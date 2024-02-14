Buďte kreativní v komunikaci: 10 bezplatných šablon digitálních nástěnek

V dnešní digitální době mohou tradiční metody firemní komunikace působit zastarale. S tolika kanály a zprávami, které se šíří kolem, se důležité informace snadno ztratí v záplavě informací.
Šablony digitálních nástěnek jsou moderním řešením pro snadnou komunikaci. Obsahují předem navržené rámce, které vám umožňují prezentovat informace, oznámení a zprávy v dynamickém digitálním formátu s poutavými obrázky, grafikou a přizpůsobenými pozadími.
Ne všechny šablony jsou však stejné. Udělali jsme za vás tu těžkou práci a s radostí vám představujeme 10 nejlepších šablon digitálních nástěnek. Pojďme prozkoumat jejich jedinečné funkce, které vám pomohou najít tu, která se nejlépe hodí pro vaše podnikání! ?
Co je šablona digitální nástěnky?
Šablony digitálních nástěnek jsou předem navržené rozvržení, které zjednodušují tvorbu obsahu digitálních nápisů pro nástěnky. Nabízejí různé možnosti designu a lze je snadno přizpůsobit, což vám umožní vytvořit poutavý a informativní materiál pro digitální displeje. Díky této univerzálnosti jsou vhodné pro různé organizace, od škol po podniky.
Tyto šablony obsahují řadu designových prvků, jako jsou pozadí, grafika, textová pole a obrázky, které uživatelům pomáhají vytvářet obsah, jako jsou novinky ze společnosti, tiskové zprávy, oznámení o událostech a harmonogramy.
Na rozdíl od vytváření obsahu digitálních nápisů od nuly, využití šablon digitálních nástěnek šetří čas a úsilí a zajišťuje konzistentní a profesionální vzhled digitálních nápisů vaší organizace. Přidáním značky, sdělení a relevantních informací vaší organizace do šablony můžete vytvořit vizuálně přitažlivou a informativní digitální nástěnku, která efektivně slouží potřebám vaší organizace.
Co dělá šablonu digitální nástěnky dobrou?
Praktická šablona digitální nástěnky má obvykle následující vlastnosti:
- Vizuálně poutavý design: Měl by být atraktivní a poutavý, aby upoutal pozornost diváka. Grafika, videa a obrazové soubory navíc posilují sdělení a udržují pozornost publika.
- Přizpůsobení: Uživatelé by měli mít možnost snadno upravit šablonu a přidat do ní svůj obsah, jako je text, obrázky a videa.
- Relevance: Šablona by měla být relevantní pro účel nástěnky, ať už se jedná o reklamu, oznámení, rozvrhy nebo jiné informace.
- Viditelný text: Text by měl být snadno čitelný, s vhodnými fonty, velikostmi a barvami a jednoduchými možnostmi založenými na tématu.
- Konzistence: Dobrá šablona by měla být v souladu s vaší značkou a zachovávat konzistentní vzhled a styl napříč veškerým obsahem.
- Škálovatelnost: Šablony by měly být přizpůsobivé různým velikostem a orientacím obrazovky.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vytváření a aktualizace obsahu by mělo být snadné i pro osoby, které se nezabývají designem.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že šablona funguje s vámi vybraným softwarem nebo platformou pro digitální značení.
10 šablon digitálních nástěnek, které můžete použít
Vytváření obsahu digitálních nápisů od nuly může být opravdu oříšek. Naštěstí vám pomůžeme s pečlivě vybraným výběrem nejlepších šablon digitálních nástěnek v PowerPointu a ClickUp, které jsou připraveny nastartovat vaši kreativní cestu. ✈️
Připravte se, protože se chystáme ponořit do jejich užitečných funkcí!
1. Šablona nástěnky ClickUp
S šablonou ClickUp Board Template můžete snadno vytvářet personalizované digitální nástěnky. Tento uživatelsky přívětivý nástroj vám umožní prezentovat úkoly na Kanbanové tabuli, díky čemuž bude správa projektů a pracovních postupů hračkou. ?
Představte si, že se snažíte zvýšit efektivitu správy úkolů. Díky digitální nástěnce získá váš tým jasný přehled o stavu úkolů a bude moci rozlišit, které úkoly jsou v procesu, které jsou dokončené a které čekají na vyřízení.
Šablona obsahuje sloupce, které představují různé fáze projektu. Každá karta na nástěnce představuje úkol a její stav můžete snadno aktualizovat jednoduchým přetažením. Pro větší pohodlí můžete členům svého týmu umožnit upravovat stav úkolů podle jejich postupu.
Potřebujete způsob, jak komunikovat pracovní priority svému týmu? Vizuální zobrazení na digitální nástěnce umožňuje týmům rychle identifikovat úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost, a ty, které mohou řešit později. To je možné díky pěti úrovním naléhavosti, od nízké po naléhavou. ?
Úkolové karty mohou dokonce obsahovat obrázky na obálce. Jsou skvělým způsobem, jak rozčlenit nástěnku, přidat záhlaví nebo kartám dodat osobní nádech.
2. Šablona poznámky ClickUp
Hledáte univerzální šablonu, která vám pomůže strukturovat vaše digitální nástěnky a snadno dosáhnout cílů týmové komunikace? Pak nehledejte dál než šablonu ClickUp Memo! ?
Tato univerzální šablona Doc je komplexním řešením pro zobrazování různých typů informací, ať už se jedná o požadavky, aktualizace stavu, oznámení, pokyny nebo zpětnou vazbu. Je to rámec, který potřebujete k vysílání zpráv s křišťálově čistou přesností a zajištěním, že všechny relevantní podrobnosti jsou správné.
Pokryjte všechny oblasti pomocí sekcí, jako jsou:
- Úvod: Nastavte tón svého sdělení
- Tělo: Rozvrhněte hlavní obsah
- Závěr: Shrňte a uveďte konkrétní kroky, které je třeba podniknout.
Šablona nabízí standardní pole, jako jsou Předmět a Kategorie, která vám umožňují určit typ poznámky. Najdete zde výchozí kategorie, jako jsou Žádost o akci, Naléhavé, Oznámení nebo Vyžaduje pozornost, a pokud vám tyto kategorie nevyhovují, můžete si vytvořit vlastní.
Chcete-li tomuto dokumentu ClickUp Doc dodat charakter, uveďte v záhlaví název vaší společnosti, adresu a odkaz na webové stránky. Šablonu vizuálně zatraktivněte přidáním obrázků, grafů, diagramů a tabulek, abyste své sdělení předali efektivněji!
Využijte nástroj ClickUp AI pro psaní a vytvářejte poznámky s požadovaným tónem nebo vylepšete gramatiku a čitelnost svých aktuálních návrhů.
3. Šablona projektové tabule ClickUp
Hledáte jednoduchý způsob, jak mít po celý rok přehled o svých projektech a informovat svůj tým? Šablona projektové tabule ClickUp vám tento proces výrazně usnadní! ?
Umožňuje vám dokumentovat úkoly pro více projektů na jednom centrálním místě, čímž zefektivňuje organizaci projektů. Prioritu úkolů můžete snadno upravit pomocí vlastních stavů a pokud se něco změní, stačí je přetáhnout myší a přeskupit.
Váš tým může použít výchozí zobrazení Progress Board jako digitální nástěnky, aby viděl všechny projekty seskupené podle jejich stavu. To nabízí rychlý přehled o projektech v jednotlivých fázích, jako jsou výzkum, brainstorming, probíhající a dokončené, a poskytuje jasný obraz o tom, jak každý projekt postupuje. ?️
Pokud máte zájem se hlouběji ponořit do práce jednotlivých oddělení, je pro vás ideální zobrazení tabule oddělení. Zde můžete nastavit jedinečný obrázek pro kartu každého oddělení a přidat tak poutavé vizuální prvky. Kliknutím na tyto karty se zobrazí podrobnosti, jako je přidělený rozpočet, doba trvání a úroveň náročnosti, přehledně zobrazené v přizpůsobených polích.
Chcete-li zobrazit projekty podle čtvrtletí, ke kterému patří, zvolte zobrazení seznamu projektů. Možná není tak vizuálně přitažlivé jako kanbanová tabule, ale přehledně zobrazuje všechny úkoly spolu s důležitými informacemi, jako je priorita, doba trvání a oddělení.
4. Šablona pro zaměstnanecké sdělení ClickUp
Pokud vaše firma spoléhá na pravidelnou osobní komunikaci se zaměstnanci, neměli byste si nechat ujít šablonu ClickUp Employee Memo Template. Pomůže vám snadno sdílet nové strategie, představovat změny nebo vydávat oznámení – a ušetří vám to čas! ?
Tento nástroj vyhovuje různým komunikačním potřebám, ať už pracujete s mezifunkčními nebo vzdálenými týmy. Můžete jej použít k oslovení jednotlivého zaměstnance, celého oddělení nebo celé společnosti.
Tato šablona úkolů obsahuje přizpůsobitelná pole a praktický kontrolní seznam, takže může sloužit jako digitální plánovač. Upravte ji podle svých potřeb – pomocí vlastních polí vyberte členy týmu a z rozevíracího menu vyberte příslušné oddělení.
Aby byly pokryty všechny potřebné informace, nezapomeňte vyplnit následující pole seznamu úkolů:
- Kategorie: Určete, zda se jedná o oznámení, urgentní aktualizaci nebo výzvu k akci.
- Úvod: Připravte si půdu pro své sdělení
- Úkoly a akční plán: Ponořte se do detailů toho, co je třeba udělat.
- Závěr: Shrňte to přehledně
- Příloha: Podle potřeby přidejte další materiály nebo dokumenty.
Jakmile bude vaše dílo hotové, použijte jej jako nástěnku, aby k němu měli všichni vaši zaměstnanci snadný přístup a byli informováni o nejnovějších zprávách.
5. Šablona pro interní komunikaci ClickUp
V éře digitálních technologií je spoléhání se na tradiční nástěnky pro interní komunikaci jako snažit se poslat fax ve světě instant messagingu. Naštěstí vám na pomoc přichází šablona ClickUp Internal Communications Template, která slouží jako nástěnka pro všechny důležité informace o společnosti. ?
S touto šablonou můžete snadno sdílet firemní události a jejich harmonogramy napříč týmy a odděleními, takže vaši zaměstnanci budou vždy v obraze. V seznamovém zobrazení se zobrazují všechny události rozdělené podle oddělení a doplněné o vlastní pole, jako jsou Typ, Stav a Popis.
Díky dvěma praktickým zobrazením nástěnky je udržování aktuálních informací hračkou:
- Tabule typu události: Organizuje události podle kategorií, jako jsou rozhovory, webináře a školení, průzkumy nebo týdenní zpravodaje.
- Tabule stavu: Seskupuje události podle vlastního stavu, jako je „K provedení“, „Probíhá“ nebo „Naplánováno“
Obě nástěnky vám umožňují přidat stručný popis události pro kontext a pomocí vlastních polí určit cílovou skupinu, ať už se jedná o konkrétní oddělení, stážisty nebo všechny zaměstnance. Když se stav události změní, můžete ji jednoduše přesunout do další fáze přetažením karty po nástěnce.
Aby vaši zaměstnanci nezmeškali žádné termíny, mohou otevřít zobrazení komunikačního kalendáře a zobrazit všechny nadcházející události. Navíc můžete přeplánovat úkoly nebo najít místo pro neplánované úkoly tím, že je přesunete na vhodnější datum. ?
6. Interaktivní šablona nástěnky pro PowerPoint od SlidesGo
Jste unaveni nudnými, textově nabitými prezentacemi v PowerPointu, při kterých vaši studenti zívají? Víceúčelová šablona interaktivní nástěnky v PowerPointu od SlidesGo vnáší energii do vašich lekcí a proměňuje učení a sdílení informací v poutavé dobrodružství. ?♂️
Šablona vám pomůže naplnit vaši prezentaci dynamickými vizuálními prvky, jako jsou obrázky, tvary a lepící poznámky, které zaujmou vaše studenty. Pozadí připomíná klasickou korkovou nástěnku s texturami, připínáčky, lepícími poznámkami, papíry a obrázky. Ručně kreslená typografie názvu dodává špetku kreativity, díky čemuž se i při distanční výuce budete cítit jako v opravdové učebně.
Šablona je plně editovatelná a snadno přizpůsobitelná. Obsahuje 33 jedinečných snímků, ale můžete přidat tolik, kolik potřebujete. Přizpůsobte si ji podle svých představ pomocí:
- Snadno upravitelné grafiky, mapy a makety
- Více než 500 ikon a rozšíření Flaticon pro přizpůsobené snímky
- Obrázky, tvary, písma a jedinečné barevné schémata
7. Prezentace nástěnky v PowerPointu od SlidesMania
Prezentace PowerPoint Bulletin Board od SlidesMania kombinuje staromódní kouzlo korkové nástěnky se všemi výhodami digitálního oznamování.
Tato šablona nástěnky je velmi jednoduchá – obsahuje papírové listy, lepící poznámky a připínáčky. Použijte je k oznamům, sdílení novinek a nápadů se svým týmem, zaškolování zaměstnanců nebo k jakémukoli jinému účelu, který potřebujete.
Můžete si je přizpůsobit podle svých představ změnou barvy papíru, experimentováním s písmem, přidáváním nebo odebíráním snímků a vkládáním obrázků a grafů, abyste upoutali pozornost svého publika.
Pro větší pohodlí je k dispozici snímek s kolíčky v různých barvách, které můžete snadno zkopírovat a vložit, takže nemusíte používat pouze červené kolíčky. Navíc je k dispozici sada ikon, které vám pomohou ilustrovat vaše myšlenky a zachovat jednotný styl celé prezentace. Můžete je použít tak, jak jsou, nebo je kombinovat s vlastními ikonami, volba je na vás.
8. Šablona nástěnky pro PowerPoint od FPPT. com
Pokud hledáte snadný způsob, jak udržet svůj tým v obraze, nebo chcete vytvořit jednoduchou, ale poutavou prezentaci pro výuku, šablona nástěnky PowerPoint od FPPT.com vám s tím pomůže. Nabízí vám prázdné snímky inspirované korkovou nástěnkou, které čekají na váš kreativní dotek. ?
Představte si tuto šablonu jako své vlastní plátno, kde hnědé pozadí ožívá, jakmile přidáte:
- Živé obrazové soubory a dynamické tvary
- Barevné lepící poznámky a poutavá grafika
- Hravé a snadno čitelné písmo, které udrží pozornost vašeho publika.
- Řada ikon pro větší vizuální efekt
Hnědá korková nástěnka není úplně váš styl? Žádný problém! Přejděte do panelu Miniatury, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Změnit pozadí a voilà! Právě jste šablonu kompletně přepracovali tak, aby odpovídala vašemu jedinečnému vkusu.
Prezentace jsou plně přizpůsobitelné, takže mohou sloužit jako digitální nástěnka pro prakticky cokoli, od firemních oznámení a aktualit o projektech až po propagaci akcí a spolupráci týmů.
9. Interaktivní nástěnka PowerPoint od SlidesCarnival
Zaujměte studenty všech věkových kategorií kreativně zpracovanou interaktivní nástěnkou PowerPoint od SlidesCarnival! Tato dynamická a živá šablona je šitá na míru pedagogům, kteří chtějí učební proces proměnit v poutavý a nezapomenutelný zážitek.
Tato digitální nástěnka „Zpátky do školy“ je skvělým způsobem, jak nastartovat výuku tím, že srdečně přivítáte své studenty a dáte jim nahlédnout do zajímavých lekcí, které je čekají.
A pokud se se svými studenty setkáváte poprvé, použijte jeho snímky k vytvoření sekce „O mně“ a pomozte jim lépe vás poznat. Přidejte přátelskou fotografii sebe sama, vložte zábavný rámeček a zanechte na své studenty pozitivní první dojem hned od prvního dne! ?
S touto uživatelsky přívětivou šablonou získáte:
- Více než 25 hotových snímků, které si můžete přizpůsobit podle svých představ.
- Kolážové rozložení ve stylu nástěnky s kombinací oranžových, fialových a hnědých odstínů
- Četné grafy, rámečky, čáry a tvary, které nabízejí nekonečné kreativní možnosti.
- Praktické animační a přechodové funkce pro každý snímek, které udržují pozornost diváků.
10. Digitální nástěnka PowerPoint od SlidesAcademy
Chcete zlepšit komunikaci a efektivněji se spojit se svými kolegy nebo studenty? Digitální nástěnka PowerPoint od SlidesAcademy je vaším řešením pro hladkou výměnu informací. ?
Tato uživatelsky přívětivá šablona digitální nástěnky obsahuje prvky, které oživí vaše sdělení, včetně:
- Vícebarevné špendlíky, které můžete snadno kopírovat a vkládat
- Zářivě barevné lepící poznámky
- Poutavá písma, díky kterým váš obsah vynikne
Ale to není vše – na korkové nástěnce jsou k dispozici ilustrace, grafika a ikony, díky kterým můžete vytvořit originální a poutavý design. S 13 snímky, které máte k dispozici, je přidávání nových nebo úpravy a mazání těch, které se nehodí, hračkou.
Pokud je váš účel spíše akademický, zde je tip: naplňte ty samolepící poznámky obsahem a přidejte několik obrázků, abyste udrželi pozornost svých studentů. A aby byly vaše lekce naprosto jasné, neváhejte přidat nějaké grafy a tabulky.
Zefektivněte komunikaci pomocí nejlepších šablon digitálních nástěnek
S těmito bezplatnými šablonami digitálních nástěnek vám nic neunikne. Ať už jde o šíření oznámení, informování vaší společnosti nebo usnadnění interní komunikace v týmu, tyto šablony pokryjí všechny potřeby. Navíc jsou snadno dostupné online, což z nich dělá vysněné řešení pro vzdálené nebo hybridní týmy!
Ale počkejte, je tu ještě víc! Nahlédněte do knihovny šablon ClickUp – pokladnice s více než 1 000 šablonami, které pokrývají tvorbu poznámek, týmovou spolupráci a plánování komunikace. S těmito šablonami ve vaší výbavě je úspěch zaručen! ?