10 prvotřídních alternativ Everhour a řešení pro sledování času v roce 2025

Spolehlivý nástroj pro sledování času je základem každého týmu zaměřeného na produktivitu. Nejnovější statistiky trhu dokonce naznačují, že multitasking bez sledování času může snížit produktivitu až o 45 %! 😱
Produkty jako Everhour však zajišťují, že sledování času je více než jen zaznamenávání příchodů a odchodů. Díky funkcím, jako je vizuální plánování úkolů, automatické zastavení časovačů a fakturace, slouží tento nástroj zároveň jako řešení pro správu projektů. Není to však jediný software tohoto druhu na trhu a možná ani není nejlepší.
Pokud hledáte alternativy k Everhour, náš průvodce pro kupující vám pomůže učinit správné rozhodnutí. Ať už chcete nástroj s více funkcemi nebo cenově dostupnou variantu, podívejte se na náš seznam 10 nejlepších produktů a najděte si svůj nový software pro sledování času!
Co je Everhour?
Everhour je samostatná aplikace, která týmům umožňuje sledovat čas a spravovat projekty. Lze říci, že je více orientovaná na podnikání než běžné aplikace pro sledování času, protože obsahuje funkce pro monitorování úkolů zaměstnanců a rozpočtování. 🔢
Ať už jde o sledování času stráveného na úkolech, hladkou integraci s vaším oblíbeným softwarem pro správu projektů nebo získávání cenných informací prostřednictvím reportů a analýz, Everhour zefektivňuje správu pracovních postupů, abyste mohli podávat špičkové výkony.
Díky svým funkcím pro fakturaci a vystavování účtů je Everhour velmi užitečný pro freelancery a malé agentury, kterým umožňuje převést zaznamenaný čas na propracované faktury. A pokud potřebujete dodržovat rozpočty projektů, Everhour vám pomůže včasnými upozorněními, aby nedošlo k překročení výdajů.
Ačkoli je Everhour slušný nástroj, nemusí mít dostatek funkcí pro podporu větších projektů a týmů.
Jaké funkce hledat v alternativách Everhour
Ideální alternativa k Everhour by měla disponovat sadou funkcí zahrnující sledování času a úkolů, správu projektů a možnosti fakturace. Mezi žádoucí funkce patří:
- Přidělování zdrojů: Pokud řídíte tým, upřednostněte funkce pro správu úkolů a pracovní zátěže, abyste zajistili, že žádný zaměstnanec nebude přetížen nebo nedostatečně vytížen.
- Pokročilé reportování a analytika: Vyberte si řešení, které poskytuje podrobnou analytiku nad rámec základních údajů o sledování času. To zahrnuje přehledy o ziskovosti projektů, produktivitě zaměstnanců a úkolů po termínu.
- Sledování výdajů a fakturace: Umožňuje vám sledovat výdaje související s konkrétními projekty a snadno je zahrnout do faktur pro klienty.
- Plánování úkolů: Hledejte výkonné nástroje pro plánování, jako jsou Ganttovy diagramy a kalendáře, které umožňují vizualizovat časové rámce úkolů a potenciální závislosti.
- Integrace s aplikacemi třetích stran: Hledejte alternativu Everhour, která se integruje s nástroji, které používáte, jako jsou CRM systémy, účetní software a komunikační platformy.
- Intuitivní rozhraní: Přehledné rozhraní s možností barevného kódování a označování může výrazně zvýšit produktivitu a zlepšit uživatelský komfort.
10 nejlepších alternativ Everhour pro efektivní správu času
Prozkoumejte naši nabídku 10 výjimečných alternativ Everhour a konkurenčního softwaru pro sledování času a zjistěte, jak může přechod na nový nástroj pro správu času posílit vaši práci. 💯
1. ClickUp
Ať už jde o měření úsilí jednotlivých členů týmu nebo sledování postupu projektu, důvěřujte všestrannému softwaru ClickUp pro produktivitu a sledování času. 😍
Jako řešení pro sledování času v rámci projektů nabízí ClickUp jak ruční (zpětné), tak automatické sledování času. Můžete spustit časovač ve svém webovém prohlížeči (pomocí rozšíření pro Chrome ) nebo ve své desktopové či mobilní aplikaci a synchronizovat své záznamy o čase odkudkoli. Označte své záznamy štítky, poznámkami, souhrny a fakturovatelným časem pro přesné vedení záznamů!
Časové rozvrhy ClickUp zobrazují individuální a kumulativní sledování času pro celou vaši organizaci nebo vybrané členy týmu. Pomocí filtrů můžete procházet záznamy a porovnávat je s předem nastavenými odhady.
ClickUp se integruje s několika nástroji pro sledování času, včetně Everhour, Time Doctor a Toggl, aby vám pomohl centralizovat roztříštěné záznamy o čase a využít je pro komplexní reporting. S ClickApps máte přístup k různým reportům pro sledování času, jako jsou Time Reporting Card, Timesheet Card a Billable Report!
Kromě sledování času je ClickUp také výkonným řešením pro správu úkolů. Upravte si pracovní prostor projektu seskupováním a přiřazováním úkolů, plánováním termínů dodání se závislostmi, vytvářením milníků pro klíčové cíle a označováním prioritních položek. Dashboardy v ClickUp 3.0 vám poskytují bohatý vizuální přehled o vašem pracovním prostoru kdykoli!
Řídíte více projektů, úkolů a časových plánů? Použijte šablonu ClickUp Project Tracker k řízení úkolů, rozpočtů a termínů v jediném okně! Umožní vám plánovat projekty v reálném čase pomocí zobrazení Ganttova diagramu, tabule a kalendáře, což vám pomůže udržet přehled o termínech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadné ruční a automatické sledování času na mobilních a stolních zařízeních
- Předem připravené šablony pro fakturaci a sledování času pro zefektivnění procesů
- Barevně odlišené blokování času pro plánování a produktivitu
- Spouští více časovačů současně s jednoduchým přepínáním
- Podrobné časové rozvrhy s odhady a štítky
- Díky více než 1 000 integracím importuje časová data z jiných aplikací.
- Nástroje pro správu úkolů a projektů
- Více než 15 zobrazení pro sledování vašeho kalendáře, úkolů a projektů
- Denní, týdenní a měsíční časové zprávy
- ClickUp Docs pro ukládání znalostní báze pro sledování času
Omezení ClickUp
- Bezplatný tarif omezuje používání některých funkcí.
- Mobilní aplikace by mohla mít více funkcí ve srovnání s některými alternativami Everhour.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. QuickBooks Time
QuickBooks Time vám umožňuje přizpůsobit si pracovní výkazy tak, abyste mohli sledovat pracovní dobu týmu přesně podle svých představ, a tím zvýšit efektivitu a produktivitu. Ale tady je skutečná revoluce: mobilní sledování času prostřednictvím aplikace QuickBooks Workforce. Představte si, že můžete sledovat, odesílat a schvalovat pracovní postupy odkudkoli a kdykoli. 📱
Software pro sledování času umožňuje sledování času pomocí GPS, což zefektivňuje řízení vzdálených nebo mobilních týmů. Manažeři mohou sledovat odpracované hodiny a lokality a provádět úpravy v plánování práce za běhu, aby posílili důvěru mezi týmy.
Pokud jde o informovaná rozhodnutí, využijte přizpůsobitelné zprávy platformy k předpovědi nákladů na práci, plánování mezd a snadnému zvýšení zisku.
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Přehled o aktivitách mobilního týmu v reálném čase
- Přizpůsobitelné zprávy
- Integrace s aplikacemi pro účetnictví a mzdy pro sledování výdajů
- Upozornění na nesoulad mezi časem příchodu a odchodu
- Podporuje výpočet daně z prodeje
Omezení QuickBooks Time
- Omezené nástroje pro správu a oprávnění ve srovnání s jinými alternativami Everhour
- Funkce placeného volna (PTO) potřebuje vylepšit.
Ceny QuickBooks Time
- Premium: 20 $/měsíc + 8 $/měsíc za uživatele Základní poplatek
- Elite: 40 $/měsíc + 10 $/měsíc za uživatele Základní poplatek
Hodnocení a recenze QuickBooks Time
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
3. Harvest
Díky funkcím softwaru pro sledování času a hladké správě výdajů přináší Harvest revoluci v technikách řízení času pro firmy a vzdálené týmy.
Tento nástroj pro řízení projektů nabízí plnou kontrolu nad odpracovanými hodinami, projekty a rozpočty. Nastavte si jednorázová nebo opakující se upomínky na vyplnění časového rozvrhu , abyste stihli zadat své příchody a odchody před termínem.
Funkci můžete přizpůsobit tak, aby byla užitečná pro fakturaci, řízení projektů a hodnocení výkonnosti týmů. ⏲️
Harvest však není jen o připomínkách – zaměřuje se na podporu produktivity. Zaměstnanci dostávají jemné podněty k zaznamenávání svého času, což snižuje rozptýlení a zvyšuje efektivitu.
Na týmovém dashboardu můžete sledovat, jak si vedou vaši kolegové, a to díky reportům jako Přesčasy, Oblasti, na kterých je třeba zapracovat a Celkový počet fakturovatelných hodin.
Nejlepší funkce Harvest
- Funkce automatického sledování výdajů a času
- Rychlé schvalování výkazů práce s automatickými připomenutími
- Rozpočtování projektů, sledování pokroku a plánování
- Více než 50 integrací (včetně fakturačních nástrojů pro podrobnější sledování výdajů)
Omezení Harvest
- Komplexní nástroje pro reporting a fakturaci
- Funkce měsíčního přehledu potřebuje vylepšit
Ceny Harvest
- Navždy zdarma
- Pro: 10,80 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
4. Hubstaff
Hubstaff obsahuje řadu nástrojů pro sledování aktivity zaměstnanců, stanovení výkonnostních cílů a optimalizaci mzdových nákladů. Je k dispozici pro stolní počítače a smartphony a pomáhá řídit pracovní den každého člena týmu, abyste mohli zajistit, že mají vše, co potřebují k úspěchu. 🤸
Manažeři mohou využít vestavěné funkce pro vytváření reportů a zobrazit kontextová data, jako je využití času nebo často navštěvované webové stránky v práci. Získejte přístup k více než 20 reportům pokrývajícím aspekty jako:
- Schvalování výkazů práce
- Analýza pracovní síly
- Zkušenosti zaměstnanců
- Četnost schůzek
- Směny a docházka
- Fakturovatelné a nefakturovatelné výdaje
Tyto informace vám pomohou učinit důležitá rozhodnutí ohledně přidělování zdrojů, snižování vyhoření a podpory vašeho týmu. Integrujte Hubstaff s nástroji jako Asana, Slack a Trello, abyste minimalizovali přepínání mezi aplikacemi.
Podívejte se na některé alternativy Hubstaffu zde!
Nejlepší funkce Hubstaff
- Komplexní možnosti reportingu
- Integrace s oblíbenými nástroji pro správu projektů
- Automatické sledování času na mobilních zařízeních a počítačích
- Přizpůsobitelné panely pro optimalizaci pracovního toku
- Stanovení výkonnostních cílů a kontrola mzdových nákladů
Omezení Hubstaffu
- Uživatelé hlásí občasné technické problémy.
- Oproti některým alternativám Everhour může být rozhraní poněkud neohrabané.
Ceny Hubstaff
- Navždy zdarma
- Starter: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Apploye
Apploye tvrdí, že zvyšuje produktivitu týmu až o 20 %! Jeho denní, týdenní, měsíční a přizpůsobené časové rozvrhy poskytují podrobný přehled o pokroku vašeho týmu.
Funkce live feed od Apploye umožňuje sledovat, kdo se aktivně věnuje úkolům. Systém dokáže detekovat dlouhá období nečinnosti a zasílat zaměstnancům jemné připomenutí, aby se vrátili k práci. Záludné? Pravděpodobně. Účinné? Rozhodně! 😼
Kromě sledování času vám platforma pomůže nastavit rozpočty projektů, spravovat oprávnění a rychle odesílat faktury klientům. Pro společnosti, jejichž zaměstnanci pracují na dálku nebo jsou často na cestách, Apploye umožňuje sledování GPS a geofencing.
Můžete také získat přístup k screenshotům, využití aplikace a sledování URL adres, abyste mohli monitorovat vzdálené zaměstnance – což z něj činí špičkový software pro řízení projektů pro týmovou spolupráci.
Nejlepší funkce Apploye
- Vzdálené monitorování zaměstnanců
- Řízení projektů s nástroji pro rozpočtování a udělování oprávnění
- Upozornění na neaktivitu
- Živý přenos a okamžité snímky obrazovky
- Pomodoro timer pro vyšší produktivitu
Omezení aplikace Apploye
- Relativně méně funkcí ve srovnání s konkurencí
- Mohlo by nabídnout více možností integrace
Ceny Apploye
- Solo: 2 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Standard: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Elite: 3,5 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Apploye
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
6. Time Doctor
Potřebujete nástroj, který podpoří rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem? Time Doctor může být tím pravým softwarem pro sledování času právě pro vás! Pečlivě monitoruje používání aplikací a webových stránek, aby poskytoval kompletní přehled o pracovních postupech zaměstnanců. Zároveň vám umožňuje vytvářet vlastní placené přestávky pro jednotlivce, skupiny nebo oddělení. ☕
Pokud se zaměříme na nástroje pro sledování času a fakturaci, Time Doctor nabízí upozornění na rozptýlení, sleduje úroveň aktivity a sleduje čas strávený offline, aby zjednodušil výplaty mezd pro vzdálené, hybridní a zahraniční týmy.
Pro týmy pracující v terénu (například stavební týmy ) platforma umožňuje sledování GPS s upozorněními na odchylky od trasy. V podstatě, pokud se někdo odchýlí od přidělené nebo očekávané polohy, systém odešle upozornění manažerovi, což usnadňuje nápravná opatření.
Nejlepší funkce Time Doctor
- GPS sledování s upozorněními na odchylky od trasy
- Screenshoty a monitorování chatu
- Přehled využití webu/aplikace
- Sledování docházky a přestávek
- Více než 60 integrací třetích stran
Omezení Time Doctor
- Omezená mobilní funkčnost
- Podle některých uživatelů je rozhraní příliš složité.
Ceny Time Doctor
- Základní: 5,9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 8,4 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,7 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
7. Toggl Track
Toggl Track je známý nástroj pro sledování času, který preferují freelanceri a vzdálené týmy, které chtějí zvýšit svou produktivitu. Umožňuje vám sledovat čas strávený různými úkoly současně a pomáhá vám zaznamenávat fakturovatelné hodiny, aniž byste něco zmeškali. 🎵
Tato platforma je obzvláště užitečná pro manažery plánování, kteří se snaží přidělovat svým týmům zvládnutelné pracovní úkoly. Díky skvělé funkci Schedule Reports to Email (Plánování zasílání zpráv e-mailem) můžete automaticky dostávat zprávy o odpracované době e-mailem. To vám usnadní sledování probíhajících aktivit a zodpovědné plánování harmonogramů.
Třešnička na dortu? Schopnost tohoto nástroje identifikovat nečinnost! Systém měří využití počítače a minuty nečinnosti, aby přesně sledoval fakturovatelné hodiny, což umožňuje vedoucím týmů rychleji odhalit mezery v produktivitě.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Sledování času specifické pro správu úkolů
- Naplánujte si zasílání zpráv e-mailem pro automatické vykazování pracovních hodin
- Atraktivní design aplikace pro snadnou spolupráci v týmu
- Sledování nečinnosti pro přesné fakturace
- Mobilní a webová aplikace se synchronizací prohlížeče
Omezení Toggl Track
- Mohlo by být použito lepší barevné kódování pro intuitivnější navigaci.
- Bez sledování příjmů s bezplatným tarifem
Ceny Toggl Track
- Navždy zdarma
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
8. TMetric
TMetric je vynikající řešení pro sledování času, nastavování sazeb a vytváření zpráv a faktur pro různé projekty a úkoly. Kromě svých základních funkcí se může pochlubit vestavěným kalendářem a funkcemi pro správu úkolů, které nabízejí další možnosti pro plánování schůzek, sdílení informací a sledování probíhající práce. 🗓️
Platforma přizpůsobuje své funkce tak, aby podporovala mzdové oddělení. Její nástroj Screenshots Capturing náhodně pořizuje snímek obrazovky monitoru zaměstnance každých 10 minut. Ne každému se může líbit tato úroveň monitorování, ale stále se jedná o cenná data o stráveném čase. Můžete také pravidelně sledovat dovolenou a docházku, abyste se vyhnuli odhadům při fakturaci.
Pokud jde o faktury, TMetric dokáže analyzovat vaše nejproduktivnější časové úseky na základě zmapování vašich zisků!
Nejlepší funkce TMetric
- Integrované časovače s ručním zadáváním a offline sledováním
- Náhodné snímky obrazovky pro udržení produktivity zaměstnanců
- Podpora fakturace
- Integrace s Quickbooks, Gitlab, Jira a dalšími
Omezení TMetric
- Užitečné funkce jsou většinou omezeny na placené tarify.
- Zápisy času se občas ztrácejí
Ceny TMetric
- Navždy zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc
- Podnikání: 7 $/měsíc
Hodnocení a recenze TMetric
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
9. Clockify
Clockify je cenný software pro sledování času, který pomáhá firmám, týmům a jednotlivcům pochopit, jak tráví svůj čas, a doladit své procesy. Automatizuje také úkoly a integruje se s jinými systémy, čímž pomáhá centralizovat vaše cíle v oblasti sledování. ✅
Clockify, stejně jako jeho konkurenti, nabízí různé možnosti reportingu, jako jsou týdenní, výdajové a úkolové reporty. Extrahujte reporty podle fakturovatelného stavu, projektu nebo jakéhokoli jiného kritéria, které potřebujete.
Například týdenní zpráva ukazuje, kolik hodin bylo každý týden věnováno projektu, zatímco zpráva o auditu času vám pomůže najít a opravit nesprávné záznamy o čase.
Clockify podporuje sledování času Pomodoro pro zvýšení produktivity (pokud vám to vyhovuje) a možnost upravovat zaznamenané časy pro přesnější fakturaci.
Nejlepší funkce Clockify
- Komplexní přehledy pro sledování výkonu týmu a rozložení času
- Upravitelné časovače
- Správa dovolených a volných dnů
- Dobře se integruje s jinými systémy
Omezení Clockify
- Bez funkce plánování v rámci bezplatného tarifu
- Ve srovnání s některými alternativami Everhour v tomto seznamu není rozhraní příliš intuitivní.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
10. TimeCamp
TimeCamp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který zaměstnancům i manažerům poskytuje sadu nástrojů pro sledování času, porovnávání výkonu a zvyšování efektivity.
Zaměstnancům nabízí možnost sledovat návštěvy webových stránek a používání softwaru a sledovat čas strávený konkrétními úkoly, aby se mohli zdokonalovat. Vedoucí týmů mohou naopak využít reportovací funkce TimeCampu, aby získali přehled o rozložení času týmu v průběhu dne. Mohou také použít funkci stanovení cílů k měření produktivního a nečinného času. 📊
Díky funkcím pro sledování a správu faktur pro více klientů s různými sazbami nebude váš účetní tým touto platformou zklamán. Zde je několik dalších alternativ TimeCampu, které můžete vyzkoušet!
Nejlepší funkce TimeCamp
- Robustní reporting rozpočtu, času a zaměstnanců
- Zaznamenávání a schvalování pracovních výkazů
- Bohaté funkce pro fakturaci
- Podporuje vlastní monitorování
- Více než 70 integrací
Omezení TimeCamp
- Má značnou náročnost na osvojení
- Nedostatečné možnosti přizpůsobení fakturace
Ceny TimeCamp
- Navždy zdarma
- Starter: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Zvyšte svou produktivitu pomocí přesného nástroje pro sledování času
Ve 3D světě, kde je čas naším nejcennějším zdrojem, může výběr správného řešení pro sledování času znamenat zásadní rozdíl.
Pokud jde o nalezení perfektní alternativy Everhour, seznam možností může být ohromující. Proto doporučujeme vyzkoušet ClickUp – využijte každou vteřinu svého dne díky špičkovým funkcím pro sledování času spolu s nástroji pro produktivitu, sledování rozpočtu a možnosti týmové spolupráce. ⌛