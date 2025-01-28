10 nejlepších alternativ Google Analytics pro reportování statistik webových stránek v roce 2025

Pokud chcete webové stránky, které promění kliknutí v konverze a podpoří růst vašeho podnikání, musíte věnovat pozornost webové analytice.
Google Analytics je od svého spuštění v roce 2005 nejpoužívanějším analytickým nástrojem, ale zdaleka není dokonalý. Nejnovější verze GA4 od Googlu vykazuje nesrovnalosti v datech, chybějící metriky a závažné problémy s ochranou soukromí. To vedlo mnoho majitelů webových stránek k hledání vhodných alternativních pokročilých analytických nástrojů.
Pokud hledáte nejlepší alternativy Google Analytics pro rok 2024, zvažte těchto deset vynikajících nástrojů pro webovou analytiku, které jsme pro vás shromáždili.
Co byste měli hledat v alternativách k Google Analytics?
Pokud chcete sledovat návštěvnost svých webových stránek, optimalizovat cestu svých zákazníků a maximalizovat konverze a prodeje, měla by každá alternativa k Google Analytics mít těchto pět klíčových funkcí:
- Ochrana osobních údajů a dodržování předpisů: Budete potřebovat nástroj pro webovou analytiku, který upřednostňuje soukromí uživatelů a dodržuje zákony na ochranu osobních údajů. Hledejte nástroje, které nabízejí anonymizaci dat a umožňují vám kontrolovat data, která shromažďujete od návštěvníků vašich webových stránek.
- Přesnost dat: Hledejte funkce v potenciálním analytickém nástroji, jako jsou aktualizace dat v reálném čase a inteligentní vzorkování dat, které zajistí, že informace získané z platformy budou spolehlivé a využitelné.
- Možnosti přizpůsobení: Měli byste mít možnost nastavit alespoň vlastní přehledy. Ještě lepší je, pokud můžete vytvořit vlastní analytický panel, abyste mohli snadno a rychle sledovat metriky, které jsou pro vás nejdůležitější.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Uživatelské rozhraní zvolené analytické platformy by mělo usnadňovat přístup k kvantitativním údajům a jejich pochopení, a to i pro členy týmu, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti.
- Integrační možnosti: Hledejte alternativy Google Analytics, které lze integrovat s vašimi systémy pro správu obsahu, e-commerce platformami a reklamními sítěmi. Jedná se o skvělý způsob, jak centralizovat vaše data a získat komplexnější přehled o vašich online metrikách.
Nejlepší alternativy Google Analytics budou záviset na vaší organizaci a marketingových cílech, které máte pro svou online přítomnost. Mnoho alternativ Google Analytics v tomto seznamu nabízí bezplatný tarif nebo bezplatnou zkušební verzi. Jsou skvělým způsobem, jak otestovat funkce různých analytických řešení a zjistit, který nástroj pro webovou analytiku vám nejlépe vyhovuje.
10 nejlepších alternativ Google Analytics, které můžete použít
1. Semrush
Semrush je alternativou k Google Analytics s dostatkem funkcí, aby se stal komplexním nástrojem pro digitální marketing. Tato platforma vyniká svými nástroji pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a obsahový marketing. Je to skvělá volba, pokud hledáte alternativy k analytickým nástrojům, které vám také pomohou vylepšit váš obsah a sledovat konkurenci.
Nejlepší funkce Semrush
- Tato analytická platforma také nabízí komplexní nástroje pro výzkum klíčových slov, které vám pomohou najít vysoce hodnotná klíčová slova pro váš web nebo úkoly související s tvorbou obsahu.
- Skvělá analýza konkurence, díky které můžete zjistit, jaká klíčová slova a zpětné odkazy používají ostatní, nebo dokonce jak spravují své online reklamní kampaně.
- Vynikající funkce auditu webových stránek, která prohledává váš web a hledá problémy s SEO, jako jsou nefunkční odkazy, a poté vám řekne, co je třeba udělat, abyste je vylepšili.
Omezení Semrush
- Data se často aktualizují s denním nebo větším zpožděním, takže nečekejte, že uvidíte informace v reálném čase.
- Někteří uživatelé poukazují na to, že reporty by mohly být podrobnější.
Ceny Semrush
- Pro: 129,95 $/měsíc
- Guru: 249,95 $/měsíc
- Podnikání: 499,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
2. Mixpanel
Mixpanel je analytická platforma, která pomáhá organizacím sledovat a analyzovat interakce uživatelů s jejich digitálními platformami, jako jsou webové stránky nebo aplikace. Díky informacím o chování uživatelů, které Mixpanel poskytuje, mohou organizace činit lepší rozhodnutí o svých produktech a uživatelských zkušenostech na základě dat.
Jedná se o jednu z mála alternativ Google Analytics, která vám řekne, co vaši uživatelé dělají, a pomůže vám pochopit, proč to dělají.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Sledujte chování uživatelů nebo události na vašem webu, včetně registrací, používání funkcí, kliknutí na tlačítka a dalších, abyste pochopili, jak uživatelé interagují s vašimi produkty.
- Analýza trychtýře vám umožní vizualizovat data o krocích, které uživatelé podnikají od prvního kliknutí až po důležitý bod konverze.
- Poskytuje přehled o tom, kde uživatelé opouštějí váš funnel a kde můžete optimalizovat jejich cestu.
- Vynikající funkce A/B testování, díky kterým můžete testovat změny a variace na svých digitálních platformách. Poté můžete měřit dopad těchto změn na zapojení uživatelů, konverze a další parametry.
Omezení Mixpanelu
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní, takže se připravte na strmé učení této alternativy Google Analytics.
Ceny Mixpanel
- Starter: zdarma
- Růst: Od 20 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
3. Clicky
Clicky je nástroj pro webovou analytiku, který organizacím poskytuje analýzu webových stránek v reálném čase. Protože poskytuje data v reálném čase, je Clicky obzvláště užitečný pro organizace, které potřebují okamžitě reagovat na interakce uživatelů, jako jsou e-commerce a zpravodajské weby.
Nejlepší funkce Clicky
- Clicky, známý svými schopnostmi sledování dat v reálném čase, vám umožňuje monitorovat aktivitu na webových stránkách v okamžiku, kdy k ní dochází.
- Vynikající přizpůsobitelné panely zobrazují metriky, které jsou pro vás nejdůležitější, takže si můžete navrhnout personalizované panely s informacemi o trendech návštěvnosti, nejoblíbenějších stránkách a dalších údajích.
- Heatmapy nabízejí vizuální znázornění toho, kam uživatelé na vašem webu klikají, abyste mohli porozumět jejich interakcím a na základě těchto údajů optimalizovat svůj design.
Omezení Clicky
- Uživatelské rozhraní je zastaralé. Ačkoli se může jednat o cenově dostupnou alternativu k Google Analytics pro menší podniky, velké organizace mohou preferovat modernější řešení.
Ceny Clicky
- Zdarma pro jednu webovou stránku
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Pro Plus: 14,99 $/měsíc
- Pro Platinum: 19,99 $/měsíc
- Vlastní: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Clicky
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (4+ recenze)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics, součást sady Adobe Experience Cloud, je komplexní platforma pro webovou analytiku. Usnadňuje organizacím měření a analýzu dat z jejich webových stránek a marketingových aktivit. Adobe Analytics je řešení často používané většími organizacemi nebo těmi, které potřebují pokročilou analytiku.
Nejlepší funkce Adobe Analytics
- Komplexní sběr dat pro vaše webové stránky, mobilní aplikace, sociální média, e-mailové kampaně, reklamy Google a další.
- Díky údajům v reálném čase můžete sledovat, co se děje, a okamžitě reagovat na měnící se chování uživatelů.
- Vynikající analýza cesty nabízí hlubší pochopení toho, jak se uživatelé dostávají na váš web nebo do vaší aplikace, včetně toho, kde v této cestě odpadávají.
Omezení Adobe Analytics
- Tato alternativa k Google Analytics je jednou z nejdražších dostupných možností, takže pro menší organizace může být cenově nedostupná.
Ceny Adobe Analytics
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Adobe Analytics
- G2: 4,1/5 (990+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
5. Matomo
Matomo je open-source platforma pro webovou analytiku. Je to jedna z mála alternativ Google Analytics, kterou si můžete hostovat sami. To znamená, že máte úplnou kontrolu nad sběrem dat, protože je hostujete na svých vlastních serverech.
Matomo je známý jako analytický nástroj, který klade důraz na ochranu osobních údajů.
Nejlepší funkce Matomo
- Samostatně hostované řešení, takže máte úplnou kontrolu nad svými analytickými údaji a místem jejich uložení. Nemusíte sdílet data s velkou společností, která je může využít pro své vlastní marketingové potřeby.
- Vysoce přizpůsobitelný, umožňuje nastavit cíle, vlastní události a segmentaci dat, takže můžete získat data, která potřebujete, i když máte specifické požadavky na sledování.
- Matomo je známé svým zaměřením na bezpečnost a ochranu dat, takže uživatelé mohou anonymizovat svou IP adresu nebo se odhlásit ze sledování, přičemž zůstávají v souladu s GDPR, CCPA a dalšími přísnými předpisy na ochranu osobních údajů.
Omezení Matomo
- Může být pomalý, zejména při práci s většími datovými sadami, takže větší organizace jej mohou považovat za neohrabaný.
Ceny Matomo
- K dispozici jsou bezplatné a open-source plány.
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Matomo
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
6. Hotjar
Hotjar je snadno použitelný kvantitativní analytický nástroj, který pomáhá organizacím porozumět chování návštěvníků webových stránek. Nabízí funkce jako heatmapy, nahrávání relací, průzkumy a nástroje pro sběr zpětné vazby.
Tato uživatelsky přívětivá platforma nabízí vynikající bezplatný tarif, díky čemuž je rozumnou alternativou Google Analytics pro menší firmy a majitele webových stránek.
Nejlepší funkce Hotjar
- Vynikající záznamy relací, díky kterým můžete podrobně sledovat chování uživatelů na vašem webu, včetně cest, které absolvují, kliknutí, která provedou, a všech oblastí, kde narazí na problémy.
- Různé nástroje pro shromažďování zpětné vazby od uživatelů, včetně průzkumů na webu a formulářů pro zpětnou vazbu, díky kterým lépe porozumíte svému publiku a zjistíte, jak zlepšit jeho zkušenosti.
- Analýza trychtýře vám pomůže sledovat chování uživatelů při jejich pohybu v prodejním trychtýři a poskytne vám informace o tom, kde opouštějí zákaznickou cestu a co můžete udělat pro zlepšení konverzních poměrů.
Omezení Hotjar
- Heatmapy jsou omezeny na posledních 30 dní.
- Někteří uživatelé shledávají, že teplotní mapy nejsou vždy přesné.
Ceny Hotjar
- Základní: zdarma
- Plus: 39 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Rozsah: 389 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 490 recenzí)
7. Piwik
Piwik je open-source analytické řešení navržené tak, aby pomáhalo organizacím sledovat chování uživatelů webových stránek. Nabízí mnoho standardních nástrojů potřebných ke shromažďování a analýze dat, ale s důrazem na ochranu osobních údajů.
Piwik je jednou z mála alternativ Google Analytics, kterou si můžete hostovat sami, takže si zachováte úplné vlastnictví dat a zároveň budete v souladu s GDPR a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů.
Nejlepší funkce Piwik
- Piwik je samostatně hostovaná platforma pro webovou analytiku, která nabízí vynikající možnosti ochrany citlivých údajů zákazníků a zároveň umožňuje organizacím zachovat si úplnou kontrolu nad shromažďováním dat.
- Sledování analytických údajů v reálném čase umožňuje organizacím sledovat aktivitu na webových stránkách v okamžiku, kdy k ní dochází, a rychle reagovat na případné problémy.
- Opravdu pěkné možnosti přizpůsobení analytického panelu, takže můžete získat data, která jsou pro vaši organizaci nejrelevantnější, a soustředit se na sledování svých cílů.
Omezení Piwik
- Jedna z alternativ Google Analytics, která je ve srovnání s jinými možnostmi relativně omezená, pokud jde o integrační schopnosti.
- Plány pro podniky mohou být rychle drahé.
Ceny Piwik
- Základní funkce: Navždy zdarma
- Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Piwik
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
8. Fathom
Fathom je software pro webovou analytiku, který stejně jako Google poskytuje informace o návštěvnosti webových stránek a chování návštěvníků. Fathom se však zavazuje respektovat osobní údaje, dodržovat nařízení GDPR a praktikovat minimalizaci dat. Jedná se o vynikající volbu pro organizace, které chtějí získat informace o chování uživatelů, aniž by ohrozily jejich soukromí.
Nejlepší funkce Fathom
- Tato platforma pro webovou analytiku, známá svým zaměřením na ochranu soukromí, nepoužívá soubory cookie ani nesleduje osobní údaje, což je v souladu s organizacemi, které chtějí provádět ohleduplný sběr dat bez sledování třetími stranami.
- Díky jednoduchému a uživatelsky přívětivému rozhraní je získávání analytických údajů o webových stránkách velmi snadné.
- Lehký skript, který nezpomalí výkon vašich webových stránek, takže analytický nástroj nebude mít negativní vliv na hodnocení vašich stránek.
Omezení nástroje Fathom
- Získání potřebných informací v analytickém nástroji může být trochu složité, takže se připravte na to, že zpočátku budete muset trochu pátrat a hledat.
Ceny Fathom
- 30denní bezplatná zkušební verze
- 14 $/měsíc za až 100 000 zobrazení stránek za měsíc
- 24 $/měsíc za až 200 000 zobrazení stránek za měsíc
- 44 $/měsíc za až 500 000 zobrazení stránek za měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
9. Heap
Heap je analytický nástroj pro webové stránky a mobilní aplikace s různými funkcemi, které pomáhají organizacím porozumět chování uživatelů. Tento analytický software je známý svou uživatelsky přívětivou povahou, a proto je oblíbenou volbou pro organizace, které potřebují platformu pro digitální analýzu, aniž by se musely spoléhat na přílišné technické znalosti.
Nejlepší funkce Heap
- Vyniká ve sledování událostí, takže můžete automaticky zaznamenávat a analyzovat interakce uživatelů na vašem webu a zpětně analyzovat data.
- Dobré nástroje pro analýzu retence vám pomohou měřit retenci uživatelů v čase, například jak často se uživatelé vrací na váš web nebo do vaší aplikace a jaké jsou vzorce dlouhodobého zapojení uživatelů.
- Nástroje pro vizualizaci usnadňují sdělování informací a sdílení údajů o webových stránkách se zainteresovanými stranami.
Omezení nástroje Heap
- Tento analytický nástroj vyžaduje poměrně dost školení, abyste pochopili všechny dostupné funkce, takže jeho osvojení může nějakou dobu trvat.
- K dispozici je omezený počet výukových programů.
Ceny Heap
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
10. Woopra
Woopra je analytické řešení používané organizacemi, které chtějí lépe porozumět svému publiku a navázat s ním hlubší kontakt. Poskytuje informace o chování zákazníků na digitálních kanálech, jako jsou webové stránky nebo mobilní aplikace, a pomáhá zlepšovat zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce Woopra
- Jedinečné nástroje, jako jsou podrobné profily zákazníků, které kombinují kvantitativní a kvalitativní data a vytvářejí ucelený pohled na to, jak zákazníci interagují s digitální stopou organizace.
- Vynikající možnosti integrace, takže jej můžete propojit se svými marketingovými a CRM nástroji a získat tak ucelenější přehled o uživatelských datech.
- Nástroje pro analýzu trychtýře vám pomohou sledovat cesty uživatelů a identifikovat, kdy opouštějí web nebo provádějí požadované akce, což vám umožní vylepšit cestu zákazníka a zlepšit uživatelský zážitek.
Omezení Woopra
- Přizpůsobitelný dashboard není příliš uživatelsky přívětivý a někomu může připadat trochu zastaralý.
Ceny Woopra
- Základní funkce: Zdarma
- Pro: 999 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Woopra
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Další analytické nástroje
Možná již znáte (a milujete!) ClickUp jako nástroj pro správu projektů. Možnosti této platformy sahají až k vizuální správě projektů a může být cenným nástrojem pro sledování analytických údajů webových stránek.
ClickUp nenabízí nativní funkce pro webovou analytiku, ale vyniká ve vytváření výjimečných vizualizací dat pomocí svých dashboardů a bezplatných analytických šablon.
Dashboardy ClickUp vám pomohou transformovat data z vaší platformy pro webovou analytiku na praktické informace díky lepší vizualizaci dat. Můžete si vytvořit vlastní dashboardy, které zobrazují příchozí data ve vizuálně přitažlivém a snadno srozumitelném formátu.
Vaše panely ClickUp mohou obsahovat grafy, tabulky a widgety pro zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti, což usnadňuje přijímání rozhodnutí o uživatelské zkušenosti na základě dat.
ClickUp také nabízí širokou škálu předem připravených šablon, které vám pomohou proměnit data v rozhodnutí. Například šablona ClickUp Analytics Report Template vám pomůže pochopit trendy a vzorce ve vašich datech, abyste lépe porozuměli cestě uživatele. Šablona ClickUp Data Analysis Report Template je meanwhile vynikající pro rychlé shromažďování informací z dat a sdílení těchto informací se zainteresovanými stranami v přehledném formátu.
Začněte analyzovat své webové stránky pomocí přehlednějších dat a procesů
Jakmile si pro svou organizaci vyberete svou oblíbenou z nejlepších alternativ Google Analytics pro rok 2024, propojte analytický nástroj se svým účtem ClickUp.
ClickUp se hladce integruje s tisíci aplikacemi a službami, takže můžete vytvořit jedno centrální místo pro správu, analýzu a práci s uživatelskými daty. Je to skvělý způsob, jak centralizovat a sdílet informace se svým týmem, abyste mohli činit lepší rozhodnutí založená na datech.
Jste připraveni posunout svou webovou analytiku na vyšší úroveň, aniž byste se spoléhali na Google Analytics? Vytvořte si ještě dnes účet ClickUp a zjistěte, jak vám může pomoci poskytovat lepší zážitky vašemu online publiku.