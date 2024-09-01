Jak zařídit domácí kancelář pro maximální produktivitu

Pokud pracujete na dálku nebo hybridně, přesně víte, jak dobře naplánovaná domácí kancelář může zvýšit vaši produktivitu a pohodlí.
Ideální domácí kancelář je dobře osvětlená, klidná, podporující soustředění a bez nepořádku. Ačkoli může být lákavé sníst snídani během ranní porady, z dlouhodobého hlediska to není optimální způsob práce (ani stravování).
V tomto příspěvku se budeme zabývat několika způsoby, jak vytvořit nejlepší domácí kancelář – takovou, která nás fyzicky i psychicky připraví na to, abychom byli co nejproduktivnější. Představíme také několik praktických nápadů, které mohou být inspirací pro vaši domácí kancelář.
Jak zařídit ideální domácí kancelář
Ideální domácí kancelář představuje dokonalou rovnováhu mezi pohodlím a funkčností, která zvyšuje produktivitu.
Chcete-li začít navrhovat domácí kancelář svých snů, sepište si základní požadavky na domácí kancelář. Patří sem vyhrazená místnost nebo pracovní prostor, kancelářský nábytek, jako je psací stůl, židle a nástroje, které potřebujete k práci kromě svého systému (například prodlužovací kabel) atd.
Představte si vše, co potřebujete k vytvoření vizuálně přitažlivého pracovního prostoru, který vám umožní hladký průběh práce. Poté se pusťte do nákupu potřebných věcí a vylepšování uspořádání.
Abychom vám pomohli, přinášíme vám podrobného průvodce, jak si zařídit domácí kancelář, která splní všechny vaše požadavky.
Vytvořte si pracovní prostor
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem začíná vyhrazeným pracovním prostorem doma. Bez jasné hranice mezi domovem a prací mohou naše pracovní dokumenty, seznamy úkolů a zařízení skončit rozházené po celém domě, což vede k chaosu a zmatku.
Existuje několik triků, jak zvýšit produktivitu při práci z domova, ale prvním krokem by mělo být vyhrazení prostoru ve vašem domě pro práci. Tím dáte svému mozku najevo, že je čas přepnout do pracovního režimu, a dostanete se do produktivní zóny.
Zde je několik bodů, které je třeba zvážit při určování pracovního prostoru doma:
- Vyberte si klidnější část domu, kde se můžete lépe soustředit. Pokud to není možné, použijte sluchátka s potlačením hluku, abyste eliminovali rušivé zvuky.
- Zajistěte minimalistické pozadí, abyste nerušili ostatní účastníky online schůzek.
- Vybudujte si pracovní prostor s dostatkem přirozeného světla, protože je to dobré pro duševní zdraví a produktivitu.
- Vyberte si místo s příjemným výhledem, které vám zlepší náladu a podpoří kreativitu.
Vyberte si technologické nástroje špičkové kvality
Práce na dálku sice nabízí flexibilitu, pohodlí a úsporu času, ale přináší také řadu výzev, jako je udržování spolupráce týmu napříč časovými pásmy a zajištění stabilního připojení. Právě proto jsou kvalitní technologické nástroje nepostradatelné.
Zde je několik nezbytných technických pomůcek, které potřebujete pro práci z domova:
Notebook
Většinu práce vykonáváte na notebooku. Upřednostněte funkce jako:
- Přenositelnost: Lehký a snadno přenosný notebook je ideální, pokud to vaše práce umožňuje.
- Výkon procesoru: Moderní procesory, jako jsou Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 nebo 7 nebo Intel i7, pokud provádíte více úloh najednou a používáte náročné aplikace.
- Výdrž baterie: Váš notebook by měl na baterii vydržet 8–10 hodin. Výdrž baterie však závisí také na tom, jak notebook denně používáte.
- Úložiště: 256 GB pevného disku (SSD) by mělo stačit. Pokud však potřebujete ukládat velké soubory, zvolte 512 GB nebo více.
Webová kamera
Pokud vaše práce vyžaduje intenzivní spolupráci prostřednictvím videohovorů nebo pořádání školení či webinářů, nemusí být ideální spoléhat se na vestavěné kamery v notebooku. Zvažte investici do webových kamer s:
- Vysoké rozlišení: minimálně 1080p pro ostrý a jasný obraz
- Automatická korekce osvětlení: Pro zajištění jasnosti videa v různých světelných podmínkách
- Automatické rámování: Aby jste zůstali ve středu záběru, i když se během schůzek pohybujete.
- Mikrofony s redukcí šumu: Pro odfiltrování šumu v pozadí a zachování čistoty zvuku.
Dva monitory
Pokud máte potíže s přepínáním mezi více aplikacemi na jedné obrazovce, může být dobrá investice pořídit si dva monitory. Zvažte funkce, jako je vysoké rozlišení, nastavitelné stojany a přesnost barev. Zajistěte také, aby rozlišení a barvy obou monitorů byly stejné, abyste měli konzistentní vizuální zážitek.
Stolní počítač
Pokud vaše práce zahrnuje grafický design, střih videa nebo vývoj softwaru, budete potřebovat stolní počítač. Vyberte si takový, který má výkonný procesor a velkou paměť RAM a podporuje více monitorů, které budete potřebovat pro plynulou práci.
Chytré telefony
Podle studie společnosti Frost & Sullivan mohou smartphony zvýšit produktivitu přibližně o 34 %, čímž zaměstnancům ušetří téměř hodinu práce a osobního času denně. Většina nástrojů pro vzdálenou spolupráci je přístupná ze smartphonu, takže můžete být produktivní i na cestách.
Optimalizujte svůj pracovní prostor pomocí ergonomického nábytku
Pohodlí je důležité. Koneckonců, v práci trávíte osm nebo více hodin denně. Investice do kvalitního ergonomického nábytku, jako je kancelářská židle s dobrou bederní oporou a nastavitelný stůl, by měla být vaší nejvyšší prioritou mezi všemi tipy pro domácí kancelář, které zvyšují produktivitu práce na dálku.
Ačkoli se požadavky na nábytek liší od člověka k člověku, zde je několik věcí, které by ve vaší domácí kanceláři neměly chybět:
- Ergonomická židle: Ergonomický nábytek pro domácí kancelář začíná dobrou kancelářskou židlí. Vyberte si židli, která nabízí nastavitelnou výšku, opěradlo a područky spolu s prodyšným materiálem a pohodlným polstrováním.
- Stojací stůl: Nastavitelný stojací stůl vám pomůže střídat práci ve stoje a v sedě, čímž předchází bolestem zad a špatnému držení těla a zároveň zvyšuje produktivitu. Před nákupem zvažte vlastnosti jako nastavení výšky a velikost stolu podle dostupného pracovního prostoru ve vaší domácí kanceláři.
- Stojan na notebook: Stojan na notebook zvedne obrazovku do úrovně očí, takže si nebudete namáhat krk a oči při pohledu dolů na obrazovku. Vyberte si takový, který umožňuje snadné nastavení výšky a úhlu.
- Stolní lampa: Stolní lampy snižují namáhání očí a pomáhají vám soustředit se na daný úkol; jsou nezbytným doplňkem vaší domácí kanceláře, který pomáhá zvýšit soustředění a kreativitu.
Pořiďte si vysokorychlostní připojení k internetu
Nestabilní připojení k internetu může narušit vaše úkoly a snížit motivaci k práci. Nepřerušované připojení k internetu je absolutně nezbytné pro soustředění se na vaše úkoly a hladkou spolupráci s vašimi týmy.
Obraťte se na svého nejbližšího poskytovatele internetových služeb (ISP) a vyberte si širokopásmový tarif, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pečlivě si zkontrolujte datový tarif a limity využití, abyste předešli pozdějším výpadkům rychlosti.
Pokud je vaše internetové připojení nestabilní, zvažte použití zařízení s porty USB typu C. Lze je připojit k ethernetovým adaptérům a zajistit tak stabilní a rychlé připojení, což je obzvláště důležité, pokud často využíváte videohovory nebo pracujete s velkými datovými soubory.
Investujte do kvalitních kancelářských nástrojů
Práce z domova může někdy způsobit nadměrné namáhání očí, zad, zápěstí a krku. Abyste tomu předešli, investujte do nástrojů, jako jsou:
- Bezdrátová myš: Bezdrátová myš vás zbaví frustrujících zamotaných kabelů a rizika poranění z přetížení a umožní vám přepínat mezi zařízeními bez odpojování a připojování adaptérů. Vyberte si myš, která odpovídá velikosti vaší ruky, tvaru a preferencím úchopu.
- Bezdrátová klávesnice: Zejména pokud jste spisovatel nebo programátor, bezdrátová klávesnice vám poskytne flexibilitu volného pohybu po pracovišti a sníží namáhání zápěstí a ramen. Vyhněte se plochým klávesnicím, protože namáhají zápěstí. Zvažte nakloněné klávesnice nebo klávesnice s vestavěnými podpěrami a vestavěnými opěrkami zápěstí, které udržují zápěstí a předloktí v rovné poloze při práci.
- Rameno monitoru: Při pozorném sledování obrazovky může docházet k namáhání vašeho držení těla, proto potřebujete rameno monitoru, abyste mohli volně nastavovat notebook nebo obrazovku počítače. Pro vybavení domácí kanceláře zvažte dynamické rameno monitoru, které vám umožní nastavit výšku, sklon a otočení monitoru, což může pomoci zabránit špatnému držení těla a namáhání očí.
Zajistěte optimální kvalitu zvuku svých zařízení
Smysluplná a produktivní práce z domova zahrnuje jak videokomunikaci v reálném čase, tak asynchronní videokomunikaci. Pro oba režimy videokomunikace je třeba zajistit optimální kvalitu zvuku vašich zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka a mikrofony.
Zejména pokud vaše práce zahrnuje videokonference, podcasty nebo každodenní schůzky s externími partnery, budete potřebovat stolní reproduktory, které zlepší kvalitu zvuku vašich videohovorů a nahrávek.
Číst dále: Jak co nejlépe využít asynchronní práci
Upravte osvětlení a teplotu
Naše prostředí hraje velkou roli v tom, jak vnímáme svou práci. Osvětlení a teplota jsou pro naši náladu a koncentraci stejně důležité jako zvuk.
Při dlouhodobém vystavení umělému nebo slabému osvětlení klesá hladina kortizolu, což v dlouhodobém horizontu vede k ospalosti a stresu. Podobně i velmi nízké nebo velmi vysoké teploty odvádějí naši pozornost od práce a kreativity k myšlenkám na fyzické nepohodlí.
Jednou z největších výhod práce na dálku je to, že si můžeme přizpůsobit osvětlení a teplotu podle svých představ. Zajistěte si co nejvíce přirozeného světla a udržujte v místnosti optimální teplotu (ani příliš teplou, ani příliš chladnou), abyste se mohli soustředit na své úkoly. Zjistěte, co vyhovuje vašemu tělu, a podle toho si zařiďte svůj prostor.
Pokud vaše domácí kancelář nemá dostatek denního světla, zvažte použití jasných světel, jako jsou stolní lampy a stojací lampy. S dobře osvětlenou kanceláří a správnou teplotou budete překvapeni, jak se zvýší vaše energie a produktivita.
Zabezpečte zařízení pomocí přepěťových ochran
Stačí jen nepatrné zvýšení napětí, aby došlo k přepětí a poškození našich citlivých elektronických zařízení.
Vzhledem k tomu, že neustále přidáváme další nástroje pro práci z domova, abychom vylepšili naši vzdálenou kancelář, je také důležité zabezpečit elektronická zařízení, jako jsou notebooky, monitory, nabíječky a další, pomocí přepěťových ochran.
Chcete-li chránit špičková zařízení, vyhledejte přepěťovou ochranu s vysokým jouleovým hodnocením (jouleové hodnocení udává, kolik energie může přepěťová ochrana absorbovat, než dojde k poruše), minimálně 600 pro základní ochranu.
Mějte také na paměti, že přepěťové ochrany nevydrží věčně, proto je vyměňujte, jakmile překročí svou energetickou kapacitu. Vyberte si přepěťové ochrany s indikátory, které vám signalizují, kdy dochází jejich energie a je třeba je vyměnit.
Využijte nástroje pro zvýšení produktivity pro správu úkolů a spolupráci
Práce z domova je skvělý způsob, jak spravovat svou energii a produktivitu. Ať už to znamená osvěžující 20minutový spánek uprostřed dne nebo procházku po okolí, abyste dobili baterky, pokud plníte své cíle, je to s prací na dálku možné.
Jedinou výzvou může být spolupráce s členy týmu v různých časových pásmech nebo s těmi, kteří pracují podle jiného harmonogramu. V takovém případě potřebujete specializované nástroje pro správu úkolů a produktivitu.
ClickUp vám pomůže lépe spravovat čas tím, že zefektivní řízení projektů a ušetří vám zbytečné konverzace ohledně aktualizací úkolů.
S pomocí softwaru ClickUp Remote Team Project Management Software můžete všechny své týmy přivést k hladké spolupráci na více projektech, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Sledujte pokrok pomocí úkolů ClickUp
S ClickUp Tasks můžete vytvářet vlastní stavy úkolů, které jdou nad rámec jednoduchých „To-do“ a „Complete“, a poskytují vám tak přehlednost a viditelnost pokroku vašeho týmu v různých fázích projektu. Dále můžete:
- Spravujte práci pomocí typů úkolů a organizujte úkoly pro své týmy do přehledných kategorií, aby všichni měli jasno v tom, co se od nich očekává a jaké jsou výsledky. Například pro váš designový tým mohou být typy úkolů například: přepracování designu webových stránek, návrh prodejní prezentace, příspěvek na sociálních médiích k uvedení produktu na trh atd.
- Nastavte úrovně priority od nízké po urgentní, aby vašim týmům neunikly urgentní úkoly.
- Poskytněte kontext pro úkoly pomocí vlastních polí , do kterých můžete přidávat odkazy, rozevírací seznamy a další informace, abyste ušetřili čas strávený komunikací.
- Propojte související a závislé úkoly pomocí závislostí úkolů, kde můžete propojit dva nebo více souvisejících úkolů a snadno sledovat jejich průběh.
Dosáhněte svých milníků s ClickUp Goals
ClickUp Goals vám pomůže vytvořit sledovatelné cíle, včetně jasných časových harmonogramů, cílů a automatického sledování pokroku. Můžete jej použít k:
- Propojte více úkolů nebo seznamů s cílem, abyste mohli lépe sledovat celkový pokrok svých úkolů.
- Vytvořte „číselné cíle“, abyste kvantifikovali seznam položek, které je třeba dosáhnout v rámci cíle.
- Vytvořte si „finanční cíle“ , abyste mohli sledovat úspěšnost cílů, jako jsou prodejní a výnosové cíle.
- Zobrazte si průběh více cílů v jednom přehledu pomocí funkce „Shrnutí průběhu cílů“.
Získejte přehled o produktivitě s pomocí dashboardů ClickUp
S pomocí ClickUp Dashboards získáte okamžitý přehled o své produktivitě. Vytvořte si personalizovaný denní dashboard, kde můžete stanovovat priority svých úkolů, sledovat pokrok a soustředit se na nejdůležitější oblasti své práce.
Můžete ji také využít k:
- Získejte cenné informace o aktualizacích projektů, pracovní zátěži týmu, sledování času, softwarových sprintech a dalších tématech.
- Získejte přístup k podrobnému přehledu pracovního vytížení vašeho týmu a dosáhněte rychlejšího a kvalitnějšího výkonu práce díky sledování časových harmonogramů a přehledu o tom, kdo na jakých projektech pracuje.
- Pomocí grafu burn-down vizualizujte zbývající pracovní zátěž vašeho softwarového vývojového projektu, abyste mohli udržet svůj sprintový cíl na správné cestě a rozumně přidělovat zdroje.
- Přizpůsobte si dashboardy pomocí více než 60 karet, které se hodí pro jakýkoli druh práce, a přidejte seznamy, tabulky, grafy a další prvky, abyste vytvořili personalizované dashboardy pro svůj tým.
Zefektivněte každodenní práci pomocí ClickUp Views
Díky široké škále zobrazení ClickUp můžete vizualizovat svou práci a její pokrok pomocí více než 15 flexibilních zobrazení, od tabulek, Kanban tabulek, Ganttových diagramů, myšlenkových map, tabulek a dalších.
Tyto způsoby vám umožní:
- Prohlížejte si svou práci tak, jak vám to vyhovuje, sledujte pokrok, identifikujte překážky a spravujte kapacitu týmu na základě dat.
- Brainstormujte se svým týmem v reálném čase a proměňte nápady v konkrétní úkoly s jasně definovanými termíny a odpovědnými osobami.
- Získejte okamžitý přehled o kapacitách týmu pomocí nástroje ClickUp Workload View a zjistěte, kteří členové týmu mají nedostatečnou kapacitu a kteří naopak kapacitu překračují. Určete úkoly, které vyžadují další zdroje, a podle toho přiřaďte časové harmonogramy a zdroje.
Provádějte úpravy v reálném čase pomocí ClickUp Docs
Ať už chcete vytvářet SOP, obchodní plány, znalostní báze nebo wiki, ClickUp Docs je tou nejlepší volbou. Docs můžete použít k:
- Upravujte dokumenty se svým týmem v reálném čase
- Propojte dokumenty s pracovními postupy a přeměňte text na konkrétní úkoly
- Přiřazujte komentáře a úkoly členům týmu a chraňte své dokumenty přísnými kontrolami přístupu.
Poskytujte efektivní zpětnou vazbu pomocí komentářů ClickUp
Pokud jde o kladení otázek, vyjasňování pochybností a přidělování komentářů členům týmu, můžete se spolehnout na ClickUp Comments, které vám pomohou dokončit vaši práci. Můžete:
- Odpovězte na konkrétní části textu tak, že danou část zvýrazníte. To je užitečné zejména v případě, že potřebujete odpovědět na více otázek nebo reagovat na více aktivit v rámci svého úkolu.
- Vytvářejte nové úkoly a podúkoly z komentářů v jakémkoli existujícím úkolu, abyste se k němu mohli později vrátit.
Usnadněte si komunikaci pomocí ClickUp Inbox
Komunikujte se svým týmem napříč všemi projekty z jednoho místa pomocí ClickUp Inbox. Umožňuje vám:
- Zvýrazněte nejdůležitější oznámení a odložte ta, ke kterým se můžete vrátit později.
- Zobrazte si své úkoly a oznámení vedle sebe, abyste měli přehled o kontextu všech svých oznámení.
Vylepšete své řízení projektů pomocí ClickUp Brain
Přestaňte ručně hledat informace a aktualizace a získejte okamžité odpovědi na všechny své pracovní otázky pomocí ClickUp Brain. Pomůže vám:
- Získejte přesné informace o postupu vašeho projektu díky AI Project Manager od ClickUp Brain.
- Vytvářejte a upravujte obsah rychleji s ClickUp Brain AI Writer for Work. Využijte umělou inteligenci k zodpovězení otázek z vašich zpráv a okamžitému generování šablon pro jakékoli použití, které potřebujete.
Naplánujte si procesy práce na dálku pomocí bezplatné šablony ClickUp.
Pokud plánujete přechod na práci na dálku nebo se snažíte zlepšit spolupráci při práci na dálku, budete nejprve potřebovat praktickou strukturu. A právě to jsme pro vás připravili v šabloně plánu práce na dálku ClickUp.
Šablona Timeline View vám pomůže vizualizovat a organizovat úkoly, zatímco Activities View poskytuje prostor pro brainstorming a ukládání nápadů. Progress View vás informuje o dokončení úkolů a Project Heads View usnadňuje přiřazování úkolů a sledování pokroku týmu. Společně tyto pohledy nabízejí komplexní řešení pro plánování, provádění a sledování vašich projektů práce na dálku.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte konsolidovaný plán pro hladký přechod vašeho týmu na práci na dálku.
- Nastavte role a očekávání pro každého člena týmu
- Organizujte a sledujte pokrok v úkolech souvisejících s přechodem
Nejlepší nápady pro vybavení domácí kanceláře, které vás mohou inspirovat
Může být obtížné zůstat neustále motivovaní a produktivní, ale trochu inspirace vždy pomůže.
Zde je několik nápadů, které vám mohou posloužit jako inspirace pro vybavení domácí kanceláře:
- Udržujte stůl uklizený: Aby byl váš pracovní prostor uklizený a přehledný, uspořádejte si stůl tak, aby na něm bylo jen několik doplňků a věcí, které používáte každý den. Může to být váš hrnek na kávu, láhev s vodou, gadgety, které používáte pro práci, a diář pro rychlé poznámky.
- Udržujte prostor světlý a příjemný: Dobře osvětlená a správně větraná domácí kancelář je ideálním místem pro přemýšlení, tvoření a podávání nejlepších výkonů.
- Zajistěte rovnováhu mezi prací a zábavou: Zamyslete se nad tím, co vám pomáhá zůstat při práci inspirovaní a veselí, a doplňte svou domácí kancelář o tyto věci, aniž byste ji přeplnili. Mohou to být vaše knihy, hudební nástroje nebo zarámované fotografie vašich blízkých.
- Přidejte uklidňující barvy: Nezapomínejme na vliv, který mají barvy na naši náladu a prožitky. Vneste do své domácí kanceláře uklidňující barvy přidáním pěkné kancelářské rostliny nebo, pokud je to možné, vymalováním stěny vedle vás veselou barvou, která zlepší koncentraci a náladu.
- Používejte univerzální nástroj pro práci z domova: Používání nástroje pro práci z domova, který sjednocuje spolupráci vašeho týmu a správu úkolů na jednom rozhraní, zvyšuje přehlednost vašich operací a odstraňuje překážky práce na dálku.
Vylepšete své domácí kancelářské vybavení pomocí ClickUp
Při práci na dálku je snadné se nechat rozptýlit nebo toužit po pořádku a infrastruktuře tradiční kanceláře. Pokud však svou domácí kancelář dobře naplánujete, můžete se při práci z domova cítit stejně pohodlně a možná dokonce zaznamenáte nárůst produktivity.
ClickUp umožňuje a vylepšuje práci na dálku tím, že spojuje geograficky rozptýlené týmy na jedné platformě. Umožňuje týmům snadno spolupracovat na úkolech, komunikovat s kolegy, vytvářet obchodní strategie a brainstormovat nápady, a to vše bez nutnosti používat více aplikací.
Vylepšete své domácí kancelářské vybavení pomocí šablony ClickUp Remote Work Plan Template a hladce přejděte na práci na dálku. Naštěstí
Podívejme se na několik kroků, jak si zařídit domácí kancelář, která vám pomůže zvýšit produktivitu v každodenní rutině.
Vytvořte si pracovní prostor
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem začíná vyhrazeným pracovním prostorem doma. Bez jasné hranice mezi domovem a prací mohou naše pracovní dokumenty, seznamy úkolů a zařízení skončit rozházené po celém domě, což vede k chaosu a zmatku.
Existuje několik triků, jak zvýšit produktivitu při práci z domova, ale prvním krokem by mělo být vyhrazení prostoru ve vašem domě pro práci. Tím dáte svému mozku najevo, kdy je čas přepnout do pracovního režimu, a dostanete se do produktivní zóny.
Zde je několik bodů, které je třeba zvážit při určování pracovního prostoru doma:
- Vyberte si klidnější část domu, kde se můžete lépe soustředit. Pokud to není možné, použijte sluchátka s potlačením hluku, abyste eliminovali rušivé zvuky.
- Zajistěte minimalistické pozadí, abyste nerušili ostatní účastníky online schůzek.
- Vybavte pracovní prostor dostatkem přirozeného světla, protože je to dobré pro duševní zdraví a produktivitu.
- Vyberte si místo s příjemným výhledem, které vám zlepší náladu a podpoří kreativitu.
Vyberte si technologické nástroje špičkové kvality
Práce na dálku sice nabízí flexibilitu, pohodlí a úsporu času, ale přináší také řadu výzev, jako je udržování spolupráce týmu napříč časovými pásmy a zajištění stabilního připojení. Právě proto jsou kvalitní technologické nástroje nepostradatelné.
Zde je několik nezbytných technických pomůcek, které potřebujete pro práci z domova:
Notebook
Většinu práce vykonáváte na notebooku. Upřednostněte funkce jako:
- Přenositelnost: Lehký a snadno přenosný notebook je ideální, pokud to vaše práce umožňuje.
- Výkon procesoru: Moderní procesory, jako jsou Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 nebo 7 nebo Intel i7, pokud provádíte více úloh najednou a používáte náročné aplikace.
- Výdrž baterie: Váš notebook by měl na baterii vydržet 8–10 hodin. Výdrž baterie však závisí také na tom, jak notebook denně používáte.
- Úložiště: 256 GB pevného disku (SSD) by mělo stačit. Pokud však potřebujete ukládat velké soubory, pořiďte si disk o kapacitě 512 GB nebo vyšší.
Webová kamera
Pokud vaše práce vyžaduje intenzivní spolupráci prostřednictvím videohovorů nebo pořádání školení či webinářů, nemusí být ideální spoléhat se na vestavěné kamery v notebooku. Zvažte investici do webových kamer s:
- Vysoké rozlišení: minimálně 1080p pro ostrý a jasný obraz
- Automatická korekce osvětlení: Pro zajištění jasného obrazu při různých nastaveních osvětlení
- Automatické rámování: Aby jste zůstali ve středu záběru, i když se během schůzky pohybujete
- Mikrofony s redukcí šumu: Pro odfiltrování okolního šumu a zachování čistoty zvuku.
Dva monitory
Pokud máte potíže s přepínáním mezi více aplikacemi na jedné obrazovce, může být dobrá investice do dvou monitorů. Zvažte funkce, jako je vysoké rozlišení, nastavitelné stojany a přesnost barev. Zajistěte také stejné rozlišení a barvy obou monitorů, abyste dosáhli konzistentního vizuálního zážitku.
Stolní počítač
Pokud se ve své práci zabýváte grafickým designem, editací videa nebo vývojem softwaru, budete potřebovat stolní počítač. Vyberte si takový, který má výkonný procesor a velkou paměť RAM a podporuje více monitorů, které budete potřebovat pro plynulou práci.
Chytré telefony
Podle studie společnosti Frost & Sullivan mohou smartphony zvýšit produktivitu přibližně o 34 %, čímž zaměstnancům ušetří téměř hodinu práce a osobního času denně. Většina nástrojů pro vzdálenou spolupráci je přístupná ze smartphonu, takže můžete být produktivní i na cestách.
Optimalizujte svůj pracovní prostor pomocí ergonomického nábytku
Pohodlí je důležité. Koneckonců, v práci trávíte osm nebo více hodin denně. Investice do kvalitního ergonomického nábytku, jako je kancelářská židle s dobrou bederní oporou a nastavitelný stůl, by měla být vaší nejvyšší prioritou mezi všemi tipy pro domácí kancelář, které zvýší produktivitu práce na dálku.
Ačkoli se požadavky na nábytek liší od člověka k člověku, zde je několik věcí, které by ve vaší domácí kanceláři neměly chybět:
- Ergonomická židle: Ergonomický nábytek pro domácí kancelář začíná dobrou kancelářskou židlí. Vyberte si židli, která nabízí nastavitelnou výšku, opěradlo a područky spolu s prodyšným materiálem a pohodlným polstrováním.
- Stojací stůl: Nastavitelný stojací stůl vám pomůže přepínat mezi stáním a sezením, čímž předchází bolestem zad a špatnému držení těla a zároveň zvyšuje produktivitu. Před nákupem zvažte funkce, jako je nastavení výšky a velikost stolu podle dostupného pracovního prostoru ve vaší domácí kanceláři.
- Stojan na notebook: Stojan na notebook zvedne obrazovku do úrovně očí, takže si nebudete namáhat krk a oči při pohledu dolů na obrazovku. Vyberte si takový, který umožňuje snadné nastavení výšky a úhlu.
- Stolní lampa: Stolní lampy snižují namáhání očí a pomáhají vám soustředit se na daný úkol; jsou nezbytným doplňkem vaší domácí kanceláře, který pomáhá zvýšit soustředění a kreativitu.
Upřednostněte vysokorychlostní připojení k internetu
Nestabilní připojení k internetu může narušit vaše úkoly a snížit motivaci k práci. Nepřerušované připojení k internetu je absolutně nezbytné pro soustředění se na vaše úkoly a hladkou spolupráci s vašimi týmy.
Obraťte se na svého nejbližšího poskytovatele internetových služeb (ISP) a vyberte si širokopásmový tarif, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pečlivě si zkontrolujte datový tarif a limity využití, abyste předešli pozdějším výpadkům rychlosti.
Pokud je vaše internetové připojení nestabilní, zvažte použití zařízení s porty USB typu C. Lze je připojit k ethernetovým adaptérům a zajistit tak stabilní a rychlé připojení, což je obzvláště důležité, pokud často využíváte videohovory nebo pracujete s velkými datovými soubory.
Investujte do kvalitních kancelářských nástrojů
Práce z domova může někdy způsobit nadměrné namáhání očí, zad, zápěstí a krku. Abyste tomu předešli, investujte do nástrojů, jako jsou:
- Bezdrátová myš: Bezdrátová myš vás zbaví frustrace z zamotaných kabelů a rizika poranění z přetížení a umožní vám přepínat mezi zařízeními bez odpojování a připojování adaptérů. Vyberte si myš, která odpovídá velikosti vaší ruky, tvaru a preferencím uchopení.
- Bezdrátová klávesnice: Zejména pokud jste spisovatel nebo programátor, bezdrátová klávesnice vám poskytne flexibilitu volného pohybu po pracovišti a sníží namáhání zápěstí a ramen. Vyhněte se plochým klávesnicím, protože namáhají zápěstí. Zvažte klávesnice se sklonem nebo s vestavěnými podpěrami a vestavěnými opěrkami zápěstí, které udržují zápěstí a předloktí v rovné poloze při práci.
- Rameno monitoru: Při pozorném sledování obrazovky může docházet k namáhání vašeho držení těla, proto potřebujete rameno monitoru, abyste mohli volně nastavovat notebook nebo obrazovku počítače. Pro vybavení domácí kanceláře zvažte dynamické rameno monitoru, které vám umožní nastavit výšku, sklon a otočení monitoru, což může pomoci zabránit špatnému držení těla a namáhání očí.
Zajistěte optimální kvalitu zvuku svých zařízení
Smysluplná a produktivní práce z domova zahrnuje jak videokomunikaci v reálném čase, tak asynchronní videokomunikaci. Pro oba režimy videokomunikace je třeba zajistit optimální kvalitu zvuku vašich zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka a mikrofony.
Zejména pokud vaše práce zahrnuje videokonference, podcasty nebo každodenní schůzky s externími partnery, budete potřebovat stolní reproduktory, které zlepší kvalitu zvuku vašich videohovorů a nahrávek.
Číst dále: Jak co nejlépe využít asynchronní práci
Upravte osvětlení a teplotu
Naše prostředí hraje velkou roli v tom, jak vnímáme svou práci. Osvětlení a teplota jsou pro naši náladu a koncentraci stejně důležité jako zvuk.
Při dlouhodobém vystavení umělému nebo slabému osvětlení klesá hladina kortizolu, což v dlouhodobém horizontu vede k ospalosti a stresu. Podobně i velmi nízké nebo velmi vysoké teploty odvádějí naši pozornost od práce a kreativity k myšlenkám na fyzické nepohodlí.
Jednou z největších výhod práce na dálku je, že si můžeme přizpůsobit osvětlení a teplotu podle svých představ. Zajistěte si co nejvíce přirozeného světla a udržujte v místnosti optimální teplotu (ani příliš teplou, ani příliš chladnou), abyste se mohli soustředit na své úkoly. Zjistěte, co vyhovuje vašemu tělu, a podle toho si zařiďte svůj prostor.
Pokud vaše domácí kancelář nemá dostatek denního světla, zvažte použití jasných světel, jako jsou stolní lampy a stojací lampy. S dobře osvětlenou kanceláří a správnou teplotou budete překvapeni, jak se zvýší vaše energie a produktivita.
Zabezpečte zařízení pomocí přepěťových ochran
Stačí jen nepatrné zvýšení napětí, aby došlo k přepětí a poškození našich citlivých elektronických zařízení.
Vzhledem k tomu, že neustále přidáváme další nástroje pro práci z domova, abychom vylepšili naši vzdálenou kancelář, je také důležité zabezpečit elektronická zařízení, jako jsou notebooky, monitory, nabíječky a další, pomocí přepěťových ochran.
Chcete-li chránit špičková zařízení, vyhledejte přepěťovou ochranu s vysokým jouleovým hodnocením (jouleové hodnocení udává, kolik energie může přepěťová ochrana absorbovat, než dojde k poruše), minimálně 600 pro základní ochranu.
Mějte také na paměti, že přepěťové ochrany nevydrží věčně, proto je vyměňujte, jakmile překročí svou energetickou kapacitu. Vyberte si přepěťové ochrany s indikátory, které vám signalizují, kdy dochází jejich energie a je třeba je vyměnit.
Využijte nástroje pro zvýšení produktivity pro správu úkolů a spolupráci
Práce z domova je skvělý způsob, jak si udržet energii a produktivitu. Ať už to znamená osvěžující 20minutový spánek uprostřed dne nebo procházku po okolí, abyste si dobili baterky, pokud plníte své cíle, je to s prací na dálku možné.
Jedinou výzvou může být spolupráce s členy týmu v různých časových pásmech nebo s těmi, kteří pracují podle jiného harmonogramu. V takovém případě potřebujete specializované nástroje pro správu úkolů a produktivitu.
ClickUp vám pomůže lépe spravovat čas tím, že zefektivní řízení projektů a ušetří vám zbytečné konverzace ohledně aktualizací úkolů.
S pomocí softwaru ClickUp Remote Team Project Management Software můžete všechny své týmy přivést k hladké spolupráci na více projektech, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Sledujte pokrok pomocí úkolů ClickUp
S ClickUp Tasks můžete vytvářet vlastní stavy úkolů, které jdou nad rámec jednoduchých „To-do“ a „Complete“, a poskytují vám tak transparentnost a přehled o pokroku vašeho týmu v různých fázích projektu. Dále můžete:
- Spravujte práci pomocí typů úkolů a organizujte úkoly pro své týmy do přehledných kategorií, aby všichni měli jasno v tom, co se od nich očekává a jaké jsou výsledky. Například pro váš designový tým mohou být typy úkolů například: přepracování designu webových stránek, návrh prodejní prezentace, příspěvek na sociálních médiích k uvedení produktu na trh atd.
- Nastavte úrovně priority od nízké po urgentní, aby vaše týmy nezmeškaly urgentní úkoly.
- Poskytněte kontext pro úkoly pomocí vlastních polí , do kterých můžete přidávat odkazy, rozevírací seznamy a další informace, abyste ušetřili čas strávený komunikací.
- Propojte související a závislé úkoly pomocí závislostí úkolů, kde můžete propojit dva nebo více souvisejících úkolů a snadno sledovat jejich průběh.
Dosáhněte svých milníků s ClickUp Goals
ClickUp Goals vám pomůže vytvořit sledovatelné cíle, včetně jasných časových harmonogramů, cílů a automatického sledování pokroku. Můžete jej použít k:
- Propojte více úkolů nebo seznamů s cílem, abyste mohli lépe sledovat celkový pokrok svých úkolů.
- Vytvořte „číselné cíle“, abyste kvantifikovali seznam položek, které je třeba dosáhnout v rámci cíle.
- Vytvořte si „finanční cíle“ , abyste mohli sledovat úspěšnost cílů, jako jsou prodejní a výnosové cíle.
- Zobrazte si průběh více cílů v jednom přehledu pomocí funkce „Shrnutí průběhu cílů”.
Získejte přehled o produktivitě s pomocí dashboardů ClickUp
S pomocí ClickUp Dashboards získáte okamžitý přehled o své produktivitě. Vytvořte si personalizovaný denní dashboard, kde můžete prioritizovat své úkoly, sledovat pokrok a soustředit se na nejdůležitější oblasti své práce.
Můžete ji také využít k:
- Získejte cenné informace o aktualizacích projektů, pracovní zátěži týmu, sledování času, softwarových sprintech a dalších tématech.
- Získejte přístup k podrobnému přehledu pracovního vytížení svého týmu a dosáhněte rychlejšího a kvalitnějšího výkonu práce díky sledování časových harmonogramů a přehledu o tom, kdo na jakých projektech pracuje.
- Pomocí grafu burn-down vizualizujte zbývající pracovní zátěž vašeho softwarového vývojového projektu, abyste mohli udržet svůj sprintový cíl na správné cestě a rozumně přidělovat zdroje.
- Přizpůsobte si dashboardy pomocí více než 60 karet, které se hodí pro jakýkoli druh práce, a přidejte seznamy, tabulky, grafy a další prvky, abyste vytvořili personalizované dashboardy pro svůj tým.
Zefektivněte každodenní práci s ClickUp Views
Díky široké škále zobrazení ClickUp můžete vizualizovat svou práci a její pokrok pomocí více než 15 flexibilních zobrazení, od tabulek, kanbanových tabulek, Ganttových diagramů, myšlenkových map, tabulek a dalších.
Ty vám umožní:
- Prohlížejte si svou práci tak, jak vám to vyhovuje, sledujte pokrok, identifikujte překážky a spravujte kapacitu týmu na základě dat.
- Brainstormujte se svým týmem v reálném čase a proměňte nápady v konkrétní úkoly s jasně definovanými termíny a přidělenými osobami.
- Získejte okamžitý přehled o kapacitách týmu pomocí nástroje ClickUp Workload View a zjistěte, kteří členové týmu mají nedostatečnou kapacitu a kteří naopak kapacitu překračují. Identifikujte úkoly, které vyžadují další zdroje, a podle toho přiřaďte časové harmonogramy a zdroje.
Provádějte úpravy v reálném čase pomocí ClickUp Docs
Ať už chcete vytvářet SOP, obchodní plány, znalostní báze nebo wiki, ClickUp Docs je tou nejlepší volbou. Docs můžete použít k:
- Upravujte dokumenty se svým týmem v reálném čase
- Propojte dokumenty s pracovními postupy a přeměňte text na konkrétní úkoly
- Přiřazujte komentáře a úkoly členům týmu a chraňte své dokumenty pomocí přísných kontrol přístupu.
Poskytujte efektivní zpětnou vazbu pomocí komentářů ClickUp
Pokud jde o kladení otázek, vyjasňování pochybností a přidělování komentářů členům týmu, můžete se spolehnout na ClickUp Comments, které vám pomohou dokončit vaši práci. Můžete:
- Odpovězte na konkrétní části textu tak, že danou část zvýrazníte. To je užitečné zejména v případě, že potřebujete odpovědět na více otázek nebo reagovat na více aktivit v rámci svého úkolu.
- Vytvářejte nové úkoly a podúkoly z komentářů v jakémkoli existujícím úkolu, abyste se k němu mohli později vrátit.
Usnadněte si komunikaci pomocí ClickUp Inbox
Komunikujte se svým týmem napříč všemi projekty z jednoho místa pomocí ClickUp Inbox. Umožňuje vám:
- Zvýrazněte nejdůležitější oznámení a odložte ta, ke kterým se můžete vrátit později.
- Zobrazte si své úkoly a oznámení vedle sebe, abyste měli přehled o kontextu všech svých oznámení.
Vylepšete své projektové řízení s ClickUp Brain
Přestaňte ručně hledat informace a aktualizace a získejte okamžité odpovědi na všechny své pracovní otázky s ClickUp Brain. Pomůže vám:
- Získejte přesné informace o postupu vašeho projektu díky AI Project Manager od ClickUp Brain.
- Vytvářejte a upravujte obsah rychleji s ClickUp Brain AI Writer for Work. Využijte umělou inteligenci k zodpovězení otázek z vašich zpráv a okamžitému generování šablon pro jakékoli použití, které potřebujete.
Naplánujte si procesy práce na dálku pomocí bezplatné šablony ClickUp.
Pokud plánujete přechod na práci na dálku nebo se snažíte zlepšit spolupráci při práci na dálku, budete nejprve potřebovat praktickou strukturu. A právě to jsme pro vás připravili v šabloně plánu práce na dálku ClickUp.
Šablona Timeline View vám pomůže vizualizovat a organizovat úkoly, zatímco Activities View poskytuje prostor pro brainstorming a ukládání nápadů. Progress View vás informuje o dokončení úkolů a Project Heads View usnadňuje přiřazování úkolů a sledování pokroku týmu. Společně tyto pohledy nabízejí komplexní řešení pro plánování, provádění a sledování vašich projektů práce na dálku.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte konsolidovaný plán pro hladký přechod vašeho týmu na práci na dálku.
- Nastavte role a očekávání pro každého člena týmu
- Organizujte a sledujte pokrok v úkolech souvisejících s přechodem
Nejlepší nápady pro vybavení domácí kanceláře, které vás mohou inspirovat
Může být obtížné zůstat neustále motivovaní a produktivní, ale trochu inspirace vždy pomůže.
Zde je několik nápadů, které vám mohou posloužit jako inspirace pro vybavení domácí kanceláře:
- Udržujte stůl v pořádku: Aby byl váš pracovní prostor uklizený a přehledný, uspořádejte si stůl tak, aby na něm bylo jen několik doplňků a věcí, které používáte každý den. Může to být hrnek na kávu, láhev s vodou, gadgety, které používáte pro práci, a diář pro rychlé poznámky.
- Udržujte prostor světlý a příjemný: Dobře osvětlená a správně větraná domácí kancelář je ideálním místem pro přemýšlení, tvoření a podávání nejlepších výkonů.
- Udržujte rovnováhu mezi prací a zábavou: Zamyslete se nad tím, co vám pomáhá zůstat při práci inspirovaní a veselí, a doplňte svou domácí kancelář o tyto věci, aniž byste ji přeplnili. Mohou to být vaše knihy, hudební nástroje nebo zarámované fotografie vašich blízkých.
- Přidejte uklidňující barvy: Nezapomínejme na vliv, který mají barvy na naši náladu a prožitky. Vneste do své domácí kanceláře uklidňující barvy přidáním pěkné kancelářské rostliny nebo, pokud je to možné, vymalováním stěny vedle vás veselou barvou, abyste zlepšili koncentraci a náladu.
- Používejte univerzální nástroj pro práci z domova: Používání nástroje pro práci z domova, který sjednocuje spolupráci vašeho týmu a správu úkolů na jednom rozhraní, zvyšuje přehlednost vašich operací a odstraňuje překážky práce na dálku.
Vylepšete své domácí kancelářské vybavení pomocí ClickUp
Při práci na dálku je snadné se rozptýlit nebo toužit po pořádku a infrastruktuře tradiční kanceláře. Pokud však svou domácí kancelář dobře naplánujete, můžete se při práci z domova cítit stejně pohodlně a možná dokonce zaznamenáte nárůst produktivity.
ClickUp umožňuje a vylepšuje práci na dálku tím, že spojuje geograficky rozptýlené týmy na jedné platformě. Umožňuje týmům snadno spolupracovat na úkolech, komunikovat s kolegy, vytvářet obchodní strategie a brainstormovat nápady, a to vše bez nutnosti používat více aplikací.
Vylepšete své domácí kancelářské vybavení pomocí šablony ClickUp Remote Work Plan Template a plynule přejděte na práci na dálku. Naštěstí některé z nejužitečnějších funkcí ClickUp jsou k dispozici bez dalších nákladů! Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vyzkoušejte si to na vlastní kůži.