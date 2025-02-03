10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci v oblasti prodeje pro prodejní týmy v roce 2025

Jakýkoli moderní prodejní a provozní proces zahrnuje více než jen studené hovory nebo individuální sledování klienta prodejcem za účelem uzavření obchodu. Vyžaduje komunikaci mezi odděleními a udržování jasného přehledu o prodejním procesu, včasné sledování a úzkou spolupráci mezi týmy.
K zefektivnění tohoto procesu je zapotřebí odhodlání, efektivní postupy a magická ingredience, kterou je software pro spolupráci v oblasti prodeje. Využitím komplexní platformy pro spolupráci v oblasti prodeje můžete svůj tým proměnit ze skupiny talentovaných sólistů v efektivní kolektiv, který bude uzavírat obchody s větší účinností.
Ale který z těchto kouzelných prodejních nástrojů je vybaven tak, aby splnil všechny požadavky vaší značky? Abychom vám pomohli vybrat tu správnou možnost, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci v oblasti prodeje. Navíc máme speciální doporučení, které může být vaším oblíbeným nástrojem pro automatizaci prodeje.
Co byste měli hledat v softwaru pro spolupráci v oblasti prodeje?
Než se pustíme do seznamu nejlepších prodejních aplikací, podívejme se na faktory, které byste měli zvážit při výběru softwaru pro spolupráci v oblasti prodeje. Nejlepší nástroje musí mít následující vlastnosti:
- Centralizovaná komunikace: Pokud vaše týmy komunikují izolovaně a ukládají data na různých platformách, nevyhnutelně dochází k nesrovnalostem. Ujistěte se, že nástroje pro spolupráci, které zvažujete, poskytují funkci pro společnou komunikaci. To umožní vašim prodejním a marketingovým týmům, stejně jako zbytku organizace, snadno ukládat informace o zákaznících, sdílet soubory, pořádat videokonference a udržovat jednotný přístup.
- Efektivní řízení pracovních postupů: Klíčovou součástí prodeje je provádění správných věcí ve správný čas. Patří sem odesílání e-mailů, připomínek, poznámek z jednání a další. Upřednostněte nástroje, které vám umožní zefektivnit a automatizovat pracovní postupy, pomáhají vašim týmům zůstat organizovanými a důsledně plnit prodejní cíle.
- Zlepšete spolupráci: Vybraný software by měl usnadňovat spolupráci. Správné nástroje pro spolupráci často disponují funkcemi, jako jsou sdílené dokumenty, sdílení souborů, možnosti společné úpravy a tabule. Tyto funkce pomohou vašemu týmu hladce brainstormovat, vytvářet strategie a společně pracovat na návrzích.
- Viditelnost dat a reporting: Data jsou pro prodej životně důležitá. Hledejte platformu, která nabízí přehledné, přizpůsobitelné prodejní dashboardy a reportingové nástroje, které usnadní práci celému prodejnímu oddělení. Získáte tak cenné informace o výkonu týmu a zjistíte, v jakých oblastech je třeba se zlepšit.
- Integrace: Vaše nástroje pro spolupráci v oblasti prodeje musí bezproblémově fungovat s existujícími CRM systémy nebo jinými platformami ve vaší organizaci. Tím je zajištěno plynulé sdílení dat v reálném čase, což umožňuje prodejním týmům a dalším zainteresovaným stranám získat relevantní informace a zvýšit produktivitu.
10 nejlepších softwarů pro spolupráci v oblasti prodeje, které můžete použít v roce 2024
1. ClickUp
ClickUp patří mezi nejlepší softwarové nástroje pro spolupráci v oblasti prodeje a nabízí řadu funkcí, které přesahují rámec jednoduché spolupráce prodejního týmu nebo správy prodejního procesu.
S ClickUp můžete sledovat prodej, spravovat potenciální zákazníky a informace o zákaznících pomocí softwaru CRM a vytvářet efektivní pracovní postupy a zprávy pro měření KPI prodeje. Tato platforma se stane vaším jediným místem pro správu potenciálních zákazníků, sběr dat CRM, vytváření a sdílení prodejních materiálů, přidělování úkolů a spolupráci při prodeji.
Navíc můžete pomocí šablon prodejních plánů efektivněji nastavovat a spravovat své prodejní procesy. Šablona prodejního plánu ClickUp, která je připravena k okamžitému použití, je ideální pro začátečníky a pomůže vám:
- Stanovte smysluplné cíle SMART pro vaše obchodní oddělení
- Vypracujte strategie, abyste těchto cílů dosáhli rychleji.
- Uspořádejte informace na jednom místě, aby byly snadno přístupné všem obchodním profesionálům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuálně plánujte a brainstormujte prodejní strategie se svým týmem v reálném čase pomocí ClickUp Sales, abyste uzavírali obchody rychleji a zvýšili úspěšnost.
- Automatizujte opakující se úkoly a uvolněte čas svého týmu, aby se mohl soustředit na uzavírání obchodů pomocí funkcí ClickUp Automation.
- Zajistěte jasnou komunikaci a informujte všechny pomocí přímých zpráv a @zmínek pomocí zobrazení ClickUp Chat.
- Spravujte a stanovujte jasné cíle pro svůj prodejní proces a sledujte pokrok vizuálně pomocí ClickUp Goals.
- Využijte více zobrazení a dashboardů k získání okamžitých reportů a personalizovaných metrik, které vám umožní sledovat a identifikovat klíčové metriky důležité pro vaše obchodní manažery.
- Spolupracujte a brainstormujte se svými obchodními zástupci pomocí ClickUp Whiteboards, funkce pro spolupráci prodejního týmu, která vám umožní získat virtuální tabuli, na kterou můžete přidávat poznámky, načrtávat podrobné plány a přidávat je do svého nástroje pro správu projektů.
- Využijte sílu ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, který vám pomůže zefektivnit prodejní procesy, psát prodejní e-maily, shrnovat texty a urychlit pokrok ve vašich prodejních aktivitách.
- Udržujte všechny na stejné vlně pomocí ClickUp Collaboration Detection, díky kterému budete vědět, které dokumenty se právě upravují, a budete dostávat okamžité aktualizace v reálném čase na platformě.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím mohou někteří uživatelé pociťovat mírnou náročnost na zaučení při začínání s platformou.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Rattle
Rattle je platforma RevOps navržená tak, aby váš tým zůstal soustředěný a sladěný během celého prodejního cyklu. Tento nástroj pro spolupráci v oblasti prodeje integruje data Salesforce přímo do Slacku, díky čemuž budou všechny vaše operace související s příjmy rychlejší, efektivnější a efektivnější.
Nejlepší funkce Rattle
- Sdílejte citlivé obchodní dokumenty a nabídky s klienty bezpečně a spolupracujte v reálném čase pomocí Deal Rooms.
- Standardizujte svůj prodejní proces pomocí předem připravených nebo přizpůsobitelných příruček, které provádějí obchodní zástupce každou fází obchodu.
- Získejte přehled o svém prodejním procesu v reálném čase díky intuitivním nástrojům pro prognózy a přizpůsobitelným dashboardům.
- Poskytněte obchodním zástupcům nástroje pro průběžné koučování a zpětnou vazbu, aby mohli neustále zlepšovat své výkony.
Omezení Rattle
- Ceny softwaru Rattle nemusí být vhodné pro všechny rozpočty, zejména pro menší týmy.
- Někteří uživatelé hlásili nedostatek pokročilých možností přizpůsobení ve srovnání s jinými nástroji pro spolupráci týmů.
Ceny Rattle
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: NA
3. DealHub
DealHub je špičkové řešení pro automatizaci od nabídky po tržby, které je ideální pro prodejní týmy. Obsahuje funkce pro fakturaci a předplatné. To vám umožní centralizovat všechny vaše obchodní aktivity, komunikaci a nabídky na jednom místě.
Nejlepší funkce DealHub
- Spravujte všechny dokumenty, komunikaci a úkoly související s obchodními případy na jedné bezpečné platformě.
- Využijte umělou inteligenci k identifikaci potenciálních překážek a navrhněte osvědčené postupy pro optimalizaci toku obchodů.
- Podporujte plynulou komunikaci s interními a externími zúčastněnými stranami prostřednictvím diskusních vláken a aktualizací v reálném čase.
- Eliminujte ruční zadávání dat a zajistěte jejich přesnost díky automatickému sběru dat z e-mailů a dalších zdrojů.
- Propojte DealHub s vaší stávající platformou CRM a dalšími nástroji a zajistěte si jednotný prodejní zážitek.
Omezení DealHub
- Cenová struktura DealHub může být pro některé firmy složitá, protože doplňkové funkce a služby se účtují samostatně.
Ceny DealHub
- DealRoom: Kontaktujte prodejní tým
- DealHub CPQ: Kontaktujte prodejní oddělení
- DealHub Billing: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze DealHub
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
4. RingCentral
RingCentral je komunikační řešení založené na umělé inteligenci, které nabízí komplexní sadu nástrojů pro spolupráci speciálně navržených pro vzdálené a hybridní prodejní týmy. Díky funkcím, jako jsou poznámky k hovorům v reálném čase a personalizované informace o konverzacích, vám tento nástroj pomůže konsolidovat vaše komunikační úsilí a získat informace o prodeji.
Nejlepší funkce RingCentral
- Sloučte telefonní hovory, videokonference, týmové zasílání zpráv a faxování do jedné uživatelsky přívětivé platformy.
- Integrujte RingCentral do svého stávajícího CRM a dalších prodejních nástrojů a zjednodušte tak pracovní postupy.
- Udržujte jasnou komunikaci a spolupracujte s týmy a klienty z celého světa pomocí mezinárodních hovorů a videokonferencí.
Omezení RingCentral
- Cenové plány RingCentral se liší v závislosti na požadovaných funkcích a počtu uživatelů.
- Někteří recenzenti zmínili mírnou náročnost na osvojení některých pokročilých funkcí platformy.
Ceny RingCentral
- Core: 30 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 35 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,5/5 (890+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1100 recenzí)
5. Pipedrive
Pipedrive je efektivní platforma pro spolupráci v oblasti CRM a řízení prodeje, která vám umožňuje sledovat prodejní pipeline, spravovat potenciální zákazníky a automatizovat celý prodejní proces. Nejlepší na tom je, že vám umožňuje propojit vaše technologické řešení s CRM Pipedrive, díky čemuž můžete na jedné platformě plynule získávat data v reálném čase z více nástrojů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Získejte jasný přehled o vašem prodejním procesu díky přizpůsobitelným fázím a funkci drag-and-drop.
- Sledujte všechny aktivity související s prodejem, včetně hovorů, e-mailů a schůzek, na jednom centrálním místě.
- Podporujte komunikaci a spolupráci s interními a externími zainteresovanými stranami prostřednictvím diskusních vláken a poznámek k obchodům.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je zasílání následných e-mailů a plánování schůzek, a uvolněte tak čas svého týmu, aby se mohl soustředit na uzavírání obchodů.
Omezení Pipedrive
- Pipedrive nabízí bezplatnou zkušební verzi, ale některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Funkce Pipedrive mohou být vhodnější pro prodejní organizace než pro jiná odvětví, která pro svůj tým potřebují nástroj zaměřený na prodej.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 59 $/měsíc na uživatele
- Power: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2900 recenzí)
6. Recapped. io
Recapped. io přistupuje ke spolupráci v oblasti prodeje odlišným způsobem a zaměřuje se na zaznamenávání a sdílení klíčových poznatků z obchodních hovorů a schůzek. Díky připravenému manuálu, přizpůsobitelným šablonám a pracovním prostorům pro spolupráci zajistíte, že vaše týmy budou dodržovat osvědčené postupy a snadno najdou potřebné dokumenty a prodejní materiály.
Nejlepší funkce Redcapped. io
- Získejte cenné informace o prodeji z telefonních hovorů a sdílejte je s celým týmem, abyste budovali kolektivní znalosti.
- Po každém hovoru přiřaďte členům týmu jasné úkoly a sledujte pokrok směrem k jejich splnění.
- Projděte si klíčové momenty z obchodních hovorů pomocí snadno přístupných videozáznamů a prohledávatelných přepisů.
- Analyzujte nahrávky hovorů a přepisy, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a poskytněte zástupcům cílené koučování.
- Zvyšte odpovědnost týmu tím, že zajistíte, aby po každém obchodním hovoru byly přiděleny jasné úkoly a kroky k následnému zpracování.
Omezení Redcapped. io
- Ceny Recapped. io nemusí být vhodné pro všechny rozpočty, zejména pro větší prodejní týmy.
- Někteří recenzenti zmínili omezení v oblasti pokročilých integrací ve srovnání s jinými prodejními nástroji.
Ceny Redcapped. io
- Zdarma
- Professional: 85 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 125 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Redcapped. io
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
7. Salesforce
Salesforce je gigant v oblasti CRM, který nabízí robustní platformu s širokou škálou funkcí, včetně silných schopností pro spolupráci v oblasti prodeje. Na tomto základě nabízí řadu doplňkových funkcí, díky nimž se stává komplexní platformou pro řízení prodeje a marketingu, která organizacím umožňuje automatizovat a zefektivnit jejich snahy o generování příjmů.
Nejlepší funkce Salesforce
- Podporujte plynulou komunikaci pomocí funkcí, jako je Chatter pro týmové zasílání zpráv, správu úkolů a aktualizace obchodů v reálném čase.
- Umožněte svému týmu zůstat v kontaktu a spravovat obchody na cestách pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace.
- Přizpůsobte Salesforce svým konkrétním potřebám pomocí široké škály přizpůsobitelných polí, pracovních postupů a dashboardů.
- Získejte hluboký vhled do prodejních výsledků díky výkonným nástrojům pro reporting a vizualizaci dat.
Omezení Salesforce
- Pro některé osoby je Salesforce složitá platforma s náročnějším učením než některé jiné možnosti.
- Cenová struktura je pro menší podniky drahá, náklady se často odvíjejí od počtu uživatelů a požadovaných funkcí.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 24 $/měsíc na uživatele
- Professional: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 19 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 300 recenzí)
8. SalesRabbit
SalesRabbit je dynamická platforma pro řízení terénního prodeje, která automatizuje a zefektivňuje celé vaše prodejní procesy na jedné platformě. Nabízí různé funkce, které pomáhají prodejním týmům zlepšit jejich výkon, snížit náklady a zajistit uzavření obchodů.
Nejlepší na tomto prodejním nástroji je, že se integruje s více než 1000 kompatibilními nástroji, což vám umožňuje přístup ke všem vašim prodejním údajům na jednom místě.
Nejlepší funkce SalesRabbit
- Sjednoťte všechny komunikační kanály prodeje – e-maily, hovory, textové zprávy a interakce na sociálních médiích – do jedné platformy.
- Sledujte a analyzujte komunikaci týmu, abyste identifikovali příležitosti pro koučování a zlepšili celkovou efektivitu prodeje.
- Usnadněte hladkou spolupráci díky funkcím, jako je týmový chat, sdílení souborů a správa úkolů.
- Navrhujte a spravujte vlastní prodejní procesy pomocí funkce drag-and-drop a vizuálních nástrojů pro správu prodejního procesu.
- Získejte přehled o svém prodejním procesu v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům a funkcím pro sledování aktivit.
Omezení SalesRabbit
- SalesRabbit sice nabízí bezplatný tarif, ale některé pokročilé funkce jsou v bezplatné verzi omezené nebo nedostupné.
- Několik uživatelských recenzí zmiňuje, že integrace s některými CRM a nástroji pro automatizaci marketingu může být ve srovnání s etablovanějšími platformami omezená.
Ceny SalesRabbit
- SalesRabbit Lite: 0 $
- SalesRabbit Team: 29 $/měsíc na uživatele
- SalesRabbit Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- SalesRabbit Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SalesRabbit
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
9. LiquidPlanner
LiquidPlanner je řešení pro řízení projektů a prodejního procesu, které se přizpůsobí změnám a potřebám vašich týmů. Pomáhá vám řídit prodejní projekty pomocí prediktivního plánování, přesných prognóz a realistického vyvážení pracovní zátěže, aby celý váš tým mohl efektivně řídit své aktivity.
Je známý především díky svým vizuálním plánovacím funkcím, které se využívají pro efektivní spolupráci v oblasti prodeje.
Nejlepší funkce LiquidPlanner
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí přizpůsobitelných Ganttových diagramů, které umožňují jasnou komunikaci termínů a závislostí.
- Usnadněte komunikaci v reálném čase a správu úkolů pomocí funkcí, jako jsou vláknové diskuze a sdílené dokumenty.
- Zobrazte pracovní vytížení týmu a identifikujte potenciální překážky ve vašem prodejním procesu pro optimální alokaci zdrojů.
- Získejte lepší přehled o postupu prodeje a zlepšete přesnost svých prodejních prognóz.
Omezení LiquidPlanner
- Cenová struktura LiquidPlanner nemusí být vhodná pro všechny rozpočty, zejména pro menší týmy.
- Některé uživatelské recenze zmiňují mírnou náročnost na osvojení pokročilých funkcí plánování.
Ceny LiquidPlanner
- Essential: 15 $/měsíc na uživatele
- Professional: 28 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
10. Hubspot Sales
Hubspot je oblíbený komplexní nástroj pro prodej a marketing. Díky bezplatnému CRM je ideální pro prodejní organizace. Platforma Hubspot Sales nabízí komplexní funkce, které doplňují CRM a prodejní pipeline.
Umožňuje týmům získat nástroje pro prodejní aktivity a spolupráci, funkce pro správu obchodů, funkce pro reporting a analýzu, nástroje pro správu plateb a nabídek a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Hubspot
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je péče o potenciální zákazníky, následné e-maily a zadávání dat, a uvolněte tak svému týmu ruce, aby se mohl soustředit na uzavírání obchodů.
- Eliminujte zdlouhavé domlouvání termínů s potenciálními zákazníky a klienty pomocí uživatelsky přívětivého asistenta pro plánování schůzek.
- Spravujte všechny informace, komunikaci a úkoly související s obchodními případy na jedné platformě a zajistěte si tak lepší přehlednost a spolupráci.
- Standardizujte svůj prodejní proces pomocí předem připravených nebo přizpůsobitelných příruček a vybavte obchodní zástupce účinnými nástroji pro koučování.
- Integrujte svá prodejní data s více než 1400 nástroji dostupnými na HubSpot App Marketplace.
Omezení Hubspotu
- HubSpot Sales nabízí bezplatnou verzi s omezenými funkcemi. Pokročilé funkce vyžadují placené předplatné.
- Někteří recenzenti zmínili, že HubSpot Sales by mohl být vhodnější pro firmy, které již investovaly do ekosystému HubSpot.
- Má strmou křivku učení, uživatelé musí absolvovat kurzy Hubspot Academy, aby pochopili, jak nástroj efektivně používat.
Ceny Hubspot
- Zdarma
- Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Professional: 90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5 (více než 11 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
Posilte spolupráci v oblasti prodeje s ClickUp
Tímto jsme se dostali na konec tohoto komplexního průvodce 10 nejlepšími softwarovými nástroji pro spolupráci v oblasti prodeje v roce 2024. Pamatujte, že každý prodejní tým má svůj vlastní rytmus.
Ideální nástroj by se měl hladce začlenit do vašeho stávajícího pracovního postupu, zlepšit spolupráci vašeho týmu a zvýšit efektivitu prodeje.
Pokud byste se nás zeptali, který software pro spolupráci v oblasti prodeje v tomto seznamu vyniká, odpověděli bychom ClickUp. Tento komplexní nástroj pro řízení projektů a produktivitu slouží zároveň jako CRM pro spolupráci, software pro správu úkolů, software pro sledování prodejních nabídek, software pro automatizaci marketingu, nástroje pro online spolupráci a kompletní řešení pro řízení prodeje a provozu.
Díky všestranným funkcím ClickUp můžete integrovat celý svůj prodejní proces do jedné platformy a vytvořit tak kulturu spolupráce, která sjednotí celou organizaci.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se, jak tento software zcela změní celý váš prodejní proces!