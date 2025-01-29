10 nejlepších aplikací pro sledování času v roce 2025

Schopnost spravovat svůj čas a výsledky práce by byla skvělá.
Ale víte, co by bylo ještě lepší? Mít aplikaci, která to za vás spravuje od začátku do konce!
A ne, nemluvíme o žádných smyšlených nástrojích, které by se jako mávnutím kouzelného proutku objevily v roce 2065.
Máme na mysli aplikace pro evidenci pracovní doby—10 z nich si představíme v tomto komplexním průvodci.
Jste připraveni spravovat čas jako odborník?
Co byste měli hledat v aplikacích pro evidenci pracovní doby?
Aplikace pro evidenci pracovní doby fungují jako nástroj pro sledování času a poskytují digitální řešení pro potřeby řízení času ve vaší firmě. Na výběr máte z mnoha aplikací pro evidenci pracovní doby.
Než se však pustíte do zkoumání různých aplikací, podívejme se na parametry sledování času, které musíte zohlednit při výběru aplikace pro evidenci pracovní doby, která vám bude vyhovovat:
- Proč: Je velmi důležité definovat, čeho chcete pomocí aplikace pro evidenci pracovní doby dosáhnout. Chcete snížit náklady na zaznamenávání a výpočet odpracovaných hodin? Zjistit, kolik času zaměstnanci tráví plněním úkolů, nebo digitalizovat procesy v oblasti lidských zdrojů? Určete pracovní dobu svého týmu, abyste mohli využít aplikace pro evidenci pracovní doby
- Otázka: Zachycuje aplikace pro evidenci pracovní doby všechny employee hodiny?
- Dvojí funkce: Aplikace pro evidenci pracovní doby musí sledovat jak docházku, tak čas – a ne to, jak ručně používáte tabulky nebo online časové karty.
- Výhody: Aplikace pro evidenci pracovní doby by měla v konečném důsledku chránit: váš čas, který byste jinak strávili vedením záznamů vaše výdaje v podobě provozních nákladů
- Hostovaná nebo online?: Zvažte, zda potřebujete hostovanou nebo online aplikaci pro evidenci pracovní doby. Druhá možnost je chytřejší volbou, protože nemusíte provádět aktualizace ani utrácet tisíce dolarů za náklady na nastavení.
10 nejlepších aplikací pro evidenci pracovní doby, které můžete používat v roce 2024
S tolika možnostmi je těžké vybrat nejlepší aplikaci pro evidenci pracovní doby; zde přichází na řadu náš výzkum.
Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších aplikací pro evidenci pracovní doby, které můžete použít ke sledování svých pracovních hodin a hladké správě rozvrhů.
1. ClickUp
Mezi mnoha funkcemi, které ClickUp nabízí, je to především nástroj pro zvýšení produktivity.
ClickUp má výkonnou funkci sledování času projektu, která vám pomůže sledovat váš čas z jakéhokoli zařízení. A pokud používáte Chrome, platforma nabízí praktický plug-in – rozšíření ClickUp pro Chrome – pro sledování času.
Ať už chcete včas fakturovat zákazníkům, přidávat podrobné poznámky ke sledování času nebo vytvářet štítky pro sledování délky projektu, funkce sledování času projektu ClickUp splní všechna vaše očekávání.
Využijte šablonu pro správu času od ClickUp k intuitivní optimalizaci svého rozvrhu a maximalizaci produktivity.
Stručný přehled výhod časoměrů ClickUp:
- Díky šablonám časových rozvrhů je aplikace velmi snadno použitelná i pro začínající uživatele.
- Poskytuje robustní funkce pro vytváření reportů a hladce se integruje do vaší technologické infrastruktury.
- Nabízí vynikající zobrazení pracovní zátěže, které poskytuje přehled o interním řízení zdrojů z ptačí perspektivy.
Zopakujeme, že ClickUp je vynikající nástroj pro řízení projektů a jeho integrované funkce pro správu času jsou stejně zdatné a bezproblémově spolupracují.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Sledujte čas z tabletů a mobilních aplikací pro evidenci pracovní doby pouhým stisknutím tlačítka „Instalovat“.
- Zobrazte kapacitu týmu na týdenní nebo měsíční bázi pomocí zobrazení pracovní zátěže
- Sledujte fakturovatelné hodiny a vyzkoušejte další typy automatizovaných možností správy pracovních postupů
- Využijte možnosti reportingu k získání přehledu o tom, jak zaměstnanci tráví svůj čas (a jak to zlepšit)
- Označujte, kategorizujte a vytvářejte poznámky k časovým záznamům
Omezení ClickUp:
- V současné době jsou možnosti této mobilní aplikace pro evidenci pracovní doby poněkud omezené, ale v příštích měsících se dočkáme dalších vylepšení.
- Jelikož se jedná o nástroj pro zvýšení produktivity, může být nutné se s ním nejprve seznámit, zejména pokud potřebujete pouze jednoduchý nástroj pro sledování času.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Clockify
Clockify je aplikace pro sledování času a pracovní doby se zajímavými šablonami časových záznamů – použijte ji ke sledování pracovní doby pro více projektů pro libovolný počet uživatelů.
Přestože se jedná o bezplatnou aplikaci pro evidenci pracovní doby, Clockify používají špičkové značky jako Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO a další.
Stejně jako ostatní aplikace pro evidenci pracovní doby v tomto seznamu, i Clockify vám umožňuje sledovat docházku, produktivitu a fakturovatelné hodiny.
Nejlepší funkce aplikace Clockify:
- Časovač: Sledujte pracovní dobu v reálném čase
- Timesheet: Zaznamenávejte týdenní aktivity v rámci různých projektů a úkolů
- Kalendář: Připojte se k Google Kalendáři nebo Outlooku a zobrazte dny v časových blocích po 5, 15, 30 nebo 60 minutách.
- Automatické sledování: Sledujte, jak trávíte čas na webových stránkách a v aplikacích, a zobrazte si kompletní přehled toho, co používáte a kdy.
- Kiosk: Přihlaste se ze sdíleného zařízení pomocí PIN kódu
Omezení aplikace Clockify:
- Bezplatná verze aplikace Clockify je základní a obsahuje řadu omezení klíčových funkcí; pokročilé funkce jsou dostupné pouze v předplacené verzi.
- Někteří uživatelé uvádějí, že program je pomalý a někdy nemusí reagovat.
- Zrušení je možné pouze online a uživatel musí poslat e-mail – podle některých uživatelů je to zdlouhavý a nepříjemný způsob správy úkolů.
Ceny Clockify:
- Základní (správa): 3,99 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Standard (Timesheet and Billing): 5,49 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Pro (Profit and Productivity): 7,99 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise (kontrola a bezpečnost): 11,99 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Clockify:
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)
3. Timesheet
Timesheet je určen pro uživatele, kteří jsou neustále v pohybu – ať už uvíznete v dopravní zácpě nebo často cestujete, Timesheet vám umožní sledovat vaše pracovní hodiny, aniž byste museli aplikaci otevírat.
Další výhodou, která by vás mohla zajímat, je to, že k zadávání času nepotřebujete samostatnou aplikaci. Navíc uživatelé nepotřebují žádné další školení, aby mohli začít.
Zprávy o odpracované době se také snáze vytahují a odesílají personálnímu oddělení. Timesheet je dobrá aplikace pro evidenci pracovní doby na trhu, která slouží ke sledování dovolené a týdenních hodin zaměstnanců.
Nejlepší funkce aplikace Timesheet:
- Technologie WLAN a geofencing: Technologie WLAN a geofencing této aplikace pro evidenci pracovní doby vám umožňuje snadno sledovat pracovní dobu. Nastavte si typ automatizace a nechte aplikaci převzít kontrolu.
- Aplikace Timesheet automaticky sleduje vaše odpracované hodiny, když vstoupíte na určité místo nebo použijete předem přiřazený přístupový bod a zastavíte se.
Omezení časových rozvrhů:
- Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace má nedostatky, pokud jde o sledování času v reálném čase, zejména u zaměstnanců, kteří se chtějí přihlásit do práce.
- Pokud má zákazník rozsáhlé a pokročilé požadavky na sledování času, tato aplikace nemusí být vhodná.
Ceny za časové rozvrhy:
- Základní: Navždy zdarma
- Plus: 5 $/měsíc
- Pro: 10 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze aplikací pro evidenci pracovní doby:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Sling
Všichni jsme používali aplikace pro úkoly, abychom si odškrtávali položky z našeho seznamu. Ale co úkoly související se sledováním času?
Sling je dobrá aplikace, pokud jde o aplikaci pro evidenci pracovní doby zaměstnanců. Sledujte pracovní dobu zaměstnanců a okamžitě synchronizujte jejich výkaz práce, což vede k plynulému procesu výplaty mezd.
Tato aplikace pro evidenci pracovní doby vám také umožňuje podrobně zjistit, co způsobuje nepřesné pracovní doby zaměstnanců (pokud k nim dochází). Sledujte časové úseky, jako jsou přesčasy a dovolené, a kontrolujte geolokaci nebo směny svých zaměstnanců.
Nejlepší funkce aplikace Sling:
- Sledování času je nyní snazší, protože můžete svůj smartphone proměnit v aplikaci pro měření času.
- Nabízí volitelný kiosek pro sledování pracovní doby zaměstnanců
- Automaticky synchronizujte pracovní výkazy zaměstnanců s výplatními listinami a zároveň poskytujte možnost exportu
Omezení aplikace Sling:
- Někteří uživatelé hlásí, že aplikace zamrzá a neustále se načítá; aby mohli pokračovat v práci, musí aplikaci restartovat, což může být nepříjemné.
- Ostatní uživatelé také hlásí, že dostávají více oznámení a upozornění na chaty, kterých se přímo neúčastní.
Ceny Sling:
- Zdarma (neomezený počet zaměstnanců, manažerů a lokalit)
- Premium: 1,70 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 3,40 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Sling:
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
5. Replicon
Replicon je jednotný software pro sledování času pro projekty, mzdy, fakturaci a dodržování předpisů.
Díky přesným výkazům pracovní doby aplikace údajně zvyšuje produktivitu o 10–15 % a zlepšuje ziskovost projektů o 10 %.
Nejlepší funkce Replicon:
- ZeroTime: Nedávno spuštěná funkce sledování času založená na umělé inteligenci, která automaticky zaznamenává pracovní a časové údaje vašich zaměstnanců ve všech více než 100 digitálních aplikacích, které používají, jako jsou Asana, Slack, Jira, Zoom a další.
- Chatbot založený na umělé inteligenci pomáhá sledovat čas formou konverzace a poskytuje přístup k aktualizacím v reálném čase ohledně předkládání výkazů pracovní doby.
- Sledování v reálném čase nabízí přehled o poloze zaměstnanců, abyste mohli řídit vzdálené (a terénní) týmy z domova.
Omezení aplikace Replicon:
- Někteří uživatelé uvádějí, že reportování aplikace by mohlo být lepší
- Absence časomíry v časovém rozvrhu je pro mnoho uživatelů omezením.
Ceny Replicon:
- Project Time Tracking Suite: Cena od 12 $/měsíc
- Sada produktů pro evidenci docházky: Ceny začínají na 6 USD/měsíc
- Professional Services Automation Suite: Ceny začínají na 29 USD/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Replicon:
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
6. Harvest
Nástroje agentur pro sledování času jsou často chváleny za zlepšení produktivity (a právem).
A Harvest je jeden z takových softwarů pro sledování času, který posílá nenápadné připomínky, abyste sledovali svůj denní čas.
Aplikace je intuitivní a snadno použitelná, takže ji váš tým bude využívat ke sledování projektů a odpracovaných hodin.
Nejlepší funkce aplikace Harvest:
- Aplikace pro různé stolní počítače (Mac a PC), mobilní telefony (iOS a Android) a webové prohlížeče
- Více než 50 integrací s oblíbenými aplikacemi a nástroji
Omezení aplikace Harvest:
- Pro některé uživatele není reporting dostatečně robustní
- Hledání projektů v aplikaci je podle aktivních uživatelů jednou z největších slabin aplikace Harvest.
Ceny Harvest:
- Harvest: 0 $, navždy zdarma
- Harvest Pro: 10,80 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Harvest:
- G2: 4,3/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (570+ recenzí)
7. Inch
Největší obavou zaměstnavatelů je zajistit, aby zaměstnanci byli na správném místě při příchodu a odchodu. Aplikace Inch time clock se o tento problém postará s přesností.
Ať už chcete exportovat pracovní výkazy pro snadné zpracování mezd nebo fakturaci klientům, sledovat pracovní dobu zaměstnanců nebo jakoukoli aplikaci či zařízení, Inch řeší všechny vaše potřeby a případy konečného použití.
Nejlepší funkce:
- Funkce geofencing zajišťuje, že zaměstnanci přesně zaznamenávají příchody a odchody
- Možnost sledovat správu úkolů a parametry související s časem, jako je odpracovaná doba zaměstnanců, souřadnice polohy, čas strávený na úkolu atd.
- Sestavujte interaktivní zprávy o sledování času
- Aplikace Inch může spustit varování, pokud se zaměstnanec pokusí zaznamenat příchod před dosažením cíle nebo pokud zaměstnanec nechá své zařízení na pracovišti bez zaznamenání odchodu.
Omezení palce:
- Inch je především aplikace pro správu úkolů, která nabízí funkce pro sledování času – funkce sledování nejsou tak pokročilé jako u jiných specializovaných aplikací pro měření času.
Cena v centimetrech:
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze:
- Není k dispozici
8. Justworks Time Tracking (dříve Justworks Hours)
Když přidáte Justworks Time Tracking k Justworks PEO nebo Payroll, výsledkem bude lepší správa času v celém týmu.
Tato aplikace nabízí funkce, které šetří čas, jako je synchronizace mezd, pravidla pro přesčasy a přestávky, funkce geofencingu, připomenutí a upozornění atd.
Nejlepší funkce aplikace Justworks Time Tracking:
- Ověřujte místa příchodu a odchodu pomocí funkcí geofencingu
- Zaměstnanci na místě i na dálku mohou sledovat čas pomocí svých mobilních aplikací pro evidenci pracovní doby, Slacku atd.
- Užitečné funkce pro měření času, jako je sledování přesčasů, automatické připomínky přestávek na jídlo a odpočinek a další
Omezení aplikace Justworks Time Tracking:
- Aplikace je pro živnostníky a menší firmy extrémně drahá.
Ceny za sledování času Justworks:
- Základní verze: 59 $/měsíc/zaměstnanec (49 $/měsíc pro 50. a další zaměstnance)
- Plus: 99 $/měsíc/zaměstnanec (89 $/měsíc pro 50. a dalšího zaměstnance)
Hodnocení a recenze aplikace Justworks Time Tracking:
- Není k dispozici
9. ClockInEasy
ClockinEasy laser se zaměřuje na reporting a sledování času.
Jako agentura nemůžete ocenit správu rozpočtů projektů, ale ClockinEasy činí tento úkol do značné míry nákladově efektivním a snadným.
Ať už jde o předpovídání mzdových nákladů nebo sledování docházky na pracovišti v reálném čase, tato aplikace nabízí cloudové, přesné a podrobné časové rozvrhy na jedno kliknutí.
Nejlepší funkce aplikace ClockInEasy:
- Funkce rozpoznávání obličeje pro správu digitálních výkazů pracovní doby zaměstnanců, která zabrání krádežím pracovní doby nebo podvodům s docházkou
- Funkce nákladů na projekt nebo zakázku vám pomáhá sledovat náklady na zakázku pomocí podrobných záznamů o odpracované době zaměstnanců, včetně přesného času a GPS polohy.
- Dashboard s živou mapou s GPS lokalizací umožňuje bezpečné sledování pracovní doby zaměstnanců
Omezení aplikace ClockInEasy:
- Aplikace vyžaduje mírné zaučení.
- Někdy dojde k selhání aplikace při pokusu o zaznamenání příchodu a odchodu.
Ceny ClockInEasy:
- Navždy zdarma: 0 $ (pouze pro jednotlivé uživatele)
- Profesionální: 4,00 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace ClockInEasy:
- G2: 3,6/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
10. Connecteam
Aplikace Connecteam pro evidenci pracovní doby vám pomůže optimalizovat čas na všech úrovních
Můžete požádat zaměstnance, aby se přihlašovali a odhlašovali pomocí mobilních aplikací pro evidenci pracovní doby nebo aplikace na pracovišti. Aplikace nabízí volitelné funkce digitálního geofence.
Tým se může snadno přihlásit synchronizací svých rozvrhů při zahájení směny nebo práce. Díky snadno použitelnému rozhraní aplikace je správa žádostí o dovolenou, absencí a přesčasů hračkou.
Nejlepší funkce Connecteam:
- Oznámení o pozdním příchodu/chybějícím docházce pro sledování času a docházky
- Okamžitý chat o pracovních záležitostech přímo v aplikaci
- Možnost nastavit pravidla pro přestávky a přesčasy
- Okamžitá upozornění na nesrovnalosti, jako jsou překročené limity přesčasů a dvojité rezervace
- Automaticky zaznamenává přestávky, odpracované hodiny, přesčasy a volno do výkazů práce, aby byly připraveny pro výplatu mezd.
Omezení aplikace Connecteam:
- Někteří uživatelé požadují více integračních funkcí s otevřenou funkcí API, která v současné době chybí.
- Uživatelé také nemají rádi skutečnost, že aplikace vyžaduje mnoho aktualizací, zejména pokud chcete využívat nové funkce, které aplikace zavádí.
Ceny Connecteam:
- Operations Expert: 99 $/měsíc (pro prvních 30 uživatelů); 3 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Operations Advanced: 49 $/měsíc (pro prvních 30 uživatelů); 1,5 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Operations Basic: 29 $/měsíc (pro prvních 30 uživatelů); 0,5 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Plán pro malé podniky: 0 $ (až 10 uživatelů)
Hodnocení a recenze Connecteam:
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
ClickUp: Váš spolehlivý pomocník pro sledování času
Pokud vaši zaměstnanci vůbec nepoužívají aplikaci pro sledování času nebo, hůře, ztrácejí drahocenný čas tím, že se snaží přijít na to, jak aplikaci používat, možná je na čase něco změnit.
Pomozte jim pracovat rychleji a dosahovat výsledků s ClickUp.
Vaši zaměstnanci si tuto digitální řešení zamilují a budou ji aktivně používat k zaznamenávání začátku a konce směn a správě svých rozvrhů.
Nevěřte nám jen na slovo! Zaregistrujte se zdarma a zjistěte, proč ClickUp nabízí to nejlepší z obou světů – jako jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů, který je vylepšen robustními funkcemi pro správu času.
Jste připraveni stanovit si profesní pracovní cíle pro rok 2024 s časem jako čtvrtou super silou? To jsme si mysleli.