14 tipů pro práci z domova, které zvýší vaši produktivitu

Tradiční pracovní prostředí se po pandemii výrazně proměnilo a mnoho společností přešlo na hybridní nebo plně vzdálený model. Práce na dálku zvyšuje produktivitu, pomáhá udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a šetří čas.
Není divu, že 98 % zaměstnanců uvádí, že by chtěli alespoň část času pracovat na dálku. Práce z domova však má i své nevýhody. Může vést k vyhoření, ztěžovat komunikaci s kolegy a dokonce narušovat vaše hranice.
Proto jsme v tomto blogu shromáždili ty nejlepší tipy pro práci z domova. Tyto tipy vám pomohou překonat výzvy při práci na dálku a zajistí, že svůj čas využijete na maximum.
Výzvy práce z domova
Než se pustíme do diskuze o nejlepších tricích pro práci z domova, které vám pomohou zůstat produktivní, pojďme se rychle podívat na některé běžné výzvy spojené s prací z domova. 🏠
Vyhoření
Podle průzkumu Forbes Advisor 69 % zaměstnanců pracujících na dálku uvedlo, že se cítí vyčerpaní z digitálních komunikačních nástrojů. Neustálý příval oznámení ze Slacku, e-mailů, hovorů přes Zoom a telefonátů může mít vliv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a způsobit psychickou únavu při práci na dálku.
Obtížnost při stanovování hranic
Oddělení pracovního a osobního života se stává náročné, když pracujete z domova, protože neexistuje fyzické oddělení mezi pracovním prostorem a osobním prostorem. Mnoho lidí pracujících na dálku také pracuje příliš a cítí tlak být neustále k dispozici kvůli nedostatku rutiny a definovaných pracovních hodin.
Nedostatečné propojení s kolegy
Nedostatek osobních interakcí ztěžuje navazování kontaktů s kolegy. V dlouhodobém horizontu to často vede k pocitu izolace, osamělosti a špatnému duševnímu zdraví, protože pracovníci na dálku přicházejí o sociální aspekty kancelářského prostředí.
Více rozptýlení
Domácí prostředí může být někdy rušné a plné rozptýlení. Možná s vámi pracují další členové rodiny, mohou vás navštívit přátelé a příbuzní a možná máte na starosti domácí práce a děti. To vše může ovlivnit vaši produktivitu a bránit vám v soustředění na práci.
Tipy pro práci z domova, které zvýší vaši produktivitu při práci na dálku
Zde jsou nejlepší tipy pro práci z domova, které zvýší vaši produktivitu a pomohou vám překonat tyto výzvy:
1. Vyhraďte si pracovní prostor
Práce z pohovky nebo postele zní lákavě. Nezapomeňte však, že jsou nepřáteli vaší produktivity, protože vaše mysl je spojuje s odpočinkem a zábavou. Potřebujete samostatný pracovní prostor, abyste vytvořili fyzickou hranici mezi prací a domovem.
Vytvořte si vyhrazený pracovní prostor, který vás naladí na pracovní režim, ať už se jedná o volný pokoj nebo malý koutek v obývacím pokoji. Zde je několik tipů pro vaši domácí kancelář:
- Umístěte své pracovní místo vedle okna, které vám zajistí čerstvý vzduch a sluneční světlo☀️.
- Pokud se snadno rozptýlíte, umístěte své pracovní místo mimo kuchyň, obývací pokoj nebo okno s výhledem na rušnou ulici.
- Pracujte s tím, co máte. Pokud nemáte volnou místnost, umístěte pracovní židli a stůl do rohu svého pokoje.
- Pořiďte si ergonomický nábytek (včetně ergonomických klávesnic) do své domácí kanceláře, pokud vám dlouhé sezení způsobuje nepohodlí.
- Pokud často potřebujete změnit tempo, zvolte si stůl pro práci ve stoje.
2. Optimalizujte svůj pracovní prostor
Už máte vyhrazený pracovní prostor. Skvělé! Ale opravdu vám vyhovuje? Je důležité vytvořit pracovní prostor, který podporuje práci a produktivitu. Prvním krokem je udržovat jej čistý a uklizený. Pro další optimalizaci můžete také udělat následující:
- Oživte svůj prostor zelení pomocí rostlin, které filtrují vzduch a zvyšují produkci kyslíku🪴.
- Mějte po ruce velkou láhev s vodou, abyste nezapomínali pravidelně pít.
- Oživte ji svými oblíbenými věcmi. Přidejte umělecké dílo, barevný akcent nebo cokoli, co vám dodává energii.
- Pokud potřebujete, pořiďte si hudební přehrávač a tabuli, kterou lze smazat.
Pomáhá mi mít vyhrazenou kancelář 🙂 Mám pár přátel, kteří mají stůl v obývacím pokoji a stěžují si na produktivitu! Musím se podívat na playlist Brain Food na Spotify!
3. Vytvořte si rutinu
Jednou z významných výhod práce z domova je flexibilita při stanovení pracovní doby a možnost pracovat, kdykoli chcete. Tato výhoda se však může rychle stát výzvou, pokud si nedokážete vytvořit konzistentní rutinu. Dobrá rutina je klíčem k produktivnímu dni.
Nastavte si pracovní dobu a vytvořte si denní rozvrh pomocí aplikace pro plánování práce. Rozvrh vám poskytne předvídatelnost a zároveň zajistí, že váš den bude dobře strukturovaný.
Začněte ranním rituálem, který označuje začátek vašeho pracovního dne. Může to být příprava kávy nebo dokonce krátká procházka. Na konci dne zhodnoťte vše, čeho jste dosáhli, a naplánujte si následující den.
A nakonec nezapomeňte na dostatek spánku. Odpočinutý mozek vám pomůže zůstat soustředěný a prožít šťastnější den.
4. Dělejte si pravidelné přestávky
Práce z domova znamená, že většinu času trávíte seděním u stolu a prací. Celodenní sezení je však škodlivé pro vaše tělo i produktivitu.
Proto je důležité dělat si pravidelné přestávky. Protáhněte se, zacvičte si jógu, projděte se, odpočiňte si oči, zalijte květiny a odpojte se od práce. I 10minutová přestávka vám pomůže osvěžit mysl. V případě potřeby si můžete během dne zdřímnout, abyste nabrali energii.
Fyzická aktivita je jedním z nejlepších triků pro práci z domova, který zabraňuje vyhoření, zlepšuje soustředění a dělá zázraky pro produktivitu. Proto si pravidelné přestávky zařaďte do svého rozvrhu jako trvalou součást. A pokud potřebujete připomenutí, použijte nástroj pro práci na dálku a nastavte si připomenutí pro časté přestávky.
5. Používejte nástroje pro zvýšení produktivity
Jedním z nejlepších triků pro práci z domova je použití nástroje pro organizaci a správu pracovního dne. Využijte organizační aplikace, komunikační služby, systémy pro správu úkolů a šablony pro zvýšení produktivity.
Mnoho nástrojů pro spolupráci na dálku umožňuje týmům pracovat nezávisle a zároveň zůstat v kontaktu. Pokud vám však připadá únavné používat různé aplikace pro různé účely, zvažte použití všestranného nástroje pro zvýšení produktivity , jako je ClickUp. Zde je návod, jak používat ClickUp pro týmy pracující na dálku, abyste změnili svůj zážitek z práce z domova:
- Pracujte hladce s dokumenty: Vytvářejte, organizujte a sdílejte projektové dokumenty pomocí ClickUp Docs, domova pro všechny vaše dokumenty a další práci v ClickUp. Přidávejte stránky a podstránky, formátujte je a upravujte podle svých představ, nastavujte oprávnění pro kontrolu přístupu a přidávejte spolupracovníky. Často používané dokumenty můžete také převést na šablony. Přidávejte soubory a propojujte své dokumenty s pracovními postupy.
- Využijte sílu umělé inteligence: ClickUp Brain je dokonalý asistent s umělou inteligencí. Klade otázky týkající se vaší práce kdekoli v ClickUp, automatizuje úkoly a aktualizace postupu, rychle vytváří různé obsahy a mnoho dalšího.
- Společné brainstormingy: Spolupracujte se svým týmem na dálku a vymýšlejte nové nápady pomocí tabulek ClickUp Whiteboards a myšlenkových map. To pomáhá zapojit do tvorby nápadů všechny členy týmu, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
- Zůstaňte na stejné vlně: Práce na dálku nemusí znamenat nesoulad. Týmy používají ClickUp Goals k nastavení a sledování týmových a individuálních cílů a k vytvoření odpovědnosti. Vedoucí týmů mohou použít šablonu Remote Work Plan Template k monitorování postupu projektu pracovníků na dálku kdekoli a ke stanovení očekávání a rolí.
- Buďte organizovaní: Udržujte svou práci přehlednou díky ClickUp Tasks; vytvářejte úkoly a podúkoly na základě svých cílů, dokumentů a komentářů a sledujte je pomocí různých přizpůsobitelných zobrazení.
- Vizualizujte pokrok: Sledujte pokrok svůj i svého týmu a kontrolujte nevyřízené úkoly – vše na jednom místě díky přizpůsobitelným a sdíleným dashboardům ClickUp.
- Omezte přepínání mezi aplikacemi : Propojte ClickUp s více než 1000 aplikacemi, včetně Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox a Loom, abyste nemuseli neustále přepínat mezi obrazovkami.
- Ušetřete čas: Využijte rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon pro produktivitu a řízení projektů, abyste mohli rychle začít.
6. Vyhraďte si čas na soustředění
Blokování času je jedním z našich oblíbených triků pro práci z domova. Výzkumy prokázaly, že nejlepší výsledky dosáhnete, když se plně soustředíte na konkrétní úkol. Vyhraďte si proto v kalendáři čas, abyste se mohli soustředit na práci, která vyžaduje energii a koncentraci. Zařaďte to do svého rozvrhu jako trvalou součást, stejně jako přestávky.
Můžete toho dokázat tolik, když věnujete nepřetržitý čas konkrétnímu úkolu. Zajistěte proto, aby vás nic nerušilo, ani zprávy. Pro lepší blokování času použijte šablonu ClickUp pro blokování času.
Šablona vám umožní sledovat vaše schůzky, vyhradit si čas na soustředění, pochopit závislosti mezi úkoly a zabránit přeplnění rozvrhu. Můžete ji také použít k vyhrazení času na odpočinek a načerpání nové energie.
7. Vytvořte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem může být náročné, když je vaším pracovištěm váš domov. Je však nezbytné stanovit si určitá pravidla a hranice. Zde je několik tipů, co dělat:
- Stanovte si pevnou pracovní dobu, například od 9:00 do 17:00 nebo od 10:00 do 18:00. Po skončení pracovní doby přestaňte pracovat.
- Vytvořte si denní rozvrh pomocí kalendáře v ClickUp a nastavte si opakující se připomenutí pomocí funkce Připomenutí.
- Sdělte své pracovní hodiny rodině a požádejte je, aby vás během této doby nerušili.
- Pokud s vámi žijí děti, zkuste si práci naplánovat podle jejich rozvrhu.
- Komunikujte se členy svého týmu, i když nemáte čas na chat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je nastavit svůj stav jako „zaneprázdněn“ v komunikačním nástroji týmu nebo na danou dobu vypnout oznámení.
- Tyto hranice dodržujte i ve svém volném čase. Neodpovídejte na pracovní oznámení nebo zprávy mimo pracovní dobu, pokud se nejedná o skutečný nouzový případ.
- Buďte flexibilní. I když je vytvoření rutiny zásadní, buďte dostatečně flexibilní, abyste ji mohli v případě potřeby změnit.
💡 V hlavní roli: Chris Cunningham, náš vedoucí sociálního marketingu, má zajímavý názor na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
8. Oblékněte se pro úspěch
Jednou z nejlepších věcí na práci z domova je to, že vám umožňuje pracovat v pyžamu. Co ale když vám řekneme, že je to také to nejhorší pro vaši produktivitu?
Pracovat v pyžamu, z postele nebo z pohovky je velké tabu. Váš mozek totiž tyto věci spojuje s odpočinkem a spánkem. Oblékněte se tedy pro úspěch, i když nemáte naplánovanou žádnou virtuální schůzku.
Začleňte to do své rutiny. Oblečení do práce a dokončení ranního rituálu se stane signálem, že váš pracovní den začal. A na konci pracovního dne se převlečte zpět do pohodlného pyžama a odpočiňte si.
To vám také pomůže psychicky se odpoutat od práce. Opět platí, že to neznamená, že musíte každý den nosit pracovní oblečení. Dopřejte si pauzu, kdykoli to považujete za nutné.
9. Jezte zdravě
Práce na dálku často vede k vynechávání oběda, protože vám kolegové z kanceláře nepřipomínají, že je čas na oběd, nebo protože během práce jíte nezdravé svačiny.
Místo toho si naplánujte přestávku na oběd, abyste se mohli zregenerovat a odpočinout si od práce. Jezte zdravá jídla, která vám dodají energii. Pro případ náhlého hladu mějte po ruce zdravé svačiny (ovoce, ořechy, hummus, řecký jogurt atd.). A nezapomeňte dodržovat pitný režim. 🥤
10. Vytvořte si plán B
Efektivní práce z domova vyžaduje spolehlivou technologii. Bohužel technologie a nástroje mohou být nespolehlivé a docházet k náhlým výpadkům, problémům s WiFi atd. Proto si připravte plán B pro případ, že se s tím nevyhnutelně setkáte.
Zde jsou možné kroky, které můžete zahrnout do tohoto záložního plánu:
- Připravte si akční plán pro každou pravděpodobnou situaci.
- Pokud se očekává výpadek proudu, připravte si nouzové záložní řešení pro vaše technické zařízení a připojení k internetu.
- Pořiďte si mobilní datový tarif pro případ problémů s WiFi.
- Mějte po ruce záložní počítač nebo tablet pro případ, že by se něco stalo s vaším obvyklým zařízením.
- Využijte online služby a nástroje k zálohování dat a zajistěte si, že nepřijdete o dokumenty nebo soubory v případě výpadku.
- Najděte si několik coworkingových prostorů nebo kaváren, kde můžete pracovat, pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete pracovat z domova.
11. Občas změňte své pracovní prostředí
Změňte čas od času své pracovní prostředí, abyste prolomili monotónnost. Zajděte do místní kavárny, najděte si coworkingový prostor nebo navštivte knihovnu. Můžete také pracovat společně s přáteli nebo v parku. Volba je na vás!
Změna pracovního prostředí má zázračný vliv na vaši kreativitu a soustředění. Zlepšuje také vaši náladu a umožňuje vám komunikovat s lidmi mimo vaši rodinu.
12. Spojte se se svými kolegy
Práce z domova omezuje interakci s kolegy, což často vede k izolaci a osamělosti. Proto je důležité zůstat v kontaktu se svými kolegy a přáteli. Mnoho společností dnes toto podporuje, aby byli jejich zaměstnanci pracující na dálku spokojení a zapojení.
Vyhraďte si v kalendáři čas na osobní interakce se svým týmem. Účastněte se online teambuildingových aktivit a virtuálních přestávek na kávu. Sdílejte příběhy, zkušenosti, osobní anekdoty a náhodné věci, abyste se spojili s ostatními. K spojení se svými kolegy v reálném čase můžete použít virtuální nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp.
Setkejte se se svým týmem prostřednictvím videohovoru ( hovory přes Zoom můžete spustit přímo z ClickUp ), dejte si přestávku na kávu, zahrajte si zábavné hry a posílejte si zprávy pomocí ClickUp Chat.
V Docs, souborech a úkolech můžete také komunikovat asynchronně pomocí komentářů a @zmínek.
13. Vyhněte se prokrastinaci a rozptýlení
V pohodlí domova je velmi snadné prokrastinovat, zejména proto, že máte kolem sebe mnoho rozptýlení. Zde je několik tipů, jak se vyhnout rozptýlení:
- Rozdělte úkoly, které se vám zdají příliš náročné, na malé, zvládnutelné části.
- Minimalizujte rušivé vlivy, jako je televize a sociální sítě. Pokud máte ve zvyku odpovídat na textové zprávy během několika minut, zapněte na svém telefonu režim soustředění.
- Při práci v Docs v ClickUp můžete také použít režim Focus, který vás ochrání před rozptýlením.
- Informujte členy své rodiny nebo spolubydlící o svých pracovních hodinách.
- Použijte hudbu k přehlušení okolního hluku
- Pokud vám hudba nevyhovuje, použijte sluchátka s potlačením hluku, abyste se mohli soustředit.
- Stanovte si konkrétní časy, kdy budete kontrolovat e-maily a textové zprávy.
- Používejte aplikace jako Forest nebo BlockSite, abyste se vyhnuli rušivým webovým stránkám.
14. Odměňte se po produktivním týdnu
Lidé prosperují díky uznání a posilování. Odměňte se proto po úspěšném a produktivním týdnu něčím, co máte rádi. Navštivte své oblíbené místo, sejděte se s přáteli nebo dělejte cokoli, co vás baví.
To vás posílí a motivuje k tvrdé práci v příštím týdnu. Pomůže vám to také dobít baterie a zlepšit sociální interakci.
Zde je souhrnný seznam tipů pro práci z domova:
- Vytvořte si vyhrazený pracovní prostor
- Optimalizujte ji pro produktivitu
- Vytvořte si konzistentní rutinu
- Zařaďte přestávky, abyste načerpali novou energii
- Používejte nástroje, které vám pomohou lépe se organizovat
- Blokování času pomáhá
- Vytvořte hranice mezi prací a osobním životem
- Oblečte se
- Jezte zdravě a dodržujte pitný režim
- Mějte záložní plán pro případ technických potíží
- Vyzkoušejte různá pracovní prostředí
- Spojte se s kolegy
- Minimalizujte rozptýlení
- Odměňujte se a motivujte se
Vaše cesta k produktivitě ve světě práce na dálku
Práce z domova je trend, který se zdá být celosvětově stále silnější. Zaměstnanci oceňují její mnoho výhod, včetně úspory času a peněz, lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a dalších. Má však i své výzvy, které lze chytře řešit.
Tipy pro práci z domova, které jsou popsány v tomto článku, vám pomohou vytěžit více z vašeho pracovního dne. Vyhrazení pracovního prostoru, vytvoření rutiny, zaměření se na své zdraví, stanovení hranic a udržování kontaktu se svými kolegy může práci z domova udělat zábavnější a produktivnější.
Nástroj pro správu práce, jako je ClickUp, může být vaším ideálním partnerem. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a zvyšte produktivitu své práce na dálku.
Často kladené otázky
Jaký je váš nejlepší tip pro práci na dálku?
Pravidelné přestávky jsou jedním z nejlepších triků pro práci na dálku. Dávají vašemu mozku čas na odpočinek a regeneraci. Tento čas můžete také využít k pohybu a změně polohy.
Jak si mohu zkrátit čas při práci z domova?
Při práci z domova je nejlepší si vytvořit rozvrh. Rozvrh vám pomůže strukturovat den, poskytne předvídatelnost a zabrání vám, abyste zmeškali důležité úkoly a práci.
Jak si mohu práci z domova zpříjemnit?
Udělejte si práci z domova příjemnější tím, že se budete starat o své tělo, budete se vystavovat slunečnímu záření a do svého pracovního prostoru přidáte rostliny a zábavné dekorace. Můžete si také vytvořit playlist „čas na práci“ a naplánovat si čas na aktivity, které máte rádi, jako je například procházka.