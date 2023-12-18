20 nejlepších dárků pro vaše vysoce produktivní přátele

Někdy je nejtěžší nakupovat dárky pro ty, na kterých vám záleží nejvíc – zejména pokud jsou tito lidé opravdu organizovaní nebo se snaží, aby jejich denní rutina fungovala jako hodinky.
Ale nebojte se! Jsme tu, abychom vám pomohli, a víme přesně, jak pro tyto lidi nakupovat, protože jsme stejní nadšenci! Řekněme, že jsme posedlí organizací.
A pokud je váš výjimečný člověk nováčkem v produktivním životním stylu a chce se do něj ponořit trochu hlouběji, tento seznam je stále skvělým místem, kde začít.
Pusťte si tedy své oblíbené vánoční video na Netflixu a projděte si našich 20 nejlepších tipů na dárky, které pomohou všem na vašem seznamu zdokonalit své dovednosti v roce 2024. 🎅🏼
20 nejlepších nápadů na dárky pro vysoce produktivní osoby
Nákupy pro vysoce produktivní osoby jsou tak obtížné proto, že obvykle nemají rádi, když se jim v každodenním životě a zejména v pracovním prostoru hromadí spousta věcí.
Cení si záměrnosti a struktury ve svém životě, ale také rádi zkouší nové věci! Pravděpodobně už dostali nespočet zápisníků a kalendářů, ale tento seznam nabízí mnohem víc.
Tyto dárky pomohou vašemu blízkému, který je posedlý produktivitou, cítit se kreativněji a efektivněji a zažít to vzrušení z vánočního rána, které všichni tak milujeme!
A pokud ta osoba na vašem seznamu ještě nemá zcela vypracovaný pracovní postup, tyto nápady jí pomohou nastartovat produktivitu včas na rok 2022.
1. ClickUp
Darujte jim dárek, který bude přinášet radost po celý rok – roční předplatné ClickUp!
Ať už jste projektový manažer, softwarový inženýr nebo někdo, kdo má radost z přidávání samolepek do svého denního diáře, ClickUp je platforma právě pro vás.
Představte si ClickUp jako dokonalý plánovač, který je bezpapírový, nezabírá místo, neztratí se a neříká vám, jak si zorganizovat den. A přesto je to mnohem víc než jen to! V ClickUp můžete:
- Skloubte osobní a pracovní cíle na jednom místě a nastavte si připomenutí na celý den, abyste nic nezmeškali.
- Získejte úplnou kreativní kontrolu nad vzhledem a funkčností svého pracovního prostoru díky přizpůsobitelným zobrazením, barvám a novým funkcím každý týden, které nadšenci produktivity ocení, aby mohli být vždy o krok napřed.
- Stáhněte si rozšíření ClickUp pro Chrome a použijte poznámkový blok, abyste se zbavili všech těch zápisníků, kousků papíru a lepících poznámek, které máte po celé ledničce a nočním stolku. Máte k němu kdykoli přístup ze svého telefonu, takže se už nikdy nebudete muset bát, že jste zapomněli seznam z obchodu Trader Joe's na kuchyňském stole.
Nakupte ve velkém pro všechny své přátele a ušetřete ještě více, když zaplatíte za celý rok. 😉
A to není vše!
Získejte 15% slevu na neomezený přístup pomocí kódu: GIFTGUIDE15
Už máte ClickUp? Žádný problém, tady je dalších 19 skvělých tipů na dárky.
2. Časový blok stolní hodiny
Tyto časovače jsou přizpůsobeny technice Pomodoro pro zvýšení produktivity. A věděli jste, že pomodoro znamená v italštině rajče? To dělá tento dárek desetkrát roztomilejším, že? 🙂
Time blocking není nic nového, ale je velmi účinný. Na trhu je dnes k dispozici několik aplikací pro time blocking. Nastavte časovač na libovolné straně a vyhraďte si 5–30 minut na jeden úkol. Budete překvapeni, kolik toho stihnete.
Profesionální tip: Skvělý dárek pro všechny, kteří se teprve začínají zajímat o produktivitu nebo chtějí být ve svém každodenním životě efektivnější! Tyto časovače vám pomohou vytvořit si trochu více struktury a zároveň jsou zábavné na pohled. 😉
3. Chytrý zápisník Moleskine
Dobře, víme, že jsme řekli žádné zápisníky, ale tenhle je opravdu skvělý – a navíc bezpapírový!
Tento zápisník si představte jako mini tabuli, která naskenuje váš dokument přímo do vašeho telefonu.
Buďte kreativní! Zobrazte si svůj pracovní postup v grafu, který jste si sami vytvořili. Nechte svou mysl volně plynout a 15 minut si čmárejte, abyste si během dne odpočinuli. Nebo si zapište ten úžasný recept na kuřecí piccatu, který vám právě sdělil váš přítel po telefonu. Tento zápisník to všechno pojme.
A to nejlepší? Své poznámky můžete exportovat do formátu PNG nebo PDF a uspořádat je v ClickUp. 🤓
4. Budík Sunrise
Tyto budíky zlepšují kvalitu spánku a náladu, a šťastné probuzení = šťastný den! Produktivní den začíná dobrým spánkem a klidným probuzením.
Postupně se probouzejte za světla, které napodobuje východ slunce. Nejvyšší intenzity dosáhne za přibližně 30 minut. Stále můžete nastavit budík tak, aby vás probudil v čas, který si vyberete, někdy i zvukem!
Blíží se také období, kdy odcházíme do práce za tmy a vracíme se domů za tmy. Považujte tento budík s imitací východu slunce za svůj vlastní zdroj světelné terapie!
5. Prsten Oura
Je to drahé. Ale pokud si to můžete dovolit, stojí to za to.
Mnoho produktivních lidí miluje věci. A nemluvíme o věcech jako o sbírce více než 500 keramických žab – myslíme tím gadgety nebo nástroje, které jim pomohou být produktivnější.
Prsten Oura se stane jejich další posedlostí.
Sledujte svou kondici, spánek, úroveň stresu, připravenost, srdeční frekvenci a dokonce i pokrok ve vašem podnikání. Je velmi působivé, kolik dat dokáže tento neinvazivní prsten pojmout. A navíc je stylový. 😎
6. Multifunkční nástroj Leatherman Rebar
Tento malý nástroj, který je téměř jako mít ClickUp v kapse, nabízí 17 funkcí a může vám ušetřit spoustu času při drobných úkolech a zároveň místo v kuchyňské zásuvce.
7. AirPods nebo bezdrátová sluchátka
Produktivní lidé jsou multitaskeři! Rádi pracují rychle a efektivně, a bezdrátová sluchátka jim to mohou umožnit!
Zalévejte květiny, zatímco si povídáte s babičkou, poslouchejte pracovní schůzku, aniž byste rušili své kolegy pracující z domova, a skryjte svou tajnou lásku k soundtracku Wicked před cizími lidmi během ranní procházky do práce.
8. Mechanická klávesnice
Pokud jste dosud neslyšeli o mechanické klávesnici, připravte se na to, že ji přidáte na svůj osobní seznam přání.
Charakteristickým znakem a předností mechanické klávesnice je uspokojivý klik zvuk, který vydávají pružiny v klávesách.
Možná to nevypadá jako nic velkého, ale věřte nám, že právě to vás dostane jako první.
Tyto klávesnice se také rozsvítí při stisknutí klávesy, jsou zcela přizpůsobitelné a lidem, kteří tráví hodně času u počítače, přinesou do pracovního dne zábavu a uspokojení, o kterých ani nevěděli, že jim chybí.
Navíc jsou ideální pro milovníky 90. let ve vašem okolí.
9. Roční předplatné Headspace
Někdy je tím nejlepším dárkem připomenutí, že láska k sobě samému je na prvním místě!
Headspace nabízí meditaci proti stresu, mindfulness, pro lepší spánek a mnoho dalšího! Nezáleží na tom, jaké máte zkušenosti.
Meditace souvisí s lepší náladou, zlepšením duševního zdraví, spánkem a produktivnějšími dny – se vším, co máme rádi!
10. Tile
Je to jako Find My iPhone, ale pro všechno ostatní!
Najděte předměty, jako jsou klíče, peněženka, vaše poslední poloha a další, a synchronizujte je s Amazon Echo nebo Google Assistant, abyste nemuseli hádat, kde se vaše nezbytné věci schovávají, když odcházíte z domu.
11. Kniha jako Essentialism
Trocha samostudia nikdy nikomu neublížila a knihy o osobním rozvoji vám mohou pomoci stanovit priority vašich úkolů a maximálně využít váš den. Navíc vypadají velmi působivě na konferenčním stolku.
Podívejte se na tento seznam knih schválených ClickUpem, které vám určitě pomohou nastartovat zdravé a produktivní návyky.
12. Hrnek na kávu Ember
Ať je vaše káva silná a horká! Pořád!
Pokud má váš milovaný dlouhé pracovní dny nebo se tak soustředí na své úkoly, že zapomíná pít kávu, ušetřete mu cestu k mikrovlnce a zajistěte, aby jeho horký nápoj zůstal teplý až do poslední kapky.
Vaše nápoje zůstanou horké tak dlouho, jak budete potřebovat, a teplotu si můžete nastavit podle svých preferencí.
K dispozici je v objemu 16 oz nebo 10 oz a je ideální pro použití doma i na cestách.
13. Solární powerbanka
Máte někdy takové pracovní dny, kdy sluneční paprsky vidíte jen skrz okno? Nebo při cestě k autu? Nebo je vůbec necítíte?! Existuje snadné řešení.
Produktivita se neomezuje pouze na klasický pracovní stůl! Vyrazte ven a nenechte se omezovat dostupností elektrické zásuvky pro napájení svých zařízení.
Solární powerbanky vám umožní vzít si své vybavení pro práci z domova téměř kamkoli a mnoho z nich se nabije za přibližně 6 hodin.
14. Batoh Timbuk2 Authority
Vejde se do něj 16palcový MacBook Pro! Což je obrovské! Doslova i obrazně!
Je také stylový, unisexový a má spoustu kapes.
Tyto produkty se mohou rychle vyprodat, ale tento batoh stejné značky pojme notebook stejné velikosti a má podobný vzhled.
15. Uklidňující pokojová rostlina
Pokud se během pracovního dne nemůžete dostat ven, přineste si kousek přírody k sobě.
Rostliny čistí vzduch, dodávají místnosti uklidňující atmosféru a jejich péče může lidem přinášet pocit hrdosti. A čistý vzduch je prvním krokem k čisté mysli!
A pro ty, kteří nemají zahradnický talent, jsou sukulenty plné barev, vyžadují minimální zálivku a skvěle vypadají!
Bonus: Nápady na dárky pro klienty!
16. Zařízení pro vytváření bílého šumu nebo usnadnění usínání
Zejména pokud má váš milovaný člověk hodně starostí, jsou zařízení pro lepší spánek skvělým řešením, jak se lépe vyspat a prožít lepší dny.
Některá zařízení mají dokonce zabudovaný budík, takže se můžete probouzet stejně pozvolna, jako jste usínali!
17. Roomba od iRobot
Odškrtněte si další položku ze svého seznamu díky automatickému vysavači Roomba.
Nechte Roombu, aby vám pomohl udržet pořádek ve vaší domácí kanceláři a možná i vystrašil vašeho psa. Ale ne v tom špatném smyslu! Jen tak akorát na vtipné video na Instagram.
18. CBD
Nebojte se, nejde o žádné podvody. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, užívání CBD má spoustu výhod a existuje mnoho různých druhů pro různé účely.
Některé produkty s obsahem CBD jsou dokonce přizpůsobeny tak, aby zlepšovaly vaši koncentraci po celý den, a obsahují další vitamíny, jako je B12, které vám dodají energii potřebnou k tomu, abyste zvládli celý den.
19. Přenosný stojan na notebook
Ušetřete si bolesti zad a krku díky přenosnému stojánku na notebook, který se naklání směrem k vám, abyste se nemuseli hrbit nad klávesnicí.
Tato přenosná varianta se dá složit do plochého tvaru, takže se snadno přepravuje!
20. Houpací síť na nohy
A v neposlední řadě houpací síť na nohy. Nevadí, pokud vám to přijde trochu legrační, to je součástí jejího kouzla. Ale pravděpodobně si ji také tajně zamilujete.
Odpočiňte si! Dejte nohám odpočinek a udržujte je v pohodlí.
Připravit, pozor, nakupovat!
Vánoční nákupy mohou být stresující, ale nemusí tomu tak být.
Nejlepší na těchto nápadech na produktivní dárky je to, že ukazují, jak moc jste se zamysleli nad lidmi na svém seznamu.
Ale nakonec to nejcennější, co můžete někomu dát, je dar času, proto se tomu říká dárek. 🎁
Vy a ta výjimečná osoba můžete využít volný čas k tomu, abyste se podívali na vánoční film, pomohli komunitě nebo třeba přestali kontrolovat pracovní e-maily, zatímco si v roce 2022 vychutnáváte ranní kávu.
Ušetřete si tedy během svátků jeden den v týdnu díky dárku v podobě ClickUp a využijte tento čas navíc k něčemu, co vám udělá radost! 😌