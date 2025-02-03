10 softwarů pro mapování vztahů pro prodejní týmy v roce 2025

Prodej je životně důležitou součástí každého podnikání. Jako vedoucí prodeje musíte rozumět tomu, jak klíčoví rozhodovatelé dospívají k rozhodnutí o nákupu. Většinou to znamená, že musíte identifikovat klíčové hráče v podnikání a jejich roli v nákupním procesu.
Většina společností vám jednoduše neposkytne svůj organizační diagram (i když o to slušně požádáte), takže je na vás, abyste si sami zjistili vztahy mezi vašimi potenciálními zákazníky a klienty.
Software pro mapování vztahů je velkým pomocníkem pro každý prodejní tým, který potřebuje informace o vztazích pro správu klientů. Mapování vztahů se zákazníky usnadňuje získávání nových klientů, potěšení stávajících klientů a zvýšení úspěšnosti. ?
Pokud jste dosud nikdy nepoužívali nástroj pro mapování vztahů, nemusíte se obávat. V tomto komplexním průvodci vám ukážeme, které funkce softwaru jsou pro rozvoj podnikání nezbytné. Abychom vám usnadnili hledání, představíme vám také 10 nejlepších softwarů pro mapování vztahů pro B2B prodej v roce 2024.
Co byste měli hledat v softwaru pro mapování vztahů?
Nejlepší nástroje pro mapování vztahů zahrnují funkce pro:
- Vizualizace dat: Nejdůležitější funkcí každého softwaru pro mapování vztahů je to, jak dobře generuje vizuální reprezentace složitých vztahů s klienty. Měl by být schopen rychle vizualizovat data, jako jsou organizační schémata, do přehledných grafů.
- Integrace: Spolehlivý nástroj by měl integrovat data z více zdrojů, včetně platforem pro správu vztahů se zákazníky (CRM), jako je Salesforce, e-mail, telefonní hovory a sociální média, jako je LinkedIn nebo X (dříve Twitter).
- Aktualizace v reálném čase: Kdo má čas ručně regenerovat mapu vztahů? Software pro mapování vztahů by měl aktualizovat mapy vztahů na základě interakcí a dat v reálném čase.
- Šablony: Ušetřete více času tím, že se rozhodnete pro software pro mapování vztahů, který obsahuje šablony nejen pro grafiku, ale i pro další použití. Mapovací software by měl být schopen vytvořit vše od prodejních skriptů až po rozvojové plány.
- Spolupráce: I ten nejlepší prodejní profesionál potřebuje spolupracovat s týmem. Hledejte software pro mapování vztahů, který členům týmu umožňuje sdílet mapy, přidávat komentáře a brainstormovat v prostředí zaměřeném na cloud.
- Zlepšení procesů: Mapování vztahů by nemělo končit pouhým grafickým znázorněním. Hledejte nástroj, který vizualizuje a přepracovává samotný prodejní proces.
10 nejlepších softwarů pro mapování vztahů, které můžete použít
Ať už chcete poskytovat prvotřídní zákaznickou podporu klíčovým zákazníkům nebo jen potřebujete nástroj pro rozhodování založené na datech pro plánování prodeje, software pro mapování vztahů je nezbytností.
Vyberte si prověřené softwarové nástroje, které jsou navrženy tak, aby podporovaly každou fázi zákaznické cesty. Podívejme se na klady a zápory deseti nejlepších softwarů pro mapování vztahů v roce 2024.
1. ClickUp
Nechápejte nás špatně – milujeme dobré nástroje pro vizualizaci dat. Ale váš tým pravděpodobně nemá čas přecházet mezi různými nástroji a platformami. ClickUp kombinuje vše, co prodejní týmy potřebují ke správě klientských účtů, vzájemné komunikaci, přidělování úkolů, sledování výkonu a mnohem více. ?
Naše univerzální platforma funguje také jako software pro mapování vztahů.
Pomocí ClickUp Mind Maps identifikujte různé typy vztahů mezi kontakty vaší společnosti. Váš prodejní tým může v reálném čase vytvářet myšlenkové mapy, aby nakreslil souvislosti, zmapoval prodejní pracovní postupy a přiřadil úkoly.
Vytvořte si tabuli ClickUp Whiteboard, abyste mohli vytvářet, strukturovat a vizuálně organizovat vztahy mezi vaším týmem a zákazníky. Začněte s obecnými nápady a vylepšujte je v uživatelsky přívětivém rozhraní typu drag-and-drop. Stačí kliknout na uzel Whiteboard a propojit úkoly, soubory, dokumenty a další prvky, abyste vytvořili praktickou mapu vztahů, díky které bude implementace hračkou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Jakmile zmapujete vztahy, zaznamenejte vše do ClickUp CRM.
- Mapujte vztahy, pracovní postupy a úkoly v ClickUp Mind Maps.
- Snadno sdílejte myšlenkové mapy ClickUp a tabule ClickUp se svým prodejním týmem prostřednictvím chatu, dokumentů nebo komentářů.
- Vyzkoušejte ClickUp AI, abyste mohli rychleji shrnout nápady a vytvořit osnovy prezentací.
- Přidejte obrázky a odkazy do své tabule ClickUp Whiteboard pro více kontextu.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže začátečníkům může chvíli trvat, než si na platformu zvyknou.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Prolifiq
Potřebujete trochu pomoci s plánováním účtů? Prolifiq je nástroj pro mapování vztahů, který vám pomůže vyhledat klíčové osoby s rozhodovací pravomocí a navázat s nimi kontakt, aniž byste museli opustit platformu.
Nejlepší ze všeho je, že Prolifiq funguje nativně v Salesforce nebo Quip, takže můžete kombinovat své mapy vztahů s CRM a prodejními úkoly.
Nejlepší funkce Prolifiq
- Prolifiq ACE je inteligentní systém pro správu digitálního obsahu, který se integruje s vaším nástrojem pro mapování vztahů.
- Prolifiq CRUSH podporuje správu klíčových účtů a optimalizaci výnosů.
- Změřte vliv klíčových stakeholderů v rámci Prolifiq
- Použijte Prolifiq k upřednostnění určitých zainteresovaných stran a přiřaďte je členům svého prodejního týmu.
Omezení Prolifiq
- Prolifiq nemá mnoho recenzí.
- Někteří uživatelé uvádějí problémy s pomalým načítáním.
Ceny Prolifiq
- Nástroj pro mapování vztahů Nativní v Salesforce: 19 $/měsíc na uživatele
- Crush: 49 $/měsíc na uživatele
- Ace: 49 $/měsíc na uživatele
- Kompletní balíček: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Prolifiq
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
3. Upland
Upland je softwarový gigant, který vytváří řešení pro vše od e-mailového marketingu po správu znalostí. Jeho software pro mapování vztahů, Altify, funguje nativně v Salesforce a propojuje všechny rozhodovací osoby v jednom přehledném grafu.
Altify nejen identifikuje vztahy mezi zúčastněnými stranami, ale také pomáhá vylepšit váš prodejní proces. Identifikujte mezery ve vaší prodejní strategii a najděte návrhy, jak ji v budoucnu vylepšit.
Nejlepší funkce Upland
- Přejděte kurzorem myši na kontakty ve vaší mapě a podívejte se na jejich vliv a kupní sílu.
- Altify vám pomůže identifikovat kritiky a příznivce.
- Spolupracujte v Altify se svým týmem v reálném čase
- Importujte nové a stávající kontakty do Salesforce
Omezení Upland
- Někteří uživatelé tvrdí, že zprávy nejsou intuitivní.
- Ostatní říkají, že Altify obecně trpí nedostatečnou použitelností a nepraktickým uživatelským rozhraním.
Ceny Upland
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Upland
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
4. DBDiagram
Možná nepotřebujete sofistikovaný nástroj, který se připojuje k Salesforce. Pokud hledáte bezplatný software pro mapování vztahů bez zbytečných funkcí, vyzkoušejte DBDiagram. ?️
Jedná se o bezplatný nástroj, ale je mnohem techničtější než ostatní možnosti v našem žebříčku top 10. DBDiagram se připojuje k databázím SQL a vizualizuje data v reálném čase. Můžete jej použít k mnohem více než jen k mapování vztahů, ale k správnému používání DBDiagramu potřebujete solidní znalosti databází.
Nejlepší funkce DBDiagram
- Exportujte své mapy vztahů do obrazového souboru nebo PDF.
- DBDiagram se integruje se soubory SQL.
- Sdílejte diagramy interně nebo externě jediným kliknutím.
- DBDiagram se integruje s webovými frameworky, jako jsou Ruby on Rails a Django.
Omezení DBDiagram
- DBDiagram může být technicky náročný, proto je nejvhodnější pro lidi, kteří rozumí SQL.
- Nejčastější stížností uživatelů je jeho složitost a nedostatek vizuálních designových prvků.
Ceny DBDiagram
- Zdarma
- Personal Pro: 9 $/měsíc
- Tým: 40 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze DBDiagram
- G2: 4,3/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
5. Creately
Prodejní týmy používají Creately k vytváření vizuálních pracovních prostorů pro brainstorming a realizaci projektů. Ačkoli jej můžete použít jako software pro mapování vztahů, hlavní předností Creately jsou jeho plánovací nástroje.
Ať už potřebujete vytvořit mapy zákaznické cesty, profily kupujících nebo mapu vztahů, Creately má pro to vhodný rámec. Obsahuje také působivý počet šablon pro koncepční mapy, mind mapping, wireframy a další.
Nejlepší funkce Creately
- Creately má KPI a OKR zabudované do platformy.
- Bezpečně spolupracujte na mapách vztahů v reálném čase
- Brainstormujte a vytvářejte plány
- Použijte šablony Creately pro diagramy, grafy, storyboardy, struktury rozdělení práce a mnoho dalšího.
Omezení Creately
- Někteří uživatelé uvádějí, že Creately má zpoždění při načítání diagramů s velkým množstvím dat.
- Ostatní uživatelé říkají, že je obtížné se v plátnech orientovat, zejména v těch velkých.
Ceny Creately
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (970+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
6. Visio
Pracujete ve společnosti Microsoft? Visio je pro společnosti Microsoft 365 jasnou volbou, protože je již zahrnuto v předplatném.
Jedná se především o nástroj pro vizualizaci dat, takže Visio můžete používat mnohem více než jen jako software pro mapování vztahů. Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a vizualizujte data pomocí desktopové aplikace nebo webové aplikace Visio. ?
Nejlepší funkce Visio
- Viso obsahuje desítky šablon pro diagramy a šablony.
- Spolupracujte na diagramech Visio přímo v aplikaci Microsoft Teams.
- Převádějte data z Excelu do diagramů Visio pouhými několika kliknutími pomocí nástroje Data Visualizer.
- Přeneste vlastní diagramy Visio do dokumentů Word nebo prezentací PowerPoint.
Omezení programu Visio
- Visio pravděpodobně nemá smysl, pokud ještě nemáte Microsoft 365.
- Někteří uživatelé tvrdí, že Visio není tak intuitivní jako jiné nástroje pro tvorbu diagramů.
Ceny Visio
- Microsoft 365: Zahrnuto
- Visio Plan 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Visio Plan 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visio
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: (více než 3 000 recenzí)
7. MindNode
MindNode je primárně nástroj pro mapování myšlenek a vytváření osnov, ale můžete jej použít i pro mapování vztahů. Vypadá zdánlivě jednoduše, ale do platformy je zabudováno impozantní množství funkcí.
Použijte MindNode ke sledování úkolů, načrtávání nápadů a vytváření vizuálních značek. Nabízí také několik zajímavých motivů, samolepek a stylů, které zajistí nádherný vizuální zážitek.
Nejlepší funkce MindNode
- Sdílejte a exportujte svou myšlenkovou mapu se svým týmem
- Zapněte režim Focus Mode, abyste se zbavili rušivých vlivů.
- Zobrazte si přehledy a myšlenkové mapy vedle sebe
- Přidejte více kontextu pomocí vizuálních značek
Omezení MindNode
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné exportovat myšlenkové mapy.
- MindNode není nativně integrován s populárními CRM systémy.
Ceny MindNode
- Měsíčně: 3,63 $ (2,99 £)
- Ročně: 24,27 $ (19,99 £)
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (15 recenzí)
8. Pipeliner
Pipeliner je především CRM, ale nenechte se tím zmást. Tuto platformu můžete také použít jako výkonný software pro mapování vztahů. Pipeliner dokonce tvrdí, že je to jediný CRM, který zahrnuje mapování vztahů jako nativní funkci. ??
Nejlepší ze všeho je, že Pipeliner se integruje s balíčky Microsoft a Google, takže pokud chcete zobrazit svá CRM data v kancelářském balíčku, stačí přidat integraci.
Nejlepší funkce Pipelineru
- Pipeliner Automatizer nabízí optimalizaci pracovních postupů bez nutnosti programování.
- Využijte mobilní aplikaci Pipeliner s integrovanou umělou inteligencí.
- Propojte svou mapu vztahů se strategiemi bootstrappingu, pyramidingu nebo zpětného mapování.
- Prohlédněte si mapy vztahů společně s vašimi CRM daty pro lepší kontext.
Omezení Pipelineru
- Integrace Pipelineru může být trochu pomalá.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že API konektor často selhává.
Ceny Pipelineru
- Starter: 65 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 85 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 115 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Neomezený: 150 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Pipelineru
- G2: 4,6/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 210 recenzí)
9. Pingboard
Pingboard je vlastně řešení pro zapojení zaměstnanců, které slouží k mobilizaci a plánování lidských zdrojů, ale můžete jej také použít k mapování vztahů.
Využijte funkci organizačního schématu k vytvoření map vztahů pro vaše potenciální zákazníky. Teams Matrix je zbrusu nová funkce, která zobrazuje mezifunkční týmy v jednom přehledném diagramu.
Nejlepší funkce Pingboardu
- Velké prodejní týmy ocení adresář zaměstnanců, který vás během několika sekund spojí s vašimi kolegy.
- Automatizujte plánování schůzek
- Měřte a rozpoznávejte prodejní úspěchy
- Pingboard se integruje s Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 a dalšími aplikacemi.
Omezení Pingboardu
- Pingboard je více zaměřen na management a HR než na prodej.
- Někteří uživatelé tvrdí, že integrace Pingboardu jsou chybové.
Ceny Pingboard
- Základní: 149 $/měsíc, platba ročně
- Essential: 299 $/měsíc, platba ročně
- Pro: 399 $/měsíc, platba ročně
- Ceny na míru: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Pingboard
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 590 recenzí)
10. Lucid
Lucid je jedním z nejznámějších jmen ve světě diagramů. Pomocí nástroje Lucidchart pro tvorbu diagramů metodou drag-and-drop můžete rychle mapovat vztahy v reálném čase se svým prodejním týmem. Lucidspark je virtuální tabule, která je ideální pro brainstorming prodejních strategií po vytvoření solidní mapy vztahů.
Nejlepší funkce Lucid
- Spolupracujte se svými kolegy v reálném čase pomocí značek a chatů.
- Přiřaďte členy týmu ke každému vztahu nebo úkolu, abyste urychlili implementaci.
- Lucid se integruje s produkty Google, Microsoft a Atlassian.
- Rychlá vizualizace dat díky rozsáhlé integraci třetích stran v Lucid
Omezení Lucid
- Uživatelé by si přáli, aby Lucid nabízel offline přístup.
- Ostatní uživatelé říkají, že Visio je snadnější na používání.
Ceny Lucid
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucid
- G2: 4,2/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
ClickUp: Tajemství úspěchu u zákazníků
Software pro mapování vztahů je základem každé úspěšné prodejní strategie. Dává vašemu týmu možnost brainstormingu, experimentování s novými nápady a poskytování lepších zákaznických zkušeností.
Moderní prodej však vyžaduje mnohem více než jen hezkou grafiku. Musíte realizovat své velké nápady, a proto se tolik prodejních týmů rozhodlo pro ClickUp. Ušetřete čas tím, že všechny své mapy vztahů, poznámky, úkoly a metriky přenesete do jedné intuitivní platformy. ✨
Nemusíte se spoléhat jen na naše slovo. Vyzkoušejte ClickUp se svým týmem a přesvědčte se sami o jeho časově úsporných funkcích. Vytvořte si pracovní prostor ClickUp zdarma – není potřeba kreditní karta.