Recenze RescueTime pro vytváření časových rozvrhů v roce 2025

Čas je jediný zdroj, který nelze rozmnožit. Zjednodušení seznamu úkolů vám určitě pomůže, ale když vysíláte SOS signál ohledně time managementu, potřebujete nástroj jako RescueTime, který vám hodí záchranný kruh.
Software pro sledování času je nezbytný pro skutečnou produktivitu, a právě zde přichází na řadu RescueTime. Funguje jako nástroj pro sledování času a časové rozvrhy s dávkou struktury, přehledu a užitečných, ale otravných připomínek, které vás udrží na správné cestě. 🏃
Jako každý nástroj pro zvýšení produktivity má i RescueTime své klady a zápory. Pokud si nejste jisti, zda stojí za váš čas (vidíte, co jsme udělali?), podívejte se na tuto recenzi aplikace RescueTime. Vysvětlíme vám, jak RescueTime funguje, jeho klady, zápory a ceny. Navíc vám představíme skvělou alternativu k RescueTime, pokud se rozhodnete, že vám nevyhovuje. Pojďme na to!
Co je RescueTime?
RescueTime je nástroj pro sledování času, který vám pomůže zvládnout časové řízení. Samozřejmě sleduje váš čas, ale tento všestranný nástroj pro produktivitu umí mnohem víc. Poskytuje komplexní přehled o tom, jak trávíte svůj čas.
Ať už jste freelancer, který potřebuje vytvářet přesné výkazy práce, nebo vedoucí týmu, který potřebuje zvýšit produktivitu, RescueTime vám nabízí informace, které potřebujete k nastavení a dosažení cílů. 🏅
Tento nástroj běží tiše na pozadí vašeho počítače nebo mobilního zařízení, ať už se jedná o Windows, Mac, iOS nebo Android, a shromažďuje data o vaší aktivitě. Poté tato data kompiluje do podrobných zpráv a grafů, které ukazují vaše nejproduktivnější časy, rušivé webové stránky a to, jak jste rozdělili pracovní dobu mezi jednotlivé úkoly.
RescueTime se liší od jiných nástrojů pro sledování produktivity a času tím, že vám poskytuje skóre produktivity (které nazývá produktivním pulsem). Toto skóre měří, jak efektivně využíváte svůj čas. Můžete si také stanovit cíle pro dobu soustředění a blokovat rušivé vlivy, abyste se mohli plně soustředit.
Klíčové funkce RescueTime
RescueTime má mnoho předností. Ve srovnání s konkurenty, jako jsou Toggl a Clockify, nabízí robustnější způsob sledování času a zlepšení time managementu. Optimalizujte své pracovní hodiny a rozlučte se s rozptýlením díky časově úsporným funkcím RescueTime.
1. Focus Sessions
Hlavní funkcí RescueTime je Focus Session, pracovní relace podobná metodě Pomodoro, při které si vyhradíte určitý časový úsek pro soustředěnou práci. Cílem je dostat se do stavu mentálního flow pomocí mono-taskingu, který je klíčem k skutečné produktivitě. 🧠
Líbí se nám, že RescueTime vás nevrhne rovnou do Focus Session. Jejich průvodce nastavením vás provede užitečnou přípravnou fází, která zahrnuje kontrolu tělesného stavu a připomenutí, abyste si odskočili na toaletu nebo se napili vody. RescueTime vás také požádá, abyste provedli rychlý mentální reset, zhluboka se nadechli a soustředili se na Focus Session, než kliknete na tlačítko „start“.
Uživatelé říkají, že se jim líbí přípravný kontrolní seznam a samotné Focus Sessions. Relace si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. RescueTime se například integruje se Spotify, takže si můžete přizpůsobit zážitek, aniž byste museli otevírat další aplikaci.
Každá Focus Session vám navíc v reálném čase sdělí, kolik dalších pracovníků po celém světě se právě účastní Focus Sessions. Body doubling, neboli pocit větší motivace, když někdo pracuje vedle vás (osobně nebo virtuálně), vám pomůže z těchto Focus Sessions vytěžit ještě více.
2. RescueTime Assistant a AI (beta)
Všechny účty RescueTime jsou vybaveny asistentem, který vám poskytuje přizpůsobenou ranní předpověď schůzek a úkolů na daný den. Asistent RescueTime navíc sleduje váš rozvrh a doporučuje vám nejlepší čas pro soustředěnou práci mezi schůzkami a událostmi. 🔎
Tato funkce je stále ve fázi beta, ale RescueTime také zavádí asistenta poháněného umělou inteligencí. Umělá inteligence, která je v současné době k dispozici pouze pro časové rozvrhy, automaticky rozděluje čas mezi projekty a klienty, čímž zvyšuje přesnost sledování času. Umělá inteligence však k tomu potřebuje velké množství dat, takže si vyhraďte dostatek času na trénování modelu.
3. Upozornění na rozptýlení a blokování
Jak často se vám stává, že si sednete s úmyslem pracovat, ale nakonec jen scrollujete Instagramem? Stává se to i těm nejlepším z nás. 🙈
Někdy se musíte věnovat práci a ve světě, kde jsou rozptýlení na dosah ruky, je třeba přijmout extrémnější opatření.
RescueTime se od ostatních aplikací pro sledování času odlišuje svou schopností blokovat rušivé vlivy. Stačí mu sdělit, které aplikace nebo webové stránky jsou pro vás kryptonitem, a on je během každé Focus Session zablokuje.
Pokud „zapomenete“ a pokusíte se přesto přistupovat k rušivým webovým stránkám, zobrazí se vám vyskakovací okno RescueTime s časovačem, cíli pro správu času a zdravým pocitem viny, který vám připomene, abyste se vrátili k práci. 👀
4. Komunitní sezení RescueTime
RescueTime je mistr v implementaci body doubling. Pro větší motivaci se připojte k jedné z jeho komunitních Focus Sessions. Jedná se o hodinové nebo dvouhodinové Focus Sessions ve stylu Pomodoro, které se konají živě po celém světě.
Pokud se nechcete účastnit společných sezení RescueTime, můžete si při práci vytvořit sdílený prostor s kolegy, spolupracovníky nebo neznámými lidmi. Tím svůj mozek oklamete, aby si myslel, že vás ostatní lidé kontrolují a pracují s vámi, což má zázračný vliv na produktivitu.
5. Časové metriky
Uvědomění si je skvělá technika time managementu. Na konci každé Focus Session vám RescueTime zašle podrobné zprávy a grafy ilustrující vaši produktivitu.
Tyto zprávy rozdělují vaše aktivity do kategorií, jako jsou „velmi produktivní“, „produktivní“ a „rušivé“, což vám umožní na první pohled zjistit, kam váš čas mizí. RescueTime dokonce seřadí vaše rušivé vlivy, abyste mohli rychleji určit jejich příčiny. 📌
Ceny RescueTime
- Bezplatná verze
- Měsíční poplatek: 12 $/měsíc
- Ročně: 6,50 $/měsíc, fakturováno ročně za 78 $.
Výhody používání RescueTime
Výběr RescueTime jako vašeho nástroje pro sledování času přináší mnoho výhod. Ačkoli RescueTime nemusí být vhodný pro každého, věrní fanoušci tuto aplikaci milují z několika důvodů.
Lepší sebeuvědomění
Metriky, oznámení a připomenutí rozptýlení RescueTime vám pomohou lépe si uvědomit vaši denní rutinu. Podrobné zprávy objasňují, jak trávíte čas, což usnadňuje identifikaci špatných návyků a nalezení příležitostí ke zlepšení. Možná vás trochu bolí, když dostanete pokárání za flákání se v době, kdy byste měli pracovat, ale vše je to ve prospěch zvýšení vaší produktivity.
Méně rušivých vlivů
Jiné nástroje pro správu času vám možná řeknou: „Hele, rozptyluješ se!“ RescueTime však jde ještě o krok dál a doslova blokuje rozptýlení. 🛑
Během vámi stanoveného času na soustředěnou práci blokuje rušivé webové stránky a aplikace, abyste se mohli plně soustředit. Tato funkce je darem z nebes pro všechny, kteří se snadno nechají rozptýlit sociálními sítěmi a dalšími online rozptýleními, a zajistí, že se budete plně věnovat nejdůležitějším úkolům.
Automatizace
RescueTime má také funkci automatického sledování času, která eliminuje ruční zadávání času a zvyšuje přesnost vašich časových rozpisů. To je obzvláště užitečné pro freelancery, kteří musí poskytovat přesné časové zprávy klientům nebo týmům, které potřebují sledovat průběh řízení projektů.
Stanovení cílů
RescueTime se liší od jiných řešení tím, že vám umožňuje stanovit a dosáhnout cílů v rekordním čase. Stanovte si cíle pro svůj produktivní čas a nechte si zasílat upozornění, abyste zůstali na správné cestě. Je také plně přizpůsobitelný, takže si platformu můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Chytré integrace
RescueTime eliminuje potíže s přeskakováním mezi různými řešeními, nástroji a platformami. Integrujte jej se Slackem, svým kalendářem nebo jiným softwarem pro správu projektů a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
Časté problémy, kterým čelí uživatelé RescueTime
I když RescueTime lidé milují, má několik nevýhod. Uživatelé často zmiňují tyto problémy.
Spousta a spousta dat
RescueTime může na první pohled působit trochu složitě. Generuje působivé údaje o vašich zvycích, ale pochopení podrobných zpráv vyžaduje určitý čas. Stejně jako u každé platformy si i noví uživatelé často stěžují na složitost RescueTime. Věnujte čas seznámení se s ovládacím panelem a zprávami a naučte se správně interpretovat své metriky. 📈
Otázky týkající se ochrany osobních údajů
RescueTime sleduje vše, co děláte na všech sledovaných zařízeních. Někteří uživatelé se oprávněně obávají o své soukromí, zejména pokud jde o funkce sledování, jako jsou snímky obrazovky nebo podrobné záznamy o navštívených webových stránkách. RescueTime má robustní zásady ochrany osobních údajů pro správu dat, ale abyste mohli plně využívat výhody této platformy, musíte se vzdát části svého soukromí.
Omezené bezplatné funkce
Bezplatná verze RescueTime neobsahuje pokročilé funkce, které získáte v RescueTime Premium. Nebudete mít tolik svobody při přizpůsobování cílů, blokování rušivých vlivů nebo vytváření podrobných zpráv, což může být nevýhodou pro každého, kdo má omezený rozpočet. 💸
Problémy se synchronizací
Při používání RescueTime na více zařízeních, jako je počítač a telefon, se pravděpodobně setkáte s problémy se synchronizací. Občas dochází ke zpožděním nebo nesrovnalostem mezi desktopovou a mobilní aplikací, což může vést k nepřesnému zobrazení vaší produktivity.
Recenze RescueTime na Redditu
Co si lidé na internetu opravdu myslí o RescueTime? Podívali jsme se na Reddit, abychom zvážili klady, zápory a nevýhody tohoto nástroje pro zvýšení produktivity.
Někteří uživatelé tvrdí, že RescueTime funguje skvěle, ale několik z nich mělo problém s cenou RescueTime Premium (78 $ ročně). Také zmínili, že si nemyslí, že by prémiová verze byla o moc lepší než verze zdarma.
Ostatní uživatelé si všimli, že RescueTime má poměrně velké nesrovnalosti v měření času. „ActivityWatch zaznamenal 17 minut; Rescuetime tvrdí, že jsem strávil pouze 8 minut, což je značně nepřesné. Také je třeba poznamenat, že od 19. 5. 2020 neprovedli žádné významné změny v aplikaci pro Windows. Cože?“ řekl jeden uživatel.
Někteří lidé uvedli, že bezplatná verze funguje dobře, zatímco jiní ocenili prémiové funkce, ale nelíbila se jim jejich cena. Mnoho uživatelů zmínilo přechod na alternativy RescueTime kvůli nesrovnalostem ve sledování a zastaralým aplikacím.
Alternativní nástroje pro správu času, které můžete použít místo RescueTime
RescueTime má mnoho předností, ale není to jediný a nejlepší nástroj. Tento nástroj pro sledování času postrádá mnoho funkcí, takže pravděpodobně budete i nadále přecházet mezi různými nástroji, abyste mohli vykonávat svou práci.
Seznamte se s ClickUp, alternativní platformou pro produktivitu a správu práce, která nabízí sledování času, správu projektů a mnoho dalšího. 🎯
Chytré sledování času projektů
Kolik času strávíte na každém projektu, úkolu nebo klientovi? Bez sledování času stráveného na projektech v ClickUp to nikdy nebudete vědět jistě.
Funkce pro sledování času v rámci projektu vám umožňují sledovat čas, vytvářet odhady, přidávat poznámky a mnoho dalšího. Ať už se jedná o bezplatné rozšíření pro Chrome, mobilní aplikaci nebo desktopovou stránku, získáte přesný přehled o své práci v jediném přehledu. 📝
Pokud jde o reporty, karty ClickUpTime Tracking jsou ideální pro sledování časových rozvrhů, odhadů, fakturace a dalších údajů. Vytvořte si vlastní dashboard s kartami Time Tracking podle svého výběru a získejte přehled o nejdůležitějších metrikách produktivity na jednom místě.
Spolehlivé řízení času
Sledování času je jedna věc, ale řízení času je něco úplně jiného. Proto ClickUp obsahuje také nástroje pro řízení času a stanovení cílů. Přidejte odhady času k jakékoli úloze nebo rozdělte čas mezi členy týmu, abyste mohli řídit očekávání a udržet svůj tým v práci.
Pokud jste vizuální typ, ClickUp má pro vás také něco. Přepínejte mezi zobrazením kalendáře, Ganttovým zobrazením, časovou osou nebo zobrazením pracovní zátěže a získejte přehled o tom, co máte na práci. 🤩
Šablony pro úsporu času
Víte, co RescueTime nemá? Šablony.
Hádejte, co má ClickUp? Šablony po kilogramech!
S ClickUp máte vše pod kontrolou. Vyberte si šablonu a přizpůsobte ji tak, aby vyhovovala potřebám vašeho týmu v oblasti sledování času. Například šablona ClickUp Services Timesheet Template umožňuje členům týmu sledovat pracovní dobu na týdenní bázi. ⏳
Kromě toho je šablona pro plánování času ClickUp užitečná pro organizaci vašeho rozvrhu a zkoumání toho, jak trávíte čas.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Zjednodušte sledování aktivit pomocí ClickUp
Všichni bychom uvítali trochu času navíc. Ale čas si vytvořit nemůžete, a proto je tak důležité maximalizovat čas strávený v práci. Aplikace RescueTime je oblíbeným řešením pro profesionály, kteří mají málo času, ale stále vyžaduje přeskakování z platformy na platformu, abyste mohli vykonávat svou skutečnou práci.
ClickUp je skutečně komplexní řešení pro sledování času stráveného online i offline. Ať už jste samostatný freelancer nebo manažer dohlížející na desítky zaměstnanců, ClickUp vybaví váš tým nástroji, díky kterým budete pracovat lépe a rychleji. ✨
Přesvědčte se sami o rozdílu: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.