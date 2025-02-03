ClickUp blog
10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci v oblasti prodeje pro prodejní týmy v roce 2025

10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci v oblasti prodeje pro prodejní týmy v roce 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
3. února 2025

Jakýkoli moderní prodejní a provozní proces zahrnuje více než jen studené hovory nebo individuální sledování klienta prodejcem za účelem uzavření obchodu. Vyžaduje komunikaci mezi odděleními a udržování jasného přehledu o prodejním procesu, včasné sledování a úzkou spolupráci mezi týmy.

K zefektivnění tohoto procesu je zapotřebí odhodlání, efektivní postupy a magická ingredience, kterou je software pro spolupráci v oblasti prodeje. Využitím komplexní platformy pro spolupráci v oblasti prodeje můžete svůj tým proměnit ze skupiny talentovaných sólistů v efektivní kolektiv, který bude uzavírat obchody s větší účinností.

Ale který z těchto kouzelných prodejních nástrojů je vybaven tak, aby splnil všechny požadavky vaší značky? Abychom vám pomohli vybrat tu správnou možnost, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci v oblasti prodeje. Navíc máme speciální doporučení, které může být vaším oblíbeným nástrojem pro automatizaci prodeje.

Co byste měli hledat v softwaru pro spolupráci v oblasti prodeje?

Než se pustíme do seznamu nejlepších prodejních aplikací, podívejme se na faktory, které byste měli zvážit při výběru softwaru pro spolupráci v oblasti prodeje. Nejlepší nástroje musí mít následující vlastnosti:

  • Centralizovaná komunikace: Pokud vaše týmy komunikují izolovaně a ukládají data na různých platformách, nevyhnutelně dochází k nesrovnalostem. Ujistěte se, že nástroje pro spolupráci, které zvažujete, poskytují funkci pro společnou komunikaci. To umožní vašim prodejním a marketingovým týmům, stejně jako zbytku organizace, snadno ukládat informace o zákaznících, sdílet soubory, pořádat videokonference a udržovat jednotný přístup.
  • Efektivní řízení pracovních postupů: Klíčovou součástí prodeje je provádění správných věcí ve správný čas. Patří sem odesílání e-mailů, připomínek, poznámek z jednání a další. Upřednostněte nástroje, které vám umožní zefektivnit a automatizovat pracovní postupy, pomáhají vašim týmům zůstat organizovanými a důsledně plnit prodejní cíle.
  • Zlepšete spolupráci: Vybraný software by měl usnadňovat spolupráci. Správné nástroje pro spolupráci často disponují funkcemi, jako jsou sdílené dokumenty, sdílení souborů, možnosti společné úpravy a tabule. Tyto funkce pomohou vašemu týmu hladce brainstormovat, vytvářet strategie a společně pracovat na návrzích.
  • Viditelnost dat a reporting: Data jsou pro prodej životně důležitá. Hledejte platformu, která nabízí přehledné, přizpůsobitelné prodejní dashboardy a reportingové nástroje, které usnadní práci celému prodejnímu oddělení. Získáte tak cenné informace o výkonu týmu a zjistíte, v jakých oblastech je třeba se zlepšit.
  • Integrace: Vaše nástroje pro spolupráci v oblasti prodeje musí bezproblémově fungovat s existujícími CRM systémy nebo jinými platformami ve vaší organizaci. Tím je zajištěno plynulé sdílení dat v reálném čase, což umožňuje prodejním týmům a dalším zainteresovaným stranám získat relevantní informace a zvýšit produktivitu.

10 nejlepších softwarů pro spolupráci v oblasti prodeje, které můžete použít v roce 2024

1. ClickUp

ClickUp patří mezi nejlepší softwarové nástroje pro spolupráci v oblasti prodeje a nabízí řadu funkcí, které přesahují rámec jednoduché spolupráce prodejního týmu nebo správy prodejního procesu.

crm clickup šablona účty a příležitosti
S pomocí ClickUp Sales Plan zajistíte, aby všichni vaši obchodní zástupci byli na stejné vlně.

S ClickUp můžete sledovat prodej, spravovat potenciální zákazníky a informace o zákaznících pomocí softwaru CRM a vytvářet efektivní pracovní postupy a zprávy pro měření KPI prodeje. Tato platforma se stane vaším jediným místem pro správu potenciálních zákazníků, sběr dat CRM, vytváření a sdílení prodejních materiálů, přidělování úkolů a spolupráci při prodeji.

Organizujte svůj proces spolupráce v oblasti prodeje pomocí šablony prodejního plánu ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Organizujte proces spolupráce v oblasti prodeje pomocí šablony prodejního plánu ClickUp.

Navíc můžete pomocí šablon prodejních plánů efektivněji nastavovat a spravovat své prodejní procesy. Šablona prodejního plánu ClickUp, která je připravena k okamžitému použití, je ideální pro začátečníky a pomůže vám:

  • Stanovte smysluplné cíle SMART pro vaše obchodní oddělení
  • Vypracujte strategie, abyste těchto cílů dosáhli rychleji.
  • Uspořádejte informace na jednom místě, aby byly snadno přístupné všem obchodním profesionálům.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vizuálně plánujte a brainstormujte prodejní strategie se svým týmem v reálném čase pomocí ClickUp Sales, abyste uzavírali obchody rychleji a zvýšili úspěšnost.
  • Automatizujte opakující se úkoly a uvolněte čas svého týmu, aby se mohl soustředit na uzavírání obchodů pomocí funkcí ClickUp Automation.
  • Zajistěte jasnou komunikaci a informujte všechny pomocí přímých zpráv a @zmínek pomocí zobrazení ClickUp Chat.
  • Spravujte a stanovujte jasné cíle pro svůj prodejní proces a sledujte pokrok vizuálně pomocí ClickUp Goals.
  • Využijte více zobrazení a dashboardů k získání okamžitých reportů a personalizovaných metrik, které vám umožní sledovat a identifikovat klíčové metriky důležité pro vaše obchodní manažery.
  • Spolupracujte a brainstormujte se svými obchodními zástupci pomocí ClickUp Whiteboards, funkce pro spolupráci prodejního týmu, která vám umožní získat virtuální tabuli, na kterou můžete přidávat poznámky, načrtávat podrobné plány a přidávat je do svého nástroje pro správu projektů.
  • Využijte sílu ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, který vám pomůže zefektivnit prodejní procesy, psát prodejní e-maily, shrnovat texty a urychlit pokrok ve vašich prodejních aktivitách.
  • Udržujte všechny na stejné vlně pomocí ClickUp Collaboration Detection, díky kterému budete vědět, které dokumenty se právě upravují, a budete dostávat okamžité aktualizace v reálném čase na platformě.

Omezení ClickUp

  • Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím mohou někteří uživatelé pociťovat mírnou náročnost na zaučení při začínání s platformou.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 400 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)

2. Rattle

Rattle je platforma RevOps navržená tak, aby váš tým zůstal soustředěný a sladěný během celého prodejního cyklu. Tento nástroj pro spolupráci v oblasti prodeje integruje data Salesforce přímo do Slacku, díky čemuž budou všechny vaše operace související s příjmy rychlejší, efektivnější a efektivnější.

Rattle dashboard
via Rattle

Nejlepší funkce Rattle

  • Sdílejte citlivé obchodní dokumenty a nabídky s klienty bezpečně a spolupracujte v reálném čase pomocí Deal Rooms.
  • Standardizujte svůj prodejní proces pomocí předem připravených nebo přizpůsobitelných příruček, které provádějí obchodní zástupce každou fází obchodu.
  • Získejte přehled o svém prodejním procesu v reálném čase díky intuitivním nástrojům pro prognózy a přizpůsobitelným dashboardům.
  • Poskytněte obchodním zástupcům nástroje pro průběžné koučování a zpětnou vazbu, aby mohli neustále zlepšovat své výkony.

Omezení Rattle

  • Ceny softwaru Rattle nemusí být vhodné pro všechny rozpočty, zejména pro menší týmy.
  • Někteří uživatelé hlásili nedostatek pokročilých možností přizpůsobení ve srovnání s jinými nástroji pro spolupráci týmů.

Ceny Rattle

  • Starter: 19 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 34 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 49 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze

  • G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: NA

3. DealHub

Funkce DealHub
prostřednictvím Dealhub

DealHub je špičkové řešení pro automatizaci od nabídky po tržby, které je ideální pro prodejní týmy. Obsahuje funkce pro fakturaci a předplatné. To vám umožní centralizovat všechny vaše obchodní aktivity, komunikaci a nabídky na jednom místě.

Nejlepší funkce DealHub

  • Spravujte všechny dokumenty, komunikaci a úkoly související s obchodními případy na jedné bezpečné platformě.
  • Využijte umělou inteligenci k identifikaci potenciálních překážek a navrhněte osvědčené postupy pro optimalizaci toku obchodů.
  • Podporujte plynulou komunikaci s interními a externími zúčastněnými stranami prostřednictvím diskusních vláken a aktualizací v reálném čase.
  • Eliminujte ruční zadávání dat a zajistěte jejich přesnost díky automatickému sběru dat z e-mailů a dalších zdrojů.
  • Propojte DealHub s vaší stávající platformou CRM a dalšími nástroji a zajistěte si jednotný prodejní zážitek.

Omezení DealHub

  • Cenová struktura DealHub může být pro některé firmy složitá, protože doplňkové funkce a služby se účtují samostatně.

Ceny DealHub

  • DealRoom: Kontaktujte prodejní tým
  • DealHub CPQ: Kontaktujte prodejní oddělení
  • DealHub Billing: Kontaktujte prodejní oddělení

Hodnocení a recenze DealHub

  • G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)

4. RingCentral

Analytický panel na RingCentral
prostřednictvím RingCentral

RingCentral je komunikační řešení založené na umělé inteligenci, které nabízí komplexní sadu nástrojů pro spolupráci speciálně navržených pro vzdálené a hybridní prodejní týmy. Díky funkcím, jako jsou poznámky k hovorům v reálném čase a personalizované informace o konverzacích, vám tento nástroj pomůže konsolidovat vaše komunikační úsilí a získat informace o prodeji.

Nejlepší funkce RingCentral

  • Sloučte telefonní hovory, videokonference, týmové zasílání zpráv a faxování do jedné uživatelsky přívětivé platformy.
  • Integrujte RingCentral do svého stávajícího CRM a dalších prodejních nástrojů a zjednodušte tak pracovní postupy.
  • Udržujte jasnou komunikaci a spolupracujte s týmy a klienty z celého světa pomocí mezinárodních hovorů a videokonferencí.

Omezení RingCentral

  • Cenové plány RingCentral se liší v závislosti na požadovaných funkcích a počtu uživatelů.
  • Někteří recenzenti zmínili mírnou náročnost na osvojení některých pokročilých funkcí platformy.

Ceny RingCentral

  • Core: 30 $/měsíc na uživatele
  • Pokročilá: 35 $/měsíc na uživatele
  • Ultra: 45 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze RingCentral

  • G2: 4,5/5 (890+ recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 1100 recenzí)

5. Pipedrive

Pipedrive Deals dashboard
prostřednictvím Pipedrive

Pipedrive je efektivní platforma pro spolupráci v oblasti CRM a řízení prodeje, která vám umožňuje sledovat prodejní pipeline, spravovat potenciální zákazníky a automatizovat celý prodejní proces. Nejlepší na tom je, že vám umožňuje propojit vaše technologické řešení s CRM Pipedrive, díky čemuž můžete na jedné platformě plynule získávat data v reálném čase z více nástrojů.

Nejlepší funkce Pipedrive

  • Získejte jasný přehled o vašem prodejním procesu díky přizpůsobitelným fázím a funkci drag-and-drop.
  • Sledujte všechny aktivity související s prodejem, včetně hovorů, e-mailů a schůzek, na jednom centrálním místě.
  • Podporujte komunikaci a spolupráci s interními a externími zainteresovanými stranami prostřednictvím diskusních vláken a poznámek k obchodům.
  • Automatizujte opakující se úkoly, jako je zasílání následných e-mailů a plánování schůzek, a uvolněte tak čas svého týmu, aby se mohl soustředit na uzavírání obchodů.

Omezení Pipedrive

  • Pipedrive nabízí bezplatnou zkušební verzi, ale některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
  • Funkce Pipedrive mohou být vhodnější pro prodejní organizace než pro jiná odvětví, která pro svůj tým potřebují nástroj zaměřený na prodej.

Ceny Pipedrive

  • Essential: 14 $/měsíc na uživatele
  • Pokročilá: 29 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 59 $/měsíc na uživatele
  • Power: 69 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Pipedrive

  • G2: 4,2/5 (více než 1800 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 2900 recenzí)

6. Recapped. io

Marketingový dashboard Recapped.io
via Recapped.io

Recapped. io přistupuje ke spolupráci v oblasti prodeje odlišným způsobem a zaměřuje se na zaznamenávání a sdílení klíčových poznatků z obchodních hovorů a schůzek. Díky připravenému manuálu, přizpůsobitelným šablonám a pracovním prostorům pro spolupráci zajistíte, že vaše týmy budou dodržovat osvědčené postupy a snadno najdou potřebné dokumenty a prodejní materiály.

Nejlepší funkce Redcapped. io

  • Získejte cenné informace o prodeji z telefonních hovorů a sdílejte je s celým týmem, abyste budovali kolektivní znalosti.
  • Po každém hovoru přiřaďte členům týmu jasné úkoly a sledujte pokrok směrem k jejich splnění.
  • Projděte si klíčové momenty z obchodních hovorů pomocí snadno přístupných videozáznamů a prohledávatelných přepisů.
  • Analyzujte nahrávky hovorů a přepisy, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a poskytněte zástupcům cílené koučování.
  • Zvyšte odpovědnost týmu tím, že zajistíte, aby po každém obchodním hovoru byly přiděleny jasné úkoly a kroky k následnému zpracování.

Omezení Redcapped. io

  • Ceny Recapped. io nemusí být vhodné pro všechny rozpočty, zejména pro větší prodejní týmy.
  • Někteří recenzenti zmínili omezení v oblasti pokročilých integrací ve srovnání s jinými prodejními nástroji.

Ceny Redcapped. io

  • Zdarma
  • Professional: 85 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 125 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Redcapped. io

  • G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)

7. Salesforce

Salesforce je gigant v oblasti CRM, který nabízí robustní platformu s širokou škálou funkcí, včetně silných schopností pro spolupráci v oblasti prodeje. Na tomto základě nabízí řadu doplňkových funkcí, díky nimž se stává komplexní platformou pro řízení prodeje a marketingu, která organizacím umožňuje automatizovat a zefektivnit jejich snahy o generování příjmů.

Dashboard Salesforce
prostřednictvím Salesforce

Nejlepší funkce Salesforce

  • Podporujte plynulou komunikaci pomocí funkcí, jako je Chatter pro týmové zasílání zpráv, správu úkolů a aktualizace obchodů v reálném čase.
  • Umožněte svému týmu zůstat v kontaktu a spravovat obchody na cestách pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace.
  • Přizpůsobte Salesforce svým konkrétním potřebám pomocí široké škály přizpůsobitelných polí, pracovních postupů a dashboardů.
  • Získejte hluboký vhled do prodejních výsledků díky výkonným nástrojům pro reporting a vizualizaci dat.

Omezení Salesforce

  • Pro některé osoby je Salesforce složitá platforma s náročnějším učením než některé jiné možnosti.
  • Cenová struktura je pro menší podniky drahá, náklady se často odvíjejí od počtu uživatelů a požadovaných funkcí.

Ceny Salesforce

  • Starter Suite: 24 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 80 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
  • Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
  • Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Salesforce

  • G2: 4,3/5 (více než 19 500 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 18 300 recenzí)

8. SalesRabbit

Dashboard SalesRabbit
prostřednictvím SalesRabbit

SalesRabbit je dynamická platforma pro řízení terénního prodeje, která automatizuje a zefektivňuje celé vaše prodejní procesy na jedné platformě. Nabízí různé funkce, které pomáhají prodejním týmům zlepšit jejich výkon, snížit náklady a zajistit uzavření obchodů.

Nejlepší na tomto prodejním nástroji je, že se integruje s více než 1000 kompatibilními nástroji, což vám umožňuje přístup ke všem vašim prodejním údajům na jednom místě.

Nejlepší funkce SalesRabbit

  • Sjednoťte všechny komunikační kanály prodeje – e-maily, hovory, textové zprávy a interakce na sociálních médiích – do jedné platformy.
  • Sledujte a analyzujte komunikaci týmu, abyste identifikovali příležitosti pro koučování a zlepšili celkovou efektivitu prodeje.
  • Usnadněte hladkou spolupráci díky funkcím, jako je týmový chat, sdílení souborů a správa úkolů.
  • Navrhujte a spravujte vlastní prodejní procesy pomocí funkce drag-and-drop a vizuálních nástrojů pro správu prodejního procesu.
  • Získejte přehled o svém prodejním procesu v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům a funkcím pro sledování aktivit.

Omezení SalesRabbit

  • SalesRabbit sice nabízí bezplatný tarif, ale některé pokročilé funkce jsou v bezplatné verzi omezené nebo nedostupné.
  • Několik uživatelských recenzí zmiňuje, že integrace s některými CRM a nástroji pro automatizaci marketingu může být ve srovnání s etablovanějšími platformami omezená.

Ceny SalesRabbit

  • SalesRabbit Lite: 0 $
  • SalesRabbit Team: 29 $/měsíc na uživatele
  • SalesRabbit Pro: 39 $/měsíc na uživatele
  • SalesRabbit Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze SalesRabbit

  • G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 190 recenzí)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner je řešení pro řízení projektů a prodejního procesu, které se přizpůsobí změnám a potřebám vašich týmů. Pomáhá vám řídit prodejní projekty pomocí prediktivního plánování, přesných prognóz a realistického vyvážení pracovní zátěže, aby celý váš tým mohl efektivně řídit své aktivity.

LiquidPlanner dashboard
prostřednictvím LiquidPlanner

Je známý především díky svým vizuálním plánovacím funkcím, které se využívají pro efektivní spolupráci v oblasti prodeje.

Nejlepší funkce LiquidPlanner

  • Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí přizpůsobitelných Ganttových diagramů, které umožňují jasnou komunikaci termínů a závislostí.
  • Usnadněte komunikaci v reálném čase a správu úkolů pomocí funkcí, jako jsou vláknové diskuze a sdílené dokumenty.
  • Zobrazte pracovní vytížení týmu a identifikujte potenciální překážky ve vašem prodejním procesu pro optimální alokaci zdrojů.
  • Získejte lepší přehled o postupu prodeje a zlepšete přesnost svých prodejních prognóz.

Omezení LiquidPlanner

  • Cenová struktura LiquidPlanner nemusí být vhodná pro všechny rozpočty, zejména pro menší týmy.
  • Některé uživatelské recenze zmiňují mírnou náročnost na osvojení pokročilých funkcí plánování.

Ceny LiquidPlanner

  • Essential: 15 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 28 $/měsíc na uživatele
  • Ultimate: 42 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze LiquidPlanner

  • G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 650 recenzí)

10. Hubspot Sales

Prodejní dashboard HubSpot
prostřednictvím Hubspot

Hubspot je oblíbený komplexní nástroj pro prodej a marketing. Díky bezplatnému CRM je ideální pro prodejní organizace. Platforma Hubspot Sales nabízí komplexní funkce, které doplňují CRM a prodejní pipeline.

Umožňuje týmům získat nástroje pro prodejní aktivity a spolupráci, funkce pro správu obchodů, funkce pro reporting a analýzu, nástroje pro správu plateb a nabídek a mnoho dalšího.

Nejlepší funkce Hubspot

  • Automatizujte opakující se úkoly, jako je péče o potenciální zákazníky, následné e-maily a zadávání dat, a uvolněte tak svému týmu ruce, aby se mohl soustředit na uzavírání obchodů.
  • Eliminujte zdlouhavé domlouvání termínů s potenciálními zákazníky a klienty pomocí uživatelsky přívětivého asistenta pro plánování schůzek.
  • Spravujte všechny informace, komunikaci a úkoly související s obchodními případy na jedné platformě a zajistěte si tak lepší přehlednost a spolupráci.
  • Standardizujte svůj prodejní proces pomocí předem připravených nebo přizpůsobitelných příruček a vybavte obchodní zástupce účinnými nástroji pro koučování.
  • Integrujte svá prodejní data s více než 1400 nástroji dostupnými na HubSpot App Marketplace.

Omezení Hubspotu

  • HubSpot Sales nabízí bezplatnou verzi s omezenými funkcemi. Pokročilé funkce vyžadují placené předplatné.
  • Někteří recenzenti zmínili, že HubSpot Sales by mohl být vhodnější pro firmy, které již investovaly do ekosystému HubSpot.
  • Má strmou křivku učení, uživatelé musí absolvovat kurzy Hubspot Academy, aby pochopili, jak nástroj efektivně používat.

Ceny Hubspot

  • Zdarma
  • Starter: 15 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 90 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Hubspot

  • G2: 4,4/5 (více než 11 200 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)

Posilte spolupráci v oblasti prodeje s ClickUp

Tímto jsme se dostali na konec tohoto komplexního průvodce 10 nejlepšími softwarovými nástroji pro spolupráci v oblasti prodeje v roce 2024. Pamatujte, že každý prodejní tým má svůj vlastní rytmus.

Ideální nástroj by se měl hladce začlenit do vašeho stávajícího pracovního postupu, zlepšit spolupráci vašeho týmu a zvýšit efektivitu prodeje.

Přeměňte nápady na úkoly na tabuli ClickUp.
Spolupracujte se svými týmy a proměňte nápady v úkoly pomocí ClickUp Whiteboard

Pokud byste se nás zeptali, který software pro spolupráci v oblasti prodeje v tomto seznamu vyniká, odpověděli bychom ClickUp. Tento komplexní nástroj pro řízení projektů a produktivitu slouží zároveň jako CRM pro spolupráci, software pro správu úkolů, software pro sledování prodejních nabídek, software pro automatizaci marketingu, nástroje pro online spolupráci a kompletní řešení pro řízení prodeje a provozu.

Díky všestranným funkcím ClickUp můžete integrovat celý svůj prodejní proces do jedné platformy a vytvořit tak kulturu spolupráce, která sjednotí celou organizaci.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se, jak tento software zcela změní celý váš prodejní proces!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp