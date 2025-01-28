10 nejlepších náborových nástrojů pro personalisty v roce 2025

Na dnešním konkurenčním trhu práce je správná náborová strategie důležitější než kdy jindy. Než začnete přemýšlet o výběru vhodného softwaru pro správu zaměstnanců, potřebujete nástroj, který vám pomůže zorganizovat a optimalizovat systém sledování uchazečů.
To není vždy snadné. Každý, kdo se podílí na náborovém procesu, zná výzvy, kterým mohou čelit jak náborový tým, tak uchazeč.
Ale co kdybychom vám řekli, že správný software může tento proces zjednodušit? Tyto online náborové nástroje optimalizují vaše HR procesy a zbaví vaši společnost starostí s náborovým procesem.
Co byste měli hledat v nástrojích pro nábor zaměstnanců?
Nejlepší náborové nástroje mají několik společných důležitých vlastností. Mohou se lišit v konkrétních hodnotových nabídkách, které poskytují, ale tyto vlastnosti mohou personalistům výrazně pomoci najít nejlepší nástroj pro celý náborový proces:
- Snadné použití: Především se musíte ujistit, že jakýkoli nástroj, který si vyberete, je snadno použitelný během celého rozhodovacího procesu.
- Flexibilita: Najímáte jednoho zaměstnance nebo více? Máte specifické požadavky pro dané odvětví? Správné náborové nástroje jsou dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly různým volným pracovním místům pro kvalifikované uchazeče.
- Schopnosti sledování cílů: Primární cíl náboru je zřejmý, ale pokročilé funkce sledování cílů vám mohou pomoci zajistit, aby náborový proces probíhal podle plánu.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Šablony pro personální oddělení a šablony pro zapracování nových zaměstnanců pro vaše náborové kampaně vám umožní začít rychleji, než kdybyste museli začínat od nuly.
- Nástroje pro správu úkolů: Každá náborová kampaň je projektem s mnoha úkoly, podúkoly, časovými harmonogramy a dalšími prvky.
- Optimalizace procesů: Má nástroj, který zvažujete, funkce pro zvýšení efektivity procesů? Je to nejlepší způsob, jak zajistit, že budete moci v průběhu času zlepšovat aktivity v oblasti získávání talentů.
10 nejlepších náborových nástrojů pro proces náboru
Pokud chcete optimalizovat své náborové postupy a jejich provádění, mohou vám tyto náborové nástroje pomoci. Od komplexního HR softwaru po specializované náborové platformy – toto jsou naše nejlepší náborové nástroje pro rok 2024.
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která byla navržena tak, aby zefektivnila práci, sjednotila týmy a organizovala pracovní úkoly na jednom místě. Jakmile nastavíte ClickUp pro nábor zaměstnanců, budete mít k dispozici celou řadu funkcí, které vám pomohou najít a najmout ty nejlepší možné kandidáty.
ClickUp pro HR týmy je navržen pro vše od náboru až po řízení talentů. Jeho funkce vám pomohou vybudovat a zefektivnit váš náborový proces, hodnotit kandidáty, plánovat pohovory a uchovávat všechny dokumenty na správném místě. Dokonce se přesouvá do oblasti onboardingu, aby vašim novým zaměstnancům poskytl perfektní start v organizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 jedinečných pohledů pro vizualizaci vašich náborových projektů a procesů, od seznamů po Kanban tabule, formuláře, kalendáře a tabule.
- Automatizace úkolů a procesů, která umožňuje dynamicky vytvářet a přiřazovat úkoly, vytvářet komentáře a mnoho dalšího.
- Dashboardové reporty pro rychlý přehled o postupu náborového procesu, včetně pokročilého sledování cílů prostřednictvím milníků a dalších funkcí.
- Široká škála šablon, od databázových šablon po akční plán náboru ClickUp a další šablony pro nábor kandidátů.
- Nástroj pro správu sociálních médií na podporu mezifunkčních projektů a kampaní
- ClickUp AI writing assistant pro generování shrnutí, vytváření akčních položek, návrhů pracovních popisů a dalšího.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o specializovaný nástroj pro nábor zaměstnanců, což znamená, že pro uživatele, kteří se omezují pouze na tuto funkci, může být naučení se jeho používání náročnější.
- Vzhledem k široké škále funkcí a typů zobrazení může být načítání někdy pomalé.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Recruiterflow
Jak již název napovídá, Recruiterflow se zaměřuje na zefektivnění vašeho náboru a hledání uchazečů o zaměstnání. CRM systém zaměřený na nábor zaměstnanců toho dosahuje vytvořením ekosystému určeného pro personální agentury.
Nejlepší funkce Recruiterflow
- Klientský portál, který pomáhá personálním agenturám komunikovat přímo se svými klienty během celého procesu náboru.
- Pokročilá funkce CRM, která poskytuje personalistům informace v reálném čase o potenciálních zákaznících, uchazečích a dalších osobách v náborovém procesu.
- Integrovaný e-mailový nástroj pro přímou komunikaci s kandidáty, včetně automatizovaných funkcí sekvencování.
- Zprávy o pipeline, aktivitách a prodeji pro vyhodnocení vašeho úspěchu při náboru kvalitních kandidátů.
Omezení nástroje Recruiterflow
- Neobsahuje mobilní aplikaci, takže jeho použití je ve srovnání s ostatními možnostmi na tomto seznamu relativně stacionární.
- Optimalizace personální agentury znamená, že tento nástroj nebude pro většinu interních náborových oddělení tak přínosný.
Ceny Recruiterflow
- Základní: 99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 109 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Recruiterflow
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
3. Bullhorn
Další CRM platforma zaměřená na nábor zaměstnanců, Bullhorn, je řešení pro personální agentury navržené k optimalizaci náborového cyklu. Od vyhledávání zdrojů přes pohovory až po umístění a dokonce i proces zapracování nových zaměstnanců – tento nástroj pomáhá personálním agenturám lépe sloužit klientům a rychleji najít ty správné kandidáty.
Nejlepší funkce Bullhornu
- Rozsáhlá automatizace, včetně prověřování životopisů, plánování pohovorů a komunikace s kandidáty.
- Hladká integrace s externími databázemi pro vytvoření jediného zdroje pravdivých informací pro vaše náborové údaje.
- Jednoduché rozvržení, díky kterému je zapracování nových personálních agentur a manažerů náboru hračkou.
- Široká škála řešení, která lze integrovat do CRM systému pro nábor zaměstnanců, jako jsou analytické nástroje, vyhledávání vedoucích pracovníků a další.
Omezení Bullhornu
- Omezené uživatelské role, což větším týmům ztěžuje definování jejich odpovědností na platformě.
- Časté vyskakovací okna mohou někdy narušit uživatelský zážitek.
Ceny Bullhorn
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bullhorn
- G2: 4,0/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Jobscore
Jako specializovaný systém pro sledování uchazečů pomohl JobScore více než 15 milionům uchazečů ve 150 zemích vyplnit jejich žádosti o zaměstnání. Jedná se o komplexní řešení s jednoduchým cílem: poskytnout uchazečům co nejlepší zkušenost, aby klientské společnosti mohly přijmout ty nejlepší kandidáty.
Nejlepší funkce Jobscore
- Vlastní kariérní web, který umožňuje firmám atraktivním způsobem prezentovat volná pracovní místa a důvody, proč se k nim připojit.
- Funkce doporučení zaměstnanců, která umožňuje vašim stávajícím týmům pomáhat s naplňováním vaší náborové pipeline.
- Systém hodnocení uchazečů, který činí individuální a týmová hodnocení objektivnějšími a rychlejšími
- Pokročilé funkce pro zajištění souladu s předpisy pro odvětví, jako je zdravotnictví, která musí dodržovat specifické pokyny.
Omezení Jobscore
- Pokročilé integrace, jako je Adobe Sign, jsou k dispozici pouze v dražších cenových úrovních.
- Automatické prověřování životopisů může být někdy nepřesné a vyžaduje lidský dohled.
Ceny Jobscore
- Začátek: 99 $/měsíc za pět otevřených pracovních pozic
- Cena: 299 $/měsíc za deset volných pracovních míst
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Jobscore
- G2: 4,2 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
5. Recruitee
Recruitee je platforma pro automatizaci náboru, ale to neznamená, že se o vaše náborové potřeby nestará. Podniky – od středních společností po globální značky – využívají její funkce k vyhledávání a sledování uchazečů, budování své značky zaměstnavatele a získávání hlubších poznatků o svém náborovém procesu.
Nejlepší funkce Recruitee
- Přehled náboru a sledování uchazečů ve stylu Kanban, který nabízí rychlý a v reálném čase přehled o kandidátech.
- Automatizovaný systém řízení pracovních postupů pro vytváření a dokončování úkolů, předávání recenzí ostatním členům týmu a další funkce.
- Pokročilé funkce mobilní aplikace, které umožňují náborovým týmům prohlížet si profily uchazečů a komunikovat s nimi i na cestách.
- Šablony pro hodnocení pohovorů, které umožňují náborovým týmům zůstat spravedlivé a nestranné při hodnocení uchazečů.
Omezení nástroje Recruitee
- Export dat uchazečů je omezen pro náborové týmy, které preferují práci offline.
- Poněkud omezená vyhledávací funkce může vyžadovat ruční procházení, abyste našli relevantní informace.
Ceny Recruitee
- Spuštění: 7 $/měsíc na uživatele
- Cena: 12 $/měsíc na uživatele
- Lead: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Recruitee
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
6. SmartRecruiters
Pokud hledáte komplexní modulární řešení pro nábor zaměstnanců, které obsahuje více komponent, než pravděpodobně budete potřebovat, SmartRecruiters je skvělou volbou. Jeho funkce, od CRM přes inzerci pracovních míst, sledování uchazečů až po chatbot, jsou natolik rozsáhlé, že mají co nabídnout všem odvětvím a typům náborových týmů.
Nejlepší funkce SmartRecruiters
- Pokročilé, přizpůsobitelné pracovní postupy pro směrování potenciálních uchazečů a uchazečů přes váš tým a personální oddělení v průběhu jejich náborového procesu.
- Chatbot a textové funkce pro přizpůsobení vašich náborových kanálů moderním potřebám publika.
- Integrovaná programatická reklama, která rozšiřuje dosah vašich inzerátů nad rámec běžných pracovních portálů.
- AI asistent, který dokáže dynamicky prověřovat životopisy, porovnávat současné a minulé kandidáty s volnými pozicemi, snižovat zaujatost při hodnocení a učit se, jak v průběhu času zlepšovat svou funkčnost.
Omezení SmartRecruiters
- Modulární povaha softwaru ztěžuje pochopení cenové politiky nebo toho, které moduly potřebujete pro své individuální potřeby.
- Automatizace je poněkud omezená, není možné odesílat automatické následné zprávy potenciálním zákazníkům.
Ceny SmartRecruiters
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SmartRecruiters
- G2: 4,3/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
7. BambooHR
BambooHR je komplexní HR software, ale to neznamená, že zaostává za konkurencí, pokud jde o náborové nástroje. Opak je pravdou. Použijte jej k přilákání a sledování pasivních uchazečů, zapracování nových zaměstnanců a dokonce i ke sběru elektronických podpisů, když se uchazeči stanou novými zaměstnanci.
Nejlepší funkce BambooHR
- Automatická kategorizace uchazečů usnadňuje správu velkého množství žádostí o zaměstnání.
- Mobilní aplikace s nástroji pro nábor, která podporuje jak prohlížení žádostí o zaměstnání na cestách, tak komunikaci s uchazeči.
- Nástroje pro spolupráci, které umožňují větším náborovým týmům zůstat v souladu ve fázích posuzování žádostí a pohovorů.
- Propojení s nástroji pro řízení lidských zdrojů, které zjednodušují zapracování nových zaměstnanců
Omezení BambooHR
- Omezené oznámení mohou způsobit, že akce kandidátů mohou snadno uniknout pozornosti každému, kdo platformu aktivně nekontroluje.
- Komplexní uživatelské rozhraní, částečně kvůli široké škále funkcí, které není pro uživatele vždy intuitivní.
Ceny BambooHR
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
8. hireEZ
Jako komplexní platforma pro nábor zaměstnanců klade hireEZ důraz na centralizaci náborového procesu. Postará se o všechny standardní části procesu výběru uchazečů a pomáhá náborářům soustředit se na to, co umí nejlépe – strategicky hledat ty nejlepší možné kandidáty na dané pozice.
Nejlepší funkce hireEZ
- Booleovský generátor, který usnadňuje a zjednodušuje hledání vhodných kandidátů na vaše pozice.
- Integrace umělé inteligence pro automatické vytváření dynamické komunikace s kandidáty
- Snadné a intuitivní nastavení, včetně některých pokročilejších funkcí.
- Rozsáhlá knihovna obsahu a znalostní databáze, které mají pomoci komunitě klientů rozvíjet se a zlepšovat se v průběhu času.
Omezení hireEZ
- Některé integrace jsou omezené, což může ztěžovat načítání externích údajů o uchazečích z jiného nástroje.
- Netransparentní ceny, některé funkce jsou omezeny na vyšší úrovně, které nejsou uvedeny online.
Ceny hireEZ
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze hireEZ
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
9. HireVue
Hirevue, která se prezentuje jako platforma pro „talentovou zkušenost“, si klade za cíl usnadnit nábor zaměstnanců nejen automatizací úkolů. Tím, že upřednostňuje zkušenosti uchazečů, slibuje, že vám poskytne kvalitnější a kvantitativnější talenty pro všechny vaše volné pozice.
Nejlepší funkce HireVue
- Nástroj pro vytváření pohovorů, který dynamicky generuje strukturované pohovory navržené tak, aby byly relevantní a konzistentní.
- Technická a herní hodnocení, která váš tým může použít k lepšímu posouzení talentů nad rámec jejich životopisů a pohovorů.
- Platforma pro živé video pohovory, která zahrnuje automatické nahrávání, směrování kandidátů a další funkce.
- Integrovaná služba textových zpráv pro oslovení uchazečů pomocí bezprostřednějších a stručnějších zpráv.
Omezení HireVue
- Úspěšná implementace může vyžadovat změnu v procesu náboru, která může pro váš tým znamenat významný přechod.
- Platforma pro videohovory může občas vykazovat poruchy, například nefunkční mikrofon nebo webovou kameru během relace.
Ceny HireVue
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HireVue
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
10. GoHire
Když GoHire slibuje, že zlepší vaši značku zaměstnavatele a zároveň přiláká více uchazečů, možná stojí za to mu naslouchat. Tento software slibuje automatizaci časově náročných úkolů, které mohou brzdit váš náborový proces, a zároveň integruje lidský přístup, který potřebujete k získání těch nejlepších uchazečů.
Nejlepší funkce GoHire
- Jedním kliknutím můžete zveřejnit nabídku na více než 15 pracovních portálech, což usnadňuje rychlé šíření informací.
- Rozsáhlá knihovna optimalizovaných šablon popisu pracovních pozic, které vám pomohou zrychlit zveřejňování nabídek.
- Specializovaná kariérní stránka s přizpůsobeným brandingem pro každého klienta, která vám pomůže budovat značku zaměstnavatele.
- Zefektivněný sběr údajů o uchazečích pro informovanější rozhodování o přijímání zaměstnanců
Omezení GoHire
- E-maily odeslané kandidátům a od nich zůstávají na platformě a nejsou integrovány do vašeho nativního e-mailového klienta.
- Výkon a doba načítání poskytované aplikace mohou být někdy pomalé.
Ceny GoHire
- Starter: 69 $/měsíc
- Růst: 99 $/měsíc
- Pro: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoHire
- G2: 3,6/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
ClickUp usnadňuje nábor zaměstnanců
Kdo řekl, že nábor musí být bolestivý proces? Se správným náborovým nástrojem budete možná překvapeni, jak moc můžete tento proces zefektivnit.
Jak takový náborový nástroj vypadá, samozřejmě záleží na vašich potřebách. I platformy v tomto seznamu se značně liší, co se týče funkcí, optimalizací a možností.
Jedna věc však bude vždy platit: potřebujete organizační nástroj, který sjednotí váš náborový tým a zefektivní oslovování kandidátů. A právě v tom ClickUp skutečně vyniká.
Platforma ClickUp je navržena tak, aby optimalizovala vaši organizaci, od náboru nových interních zaměstnanců až po prodej a správu produktů. Funkce a šablony určené pro personální oddělení se zároveň perfektně hodí k integraci do vašeho náborového procesu.
Proto je nejvyšší čas začít. Vytvořte si bezplatný účet a nechte ClickUp, aby vám pomohl optimalizovat nábor zaměstnanců pro rok 2024 a další roky! ?