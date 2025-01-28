10 nejlepších softwarů pro plánování kancelářských prostor v roce 2025

V průběhu let jsem pracoval v různých kancelářích a vedl různé týmy. Z vlastní zkušenosti vám mohu potvrdit, jak pravdivé je rčení „prostředí ovlivňuje produktivitu“. Vybudování nebo optimalizace kancelářského prostoru za účelem zlepšení funkčnosti může výrazně zvýšit nejen produktivitu zaměstnanců, ale i jejich spokojenost s prací.
Tento úkol se stává ještě důležitějším, když navrhujete vlastní pracovní prostor, koncipujete pracovní prostor pro malý tým nebo regulujete rozsáhlou kancelář pro velkou firmu. Řešení – software pro plánování kancelářských prostor! Tyto progresivní nástroje vám umožňují vypracovat plány kancelářských prostor, vymýšlet inovativní uspořádání kanceláří a postupně zlepšovat způsob fungování vašeho týmu.
V tomto blogu vám poradím, na co se zaměřit při výběru softwaru pro návrh a plánování kancelářských prostor, a představím vám 10 nejlepších softwarových nástrojů pro plánování prostoru, které jsou v současné době k dispozici. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování prostoru?
Stejně jako jiné platformy a nástroje by i váš software pro plánování prostoru měl být flexibilní a usnadňovat vám život, nikoli ho komplikovat. ?️
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru nástrojů pro plánování prostoru.
- Funkce drag-and-drop: Vytvořte si pracovní prostor svých snů pomocí interaktivních nástrojů, které vám umožní snadno přesouvat stoly, židle a další vybavení.
- Funkce reportingu: V dnešní době potřebují správci budov data, aby mohli posoudit, jak dobře fungují plány využití prostoru. Hledejte nástroj, který automaticky generuje reporty a sleduje metriky, aby podpořil rozhodnutí o využití místností.
- Plánování scénářů: Sestavte různé návrhy prostor a provádějte jejich simulace, abyste zjistili, jak dobře fungují za různých okolností, a optimalizovali tak využití svých prostor.
- Automatizace: Prostorové plánování není jen o navrhování dispozic kanceláří, ale také o správě jejich využití. Nastavte automatizaci pro využívání zasedacích místností a rezervace stolů, abyste zajistili plynulejší pracovní prostředí.
- Oprávnění: Plánování prostoru vyžaduje efektivní spolupráci různých týmů. Vyberte si nástroj, který vám umožní nastavit oprávnění tak, aby finanční manažer mohl vytvářet zprávy, personální oddělení mohlo kontrolovat plány uspořádání míst a vizuální projektoví manažeři mohli provádět rezervace místností – to vše bez vzájemného rušení.
10 nejlepších softwarů pro plánování prostoru pro rok 2024
Jste připraveni začít plánovat a spravovat efektivnější pracovní prostory? Zde jsou plánovací nástroje, které můžete vyzkoušet ještě dnes. Od návrhového softwaru přes software pro rozvržení až po nástroje pro správu pracoviště – existuje způsob, jak vizualizovat váš prostor a vytvořit produktivnější pracovní prostředí. ?
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení kancelářských projektů
ClickUp je nástroj pro správu projektů, který vám pomůže udržet pořádek a přehled o všech drobných detailech souvisejících s návrhem kancelářských prostor. Díky vysoké míře přizpůsobení můžete tento nástroj využít k urychlení plánování a zlepšení realizace. ?
K naplánování kancelářského prostoru použijte nástroj Whiteboards od ClickUp. Praktický nástroj pro kreslení vám umožní vyjádřit svou kreativitu a zároveň zahrnout rozměry, aby vše bylo v měřítku. Díky spolupráci v reálném čase můžete společně s kolegy digitálně nakreslit návrh kanceláře pomocí softwaru pro bílé tabule.
Integrace ClickUp s nástroji pro kreslení oživí vaši vizi a umožní vám pracovat s nástroji, které jsou pro vás nejdůležitější. Propojte komunikační aplikaci, jako je Slack, abyste získali zpětnou vazbu od klientů nebo členů týmu ohledně návrhu vaší kanceláře. Integrujte dokumenty, abyste získali souhlas a podporu klíčových zainteresovaných stran.
Pomocí aplikace ClickUp Tasks můžete automaticky přidělovat práci příslušným členům týmu. Přidělte úkoly pro návrh kancelářských prostor, schvalování a oslovení dodavatelů a stavitelů, aby se vaše vysněná kancelář stala skutečností. Přidejte značky priority a závislosti, abyste zdůraznili práci, která vyžaduje nejvyšší pozornost.
Chcete si představit, jak dlouho bude trvat plánování vašeho kancelářského prostoru? Použijte Ganttovy diagramy v ClickUp k vytvoření časových os pro každý krok v plánovacím procesu. Vyberte si vlastní barevné kódování pro jednotlivé fáze a týmy a přidejte vlastní pole pro sledování menších kroků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase s interiérovými designéry, dodavateli a úřady vydávajícími povolení, abyste mohli posoudit své plány prostoru.
- Automatizujte úkoly a přidělujte práci designérům, zainteresovaným stranám a vývojářům v každé fázi plánovacího procesu.
- Díky více než 1 000 šablonám, včetně šablon koncepčních map, je snazší a rychlejší brainstormovat, navrhovat a získat schválení pro vaše kancelářské prostory.
- Spouštějte oznámení, když se úkoly zpožďují nebo když je úspěšně dokončena klíčová fáze plánování.
- Brainstormujte nápady pomocí integrovaného softwaru pro mindmapping, abyste mohli vyzkoušet několik návrhů a načrtnout nápady.
- Funkce spolupráce Whiteboard a Docs od ClickUp překlenuje propast mezi brainstormingem a efektivním návrhem a řízením pracovních postupů.
- Předem připravené šablony, jako je ClickUp Office Space Management, vám pomohou spravovat plánování kancelářských prostor.
Omezení ClickUp
- Existuje spousta funkcí, které umožňují vysoký stupeň přizpůsobení, ale to znamená, že si musíte udělat čas na to, abyste se s tímto nástrojem seznámili.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech, ale ceny jsou pro většinu jednotlivců a týmů dostupné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Accruent
Nejlepší pro správu nákladů v kanceláři
Accruent je software pro správu prostoru, který usnadňuje kontrolu obsazenosti a umožňuje podrobně prozkoumat, jak využíváte svůj kancelářský prostor, abyste mohli zlepšit jeho využití a snížit provozní náklady. Začněte nahráním údajů o vašem zařízení a prozkoumejte různé prostory a dispozice, abyste zjistili, co vyhovuje potřebám vašeho týmu. Pomocí vestavěných automatizací můžete zobrazit stav obsazenosti, přidělení prostoru a přiřazení oddělení.
Nejlepší funkce Accruent
- Intuitivní panel pro vytváření přehledů nabízí informace, které vám pomohou snížit náklady na nemovitosti, zlepšit plánování konferenčních místností a zvýšit bezpečnost zařízení.
- Optimalizujte správu prostoru odkudkoli díky funkcím pro stolní počítače, mobilní aplikace a tablety.
- Automatizace umožňuje zasílání upozornění a oznámení, když jsou kancelářské kóje rezervovány, a transakce můžete spravovat přímo v softwaru.
- VisualMap a AutoCAD nabízejí vizualizace vašich kancelářských prostor, které vám pomohou vylepšit jejich uspořádání a spravovat umístění týmů.
Omezení Accruent
- Někteří uživatelé zjistili, že aktualizace oprávnění vyžaduje několik kroků a mohla by být zjednodušena.
- Je třeba se s ním naučit pracovat, protože má mnoho různých funkcí.
Ceny Accruent
- Kontakt pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Accruent
- G2: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Maptician
Nejlepší pro hybridní pracovní prostředí
Maptician je softwarové řešení pro prostorové plánování, které se zaměřuje na potřeby hybridních pracovních prostředí s kombinací zaměstnanců pracujících v kanceláři a na dálku. Použijte jej k zefektivnění přidělování prostoru, vytvoření dashboardů pro správu návštěvníků a provádění scénářového plánování. Vlastní nástroje pro zapojení zaměstnanců v softwaru jdou ještě o krok dál a vytvářejí pracovní prostory, které se přizpůsobují požadavkům zaměstnanců. ???
Nejlepší funkce Maptician
- Pomocí plánovače rozvržení navrhujte, plánujte a budujte prostory, které dobře fungují a podporují produktivitu.
- Spravujte své nemovitosti pomocí vizuálních dashboardů, které přehledně zobrazují rezervace místností, využití prostoru a vizualizace kanceláří.
- Automatizovaná analýza pracovního prostoru poskytuje přehled o provozních nákladech a metrikách využití.
- Implementační tým a podpůrné nástroje nabízejí školení, díky kterým se vy i celá kancelář seznámíte s nejnovějšími trendy v oblasti uspořádání a designu.
Omezení Maptician
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby software pro správu prostoru nabízel více možností návrhu a klávesových zkratek v nástroji pro práci s půdorysy.
- Analýzy a zprávy nejsou vždy intuitivní a jejich plné pochopení vyžaduje určitý čas.
Ceny Mapticianpricing
- Jedna cena pro všechny: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Maptician
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
4. SmartDraw
Nejlepší pro podrobné diagramy a brainstorming
SmartDraw je řešení SaaS, které vám umožní vytvářet diagramy, brainstormovat a provádět plánování, vše na jednom místě. Integrace s AWS, Teams a Jira posiluje spolupráci a posouvá brainstorming a plánování na novou úroveň. Použijte software SmartDraw pro bílé tabule k nakreslení půdorysů a okamžitému sdílení návrhů díky integrovaným profesionálním prezentačním nástrojům.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Nástroj pro tvorbu diagramů nabízí podporu umělé inteligence, která automaticky přesouvá, přidává a odstraňuje tvary, aniž by to mělo vliv na propojené prvky, jako je kancelářský nábytek.
- Tisíce šablon včetně půdorysů vám ušetří čas při vytváření modelů vašich nových kancelářských prostor.
- Nástroje pro kreslení s podporou počítače (CAD) vám umožňují měnit měřítko, přidávat rozměry a přetahovat prvky, abyste si mohli vizualizovat své pracovní prostředí.
- Vrstvy vám umožní ponořit se hlouběji do logistiky, jako je HVAC, instalatérství a elektřina, abyste mohli navrhnout funkční a nákladově efektivní prostory.
Omezení SmartDraw
- Tento nástroj nenabízí 3D modely ani vizualizace.
- Osvojení si širší škály funkcí a detailů vyžaduje čas.
Ceny SmartDraw
- Jeden uživatel: 9,95 $/měsíc
- Více uživatelů: 8,25 $/měsíc pro 3 a více uživatelů
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
5. Coworktech
Nejlepší pro komplexní služby plánování kanceláří
Coworktech je plánovací agentura, která vylepšuje kancelářské prostory v každé fázi. Ať už hledáte podporu při tvorbě půdorysů, poradenství v oblasti připojení telekomunikací nebo zlepšení bezpečnosti, tento nástroj zefektivní vaše nejcennější procesy.
Nejlepší funkce Coworktech
- Díky plynulé podpoře při zapracování se noví členové týmu rychle zorientují a získají přístup k firemním nástrojům, oznámením o správě vztahů se zákazníky a automatizovaným úkolům pro vyřizování administrativy.
- Nástroje pro správu kanceláře zajišťují, že klíčové nástroje, jako je Wi-Fi, sítě a internetové nástroje, jsou bezpečné, zabezpečené a spolehlivé.
- Komplexní správa znamená, že tým podpory společnosti Coworktech se postará o vše od plánování designu po zajištění dodavatelů a monitorování systémů.
- Tým odborníků vám pomůže s návrhy a nastavením napříč kontinenty a v několika jazycích.
Omezení Coworktech
- Máte menší kontrolu nad výsledky a přizpůsobením, protože správu předáváte externímu týmu odborníků.
- Nejde ani tak o softwarový nástroj, jako spíše o agenturu, která za vás vyřídí mnoho úkolů souvisejících s plánováním prostoru.
Coworktech ceny
- Kontakt pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Coworktech
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Wisp od Gensler
Nejlepší pro správu pracoviště a aktualizace CAD
Wisp je software pro správu pracoviště, který byl navržen tak, aby zlepšil způsob, jakým pracujeme, ať už v kanceláři nebo s týmem na dálku. Řešení pro správu prostoru a pracoviště vám umožňuje sledovat pohyby a měřit obsazenost, abyste mohli vytvořit základ pro lepší půdorysy. Jakmile jste připraveni k návrhu, díky nástrojům a funkcím CAD můžete své návrhy realizovat během několika minut, nikoli dnů. ✅
Nejlepší funkce Wisp
- Neomezené aktualizace CAD vám zajistí, že při plánování půdorysů a uspořádání stolů budete mít k dispozici nejnovější technologie.
- Nástroje pro vizualizaci dat nabízejí přehled o tom, jak je prostor využíván, identifikují úzká místa a zlepšují rozhodování.
- Díky nástrojům pro spolupráci v reálném čase můžete kombinovat techniky brainstormingu s návrhovými nástroji a vytvořit tak lepší pracovní postupy pro celý tým v jednom prostoru.
- Díky cloudovému nástroji SaaS můžete spravovat rezervace, plánovat návrat do kanceláře a analyzovat pohyb a reporty odkudkoli, dokonce i na cestách.
Omezení Wisp
- Ačkoli máte přístup k online softwaru ze svého telefonu, neexistuje žádná speciální mobilní aplikace.
- Neobsahuje žádné funkce pro stanovení priorit, takže není tak snadné organizovat lístky a požadavky.
Ceny Wisppricing
- Jednorázový poplatek za implementaci: 6 250 $ (plus průběžné měsíční poplatky)
- Měsíční poplatek za předplatné: 600 $
- Stupňovitá cenová struktura při zvětšení plochy nad 75 000 čtverečních stop
Hodnocení a recenze Wisp
- G2: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 5/5 (16+ recenzí)
7. SpaceIQ
Nejlepší pro efektivní maximalizaci a plánování prostoru
SpaceIQ je softwarové řešení, které pomáhá firmám maximalizovat využití jejich plochy a budovat efektivnější kanceláře. Jedná se o nástroj, který kombinuje výhody plánovače prostoru s funkcemi pro správu, aby bylo možné mít přehled o nákladech, datech o využití a plánování scénářů.
Nejlepší funkce SpaceIQ
- Plánovač kanceláří vám umožňuje spravovat vlastní rozvržení napříč patry, zatímco vestavěné scénáře testují vaše návrhy, aby zjistily, jak fungují.
- Spravujte pracoviště pomocí nástrojů, které sledují data o lidech, nábytku a majetku v jednoduchých přehledech.
- Integrované nástroje pro vytváření reportů vám umožní sdílet přesné náklady s finančním oddělením na základě počtu zaměstnanců nebo plochy.
- Řešení pro správu nemovitostí vás informují o tom, zda máte jednu nemovitost nebo několik kanceláří rozptýlených po celém světě.
Omezení SpaceIQ
- Někteří uživatelé by uvítali více možností barevného kódování pro zvýraznění dat.
- Služby v oblasti školení a zaškolování zaměstnanců by mohly být vylepšeny, aby se zkrátila doba potřebná k osvojení nových znalostí.
Ceny SpaceIQpricing
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze SpaceIQ
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
8. OfficeSpace
Nejlepší pro rezervace místností a každodenní provoz
OfficeSpace je hybridní nástroj pro plánování a organizaci prostoru, který zlepšuje práci, ať už budujete domácí kancelář nebo hledáte nápady pro optimalizaci kancelářské budovy, ve které sídlí desítky týmů. Tento nástroj můžete použít ke správě rezervací místností, vytváření půdorysů a komunikaci se zaměstnanci.
Nejlepší funkce OfficeSpace
- Využijte funkce pro rezervace v reálném čase, aby si zaměstnanci mohli rezervovat zasedací místnosti, konferenční prostory a stoly.
- Distance Planner okamžitě vygeneruje uspořádání sedadel a umožní vám provádět změny jediným kliknutím.
- Scenario Planning vizualizuje možnosti uspořádání a poskytuje zpětnou vazbu od zainteresovaných stran přímo v nástroji, což zjednodušuje schvalovací proces.
- Spravujte každodenní provoz pomocí nástrojů pro okamžité rezervace, požadavky na služby a správu návštěvníků.
Omezení OfficeSpace
- Někteří uživatelé by uvítali více údajů o využívání pracovních stolů, aby mohli lépe přizpůsobit služby.
- Zákaznická podpora a školicí služby by mohly být robustnější
Ceny OfficeSpace
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze OfficeSpace
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
9. BlueYonder
Nejlepší pro maloobchodníky
BlueYonder je nástroj pro organizaci a návrh prostoru, který pomáhá maloobchodníkům vytvářet efektivnější rozvržení pro zákazníky. Pomocí tohoto nástroje zvýšíte tržby, usnadníte zákazníkům hledání produktů, které potřebují, a maximalizujete prodejní plochu. ?
Nejlepší funkce BlueYonder
- Mikro a makro funkce půdorysu nabízejí široký přehled nebo podrobné informace pro optimalizaci prostorů.
- Funkce pro správu nabízejí jednotný design podlah v jednotlivých prodejnách a snižují riziko překážek v zásobování.
- Pomocí datových reportů vyhodnoťte ziskovost, vývoj prodeje a úzká místa v prostoru.
- Snadno přepínejte mezi dashboardy a prohlížejte si obchody na různých místech.
Omezení BlueYonder
- Někteří uživatelé shledali, že rozhraní působí poněkud nepřehledně.
- Přizpůsobení by se mohlo zlepšit, aby nabídlo větší flexibilitu a kontrolu.
Ceny BlueYonder
- Kontakt pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze BlueYonder
- G2: 4,5/5 (2+ recenze)
- Capterra: N/A
10. Robin
Nejlepší pro vzdálené týmy
Robin je softwarový nástroj navržený k optimalizaci hybridních pracovních prostředí. Použijte tento nástroj ke zlepšení spolupráce mezi týmy pracujícími na dálku a v kanceláři a ke zefektivnění pracovních postupů.
Nejlepší funkce Robin
- Pomocí automatizace přidělujte zdroje nebo rezervujte prostory pro vzdálené pracovníky, aby mohli spolupracovat s lidmi, kteří se nacházejí v konkrétních kancelářích.
- Navrhujte půdorysy pomocí nástrojů pro správu tabulek, které maximalizují využití prostoru na základě analýz a konkrétních údajů.
- Mobilní aplikace umožňuje rezervaci pracovních stolů a eliminuje zmatek.
- Díky zobrazení v reálném čase můžete vidět, které prostory jsou obsazené a kdy jsou rezervované.
Omezení Robin
- Aplikace může vykazovat chyby, které ovlivňují rezervace a potvrzení rezervovaných prostor.
- Jedná se o nástroj pro správu, který je ve srovnání s alternativami omezenější, pokud jde o plánování prostoru.
Robin ceny
- Rezervace stolů a místností: Od 419 $/měsíc
- Volitelné doplňky: Kontaktujte nás ohledně cen a dalších poplatků.
Hodnocení a recenze Robin
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Vytvořte základ pro produktivní týmy s ClickUp
S těmito nástroji pro správu prostoru a plochy můžete snít, navrhovat a spravovat pracovní prostory, které jsou produktivnější, nákladově efektivnější a přitažlivější. Vyberte si z CAD nástrojů, které vytvářejí půdorysy a rozvržení nábytku, nebo se rozhodněte pro nástroje, které spravují každodenní analytiku, pohyby a výdaje spojené s hybridním nebo kancelářským pracovním prostředím.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vymýšlet nové dispozice kanceláří a okamžitě přejděte k lepšímu řízení těchto prostor. Díky vysoké míře přizpůsobení, intuitivnímu rozhraní a stovkám funkcí můžete tento nástroj pro plánování projektů využít k navržení produktivnější kanceláře. ✨