolupracovníci: Uživatelé oprávnění ke spolupráci v rámci konkrétní základny
- Spolupracovníci na pracovišti: Uživatelé s přístupem ke všem pracovním prostorům
Poskytnutím přístupu k databázím Airtable spolupracovníkům umožníte více členům týmu organizovaně spolupracovat na sdílené databázi nebo projektu.
Správci mohou členům týmu udělit oprávnění k úkolům, jako je prohlížení, úpravy, přidávání nebo mazání záznamů. Mohou také spolupracovníkům povolit vytváření nebo úpravy tabulek, zobrazení a dalších základních prvků.
Airtable má desktopové a mobilní aplikace pro iOS a Android, takže k souborům máte přístup odkudkoli.
Nejlepší funkce Airtable
- Sdílené databáze pro jednoduchou spolupráci při řízení projektů
- Přizpůsobitelná oprávnění spolupracovníků
- Komentáře a poznámky pro diskuse v reálném čase
- Oznámení o aktualizacích a zmínkách
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Gmail a Facebook.
Omezení Airtable
- Zpočátku může být nutné se hodně učit.
- Funkce komentářů by mohla být lépe organizovaná.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
4. monday. com
monday.com, hvězda mezi online nástroji pro spolupráci, bez námahy zvládá svou roli komunikační aplikace i specializovaného řešení pro týmy projektového managementu. ⭐
Využijte plný potenciál spolupráce týmů v malých firmách s monday. com workdocs. Můžete společně editovat v reálném čase, sdílet komentáře a plynule přetahovat text bez narušení pracovních postupů týmu.
Naplánujte procesy a sdílejte nápady a obrázky na flexibilním pracovním plátně, které podporuje kreativní týmovou spolupráci.
Buďte dobře informováni o postupu úkolů a časových harmonogramech díky seznamům úkolů a přiřazeným úkolům. Organizujte pracovní zátěž vytvořením kontrolního seznamu týdenních úkolů ve sdíleném dokumentu a zajistěte tak, aby vaše projekty probíhaly podle plánu.
monday. com nejlepší funkce
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Centralizovaný panel pro veškerou komunikaci a dokumentaci
- Možnost označování členů týmu v rámci diskusí
- Integrace GitHub a GitLab pro spolupráci na plánu vývoje softwaru
- Integrace se Zoomem, Slackem, Outlookem, Gmailem atd.
Omezení monday.com
- Přizpůsobení hlavní obrazovky by mohlo být vylepšeno.
- Funkce pro vytváření zpráv by mohly být lepší.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Základní 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si naše kompletní srovnání Airtable vs Monday.com
5. Podio
Podio je jako nouzová sada nástrojů pro členy týmu, protože pomáhá s řízením úkolů, automatizovanými pracovními postupy, sociální spoluprací, integrací kalendáře, funkcí chatu a plánováním schůzek. ?
Podio vyniká oznámeními podobnými těm na Facebooku a uživatelsky přívětivým rozhraním. Tato platforma vám pomáhá snadno organizovat a sledovat komunikaci, protože všechny konverzace jsou přehledně uloženy na jednom místě, což uživatelům umožňuje snadno je sledovat a spravovat. Navíc můžete připojovat soubory, kontrolovat stav úkolů a přidávat komentáře.
Správa úkolů v reálném čase je hračkou, protože je můžete přiřazovat a diskutovat o podrobnostech prostřednictvím komentářů. Tento efektivní přístup poskytuje jasný přehled o probíhající práci, eliminuje potřebu neustálých e-mailů o stavu a zabraňuje zbytečným zdržením.
Uživatelé také těží z funkcí, jako jsou možnosti přizpůsobení, personalizované řídicí panely, řízení přístupu a integrace CRM.
Nejlepší funkce Podio
- Centralizované centrum pro obsah, konverzace, projekty a soubory
- Spolupráce při úpravách souborů
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou ShareFile, Dropbox a GoToMeeting
- Aplikace pro iOS a Android
- Praktické funkce pro správu úkolů
Omezení Podio
- Bezplatná verze nemusí vyhovovat potřebám organizace.
- Některé základní úkoly v oblasti reportingu nemusí plně vyhovovat požadavkům uživatelů.
Ceny Podio
- Zdarma
- Plus: 11,20 $/měsíc
- Premium: 19,20 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
6. Hive
Hive zefektivňuje správu projektů v cloudu a nabízí podporu pro týmy pracující v kanceláři, na dálku nebo hybridně. Nabízí funkce jako správa úkolů, sdílení souborů a chat, které jsou navrženy tak, aby váš tým byl neustále v obraze.
Pomocí Hive chat se spojte s kolegy individuálně, ve skupinách nebo v rámci projektových vláken a signalizujte svůj stav dostupnosti, aby váš tým věděl, zda jste zaneprázdněni nebo nepřítomni.
V rámci platformy jsou k dispozici videokonference , do kterých se můžete připojit přímo z chatu, pořizovat si poznámky a během několika minut přiřazovat následné úkoly. Pokud textový chat nestačí, můžete přejít na videochat nebo pomocí zkratek spustit Zoom a Google Meet. ?
Používejte Hive Notes pro společnou úpravu v reálném čase před, během a po schůzkách. Tyto nástroje se hladce synchronizují s vaším kalendářem a poskytují snadný přístup ke všem dokumentům souvisejícím se schůzkami.
Zjednodušte navíc sběr dat centralizací informací pomocí Hive Forms , které se hladce integrují do projektů a úkolů, což usnadňuje jejich přiřazování členům týmu.
Nejlepší funkce Hive
- Funkce skupinového chatu
- Integrace se Zoomem a Google Meet
- Poznámky s možností úprav v reálném čase
- Videochat v rámci platformy
- Sdílení souborů v chatu
Omezení Hive
- Desktopové a mobilní aplikace by mohly být vylepšeny.
- Správa oprávnění a hierarchie projektů je neohrabaná.
Ceny Hive
- Solo: Navždy zdarma
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
7. Workplace od Meta
Workplace od Meta je soukromá sociální síť určená pro jednotlivce a firmy. Odráží formát Facebooku a nabízí funkce, jako je vytváření personalizovaných profilů a skupin, organizování událostí a sdílení informací. Platforma vyniká svými komunikačními a zasílacími nástroji, které zefektivňují týmovou práci. ?
V rámci Workplace mohou uživatelé snadno posílat zprávy, nahrávat videa a plánovat události. Funkce okamžitých zpráv umožňuje týmům spojit se během několika sekund, zatímco vytváření skupin umožňuje spolupráci mezi kolegy ze společných oddělení.
Obchodní komunikace je zjednodušena díky Workplace Groups, které vám umožňují vytvořit tolik skupin, kolik potřebujete, přizpůsobit jejich názvy, vybrat nastavení soukromí a pozvat členy, které chcete.
Stejně jako Facebook vám Workplace umožňuje komentovat v rámci skupin nebo přímo na svém profilu. Sdílejte fotografie, ankety a soubory, abyste vyjádřili své myšlenky a nápady svému týmu.
Nejlepší funkce Workplace od Meta
- Příspěvky s otázkami a odpověďmi umožňují uživatelům hlasovat pro svůj oblíbený obsah.
- Integrace s OneDrive, SharePoint, Dropbox nebo Google Drive
- Funkce videokonferencí a chatu pro skupinové schůzky
- Možnost připnout oznámení na začátek novinek
- Ankety a průzkumy pro shromažďování názorů týmu
Omezení Workplace od Meta
- Velký počet skupin může vést k neorganizovanému pracovnímu prostředí.
- Integrace s ostatními produkty Facebooku je poněkud omezená.
Ceny Workplace od Meta
- Základní plán: 4 $/měsíc na uživatele
- Vylepšený doplněk pro správu a podporu: 2 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Live Add-On: 2 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Workplace od Meta
- G2: 4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
8. Samepage
Samepage je šité na míru malým firmám – podporuje spolupráci prostřednictvím sady nástrojů, včetně instant messagingu, diskusí, konverzací, plánování, sdílení souborů a seznamů úkolů.
Toto řešení podporuje spolupráci tím, že efektivně organizuje a ukládá širokou škálu souborů, jako jsou videa, obrázky a mapy, a to vše na jedné stránce. Stránky můžete sdílet s jakýmkoli členem týmu, abyste zajistili synchronizaci práce a aktualizace v reálném čase.
Video nebo audio hovory s kolegy z organizace a hosty lze zahájit pouhými několika kliknutími. Můžete také sdílet svou obrazovku pomocí desktopové aplikace, abyste mohli své nápady vyjádřit jasněji.
Pro soukromější konverzace využijte individuální chaty s členem nebo hostem ve vaší organizaci. Chcete-li podpořit širší diskusi, vytvořte skupinové chaty a spojte všechny dohromady pro společné konverzace. ?️
Nejlepší funkce Samepage
- Integruje soubory uložené na platformách jako Dropbox, Google Drive a OneDrive.
- Mobilní aplikace pro snadný přístup kdekoli a kdykoli
- Uživatelsky přívětivá funkce vyhledávání pro nalezení zpráv, událostí, úkolů nebo příloh
- Soukromé nebo skupinové okamžité zasílání zpráv
- Videohovory a sdílení obrazovky
Omezení Samepage
- Kvalita videa nemusí být vždy spolehlivá.
- Omezené možnosti přizpůsobení složek pracovního prostoru
Ceny Samepage
- Zdarma
- Standard: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Samepage
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Crozdesk: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
9. Microsoft Loop
Microsoft Loop je nástroj pro asynchronní komunikaci a plynulé připojení, ať už pracujete kdekoli. Je vybaven mobilní aplikací a celou řadou komponent, které zefektivňují spolupráci týmu a zajišťují úspěšnou realizaci projektů. ✅
Využijte potenciál Loop s těmito klíčovými komponenty:
- Společné vytváření: Spolupracujte bez námahy se svým týmem na vylepšování obsahu, ať už se jedná o vytváření příspěvků na sociálních sítích nebo psaní e-mailů klientům.
- Organizované brainstorming: Používejte odrážkové nebo číslované seznamy k organizovanému a efektivnímu brainstormingu nápadů s vaším týmem.
- Spolupráce v reálném čase: Tabulky a seznamy vám umožňují okamžitě upravovat a prohlížet změny přímo v chatu. Vytvářejte a sdílejte tabulky s přehlednými sloupci a řádky a určujte data, která od svého týmu potřebujete.
- Efektivní správa úkolů: Přiřazujte úkoly s termíny splnění a informujte členy týmu pomocí zmínek. Jakmile jsou úkoly dokončeny, lze je označit jako splněné, což zajišťuje hladké sledování postupu.
- Cílené diskuse: Umožňují vám soustředit se na konkrétní témata v rámci chatového vlákna, což je obzvláště výhodné pro rychlé rozhodování.
Nejlepší funkce Microsoft Loop
- Komunikace a úpravy v reálném čase
- Komentáře, připomínky, reakce a emodži pro vyjádření vašich myšlenek
- Oznámení v mobilní aplikaci sledují vaše úkoly, zmínky a odpovědi.
- Integrace s Microsoft 365
- Snadné sdílení stránek
Omezení Microsoft Loop
- Žádné recenze nejsou k dispozici (jedná se o relativně novější verzi).
Ceny Microsoft Loop
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Loop
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
10. Spike
Spike je komplexní řešení pro týmy, které hledají plynulou komunikaci a efektivní správu projektového kalendáře na jedné platformě.
Snadno spolupracujte v Docs pomocí textu, obrázků nebo videí. Připojujte soubory, přidávejte úkoly a dokonce nastavujte připomenutí pro snadné řízení projektů. Při úpravách se poznámky s oznámeními automaticky umisťují do horní části vašeho sjednoceného kanálu, takže nemusíte ostatní informovat o změnách. ?
Funkce Conversational Email od Spike vám umožňuje organizovat veškerou minulou i současnou komunikaci v rámci jednotlivých kontaktů, včetně e-mailů, vláken, souborů, profilů na sociálních sítích a příloh.
Podporujte týmovou práci prostřednictvím Spike Channels, prostorů určených pro diskuse související s projekty. Využijte nástroje pro týmovou spolupráci k sdílení souborů, připojení se k týmovým hovorům a zajištění, aby všichni byli vždy informováni o aktuálním stavu.
Nejlepší funkce Spike
- Sdílený kalendář
- Integrace s cloudovými úložnými službami, jako jsou Google Drive a Dropbox
- Správa souborů a vyhledávací funkce
- Videokonference pro schůzky
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase
Omezte omezení
- Uživatelé mohou přeposílat pouze jednotlivé e-maily, nikoli celé e-mailové vlákna.
- Není možné označovat členy týmu v poznámkách.
Ceny Spike
- Zdarma
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
- Business+: 9 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Spike
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Využijte sílu týmové práce s nezbytnými nástroji pro spolupráci v malých firmách
Zvyšte potenciál své společnosti podporou týmové práce, usnadněním hladké spolupráce a zajištěním efektivního řízení projektů. Těchto 10 nástrojů pro spolupráci v malých firmách může sloužit jako sjednocující síla na vaší cestě k úspěchu. ?
Pro komplexní software pro řízení projektů a týmovou spolupráci se zaregistrujte do ClickUp zdarma! Bezplatná verze obsahuje užitečné funkce, které vám pomohou efektivně komunikovat a lépe než kdykoli předtím sledovat postup projektu mezi jednotlivými úkoly!