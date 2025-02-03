10 nejlepších alternativ a konkurentů aplikace Timely v roce 2025

Profesionální a osobní úspěch závisí do značné míry na time managementu, zejména v korporátním světě. Techniky a dovednosti time managementu jsou klíčové pro dosažení vašich cílů.
Právě zde přicházejí na scénu nástroje pro sledování času, jako je Timely.
Timely je oblíbená aplikace založená na umělé inteligenci, která pomáhá profesionálům spravovat jejich čas a přesně reportovat jejich úkoly. V závislosti na konkrétních potřebách sledování úkolů, plánování zaměstnanců a řízení týmu však nemusí vyhovovat všem.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat 10 předními alternativami k Timely a prozkoumáme jejich klíčové funkce, omezení, náklady a uživatelské recenze, abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí.
Co byste měli hledat v alternativách k Timely?
Při hledání alternativ k Timely je důležité mít na paměti své konkrétní potřeby a požadavky. Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit:
- Snadné použití: Hledejte programy s minimální náročností na zaučení a uživatelsky přívětivým rozhraním. Klávesové zkratky a přizpůsobitelné ovládací panely mohou zlepšit použitelnost a zrychlit váš pracovní postup.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že náhrada za Timely, kterou vyberete, funguje s zařízeními a softwarem, které aktuálně používáte. Měla by se hladce integrovat do vašich operačních systémů a nástrojů pro správu projektů.
- Funkce: Hledejte funkce, jako je sledování času stráveného na projektech, správa úkolů, plánování a nástroje pro spolupráci v týmu, spolu s funkcemi pro správu času. Abyste mohli proměnit svůj hektický rozvrh v dobře organizované dny, měla by dobrá alternativa k Timely obsahovat funkce, jako je nástroj pro správu času.
- Možnosti integrace: Vyberte si nástroj, který se snadno integruje s jinými nástroji a platformami, které pravidelně používáte, jako jsou Slack, Google Workspace, Microsoft Office atd.
10 nejlepších alternativ k aplikaci Timely, které můžete používat v roce 2024
Pojďme se nyní podívat na 10 nejlepších konkurentů aplikace Timely, kteří vám v roce 2024 pomohou zvýšit produktivitu:
1. ClickUp
ClickUp je aplikace typu „vše v jednom“, která byla vytvořena tak, aby splňovala všechny požadavky na produktivitu, a nabízí funkce, které konkurují systému sledování času a schopnostem aplikace Timely.
Funkce ClickUp Project Time Tracking vám umožní začít během několika sekund. Podporuje stolní počítače, mobilní zařízení a webové prohlížeče, takže můžete sledovat čas a mít přehled o všech svých úkolech i na cestách. Použijte přizpůsobitelné šablony pro časové blokování, abyste mohli rychle začít s plánováním a maximalizovat efektivitu.
Tyto šablony nabízejí různé délky časových bloků (15 minut, 30 minut atd.) a různé formáty, například denní, týdenní a měsíční. To vám umožní vyzkoušet různé přístupy k zadávání času a najít ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a závazkům.
Pomocí ClickUp Brain můžete automaticky plánovat a spravovat nové projekty, automatizovat úkoly, časové osy, tabulky, časové záznamy, plány a další. S ClickUp se můžete soustředit na důležité úkoly projektu a neustále dosahovat pokroku.
Pro přesné rozpočtování projektů a vedení účetnictví použijte ClickUp pro správu času a vytvořte si seznam fakturovatelných úkolů. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné časové reporty a ClickUp Timesheets, ClickUp usnadňuje sledování hodin, přidělování zdrojů a získávání informací o časových harmonogramech projektů.
Když jste na cestách, můžete snadno sledovat čas pomocí aplikace pro mobilní časomíru.
ClickUp je jednou z nejlepších alternativ k Timely a poskytuje komplexní řešení pro správu a sledování času.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte nástroje pro správu času ClickUp k organizaci svých kalendářových schůzek, pracovních úkolů a automatických připomínek.
- Přizpůsobte si používání ClickUp několika kliknutími pomocí různých šablon.
- Sledujte fakturovatelné hodiny, zjednodušte a umožněte sledování výdajů pomocí softwaru pro fakturaci času ClickUp.
- Spravujte úkoly a vytvářejte připomenutí na cestách pomocí aplikace ClickUp pro iOS a Android.
- Ušetřete čas pomocí ClickUp Brain, nástroje pro správu projektů založeného na umělé inteligenci. Použijte jej k automatickému psaní aktualizací, shrnování komentářů a generování podúkolů na základě popisů úkolů.
Omezení ClickUp
- Vypracování nejlepší konfigurace pro váš tým může nějakou dobu trvat.
- Zvládnutí nastavitelných zobrazení může chvíli trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Clockify
Clockify je bezplatný nástroj pro sledování času, který je oblíbený jak mezi jednotlivci, tak mezi týmy. Díky svému jednoduchému rozvržení je oblíbenou volbou pro efektivní správu času.
Můžete snadno sledovat čas strávený prací, organizovat projekty pro vzdálené týmy a shromažďovat informace o produktivitě a alokaci zdrojů. Díky ručnímu zadávání, časovačům a rozšířením prohlížeče nabízí aplikace flexibilní možnosti sledování času a snadné použití.
Nejlepší funkce Clockify
- Pomocí automatického sledování můžete monitorovat čas, který trávíte v aplikacích a na webových stránkách.
- Získejte vizuální přehled o svých dnech díky zobrazení kalendáře, abyste mohli lépe spravovat svůj čas.
- Organizujte si čas podle projektů a jednotlivých úkolů
- Snadné nastavení a integrace jiných platforem
Omezení aplikace Clockify
- Někdy může být obtížné najít rychlé odpovědi na otázky týkající se produktů.
- Nabídka úkolů není prohledávatelná.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: Správa – 4,99 $/měsíc
- Standard: Evidence pracovní doby a fakturace – 6,99 $/měsíc
- Výhody: 9,99 $/měsíc
- Enterprise: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
3. Everhour
Everhour, nástroj pro správu projektů a sledování času, si klade za cíl zvýšit efektivitu a zefektivnit procesy. Jeho schopnost integrovat se s oblíbenými systémy pro správu projektů, jako jsou Basecamp, Trello a Asana, z něj činí užitečný nástroj.
Díky svým jednoduchým funkcím pro správu času – centru pro správu úkolů, podrobným analýzám a automatickému sledování a detekci aktivit – nabízí Everhour přesné měření času pro všechny projekty.
Nejlepší funkce Everhour
- Pomocí Zapieru můžete snadno přesouvat data mezi Everhour a více než 1000 aplikacemi.
- Zjistěte, kdo pracuje v reálném čase, aniž byste rušili ostatní členy týmu.
- Hladká integrace s oblíbenými platformami pro správu projektů, jako je Asana.
Omezení Everhour
- Čas je zaokrouhlen a není přesně uložen
- Používání aplikace vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny Everhour
- Zdarma (pro až 5 uživatelů)
- Tým: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 160 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 uživatelských recenzí)
4. Time Doctor
Time Doctor je platforma pro analýzu pracovní síly, která poskytuje cenné informace ze všech úrovní vaší společnosti prostřednictvím podrobných zpráv a přehledů. Pro týmy placené hodinově nabízí tento software pro sledování času funkce, které zefektivňují výplaty a fakturaci.
Měří dobu trvání úkolů a využití internetu a aplikací. Tento nástroj usnadňuje identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a nedostatků v kapacitách a získání praktických poznatků pro zvýšení produktivity práce.
Nejlepší funkce aplikace Time Doctor
- Analyzujte zprávy o připojení k internetu a řešte problémy s hardwarem a připojením.
- Sledujte odpracované hodiny, i když jste offline
- Využijte sledování GPS a připomenutí mimo trasu k řízení zaměstnanců mimo pracoviště.
- Vyvažte pohodu zaměstnanců s produktivitou a zvyšte ziskovost
Omezení aplikace Time Doctor
- Integrace mohou být omezené z hlediska funkčnosti.
- Omezená mobilní funkčnost
Ceny Time Doctor
- Základní: 7 $/měsíc
- Standard: 10 $/měsíc
- Premium: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 370 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 uživatelských recenzí)
5. ClickTime
ClickTime je robustní software pro sledování času a řešení pro správu výdajů pro firmy všech velikostí. Využívá reportování a analytiku k pochopení využití rozpočtu projektu a produktivity zaměstnanců. Informace o projektu, které tento nástroj poskytuje, mohou nabídnout vhled do výsledků projektu.
Nejlepší funkce ClickTime
- Přizpůsobte si pracovní výkazy podle potřeb vaší firmy a sledujte proměnné.
- Pomocí nástroje pro analýzu projektů můžete předvídat ziskovost projektů.
- Vizualizujte a naplánujte kapacitu svého týmu, abyste zajistili vyvážené pracovní zatížení.
Omezení ClickTime
- Rozložení programu může být obtížné pochopit.
- Uživatelé nemohou upravit denní cíl pro minimální počet hodin.
Ceny ClickTime
- Starter: 15 $/měsíc
- Tým: 19 $/měsíc
- Premier: 31 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickTime
- G2: 4,6/5 (790+ uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 uživatelských recenzí)
6. Toggl
Uživatelé aplikace Toggl mohou snadno sledovat čas strávený na projektech, úkolech a klientech, znát fakturovatelné hodiny a zvyšovat produktivitu. Kromě sledování času nabízí tento nástroj také možnosti sledování projektů a pracovní zátěže týmu. Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, fakturovatelné hodiny, vytvářejte výkazy pracovní doby a rozdělte odpovědnosti za zdroje, abyste předešli vyhoření.
Nejlepší funkce aplikace Toggl
- Vytvářejte přehledné a komplexní zprávy se všemi potřebnými podrobnostmi pro snadné vytváření faktur.
- Organizujte projektové aktivity, sledujte projektové hodiny a porovnávejte předpokládaný a skutečný čas a výdaje.
- Sledujte čas v webových, mobilních a desktopových aplikacích
Omezení aplikace Toggl
- Přidávání úkolů během běhu časovače může být nepohodlné.
- Úprava informací o pracovním prostoru může být někdy problematická.
Ceny Toggl
- Zdarma (pro až 5 uživatelů)
- Starter: 10 $/měsíc
- Premium: 20 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Toggl
- G2: 4,6/5 (více než 1500 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 uživatelských recenzí)
7. BigTime
BigTime je program pro sledování času a fakturaci určený pro účetní a společnosti poskytující profesionální služby. Umožňuje uživatelům efektivně spravovat projekty, sledovat čas a zjednodušit fakturační postupy.
BigTime vám umožňuje sledovat průběh projektu a ziskovost díky konfigurovatelným funkcím pro sledování času, dashboardům a funkcím pro vytváření reportů. S BigTime můžete poskytnout informace, které projektoví manažeři potřebují, aby mohli pokračovat podle plánu.
Nejlepší funkce BigTime
- Automatické vyplňování opakujících se informací pro urychlení vytváření záznamů
- Sledujte a spravujte rozpočty projektů pomocí sledování v reálném čase
- Získejte praktické informace o okamžitých chybách ve fakturaci
Velká omezení
- Naučit se používat analytické nástroje může být zpočátku složité.
- Uživatelé nemohou zrušit fakturu.
Ceny BigTime
- Základní funkce: 20 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 35 $/měsíc na uživatele
- Premier: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze BigTime
- G2: 4,5/5 (více než 1300 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 uživatelských recenzí)
8. Paymo
Paymo je software pro řízení projektů a automatické sledování času pro malé a střední podniky a freelancery. Pomáhá vám dělat vše na jednom místě, ať už se jedná o správu projektů, sledování času nebo fakturaci klientům.
Paymo vám nabízí různé automatizované metody sledování času, které zajišťují přesné zaznamenávání dat na všech zařízeních.
Nejlepší funkce Paymo
- Sledujte čas hromadně pro více projektů týdně
- Proměňte své pracovní výkazy na faktury pro zpracování plateb podle odpracovaných hodin.
- Vizualizujte pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných Kanban tabulek
Omezení Paymo
- Ceny mohou být pro menší podniky příliš vysoké.
- Mobilní verze mají ve srovnání s desktopovou verzí omezenou funkčnost.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 9,9 $/měsíc na uživatele
- Malá kancelář: 15,9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 550 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 650 uživatelských recenzí)
9. Beebole
Beebole pomáhá malým firmám zvýšit produktivitu díky efektivnějšímu sledování času a zdrojů. Využívá časovače, ruční zadávání a mobilní aplikace, aby zajistil sběr správných dat napříč všemi zařízeními a lokalitami. Díky nástrojům pro reporting a analytiku se také můžete dozvědět více o využití zdrojů, ziskovosti projektů a časových záznamech vašeho týmu.
Nejlepší funkce Beebole
- Sledujte konkrétní aspekty svých projektů, jako jsou klienti, zakázky, faktury nebo vše najednou.
- Pomocí funkcí sledování PTO můžete snadno žádat o volno, schvalovat ho a spravovat.
- Používejte 256bitové šifrování k zajištění bezpečnosti údajů v časových rozvrzích.
- Používejte Beebole v několika jazycích, abyste vyhověli různorodým týmům.
Omezení Beebole
- Používání funkce pro správu rozpočtu vyžaduje delší dobu na osvojení.
- Existuje omezené množství nástrojů pro přizpůsobení výsledků vyhledávání a vytváření přesných zpráv.
Ceny Beebole
- 6,99 €/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Beebole
- G2: 4,5/5 (více než 60 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 uživatelských recenzí)
10. TrackingTime
TrackingTime je jednoduchý, ale výkonný nástroj pro firmy a freelancery k řízení jejich času. Díky svým funkcím a uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné zvládat projekty a měřit produktivitu. TrackingTime nabízí řadu způsobů, jak sledovat čas a synchronizovat pokrok s vašimi každodenními nástroji. Nástroje pro reporting a analytiku umožňují uživatelům činit chytrá rozhodnutí a zlepšovat jejich pracovní postupy.
Nejlepší funkce aplikace TrackingTime
- Synchronizujte ji se svými každodenními nástroji, aby vyhovovala vašim pracovním rutinám.
- Využijte pokročilé možnosti, jako je blokování času, abyste lépe vyhověli potřebám svého týmu.
- Sledujte téměř cokoli pomocí časovače přístupného z prohlížeče.
Omezení aplikace TrackingTime
- Uživatelé se někdy mohou setkat s problémy s navigací.
- Integrace s jinými nástroji pro správu může být plynulejší
Ceny aplikace TrackingTime
- Zdarma
- Freelancer: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace TrackingTime:
- G2: 4,5/5 (více než 80 uživatelských recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ uživatelských recenzí)
Najděte perfektní alternativu pro vaše potřeby
Klíčovou věcí, kterou je třeba vědět o Timely, nebo obecně o aplikacích pro sledování času, je to, že nikdy nesledujete pouze čas. Pokud jste firma, sledujete a spravujete své úkoly, projekty, týmy, klienty, faktury, produktivitu a možná i další věci. No, asi chápete, o co jde!
Právě proto potřebujete komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která zvládne všechny aspekty vašeho podnikání. ClickUp vám s tím vším pomůže a ještě mnohem víc.
Zaregistrujte se a získejte účet ClickUp, abyste mohli lépe využívat svůj čas.