20 nejlepších rostlin pro vaši kancelář

Cítili jste se někdy v práci unavení nebo bez inspirace, zejména v kanceláři bez oken? Výzkumy ukazují, že důvodem může být nudné prostředí kanceláře.
Dobrou zprávou je, že existuje jednoduché a přírodní řešení: přidat rostliny! 🌱
Rostliny nejsou jen dekorativní, jsou také mocnými spojenci při vytváření zdravějšího a produktivnějšího pracovního prostředí. Mohou zlepšit kvalitu vzduchu, snížit stres a zvýšit produktivitu.
Podívejme se na 20 nejlepších rostlin do kanceláře, které zkrášlí váš pracovní prostor. Každá z zde uvedených rostlin má jedinečné vlastnosti, které se hodí do různých kancelářských prostředí.
Ať už hledáte rostliny do kanceláře, které nevyžadují velkou péči, čistí vzduch, snášejí slabé osvětlení, dodávají interiéru barvu nebo prostě jen vnášejí do interiéru kousek přírody, tento článek vám pomůže vybrat ty nejlepší rostliny do kancelářských prostor.
Výhody rostlin ve vašem pracovním prostoru
Víme, že rostliny jsou pro nás dobré. Ale jak dobré přesně jsou? Nedávná studie publikovaná v časopise American Society for Horticultural Science zjistila, že rostliny v kanceláři mohou výrazně snížit úroveň stresu zaměstnanců.
Studie uvádí až 37% snížení úzkosti, 44% snížení nepřátelství a 58% snížení deprese v kancelářích s rostlinami. To jsou opravdu působivá čísla!
Kromě toho zde uvádíme několik hlavních důvodů, proč je dobré mít v kanceláři rostliny:
- Zlepšená kvalita vzduchu: Rostliny absorbují oxid uhličitý a uvolňují kyslík. Osvěžují vzduch ve vaší kanceláři, takže je zdravější dýchat. Některé rostliny dokonce odstraňují škodlivé toxiny ze vzduchu. Snižují znečištění a zlepšují celkovou kvalitu vzduchu.
- Snížení stresu: Studie prokázaly, že přítomnost rostlin může snižovat stres a uvolňovat lidi.
- Lepší nálada a pohoda: Zeleň může zlepšit náladu a vytvořit pozitivnější atmosféru. To může vést k vyšší spokojenosti v práci a lepšímu celkovému pracovnímu prostředí.
Zelená je dobrá!
Proč se v přítomnosti rostlin cítíme klidnější? Je to naše mozek. Možná pracujeme v kancelářích nebo před počítačem, ale reflexy našeho mozku jsou lépe přizpůsobeny lovu na savaně než psaní e-mailů.
Naše výkonné funkce se mohou v prostředí s vysokým tlakem snadno vypnout, což nás uvede do režimu „bojuj nebo uteč“. Prvky jako zeleň nebo ptačí zpěv jsou primitivní signály, které našemu mozku signalizují, že „jsme v bezpečí“.
Koncept biofilního designu respektuje tuto potřebu a vytváří prostory, které podporují lepší propojení mezi lidmi a přírodou. Zde je několik klíčových principů tohoto konceptu:
- Přímá příroda: Zahrnuje začlenění živých prvků, jako jsou rostliny, vodní prvky a přirozené světlo, do prostoru.
- Nepřímá příroda: Patří sem použití přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen a přírodní vlákna, stejně jako začlenění přírodních vzorů, textur a barev.
- Prostorové a místnostní podmínky: Jedná se o navrhování prostorů, které vyvolávají pocit bezpečí a útočiště, což vše lze najít v přírodě.
Zeleň na pracovišti a její výhody
Studie prokázaly, že zaměstnanci pracující v prostorách s pokojovými rostlinami se cítí pohodlněji, uvolněněji a jsou spokojenější se svým pracovním prostředím.
Zeleň vytváří pozitivnější a příjemnější atmosféru , podporuje pohodu a snižuje stres u všech v kanceláři. To je prospěšné pro zaměstnance, kteří trpí úzkostí nebo pracují v prostředí s vysokým tlakem.
Začlenění rostlin do designu pracovního prostoru
Začlenění rostlin do designu pracovního prostoru není jen o přidání zeleně, ale o vytvoření inkluzivnějšího a příjemnějšího prostředí. Zde je několik příkladů, jak rostliny přispívají k inkluzivnímu designu pracovního prostoru:
- Různé druhy rostlin dodávají kanceláři pestrost barev, tvarů a textur , díky čemuž je prostor vizuálně zajímavější a stimulující.
- Možnost mít na stole vlastní rostliny pomáhá zaměstnancům cítit se více spojeni se svým pracovištěm. Dodává jim pocit sounáležitosti a osobního přístupu, což zvyšuje morálku a spokojenost v práci.
- Zařazení rostlin do designu kanceláře ukazuje, že společnost dbá o zdraví a pohodu svých zaměstnanců. To zvyšuje loajalitu a angažovanost zaměstnanců.
- Princip biofilního designu se zaměřuje na začlenění přírodních prvků do pracovního prostředí. Posiluje spojení mezi zaměstnanci a přírodou, zlepšuje duševní zdraví a pohodu.
Celkově lze říci, že zelené pracovní prostředí může přispět k zdravějšímu, šťastnějšímu a produktivnějšímu pracovnímu prostředí.
20 nejlepších rostlin do kanceláře
Začleněním rostlin a přirozeného světla do designu vaší kanceláře můžete vytvořit prostor, který vypadá dobře a podporuje pohodu a spolupráci.
Zde je seznam některých z nejlepších rostlin do kanceláře, které stojí za zvážení, seřazených podle jejich hlavních výhod:
Rostliny čistící vzduch
1. Hadí rostlina (Sansevieria)
- Účel: Čištění vzduchu, nenáročná údržba
- Popis: Tato vzpřímená sukulentní rostlina je vhodná do kanceláře, známá svými špičatými zelenými listy a vyžaduje minimální zálivku a světlo.
- Péče: Zalévejte každé 2–3 týdny, snáší slabé osvětlení.
- Velikost: Liší se v závislosti na odrůdě, od malých rostlin na stůl až po velké rostliny na podlahu.
2. ZZ rostlina (Zamioculcas zamiifolia)
- Účel: Čištění vzduchu, nenáročná údržba
- Popis: Tato lesklá zelená listnatá rostlina prospívá i při zanedbávání péče a snáší různé světelné podmínky.
- Péče: Zalévejte pouze tehdy, když je půda suchá, a snáší slabé osvětlení.
- Velikost: Dorůstá do střední velikosti, ideální na stůl nebo polici.
3. Lilie míru (Spathiphyllum wallisii)
- Účel: Čištění vzduchu, zvýšení vlhkosti
- Popis: Tato elegantní rostlina má bílé květy ve tvaru trubky a lesklé zelené listy. Pomáhá také zvyšovat vlhkost vzduchu.
- Péče: Zalévejte, když je půda suchá, a občas rostlinu postříkejte vodou; preferuje střední nepřímé světlo.
- Velikost: Dorůstá do střední velikosti, vhodná na psací stoly nebo stoly
4. Kapradina bostonská (Nephrolepis exaltata)
- Účel: Zvyšuje vlhkost, čistí vzduch
- Popis: Tato bujná kapradina prospívá ve vlhkém prostředí a dodá vaší kanceláři nádech tropů.
- Péče: Potřebuje mírnou zálivku a preferuje střední, nepřímé světlo s vysokou vlhkostí. Doporučuje se pravidelné mlžení.
- Velikost: Dorůstá do střední nebo velké velikosti, ideální na stůl nebo podlahový stojan.
5. Vzdušná rostlina (Tillandsia spp. )
- Účel: Jedinečné a nenáročné na údržbu, čistí vzduch
- Popis: Tyto fascinující rostliny vyžadují minimální množství půdy a absorbují vlhkost ze vzduchu. Jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech.
- Péče: Rostlinu každých 1–2 týdny na několik hodin namočte do vody; preferujte jasné, nepřímé světlo.
- Velikost: Liší se v závislosti na odrůdě, od malé po střední.
6. Břečťan popínavý (Hedera helix)
- Účel: Čištění vzduchu, popínavá rostlina
- Popis: Tato klasická popínavá rostlina dodává interiéru nádech zeleně a je známá svými vlastnostmi, které čistí vzduch.
- Péče: Potřebuje pravidelnou zálivku a preferuje střední, nepřímé světlo. Vytvarujte révu tak, aby se mohla pnout po mechovém sloupku nebo kaskádovitě spouštět z police.
- Velikost: Dorůstá do střední nebo velké velikosti, v závislosti na péči.
Rostliny nenáročné na údržbu
7. Pothos (Epipremnum aureum)
- Účel: Snadná péče, popínavá rostlina
- Popis: Tato všestranná liána má různé barevné variace listů a lze ji pěstovat jako popínavou nebo převislou rostlinu.
- Péče: Zalévejte, když vrchní vrstva půdy vyschne, a snáší nízké až střední osvětlení.
- Velikost: Liší se v závislosti na odrůdě, popínavé nebo lezoucí rostliny
8. Zelenec (Chlorophytum comosum)
- Účel: Snadná péče, produkuje siderity
- Popis: Tato přizpůsobivá rostlina má dlouhé, obloukovité listy a vytváří odnože, které lze množit.
- Péče: Zalévejte, když vrchní vrstva půdy vyschne; preferuje střední nepřímé světlo.
- Velikost: Dorůstá do střední velikosti, ideální pro závěsné košíky nebo police.
9. Aspidistra elatior (Aspidistra elatior)
- Účel: Extrémně odolná, prospívá i bez péče
- Popis: Tato tmavě zelená listnatá rostlina snáší slabé osvětlení, zřídka zalévání a zanedbávání.
- Péče: Zalévejte střídmě a snáší slabé osvětlení.
- Velikost: Dorůstá do střední velikosti, ideální na stůl nebo do rohu místnosti.
10. Čínská peněžní rostlina (Pilea peperomioides)
- Účel: Snadná péče, jedinečné listy
- Popis: Tato módní rostlina má kulaté listy ve tvaru mincí a je známá svou snadnou péčí.
- Péče: Zalévejte, když vrchní vrstva půdy vyschne; preferuje jasné, nepřímé světlo.
- Velikost: Dorůstá do malé až střední velikosti, ideální na stůl nebo polici.
Rostliny snižující stres
11. Levandule (Lavandula angustifolia)
- Účel: Relaxace, uklidňující vůně
- Popis: Tato voňavá bylina má krásné fialové květy a je známá svými uklidňujícími účinky.
- Péče: Potřebuje mírnou zálivku a jasné, nepřímé sluneční světlo. Pravidelně prořezávejte, aby lépe kvetla.
- Velikost: Dorůstá do malé až střední velikosti, ideální na balkony nebo do zahradních koutů.
12. Bromélie (čeleď Bromeliaceae)
- Účel: Čištění vzduchu, zářivé barvy
- Popis: Tyto vzdušné rostliny mají nádherné barvy a vyžadují minimální množství půdy.
- Péče: Zalévejte rostlinu tak, že na několik minut namočíte její základnu; preferuje jasné, nepřímé světlo.
- Velikost: Liší se v závislosti na odrůdě, od malé po střední.
Rostliny pro lepší soustředění
13. Rozmarýn (Rosmarinus officinalis)
- Účel: Posílení paměti, osvěžující vůně
- Popis: Tato voňavá bylina nejen zlepšuje kvalitu vzduchu, ale je také známá tím, že zlepšuje paměť a soustředění.
- Péče: Potřebuje mírnou zálivku a dobře propustnou půdu, preferuje jasné, nepřímé sluneční světlo.
- Velikost: Dorůstá do malé až střední velikosti, ideální na balkony nebo do zahradních koutů.
14. Bazalka (Ocimum basilicum)
- Účel: Zlepšuje soustředění, dodává svěží vůni
- Popis: Tato kulinářská bylina má příjemnou vůni a může pomoci zlepšit koncentraci.
- Péče: Vyžaduje pravidelné zalévání a dostatek jasného, přímého slunečního světla.
- Velikost: Dorůstá do malé až střední velikosti, nejvhodnější pro parapety oken.
Kvetoucí rostliny
15. Africká fialka (Saintpaulia ionantha)
- Účel: Krásné květy, dodávají barvu
- Popis: Tato kompaktní rostlina má zářivé fialové květy a daří se jí ve vlhkém prostředí.
- Péče: Zalévejte přímo do půdy, vyhněte se zalévání listů. Preferuje střední, nepřímé světlo a vysokou vlhkost.
- Velikost: Dorůstá do malé velikosti, ideální na stůl nebo polici.
16. Orchidej (čeleď Orchidaceae)
- Účel: Elegantní květy, nenáročná údržba
- Popis: Tyto elegantní rostliny jsou k dispozici v různých barvách a vyžadují minimální péči.
- Péče: Zalévejte, když kořeny zešednou; preferuje střední, nepřímé světlo s vysokou vlhkostí.
- Velikost: Liší se v závislosti na odrůdě, od malé po střední.
17. Jade Plant (Crassula ovata)
- Účel: Dekorativní, symbolický
- Popis: Jadeity jsou sukulenty s tlustými, lesklými listy, které jsou často spojovány s dobrým štěstím.
- Údržba: Nízká. Potřebuje jasné světlo a minimální zálivku.
- Velikost: Malá až střední, do 90 cm
18. Kroton (Codiaeum variegatum)
- Účel: Dekorativní
- Popis: Krotony mají zářivé, pestrobarevné listy, které dodají každé kanceláři nádech barev.
- Péče: Náročná. Potřebuje jasné světlo a pravidelné zalévání.
- Velikost: střední, 90–180 cm
19. Schefflera
- Účel: Dekorativní, čištění vzduchu
- Popis: Rostliny typu „deštník“ mají lesklé listy ve tvaru ruky a jsou snadné na péči.
- Péče: Střední. Preferuje nepřímé světlo a pravidelné zalévání.
- Velikost: Střední až velká, až 2,4 metru
20. Kapradina ptačí hnízdo (Asplenium nidus)
- Účel: Čištění vzduchu, dekorace
- Popis: Kapradiny ptačí hnízdo mají široké, zvlněné listy, které připomínají ptačí hnízdo.
- Péče: Střední. Preferuje nepřímé světlo a pravidelné zalévání.
- Velikost: střední, 30–60 cm
Další způsoby, jak vylepšit svůj kancelářský prostor
Rostliny jsou fantastickým doplňkem každé kanceláře a nabízejí řadu výhod pro vaše pohodlí a produktivitu. Vytvoření skutečně optimalizovaného pracovního prostoru však vyžaduje několik přístupů.
Zde je několik dalších způsobů, jak vylepšit prostředí vaší kanceláře:
Zaveďte pravidlo čistého stolu
Nepořádek na stole může být významným zdrojem stresu a rozptýlení. Věnujte každý den trochu času úklidu zbytečných věcí a organizaci svého pracovního prostoru.
Uvolníte tak fyzický prostor a pomůžete si mentálně uklidit, což vám umožní soustředit se na daný úkol. Udělejte to ve své kanceláři tak, že si stanovíte několik obecných pravidel:
- Řešení otázky, co dělat s osobními věcmi na pracovišti
- Stanovte časový rámec, po jak dlouho mohou být na stole ponechány nepotřebné předměty.
- Podporujte kulturu pořádku, aby bylo snazší udržovat pořádek na stolech.
Přejděte na digitální technologie s ClickUp
Papírování a lepící poznámky mohou časem vést k chaosu. Použijte digitální nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a udrželi svůj stůl uklizený.
ClickUp nabízí komplexní sadu funkcí navržených pro zvýšení efektivity vaší organizace a produktivity:
- Poznámkový blok: Použijte poznámkový blok ClickUp k zaznamenávání nápadů, připomínek nebo poznámek. Odpadne tak potřeba lepicích papírků a rozházených papírů na vašem stole.
- Dokumenty: Vytvářejte, sdílejte a spolupracujte na dokumentech v rámci ClickUp. ClickUp Docs vám umožňuje uchovávat všechny důležité dokumenty na jednom místě, které je přístupné odkudkoli. Pomáhá také při efektivní spolupráci s vaším týmem v reálném čase.
- Zobrazení kalendáře: Spravujte svůj rozvrh pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Pomůže vám to sledovat termíny, schůzky a schůzky a zajistí, že budete mít přehled o svých úkolech.
- Připomenutí: Nastavte si připomenutí důležitých úkolů nebo termínů. Funkce Připomenutí v ClickUp vám zajistí, že nikdy nezmeškáte důležitý termín nebo schůzku, a pomůže vám zůstat organizovaní a dochvilní.
- Přiřazování úkolů: Delegujte úkoly členům týmu a sledujte jejich pokrok. Funkce Task v ClickUp je užitečná pro řízení projektů a správa kanceláře zajišťuje, že každý zná své povinnosti. Můžete dokonce nastavit priority úkolů a informovat svůj tým, které z nich je třeba dokončit urgentně.
- Kontrolní seznamy: Pomocí kontrolních seznamů rozdělte úkoly na menší, zvládnutelné kroky. Kontrolní seznam ClickUp vám pomůže udržet pořádek a zajistí, že nic nepřehlédnete.
- Automatizace opakujících se úkolů: Ušetřete čas automatizací úkolů, které se pravidelně opakují. Funkce Opakující se úkoly v ClickUp vám umožňuje nastavit opakující se úkoly, takže je nemusíte pokaždé vytvářet znovu.
- ClickUp Brain: ClickUp Brain, inovativní funkce založená na umělé inteligenci, vám pomůže psát, upravovat a shrnovat obsah přímo v rámci platformy. Ať už vytváříte e-maily, zprávy nebo shrnutí schůzek, ClickUp Brain vám pomůže zefektivnit proces psaní a ušetřit drahocenný čas.
S ClickUpem můžete sjednotit své úkoly, poznámky, dokumenty a komunikaci do jednoho centrálního centra. To snižuje fyzický nepořádek a podporuje organizovanější a soustředěnější pracovní prostředí.
Proměňte svou kancelář v produktivní pracovní prostor
Umístění rostlin do kancelářských prostor je jednoduchý, ale účinný způsob, jak zlepšit kvalitu vzduchu, snížit stres a zvýšit produktivitu.
Od zázračných rostlin čistících vzduch až po zářivé kvetoucí krásky – to jsou nejlepší rostliny do kanceláře pro každé kancelářské prostředí. Proč tedy dnes nepřivést do interiéru dotek přírody a nevytvořit pozitivnější a produktivnější pracovní prostředí?
Udržování organizovaného a digitálního pracovního prostoru pomocí ClickUp může zlepšit vaše zkušenosti v kanceláři. Chcete-li zefektivnit svůj pracovní postup a udržet svůj kancelářský prostor uklizený, zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!