10 nejlepších šablon formulářů Microsoft pro sběr dat

Jako manažer nebo majitel firmy je pro vás shromažďování zpětné vazby velmi důležité. Shromážděné údaje vám pomohou zlepšit vaše produkty, služby, firemní kulturu a celkové obchodní procesy.
Jsou například vaši zákazníci spokojeni s kvalitou vašich produktů? Na co se vaši zaměstnanci těší a čeho se obávají?
Zpětnou vazbu na otázky, jako jsou tyto, můžete sbírat tak, že si vytvoříte formulář od základu nebo použijete předem připravené šablony.
Předem připravené šablony pro zpětnou vazbu a průzkumy, jako je Microsoft Forms, vám umožní začít bez ztráty času s vývojem šablony. Na základě doporučení šablony můžete čerpat z otázek odborníků a zahrnout je do svého průzkumu.
Ačkoli mnoho firem používá šablony Microsoft Form, mají omezení, pokud jde o přizpůsobení, rozsah a funkce pro branding.
Nejprve se podíváme na to, co jsou šablony Microsoft Form, jaké jsou různé šablony pro potřeby vaší firmy a jaká jsou omezení MS Form. Představíme vám 10 alternativ k šablonám Microsoft Form.
Co je šablona formuláře Microsoft?
Šablona Microsoft Form (MS Forms) je nástroj pro vytváření a správu průzkumů, ankety, formulářů a kvízů.
Tyto šablony pokrývají různé kategorie, včetně registrace na akce, zpětné vazby od zaměstnanců, průzkumů trhu, uvedení nových produktů na trh atd.
Pomocí nich můžete vytvářet průzkumy s otázkami s výběrem z více možností, dotazníky s Likertovou škálou a otázky týkající se čistého promotérského skóre (NPS) a vyzvat respondenty k zodpovězení a poskytnutí zpětné vazby.
Bezplatná verze MS Forms vám umožní vytvářet formuláře pro obecné účely a získávat zpětnou vazbu. Abyste však měli přístup k pokročilým funkcím, jako je automatické odesílání průzkumů na základě spouštěčů a pokročilá analýza odpovědí, potřebujete předplatné Microsoft 365.
Zde je několik bezplatných šablon Microsoft Forms, které vám pomohou začít.
5 šablon formulářů Microsoft
1. Průzkum zpětné vazby k události
Pokud organizujete marketingovou akci, použijte šablonu průzkumu zpětné vazby před, po nebo dokonce během akce, abyste získali zpětnou vazbu od účastníků.
Tuto šablonu formuláře použijte k sestavení otázek, jako jsou otázky s výběrem z více možností, textové otázky, otázky s hodnocením a otázky s Likertovou škálou.
Šablony Microsoft Forms jsou dobrou volbou pro rychlé vytvoření šablony průzkumu s doporučenými otázkami v každé z nich.
2. Průzkum hodnocení nového produktu
Představte si, že jste nedávno uvedli na trh nový produkt a chcete vědět, co si o něm myslí vaši zákazníci. Šablona formuláře pro hodnocení produktu vám pomůže shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků, ať už je vynikající, průměrná nebo špatná.
Tento formulář umožňuje respondentům nahrát screenshoty svých problémů při používání produktu, což účastníkům usnadňuje sdílení zpětné vazby.
3. Šablona průzkumu zpětné vazby od zákazníků
Díky zákaznickému průzkumu získáte přímé informace od zákazníků a zjistíte, jak jsou spokojeni (nebo nespokojeni) s vašimi produkty a službami.
Tato šablona formuláře MS umožňuje účastníkům hodnotit spokojenost s produktem na základě konkrétních faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí vybrat si právě váš produkt.
4. Šablona průzkumu zpětné vazby manažera
Každý potřebuje zpětnou vazbu, aby mohl zlepšit svůj výkon, a manažeři nejsou výjimkou. Průzkum zpětné vazby od manažerů pomáhá hodnotit výkon vedoucích pracovníků.
Tento formulář MS kombinuje otevřené otázky, ve kterých zaměstnanci sdílejí podrobnosti o svých zkušenostech s manažerem, a otázky s Likertovou škálou, které pomáhají pochopit silné stránky a oblasti s potenciálem pro zlepšení.
5. Průzkum trhu
Bez ohledu na velikost a odvětví využívá každá organizace průzkumy trhu, aby lépe porozuměla své cílové skupině. Průzkum poskytuje základní demografické informace, jejich slabá místa a informace o tom, jaký druh produktu váš trh potřebuje.
Tato šablona MS Form obsahuje část věnovanou analýze konkurence, která vám pomůže pochopit, jak jsou vaši potenciální zákazníci spokojeni s produkty konkurence.
Omezení používání šablon formulářů Microsoft
Pokud uvažujete o použití šablon formulářů Microsoft Form k shromažďování zpětné vazby a analýze dat, zde je několik omezení formulářů MS, která nemůžete ignorovat.
- Abyste mohli plně využít jeho potenciál, musíte investovat do dalších nástrojů Microsoft, které vyžadují dodatečné investice. Například musíte exportovat výsledky formulářů a kvízů do Excelu, Listu nebo SharePointu.
- Zatímco MS Form se integruje s produkty Microsoft, produkty jiných výrobců mají omezené možnosti integrace. Pokud například používáte systém pro správu komunikace se zákazníky (CCM) k řízení komunikace se svými klienty, ale tento systém nemá možnosti integrace s MS Forms, export informací se stává výzvou.
- MS Form neumožňuje uživateli uložit formulář nebo částečně aktualizovat odeslanou odpověď. Účastník musí formulář odeslat najednou.
- MS Form má omezené možnosti přizpůsobení designu, což znamená, že uživatelé nemohou do průzkumu přidávat vlastní CSS nebo HTML.
- MS Form nemusí být tou nejlepší volbou, pokud potřebujete logické skoky a výpočty k vytvoření interaktivních formulářů.
- Nenabízí složky, což ztěžuje organizaci odpovědí a formulářů, zejména pokud provádíte více průzkumů současně.
- Neexistuje žádná aplikace MS Form, která by vám pomohla vytvářet dotazníky na cestách nebo prostřednictvím mobilního telefonu.
MS Forms je méně známá aplikace v sadě produktů Microsoft.
Máme pro vás lepší řešení, pokud hledáte interaktivnější a dynamičtější šablony formulářů.
10 alternativ k šablonám formulářů Microsoft
Po prostudování potřeb uživatelského segmentu a zhodnocení různých možností na základě snadnosti použití, automatizace, integrace a celkové vhodnosti jsme se rozhodli pro ClickUp.
Proč je ClickUp vhodnou alternativou k MS Forms?
K vytváření formulářů v ClickUp nepotřebujete předplatné, je to zdarma.
Další klíčovou výhodou používání ClickUp je integrace online nástroje pro tvorbu formulářů s projektovým systémem, který umožňuje shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu v reálném čase pro rozhodování založené na datech.
Zde je několik nejlepších šablon formulářů ClickUp, které z něj dělají výkonnou alternativu k šablonám Microsoft Forms.
1. Šablona formuláře ClickUp Report
Pokud jste projektový manažer zodpovědný za to, aby tým plnil více projektů, je pro vás šablona formuláře ClickUp Report Form Template ideální.
Rozděluje významné milníky na menší úkoly, aby váš tým mohl denně/týdně/měsíčně stanovovat priority správných úkolů.
Formulář pro zprávy eliminuje nutnost ručního zadávání, organizování a analyzování údajů o postupu všech projektů, což z něj činí revoluční nástroj pro zaneprázdněné manažery.
Pro týmy, které spravují více projektů, je šablona formuláře praktickým řešením pro:
- Standardizované formátování a organizace, díky nimž jsou zprávy snadno čitelné.
- Možnost aktualizovat formulář novými údaji, kdykoli je to nutné, aby data byla aktuální.
- Jednotný vzhled a styl všech zpráv
Prvním krokem při vytváření formuláře pro zprávu je brainstorming nápadů, témat a otázek, které byste chtěli do zprávy zahrnout. ClickUp Whiteboards jsou kreativní plátno, na kterém můžete shromáždit své nejlepší nápady a přidat poznámky pro mapování procesů.
MS Forms v tomto ohledu zaostává, protože uživatelům neumožňuje vytvářet úkoly, spolupracovat v reálném čase ani přicházet s nápady pomocí agilních pracovních postupů.
2. Šablona formuláře ClickUp
Pomocí šablony formuláře ClickUp můžete sbírat zpětnou vazbu od svého týmu, zákazníků a potenciálních klientů.
Co je lepší? Integruje se s platformou pro správu projektů ClickUp, takže můžete mít přehled o své práci na jednom místě.
Například tato předem připravená šablona formuláře pro průzkum vašeho týmu obsahuje vlastní stavy, jako jsou dokončeno, zamítnuto, v procesu schvalování a nové registrace, které slouží ke sledování pokroku. Pomocí šesti vlastních polí můžete kategorizovat a přidávat atributy, jako je fotografie průkazu totožnosti a číslo smlouvy. Nakonec můžete data respondentů uspořádat tak, aby dávala smysl, pomocí čtyř typů zobrazení.
Šablona formuláře zlepšuje odezvu na formuláře díky e-mailovým upomínkám a umožňuje spolupráci s ostatními členy týmu, což z ní činí efektivnější alternativu k formulářům MS. Jděte ještě o krok dál a automatizujte publikování a distribuci formulářů pomocí předem připravené automatizace, což je funkce, která v aplikaci Microsoft Forms chybí.
3. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Ať už se jedná o zpětnou vazbu k produktu, zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo průzkum spokojenosti zákazníků, šablona formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp, která je vhodná i pro začátečníky, vám pomůže.
Pomocí šablony formuláře pro zpětnou vazbu můžete po fázi výzkumu a testování získat zpětnou vazbu k novým funkcím produktu. Vytvořte komplexní smyčku zpětné vazby s vlastními stavy pro sledování zpětné vazby, vlastními atributy pro vizualizaci zákaznických dat a zobrazeními formulářů pro přehledné uspořádání informací.
Formulář pro zpětnou vazbu ClickUp usnadňuje rychlé a přesné shromažďování odpovědí, identifikaci oblastí pro zlepšení procesů a analýzu odpovědí uživatelů, aby bylo možné činit informovaná rozhodnutí.
Toto je rozdíl mezi šablonou formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp a MS Forms.
Formuláře ClickUp lze snadno sdílet. Zkopírujte přímý odkaz z formuláře a sdílejte jej se svými účastníky. Alternativně můžete formulář vložit na svou úvodní stránku pomocí HTML kódu v sekci Vložit kód.
Možnost vložit tento formulář kamkoli chcete dělá z ClickUp lepší alternativu k MS Forms.
4. Šablona přihlašovacího formuláře ClickUp
Pro každou firmu je péče o zákazníky a potenciální zákazníky cestou k získání jejich loajality.
Šablona přihlašovacího formuláře ClickUp zjednodušuje proces registrace pro vaše zákazníky a potenciální zákazníky.
Ať už prodáváte předplatné blogů, časopisů nebo produktů vaší společnosti, tato šablona se snadno přizpůsobí a pomůže vám zvýšit prodej předplatného.
Na rozdíl od šablon MS Form poskytuje přihlašovací formulář ClickUp 360stupňový přehled o vašich odběratelích, jejich stavu, e-mailech a zájmech, což vám umožňuje zasílat personalizované e-maily.
Navrhujte a organizujte své formuláře pomocí zobrazení tabule. Přizpůsobitelná tabule Kanban je vynikající pro vizualizaci vašich pracovních postupů.
Kombinací šablony přihlašovacího formuláře s reportováním CRM získáte kompletní přehled o nových přihlášeních, neaktivních odběratelích a míře otevření e-mailů.
5. Šablona žádosti ClickUp
Od požadavků zákaznického servisu a marketingu až po nábor nových zaměstnanců – každé oddělení potřebuje formuláře pro zadávání požadavků, aby mohlo rychle a přesně shromažďovat informace.
Šablona žádosti ClickUp zjednodušuje proces správy žádostí pro startupy, malé a střední podniky a korporátní organizace.
Považujte to za centrální místo pro organizaci požadavků, kde mohou jednotlivá oddělení podávat žádosti o zdroje a vizualizovat průběh každého požadavku v interaktivním formátu.
ClickUp zároveň umožňuje uživatelům přidávat podmíněnou logiku pro chytřejší a dynamičtější formuláře pro složité pracovní postupy.
Uveďme si příklad.
Pomocí formulářů ClickUp Request Forms poskytuje váš IT tým spolupracovníkům jediný formulář pro všechny jejich technologické požadavky. Pomocí podmíněné logiky se zeptejte svých zaměstnanců, zda používají Mac nebo PC, a na základě jejich odpovědi jim v dalším poli nabídněte verze MacOS nebo Windows OS.
6. Šablona kontaktního formuláře ClickUp
Pokud hledáte vysoce přizpůsobitelný a zároveň uživatelsky přívětivý způsob, jak konsolidovat zprávy z formuláře „Kontaktujte nás“, doporučujeme šablonu kontaktního formuláře ClickUp, která vám pomůže organizovat všechny příspěvky klientů.
Vyberte si ze dvou typů zobrazení úkolů: zobrazení seznamu a zobrazení formuláře.
Zobrazení seznamu vám pomůže seskupovat, třídit a filtrovat a je k dispozici v bezplatných i placených tarifech.
Tabulkový náhled pomáhá shromažďovat informace a zefektivnit vytváření úkolů. K použití náhledu formuláře potřebujete placený tarif.
Proč uživatelé milují kontaktní formulář ClickUp?
Synchronizuje se s funkcí automatického vyplňování webového prohlížeče návštěvníka, takže formulář lze snadno vyplnit několika kliknutími.
Po vložení formuláře na požadovanou stránku nastavte automatickou odpověď pro osoby, které formulář vyplní, pomocí automatizace ClickUp. Zpráva může být jednoduchá: „Děkujeme za vaši zprávu, náš tým vás brzy kontaktuje.“
Dejte svým nejcennějším zákazníkům vědět, že jste jim vždy k dispozici.
7. Šablona formuláře pro kreativní požadavky ClickUp
Pokud jste freelancer nebo člen designérského týmu a chcete efektivněji spolupracovat se svými klienty nebo jinými odděleními, šablona formuláře ClickUp Creative Request Form Template vám bude neocenitelným pomocníkem. Spolupracujte na designových požadavcích a vytvořte pracovní postup pro zadávání požadavků, abyste získali správné informace v jednotném formátu.
Organizujte a ukládejte všechny kreativní požadavky na jednom centrálním místě a spolupracujte na kreativních briefech v reálném čase pomocí formuláře pro kreativní požadavky.
Recenze jsou pro optimalizaci pracovních postupů velmi důležité. Jakmile vytvoříte formulář žádosti, dalším krokem je nastavení procesu recenzování, časového harmonogramu pro recenzování žádostí a určení osoby odpovědné za recenzování.
Pomocí Ganttových diagramů můžete naplánovat časový harmonogram hodnocení kreativních požadavků.
Editor dokumentů ClickUp pomáhá vytvářet replikovatelné jednotné formuláře žádostí pro všechny týmy a oddělení.
8. Šablona přihlášky ClickUp
Šablona přihlášky ClickUp je navržena tak, aby pomohla personalistům a organizacím vytvořit formuláře přizpůsobené vašim náborovým potřebám. Rychle prohlížejte a porovnávejte kandidáty, sledujte jejich pokrok, vytvářejte zprávy o KPI a ukládejte důležité informace pomocí přizpůsobených zobrazení.
Zatímco šablony MS Form mají omezené možnosti designu, tabulkový náhled ClicKUp vám umožňuje hromadně upravovat data pomocí responzivních a intuitivních tabulek. Další funkce, jako jsou robustní filtry a možnosti seskupování, pomáhají třídit a sledovat informace.
9. Šablona registračního formuláře ClickUp
Jednoduchý a pohodlný registrační formulář pro hosty ClickUp, který nevyžaduje žádné programování, usnadňuje přidávání všech informací, které potřebujete vědět o svých hostech. Můžete použít předem připravenou šablonu nebo si navrhnout vlastní formulář pro sledování dat příjezdu a odjezdu hostů, podrobností o ubytování a rezervací návštěvníků.
Předpokládejme, že organizujete konferenci v oboru. Registrační formulář pro dobrovolníky z komunity vám umožňuje shromažďovat informace o všech dobrovolnících a hostech, čímž zajistíte a zefektivníte proces registrace.
Mohou nahrávat své dokumenty a další přílohy. Automatizace ClickUp umožňuje obousměrnou synchronizaci s aplikacemi třetích stran, jako jsou hotelové rezervace, a správcovský tým tyto informace bezpečně ukládá pomocí šifrování.
Pokud za akci účtujete poplatek, můžete do formuláře pomocí vlastních polí přidat další podrobnosti, jako jsou přijímané platební metody a příslušné daně.
10. Šablona interního formuláře pro zaměstnání ClickUp
Zeptejte se svého personálního oddělení, co je na seznamu nejúnavnějších úkolů, a interní formuláře pro zaměstnance budou jedním z nich.
Shromažďování informací o zaměstnancích, ověřování referencí a ukládání relevantních dokumentů není snadný úkol. Provádění těchto činností v tabulkách je náchylné k chybám, časově náročné a vyžaduje mnoho zdrojů.
Šablona interního formuláře pro zaměstnance ClickUp zjednodušuje shromažďování a správu informací o nových zaměstnancích a zároveň zajišťuje soulad s příslušnými předpisy a zákony.
Šablona obsahuje vlastní stavy pro sledování procesu náboru a vlastní zobrazení, abyste mohli hned začít. Umožňuje také přidávat pole, jako jsou značky, štítky priority a více přiřazených osob, pro správu komplexního procesu náboru.
Použijte Docs v ClickUp ke spolupráci na nápadech, přidělování úkolů kolegům, změně stavu projektů a aktualizaci pracovních postupů před vytvořením šablony interního formuláře pro zaměstnance. Software pro automatizaci dokumentů Clickup usnadňuje organizaci podstránek souvisejících s formulářem pro zaměstnance v rámci jediného komentáře.
Začněte vytvářet formuláře pro zpětnou vazbu pomocí ClickUp
ClickUp je výkonný online nástroj pro tvorbu formulářů, který předčí Microsoft Forms v oblasti podmíněné logiky, flexibility a personalizačních funkcí.
Šablony formulářů ClickUp jsou nejlepší platformou pro vytváření interaktivních průzkumů zpětné vazby, spolupráci s členy týmu na konkrétních částech a získávání cenných poznatků z analýz v reálném čase.
Integrace ClickUp s dalšími nástroji a aplikacemi vám navíc pomůže tyto informace využít ke zlepšení vašeho podnikání.
Zaregistrujte se na ClickUp, vytvořte svou první šablonu průzkumu a začněte zdarma.