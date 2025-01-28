10 nejlepších alternativ k RescueTime pro sledování času v roce 2025

Čas je jako peníze: pokud ho chcete ušetřit, prvním krokem je pochopit, kam mizí. A stejně jako sledování rozpočtu pomáhá určit, jak efektivněji využívat finanční prostředky, software pro sledování času vám pomůže – jak jste asi uhodli – efektivněji využívat čas. ?
Pokud jste někdy v 17 hodin přemýšleli: „Kam ten čas zmizel?“, potřebujete aplikaci pro sledování času.
Několik automatických softwarových nástrojů pro sledování času, jako je RescueTime, vám pomůže zaznamenávat hodiny, odesílat fakturovatelné zprávy klientům a měřit, jak dlouho projekty skutečně trvají. Ale i přes tyto klíčové funkce mají tyto nástroje stále mnoho rozdílů – včetně RescueTime.
Místo toho, abyste se spokojili s nejjednodušší možností, pokud jde o software pro sledování času, hledejte nejlepší nástroj pro správu času pro vaši konkrétní situaci. Je z čeho vybírat, ale naštěstí jsme již prošli trh a přinášíme vám 10 nejlepších alternativ k RescueTime pro jakoukoli firmu nebo tým.
Co byste měli hledat v alternativě k RescueTime?
Vaše požadavky na alternativu RescueTime se budou lišit v závislosti na vašich konkrétních potřebách nebo obchodních praktikách. Nejlepší software pro sledování času však obsahuje tyto klíčové funkce:
- Reporting: Správné nástroje pro správu času vám umožňují exportovat zprávy o tom, jak trávíte svůj čas. Tyto zprávy lze zasílat klientům jako záznam o fakturovatelných hodinách nebo vyššímu managementu pro monitorování zaměstnanců nebo předkládání časových karet.
- Poznámky: Nejlepší software pro správu času vám pomůže zlepšit řízení projektů v budoucnu. Jak? Platforma by vám měla umožnit přidávat poznámky, které pomohou vysvětlit, proč některé úkoly trvaly kratší/delší dobu, než byl přidělený čas.
- Seskupení podle klientů: Správný nástroj by vám měl umožnit přiřadit časové záznamy klientům, čímž se usnadní sledování fakturovatelné práce. Pokud účtujete podle projektu, nikoli podle hodin, sledování času vám pomůže vytvořit lepší odhady do budoucna (a upozorní vás, pokud za projekty účtujete příliš málo).
- Kompatibilní s jakýmkoli zařízením: Správné řešení pro sledování času bude kompatibilní s počítači, tablety a mobilními zařízeními, což členům týmu umožní sledovat svůj čas i na cestách.
10 nejlepších alternativ k RescueTime
Hledáte nástroj pro sledování času, který vaší organizaci pomůže sledovat výdaje a fungovat efektivněji? Níže se podíváme na 10 nejlepších alternativ k RescueTime, díky kterým získáte více času ve svém pracovním dni. ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která pomáhá více než 800 000 týmům pracovat efektivněji. Tento komplexní software pro správu projektů zahrnuje nativní funkci pro sledování času, která umožňuje snadno dokumentovat čas strávený různými úkoly, přidávat poznámky a prohlížet časové zprávy, abyste získali ucelený přehled o své produktivitě. ?
Díky bezplatnému rozšíření ClickUp pro Chrome lze globální časovač spustit nebo zastavit z jakéhokoli zařízení. Týmy mohou přidávat štítky, upravovat a filtrovat záznamy o čase nebo dokonce zobrazit čas podle úrovně úkolu nebo podúkolu. Kromě použití ClickUp pro vaše časové rozvrhy můžete také označit fakturovatelné hodiny pro snadné vystavování faktur.
Navíc s šablonou ClickUp Time Management Schedule můžete vytvořit plán pro splnění důležitých termínů. Stanovte priority svých úkolů a naplánujte si den tak, abyste udrželi rovnováhu mezi pracovní zátěží a svými cíli.
A konečně, uživatelé mohou využít ClickUp Goals k nastavení odhadů času a měřitelných cílů pro budoucí projekty. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Aplikace se snadno synchronizuje s jinými aplikacemi pro sledování času, jako jsou Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor a Timecamp, takže můžete zobrazit veškerý sledovaný čas na jednom místě.
- Vytvářejte podrobné pracovní výkazy podle dne, týdne, měsíce nebo vlastního rozsahu.
- Vypočítejte celkový čas strávený na jedné úloze nebo celém projektu pro celou vaši organizaci pomocí kumulativního sledování času.
- Snadno porovnávejte strávený čas s časovými cíli pro každý projekt.
- Vytvářejte faktury rychleji pomocí funkce fakturovatelného času
Omezení ClickUp
- Obrovské množství možností přizpůsobení může být pro nové uživatele ohromující.
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Hubstaff
Hubstaff je platforma pro správu pracovní síly, která pomáhá organizacím automatizovat jejich pracovní den. Díky integrované aplikaci pro sledování času zaměstnanců mohou výkonné týmy sledovat odpracované hodiny zaměstnanců pracujících na dálku, hybridně nebo v kanceláři. Navíc jsou zaznamenané hodiny přidávány přímo do faktur, což šetří čas strávený výpočtem mezd zaměstnanců nebo fakturací klientům.
Díky vestavěné aplikaci mohou zaměstnanci zaznamenávat čas na cestách prostřednictvím svých zařízení Apple nebo Android.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Snadno vytvářejte přehledy, které ukazují, jak kolegové tráví svůj čas.
- Schvalujte žádosti o volno a přestávky
- Automaticky generujte pracovní výkazy, včetně rozdělení hodin podle data, klienta nebo projektu.
- Propojte svůj nástroj pro sledování času s PayPal, Payoneer, Wise a Bitwage a automaticky zpracovávejte mzdy na základě časových záznamů.
Omezení Hubstaffu
- Pro nové uživatele může být navigace v interním ovládacím panelu obtížná.
- Není kompatibilní se všemi platformami pro výplaty mezd.
Ceny Hubstaff
- Starter: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
3. DeskTime
DeskTime je komplexní platforma pro sledování času a řízení pracovní síly. Toto webové řešení vám umožňuje automatizovat řízení týmu – organizovat směny, absence a žádosti o volno, což z něj činí ideální alternativu k RescueTime.
Automatický časový tracker se spustí v okamžiku, kdy zaměstnanci zapnou své počítače, což pomáhá snížit počet lidských chyb. Navíc vestavěné reporty pomáhají odhadnout náklady na projekty a přidělit interní zdroje.
Nejlepší funkce DeskTime
- Přiřazujte směny a dohlížejte na absence hybridních nebo vzdálených týmů
- Sledujte průběh práce pomocí sledování URL adres a názvů dokumentů
- Využijte automatické sledování času (které se spustí v okamžiku, kdy zaměstnanci zapnou počítač) nebo ruční sledování času (abyste měli jistotu, že se zaznamenají i hodiny strávené offline).
- Najděte nejlepší zaměstnance ve svém týmu pomocí nástrojů pro hodnocení výkonu a produktivity.
Omezení DeskTime
- Platforma nemá tolik integrací jako jiné aplikace pro sledování času v tomto odvětví.
- Někteří zaměstnanci mohou mít pocit, že nástroje pro zvýšení produktivity stírají hranice mezi sledováním času a mikromanagementem.
Ceny DeskTime
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
4. TimeCamp
TimeCamp je aplikace pro sledování času, která manažerům umožňuje vytvářet pracovní výkazy a zprávy během několika sekund. Tato funkce snadno sleduje docházku zaměstnanců, analyzuje ziskovost projektů a zaznamenává fakturovatelné hodiny. Navíc můžete analyzovat denní návyky svého týmu v reálném čase a napravit tak pokles produktivity.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Sledujte čas na cestách pomocí nástroje geofencing.
- Pomocí funkce kiosku se přihlašujte a odhlašujte z pracovního dne.
- Využijte značky u každého záznamu času, abyste lépe pochopili, jak zaměstnanci tráví svůj čas.
- Díky funkci schvalování výkazů práce strávíte méně času zpracováním mezd.
Omezení TimeCamp
- Zaměstnanci mohou mít obavy ohledně schopnosti platformy sledovat jejich zvyky při procházení a vyhledávání.
- Pro nové uživatele může být obtížné ručně upravovat časové záznamy.
Ceny TimeCamp
- Bezplatná verze: 0 $/měsíc na uživatele
- Starter: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 500 recenzí)
5. ManicTime
ManicTime je cloudová služba, která uživatelům umožňuje automaticky sledovat jejich pracovní dobu. Jako stahovatelná platforma zaznamenává všechna data na vašem počítači, což vám umožňuje sledovat čas i když nejste online. Odtud můžete snadno generovat časové zprávy a exportovat je do Excelu nebo jiné platformy.
Nejlepší funkce ManicTime
- Automaticky sledujte svůj čas, i když jste offline
- Automaticky vytvářejte aktivity na pracovišti na základě vašich dat (například můžete automaticky zaznamenávat procházení Instagramu, Facebooku nebo jiných sociálních médií jako „prohlížení“).
- Integrujte svá data s jinými platformami, jako jsou Jira nebo GitHub.
- Pomocí funkce ManicTime Server můžete generovat zprávy pro celou společnost.
Omezení ManicTime
- Nelze použít funkci vyhledávání za více dní.
- Může být obtížné automaticky synchronizovat tagy mezi zařízeními.
Ceny ManicTime
- Licence: Od 67 $/měsíc
- Standardní plán cloudového předplatného: od 7 $/měsíc
- Cloudové předplatné Ultimate Plan: od 9 $/měsíc
Hodnocení a recenze ManicTime
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (15+ recenzí)
6. Kimai
Kimai je přizpůsobitelná open-source platforma vytvořená pro zaznamenávání a analýzu odpracovaných hodin zaměstnanců. Tato alternativní platforma k RescueTime je dodávána s bezplatným SSL certifikátem, přizpůsobitelnými poli, plánováním úkolů a správou výdajů. Navíc pomáhá zefektivnit správu úkolů analýzou časových záznamů, zákazníků a času stráveného na každém projektu nebo úkolu.
Nejlepší funkce Kimai
- Ušetřete čas při fakturaci díky šablonám ve formátech PDF, DOCX, HTML, XLSX a ODS.
- Integrujte svůj oblíbený nástroj pro sledování času pomocí rozsáhlého rozhraní JSON API.
- Přizpůsobte platformu svým jedinečným potřebám pomocí pluginů.
- Přeložte platformu do více než 30 jazyků, aby vyhovovala globálním týmům.
Omezení Kimai
- K zprovoznění systému budete potřebovat vývojáře.
- Rozhraní může být pro nové uživatele trochu obtížné pochopit.
Ceny Kimai
- KImai je bezplatná platforma založená na darech.
Hodnocení a recenze Kimai
- G2: 4,7/5 (5 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (7 recenzí)
7. Tick
Tick je uživatelsky přívětivý software pro sledování času a alternativa k RescueTime, který pomáhá týmům realizovat ziskovější projekty. Intuitivní platforma funguje hladce napříč platformami – se sledováním času pro Mac, iOS a Android, Apple Watch a Chrome – a umožňuje zaměstnancům zaznamenávat čas u svého stolu nebo na cestách.
Členové týmu mohou zaznamenávat čas pouhým kliknutím na tlačítko, poté odesílat záznamy o čase, fakturovat klientům a kontrolovat poklesy produktivity.
Nejlepší funkce Tick
- Využijte automatické sledování úkolů v Basecampu
- Přidejte poznámky, abyste se mohli podrobněji zabývat každým záznamem času.
- Přepínejte mezi více časovači, pokud během pracovního dne provádíte více úkolů najednou.
- Zobrazte projekty a rozpočty úkolů a získejte okamžitou zpětnou vazbu o tom, zda každému úkolu věnujete přiměřené množství času.
Omezení tiků
- Nenabízí tolik integrací jako jiné platformy pro sledování času.
- Počet funkcí pro přizpůsobení může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny Tick
- Jeden projekt: Zdarma pro neomezený počet uživatelů
- 10 projektů: 19 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- 30 projektů: 49 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- 60 projektů: 79 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Neomezený počet projektů: 149 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Tick
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
8. Harvest
Harvest je snadno použitelná platforma pro sledování času, která slouží k vytváření faktur, generování reportů, sledování rozpočtů a nákladů. Aplikace se snadno integruje s nástroji pro účetnictví a správu projektů, jako jsou Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero a Stripe.
Navíc Harvest pomáhá zefektivnit práci velkých firemních týmů díky přizpůsobitelným oprávněním, přehledům o kapacitě týmu a prognózám a vizuálním reportům napříč všemi projekty.
Nejlepší funkce Harvest
- Vytvářejte automatická oznámení, která vašemu týmu připomenou, aby pravidelně sledoval odpracované hodiny.
- Vyberte si z řady vestavěných vizuálních reportů, aby vaše projekty běžely hladce.
- Zobrazte kapacitu svého týmu, abyste pochopili, kdo je přepracovaný (a předešli tak vyhoření, než k němu dojde).
- Nastavte filtry, abyste se mohli podrobněji podívat na to, kam zaměstnanci tráví svůj čas.
Omezení aplikace Harvest
- Funkce vyhledávání může být zdlouhavá.
- Platforma nabízí denní zobrazení, ale bylo by výhodné mít také týdenní nebo měsíční kalendářové zobrazení.
Ceny Harvest
- Zdarma: 0 $/měsíc pro jedno místo a dva projekty
- Pro: 10,80 $/měsíc na uživatele za neomezený počet míst a neomezený počet projektů
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
9. ActivTrak
ActivTrak pomáhá malým firmám i globálním podnikům zvýšit produktivitu zaměstnanců. Jako alternativa k RescueTime nabízí ActivTrak klíčové funkce, jako je sledování používání aplikací a webových stránek, přehledy produktivity, denní rozpis produktivních a neproduktivních činností a integraci kalendáře pro automatické zaznamenávání offline dat.
Konečný cíl? Zefektivnit řízení pracovní síly a zároveň zabránit vyhoření zaměstnanců.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Využijte benchmarky a cíle, abyste pochopili, čeho může nejvyšší kvartil vašeho týmu obvykle dosáhnout.
- Identifikujte rozptýlení a překážky na pracovišti pomocí přehledového panelu.
- Vytvořte optimalizované hybridní pracovní politiky pomocí nástroje pro analýzu lokalit.
- Porozumějte změnám v organizaci (například experimentování se čtyřdenním pracovním týdnem) pomocí funkce analýzy dopadů.
Omezení ActivTrak
- Některé funkce sledování (například klasifikace) je nutné zaznamenávat ručně.
- Rozhraní pro sledování času a projektů může být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ActivTrak
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
10. Time Doctor
Time Doctor je snadno použitelná platforma pro sledování času a produktivity, která nabízí 14denní zkušební verzi. Manažeři mohou analyzovat, jak zaměstnanci tráví svůj čas, porozumět problémům s hardwarem nebo připojením a zajistit lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což z ní činí dobrou volbu jako alternativu k RescueTime.
Můžete analyzovat přestávky, pracovní rozvrhy zaměstnanců a žádosti o volno. Navíc desktopová aplikace bezproblémově funguje se zařízeními Windows a Mac a zaznamenává práci offline.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Získejte přehled denních pracovních postupů prostřednictvím časové osy.
- Zjistěte, kolik času strávíte na každém projektu, pomocí nástrojů pro správu úkolů.
- Vytvořte si vlastní přizpůsobené přehledy, které budou vyhovovat vašim jedinečným potřebám.
- Porozumějte produktivitě zaměstnanců pomocí filtrů produktivní, neproduktivní, manuální a mobilní.
Omezení aplikace Time Doctor
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které nabízí aplikace pro stolní počítače.
- Některá oznámení mohou narušovat produktivitu zaměstnanců.
Ceny Time Doctor
- Základní: 5,90 $/měsíc na uživatele
- Standard: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,70 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Vyberte si nejlepší alternativní řešení RescueTime pro vaši firmu
Nejlepší způsob, jak pomoci týmům pracovat efektivněji, je sledování času. Software pro sledování času může pomoci identifikovat úzká místa na pracovišti, vytvořit přesné odhady času, zabránit vyhoření zaměstnanců a realizovat ziskovější projekty. ?
Funkce pro sledování času v ClickUp pomáhá týmům ušetřit drahocenné hodiny v pracovním týdnu. ClickUp se navíc integruje s vašimi oblíbenými nástroji, vytváří podrobné pracovní výkazy a automaticky porovnává strávený čas s časovými cíli. Chcete-li zjistit, jak ClickUp může pomoci zefektivnit práci vašeho týmu, zaregistrujte se ještě dnes.