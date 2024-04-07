Clockify vs. Toggl: Která aplikace pro sledování času je lepší?

Chcete slyšet strašidelnou historku? V minulosti organizace sledovaly čas ručně. 👻
Používali pero a papír k zapisování časových rozvrhů a sledování úkolů a projektů. To bylo chaotické, nekonzistentní a zdlouhavé!
Naštěstí je to již minulostí. Časy se změnily s příchodem nových technologií a trendů, včetně používání softwaru pro správu času, který sleduje čas strávený na úkolech a určuje vaši produktivitu. ⏱
Pokud hledáte perfektní aplikaci pro sledování času, měli byste se zaměřit na vysoce kvalitní nástroj s funkčními vlastnostmi.
Pravděpodobně jste již o Clockify a Toggl slyšeli – zdají se být podobné, ale který z nich je pro vaše podnikání lepší?
Tento průvodce vám poskytne podrobné srovnání Clockify a Toggl, které jste hledali. Navíc se dozvíte o jejich výhodách, rozdílech ve funkcích, omezeních a silné alternativě, kterou jste možná nečekali. 🤩
Co je Toggl Track?
Toggl je oblíbený digitální nástroj pro sledování času pro malé i velké týmy. Usnadňuje sledování času na více zařízeních a poskytuje manažerům přehled o produktivitě a ziskovosti.
Týmy získají jasný přehled o tom, kolik času stráví každým úkolem, což členům pomůže identifikovat slabá místa a produktivně změnit své pracovní návyky. Je snadno použitelný, nevyžaduje rozsáhlé školení a umožňuje manažerům nastavit více časovačů pro různé úkoly současně.
Toggl má mnoho užitečných funkcí pro malé týmy, ale i freelancerové mohou těžit z tohoto bezplatného nástroje pro sledování času. Toggl má přehledné uživatelské rozhraní s snadno použitelným portálem.
Tento software funguje na Windows, Mac, Linux a desktopu a integruje se s několika nástroji pro správu projektů. Toggl nabízí bezplatný balíček s neomezeným počtem projektů, klientů a značek, exportovatelnými zprávami, časovačem Pomodoro, importem CVS, detekcí nečinnosti a sledováním osobní aktivity na desktopu.
Klíčové funkce Toggl
- Sledování času : Spravujte čas pro všechny úkoly a určujte úroveň produktivity.
- Reporting: Získejte podrobné zprávy o svých projektech
- Řízení projektů: Spravujte nekonečné množství projektů a klientů
- Simulace a sledování projektů: Určete a sledujte průběh projektů.
- Správa týmu: Získejte přehled o činnostech svého týmu
- Integrace s více nástroji: Sledujte čas ve více než 100 oblíbených nástrojích pomocí rozšíření prohlížeče Toggl.
- Integrace kalendáře: Integrujte kalendář v Toggl, abyste mohli odesílat události projektu do svého časového rozvrhu.
- Sledování příjmů a nákladů: Určete pokrok analýzou příjmů a nákladů.
- E-mailová připomenutí pro týmy: Naplánujte si zasílání uložených zpráv e-mailem.
Výhody Toggl
- Nastavte odhady času pro jednotlivé úkoly
- Identifikujte oblasti, kde je možné zvýšit produktivitu
- Zjistěte, zda děláte pokroky
- Vytvářejte informované odhady pro budoucí úkoly a projekty
- Spravujte svůj pracovní čas efektivněji
- Rychlé a snadné nastavení
Nevýhody Toggl
- Může to být nákladné a můžete zaplatit spoustu peněz za funkce, které nepotřebujete.
- Možná vám nenabídne širokou škálu funkcí mimo sledování času.
Co si uživatelé myslí o správě času pomocí Toggl
|Intuitivní sledování času
|Dobré místo pro začátek
|„Používám Toggl pro osobní i profesionální sledování času a díky jeho absolutní snadnosti použití je tento produkt nepostradatelnou součástí mého každodenního pracovního postupu. Možnost snadného spuštění a zastavení časovače je plynulá a zároveň nabízí vysokou úroveň přizpůsobení a potenciální korekce. Dokonce i možnost změnit čas zahájení probíhajícího časovače je intuitivní a pro uživatele geniální.“ — Emily L., recenze G2
|„Moc se mi líbí, jak Toggl pomáhá kategorizovat váš čas podle přizpůsobených projektů a značek. Značky mohou sloužit jako „podsložky“ pro projekty, které si vyberete, a pomáhají specifikovat čas, který v rámci projektu strávíte. Přála bych si však, aby Toggl upřednostňoval integraci kalendáře pro automatizaci schůzek. Zdá se, že se jedná o funkci druhé úrovně, zatímco podle mě by měla být hnací silou.“ — Christina W. Recenze G2
Co je Clockify?
Stejně jako Toggl je i Clockify oblíbená aplikace pro sledování času. Clockify se však odlišuje svými funkcemi pro evidenci odpracované doby a fakturaci. Clockify nejčastěji používají velké organizace, které využívají funkce jako klientské portály, upozornění a oznámení, aby informovaly svůj tým o postupu projektu. Funkce plánování zaměstnanců zefektivňuje a zjednodušuje plánování směn.
Clockify nabízí řadu výhod pro společnosti s několika zaměstnanci nebo velkými týmy. Je to užitečný nástroj pro sledování zaměstnanců a jejich úkolů, přizpůsobení projektů, snadný přehled o zpracování, efektivní přidělování projektů zaměstnancům a zvýšení přehlednosti o činnostech týmu.
Clockify je z velké části navržen pro podporu podniků a v mnoha ohledech je nákladově efektivní volbou v rámci základních a standardních plánů. Podniky budou pravděpodobně potřebovat vylepšený plán, aby měly přístup k pokročilejším funkcím, ale Clockify nabízí neomezený počet uživatelů za pevný poplatek ve všech plánech.
Klíčové funkce Clockify
- Časové rozvrhy: Zaznamenávejte své týdenní aktivity
- Kiosk: Přihlaste se z jakéhokoli sdíleného zařízení
- Volno: Sledujte dovolené, nemocenské a žádosti o volno svého týmu.
- Fakturace a vystavování faktur: Připojte účtenky, výdaje a další dokumenty na základě hodinových sazeb.
- Sledování času: Spusťte a zastavte časovač nebo zadejte svou pracovní dobu ručně.
- Správa kalendáře: Rozvrhněte si čas pro nadcházející aktivity
- Dashboardy a reporty: Prohlédněte si rozpis svého pracovního času
- Cenově výhodný
- Užitečné pro firmy, které sledují svůj čas, aby mohly správně fakturovat klientům.
- Čas můžete sledovat z počítače nebo mobilní aplikace.
- Více než 80 integrací s jinými pracovními nástroji
- Méně intuitivní rozhraní
- Žádná funkce snímání obrazovky
- Týmy mohou potřebovat školení, aby se naučily všechny jeho funkce.
- Zjistěte, kolik času zaměstnanci tráví plněním úkolů.
- Zjistěte, zda zaměstnanci dosahují svých cílů
- Přidejte poznámku k libovolnému úkolu
- Získejte důkaz, že zaměstnanci pracovali na svých úkolech
- Zobrazit celkový čas pro každou denní aktivitu
- Identifikujte projekty označené jako fakturovatelné pro vystavení faktury.
- Spouštějte a zastavujte měření času podle potřeby
- Zadejte své hodiny zpětně
- Nastavte si časovač tak, aby se automaticky spustil pro událost nebo úkol ve vašem kalendáři.
- Vytvářejte úkoly, které mohou sloužit také jako podúkoly
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Určete celkový čas strávený úkoly a projekty
- Vytvářejte odhady času pro projekty
- Shrnutí: Přehled času, dne, aktivity a uživatele
- Podrobné: Podívejte se na rozpis úkolů, celkový počet odpracovaných hodin, fakturovatelné hodiny a částku. Záznamy v přehledu můžete upravovat.
- Týdenní: Získejte týdenní souhrn všech zaznamenaných časů.
- Shrnutí: Zkontrolujte celkový zaznamenaný čas strávený úkoly a filtrujte podle dat, klientů, uživatelů a projektů.
- Podrobné: Zkontrolujte zadání času týmu a exportujte záznamy.
- Týdenní: Zkontrolujte zaznamenaný čas za celý týden.
- Nástroje pro správu projektů: ClickUp, Trello, Asana
- Zákaznická podpora: Hubspot, Freshdesk
- Vývoj webových aplikací: Github, Gitlab
- Produktivita: Google Kalendář, Google Dokumenty
- Nástroje pro správu projektů: ClickUp, Trello, Podio
- Zákaznická podpora: Slack, Clio, Pipedrive
- Vývoj webových aplikací: Filtrovat podle Zapier, AzureDevOps, GitHub
- Produktivita: Todoist, Timeular, rozšíření Zapier pro Chrome
- Základní tarif (3,99 $ za uživatele): Funkce pro správu
- Standardní tarif (5,49 $ za uživatele): Zahrnuje funkce pro evidenci pracovní doby a fakturaci.
- Plán PRO (7,99 $ za uživatele): Zahrnuje funkce pro zvýšení produktivity
- Plán Enterprise (11,99 $ za uživatele): Pro pokročilé bezpečnostní funkce
- Bezplatný tarif: Zahrnuje základní funkce, podporuje maximálně 5 uživatelů, sledování času, Pomodoro timer, detekci nečinnosti a import CSV.
- Základní tarif (10 $ za uživatele a měsíc): Pro malé týmy, odhady času a upozornění k projektům, šablony projektů a fakturovatelné sazby.
- Premium (20 $ za uživatele a měsíc): Zahrnuje vše z plánu Starter plus projekty s pevným poplatkem, schvalování časových rozvrhů, připomenutí sledování času, e-maily s přehledem harmonogramu a náklady na práci týmu.
- Plán Enterprise: Pro velké a komplexní projekty, zahrnuje prémiové funkce, prioritní podporu, odborné školení a neomezený počet uživatelů.
- Automatické a manuální sledování času: Zaznamenávejte čas z jakéhokoli zařízení a propojte jej s jakýmkoli úkolem v ClickUp.
- Rozšíření pro Chrome : Přístup k nejlepším funkcím ClickUp pro správu projektů z jakéhokoli okna, včetně časovače.
- Správa času: Spouštějte a zastavujte čas z jakéhokoli zařízení a přecházejte mezi úkoly pomocí globálního časovače ClickUp.
- Štítky: Kategorizujte a filtrujte svůj čas pomocí štítků
- Fakturovatelný čas: Označte čas jako fakturovatelný, abyste určili, co by mělo být účtováno.
- Třídění: Třídění úkolů podle stráveného času za účelem identifikace úzkých míst
- Filtrování: Filtrujte čas podle data, stavu, priority, značek a dalších kritérií.
- Shrnutí: Sečtěte veškerý čas strávený na úkolech a podúkolech.
- Časové rozvrhy: Vytvářejte a přizpůsobujte časové rozvrhy, abyste získali podrobnější přehled o tom, kam váš čas směřuje.
- Reporting: Prohlížejte si podrobné reporty a analýzy svých časových záznamů.
- Timesheets pro prohlížení, sledování a kontrolu úkolů, u nichž byl zaznamenán čas, kdekoli ve vašem pracovním prostoru.
- Více než 1 000 integrací s vašimi nejčastěji používanými pracovními nástroji
- Automatizace úkolů a pracovních postupů pro eliminaci zbytečné práce
- Více než 15 jedinečných způsobů, jak vizualizovat svou práci
- ClickUp Docs, Whiteboards a funkce diagramů, které oživí vaši práci
- Přizpůsobitelné úkoly, podúkoly a vnořené kontrolní seznamy pro akční položky jakékoli velikosti
- Komentáře ve vláknech, které lze upravovat a přiřazovat během několika sekund
- Navždy zdarma: Spousta výkonných funkcí pro sledování času, neomezený počet úkolů a členů, 100 MB úložného prostoru a další
- Neomezený ($7 za člena, za měsíc): Neomezené úložiště, neomezené integrace, neomezené dashboardy, agilní reportování a další
- Business (12 $ za člena a měsíc): Google SSO, neomezený počet týmů, vlastní export, pokročilé veřejné sdílení, pokročilá automatizace a další
- Enterprise ( ceny na vyžádání u obchodního zástupce ): White labeling, podnikové API, průvodce onboardingu, specializovaný manažer pro úspěch
Výhody Clockify
- Cenově výhodný
- Užitečné pro firmy, které sledují svůj čas, aby mohly správně fakturovat klientům.
- Čas můžete sledovat z počítače nebo mobilní aplikace.
- Více než 80 integrací s jinými pracovními nástroji
Nevýhody Clockify
- Méně intuitivní rozhraní
- Žádná funkce snímání obrazovky
- Týmy mohou potřebovat školení, aby se naučily všechny jeho funkce.
Co si uživatelé myslí o správě času s Clockify
|Skvělý nástroj pro správu a optimalizaci času
|Skvělé pro malé podniky a neziskové organizace
|„Clockify mi pomáhá optimalizovat čas strávený různými úkoly a poskytuje mi důležité osobní údaje o mém pracovním i osobním životě. Právě jsme vstoupili do nového roku a bylo docela zajímavé podívat se, kolik hodin, dní atd. jsem v uplynulém roce věnoval jednotlivým činnostem.“ — Bahar U., recenze na G2
|„Clockify je skvělý pro malé podniky nebo neziskové organizace. Tento software lze používat zdarma a je vynikající pro zajištění odpovědnosti našeho pětičlenného týmu. Ačkoli tento software nepoužíváme jako naši oficiální databázi pro sledování času, slouží jako sledovatelný způsob zobrazení odpracovaných hodin.“ — Leah I., recenze G2
Clockify vs. Toggl: Podrobné srovnání
Než investujete do nového nástroje pro sledování času, měli byste porovnat funkce jednotlivých nástrojů, abyste mohli učinit nejlepší rozhodnutí pro vaši situaci.
Ačkoli Clockify i Toggl jsou aplikace pro sledování času, mají mezi sebou drobné rozdíly ve funkcích. Zde je podrobné srovnání Clockify a Toggl.
1. Automatické sledování času
Sledování času je hlavní funkcí jak v Clockify, tak v Toggl, která pomáhá vedoucím týmů a zaměstnancům určit, kolik času stráví na úkolech a projektech. Jak si ale tyto funkce sledování času vedou ve srovnání mezi sebou?
Clockify
Clockify se zaměřuje na zaznamenávání času pomocí stopek. Stopky můžete spustit a zastavit během práce nebo zadat čas ručně později. S časovačem Clockify můžete také:
- Zjistěte, kolik času zaměstnanci tráví plněním úkolů.
- Zjistěte, zda zaměstnanci dosahují svých cílů
- Přidat poznámku k libovolnému úkolu
- Získejte důkaz, že zaměstnanci pracovali na svých úkolech
- Zobrazit celkový čas pro každou denní aktivitu
- Identifikujte projekty označené jako fakturovatelné pro vystavení faktury.
Toggl
Nejlepší na Toggl je, že umožňuje sledovat čas ručně nebo automaticky. Můžete:
- Spouštějte a zastavujte měření času podle potřeby
- Zadejte své hodiny zpětně
- Nastavte si časovač tak, aby se automaticky spustil pro událost nebo úkol ve vašem kalendáři.
Toggl používáte online v prohlížeči a můžete si nainstalovat mobilní aplikaci a pohodlně sledovat čas. To znamená, že tracker máte vždy po ruce. Navíc vám Toggl připomene, když zapomenete spustit časovač.
2. Řízení projektů
Řízení projektů vyžaduje pečlivou analýzu, plánování, implementaci a sledování, aby bylo zajištěno, že projekt bude probíhat včas a v rámci rozpočtu. Proto jsou nástroje pro řízení projektů s integrovanými funkcemi sledování času a nákladů tak cenné!
Jak si Clockify a Toggl vedou v této oblasti? Ukážeme vám to.
Clockify
Clockify vám umožňuje sledovat průběh projektu a relevantní metriky. Můžete také přiřazovat projekty členům týmu, rozdělit čas na fakturovatelný a nefakturovatelný, zobrazit sledovaný čas vs. odhadovaný čas a nastavit vlastní sazby pro projekty. To vše je velmi užitečné pro týmy, které pravidelně pracují s klienty nebo na časově náročných projektech!
Toggl
Díky funkci správy projektů Toggl můžete všechny své projekty zobrazit na ovládacím panelu. Toggl vám umožňuje předpovídat rozpočty a časové harmonogramy a sledovat průběh projektu. Můžete snadno identifikovat oblasti, které je třeba včas vylepšit, a vytvořit pracovní plán, aby se podobné problémy v budoucnu neopakovaly. Můžete také:
- Vytvářejte úkoly, které mohou sloužit také jako podúkoly
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Určete celkový čas strávený úkoly a projekty
- Vytvořte odhady času pro projekty
3. Reportování a analytika
Data pomáhají firmám činit efektivní a přesná rozhodnutí ve všech odděleních.
Použití správného nástroje vám v konečném důsledku pomůže správně analyzovat data a generovat přesné zprávy o jakémkoli úkolu nebo projektu v reálném čase.
Jak to vypadá v Clockify a Toggl?
Clockify
Clockify nabízí tři typy reportů, ve kterých si můžete prohlédnout podrobnosti o projektech a úkolech, které generovaly příjmy.
- Shrnutí: Přehled času, dne, aktivity a uživatele
- Podrobné: Podívejte se na rozpis úkolů, celkový počet odpracovaných hodin, fakturovatelné hodiny a částku. Záznamy v přehledu můžete upravovat.
- Týdenní: Získejte týdenní souhrn všech zaznamenaných časů.
Rozdělte podrobnou zprávu dále podle dne, činnosti a uživatele. Zprávy lze sdílet s klienty prostřednictvím formátů CSV, Excel nebo PDF.
Toggl
Stejně jako Clockify, i reporty v Toggl poskytují praktické informace o vašich projektech a úkolech třemi způsoby.
- Shrnutí: Zkontrolujte celkový zaznamenaný čas strávený úkoly a filtrujte podle dat, klientů, uživatelů a projektů.
- Podrobné: Zkontrolujte záznamy času týmu a exportujte je.
- Týdenní: Zkontrolujte zaznamenaný čas za celý týden.
S prémiovým tarifem si můžete naplánovat zasílání nejdůležitějších zpráv na svůj e-mail a zůstat v obraze ohledně projektů, aniž byste se museli přihlašovat.
4. Správa týmu
Jak Toggl, tak Clockify jsou navrženy pro použití týmy různé velikosti, ale jak dobře každý z těchto softwarů tyto týmy řídí?
Clockify
Clockify vám umožňuje sledovat a zlepšovat časové řízení týmu tím, že sleduje pracovní dobu a ukazuje, kdo pracuje na jakých úkolech. Tento software může změnit způsob, jakým pracujete, protože vám umožňuje identifikovat, které úkoly zabírají většinu vašeho produktivního času. Můžete sledovat, na čem tým právě pracuje, veškerý zaznamenaný čas a které úkoly zabírají nejvíce času.
Toggl
S Toggl je správa času týmu snazší a efektivnější.
Tento nástroj vám pomáhá řídit váš tým a motivuje každého člena, aby převzal odpovědnost za svou osobní produktivitu. Při správném používání týmy hladce realizují projekty, dodržují termíny, řídí čas a slaďují dlouhodobé cíle.
Toggl vám umožňuje zobrazit poslední záznamy času provedené vaším týmem, automatizovat a sledovat e-mailová připomenutí a identifikovat nepřidělené časové celky, abyste mohli podniknout nezbytné kroky.
5. Integrace
Oba nástroje lze integrovat s výkonnými nástroji pro správu projektů, vývoj webových stránek a zvýšení produktivity, čímž se rozšiřuje jejich funkčnost.
Clockify
Clockify se integruje s více než 80 webovými aplikacemi, takže můžete sledovat čas téměř odkudkoli. Zde jsou některé z našich oblíbených integrací Clockify:
- Nástroje pro správu projektů: ClickUp, Trello, Asana
- Zákaznická podpora: Hubspot, Freshdesk
- Vývoj webových aplikací: Github, Gitlab
- Produktivita: Google Kalendář, Google Dokumenty
Toggl
Toggl se integruje s více než 100 nástroji prostřednictvím rozšíření prohlížeče, nativních integrací a automatizačních aplikací, které vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy.
Zde jsou některé z našich oblíbených integrací Toggl:
- Nástroje pro správu projektů: ClickUp, Trello, Podio
- Zákaznická podpora: Slack, Clio, Pipedrive
- Vývoj webových aplikací: Filtrovat podle Zapier, AzureDevOps, GitHub
- Produktivita: Todoist, Timeular, rozšíření Zapier pro Chrome
Integruje se také s HR, účetnictvím, kalendáři, e-mailovými aplikacemi, správou úkolů a vývojem webových stránek.
6. Kompatibilita platforem
Toggl i Clockify jsou kompatibilní s webovými prohlížeči a operačními systémy.
Clockify
Clockify je k dispozici prostřednictvím desktopových aplikací, rozšíření prohlížeče a webových aplikací. Můžete k němu přistupovat na Windows, Mac, Linux, Android a iOS.
Clockify také nabízí rozšíření pro prohlížeče Chrome a Firefox.
Toggl
Toggl je kompatibilní s vaší stávající IT infrastrukturou a může vyžadovat nákladné úpravy. Toggl je dostupný na hlavních mobilních platformách a operačních systémech a lze jej integrovat s více než 100 nástroji.
7. Ceny
Buďme realističtí – nakonec vždy záleží na ceně. Kolik vás tyto nástroje skutečně budou stát?
Clockify
Clockify nabízí bezplatný tarif, který zahrnuje neomezený počet projektů, sledování času a vytváření reportů. Je vhodný pro týmy všech velikostí. Zde jsou tarify s pokročilejšími funkcemi:
- Základní tarif (3,99 $ za uživatele): Funkce pro správu
- Standardní tarif (5,49 $ za uživatele): Zahrnuje funkce pro evidenci pracovní doby a fakturaci.
- Plán PRO (7,99 $ za uživatele): Zahrnuje funkce pro zvýšení produktivity
- Plán Enterprise (11,99 $ za uživatele): Pro pokročilé bezpečnostní funkce
Toggl
Toggl nabízí bezplatnou zkušební verzi a několik placených tarifů podle potřeb vašeho týmu:
Toggl vs. Clockify na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě Toggl vs. Clockify. Když na Redditu vyhledáte Toggl vs Clockify, mnoho uživatelů Redditu se shoduje, že Toggl je snadno použitelný a cenově dostupný:
„Toggl track je zdarma a dostupný na všech platformách. Je velmi jednoduchý na používání a poskytuje kompletní přehledy.“
Jiní poznamenávají, že po vyzkoušení obou nástrojů jsou spokojeni s oběma:
„Neměl jsem pocit, že bych přechodem na Clockify o něco přišel, a od té doby jsem s ním velmi spokojený.“
Související: Toggl vs. Harvest
Co je ClickUp?
Nejlepší scénář? Najděte nástroj pro sledování času, který nabízí všechny klíčové funkce pro správu času, má správnou cenu a nevyžaduje žádné kompromisy v oblasti funkčnosti.
To může znít až příliš dobře, než aby to byla pravda, ale ve skutečnosti je to právě ClickUp. 🙂
ClickUp je více než jen průměrný software pro sledování času. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která obsahuje rostoucí seznam přizpůsobitelných funkcí, díky nimž můžete veškerou svou práci soustředit na jednom místě.
ClickUp je navržen pro týmy jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví a usnadňuje sledování času, takže se můžete soustředit na práci a dosahovat svých cílů. Sledujte čas, nastavujte odhady času, přidávejte poznámky a označujte fakturovatelný čas prakticky odkudkoli. Můžete dokonce prohlížet zprávy nebo zadávat čas zpětně, pokud jste na to zapomněli! ⏰
Klíčové funkce pro správu času v ClickUp
- Automatické a manuální sledování času: Zaznamenávejte čas z jakéhokoli zařízení a propojte jej s jakýmkoli úkolem v ClickUp.
- Rozšíření pro Chrome : Přístup k nejlepším funkcím pro správu projektů ClickUp z jakéhokoli okna, včetně časovače.
- Správa času: Spouštějte a zastavujte čas z jakéhokoli zařízení a přeskakujte mezi úkoly pomocí globálního časovače ClickUp.
- Štítky: Kategorizujte a filtrujte svůj čas pomocí štítků
- Fakturovatelný čas: Označte čas jako fakturovatelný, abyste určili, co by mělo být účtováno.
- Třídění: Třídění úkolů podle stráveného času za účelem identifikace úzkých míst
- Filtrování: Filtrujte čas podle data, stavu, priority, značek a dalších kritérií.
- Shrnutí: Sečtěte veškerý čas strávený na úkolech a podúkolech.
- Časové rozvrhy: Vytvářejte a přizpůsobujte si časové rozvrhy, abyste získali podrobnější přehled o tom, kam váš čas směřuje.
- Reporting: Prohlížejte si podrobné reporty a analýzy svých časových záznamů.
- Timesheets pro prohlížení, sledování a kontrolu úkolů, u nichž byl zaznamenán čas, kdekoli ve vašem pracovním prostoru.
A to jsou jen funkce související s časem! ClickUp je dostatečně výkonný, aby zvládl vše od jednoduchých úkolů až po složité projekty – a při tom vám ušetří čas.
Výhody ClickUp
Největší výhodou výběru ClickUp je, že vám skutečně pokryje všechny potřeby. Sledování času v ClickUp nabývá nového významu, když existuje na stejné platformě jako ostatní vaše úkoly – a práce se stává produktivnější, když všechny funkce spolupracují ve stejném okně.
Zde je několik dalších našich oblíbených vlastností ClickUp:
- Více než 1 000 integrací s nejčastěji používanými pracovními nástroji
- Automatizace úkolů a pracovních postupů pro odstranění zbytečné práce
- Více než 15 jedinečných způsobů, jak vizualizovat svou práci
- ClickUp Docs, Whiteboards a funkce diagramů, které oživí vaši práci
- Přizpůsobitelné úkoly, podúkoly a vnořené kontrolní seznamy pro akční položky jakékoli velikosti
- Komentáře ve vláknech, které lze upravovat a přiřazovat během několika sekund
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Spousta výkonných funkcí pro sledování času, neomezený počet úkolů a členů, 100 MB úložného prostoru a další
- Neomezený ($7 za člena, za měsíc): Neomezené úložiště, neomezené integrace, neomezené dashboardy, agilní reportování a další
- Business (12 $ za člena a měsíc): Google SSO, neomezený počet týmů, vlastní export, pokročilé veřejné sdílení, pokročilá automatizace a další
- Enterprise ( ceny na vyžádání u obchodního zástupce ): White labeling, podnikové API, asistované zapojení, specializovaný manažer pro úspěch
Co si uživatelé myslí o správě času a projektů pomocí ClickUp
|Sofistikovaná, velmi bohatá na funkce aplikace pro zvýšení produktivity
|Způsob, jak si zorganizovat život
|„ClickUp je nejbohatší nástroj pro zvýšení produktivity, jaký jsem kdy viděl. Doslova vše, co byste mohli od nástroje P očekávat – tabule, seznamy, kalendáře, funkce odhadů, sledování času – to vše má. Má také podporu pro různé platformy s vynikajícími aplikacemi pro iOS a Android. Podpora integrace je také kompletní – můžete importovat úkoly z jiných nástrojů, jako jsou Asana, Todoist nebo Jira, a propojit ClickUp s Gmailem, kalendářem a dalšími aplikacemi. Navíc se neustále vylepšuje. ” — Dushyant P. , recenze G2
|„Nejlepší na ClickUp je jeho univerzálnost. Mohu s ním organizovat svou práci, vedlejší podnikání i osobní život. CU mi pomáhá dosáhnout jakéhokoli cíle. Integrace kalendáře je fenomenální, takže je vše synchronizováno. A líbí se mi, že většinou nemusím používat žádnou jinou aplikaci. CU zvládne všechno. ” — Kevin T. , Recenze G2
Proč zvolit ClickUp namísto Clockify a Toggl?
ClickUp je ideální alternativou k Clockify a Toggl díky svým výkonným integrovaným nástrojům, které centralizují jakýkoli typ práce. Týmy se spojují, aby spravovaly úkoly, dokumenty, cíle, nápady a další, aniž by musely měnit záložky.
ClickUp vám umožňuje efektivně organizovat a provádět úkoly, což v dlouhodobém horizontu vede ke zvýšení produktivity a růstu podnikání.
Navíc to vše nabízí zdarma. 💸
Pokud hledáte nový nástroj pro sledování času, který stmelí váš tým, zvýší vaši efektivitu a rozjasní váš pracovní den, vyzkoušejte ClickUp. ⏲