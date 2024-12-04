10 bezplatných šablon systému pro sledování uchazečů (ATS) v Excelu a Click

Nabíráte nové zaměstnance? Chápeme to.
Procházení hromady životopisů, udržování pořádku a sledování uchazečů může být, no, skličující. Ještě že v tom nejste sami!
Organizovat vše od formátu životopisu po správný název pracovní pozice může být náročné, pokud pracujete v tabulkovém procesoru. Proto se personalisté a náboráři spoléhají na svůj systém pro sledování uchazečů ATS.
V rámci systému sledování uchazečů je při posuzování kandidátů velmi užitečné pracovat s šablonou životopisu kompatibilní s ATS. Naštěstí máme seznam nejlepších šablon ATS, které můžete použít!
⏰ 60sekundové shrnutí
Nábor zaměstnanců by neměl být bolestí hlavy! Správná šablona ATS vám pomůže najít ty nejlepší talenty rychleji a snadněji. Zde je 10 šablon ATS:
- Šablona ClickUp pro sledování uchazečů a nábor kandidátů
- Šablona formuláře pro sledování uchazečů ClickUp
- Šablona SOP pro personální oddělení ClickUp
- Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
- Šablona akčního plánu náboru ClickUp
- Šablona dokumentu pro náborovou strategii ClickUp
- Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců
- Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
- Jednoduchá šablona pro sledování uchazečů o zaměstnání v Excelu od Smartsheet
- Šablona Excel Recruitment Tracker od Exceldemy
Co je to šablona ATS?
Šablony systému pro sledování uchazečů (Applicant Tracking System) jsou strukturované formáty nebo plány, které mají pomoci náborářům a personalistům spravovat a organizovat proces náboru a výběru zaměstnanců.
Tyto šablony pomáhají při shromažďování životopisů, hodnocení kvalifikace uchazečů, plánování pohovorů, poskytování zpětné vazby a dalších činnostech. Považujte je za svého asistenta v zákulisí, který zajistí, že během náborového procesu nic nezmeškáte.
Jako doplněk k šabloně zvažte začlenění dokumentů pro spolupráci, nástrojů pro stanovení priorit, aplikací pro plánování a šablon databází pro pokročilé řízení náboru.
Co dělá šablonu ATS dobrou?
Skvělá šablona pro nábor v oblasti lidských zdrojů je uživatelsky přívětivá, přizpůsobivá a přesná. Měla by kategorizovat uchazeče, umožňovat snadnou komunikaci mezi náborovým týmem a automatizovat opakující se úkoly.
Efektivita je klíčová! Hledejte nástroje, které vám pomohou:
- Minimalizujte ruční zadávání dat
- Poskytněte přizpůsobitelná pole (pro každou pracovní nabídku, oddělení nebo jiné pole).
- Hladká integrace s dalšími nástroji
- Poskytněte uživatelům jasný přehled o náborovém procesu v daném okamžiku.
- Zvládne jakýkoli formát životopisu
10 bezplatných šablon systému pro sledování uchazečů pro nábor zaměstnanců
Budoucnost je tady a s ní přichází potřeba moderních, efektivních a především bezplatných šablon pro systémy sledování uchazečů. Zde je přehled těch nejlepších, které jsou k dispozici v roce 2024.
1. Šablona ClickUp pro sledování uchazečů a nábor kandidátů
Najít ideálního kandidáta na danou pozici může být náročný úkol. Ale s šablonou ClickUp pro nábor kandidátů můžete rychle a přesně posoudit, porovnat a seřadit kandidáty podle priority, abyste zajistili, že váš tým najde ideálního uchazeče.
Zde je několik výhod používání šablony ClickUp Hiring Candidates Template:
- Pomocí přizpůsobitelných hodnotících škál posuďte dovednosti, zkušenosti a vhodnost uchazečů pro danou pozici.
- Sledujte pokrok uchazečů pomocí kontrolních seznamů, termínů a připomínek.
- Pomocí sledovacích tabulek a interaktivních tabulek můžete kandidáty porovnávat vedle sebe.
Tato šablona obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k provedení spravedlivé a efektivní náborové kampaně.
Díky sledovacím tabulkám a interaktivním tabulkám můžete snadno porovnávat dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci uchazečů. Přizpůsobitelná pole vám pomohou sledovat důležité informace o každém uchazeči. Automatizační funkce šetří čas a úsilí, takže se můžete soustředit na hledání nejlepších uchazečů pro váš tým.
Šablona pro nábor kandidátů od ClickUp se skvěle hodí pro nábor na dálku i osobně a pomůže vám najít ty nejvhodnější kandidáty pro váš tým.
2. Šablona formuláře pro sledování uchazečů ClickUp
Bezplatná šablona přihlášky od ClickUp je uživatelsky přívětivý formulář, který můžete použít ke shromažďování základních informací od uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tento formulář kompatibilní s ATS pomáhá personalistům sledovat podrobnosti, jako jsou jméno uchazeče o zaměstnání, e-mailová adresa, kontaktní informace, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti.
Tato šablona také obsahuje sekci, do které mohou uchazeči nahrát svůj životopis nebo žádost o zaměstnání a motivační dopis.
Šablona přihlášky ClickUp je kompatibilní s ATS, takže ji systémy pro sledování uchazečů snadno načtou a zpracují. To vám pomůže urychlit proces náboru a najít nejlepší uchazeče o volná pracovní místa.
Zde je několik věcí, které vám tato šablona může pomoci dosáhnout:
- Ušetřete čas a úsilí automatizací procesu podávání žádostí.
- Získejte od uchazečů přesnější a konzistentnější informace.
- Snadněji porovnávejte kandidáty a přijímejte lepší rozhodnutí při náboru.
- Udržujte pořádek a sledujte průběh svých žádostí.
Pokud hledáte rychlý způsob, jak zlepšit svůj náborový proces, šablona žádosti o zaměstnání ClickUp je skvělým místem, kde začít.
3. Šablona ClickUp HR SOP
Hledáte systém pro nábor a sledování uchazečů, který pomáhá zajistit dodržování standardních operačních postupů pro úkoly v oblasti lidských zdrojů? Šablona ClickUp HR SOP je cenným zdrojem pro profesionály v oblasti lidských zdrojů.
Tato šablona vám pomůže zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů, zvýšit efektivitu a zajistit soulad s právními a regulačními požadavky. Obsahuje sekce věnované všem aspektům od přijímání nových zaměstnanců po propouštění starých zaměstnanců, stejně jako témata jako řízení výkonu, odměňování a benefity.
Některé z důvodů, proč uživatelé milují šablonu HR SOP od ClickUp:
- Pokrývá všechna základní témata v oblasti lidských zdrojů, od nástupu po odchod zaměstnanců, takže si můžete být jisti, že vaše postupy v oblasti lidských zdrojů jsou aktuální a v souladu s předpisy pro jakoukoli volnou pracovní pozici, kterou můžete mít.
- Umožňuje vám přizpůsobit šablonu pomocí vlastních stavů, polí a zobrazení, které vám pomohou sledovat, vizualizovat a pracovat efektivněji.
- Funguje jako organizované centrální úložiště všech vašich dokumentů v oblasti lidských zdrojů.
- Umožňuje snadno sledovat, monitorovat a kontrolovat všechny operativní činnosti v oblasti lidských zdrojů.
Pokud potřebujete komplexní šablonu pro nábor zaměstnanců s funkcemi pro dodržování standardních operačních postupů (SOP), šablona ClickUp HR SOP je vynikající volbou pro manažery náboru.
4. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Zlepšete svůj náborový proces snížením zaujatosti, zvýšením transparentnosti a zvýšením přesnosti a efektivity pomocí šablony matice výběru uchazečů od ClickUp.
Tento výkonný nástroj vám pomůže trefit se do černého:
- Konzistentní, strukturovaný proces hodnocení, který vám pomůže činit objektivnější rozhodnutí při náboru zaměstnanců.
- Poskytněte jasný plán pro rozhodující osoby, aby měli jistotu, že hodnotí kandidáty podle stejných kritérií.
- Urychlete svůj náborový proces tím, že rychleji identifikujete ideální kandidáty.
- Vyberte nejkvalifikovanější kandidáty tím, že odstraníte nevědomé předsudky z náborového procesu.
Šablona matice výběru uchazečů nabízí přizpůsobitelné stavy, pole a zobrazení, které vám umožní prohlížet data různými způsoby a sledovat důležité podrobnosti, jako jsou dovednosti a úroveň zkušeností jednotlivých uchazečů.
Je to také vynikající nástroj pro řízení projektů, který vám umožní sledovat průběh náboru a stanovit termíny pro každý krok.
Jste připraveni zlepšit svůj náborový proces a zvýšit spravedlnost svých náborových postupů?
Šablona ClickUp Hiring Selection Matrix je vaší cestou vpřed!
5. Šablona akčního plánu náboru ClickUp
Při rozšiřování týmu není dobře připravený plán náboru jen užitečný, ale přímo nepostradatelný. Využijte šablonu akčního plánu náboru od ClickUp, váš nový super nástroj pro efektivní nábor.
Jedinečné funkce této šablony vám pomohou vytvořit proaktivní náborovou strategii, identifikovat a přidělit zdroje a uspořádat pracovní postupy na vizuálních tabulkách. V každé fázi procesu vám šablona pomůže zajistit přehlednost a minimalizovat neproduktivní úsilí.
Vysoce přizpůsobitelná šablona akčního plánu náboru nabízí klíčové funkce, jako jsou:
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno, Dokončeno, Probíhá, Nevhodné a Pozastaveno, abyste mohli sledovat každého kandidáta.
- Kategorizujte a přidávejte atributy, jako je role, motivační dopis, životopis, důvod zamítnutí a fáze náboru, abyste si udrželi přehled i uprostřed náborové vlny.
- Využijte různé zobrazení k uspořádání informací podle svých priorit.
Stručně řečeno, pokud hledáte nástroj, díky kterému bude nábor zaměstnanců méně připomínat hazard a více přesnou vědu, šablona akčního plánu náboru společnosti ClickUp je tou správnou volbou.
6. Šablona dokumentu pro náborovou strategii ClickUp
Najmutí správných talentů může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu firmy. S šablonou dokumentu pro náborovou strategii od ClickUp už nikdy nebudete muset nechat nic na náhodě.
Tato pečlivě vytvořená šablona vám pomůže vyvinout strukturované náborové procesy a strategie spolu s dobře naplánovanými fázemi náboru. To vše při neustálém sledování milníků náboru.
Ale to není vše. Výhod je mnohem víc! Tato šablona vám také nabízí:
- Konzistentní rámec náboru
- Jasnost v nabídkách pracovních míst
- Zjednodušený proces hodnocení
Díky těmto nástrojům a funkcím výrazně zkrátíte čas strávený náborem.
Seznamte se s jeho funkcemi a objevte možnosti přizpůsobení, které vám umožní sledovat každou fázi náboru, kategorizovat řízení náboru a prohlížet si data mnoha způsoby.
Šablona náborové strategie ClickUp, vylepšená o AI, závislosti úkolů a automatizace, není jen dokumentem – je to komplexní řídicí centrum náboru.
7. Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců
Šablona ClickUp Recruiting & Hiring Template je šablona složky, která oživí celý váš proces náboru a přijímání zaměstnanců.
Tato šablona obsahuje několik funkcí, které vám pomohou udržet pořádek a zvýšit efektivitu:
- Sledujte a spravujte všechny uchazeče na jednom místě pomocí přizpůsobených stavů a polí, abyste měli přehled o jejich pokroku.
- Snadno plánujte a spravujte pohovory s kandidáty pomocí připomínek a oznámení, díky kterým budou všichni v obraze.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od svého týmu a přijímejte informovaná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců díky integrovaným funkcím hlasování a komentování.
- Rychle zapracujte nové zaměstnance pomocí přizpůsobitelného kontrolního seznamu pro zaškolení.
Šablona ClickUp Recruiting & Hiring pomáhá vašemu týmu zlepšit spolupráci a komunikaci a zároveň zvyšuje efektivitu a transparentnost celého procesu náboru.
8. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Potřebujete pomoc, abyste nezmeškali žádný důležitý krok v procesu náboru? Šablona kontrolního seznamu pro nábor od ClickUp vám pomůže udržet pořádek a jistotu, že jste pokryli všechny základní body.
Tato šablona obsahuje seznam klíčových úkolů při náboru, které vám připomenou:
- Napište jasný a stručný popis pracovní pozice, stanovte mzdové rozmezí a vyberte správné kanály pro zveřejnění nabídky práce.
- Prohlížejte životopisy, provádějte telefonické pohovory a plánujte osobní pohovory.
- Shromážděte zpětnou vazbu od svého týmu, rozhodněte se a podejte nabídku.
- Připravte jim pracovní prostor, poskytněte jim přístup k potřebným nástrojům a informacím a pomozte jim rychle se zapracovat.
Šablona ClickUp Hiring Checklist je vynikajícím nástrojem pro personalisty, kteří chtějí organizovat a mít přehled o všech údajích týkajících se náboru, a to v každé fázi procesu.
9. Jednoduchá šablona pro sledování uchazečů o zaměstnání v Excelu od Smartsheet
Šablona Excel Simple Job Applicant Tracking Template od Smartsheet je jednoduchý tabulkový dokument pro všechny, kteří chtějí přijmout nové zaměstnance.
Šablona obsahuje sloupce pro sledování informací o uchazečích, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a aktuální pozice. Pomáhá vám také sledovat pohovory díky prostorům pro zaznamenávání informací, jako jsou jména, skóre a poznámky.
Tato šablona je snadno použitelná a lze ji přizpůsobit jedinečným potřebám vaší organizace. Můžete ji použít ke sledování jednoho nebo více uchazečů o zaměstnání a sdílet ji s ostatními zaměstnanci v jiných týmech a odděleních.
Šablona Excel Simple Job Applicant Tracking Template je jednoduchý způsob, jak sledovat proces náboru a činit informovaná rozhodnutí o tom, koho vybrat.
10. Šablona Excel Recruitment Tracker od Exceldemy
Pokud hledáte bezplatný a jednoduchý zdroj v podobě známé tabulky, podívejte se na šablonu Excel Recruitment Tracker Template.
Tato šablona obsahuje panel, který vám umožní vyhledávat konkrétní uchazeče a prohlížet si jejich informace. Můžete ji také použít ke sledování stavu uchazečů, výsledků pohovorů a poznámek.
Šablona Excel Recruitment Tracker je snadno použitelná a může být vhodná, pokud dáváte přednost základnímu systému tabulek před specializovaným softwarovým nástrojem pro nábor zaměstnanců.
Spravujte proces náboru pomocí šablon ATS
Všech 10 bezplatných nástrojů pro nábor zaměstnanců, které jsme výše představili, je navrženo tak, aby vám pomohlo organizovat, spravovat a zefektivnit proces náboru v rámci vašich systémů pro sledování uchazečů.
Pokud jste velmi malá společnost, která hledá tradiční způsob zaznamenávání a kontroly informací a dáváte přednost použití tabulkového procesoru před softwarem, možná se vám budou líbit šablony Excel Job and Recruitment Tracker.
Většina malých a středních podniků a organizací na podnikové úrovni dává přednost softwarovému programu pro vylepšené řízení dat, sledování projektů a možnosti spolupráce. Pokud jste jedním z nich, zvažte šablonu ClickUp ATS z našeho seznamu, která vyhovuje vašim cílům a záměrům v oblasti náboru.
ClickUp je software pro správu projektů a úkolů, který poskytuje výkonné bezplatné šablony pro personalisty. Vyzkoušejte naše bezplatné členství! Objevíte širokou škálu softwaru pro personalisty, který pomůže vašemu oddělení fungovat hladce, včetně softwaru pro správu zaměstnanců, softwaru pro monitorování zaměstnanců a systému pro sledování uchazečů nebo softwaru pro sledování uchazečů.
Zaregistrujte se na ClickUp a získejte přístup k tisícům bezplatných zdrojů nebo se ještě dnes spojte s některým z členů našeho týmu!