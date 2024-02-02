Smartsheet vs ClickUp: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Zeptejte se jakéhokoli profesionála a ten vám řekne, že pro úspěch v práci jsou nezbytné dovednosti v oblasti řízení projektů. Není to však tak jednoduché, jako být dobrým stratégem a manažerem týmu. Správný nástroj pro řízení projektů tento proces ještě více zjednoduší.
Pokud jste strávili nespočet hodin hledáním nejlepšího softwaru pro správu projektů, vaše hledání končí zde.
Smartsheet a ClickUp jsou kompetentní nástroje pro řízení projektů. Pokud si vyberete některý z nich, váš tým vám poděkuje. Ale vy jste sem nepřišli pro krátkou odpověď.
Pojďme analyzovat každý nástroj a podívat se na jeho přehled, nejlepší funkce a ceny. Na konci tohoto článku budete mít jasnou představu o tom, který software je pro vaše potřeby v oblasti řízení času nejvhodnější.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní software pro správu projektů a nástroj pro spolupráci, který kombinuje všechny vaše operace na jedné platformě. Vytvářejte úkoly, spravujte pracovní postupy, zvěte členy svého týmu, přidávejte neomezený počet uživatelů pro sdílení souborů, připravujte Wiki pomocí dokumentů, sledujte průběh projektu na dashboardu v reálném čase a mnoho dalšího.
ClickUp si představte jako řídicí centrum, kde můžete analyzovat všechny pracovní postupy a přijímat rychlejší rozhodnutí, aniž byste museli přepínat mezi nástroji a aplikacemi třetích stran.
Pokud si myslíte, že přechod mezi nástroji pouhým stisknutím několika kláves – mimochodem nazývaný „přepínání kontextu“ – není žádná velká výzva, zamyslete se znovu.
Každý člen vašeho týmu možná tráví 4 hodiny týdně přepínáním mezi aplikacemi.
Funkce ClickUp
ClickUp je výkonný software pro správu projektů známý svou širokou škálou funkcí. Vysvětlili jsme tři nejoblíbenější funkce ClickUp, které projektoví manažeři a malé podniky používají každý den:
Správa úkolů
Správa úkolů je jádrem projektového plánování. Sledování úkolů je však složité. ClickUp Tasks tento proces zjednodušuje tím, že vám umožňuje organizovat a vizualizovat úkoly podle vašich představ.
Kromě toho můžete k existující úloze přiřadit nové akční položky přidáním komentáře a označením člena týmu.
Zobrazení tabulky
ClickUp Table View je nejjednodušší způsob, jak vizualizovat data v jakémkoli projektu. Uspořádává všechna data do tabulkového formátu, takže je snadné spravovat rozpočet, zásoby nebo informace o klientech. Upravujte data hromadně, přidávejte vlastní pole z více než 15 typů polí a připínejte sloupce.
Jakmile bude tabulka hotová, sdílejte ji se svými klienty pomocí sdíleného odkazu. Exportujte data z tabulkového zobrazení do tabulkového procesoru a aktualizujte tak svou databázi.
Šablona tabulky
Využijte více než 1000 přizpůsobitelných šablon ClickUp k omezení ručního zadávání dat díky automatickému importu dat, vytváření vlastních vzorců a rovnic a sledování pokroku pomocí vizuálních prvků.
Cenové plány ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Smartsheet?
Smartsheet je platforma pro správu práce určená pro velké podniky. Nabízí známé rozhraní tabulkového procesoru pro zaznamenávání plánů, zdrojů a harmonogramů. Sdílejte svou práci s interními i externími spolupracovníky, i když nejsou uživateli Smartsheet.
Umožňuje vizualizovat historická data jako grafy a sledovat trendy ve formátech, jako jsou burndown, sloupcové řady a snímky.
Smartsheet kombinuje funkce pro správu projektů a funkce aplikace Excel. Uživatelské rozhraní je podobné formátu tabulek aplikací Excel a Google Sheets.
Smartsheet usnadňuje spolupráci na obsahu, protože můžete nastavit upozornění, která připomenou spolupracovníkům, umožní dodavatelům zkontrolovat obsah, aniž by jim byl poskytnut přístup k projektovému listu, a uzamknou starší verzi, když je nahrán nový obsah.
Zobrazte si seznam úkolů v Ganttových diagramech, abyste mohli vytvořit kritické cesty, stanovit základní linie a zvýraznit důležité úkoly v časové ose projektu.
Funkce Smartsheet
Smartsheet nabízí robustní funkce pro správu projektů, které vám umožní spravovat projekty, organizovat úkoly, spolupracovat s interními a externími zúčastněnými stranami a mít přehled o každé fázi životního cyklu vašeho projektu.
Zde je několik nejlepších tipů ze seznamu funkcí Smartsheet, které byste neměli opomenout vyhodnotit:
Bridge
Bridge je rozhraní typu drag-and-drop, které vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy tak, aby automatizovaly opakující se úkoly. Navrhněte pracovní postup pomocí logiky, která odpovídá vašemu procesnímu toku, a nastavte spouštěče založené na událostech nebo harmonogramu. Díky integrovaným integracím nebo možnostem s nízkým kódováním můžete také využívat volání API a JavaScript.
Formuláře
Vytvořte formuláře Smartsheet a sbírejte data od kohokoli. Díky podmíněné logice budou vaše otázky vždy relevantní pro osobu, která formulář vyplňuje. K personalizaci formuláře použijte prvky brandingu, jako jsou barvy pozadí, loga, GIFy, text a obrázky. Data z těchto formulářů se ukládají přímo do vaší tabulky, aby vám pomohla podniknout další kroky.
Automatizace pracovních postupů
Automatizace pracovních postupů je jednou z nejpopulárnějších funkcí Smartsheet. Nejlepší na tom je, že díky intuitivnímu designu Smartsheet je optimalizace opakujících se a časově náročných procesů hračkou.
K automatizaci pracovního postupu Smartsheet použijte vizuálně bohatý bublinový diagram. Tyto funkce pro spolupráci a přizpůsobení jsou chytrým řešením, které vám poskytne rychlý přehled úkolů, které je třeba automatizovat, spolu s podmínkami spuštění a důsledky.
Navíc můžete nastavit pravidla pro paralelní pracovní postupy, které vám pomohou automatizovat úkoly v jakékoli fázi, ať už jde o projektové řízení pro marketingové agentury, sledování chyb pro týmy vývojářů softwaru nebo fakturaci nákupů pro týmy dodavatelského řetězce.
Nejvýraznější nevýhodou při srovnání Smartsheet a ClickUp je to, že automatizace pracovních postupů ve Smartsheet vyžaduje znalost nástroje pro řízení projektů a není vhodná pro začátečníky.
Cenové plány Smartsheet
- Navždy zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
ClickUp vs. Smartsheet: Porovnání funkcí
Smartsheet i ClickUp vám mohou ulehčit práci, ať už jde o řízení procesů, spolupráci v reálném čase, řízení pracovní zátěže nebo komunikaci v týmu. Navíc nabízejí bezplatný tarif, který je vynikající pro vyzkoušení, než začnete používat plnohodnotné nástroje.
Je čas se podrobněji podívat na funkce jednotlivých nástrojů a pochopit, v čem se od sebe liší.
Rozdělili jsme funkce do šesti kategorií a provedli přímé srovnání Smartsheet a ClickUp.
Přehlednost projektů v ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů, včetně kalendáře, časové osy, tabule, pracovního vytížení a formuláře. Mind Map je nejlepší volbou pro vizuální znázornění nápadů a pracovních postupů. Je snadné přeskupit pracovní postupy, vytvořit logické cesty a převést myšlenkové mapy na akční položky.
Stejně tak je zobrazení Box vynikající volbou, pokud na projektu pracuje současně více týmů. Ukazuje vám, na čem lidé pracují, jaký je stav jejich práce a kdo má jaké pravomoci. Přetahováním úkolů můžete přerozdělovat odpovědnosti mezi členy týmu a mít přehled o správě zdrojů.
Přehlednost projektů v Smartsheet
Smartsheet nabízí čtyři způsoby vizualizace projektových dat: zobrazení mřížky, Ganttova diagramu, karet a kalendáře. Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s ClickUp omezené, ale každá možnost zobrazení může různým způsobem vyhovět vašim potřebám v oblasti řízení projektů.
- Zobrazení mřížky: Zobrazení mřížky zobrazuje data vašeho projektu ve formátu tabulky. Umožňuje přidávat řádky a sloupce a připojovat dokumenty přímo k listu.
- Ganttův diagram: Ganttův diagram zobrazuje informace ve formě tabulky na levé straně a na pravé straně jsou Ganttovy diagramy pro sledování trvání různých úkolů.
- Zobrazení karet: Zobrazení karet je vynikající volbou pro agilní projektové řízení, protože data zobrazujete na tabuli Kanban. Pomocí funkce drag and drop můžete přeřadit závislosti úkolů.
- Zobrazení kalendáře: Zobrazení kalendáře je ideální volbou pro sledování časových harmonogramů projektů a zabránění překrývání.
Funkce pro spolupráci v ClickUp
Spolupráce a komunikace v týmu tvoří základ úspěšného řízení projektů.
ClickUp je specialistou v této kategorii, protože má uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivními funkcemi, které vám umožňují sdílet nápady a spolupracovat s týmem. Noví uživatelé se nemusí téměř nic učit, což z ClickUp dělá jeden z nejlepších softwarů pro správu projektů.
ClickUp Whiteboards a ClickUp Docs se postarají o všechny vaše potřeby v oblasti spolupráce.
ClickUp Whiteboards jsou vaše virtuální zasedací místnosti, kde můžete vizualizovat nové nápady a pracovní postupy, brainstormovat a plánovat další kroky. Sledujte aktivity ostatních členů týmu v reálném čase a sdílejte s nimi své myšlenky v podobě poznámek.
Nejlepší na používání tabulek je to, že nápady vašeho týmu se promění v koordinované akce, což znamená, že při realizaci nedochází k žádným časovým prodlevám.
ClickUp Docs splňuje všechny vaše požadavky na obsah pro správu projektů. Pomocí Docs můžete vytvářet dokumenty pro spolupráci, jako jsou wiki nebo plány, s možností úprav v reálném čase, přiřazováním komentářů jako akčních položek a přidáváním podpůrných dokumentů, PDF souborů, prezentací a tabulek jako referenčních bodů.
Převádějte text na proveditelné úkoly a přiřazujte je členům svého týmu, aby nic nezůstalo opomenuto.
A konečně, funkce Proofing v ClickUp vám umožňuje zvýrazňovat poznámky v dokumentech, vkládat poznámky do PDF souborů, kreslit značky na návrhové makety a mnoho dalšího.
Funkce pro spolupráci v Smartsheet
Smartsheet má několik zajímavých funkcí pro spolupráci, které přitahují uživatele, kteří preferují práci v softwaru s funkcemi podobnými tabulkovým procesorům. Sdílejte tabulku s ostatními, abyste mohli spolupracovat, a díky sledování v reálném čase můžete být neustále informováni o jejich přírůstcích.
Vaši dodavatelé mohou také komentovat Smartsheet, i když k němu nemají přístup. Máte oprávnění kontrolovat úrovně oprávnění a přiřazovat typy uživatelů, které určují, co mohou a nemohou dělat se svým účtem Smartsheet.
Funkce pro spolupráci v nástroji Smartsheet jsou užitečné, ale mají svá omezení. Větší týmy, které hledají robustní funkce pro spolupráci, nemusí být příliš nadšené.
Analytické funkce v ClickUp
ClickUp je známý svými funkcemi pro vytváření reportů a analýz v reálném čase.
ClickUp Dashboard vám poskytuje kompletní přehled o všech vašich projektech a je přizpůsobitelný, takže si sami rozhodujete a stanovujete priority toho, co chcete analyzovat a sledovat.
ClickUp nabízí více než 50 widgetů pro vytvoření vašeho dashboardu, včetně správy sprintů, pracovní zátěže, sledování času, tabulek a vlastních grafů.
Vytvářejte zprávy v reálném čase, abyste mohli zkontrolovat odhady času a úkoly, které váš tým dnes vyřešil.
Cíle ClickUp doplňují vaše vlastní řídicí panely. Vytvářejte cíle projektů s časovými osami a cíli a automaticky sledujte jejich pokrok. Seskupujte své cíle do různých složek podle sprintových cyklů, OKR nebo týdenních hodnotících karet zaměstnanců.
ClickUp Milestones posouvá sledování cílů na vyšší úroveň tím, že vám umožňuje přidávat milníky. Tyto milníky se zobrazují jako diamantové ikony, což usnadňuje identifikaci kritických úkolů projektu.
Analytické funkce v Smartsheet
Tabulkový software Smartsheet je známý svou robustní funkcí pro vytváření reportů. Váš report může být řádkový report nebo souhrnný report listu.
Zpráva o řádcích agreguje všechny informace o řádcích z více listů. Souhrnné zprávy o listech představují souhrn z více listů, aby vám poskytly přehled o různých projektech na jednom místě.
Filtrujte data v těchto zprávách, abyste zachovali pouze relevantní informace. To je skvělý nápad pro sdílení přizpůsobených zpráv se zainteresovanými stranami, které mají zájem sledovat konkrétní oblasti projektu.
Vizuální projektové panely navíc poskytují analýzy v reálném čase, které shrnují projektové portfolio a řeší konflikty.
Automatizační funkce ClickUp
ClickUp AI je motor automatizace, inteligentní pomocník, který vám výrazně usnadní práci.
ClickUp AI je vytvořen na míru pro různé role a případy použití. Vytvářejte podúkoly a akční položky na základě popisu, shrňte komentáře a pište aktualizace. Zlepšete své psaní, aby bylo jasnější, stručnější a poutavější, pomocí ClickUp AI jako svého chytrého editoru.
ClickUp také nabízí více než 100 předem připravených automatizačních možností pro opakující se úkoly. Tyto automatizační možnosti můžete použít tak, jak jsou, nebo je přizpůsobit podle svých potřeb. Automaticky přiřazujte úkoly, přidávejte komentáře a měňte stavy, abyste se mohli soustředit na důležitější oblasti.
Nastavte spouštěč automatizace a přesné podmínky pro spuštění, aby vše fungovalo hladce, i v režimu autopilota.
Automatizační funkce Smartsheet
Smartsheet nabízí automatizované pracovní postupy bez nutnosti programování, které eliminují opakující se úkoly a šetří čas. Obsahuje sbírku předem připravených šablon pro vytváření týdenních žádostí o stav a termínů splnění nebo nastavení vlastních pracovních postupů.
Můžete použít jednotlivé pracovní postupy nebo kombinovat více akcí a podmíněných cest. Pokud plánujete pravidelně používat přizpůsobené pracovní postupy, označte je jako opakující se.
Prohlížejte si a odpovídajte na žádosti o schválení z mobilní aplikace Smartsheet, počítače, e-mailu nebo dokonce ze Slacku.
Jak Smartsheet, tak ClickUp jsou působivé z hlediska automatizace. Dostupnost umělé inteligence v ClickUp mu však dává náskok.
Zákaznická podpora v ClickUp
ClickUp má komplexní seznam zdrojů v centru nápovědy ClickUp, pokud narazíte na potíže. Do centra nápovědy se dostanete z prohlížeče, pracovního prostoru nebo jakékoli webové stránky ClickUp. Pokud stále potřebujete pomoc s nalezením řešení, kontaktujte nepřetržitou živou podporu pro prioritní podporu, která je k dispozici i pro uživatele bezplatného tarifu Clickup.
Kromě živé podpory nabízí ClickUp dalších pět možností podpory:
- ClickUp University: ClickUp University je platforma pro samostudium. Kurzy jsou vytvořeny pro nové i stávající uživatele, aby si osvojili základní znalosti. Za úspěšné absolvování znalostního testu také získáte certifikáty.
- Webináře ClickUp: ClickUp nabízí webináře na vyžádání, které můžete sledovat kdykoli. K dispozici je také možnost živých webinářů pro vás a váš tým, které vám pomohou seznámit se s příklady použití, pracovními postupy a pokročilými funkcemi.
- ClickUp API: Nastavte integraci svého účtu ClickUp s jinými nástroji pomocí dokumentace ClickUp AI.
- Šablony ClickUp: Centrum šablon ClickUp vám umožňuje vybrat šablony speciálně navržené pro různé případy použití. Vyhledejte vhodnou šablonu a přizpůsobte ji podle svých představ.
- Komunita ClickUp: Sledujte Facebookovou skupinu ClickUpper, oficiální skupinu uživatelů ClickUp, kde kladou otázky, diskutují o nových funkcích a sdílejí své názory na vše, co souvisí s ClickUp.
Zákaznická podpora ve Smartsheet
Portál zákaznické podpory Smartsheet slouží dvěma účelům: jako samoobslužná znalostní databáze a jako centralizované místo pro otevírání a sledování případů podpory. Telefonická podpora 24/7 je k dispozici placeným uživatelům, kteří si zvolili konkrétní typy plánů a nabídek.
Smartsheet také nabízí dva balíčky podpory: Standardní a Profesionální podporu. Standardní balíček je zdarma pro podnikové plány a zahrnuje průběžné školení se Smartsheet University a globální telefonickou podporu 24×7.
Profesionální balíček zahrnuje vše, co obsahuje standardní balíček, a navíc nabízí službu Pro Desk. Pro Desk je plánovaná individuální koučovací sezení s odborníkem na Smartsheet, vaším osobním manažerem pro úspěch zákazníků.
Integrace s ClickUp
ClickUp se integruje s více než 1000 nástroji třetích stran, aby centralizoval všechny informace na jednom místě, pomohl vašim týmům vyhnout se přepínání kontextu a usnadnil zefektivnění procesů.
Integrace třetích stran s CRM systémy, řešeními pro správu projektů, platformami pro správu zdrojů a dalšími obchodními aplikacemi snižuje počet chyb a ruční zadávání dat do různých systémů. Ušetřete čas a získejte lepší přehled o výkonnosti firmy s ClickUp.
Zde je seznam nejpopulárnějších nástrojů, se kterými ClickUp spolupracuje:
- Slack
- HubSpot
- Zoom
- Gmail
- Dropbox
- GitHub
- Figma
Integrace se Smartsheet
Integrace Smartsheet dokáže zabránit izolovanosti dat a umožňuje vašemu týmu činit informovanější rozhodnutí založená na datech. Integrace zahrnuje nástroje pro zasílání zpráv a komunikaci, software pro spolupráci na obsahu a řešení pro zabezpečení a správu.
Zde je seznam nejpopulárnějších nástrojů, se kterými se Smartsheet integruje:
- DocuSign
- Jira
- Slack
- Tableau
- Zapier
ClickUp vs. Smartsheet na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o Smartsheet a ClickUp a který z nich je lepší. Celkově hlasy převažují ve prospěch ClickUp. Zde je několik recenzí, které podporují naše zjištění:
Tento uživatel ocenil potenciál ClickUp jako softwaru pro správu úkolů a jeho funkce pro spolupráci:
„ClickUp je mnohem lepší v řízení úkolů, takže se skvěle hodí pro sledování sprintů a úkolů na nízké úrovni. Náš vývojový tým s ním pracuje a jeho dashboardy se skvěle hodí pro revize během našich denních standup meetingů. Je mnohem lepší pro spolupráci v rámci týmu a možnosti přizpůsobení seznamů jsou rozsáhlé. Ganttův pohled má však své limity a sledování času a správa rozpočtu mají určité nedostatky.“
Tento konkrétní uživatel zdůrazňuje přijatelnou cenu ClickUp a průběžné aktualizace produktu:
„ClickUp má také nepřetržitý cyklus vydávání aktualizací a neustále rozšiřuje své možnosti. Je velmi cenově dostupný. Komunita, kde můžete klást otázky, navrhovat funkce atd., je aktivně sledována a komunikuje s týmem vývojářů.“
Který nástroj pro správu projektů je nejlepší pro softwarové týmy?
V souboji Smartsheet vs. ClickUp vede ClickUp jako správný software pro správu projektů.
Smartsheet je vysoce efektivní software pro správu projektů s četnými možnostmi přizpůsobení a integrací. Pokud se však pokusíte vizualizovat svůj softwarový tým pomocí Smartsheet, nebude to odpovídat vašim očekáváním.
Rozhraní podobné tabulkovému procesoru, omezená automatizace a omezené možnosti reportingu neodpovídají potřebám moderních softwarových týmů a podniků nové generace.
ClickUp naopak vyniká v těchto oblastech a triumfuje v oblasti spolupráce v reálném čase. ClickUp je ideální pro softwarové týmy, včetně týmů pracujících na dálku, k efektivnímu řízení zdrojů a snadnému zvládání více projektů.
ClickUp se rychle přizpůsobí vašemu obchodnímu plánu a potřebám. ClickUp se rozšiřuje o nové funkce, integrace a šablony pro vývoj softwaru v závislosti na růstu vaší firmy. Jste připraveni posunout projektové řízení na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!