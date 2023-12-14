Co je kolaborativní CRM? Funkce, výhody a příklady

Navigace v interakcích s potenciálními a stávajícími zákazníky se časem stává stále náročnější. Až 61 % spotřebitelů by vás po jediné negativní zkušenosti opustilo a přešlo ke konkurenci.
Špatný proces vztahů se zákazníky omezuje vaše porozumění potenciálním zákazníkům a klientům. Pokud personalizujete své interakce, pomáhá to celkovému zákaznickému zážitku.
Nástroje Collaborative CRM (Customer Relationship Management) pomáhají řešit tyto provozní výzvy. Bez ohledu na velikost týmu tyto nástroje usnadňují spolupráci a zvyšují provozní efektivitu při oslovování potenciálních zákazníků a klientů.
Ideální nástroj pro spolupráci CRM analyzuje výkonnost podniku a produktivitu týmu. Navíc zlepšuje komunikaci v týmu, centralizuje interní data a efektivně automatizuje různé úkoly.
Pojďme se podívat blíže na oblast nástrojů pro kolaborativní CRM. Při čtení pochopíte, proč je nástroj CRM pro vaše podnikání tak důležitý a proč si nemůžete dovolit jej přehlížet.
Navíc jsme pro vás připravili seznam klíčových faktorů, které je třeba zvážit při výběru správného CRM softwaru. Pojďme na to!
Co je Collaborative CRM?
Spolupracující CRM je software vytvořený s cílem pomoci různým týmům lépe spolupracovat při správě vztahů se zákazníky. Tyto nástroje obvykle nabízejí funkce pro meziresortní komunikaci, sdílení dat a automatizaci pracovních postupů, které mají za cíl zlepšit interakci se zákazníky a jejich spokojenost prostřednictvím jednotného rozhraní.
Collaborative CRM integruje data a interakce z více kontaktních bodů v rámci zákaznické cesty, což umožňuje několika týmům v rámci podniku zcela porozumět každému zákazníkovi.
Software CRM zvyšuje spokojenost zákazníků a zlepšuje jejich zkušenosti díky koordinaci úsilí a zjednodušení procesů. Jeho hlavním cílem je zjednodušit pracovní postupy pomocí organizačních struktur a hierarchií.
Populární nástroje pro spolupráci CRM, jako jsou ClickUp, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 a Zoho CRM, poskytují důležité funkce pro komunikaci, sdílené databáze zákazníků, správu úkolů a spolupráci na dokumentech. Podporují přístup založený na spolupráci v oblasti řízení vztahů se zákazníky v organizacích.
Výhody používání softwaru Collaborative CRM
Používání kolaborativního CRM může být pro vaši firmu zásadním zlomem. Zlepšení interních pracovních postupů a poskytování služeb je jen začátek. Zde je podrobný přehled toho, co pro vás takové kolaborativní CRM systémy mohou udělat:
Výhoda č. 1: Vylepšený zákaznický servis
Považujte CRM software za své ústředí informací o zákaznících, kde jsou všechny podrobnosti na jednom místě. Třídit a filtrovat profily zákazníků jako profesionál, díky čemuž budou interakce osobní a přesné.
Technická podpora zlepšuje míru odezvy tím, že řeší potřeby zákazníků jednodušeji, rychleji a efektivněji. Nástroje CRM umožňují plynulé sdílení informací, díky čemuž je zákaznický servis více založený na spolupráci a přístupnější.
Komunikační nástroje v softwaru navíc zjednodušují spolupráci mezi týmy a zajišťují plynulé sdílení informací při poskytování zákaznických služeb. Automatizace pracovních postupů zrychluje procesy týmu zákaznických služeb a zkracuje dobu potřebnou k vyřízení zákaznických požadavků.
Špičkový CRM systém neslouží pouze ke shromažďování dat, ale využívá analytické nástroje, které motivují váš tým k řešení naléhavých problémů zákazníků. Získáte tak lepší prodejní procesy, které kladou zákazníky na první místo a zvyšují jejich spokojenost a loajalitu.
Aplikace:
Použijte CRM software, jako je ClickUp, k integraci dat z různých kontaktních bodů se zákazníky.
ClickUp poskytuje přehled o interakcích se zákazníky díky centralizaci informací o zákaznících, což umožňuje personalizovat týmy zákaznického servisu na základě konkrétních potřeb. To umožňuje rychlejší a efektivnější řešení dotazů zákazníků, zlepšuje míru odezvy a spokojenost zákazníků.
Výhoda č. 2: Zvýšená efektivita vícekanálového přístupu
Vzhledem k tomu, že se vaše firma posouvá směrem k multikanálovým operacím, správný CRM software výrazně zlepšuje správu kanálů – způsob, jakým přistupujete k údajům o zákaznících a spravujete je napříč různými kanály.
Tyto kanály mohou zahrnovat e-mail, chat a sociální média. Správný software shromažďuje informace ze všech těchto kanálů do jedné databáze, což usnadňuje přístup.
Získejte přístup k zákaznickým údajům v reálném čase a zajistěte konzistentní a personalizované zákaznické zkušenosti napříč všemi komunikačními platformami a kanály. Výsledek? Zlepšené reakční časy, vylepšená komunikace, lepší zákaznická zkušenost a zjednodušený a jednotný přístup ke správě zákaznických interakcí napříč různými kanály.
Aplikace:
Pomocí ClickUp CRM můžete shromažďovat údaje o zákaznících z e-mailů, chatů a sociálních médií do jedné jednotné databáze.
Díky přizpůsobitelnosti a flexibilitě má váš tým snadný přístup k informacím o zákaznících v reálném čase, což zajišťuje konzistentní a personalizované zkušenosti napříč různými komunikačními kanály.
Výhoda č. 3: Udržení zákazníků
Přední značky napříč odvětvími prosperují díky loajalitě zákazníků. Dopad nástrojů CRM na růst těchto značek prostřednictvím personalizované komunikace a cíleného zapojení vás možná překvapí.
Přizpůsobte svůj přístup a zaměřte se na to, co každý člověk potřebuje, aby byli zákazníci spokojení a budovali loajalitu.
Myslete na automatické sledování, rychlé reakce a řešení problémů dříve, než se stanou velkým problémem – to vše přispívá k lepšímu zákaznickému zážitku.
Získejte na základě datové analýzy informace z CRM systému, abyste mohli identifikovat příležitosti k udržení zákazníků, k upsellingu, cross-sellingu a k neustálému plnění měnících se očekávání zákazníků.
Aplikace:
Moderní zákaznický servis závisí na nashromážděných údajích o zákaznících.
Kompetentní CRM jako ClickUp shromažďuje údaje o zákaznících z interakcí na vašem webu a vytváří podrobné profily zákazníků.
Výkonná umělá inteligence ClickUp poskytuje vašemu marketingovému týmu informace založené na datech. Poskytovatel služeb na základě předplatného využívá data CRM (jak je ukázáno níže) k identifikaci preferencí a vzorců chování zákazníků.
Výhoda č. 4: Lepší pracovní proces
Bez ohledu na velikost vašeho týmu, CRM software vylepšuje pracovní procesy. Centralizace zákaznických dat, zefektivnění komunikačních kanálů a automatizace úkolů činí obchodní operace jednoduššími a efektivnějšími.
Oceníte, jak podporuje spolupráci v týmu, takže všichni mají přístup k aktuálním informacím. Automatizované pracovní postupy snižují manuální práci, zvyšují efektivitu a zajišťují konzistentnost v interakcích se zákazníky pro vás i váš tým.
Analytické funkce systému podporují zlepšování pracovních procesů a umožňují přijímat rozhodnutí na základě dat za účelem neustálého zlepšování. Celkově lze říci, že funkce CRM softwaru vedou k organizovanějšímu, responzivnějšímu a produktivnějšímu workflow v rámci společnosti.
Nástroje pro spolupráci nabízejí centralizované centrum pro aktualizace v reálném čase, přidělování úkolů a komentáře, což umožňuje plynulou spolupráci mezi odděleními. Automatizují opakující se úkoly, integrují se s jinými aplikacemi a vytvářejí přizpůsobené zobrazení a zprávy.
Aplikace:
Vynikající analytický CRM software by měl být schopen centralizovat údaje o klientech mezi týmy v rámci společnosti nebo agentury. Toho lze dosáhnout začleněním vizualizace pracovních postupů, automatizace prostřednictvím chatbotů, automatizace pomocí umělé inteligence a eskalace.
Umožněte svým týmům a oddělením spolupracovat prostřednictvím jednotných komunikačních sil, které jsou aktualizovány v reálném čase.
Díky automatizovaným pracovním postupům a aktualizacím v reálném čase od ClickUp má vaše agentura snadný přístup k aktuálním informacím, což snižuje manuální práci a zvyšuje efektivitu.
Podívejte se na tyto osobní CRM nástroje!
Výhoda č. 5: Snížené náklady
Software CRM snižuje provozní náklady automatizací opakujících se úkolů. Tyto automatizované funkce zefektivňují obchodní procesy, zvyšují efektivitu a snižují typické výdaje, čímž šetří čas, pracovní sílu a zdroje díky automatizovaným pracovním postupům nástrojů CRM.
Centralizované informace o zákaznících eliminují potřebu různých systémů, čímž se snižuje riziko nákladných chyb. Lepší komunikace a spolupráce díky tomuto nástroji pomáhá týmům pracovat soudržněji, čímž se minimalizují nedorozumění a duplicitní úsilí.
Navíc díky datovým analýzám může váš tým činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat alokaci zdrojů a omezit zbytečné výdaje.
Aplikace:
Správa zásob je základní součástí každého podnikání. Řešte problémy s nadměrnými a nedostatečnými zásobami zavedením kompetentního CRM řešení, jako je ClickUp, a snižte náklady o více než 10 %.
Využijte automatizované pracovní postupy ke sledování stavu zásob a automatizaci objednávek. Snižte manuální práci ve vaší společnosti, maximalizujte ziskovost a minimalizujte chyby v zásobách, což povede k významným úsporám nákladů.
Výhoda č. 6: Lepší komunikace
Váš tým komunikuje efektivněji díky přístupu k komplexním údajům o zákaznících v reálném čase. Nástroje CRM pro spolupráci usnadňují interakci se zákazníky napříč odděleními vaší společnosti, což vede k rychlejšímu rozhodování, správě interakcí a řešení problémů.
Aktualizace v reálném čase v softwaru CRM zabraňují nedorozuměním v týmu tím, že informují všechny o nejnovějším vývoji.
Funkce jako přidělování úkolů a komentáře usnadňují otevřenou komunikaci mezi členy týmu a zjednodušují pracovní postupy, takže každý zná své povinnosti a může efektivně přispívat.
Automatizace komunikace pomocí nástrojů CRM zjednodušuje procesy řízení, snižuje zpoždění a nesrovnalosti. Například nástroj CRM ClickUp překlenuje komunikační mezery mezi odděleními společnosti a podporuje jednotný zákaznický zážitek.
Centralizace zákaznických dat umožňuje komunikaci v reálném čase a podporuje mezifunkční spolupráci.
Aplikace:
Jako globální prodejní tým strategicky využíváte CRM software k centralizaci důležitých údajů o zákaznících.
S ClickUpem u kormidla využijete aktualizace v reálném čase a automatizaci komunikace, abyste zajistili, že všichni členové týmu budou neustále informováni a v souladu s nejnovějším vývojem u zákazníků.
Všestranné funkce ClickUp, včetně přiřazování úkolů a komentářů, aktivně podporují otevřenou komunikaci, usnadňují pracovní postupy a podporují spolupráci mezi odděleními.
Tento přístup, jemně podporovaný ClickUpem, vyústí v jednotný a plynulý zákaznický zážitek, který upevní autoritativní postavení vašeho týmu v poskytování bezkonkurenční zákaznické spokojenosti.
Výhoda č. 7: Vyšší tržby
Optimalizovaný provoz podniku vede ke zvýšení tržeb a ziskovosti. Automatizace pracovních postupů například zvyšuje efektivitu poskytování služeb, snižuje náklady na software a zkracuje prodejní cyklus. Cílený marketing a personalizovaná komunikace, které umožňují poznatky získané díky CRM, výrazně zvyšují míru konverze.
Systém CRM také identifikuje příležitosti pro upselling a cross-selling. Díky zvýšení retence zákazníků a efektivity prodeje pomocí automatizace prodeje hrají tyto nástroje CRM zásadní roli v růstu tržeb společnosti.
Aplikace:
E-commerce a další společnosti využívají sílu datových analýz CRM k vytváření přesně zacílených marketingových kampaní. Strategicky využívejte zákaznická data k přizpůsobení komunikace a identifikaci příležitostí pro upselling a cross-selling.
ClickUp zvyšuje retenci zákazníků a efektivitu prodeje, čímž vás nasměruje na cestu k růstu tržeb.
Výsledkem je vylepšený proces konverze a zvýšení průměrné hodnoty objednávek až o 41 % na jednoho obchodního zástupce. Využijte bohatství poznatků z oblasti CRM, optimalizujte své marketingové aktivity a nejlepší obchodní zástupce a posilte své zisky.
Prvky dobrého kolaborativního CRM
Zde jsou klíčové prvky, které je třeba zvážit při hodnocení vynikajícího softwaru pro kolaborativní CRM:
Centralizovaná databáze zákazníků
Správný nástroj CRM nabízí centralizované centrum informací o zákaznících. Vytváří jednotné úložiště zákaznických dat, které zajišťuje, že váš tým má přístup ke stejným aktuálním informacím, a zvyšuje konzistentnost a přesnost při interakcích se zákazníky.
Komunikační nástroje
Dobrý CRM software integruje komunikační kanály, jako jsou e-mail, chat a zasílání zpráv, a podporuje tak hladkou spolupráci mezi členy týmu. Umožňuje vám a vašemu týmu efektivní komunikaci a sdílení informací v reálném čase.
Správa úkolů a aktivit
Software CRM by měl nabízet funkce pro přidělování, sledování a správu úkolů souvisejících s interakcemi se zákazníky, které pomáhají vám nebo vašemu projektovému manažerovi. Měl by umožňovat spolupráci na projektech a zajišťovat soulad s cíli organizace pro všechny zúčastněné.
Sdílení dokumentů a souborů
Seznamte se s výhodami kolaborativního CRM, jako je flexibilní sdílení dokumentů, poznámek a souborů souvisejících s marketingem prodeje a interakcemi se zákazníky.
Skvělý nástroj pro spolupráci CRM poskytuje vašemu týmu rozsáhlý přístup k relevantním informacím, podporuje spolupráci a minimalizuje informační silosy.
Automatizace pracovních postupů
Dobrá platforma pro správu vztahů se zákazníky automatizuje rutinní úkoly a zefektivňuje vaše CRM procesy a pracovní postupy. Její automatizace výrazně snižuje manuální úsilí a zajišťuje konzistentní a efektivní přístup ke správě interakcí se zákazníky napříč různými odděleními vaší společnosti.
Řízení přístupu na základě rolí
Hledejte ve svém CRM nástroji přístup založený na rolích, který zajistí, že členové týmu budou mít přístup k informacím relevantním pro jejich role. Skvělý nástroj udržuje bezpečnost informací a zároveň podporuje spolupráci mezi různými týmy.
Integrační možnosti
Kvalitní CRM software se integruje s dalšími obchodními aplikacemi, jako jsou nástroje pro automatizaci marketingu, prodejní nástroje a systémy podpory. To zajišťuje plynulý tok informací v rámci vašeho týmu, zabraňuje vzniku datových sil a celkově zvyšuje efektivitu integrace.
Analýzy a reporty
Tento software vyžaduje robustní nástroje pro analýzu dat a reporting, které poskytují přehled o interakcích se zákazníky, výkonu týmu a obchodních trendech. Tento datově orientovaný přístup pomáhá při informovaném rozhodování a neustálém zlepšování obchodních operací.
Mobilní přístupnost
Software by měl nabízet mobilní přístup ke kolaborativnímu CRM, aby členové týmu mohli zůstat ve spojení a spolupracovat i na cestách. To zvyšuje schopnost reagovat a posiluje flexibilitu pracovních procesů.
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Dobrý CRM software zahrnuje intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní. Váš tým se v nástroji snadno orientuje, což podporuje jeho přijetí bez nutnosti rozsáhlého školení.
Škálovatelnost
Systém CRM musí být škálovatelný tak, aby rostl spolu s organizací, podporoval větší objem dat, rozšiřování uživatelů a měnící se obchodní požadavky.
Bezpečnostní opatření
Robustní bezpečnostní funkce, jako je šifrování dat, ověřování uživatelů a řízení přístupu, jsou nezbytné pro ochranu informací o zákaznících a zachování důvěrnosti a integrity dat.
Software pro kolaborativní CRM
Využití softwaru pro spolupráci CRM zvýší vaše tržby, produktivitu a přesnost prognóz. Ale který software CRM byste si měli vybrat?
Pokud jste se ještě nerozhodli, a i když ano, neexistuje lepší alternativa CRM než ClickUp. Zjednodušuje a centralizuje řízení vztahů se zákazníky pomocí automatizace, vizualizace dat, integrace, komunikace a dalších funkcí – vše pohodlně na jednom místě.
Používejte ClickUp CRM napříč odděleními
Díky robustním CRM nástrojům ClickUp mohou vaše mezifunkční týmy napříč různými odděleními společnosti, ať už se jedná o marketing, zákaznickou podporu nebo finance, využívat vysoký stupeň přizpůsobení. ClickUp Tasks plynule zefektivňuje provoz a nabízí efektivní řešení pro každé oddělení.
ClickUp zjednodušuje procesy a umožňuje vašim týmům rychle a efektivně uzavírat obchody. Stává se společným jmenovatelem pro různé provozní potřeby a zajišťuje, že každý tým přesně řídí své funkce.
V podstatě se jedná o katalyzátor, který urychluje uzavírání obchodů, optimalizuje náklady na služby a zvyšuje celkovou provozní efektivitu v celé vaší organizaci.
Sledujte a přistupujte k údajům o zákaznících pomocí ClickUp
Zajistěte snadný přístup a komplexní sledování důležitých údajů o zákaznících pomocí ClickUp. Vytvořte centralizované úložiště všech informací o zákaznících, včetně kontaktních údajů, fází obchodu a minulých interakcí. Vytvořte základ pro dobře informovaný a efektivní prodejní proces.
Získejte přehled o svých operacích pomocí ClickUp Views
Využijte všestranné funkce ClickUp, jako jsou Kanban tabule a Ganttovy diagramy, abyste získali jasný a uživatelsky přívětivý přehled o vašem prodejním procesu. Tyto vizuální nástroje pro spolupráci jsou klíčové pro sledování průběhu obchodů, identifikaci odpovědností týmu a předvídání termínů uzavření obchodů.
Automatizujte pomocí ClickUp AI
Automatizujte své CRM úkoly bez námahy pomocí ClickUp AI. Od e-mailových oznámení po generování úkolů a aktualizace obchodů – tato automatizace výrazně šetří čas vašim prodejním týmům.
Lepší spolupráce s tabulemi ClickUp
Zvyšte produktivitu týmu prostřednictvím hladké spolupráce při přidělování úkolů, poskytování zasvěcených komentářů k obchodům a sdílení důležitých souborů. Tato spolupráce urychluje uzavírání obchodů a zvyšuje celkovou efektivitu týmu.
Využijte funkci Whiteboard od ClickUp pro brainstorming nápadů a společné plánování projektů, čímž podpoříte dynamické a angažované pracovní prostředí.
Nasměrujte pozornost svého týmu na strategické iniciativy, které využívají tento formální a strukturovaný přístup ke zvýšení celkové efektivity a produktivity.
Vytvářejte a sdílejte dokumenty pomocí ClickUp Docs
Využijte plný potenciál ClickUp Docs a revolučně změňte tvorbu dokumentů. Vytvářejte dokumenty bez námahy v jakékoli šabloně nebo formátu podle svého výběru a přizpůsobte je svým preferencím.
Sdílejte tyto dokumenty se svým týmem bez potíží a nemusíte pokaždé začínat od nuly. Díky široké škále šablon a formátů dokumentů, které máte k dispozici, se tvorba dokumentů stává efektivní a efektivní součástí vašeho pracovního postupu založeného na spolupráci.
Zefektivněte svou organizaci pomocí ClickUp CRM
Pro zvýšení prodeje, marketingu nebo zákaznického servisu neexistuje lepší alternativa než ClickUp. Tisíce uživatelů otestovaly a zhodnotily jeho funkce, čímž prokázaly jeho účinnost pro firmy všech velikostí.
Nenechte se předběhnout konkurencí. Zaregistrujte se ZDARMA a vyzkoušejte úžasné možnosti CRM prostřednictvím ClickUp!