10 nejlepších aplikací pro efektivní sledování času

Ať už jste freelancer, který zvládá několik projektů najednou, vedoucí týmu dohlížející na zaměstnance nebo majitel firmy usilující o maximální efektivitu, jedna věc zůstává neměnná: hodnota času.
Naštěstí se v éře digitálních inovací stalo sledování a správa času snazší. Aplikace pro evidenci pracovní doby revolučním způsobem změnily způsob, jakým sledujeme, spravujeme a optimalizujeme čas. Pomáhají vám sledovat čas, který zaměstnanci věnují různým úkolům nebo projektům, a zvyšovat produktivitu.
Pokud hledáte perfektní způsob, jak spravovat a sledovat svůj čas, jste na správném místě. Od intuitivních rozhraní po robustní funkce, prozkoumáme nejlepší softwarové možnosti, které vám pomohou najít ideální aplikaci pro evidenci pracovní doby.
Co byste měli hledat v aplikacích pro evidenci pracovní doby?
Funkce jako sledování času, reportování, spolehlivá zákaznická podpora a široká škála integrací jsou pro aplikaci pro evidenci pracovní doby nezbytné. Zde jsou funkce, na které byste se měli při výběru zaměřit:
- Software pro sledování času : Zvažte řadu funkcí pro sledování času, které aplikace nabízí, včetně ručního zadávání času, funkce časovače, automatického sledování času a možnosti kategorizovat čas podle projektů, klientů nebo úkolů.
- Funkce reportingu: Vyhodnoťte funkce reportingu aplikace, jako je schopnost generovat podrobné časové rozvrhy, exportovat data v různých formátech (PDF, CSV, Excel), sledovat rozdělení času a přistupovat k podrobným analýzám, abyste získali cenné informace o produktivitě svého týmu.
- Integrace: Zkontrolujte, zda aplikace podporuje integraci s nástroji, jako jsou CRM, fakturační software, nástroje pro řízení projektů a nástroje pro správu úkolů.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že software pro evidenci pracovní doby zaměstnanců je kompatibilní s různými zařízeními, platformami (Windows, iOS a Android) a prohlížeči (Chrome, Edge a Firefox).
- Snadné použití: Hledejte aplikaci s intuitivním rozhraním, které vám a vašemu týmu usnadní zaznamenávání hodin, sledování času stráveného na úkolech a generování zpráv bez náročného učení.
- Cena: Hledejte aplikaci, která nabízí transparentní cenové možnosti. Dále pečlivě zkontrolujte, zda aplikace stojí za svou cenu. Pokud potřebujete základní sledování času, mohou stačit bezplatné aplikace pro evidenci pracovní doby zaměstnanců. Pokud však potřebujete pokročilé funkce, možná budete muset investovat do placené verze.
10 nejlepších aplikací pro evidenci pracovní doby pro rok 2024
Nyní, když víte, jaké funkce byste měli hledat, pojďme se podívat na náš seznam 10 nejlepších softwarů pro evidenci pracovní doby, které můžete v roce 2024 použít:
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity s výkonnými funkcemi pro sledování času, které vám pomohou zvýšit efektivitu a produktivitu.
Zaznamenávejte čas z počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče pomocí funkce Time Management od ClickUp. Můžete propojit sledování času s vašimi úkoly v ClickUp, přecházet mezi úkoly pomocí globálního časovače a přidávat poznámky k vašim časovým záznamům pro pozdější použití.
Kromě toho můžete čas označit jako fakturovatelný, filtrovat ho, přidávat štítky a synchronizovat mezi nástroji pomocí integrací. Můžete také nastavit očekávání a odhadnout časové nároky.
Chcete komplexní přehled? Použijte funkci Workload View v ClickUp a zkontrolujte, kolik práce má každý člen týmu naplánováno.
ClickUp Timesheets vám umožňuje snadno prohlížet, sledovat a kontrolovat úkoly, u nichž je zaznamenáván čas. Můžete přizpůsobit nastavení tak, abyste mohli nastavit svou denní pracovní kapacitu, upravit časové rozmezí, měnit zobrazení mezi úkoly a všemi záznamy a mnoho dalšího.
ClickUp také nabízí hotové šablony, jako je šablona Services Timesheet, pro snadné sledování času. Můžete organizovat své fakturovatelné hodiny, přidělovat zdroje a sledovat svou produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte čas na jakémkoli zařízení pomocí globálního časovače.
- Filtrujte časové rozvrhy podle fakturace, značek a sledování času.
- Nastavte denní nebo týdenní kapacitu pro lepší správu času.
- Vytvářejte a přizpůsobujte si časové rozvrhy podle svých požadavků.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi, včetně Toggl, Everhour atd.
- Získejte přehled o sledování času členů vašeho týmu.
- Přidejte k záznamům času poznámky pro referenci.
- Filtrujte zaznamenaný čas podle data, stavu, priority, značek atd.
- Získejte podrobné zprávy o tom, jak zaměstnanci tráví svůj čas.
- Automaticky sledujte fakturovatelné a neproduktivní hodiny
- Používejte šablony časových rozvrhů a časových záznamů k strukturování své práce.
Omezení ClickUp
- Časové rozvrhy jsou k dispozici pouze v rámci obchodního plánu a vyšších plánů.
- Všechny zobrazení nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Jibble
Aplikace pro evidenci pracovní doby Jibble je díky svému atraktivnímu bezplatnému tarifu pro neomezený počet uživatelů ideální pro velké týmy a organizace. Nabízí komplexní funkce, které vám pomohou vést přesné evidence pracovní doby z vašeho počítače, mobilního telefonu a webových aplikací.
Aplikace pro evidenci pracovní doby sdílí podrobné analýzy a zpětnou vazbu, které vám pomohou analyzovat strávený čas, vytvářet pracovní výkazy připravené pro výplatu mezd, získat přehled o stovkách záznamů o čase a exportovat je. Nabízí sledování projektů, integraci mezd, schvalovací pracovní postupy a šablony pracovních výkazů.
Nejlepší funkce Jibble
- Využijte automatizované časové rozvrhy, plánování reportů a správu dovolených.
- Nastavte pevné nebo flexibilní pracovní rozvrhy pro jednotlivé členy i celé skupiny.
- Použijte nástroj pro sledování dovolené k automatickému zpracování vašich dovolených.
- Nastavte přesčasy a vlastní sazby a aktualizujte své časové rozvrhy v reálném čase.
- Získejte přístup k robustním funkcím pro virtuální a lokální monitorování času.
- Zvyšte přesnost sledování času pomocí rozpoznávání obličeje a sledování GPS.
- Exportujte podrobné zprávy založené na časových rozvrzích v různých formátech.
- Rychle vyřešte své problémy díky pohotové zákaznické podpoře.
Omezení aplikace Jibble
- Někteří uživatelé zaznamenali potíže při odhlašování z mobilní aplikace.
- Objevily se stížnosti, že aplikace během používání několikrát spadla.
Ceny Jibble
- Zdarma
- Premium: 29 ₹/měsíc na uživatele
- Ultimate: 49 ₹/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 800 recenzí)
3. My Hours
My Hours je software pro sledování času, který je ideální pro malé podniky a freelancery. Umožňuje automatizovat sledování času a dodržovat rozpočet díky přehledům v reálném čase. Generované zprávy jsou profesionální a lze je integrovat s jinými aplikacemi.
Tento nástroj jde nad rámec starých dobrých časových rozvrhů v Excelu a nabízí rychlé zaznamenávání času, volitelný stopky, šablony, nastavení sazeb projektů a delegování úkolů. V bezplatné verzi můžete přidat neomezený počet uživatelů, což ji činí cenově dostupnou.
Placená verze tohoto nástroje nabízí několik fantastických funkcí, jako je vytváření měsíčních rozpočtů a rozpočtů na úkoly. Do zpráv můžete také přidat své logo.
Nejlepší funkce aplikace My Hours
- Zefektivněte proces sledování času pomocí snadno použitelné aplikace pro evidenci pracovní doby.
- Přiřaďte každému členovi časový rozvrh pro přehledné záznamy.
- Nastavte rozpočty v hodinách, fakturovatelných položkách nebo nákladech a zobrazte rozpočet vynaložený během sledování času.
- Analyzujte náklady na projekty nastavením sazeb za fakturaci a práci.
- Získejte denní a týdenní připomenutí pro zaznamenávání času.
- Sledujte čas pomocí webové aplikace, prohlížeče nebo mobilní aplikace.
- Integrujte všechny své nástroje pomocí Zapieru.
- Využijte zabezpečení na podnikové úrovni
- Získejte podporu od zákaznické podpory v průměru do 1 hodiny.
- Zachovejte důstojnost a soukromí svého týmu díky funkcím bez sledování, jako je monitorování obrazovky.
Omezení aplikace My Hours
- Někteří uživatelé požadovali větší kontrolu nad projekty a rozpočtem.
- Bezplatný tarif je omezen pouze na pět uživatelů.
Ceny aplikace My Hours
- Zdarma: až pět uživatelů
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace My Hours
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
4. Toggl Track
Toggl Track je další vynikající aplikace pro evidenci pracovní doby určená pro konzultanty, freelancery a malé týmy. Poskytuje podrobnou analýzu časových údajů a sledování času v rámci konkrétního pracovního postupu. Snadno zjistíte, které úkoly přinášejí nejvyšší výnosy.
Tento nástroj je v souladu s nařízením GDPR a nabízí zákaznickou podporu s dobou odezvy 3 hodiny. Můžete jej integrovat s více než 100 nástroji, jako jsou Chrome, GitHub, Asana, Todoist a další.
Zatímco bezplatná verze vám umožňuje sledovat čas pro neomezený počet klientů a projektů, placené tarify vám pomohou sledovat fakturovatelné hodiny. Nástroj vám také zasílá připomenutí, pokud pracujete bez zapnutého časovače.
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Integrujte více než 100 nástrojů pro zvýšení produktivity.
- Zobrazte si své časové záznamy v kalendářovém zobrazení.
- Sledujte čas v reálném čase nebo offline
- Filtrujte a třídějte data pro zprávy připravené pro klienty.
- Přiřazujte fakturovatelné hodiny podle členů týmu, projektů a pracovních prostorů.
- Sledujte pokrok a rozpočty pomocí projektového panelu.
- Sledujte čas z jakéhokoli zařízení pomocí desktopových, webových nebo mobilních aplikací.
- Získejte detekci nečinnosti a automatické spouštění sledování času.
Omezení aplikace Toggl Track
- Bezplatný tarif umožňuje pouze pět členů.
- Fakturovatelné sazby jsou k dispozici pouze u placených tarifů.
Ceny aplikace Toggl Track
- Zdarma: až 5 uživatelů
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
5. Time Doctor
Time Doctor je skvělá online aplikace pro evidenci pracovní doby pro vzdálené a rozptýlené týmy, protože vám pomáhá odhalit mezery v pracovní síle díky podrobným informacím o pracovní síle. Nabízí automatické sledování času a ruční úpravy času. Platforma je přizpůsobitelná a kompatibilní s Androidem, Chrome, iOS, Macem a Windows.
Software pro automatické sledování času zaměstnanců běží na pozadí a produktivita zaměstnanců je sledována pomocí snímků obrazovky počítače. Ty vám pomohou eliminovat neefektivitu a zvýšit produktivitu. Tato funkce je zcela volitelná, takže ji můžete snadno vypnout.
Nejlepší funkce aplikace Time Doctor
- Získejte souhrny aktivit, etické nahrávání obrazovky a volitelné snímky obrazovky.
- Posílejte upozornění na neaktivitu, aby se zaměstnanci soustředili na práci.
- Získejte lepší přehled díky dashboardům v reálném čase.
- Získejte přehled o zaměstnancích pracujících na dálku, hybridně i v kanceláři.
- Integrujte s více než 60 aplikacemi, jako jsou Asana, Evernote, ClickUp, GSuite a další.
- Zvyšte přesnost fakturace klientům díky automatickému sledování času a offline sledování.
- Získejte podrobné přehledy, včetně přehledů o produktivním a neproduktivním čase.
- Vytvářejte vlastní pracovní rozvrhy
Omezení aplikace Time Doctor
- Někteří uživatelé si stěžovali na nepřesnou synchronizaci času mezi mobilními a stolními klienty.
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Uživatelé hlásí, že uživatelské rozhraní je komplikované.
Ceny Time Doctor
- Základní: 7 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
6. Everhour
Everhour je jedna z nejlepších aplikací pro editovatelné a interaktivní časové rozvrhy. Můžete do nich vkládat poznámky, vyplňovat je a upravovat, přidávat nové úkoly s komentáři a dokonce i žádosti o volno. Můžete je také snadno stáhnout v několika formátech.
Mezi další funkce patří slušné centrum pro správu úkolů, sledování práce v reálném čase, monitorování rozpočtu a snadné vytváření faktur. Nabízí také podrobné analýzy a přizpůsobuje zprávy podle vašich požadavků.
Ačkoli je tento nástroj integrován s aplikacemi jako Basecamp, Jira, Trello atd., nenabízí dostatek funkcí pro velké týmy. Pokud tedy potřebujete komplexnější funkce, možná budete muset zvážit alternativy k Everhour.
Nejlepší funkce Everhour
- Integrace s více než 40 aplikacemi
- Vytvářejte a organizujte úkoly a ke každému z nich přidejte odhadovaný čas.
- Získejte přehled o čase každého člena týmu.
- Sledujte svůj rozpočet projektu
- Přizpůsobitelný a interaktivní časový rozvrh
- Zaznamenávejte hodiny ručně nebo použijte časovač
- Dostávejte připomenutí pro sledování času
- Sledujte volno, včetně nemocenské a dovolené.
- Zkontrolujte výkonnost týmu pomocí souhrnných grafů.
- Sledujte výdaje související s prací
Omezení Everhour
- Mnoho základních funkcí, jako je neomezený počet uživatelů, integrace, schvalování času, volno, fakturace a účtování, je k dispozici pouze v placené verzi.
- Pokud se pokusíte zaznamenat více hodin, než je stanovený limit, Everhour zobrazí chybovou zprávu.
Ceny Everhour
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc/pracovní místo, minimálně 5 pracovních míst
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
7. DeskTime
DeskTime nabízí přesné funkce sledování času s možností automatického i manuálního sledování. Poskytuje automatické snímky obrazovky, offline sledování času a integrovaný webový tracker. Sledování tedy začíná v okamžiku, kdy vaši zaměstnanci zapnou svá zařízení.
Aplikace pro evidenci pracovní doby zaměstnanců vám umožní komplexněji vyhodnocovat výkonnost vašich zaměstnanců, protože vám přesně řekne, co dělali a jak dlouho. Sleduje použité URL adresy a aplikace, názvy dokumentů a projekty.
Platforma je kompatibilní se SaaS, Linuxem, Macem, iOS, Androidem a Windows.
Nejlepší funkce DeskTime
- Získejte podrobné zprávy a porovnávejte výkonnost zaměstnanců.
- Využijte funkce jako automatické snímky obrazovky, sledování URL a aplikací, sledování názvů dokumentů a integrovaný webový tracker.
- Organizujte si pracovní dobu pomocí plánování směn.
- Získejte podrobné informace o pracovním dni každého člena prostřednictvím uživatelského panelu.
- Integrujte s nástroji jako Zapier, Google Calendar, Trello a Jira.
Omezení DeskTime
- Někteří uživatelé si stěžovali na zastaralé uživatelské rozhraní.
- Omezené možnosti integrace
Ceny DeskTime
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 14 $/měsíc na uživatele
- DeskTime Lite: 0 $ pouze pro jednoho uživatele
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
8. Time Clock
Time Clock je efektivní nástroj pro sledování času, který zefektivňuje vaše úsilí při sledování času a zároveň eliminuje potřebu chaotické papírování. Je ideální pro jednotlivce a freelancery, protože můžete zaznamenávat pracovní dobu pro všechny své zakázky.
Můžete snadno vytvářet a sdílet časové rozvrhy ve formátu XLSX. Aplikace vám také pomůže získat odhady v reálném čase a přehled o vašich výdělcích. Získáte také týdenní a měsíční přehledy o vašem čase.
Malým podnikům aplikace umožňuje přístup k časům zaměstnanců, zjednodušení fakturace, zapnutí zaznamenávání polohy GPS, sledování nákladů na pracovní sílu a přidání neomezeného počtu uživatelů.
Nejlepší funkce aplikace Time Clock
- Dostupné pro uživatele iOS a Android.
- Přidejte neomezený počet uživatelů
- Zobrazit náklady podle výplatního období
- Snadné a bezpečné sledování času, včetně zálohování v cloudu.
- Vytvářejte přehledy za konkrétní období a sdílejte je prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
- Používejte časové karty k plánování zadáváním přestávek, náhrad, daní, srážek, poznámek a časů zahájení a ukončení.
- Nastavte si připomínky
- Používejte widgety pro rychlé zaznamenávání docházky
- Povolte zaznamenávání polohy GPS
Omezení časomíry
- Omezené funkce pro komplexní sledování času
- Někteří uživatelé se po aktualizacích potýkali s nepřehledným rozhraním a nepřesnými výpočty dvoutýdenní mzdy.
Ceny časomíry
- Zdarma
- Placené: NA
Hodnocení a recenze aplikací pro evidenci pracovní doby
- G2: NA
- Capterra: NA
9. RescueTime
RescueTime je plně automatizovaný nástroj pro sledování času a aplikace pro evidenci pracovní doby, která poskytuje podrobné zprávy o tom, jak trávíte svůj čas. Tento nástroj sleduje váš čas strávený v aplikacích, na webových stránkách a nad konkrétními dokumenty, a to i offline.
Tyto podrobné zprávy vám pomohou porozumět vašim pracovním hodinám a zvykům a stanovit si cíle pro zvýšení produktivity. Asistent RescueTime sleduje vaše chování a pomáhá vám dosáhnout vašich cílů.
Kromě toho tento nástroj zasílá upozornění na rušivé vlivy, umožňuje blokování webových stránek a aplikací a vytváří přesné časové rozvrhy pomocí Timesheets AI.
Chcete se dozvědět více o Rescue Time? Přečtěte si naši komplexní recenzi!
Nejlepší funkce RescueTime
- Vytvářejte podrobné a přesné časové rozvrhy
- Získejte komplexní přehled o tom, jak trávíte svůj čas.
- Sledujte webové stránky, aplikace a názvy dokumentů
- Integrujte s nástroji jako Google Calendar, Slack a Outlook.
- Využijte inovativní koučink, abyste zůstali v práci na správné cestě.
- Využijte funkci Focus Sessions k eliminaci rušivých vlivů.
- Využijte asistenta pro přizpůsobenou ranní předpověď a úkoly na každý den.
- Získejte upozornění na rozptýlení
- Zapojte se do komunitních fokusních skupin pro větší motivaci a produktivitu.
Omezení aplikace RescueTime
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Obrovské množství dat generovaných bezplatnou aplikací pro evidenci pracovní doby může působit ohromujícím dojmem.
- Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně ochrany soukromí.
Ceny RescueTime
- RescueTime Lite: Navždy zdarma
- RescueTime Premium: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. TimesheetsPro
TimesheetsPro je vynikající online aplikace pro evidenci pracovní doby, která vám pomůže plánovat a sledovat váš čas na platformě Monday. Můžete vytvářet pracovní výkazy, získávat užitečné informace a snadno odesílat a publikovat své pracovní výkazy.
Tento nástroj poskytuje cenné reporty s přizpůsobeným režimem Pivot Mode, který vám umožní vizualizovat vaše data tím nejlepším možným způsobem.
Nejlepší funkce aplikace TimesheetsPro
- Získejte přehled o kapacitě a využití
- Vizualizujte data z časových rozvrhů podle svých potřeb.
- Rychlé přetahování položek pomocí zobrazení kalendáře
- Opravujte chyby pomocí dvoufázového procesu
- Filtrujte svou práci podle libovolného pole v kalendářovém zobrazení.
Omezení aplikace TimesheetsPro
- Omezené funkce pro sledování času
- Po aktualizacích může být méně uživatelsky přívětivá a nemusí zvládat složité výplatní období.
Ceny aplikace TimesheetsPro
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele s 200 záznamy
- Bronz: 25 $/měsíc na uživatele s 2 500 záznamy
- Stříbro: 75 $/měsíc na uživatele s 7 500 záznamy
- Gold: 150 $/měsíc na uživatele s 15 000 záznamy
- Platinum (neomezený): 300 $/měsíc na uživatele s 200 záznamy
Hodnocení a recenze aplikace Timesheet Pro
- G2: NA
- Capterra: NA
Optimalizujte správu času s ClickUp
Správná aplikace pro evidenci pracovní doby může mít zásadní vliv na vaši produktivitu a správu času, ať už jste freelancer, malá firma nebo velká organizace. Pomůže vám sledovat váš čas, získat praktické informace o zlepšení produktivity a dokonce blokovat rušivé vlivy.
Zde uvedené aplikace jsou určeny pro různé typy uživatelů a cílové skupiny. Existuje však jedna, která je vhodná pro všechny organizace, ať už malé nebo velké.
S ClickUpem můžete nejen zaznamenávat a sledovat svůj čas, ale také ho ušetřit! ClickUp nabízí vynikající funkce pro úsporu času, jako jsou stovky šablon, přizpůsobitelná zobrazení, hladká integrace a podrobné zprávy. Zaregistrujte se zdarma!