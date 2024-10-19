ClickUp blog
10 nejlepších osobních CRM nástrojů v roce 2025 (recenze a ceny)
CRM

10 nejlepších osobních CRM nástrojů v roce 2025 (recenze a ceny)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
19. října 2024

Ušli jsme dlouhou cestu od abecedního řazení lidí v adresářích a plánování schůzek pomocí telefonních čísel. Naše síť dnes zahrnuje e-maily, aplikace pro plánování a sociální sítě.

Moderní podniky používají nástroje CRM k organizaci svých potenciálních zákazníků, zákazníků, partnerů a dodavatelů na jedné platformě. Osobní software CRM pomáhá jednotlivcům dělat totéž – organizovat a rozlišovat profesionální vztahy od osobních nebo soukromých vztahů.

Kdo může těžit z osobního systému pro správu vztahů se zákazníky?

  • Jednotlivci, kteří chtějí vytvořit digitální adresář pro lepší organizaci kontaktů a správu svých vztahů. Například aktualizovat kontaktní údaje o nejnovější informace, přidat připomenutí narozenin do kalendáře atd.
  • Samostatní podnikatelé a majitelé individuálních firem mají spoustu vztahů rozdělených mezi osobní a profesní život, které budou chtít odpovídajícím způsobem třídit nebo označovat.
  • Malé podniky nebo majitelé obchodů, kteří nepotřebují všechny funkce profesionálního CRM.

Podrobně jsme prozkoumali různé osobní CRM softwarové nástroje a jejich funkce, ale nejprve vám představíme, co byste měli hledat v osobním CRM.

Co byste měli hledat v osobním CRM softwaru?

Osobní CRM ukládá vaše kontakty, třídí vaši síť a zefektivňuje komunikaci v synchronizaci s vašimi e-mailovými a messagingovými aplikacemi a někdy i s vašimi účty na sociálních médiích.

Odpadá vám tak stres spojený s udržováním přehledu a organizací, takže se můžete soustředit na budování a rozvíjení autentických a kvalitních vztahů. A to není vše:

1. Organizace kontaktů

Standardní funkce osobních CRM – ukládání kontaktů a jejich aktualizace. Dobrý CRM by měl být synchronizován s vaším telefonem, e-mailem a klienty pro zasílání zpráv, aby vaše síť kontaktů byla organizována na jednom místě.

2. Označování a seskupování

Osobní CRM software, který vám umožňuje klasifikovat kontakty na různých úrovních – pracovní nebo osobní, zákazník nebo dodavatel, potenciální zákazník nebo partner – vám pomáhá seskupovat kontakty. Kdykoli můžete vyvolat konkrétní seznam.

3. Přizpůsobitelné zobrazení

Systém CRM by měl být dostatečně snadný na přizpůsobení a konfiguraci. Měl by být schopen zobrazit více pohledů, jako jsou seznamy, tabulky nebo tabule.

4. Vzdálený nebo offline přístup

CRM musí zobrazovat informace na všech zařízeních bez připojení k internetu a po připojení je synchronizovat.

5. Plánování, sledování a připomenutí schůzek

Snadno ovladatelná konzole, která vám pomůže plánovat schůzky, následné kroky a nastavovat připomenutí, vám pomůže udržet vaše dny a týdny pod kontrolou.

6. Pracovní postupy a správa úkolů

Přidané funkce v některých osobních CRM aplikacích, přizpůsobené pracovní postupy a seznamy úkolů, které vám pomohou udržet přehled o vašich úkolech.

Mnoho osobních CRM softwarů má další funkce, jako je automatizace, integrace, analytika a sledování komunikace.

10 nejlepších osobních CRM softwarů pro rok 2024

Vzhledem k velkému množství osobních CRM nástrojů na trhu může být výběr toho nejlepšího poněkud obtížný. Sestavili jsme seznam nejpopulárnějších nástrojů na trhu a vše, co o nich potřebujete vědět.

1. ClickUp

Vytvářejte a spravujte více databází pomocí ClickUp CRM.
Vyzkoušejte CRM od ClickUp
Vytvářejte a spravujte více databází pomocí ClickUp CRM.

Kromě toho, že ClickUp slouží jako platforma pro správu projektů a spolupráci, jeho osobní CRM funkce vám umožňují zobrazit všechny vztahy s klienty na jednom místě. Osobní CRM nástroj organizuje vaše kontakty v škálovatelném systému složek a seznamů, což vám pomáhá seskupit vaše kontakty podle vašich preferencí.

Kromě toho vám více než 50 widgetů na ovládacím panelu ClickUp pomůže shromažďovat informace v reálném čase z vaší databáze klientů. ClickUp vám dále pomůže identifikovat priority a systematicky na ně reagovat.

S ClickUpem můžete také strukturovat své prioritní položky jako úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy a dosáhnout svých denních cílů produktivity. Řekněme například, že chcete denně kontaktovat alespoň deset kontaktů, abyste splnili své obchodní cíle; ClickUp vám pomůže zůstat v obraze.

Jakmile budete mít své kontakty uspořádané, ClickUp vám pomůže udržet přehled o vašich klíčových oblastech zájmu díky seznamu úkolů podle kontaktů.

Zlepšete spolupráci a komunikaci v týmu pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Zlepšete spolupráci a komunikaci v týmu pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp.

To je nejužitečnější při vytváření komunikačního plánu pro skupinu kontaktů. Například tato bezplatná šablona komunikačního plánu ClickUp vám pomůže systematicky a rychle sestavit komunikační plán.

K dispozici je připravená šablona ClickUp CRM, která vám pomůže rychle začít. Pomocí této bezplatné šablony CRM můžete ukládat všechny své kontakty na jednom místě, aktualizovat jejich údaje a přistupovat k nim odkudkoli.

Vylepšete své CRM strategie pomocí jednoduché CRM šablony ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Vylepšete své CRM strategie pomocí jednoduché šablony CRM od ClickUp.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Organizujte kontakty: Organizujte své kontakty do složek a seznamů. Sdílejte projekty se svými klienty a nastavte vlastní oprávnění pro správu přístupu.
  • Sledujte objednávky: Přidejte přizpůsobená pole pro sledování objednávek a potenciálních zákazníků, ohodnoťte je a generujte přehledy pro chytřejší analýzu.
  • Dělejte si poznámky: Okamžitě zapisujte nápady z počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče.
  • Označování a filtrování: Přidejte ke svým kontaktům značky, abyste snadno našli a roztřídili jakoukoli úlohu nebo účet.
  • Přidejte geografická data: Využijte pole pro polohu a rychle zjistěte, kde se nacházejí vaši zákazníci a kontakty.
  • Správa e-mailů: Odesílejte a přijímejte e-maily přímo, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
  • Pracujte offline: Pracujte na různých zařízeních a v případě potřeby i offline.
  • Mobilní aplikace : Přidávejte úkoly a vytvářejte připomenutí a poznámky, kdykoli jste na cestách.
Přehled ClickUp AI GIF
Pomocí ClickUp AI můžete psát rychleji, shrnovat a vylepšovat text, generovat e-mailové odpovědi a mnoho dalšího.
  • ClickUp AI: Využijte umělou inteligenci k vytváření seznamů úkolů, shrnování poznámek a vytváření připomínek.
  • Integrace technologií: Snadno integrujte nástroje, které již používáte pro komunikaci nebo spolupráci.

Omezení ClickUp

  • Novým uživatelům může chvíli trvat, než se s nástrojem seznámí.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • ClickUp AI lze přidat do jakéhokoli pracovního prostoru za 5 $ na člena.
  • Podnikové: Kontakty Prodej

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)

2. Kontakty+

kontakty plus obrázek crm
prostřednictvím aplikace Contacts+.

Automatická synchronizace kontaktů je velmi pohodlná a osobní CRM Contacts+ pomáhá vytvořit jednotný digitální adresář pro všechna zařízení. Výjimečnou funkcí Contacts+ je možnost skenovat a ukládat vizitky.

Nevýhoda? Contacts+ je relativně nový a na základě jeho online přítomnosti je neznámou veličinou. To je patrné z relativně nízkého počtu uživatelů, kteří jej hodnotili na stránkách jako G2 a Capterra.

Nejlepší funkce aplikace Kontakty+

  • Poznámky a štítky: Uspořádejte si své účty pomocí poznámek a štítků, které usnadňují třídění.
  • Podrobné vyhledávání: Rychlé vyhledávání kontaktů pomocí pokročilých vyhledávacích možností
  • Skenování vizitek: Rychle ukládejte informace o svých kontaktech skenováním jejich vizitek.
  • Odstranění duplicit: Detekujte a odstraňte duplicitní účty.

Omezení aplikace Kontakty+

  • Omezené možnosti přizpůsobení, pokud jde o motivy a fonty
  • Mohlo by mít intuitivnější uživatelské rozhraní.
  • Bezplatná verze má maximální kapacitu 1000 kontaktů.

Ceny aplikace Kontakty+

  • Zdarma
  • Premium: 9,99 $/měsíc na uživatele
  • Teams: 12,99 $/měsíc na uživatele

Kontakty+ Hodnocení a recenze

  • G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
  • Capterra: 2,8/5 (8+ recenzí)

3. FollowUp

Sledování CRM
prostřednictvím FollowUp CRM.

Připomínky a funkce pro sledování jsou dvě funkce, které byste měli hledat v osobních CRM aplikacích. S aplikací FollowUp můžete naplánovat své odpovědi a nastavit připomínky pro klíčové úkoly. Můžete si například nastavit připomínky, abyste mohli sledovat důležité konverzace prostřednictvím e-mailu.

Tento osobní CRM nástroj usnadňuje správu e-mailů – spravujte své vztahy přímo ze své doručené pošty!

Jediným háčkem je, že cena FollowUp je vyšší než u některých jiných nástrojů na seznamu. Také chybí seznamy úkolů a seskupování kontaktů. Ale funkce FollowUp, která vás upozorní, když příjemci e-mailů otevřou své e-maily, je užitečná.

Nejlepší funkce FollowUp

  • Připomenutí: Nastavte si upozornění na důležité úkoly jediným kliknutím.
  • Automatické sledování: Naplánujte sledování důležitých konverzací.
  • Sledování otevření e-mailu: Nechte si v reálném čase zasílat upozornění, když vaši kontakty poprvé otevřou váš e-mail.
  • Vylepšení doručené pošty: Zlepšete funkčnost své doručené pošty Gmailu díky nástroji FollowUp, který funguje přímo z vaší doručené pošty.

Omezení FollowUp

  • Omezená bezplatná verze – po uplynutí zkušební doby je nutné provést platbu.
  • Omezeno pouze na organizaci Gmailu, místo synchronizace kontaktů napříč databázemi.

Ceny FollowUp

  • Začátečník: 18 $/měsíc
  • Profesionální: 29 $/měsíc
  • Salesforce Edition: 40 $/měsíc

Hodnocení a recenze FollowUp

  • G2: 4,8/5 (2+ recenze)
  • Capterra: NA

4. Monica

Monica CRM
prostřednictvím Monicy

Monica je open-source osobní CRM, který vám pomůže organizovat interakce s vašimi kontakty.

Monica zpřístupnila svůj kód veřejnosti na GitHubu a rozhodla se pro open source. Kód lze společně upravovat a vylepšovat. Monicu si můžete nainstalovat zdarma na jakýkoli server.

I když se jedná o skvělý způsob, jak neustále rozvíjet jeho schopnosti, vyvolává to obavy ohledně ochrany dat a soukromí.

Monica Nejlepší funkce

  • Vysoce přizpůsobitelné: Rozšiřte nebo omezte jeho funkce podle svých preferencí.
  • Určeno pro osobní kontakty: Tato osobní CRM aplikace je navržena s ohledem na osobní a soukromé sítě.
  • Přehledné uživatelské rozhraní: Úhledné a intuitivní rozhraní, jehož ovládání je velmi jednoduché.
  • Zcela zdarma: Uživatelé mohou hostovat své osobní rozhraní Monica zcela zdarma na svých serverech.

Monica Omezení

  • Není určen pro profesionály, kteří se snaží udržovat vztahy s klienty.
  • Ochrana a bezpečnost dat jsou důležité, protože se jedná o open source nástroj.

Ceny Monica

  • Zdarma: pokud jej hostujete na svém serveru
  • Placená: 9 $/měsíc

Hodnocení a recenze Monicy

  • G2: NA
  • Capterra: NA

5. Streak

Streak CRM
prostřednictvím Streak.

Streak je CRM a produktivní software, který spravuje vaše pracovní postupy a kontakty přímo z vašeho účtu Gmail.

Nabízí osobní CRM řešení založená na vašich konkrétních potřebách. Například Streak nabízí CRM funkce pro profesionály v oblasti prodeje, lidských zdrojů, produktů a podpory.

Streak nabízí několik užitečných funkcí: sledování zobrazení, hromadnou korespondenci, plánované odesílání a rozdělení e-mailových vláken – to vše vám pomůže efektivněji spravovat konverzace s vašimi kontakty.

Jeho funkce pro správu osobních vztahů také obsahuje několik funkcí, které vám pomohou efektivněji organizovat a komunikovat s vašimi kontakty: přizpůsobitelné zobrazení, časová osa nebo záznam komunikace a událostí, podrobné informace o vašich kontaktech a další.

Streak navíc nabízí snadné možnosti importu a exportu, plně přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizaci opakujících se úkolů. Je k dispozici v mobilních aplikacích v Apple App Store i Google Play.

Nejlepší funkce Streak

  • Výkonné nástroje pro e-maily: Efektivně spravujte e-mailovou korespondenci pomocí upozornění na otevření e-mailu, plánování e-mailů a funkcí hromadné korespondence.
  • Mobilní dostupnost: Spravujte vztahy s kontakty i na cestách
  • Integrace nástrojů: Synchronizujte s G Suite a Zapier, abyste mohli spravovat všechny své pracovní toky a vztahy na jednom místě.

Omezení Streak

  • Někdy pomalé
  • Po aktualizaci hesla se automaticky nesynchronizuje s Gmailem.
  • Ceny mohou být pro malé podniky poněkud vyšší.

Ceny Streak

  • Zdarma
  • Solo: 15 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 49 $/měsíc na uživatele
  • Pro+: 69 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: 129 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Streak

  • G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)

6. Gethippo

Gethippo.app
prostřednictvím GetHippo.app

Gethippo je osobní CRM software vytvořený pro sledování důležitých detailů a událostí souvisejících s vašimi osobními kontakty. Hippo je jednoduchý nástroj, který vám ulehčí od nutnosti pamatovat si drobné detaily (a úkoly) vašich kontaktů.

Vynikají tři funkce: poznámky, seznamy úkolů a připomenutí událostí. Jediný pohled na profil kontaktu v této osobní aplikaci CRM vám pomůže zapamatovat si drobné detaily, které se hodí, když se s danou osobou setkáte – výročí, pracovní milník, tyto malé věci mají velký význam.

Ceny jsou navíc konkurenceschopné a vaše data se ukládají lokálně na vašem zařízení, nikoli na serveru.

Nejlepší funkce Gethippo

  • Poznámky: Přidejte k informacím o každém kontaktu nové informace, jakmile se o něm dozvíte.
  • Události: Vytvářejte události přímo v aplikaci pro osobní setkání.
  • Seznamy úkolů: Vytvářejte seznamy úkolů pro každý kontakt.
  • Soukromé a bezpečné: Mějte jistotu, že vaše databáze kontaktů je v bezpečí.

Omezení Gethippo

  • Nevhodné pro profesionální nebo obchodní použití.
  • Žádná integrace s jinými nástroji

Ceny Gethippo

  • Bezplatná měsíční zkušební verze
  • Placené: 1,99 $ měsíčně

Hodnocení a recenze Gethippo

  • G2: NA
  • Capterra: NA

7. Cloze

Cloze Dashboard
prostřednictvím Cloze

Cloze je CRM s podporou umělé inteligence a chytrý osobní asistent, který udržuje informace o vašich klíčových kontaktech snadno dostupné. Jinými slovy, eliminuje potřebu ručního zadávání dat tím, že synchronizuje všechny vaše e-maily, telefonní hovory, textové zprávy a dokumenty.

Cloze označuje vaše kontakty podle toho, jak je seskupujete ve své hlavě (nejen podle abecedy). To pomáhá udržovat osobní vztahy. Kromě organizace kontaktů nabízí Cloze také funkce pro e-mailové vlákna a pořizování poznámek. Funkce plánování, sledování a připomenutí událostí jsou k dispozici ve výchozím nastavení.

Nejlepší funkce Cloze

  • Zaznamenávání schůzek: Snadno zaznamenávejte podrobnosti schůzek pro pozdější kontrolu.
  • Upomínky na následné kroky: Nastavte si upozornění, která vám připomenou důležité interakce a následné kroky.
  • Integrace Gmailu s upozorněními na přečtení: Zjistěte, kdy příjemci přečetli váš e-mail, a podle toho naplánujte svou další zprávu.
  • Synchronizace s cloudem: Sloučte kontakty na cestách a napříč zařízeními

Omezení Cloze

  • Cena se zvyšuje s rozšiřováním vašeho týmu
  • Uživatelské rozhraní může působit trochu zastarale.
  • Drahé pro osobní použití

Ceny Cloze

  • Cloze Pro: 17 $/měsíc pro jednotlivce
  • Business Silver: 21 $/měsíc na uživatele
  • Business Gold: 29 $/měsíc na uživatele
  • Business Platinum: 49 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Cloze

  • G2: 3,7/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)

8. Airtable

Airtable
prostřednictvím Airtable.

Airtable je známý svou schopností vytvářet inteligentní pracovní postupy a aplikace prostřednictvím své aplikace založené na tabulkách. Jedná se však o vysoce rozšiřitelný nástroj s nízkými požadavky na kódování a několik profesionálů používá Airtable jako svůj pseudo-osobní CRM.

Vytvořte si v Airtable vlastní pracovní postupy pro získávání a správu kontaktů, správu faktur a komunikaci se zákazníky.

Nejlepší funkce Airtable

  • Vysoce flexibilní a přizpůsobitelné: Vytvořte si vlastní CRM pracovní postupy a funkce pro svou kontaktní databázi.
  • Kanbanové zobrazení: Získejte přehled o tom, jak se vyvíjejí vaše obchody.
  • Formuláře: Vytvářejte, upravujte, publikujte a sdílejte formuláře a rychle si vytvořte databázi kontaktů.

Omezení Airtable

  • Není přizpůsobeno pro osobní použití CRM.
  • Pro začátečníky může být příliš složitý.

Ceny Airtable

  • Zdarma pro jednotlivce a malé týmy
  • Tým: 20 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
  • Podniková úroveň: Kontaktujte obchodní oddělení

Hodnocení a recenze Airtable

  • G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)

9. Nection

Aplikace Nection
prostřednictvím Nection

Nection je osobní CRM aplikace, která vám pomůže rozšiřovat a rozvíjet vaši síť kontaktů a budovat hluboké osobní vztahy. Uživatelé mohou konsolidovat své kontakty na jednom místě a posílat personalizované zprávy a dokonce i dárky prostřednictvím partnerů Nection.

Dárky a personalizované zprávy (s pomocí umělé inteligence) činí Nection výjimečným mezi ostatními nástroji na tomto seznamu.

Nejlepší funkce Nection

  • Personalizované zprávy generované umělou inteligencí: Generujte kontextové zprávy pomocí údajů o kontaktech a dodávejte tak své komunikaci osobní nádech.
  • Dárkové karty: Posílejte svým kontaktům dárky nebo dárkové karty
  • Připomenutí událostí: Nastavte automatická připomenutí narozenin, výročí a dalších událostí pro své kontakty.
  • Odstraňte duplicity: Snižte pravděpodobnost vzniku duplicit a protichůdných informací.

Omezení Nection

  • Omezené použití jako osobní CRM sada
  • K dispozici pouze jako aplikace – zatím není k dispozici verze pro stolní počítače.

Ceny Nection

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Nection

  • G2: NA
  • Capterra: NA

10. Getdex

Getdex
prostřednictvím Getdex

Dex Personal CRM je digitální adresář, který synchronizuje vaše kontakty z LinkedIn, e-mailu a dalších účtů sociálních médií, takže můžete všechny své známé vidět a spravovat na jednom místě.

Jeho jedinečnou vlastností je schopnost zůstat ve spojení s LinkedIn. Nové pracovní pozice vašich profesionálních kontaktů se automaticky aktualizují, protože nástroj načítá podrobnosti z profilu LinkedIn vašeho kontaktu.

Dex není tak složitý jako plnohodnotné CRM řešení, jako je Salesforce, a zároveň není tak základní jako tabulkový procesor. Nabízí právě tolik funkcí, kolik potřebujete k udržení svých osobních a profesních vztahů.

Nejlepší funkce Dex

  • Připomenutí komunikace: Nastavte si frekvenci, s jakou chcete kontaktovat své kontakty – Dex vás na to předem upozorní.
  • Synchronizace s LinkedIn: Změny v profilech LinkedIn se automaticky promítnou do vaší kontaktní karty.
  • Vestavěné zkratky: Klávesové zkratky usnadňují používání nástroje.
  • Nezávislý na zařízení: Dex je k dispozici jako rozšíření prohlížeče i jako aplikace pro Android a Apple.

Omezení Dex

  • Podle uživatelských recenzí má Dex tendenci být někdy pomalý a chybový.

Ceny Getdex

  • Zdarma: 7denní zkušební verze
  • Placená verze: 12 $/měsíc

Hodnocení a recenze Getdex

  • ProductHunt: 4,1 (10+ hlasů)
  • Capterra: 5/5 (1 recenze)

Budujte své osobní vztahy pomocí osobních CRM aplikací

Ať už spravujete osobní nebo profesionální vztahy, pamatujete si důležité termíny a velmi osobní podrobnosti a kontaktujete lidi ve správný čas – vše vám pomáhá budovat a udržovat vřelé vztahy s lidmi, na kterých vám záleží. Osobní CRM systémy mohou změnit váš profesionální i osobní život.

Funkce CRM ClickUp, které byly vyzkoušeny, otestovány a zhodnoceny tisíci uživatelů, fungují pro jednotlivce stejně jako pro firmy.

Zaregistrujte se ZDARMA a vyzkoušejte ClickUp na vlastní kůži. ?

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp