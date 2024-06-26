10 nezbytných nástrojů ve vašem technologickém balíku pro prodej

Během let, kdy jsem spolupracoval s vedoucími pracovníky v oblasti prodeje a zdokonaloval prodejní strategie, jsem na vlastní oči viděl, jakou proměnu může přinést dobře sestavená sada prodejních technologií.
V současné době 90 % společností využívá alespoň dva nástroje pro obohacení potenciálních zákazníků, aby lépe porozuměly jejich potřebám. Přesto 77 % obchodních zástupců věří, že organizace do těchto nástrojů neinvestují dostatek prostředků.
Moderní technologie pro prodej nespočívá v nákupu těch nejlepších produktů. Spíše jde o pochopení vašich potřeb a přístupu a následné stanovení priorit funkcí a nástrojů. Chytré investice do technologií pro prodej se vyplatí, protože zvýší efektivitu a příjmy.
V tomto článku se na základě svých vlastních zkušeností zaměříme na 10 nepostradatelných nástrojů, které by měl mít každý prodejce ve svém arzenálu.
Co je prodejní technologie?
Prodejní technologie nebo prodejní technologický balíček je v podstatě vaše výzbroj softwarových nástrojů a platforem, které jsou speciálně vybrány pro zefektivnění a posílení prodejního procesu. Poskytuje týmům go-to-market (GTM) vše, co potřebují k:
- Efektivní správa potenciálních zákazníků
- Efektivně komunikujte s potenciálními zákazníky a stávajícími klienty
- Měřte všechny interakce a podpořte růst tržeb
Každý nástroj v rámci prodejní technologie má svou jedinečnou funkci a podporuje různé fáze nákupního cyklu, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Samotné vlastnictví těchto nástrojů však nestačí; musí být strategicky integrovány, aby fungovaly hladce. Tato integrace zajišťuje, že prodejní proces poskytuje hladký zážitek jak pro prodejce, tak pro zákazníky.
Jak vybrat správné nástroje pro vaši sadu prodejních technologií?
Podle zprávy Salesforce o stavu prodeje až 66 % obchodních zástupců používá pro své každodenní úkoly přibližně 10 různých nástrojů. Nadbytečné používání více aplikací pro stejné funkce může vést k záměně a také bránit sladění týmu.
Doporučuji si položit těchto šest zásadních otázek, abyste si vybrali ty správné nástroje pro svou výbavu:
1. Jaký software v současné době používáte?
Porovnejte nástroje, které váš tým aktivně používá, s těmi, které jen zabírají místo. Někdy je méně více, pokud to znamená ponechat si nástroje, které skutečně přinášejí přidanou hodnotu a které váš tým preferuje. Identifikujte překrývání, kdy různé nástroje slouží stejnému účelu, a konsolidujte je, abyste se vyhnuli zbytečným nákladům.
2. Jaké jsou vaše konkrétní potřeby a problémy?
Přesně určete, kde váš prodejní proces naráží na překážky. Je to generování potenciálních zákazníků, následná péče o zákazníky nebo uzavírání obchodů? Vyberte si nástroje, které tyto konkrétní překážky účinně řeší.
3. Pomohou vám tyto nástroje splnit vaše KPI?
Každý nový nástroj by měl být v souladu s vašimi širšími obchodními cíli. Ať už jde o zvýšení tržeb nebo posílení zapojení zákazníků, ujistěte se, že má nástroj jasnou roli ve vaší strategii.
4. Lze tyto nástroje hladce integrovat do vaší stávající sady?
Integrační schopnosti mohou rozhodnout o užitečnosti prodejního nástroje, zejména pokud chcete automatizovat prodejní procesy. Vyberte si nástroje, které se hladce začlení do vašeho stávajícího ekosystému, aby vylepšily pracovní postupy, místo aby je narušovaly.
5. Jaká je náročnost implementace a správy?
Zvažte úsilí potřebné k zavedení a údržbě nových nástrojů. Vaším cílem by mělo být přijetí řešení, která se snadno integrují a spravují bez rozsáhlého zapojení IT.
6. Jak se tyto nástroje přizpůsobí vašemu podnikání?
Zaměřte se na své aktuální potřeby a cíle. Ujistěte se, že vybrané nástroje lze škálovat a rozšiřovat podle růstu vaší firmy a podle potřeby odemknout nové funkce.
10 nejlepších nástrojů pro budování vaší prodejní technologie v roce 2024
S dobře vybaveným technologickým stackem bude váš tým disponovat všemi nástroji potřebnými k tomu, aby uspěl na konkurenčním trhu. Zde je 10 nejdůležitějších softwarových nástrojů pro prodej, které vám v tom pomohou.
1. ClickUp – nejlepší nástroj pro řízení prodejních projektů
ClickUp for Sales Teams poskytuje komplexní platformu, která centralizuje všechny aspekty řízení prodeje do uceleného prostředí. Ať už jde o sledování pokroku potenciálních zákazníků, správu vztahů se zákazníky nebo koordinaci prodejních kampaní, ClickUp nabízí integrovanou sadu funkcí přizpůsobených pro optimalizaci a zefektivnění vašich prodejních procesů.
ClickUp CRM umožňuje vašim týmům spravovat prodejní aktivity prostřednictvím přizpůsobitelných pracovních postupů. Umožňuje vám vizualizovat prodejní pipeline ve formátu, který nejlépe vyhovuje stylu vašeho týmu – ClickUp Ganttovy diagramy, ClickUp Board Views nebo jakékoli z univerzálních možností zobrazení ClickUp.
Proč je ClickUp nejlepším nástrojem pro řízení prodejních projektů?
V první řadě se ClickUp snadno integruje s vašimi prodejními nástroji, takže je můžete bez problémů propojit přímo s vaším pracovním postupem. Tato integrační schopnost ClickUp je klíčová pro udržení plynulého pracovního toku a umožňuje vám využít nejlepší funkce každého nástroje.
Z hlediska provozu je ClickUp Automations pro prodejní týmy revoluční novinkou. Díky automatizaci rutinních úkolů uvolňuje tato platforma prodejním zástupcům ruce, aby se mohli soustředit na efektivnější komunikaci se zákazníky a uzavírání obchodů.
Tato automatizace usnadňuje plynulejší pohyb potenciálních zákazníků v prodejním procesu a umožňuje včasné aktualizace a přidělování úkolů, což je v rychle se měnícím prodejním prostředí zásadní.
Kromě toho ClickUp Brain usnadňuje každodenní práci vašich obchodních zástupců tím, že do každodenních úkolů zapojuje umělou inteligenci. S Brainem můžete automatizovat rutinní aktualizace, spravovat úkoly a uvolnit ruce vašim obchodním zástupcům, aby se mohli soustředit na kontakt s klienty a uzavírání obchodů.
Díky funkcím, jako je AI Knowledge Manager, mají obchodní profesionálové okamžitý přístup k podrobným informacím o úkolech, dokumentech a interakcích s klienty. Navíc nástroj ClickUp AI pro CRM v oblasti prodeje umožňuje generovat zprávy o pokroku a souhrny v reálném čase, což zajišťuje, že prodejní strategie jsou v souladu s aktuálními údaji.
Pokročilé funkce pro spolupráci v ClickUp spojují všechny tyto funkce dohromady, včetně ClickUp Chat View, ClickUp Tasks a vytváření podúkolů a sdílení ClickUp Docs. Tyto nástroje zajišťují minimalizaci komunikačních bariér a informovanost všech členů týmu o nejnovějším vývoji.
Kromě těchto funkcí nabízí ClickUp širokou škálu nástrojů pro zvýšení produktivity prodeje, včetně šablon, které zjednodušují a optimalizují všechny aspekty prodejního procesu pro obchodní zástupce, od sledování hovorů a správy pipeline až po generování podrobných zpráv.
Zlepšete své prodejní operace pomocí šablon ClickUp
Šablona prodejních hovorů ClickUp je plně přizpůsobitelná a zefektivňuje správu prodejních hovorů. Umožňuje vašemu týmu sledovat interakce, centrálně organizovat prodejní data a rychle reagovat na potenciální zákazníky. Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy a pole, nabízí podrobnou správu každé prodejní příležitosti, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Šablona prodejní zprávy ClickUp sleduje a analyzuje prodejní výkonnost podle různých metrik a časových rámců. Je ideální pro prodejní týmy, které chtějí vizualizovat trendy, sledovat výsledky a přijímat rozhodnutí na základě dat. Díky zobrazením přizpůsobeným pro roční, čtvrtletní a měsíční zprávy zjednodušuje sledování výkonu a pomáhá při strategickém plánování.
Šablona ClickUp Sales Pipeline pomáhá prodejním týmům efektivně sledovat a spravovat potenciální zákazníky pomocí konzistentního rámce pro kvalifikaci obchodů a procesů. Díky 14 přizpůsobitelným stavům a různým automatizacím poskytuje tato šablona strukturovaný přístup k péči o potenciální zákazníky a uzavírání obchodů. Je obzvláště výhodná pro obchodní manažery a zástupce, kteří chtějí zefektivnit své prodejní procesy a zvýšit celkovou efektivitu prodeje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte svůj SaaS CRM tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám vašeho týmu, a vizuálně spravujte svůj prodejní proces pro lepší sledování a prognózy.
- Snadno je integrujte s celou řadou aplikací, jako jsou Hubspot a Salesforce, a zajistěte tak hladkou spolupráci všech nástrojů, která zvýší vaši produktivitu.
- Automatizujte opakující se prodejní úkoly pomocí ClickUp Automations, díky čemuž se váš tým bude moci soustředit na získávání zákazníků a efektivnější uzavírání obchodů.
- Využijte ClickUp Brain k rychlému vyhledávání a nalezení informací a efektivnímu řízení úkolů, abyste zajistili strukturovanost a účinnost svých prodejních strategií.
- Usnadněte komunikaci v reálném čase s funkcemi Assignees a @mention.
- Spolupracujte a sdílejte dokumenty snadno ve svém týmu pomocí ClickUp Docs a zajistěte větší transparentnost dokumentace.
- Získejte přístup k široké škále připravených prodejních šablon od ClickUp, které vám pomohou zefektivnit proces od sledování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou při práci s prodejními šablonami narazit na určitou učební křivku.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. HubSpot CRM – Nejlepší software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
HubSpot CRM centralizuje a zefektivňuje všechny aspekty řízení prodeje tím, že nabízí nástroje určené ke zvýšení produktivity vašich prodejních týmů. HubSpot v zásadě funguje jako software pro mapování vztahů.
Jeho CRM umožňuje vedoucím prodeje vizualizovat celý prodejní proces prostřednictvím intuitivního dashboardu v reálném čase.
Považuji jej za komplexní nástroj, který umožňuje sledovat prodejní aktivity, produktivitu a individuální výkony. Pomáhá vedoucím pracovníkům identifikovat příležitosti k růstu a efektivně spravovat kvóty bez nutnosti ručních aktualizací.
Hubspot je často oblíbený mezi start-upy. Jeho bezplatná verze nabízí vše, co potřebujete k řízení malého prodeje, aniž byste museli předem utrácet příliš mnoho peněz.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Spravujte celý prodejní cyklus od prvního kontaktu až po poprodejní péči na jednotné platformě.
- Přizpůsobte si záznamy o kontaktech a společnostech, prodejní kanály a analytické panely tak, aby vyhovovaly konkrétním prodejním strategiím.
- Hladká integrace s mnoha prodejními nástroji a aplikacemi díky rozsáhlému integračnímu ekosystému HubSpot.
- Zefektivněte prodejní procesy automatizací rutinních úkolů, aby se prodejní týmy mohly soustředit na oslovování zákazníků a uzavírání obchodů.
Omezení HubSpot CRM
- Ačkoli je bezplatná verze velmi univerzální, může být pro větší týmy nebo ty, kteří vyžadují pokročilejší funkce, omezená.
Ceny HubSpot CRM
- Profesionální zákaznická platforma: 1080 $/měsíc (pro 5 uživatelů)
- Enterprise Customer Platform: 4 000 $/měsíc (pro 7 uživatelů)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Outreach – Nejlepší nástroj pro e-mailovou komunikaci a automatizaci
Outreach je nástroj pro automatizaci prodeje, který vám umožňuje snadno sledovat a analyzovat vaše prodejní aktivity v reálném čase, což vám pomůže pochopit, co funguje a co ne.
Tato platforma také na místě školí váš tým a ukazuje mu, jak činit chytřejší rozhodnutí, která vedou k vyšším výnosům. Budete efektivněji spravovat obchody a zajistíte jejich hladký průběh až do uzavření. Outreach navíc zajistí, že se budete soustředit na správné úkoly a efektivně komunikovat, čímž se zvýší vaše šance na sjednání více schůzek a uzavření více obchodů.
Osobně se mi nejvíce líbí údaje o potenciálních zákaznících a metriky zapojení. Tato funkce mi pomáhá určit ideální časy pro kontaktování zákazníků a nejúčinnější šablony e-mailů a dokonce analyzuje sentiment odpovědí. Možná se jedná o jednoduché věci, ale pomáhají mi přizpůsobit mé zprávy tak, aby měly maximální dopad.
Nejlepší funkce Outreach
- Vytvořte opakovatelný, sladěný prodejní proces, který pomocí datových analýz objasní, co vede k úspěchům a neúspěchům.
- Identifikujte mezery v dovednostech a poskytujte koučování v reálném čase, abyste zlepšili rozhodování a aktivity vedoucí k vyšším výnosům.
- Zjednodušte správu zainteresovaných stran a identifikujte další nejlepší kroky ve vašem prodejním procesu pomocí průvodců pro uzavírání obchodů.
- Využijte data o potenciálních zákaznících k vytvoření včasné a relevantní komunikace, abyste zvýšili počet schůzek a příležitostí díky aktivnímu vyhledávání potenciálních zákazníků.
- Využijte prediktivní umělou inteligenci k vytvoření flexibilních a přesných prodejních prognóz, které umožňují rychlé testování předpokladů a spolehlivé plánování na základě skutečných údajů o obchodech.
Omezení dosahu
- Uživatelé poukázali na potřebu většího rozhraní e-mailu pro lepší viditelnost zpráv.
- Uživatelé požadovali efektivnější proces pro hromadné odesílání e-mailů více kontaktům a organizacím.
Ceny Outreach
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Outreach
- G2: 4,3/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. Salesloft – nejlepší platforma pro prodejní aktivity
Díky funkcím jako Cadence umožňuje SalesLoft týmům efektivně budovat a rozvíjet své prodejní kanály. Nástroj pro konverzace analyzuje interakce, aby našel poznatky a příležitosti pro koučování v reálném čase, čímž zlepšuje výkonnost obchodních zástupců a jejich rozhodovací schopnosti.
Moduly pro správu obchodů a prognózy zefektivňují správu prodejního procesu a předpovídají budoucí výsledky prodeje, což týmům pomáhá efektivněji uzavírat obchody.
Pro mě byl velmi cenný nástroj Rhythm od SalesLoft, který využívá umělou inteligenci. Sladí signály kupujících přímo s prodejním procesem a radí týmům, jaké kroky jsou v kritických momentech nejúčinnější. Tato integrace zvyšuje rychlost a přesnost prodejních aktivit, což v konečném důsledku zvyšuje konverzní poměr a tržby.
Nejlepší funkce Salesloft
- Vytvářejte a rozvíjejte prodejní kanály pomocí nástrojů pro zefektivnění prodejního procesu.
- Získejte informace v reálném čase a poskytujte koučování na základě průběžných prodejních interakcí.
- Využijte pokročilé nástroje k předpovídání výsledků prodeje s vysokou přesností.
- Využijte AI engine pro získání praktických informací v reálném čase na základě signálů od kupujících a mikro momentů.
Omezení Salesloft
- Uživatelé si opakovaně stěžovali, že nemohou aktualizovat kontaktní informace přímo v rámci platformy.
Ceny Salesloft
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesloft
- G2: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
5. ZoomInfo – Nejlepší informace o prodeji a vyhledávání potenciálních zákazníků
ZoomInfo poskytuje týmům podrobné a praktické informace o jejich nejcennějších zákaznících, čímž zefektivňuje kontakt s potenciálními zákazníky.
Díky komplexním B2B datům společnosti ZoomInfo mohou obchodní profesionálové efektivněji než kdykoli předtím vyhledávat a oslovovat ideální zákazníky, což výrazně zvyšuje jejich schopnost rychle uzavírat obchody.
Tato platforma, která je jedním z původních konkurentů LinkedIn, identifikuje potenciální zákazníky. Poskytuje bohatý kontext, který umožňuje prodejním týmům oslovit každého potenciálního zákazníka s přizpůsobenými strategiemi, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
Mohu integrovat jeho nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ZoomInfo Copilot, do svého technologického balíčku – včetně CRM, e-mailu a kalendáře – a nasměrovat tak svůj tým k nejaktivnějším a nejslibnějším účtům a správným rozhodovacím osobám.
Nejlepší funkce Zoominfo
- Získejte informace v reálném čase díky spolehlivým B2B datům pro cílené vyhledávání potenciálních zákazníků.
- Propojte prodejní a marketingové týmy na jednotné platformě pro plynulou interakci.
- Automatizujte oslovování zákazníků a zefektivněte tak prodejní proces
- Využijte sofistikovanou umělou inteligenci k určení nejlepších účtů a optimálních prodejních akcí.
- Vytvářejte flexibilní a přesné prognózy prodeje, které podpoří strategické rozhodování.
Omezení Zoominfo
- Někteří uživatelé hlásili občasné nesrovnalosti v datech, jako jsou zastaralé kontaktní informace nebo nesprávné tituly.
Ceny Zoominfo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoominfo
- G2: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
6. Highspot – nejlepší nástroj pro podporu prodeje
Highspot posiluje prodejní týmy tím, že poskytuje platformu pro podporu prodeje založenou na umělé inteligenci, která vylepšuje všechny aspekty prodejního procesu. Highspot zajišťuje, že obchodní zástupci mají ve správný čas k dispozici správné zdroje, aby mohli oslovit a přesvědčit kupující, a to prostřednictvím správy prodejního obsahu, provádění efektivních prodejních strategií a nabídky kvalitního školení a koučování.
Díky komplexním analytickým a integračním funkcím mohou týmy získat cenné informace o trhu, což vede k vyšší úspěšnosti, rychlejšímu zapracování nových zaměstnanců a lepšímu plnění prodejních kvót.
Jeho pokročilé funkce pro správu obsahu pro mě znamenaly zásadní změnu. Díky této funkci pro podporu prodeje mi Highspot pomáhá centralizovat a vyhledávat všechny moje prodejní materiály – prezentace, battle cards, analýzy konkurence – na jednom snadno prohledávatelném místě.
Nejlepší funkce Highspot
- Efektivně organizujte obsah pro podporu prodeje, abyste zajistili včasnou komunikaci s klienty.
- Provádějte přesné prodejní strategie a postupy, abyste dosáhli konzistentních výsledků.
- Rychle zaškolte a proškolte obchodní zástupce pomocí komplexních nástrojů
- Využijte výkonné analytické nástroje k získání praktických informací o uvedení produktu na trh.
Omezení Highspot
- Potřebuje větší flexibilitu v nástroji pro návrh inteligentních stránek, aby bylo možné snadněji upravovat obrázky.
- Vylepšení potřebná pro školicí komponenty, aby zahrnovaly otázky ve stylu průzkumu
Ceny Highspot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Highspot
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
7. Tableau – Nejlepší analytika a reporting pro prodej
Tableau je software pro sledování prodeje, který mění způsob, jakým prodejní týmy interpretují data a na jejich základě jednají. Jeho intuitivní vizuální analytika zpřístupňuje komplexní data a umožňuje prodejním týmům rychle získat hluboké poznatky. Díky hladké integraci se Salesforce CRM poskytuje Tableau komplexní přehled o prodejních výsledcích, správě prodejního procesu a chování zákazníků.
Funkce umělé inteligence a strojového učení této platformy poskytují prediktivní analytiku, která pomáhá prodejním týmům předvídat trendy a přijímat rozhodnutí na základě dat. S Tableau může můj prodejní tým snadno vytvářet interaktivní sdílené dashboardy, které zlepšují spolupráci a zvyšují výsledky.
Při zkoumání konkrétních datových bodů mi pomáhá funkce drill-down. Pomáhá diagnostikovat problémy, porozumět trendům a provádět cílené úpravy prodejní strategie.
Je to nepostradatelný nástroj pro každý prodejní tým, který chce zůstat konkurenceschopný a řídit se daty.
Nejlepší funkce Tableau
- Vizualizujte komplexní data pomocí intuitivních interaktivních dashboardů
- Integrujte je s Salesforce CRM a získejte komplexní přehled o prodeji.
- Využijte umělou inteligenci a strojové učení pro prediktivní analýzu
- Snadno vytvářejte a sdílejte dynamické zprávy napříč týmy
- Připojte se k široké škále datových zdrojů pro komplexní analýzu
Omezení Tableau
- Jeden z nejdražších nástrojů BI, který může odradit malé podniky
- Problémy s výkonem u velkých datových sad vyžadující optimalizaci pro lepší zpracování
Ceny Tableau
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
8. PandaDoc – nejlepší nástroj pro správu dokumentů
PandaDoc vyniká jako přední nástroj pro správu dokumentů pro prodejní týmy. Poskytuje efektivní a efektivní způsob zpracování nabídek, smluv a prezentací na jednom místě.
Díky zavedení PandaDoc Rooms se výrazně zrychlují prodejní procesy, což týmům umožňuje efektivnější spolupráci a rychlejší uzavírání obchodů.
Co mě zaujalo, je možnost úprav pomocí drag-and-drop a více než 750 šablon připravených k použití, které umožňují rychlé vytváření a přizpůsobování dokumentů.
Nativní integrace CRM zajišťuje, že všechna data zůstávají konzistentní v rámci celého prodejního workflow. PandaDoc navíc zvyšuje bezpečnost dokumentů pomocí právně závazných elektronických podpisů a umožňuje okamžité inkaso plateb přímo prostřednictvím dokumentů, čímž zvyšuje celkovou produktivitu a snižuje čas strávený administrativními úkoly.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Rychle vytvářejte a přizpůsobujte dokumenty pomocí úprav drag-and-drop a více než 750 šablon.
- Efektivně spolupracujte s PandaDoc Rooms na návrzích, smlouvách a prezentacích.
- Sledujte stav dokumentů v reálném čase pomocí oznámení o prohlížení, podepisování a schvalování.
- Hladká integrace s CRM systémy pro zachování konzistentních dat napříč pracovními postupy
- Okamžitě inkasujte platby z dokumentů a zvyšte tak míru uzavřených obchodů.
Omezení PandaDoc
- Příležitostné výpadky mohou být nepříjemné, ale jsou běžným problémem všech platforem.
Ceny PandaDoc
- Essentials: 35 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 65 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
9. Zoom – nejlepší nástroj pro prodejní hovory a videokonference
Zoom poskytuje spolehlivou a intuitivní platformu pro virtuální schůzky, která je v dnešním digitálním prodejním prostředí nepostradatelná. Jeho robustní funkce, včetně vysoce kvalitního zvuku a videa, sdílení obrazovky a možností nahrávání, zajišťují hladký a efektivní průběh prodejních schůzek, prezentací pro klienty a webinářů.
Díky integraci schůzek, týmového chatu, telefonu, e-mailu a kalendářů do jedné platformy Zoom zjednodušuje komunikační procesy vašich prodejních týmů.
Snižuje nepořádek způsobený používáním více aplikací a udržuje prodejní týmy organizované a efektivní. Tento jednotný přístup zajišťuje, že všechny komunikační kanály jsou hladce propojeny, což usnadňuje prodejním profesionálům správu jejich harmonogramů a následných aktivit.
Ačkoli Zoom není komplexním prodejním nástrojem, považuji funkci přepisu schůzek za užitečnou pro identifikaci a využití „mikromomentů“ nebo jedinečných poznatků z hovorů s klienty.
Nejlepší funkce Zoom
- Pořádejte plynulé videokonference, které posílí zapojení klientů a spolupráci týmu.
- Sdílejte obrazovky během živých prezentací, aby byly vaše prezentace interaktivnější a poutavější.
- Nahrávejte schůzky pro pozdější kontrolu nebo sdílení s klienty jako následnou komunikaci.
- Využijte AI asistenta Zoom k zefektivnění plánování a automatizaci opakujících se komunikačních úkolů.
- Spravujte veškerou komunikaci a plánování z jedné platformy, abyste si udrželi soustředění a efektivitu.
Omezení Zoomu
- Navzdory svým rozsáhlým funkcím má bezplatná verze Zoomu 40minutový limit na schůzky, což může přerušit delší obchodní jednání, pokud nedojde k upgradu.
- Oprávnění k nahrávání jsou omezena na hostitele a spoluhostitele, což může omezit flexibilitu během schůzek.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (více než 54 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
10. Zapier – nejlepší nástroj pro integraci a automatizaci pracovních postupů
Zapier výrazně zjednodušuje prodejní proces automatizací opakujících se úkolů napříč různými platformami. Umožňuje prodejním týmům soustředit se více na komunikaci s potenciálními zákazníky a uzavírání obchodů. Propojením více než 7 000 aplikací umožňuje Zapier plynulý tok dat a komunikaci mezi různými nástroji. Zajišťuje, že vaše prodejní týmy mají přístup k nejaktuálnějším informacím.
Tato integrace představuje zásadní změnu v získávání potenciálních zákazníků z různých zdrojů, odesílání personalizovaných e-mailů a plánování následných úkolů bez manuálního zásahu. Výsledkem je, že prodejní týmy mohou snížit čas strávený administrativními úkoly, zkrátit dobu odezvy a v konečném důsledku zvýšit efektivitu a produktivitu prodeje.
S pomocí Zapieru mohou prodejní týmy nastavit vlastní pracovní postupy, které na základě přijatých dat spouštějí konkrétní akce, což usnadňuje správu celého prodejního cyklu od vyhledávání potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Nejlepší funkce Zapier
- Automatizujte pracovní postupy ve více než 7 000 aplikacích, jako jsou ClickUp, Zendesk Sell a Trello, a zajistěte tak hladkou integraci úkolů.
- Zefektivněte získávání potenciálních zákazníků z více kanálů do vašeho CRM systému.
- Automaticky odesílejte personalizované e-maily s následnými informacemi, abyste si udrželi potenciální zákazníky.
- Naplánujte obchodní hovory a schůzky přímo ze svého pracovního postupu.
- Přizpůsobte spouštěče a akce a vytvořte řešení automatizace na míru.
Omezení Zapier
- Uživatelé poukazují na to, že Zapier má omezenou sbírku aplikací za poměrně vysokou cenu.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 103,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Optimalizujte své prodejní procesy s ClickUp
Výběr správných technologií pro prodej začíná hlubokým porozuměním vašemu prodejnímu procesu a konkrétním potřebám. Nástroje, které vyberete, by měly být hladce integrovány a vylepšovat každou fázi vašeho prodejního cyklu, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodů.
ClickUp vyniká jako komplexní řešení, které centralizuje všechny vaše prodejní aktivity, od správy potenciálních zákazníků až po obnovení, na jednom místě. Použijte jej k automatizaci rutinních úkolů, zlepšení přehlednosti jednotlivých fází prodejního procesu a posílení spolupráce. Díky ClickUp můžete zefektivnit své prodejní operace a zajistit, že váš tým zůstane produktivní a soustředěný.
Jste připraveni transformovat svůj prodejní proces? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte své prodejní operace na vyšší úroveň.