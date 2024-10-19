10 nejlepších osobních CRM nástrojů v roce 2025 (recenze a ceny)

Ušli jsme dlouhou cestu od abecedního řazení lidí v adresářích a plánování schůzek pomocí telefonních čísel. Naše síť dnes zahrnuje e-maily, aplikace pro plánování a sociální sítě.
Moderní podniky používají nástroje CRM k organizaci svých potenciálních zákazníků, zákazníků, partnerů a dodavatelů na jedné platformě. Osobní software CRM pomáhá jednotlivcům dělat totéž – organizovat a rozlišovat profesionální vztahy od osobních nebo soukromých vztahů.
Kdo může těžit z osobního systému pro správu vztahů se zákazníky?
- Jednotlivci, kteří chtějí vytvořit digitální adresář pro lepší organizaci kontaktů a správu svých vztahů. Například aktualizovat kontaktní údaje o nejnovější informace, přidat připomenutí narozenin do kalendáře atd.
- Samostatní podnikatelé a majitelé individuálních firem mají spoustu vztahů rozdělených mezi osobní a profesní život, které budou chtít odpovídajícím způsobem třídit nebo označovat.
- Malé podniky nebo majitelé obchodů, kteří nepotřebují všechny funkce profesionálního CRM.
Podrobně jsme prozkoumali různé osobní CRM softwarové nástroje a jejich funkce, ale nejprve vám představíme, co byste měli hledat v osobním CRM.
Co byste měli hledat v osobním CRM softwaru?
Osobní CRM ukládá vaše kontakty, třídí vaši síť a zefektivňuje komunikaci v synchronizaci s vašimi e-mailovými a messagingovými aplikacemi a někdy i s vašimi účty na sociálních médiích.
Odpadá vám tak stres spojený s udržováním přehledu a organizací, takže se můžete soustředit na budování a rozvíjení autentických a kvalitních vztahů. A to není vše:
1. Organizace kontaktů
Standardní funkce osobních CRM – ukládání kontaktů a jejich aktualizace. Dobrý CRM by měl být synchronizován s vaším telefonem, e-mailem a klienty pro zasílání zpráv, aby vaše síť kontaktů byla organizována na jednom místě.
2. Označování a seskupování
Osobní CRM software, který vám umožňuje klasifikovat kontakty na různých úrovních – pracovní nebo osobní, zákazník nebo dodavatel, potenciální zákazník nebo partner – vám pomáhá seskupovat kontakty. Kdykoli můžete vyvolat konkrétní seznam.
3. Přizpůsobitelné zobrazení
Systém CRM by měl být dostatečně snadný na přizpůsobení a konfiguraci. Měl by být schopen zobrazit více pohledů, jako jsou seznamy, tabulky nebo tabule.
4. Vzdálený nebo offline přístup
CRM musí zobrazovat informace na všech zařízeních bez připojení k internetu a po připojení je synchronizovat.
5. Plánování, sledování a připomenutí schůzek
Snadno ovladatelná konzole, která vám pomůže plánovat schůzky, následné kroky a nastavovat připomenutí, vám pomůže udržet vaše dny a týdny pod kontrolou.
6. Pracovní postupy a správa úkolů
Přidané funkce v některých osobních CRM aplikacích, přizpůsobené pracovní postupy a seznamy úkolů, které vám pomohou udržet přehled o vašich úkolech.
Mnoho osobních CRM softwarů má další funkce, jako je automatizace, integrace, analytika a sledování komunikace.
10 nejlepších osobních CRM softwarů pro rok 2024
Vzhledem k velkému množství osobních CRM nástrojů na trhu může být výběr toho nejlepšího poněkud obtížný. Sestavili jsme seznam nejpopulárnějších nástrojů na trhu a vše, co o nich potřebujete vědět.
1. ClickUp
Kromě toho, že ClickUp slouží jako platforma pro správu projektů a spolupráci, jeho osobní CRM funkce vám umožňují zobrazit všechny vztahy s klienty na jednom místě. Osobní CRM nástroj organizuje vaše kontakty v škálovatelném systému složek a seznamů, což vám pomáhá seskupit vaše kontakty podle vašich preferencí.
Kromě toho vám více než 50 widgetů na ovládacím panelu ClickUp pomůže shromažďovat informace v reálném čase z vaší databáze klientů. ClickUp vám dále pomůže identifikovat priority a systematicky na ně reagovat.
S ClickUpem můžete také strukturovat své prioritní položky jako úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy a dosáhnout svých denních cílů produktivity. Řekněme například, že chcete denně kontaktovat alespoň deset kontaktů, abyste splnili své obchodní cíle; ClickUp vám pomůže zůstat v obraze.
Jakmile budete mít své kontakty uspořádané, ClickUp vám pomůže udržet přehled o vašich klíčových oblastech zájmu díky seznamu úkolů podle kontaktů.
To je nejužitečnější při vytváření komunikačního plánu pro skupinu kontaktů. Například tato bezplatná šablona komunikačního plánu ClickUp vám pomůže systematicky a rychle sestavit komunikační plán.
K dispozici je připravená šablona ClickUp CRM, která vám pomůže rychle začít. Pomocí této bezplatné šablony CRM můžete ukládat všechny své kontakty na jednom místě, aktualizovat jejich údaje a přistupovat k nim odkudkoli.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte kontakty: Organizujte své kontakty do složek a seznamů. Sdílejte projekty se svými klienty a nastavte vlastní oprávnění pro správu přístupu.
- Sledujte objednávky: Přidejte přizpůsobená pole pro sledování objednávek a potenciálních zákazníků, ohodnoťte je a generujte přehledy pro chytřejší analýzu.
- Dělejte si poznámky: Okamžitě zapisujte nápady z počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče.
- Označování a filtrování: Přidejte ke svým kontaktům značky, abyste snadno našli a roztřídili jakoukoli úlohu nebo účet.
- Přidejte geografická data: Využijte pole pro polohu a rychle zjistěte, kde se nacházejí vaši zákazníci a kontakty.
- Správa e-mailů: Odesílejte a přijímejte e-maily přímo, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Pracujte offline: Pracujte na různých zařízeních a v případě potřeby i offline.
- Mobilní aplikace : Přidávejte úkoly a vytvářejte připomenutí a poznámky, kdykoli jste na cestách.
- ClickUp AI: Využijte umělou inteligenci k vytváření seznamů úkolů, shrnování poznámek a vytváření připomínek.
- Integrace technologií: Snadno integrujte nástroje, které již používáte pro komunikaci nebo spolupráci.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se s nástrojem seznámí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- ClickUp AI lze přidat do jakéhokoli pracovního prostoru za 5 $ na člena.
- Podnikové: Kontakty Prodej
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Kontakty+
Automatická synchronizace kontaktů je velmi pohodlná a osobní CRM Contacts+ pomáhá vytvořit jednotný digitální adresář pro všechna zařízení. Výjimečnou funkcí Contacts+ je možnost skenovat a ukládat vizitky.
Nevýhoda? Contacts+ je relativně nový a na základě jeho online přítomnosti je neznámou veličinou. To je patrné z relativně nízkého počtu uživatelů, kteří jej hodnotili na stránkách jako G2 a Capterra.
Nejlepší funkce aplikace Kontakty+
- Poznámky a štítky: Uspořádejte si své účty pomocí poznámek a štítků, které usnadňují třídění.
- Podrobné vyhledávání: Rychlé vyhledávání kontaktů pomocí pokročilých vyhledávacích možností
- Skenování vizitek: Rychle ukládejte informace o svých kontaktech skenováním jejich vizitek.
- Odstranění duplicit: Detekujte a odstraňte duplicitní účty.
Omezení aplikace Kontakty+
- Omezené možnosti přizpůsobení, pokud jde o motivy a fonty
- Mohlo by mít intuitivnější uživatelské rozhraní.
- Bezplatná verze má maximální kapacitu 1000 kontaktů.
Ceny aplikace Kontakty+
- Zdarma
- Premium: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Teams: 12,99 $/měsíc na uživatele
Kontakty+ Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 2,8/5 (8+ recenzí)
3. FollowUp
Připomínky a funkce pro sledování jsou dvě funkce, které byste měli hledat v osobních CRM aplikacích. S aplikací FollowUp můžete naplánovat své odpovědi a nastavit připomínky pro klíčové úkoly. Můžete si například nastavit připomínky, abyste mohli sledovat důležité konverzace prostřednictvím e-mailu.
Tento osobní CRM nástroj usnadňuje správu e-mailů – spravujte své vztahy přímo ze své doručené pošty!
Jediným háčkem je, že cena FollowUp je vyšší než u některých jiných nástrojů na seznamu. Také chybí seznamy úkolů a seskupování kontaktů. Ale funkce FollowUp, která vás upozorní, když příjemci e-mailů otevřou své e-maily, je užitečná.
Nejlepší funkce FollowUp
- Připomenutí: Nastavte si upozornění na důležité úkoly jediným kliknutím.
- Automatické sledování: Naplánujte sledování důležitých konverzací.
- Sledování otevření e-mailu: Nechte si v reálném čase zasílat upozornění, když vaši kontakty poprvé otevřou váš e-mail.
- Vylepšení doručené pošty: Zlepšete funkčnost své doručené pošty Gmailu díky nástroji FollowUp, který funguje přímo z vaší doručené pošty.
Omezení FollowUp
- Omezená bezplatná verze – po uplynutí zkušební doby je nutné provést platbu.
- Omezeno pouze na organizaci Gmailu, místo synchronizace kontaktů napříč databázemi.
Ceny FollowUp
- Začátečník: 18 $/měsíc
- Profesionální: 29 $/měsíc
- Salesforce Edition: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze FollowUp
- G2: 4,8/5 (2+ recenze)
- Capterra: NA
4. Monica
Monica je open-source osobní CRM, který vám pomůže organizovat interakce s vašimi kontakty.
Monica zpřístupnila svůj kód veřejnosti na GitHubu a rozhodla se pro open source. Kód lze společně upravovat a vylepšovat. Monicu si můžete nainstalovat zdarma na jakýkoli server.
I když se jedná o skvělý způsob, jak neustále rozvíjet jeho schopnosti, vyvolává to obavy ohledně ochrany dat a soukromí.
Monica Nejlepší funkce
- Vysoce přizpůsobitelné: Rozšiřte nebo omezte jeho funkce podle svých preferencí.
- Určeno pro osobní kontakty: Tato osobní CRM aplikace je navržena s ohledem na osobní a soukromé sítě.
- Přehledné uživatelské rozhraní: Úhledné a intuitivní rozhraní, jehož ovládání je velmi jednoduché.
- Zcela zdarma: Uživatelé mohou hostovat své osobní rozhraní Monica zcela zdarma na svých serverech.
Monica Omezení
- Není určen pro profesionály, kteří se snaží udržovat vztahy s klienty.
- Ochrana a bezpečnost dat jsou důležité, protože se jedná o open source nástroj.
Ceny Monica
- Zdarma: pokud jej hostujete na svém serveru
- Placená: 9 $/měsíc
Hodnocení a recenze Monicy
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Streak
Streak je CRM a produktivní software, který spravuje vaše pracovní postupy a kontakty přímo z vašeho účtu Gmail.
Nabízí osobní CRM řešení založená na vašich konkrétních potřebách. Například Streak nabízí CRM funkce pro profesionály v oblasti prodeje, lidských zdrojů, produktů a podpory.
Streak nabízí několik užitečných funkcí: sledování zobrazení, hromadnou korespondenci, plánované odesílání a rozdělení e-mailových vláken – to vše vám pomůže efektivněji spravovat konverzace s vašimi kontakty.
Jeho funkce pro správu osobních vztahů také obsahuje několik funkcí, které vám pomohou efektivněji organizovat a komunikovat s vašimi kontakty: přizpůsobitelné zobrazení, časová osa nebo záznam komunikace a událostí, podrobné informace o vašich kontaktech a další.
Streak navíc nabízí snadné možnosti importu a exportu, plně přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizaci opakujících se úkolů. Je k dispozici v mobilních aplikacích v Apple App Store i Google Play.
Nejlepší funkce Streak
- Výkonné nástroje pro e-maily: Efektivně spravujte e-mailovou korespondenci pomocí upozornění na otevření e-mailu, plánování e-mailů a funkcí hromadné korespondence.
- Mobilní dostupnost: Spravujte vztahy s kontakty i na cestách
- Integrace nástrojů: Synchronizujte s G Suite a Zapier, abyste mohli spravovat všechny své pracovní toky a vztahy na jednom místě.
Omezení Streak
- Někdy pomalé
- Po aktualizaci hesla se automaticky nesynchronizuje s Gmailem.
- Ceny mohou být pro malé podniky poněkud vyšší.
Ceny Streak
- Zdarma
- Solo: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Streak
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
6. Gethippo
Gethippo je osobní CRM software vytvořený pro sledování důležitých detailů a událostí souvisejících s vašimi osobními kontakty. Hippo je jednoduchý nástroj, který vám ulehčí od nutnosti pamatovat si drobné detaily (a úkoly) vašich kontaktů.
Vynikají tři funkce: poznámky, seznamy úkolů a připomenutí událostí. Jediný pohled na profil kontaktu v této osobní aplikaci CRM vám pomůže zapamatovat si drobné detaily, které se hodí, když se s danou osobou setkáte – výročí, pracovní milník, tyto malé věci mají velký význam.
Ceny jsou navíc konkurenceschopné a vaše data se ukládají lokálně na vašem zařízení, nikoli na serveru.
Nejlepší funkce Gethippo
- Poznámky: Přidejte k informacím o každém kontaktu nové informace, jakmile se o něm dozvíte.
- Události: Vytvářejte události přímo v aplikaci pro osobní setkání.
- Seznamy úkolů: Vytvářejte seznamy úkolů pro každý kontakt.
- Soukromé a bezpečné: Mějte jistotu, že vaše databáze kontaktů je v bezpečí.
Omezení Gethippo
- Nevhodné pro profesionální nebo obchodní použití.
- Žádná integrace s jinými nástroji
Ceny Gethippo
- Bezplatná měsíční zkušební verze
- Placené: 1,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Gethippo
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
Cloze je CRM s podporou umělé inteligence a chytrý osobní asistent, který udržuje informace o vašich klíčových kontaktech snadno dostupné. Jinými slovy, eliminuje potřebu ručního zadávání dat tím, že synchronizuje všechny vaše e-maily, telefonní hovory, textové zprávy a dokumenty.
Cloze označuje vaše kontakty podle toho, jak je seskupujete ve své hlavě (nejen podle abecedy). To pomáhá udržovat osobní vztahy. Kromě organizace kontaktů nabízí Cloze také funkce pro e-mailové vlákna a pořizování poznámek. Funkce plánování, sledování a připomenutí událostí jsou k dispozici ve výchozím nastavení.
Nejlepší funkce Cloze
- Zaznamenávání schůzek: Snadno zaznamenávejte podrobnosti schůzek pro pozdější kontrolu.
- Upomínky na následné kroky: Nastavte si upozornění, která vám připomenou důležité interakce a následné kroky.
- Integrace Gmailu s upozorněními na přečtení: Zjistěte, kdy příjemci přečetli váš e-mail, a podle toho naplánujte svou další zprávu.
- Synchronizace s cloudem: Sloučte kontakty na cestách a napříč zařízeními
Omezení Cloze
- Cena se zvyšuje s rozšiřováním vašeho týmu
- Uživatelské rozhraní může působit trochu zastarale.
- Drahé pro osobní použití
Ceny Cloze
- Cloze Pro: 17 $/měsíc pro jednotlivce
- Business Silver: 21 $/měsíc na uživatele
- Business Gold: 29 $/měsíc na uživatele
- Business Platinum: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cloze
- G2: 3,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
8. Airtable
Airtable je známý svou schopností vytvářet inteligentní pracovní postupy a aplikace prostřednictvím své aplikace založené na tabulkách. Jedná se však o vysoce rozšiřitelný nástroj s nízkými požadavky na kódování a několik profesionálů používá Airtable jako svůj pseudo-osobní CRM.
Vytvořte si v Airtable vlastní pracovní postupy pro získávání a správu kontaktů, správu faktur a komunikaci se zákazníky.
Nejlepší funkce Airtable
- Vysoce flexibilní a přizpůsobitelné: Vytvořte si vlastní CRM pracovní postupy a funkce pro svou kontaktní databázi.
- Kanbanové zobrazení: Získejte přehled o tom, jak se vyvíjejí vaše obchody.
- Formuláře: Vytvářejte, upravujte, publikujte a sdílejte formuláře a rychle si vytvořte databázi kontaktů.
Omezení Airtable
- Není přizpůsobeno pro osobní použití CRM.
- Pro začátečníky může být příliš složitý.
Ceny Airtable
- Zdarma pro jednotlivce a malé týmy
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
- Podniková úroveň: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
9. Nection
Nection je osobní CRM aplikace, která vám pomůže rozšiřovat a rozvíjet vaši síť kontaktů a budovat hluboké osobní vztahy. Uživatelé mohou konsolidovat své kontakty na jednom místě a posílat personalizované zprávy a dokonce i dárky prostřednictvím partnerů Nection.
Dárky a personalizované zprávy (s pomocí umělé inteligence) činí Nection výjimečným mezi ostatními nástroji na tomto seznamu.
Nejlepší funkce Nection
- Personalizované zprávy generované umělou inteligencí: Generujte kontextové zprávy pomocí údajů o kontaktech a dodávejte tak své komunikaci osobní nádech.
- Dárkové karty: Posílejte svým kontaktům dárky nebo dárkové karty
- Připomenutí událostí: Nastavte automatická připomenutí narozenin, výročí a dalších událostí pro své kontakty.
- Odstraňte duplicity: Snižte pravděpodobnost vzniku duplicit a protichůdných informací.
Omezení Nection
- Omezené použití jako osobní CRM sada
- K dispozici pouze jako aplikace – zatím není k dispozici verze pro stolní počítače.
Ceny Nection
- Zdarma
Hodnocení a recenze Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
Dex Personal CRM je digitální adresář, který synchronizuje vaše kontakty z LinkedIn, e-mailu a dalších účtů sociálních médií, takže můžete všechny své známé vidět a spravovat na jednom místě.
Jeho jedinečnou vlastností je schopnost zůstat ve spojení s LinkedIn. Nové pracovní pozice vašich profesionálních kontaktů se automaticky aktualizují, protože nástroj načítá podrobnosti z profilu LinkedIn vašeho kontaktu.
Dex není tak složitý jako plnohodnotné CRM řešení, jako je Salesforce, a zároveň není tak základní jako tabulkový procesor. Nabízí právě tolik funkcí, kolik potřebujete k udržení svých osobních a profesních vztahů.
Nejlepší funkce Dex
- Připomenutí komunikace: Nastavte si frekvenci, s jakou chcete kontaktovat své kontakty – Dex vás na to předem upozorní.
- Synchronizace s LinkedIn: Změny v profilech LinkedIn se automaticky promítnou do vaší kontaktní karty.
- Vestavěné zkratky: Klávesové zkratky usnadňují používání nástroje.
- Nezávislý na zařízení: Dex je k dispozici jako rozšíření prohlížeče i jako aplikace pro Android a Apple.
Omezení Dex
- Podle uživatelských recenzí má Dex tendenci být někdy pomalý a chybový.
Ceny Getdex
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Placená verze: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Getdex
- ProductHunt: 4,1 (10+ hlasů)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Budujte své osobní vztahy pomocí osobních CRM aplikací
Ať už spravujete osobní nebo profesionální vztahy, pamatujete si důležité termíny a velmi osobní podrobnosti a kontaktujete lidi ve správný čas – vše vám pomáhá budovat a udržovat vřelé vztahy s lidmi, na kterých vám záleží. Osobní CRM systémy mohou změnit váš profesionální i osobní život.
Funkce CRM ClickUp, které byly vyzkoušeny, otestovány a zhodnoceny tisíci uživatelů, fungují pro jednotlivce stejně jako pro firmy.
