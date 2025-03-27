10 databázových softwarů pro Mac v roce 2025 (bezplatné i placené)

Databáze jsou nedílnou součástí podnikání. Ať už se snažíte udržet přehled o skladových zásobách, sledovat informace o zákaznících nebo zlepšit generování prodejních příležitostí, databáze jsou klíčem, který vám pomůže organizovat a analyzovat vaše data.
Abyste mohli všechna data skutečně využít a proměnit v hodnotné informace, budete potřebovat databázový software – a to dobrý. Musíte vědět, co vám data říkají, a správný software vám pomůže proměnit tato data ve skutečné zlato. ?
Projděte si deset nejlepších databázových softwarů pro Mac a vyberte si ten, který vám pomůže co nejlépe využít vaše data.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších databázových softwarů, která stojí za vyzkoušení:
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu projektů a databází
- MySQL Workbench: Nejlepší pro pokročilé uživatele SQL a synchronizaci dat
- MongoDB: Nejlepší pro vývojáře pracující s polostrukturovanými daty
- Ninox: Nejlepší pro malé a střední podniky, které potřebují přizpůsobení
- Valentina: Nejlepší pro projekty s velkým objemem dat a bezpečné zpracování dat
- Navicat: Nejlepší pro integraci a vizualizaci více databází
- Knack: Nejlepší pro vytváření obchodních aplikací bez programování
- DBeaver: Nejlepší pro uživatele SQL, kteří potřebují flexibilitu a nástroje třetích stran.
- Stackby: Nejlepší pro vizualizaci a automatizaci aktualizací dat
- Redis: Nejlepší pro vysoce výkonné zpracování dat a ukládání do mezipaměti
- Každý nástroj nabízí jedinečné funkce přizpůsobené různým obchodním potřebám. Vyzkoušejte ClickUp, komplexní řešení, které kombinuje správu databází s organizací projektů!
Co byste měli hledat v databázovém softwaru pro Mac?
Databáze Excel má své limity a brzy budete muset hledat větší, lepší a univerzálnější řešení. Při hledání databázového softwaru pro počítače Mac, ať už se jedná o software pro zákaznickou databázi nebo databázi obsahu, je třeba mít na paměti několik faktorů:
- Kompatibilita: Ne všechny programy fungují na operačním systému Mac (macOS). Hledejte software, který je kompatibilní s touto platformou a lze jej integrovat s ostatními aplikacemi a systémy ve vašem technologickém prostředí.
- Uživatelská přívětivost: Náročná křivka učení může zpomalit vaše podnikání a frustrovat uživatele. Hledejte software, který je snadno použitelný a umožňuje uživatelům vytvářet použitelné datové sady od prvního dne.
- Zabezpečení dat: Hledejte databázový software pro Mac, který integruje působivá bezpečnostní opatření, včetně šifrování a zálohování dat. Ještě lepší je, pokud tato řešení fungují ihned po instalaci.
- Uživatelská podpora: Nejlepší databázový software pro macOS zahrnuje rozsáhlou uživatelskou podporu, takže můžete řešit problémy a dozvědět se více o tom, jak software co nejlépe využít.
- Cena: Zvažte, kolik vás software bude v průběhu času stát, zejména pokud platíte měsíční nebo roční poplatek. Pokud potřebujete softwarovou licenci pro více uživatelů, může se cena softwaru velmi rychle zvýšit.
10 nejlepších databázových softwarů pro počítače Mac
Jste připraveni najít nejlepší databázový software pro Mac? Zde je našich deset nejlepších tipů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní softwarové řešení pro správu projektů, které zahrnuje efektivní databázový software pro uživatele Mac. Unikátní hierarchie softwaru ClickUp pro správu online databází se přizpůsobuje vašim potřebám, což z něj činí komplexní řešení pro vaši firmu bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.
Rozdělte svůj datový soubor do snadno spravovatelných skupin, jako jsou zásoby, zákazníci nebo zaměstnanci, a poté je propojte, abyste vytvořili výkonný systém pro správu relačních databází s uloženými procedurami. Použijte vlastní pole v ClickUp jako stavební kameny pro přidání klíčových detailů do vaší databáze.
Zapínejte a vypínejte funkce v databázi, abyste zefektivnili svou analýzu a měli potřebné informace vždy po ruce. Snadno spravovatelná platforma vám umožňuje importovat nebo exportovat data podle potřeby a rychle se propojit s jiným softwarem ve vašem technologickém stacku.
Díky AI asistentovi ClickUp Brain můžete také získávat informace z rozsáhlých datových sad, aniž byste museli trávit hodiny jejich ručním dekódováním. Stačí Brainovi položit otázku v přirozeném jazyce a on vám během několika sekund poskytne správná data a analýzu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Tento software s bohatými funkcemi zahrnuje vlastní pole a možnosti značkování, které umožňují správně strukturovat a kategorizovat obchodní data.
- Je skvělý pro správu zdrojů a v ClickUp můžete dokonce vytvořit seznam závislostí, aby týmy věděly, na čem mají pracovat jako první.
- Můžete snadno vkládat aplikace, webové stránky nebo videa, čímž se vaše databáze stane dynamičtější a užitečnější.
- Zobrazení databáze si můžete přizpůsobit tak, abyste mohli své informace prohlížet, sdílet a analyzovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
- Jeho výkonné nástroje pro spolupráci usnadňují týmům společnou práci, sdílení dat a zefektivnění pracovních postupů.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nabízí omezené zobrazení, ale to se v budoucnu může změnit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí pro vykonání své práce komunikovat v průměru se 6 lidmi. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek ve verzích a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
2. MySQL Workbench
MySQL Workbench nabízí skvělý databázový software pro počítače Mac, pokud potřebujete robustní správu dat. Má speciální verzi pro macOS, takže bude s vaším systémem fungovat bez problémů.
Intuitivní software má uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje nahrávání dat, provádění dotazů v jazyce SQL (Structured Query Language) a rychlou a snadnou vizualizaci dat. Software také nabízí synchronizaci dat a ladění výkonu, což je vynikající pro pokročilejší uživatele.
Najdete zde také spoustu online podpory pro tuto platformu, takže v případě potíží s omezenými zdroji budete mít k dispozici okamžitou pomoc.
Nejlepší funkce MySQL Workbench
- Uživatelské rozhraní databází MySQL usnadňuje navrhování a správu i u složitých datových sad.
- Díky panelu výkonnosti můžete rychle zjistit, jak si vedete v porovnání s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI).
- Díky jednoduchým nástrojům pro migraci databází můžete převádět data bez ztráty cenné práce.
Omezení MySQL Workbench
- Jakmile dotaz začne, nelze jej rychle zastavit.
- Nefunguje dobře s většími datovými sadami.
Ceny MySQL Workbench
- Předplatné MySQL Standard Edition (1–4 socket server): 2 140 $/rok
- Předplatné MySQL Standard Edition (server s 5 a více sokety): 4 280 $/rok
- Předplatné MySQL Enterprise Edition (1–4 socket server): 5 350 $/rok
- Předplatné MySQL Enterprise Edition (server s 5 a více sokety): 10 700 USD/rok
- Předplatné MySQL Cluster Carrier Grade Edition (server s 1–4 sokety): 10 700 USD/rok
- Předplatné MySQL Cluster Carrier Grade Edition (server s 5 a více sokety): 21 400 USD/rok
Hodnocení a recenze MySQL Workbench
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 950 recenzí)
3. MongoDB
MongoDB nabízí nativní podporu pro uživatele Mac, takže bude dobře fungovat na všech novějších systémech macOS. Jedná se o spolehlivý bezplatný databázový software pro Mac, pokud potřebujete analyzovat strukturovaná a polostrukturovaná data, a je vynikající, pokud pracujete s dokumenty typu JavaScript Object Notation (což bude pro některé vývojáře hudbou pro uši).
MongoDB můžete škálovat a přizpůsobovat svým měnícím se potřebám, včetně integrace s vašimi oblíbenými nástroji a jazyky.
Nejlepší funkce MongoDB
- Používá nerelační databázi, oblíbenou alternativu k pevným řádkům a sloupcům, díky čemuž je flexibilnější.
- Obsahuje předem nakonfigurované bezpečnostní funkce, díky nimž je bezpečným řešením pro správu databází.
- Databáze s podporou více cloudů vám umožňuje přístup do 95 dostupných regionů, takže je odolná a má velmi nízkou latenci.
Omezení MongoDB
- Nepodporuje triggery, na které se možná při správě databází spoléháte.
- Zabírá mnohem více úložného prostoru než jiný databázový software pro Mac.
Ceny MongoDB
- Navždy zdarma pro bezplatné clustery
- Sdílený server: od 0 $/měsíc
- Bez serveru: od 0,10 $ za 1 milion čtení
- Vyhrazený server: od 57 $/měsíc
Hodnocení a recenze MongoDB
- G2: 4,5/5 (490+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 440 recenzí)
4. Ninox
Ninox slibuje, že bude low-code databázovým řešením pro malé a střední podniky. Platforma vám umožňuje vytvořit software podle vašich potřeb, takže si můžete vytvořit databázový software pro Mac, který chcete, s možností pozdějšího rozšíření. K dispozici jsou šablony, které vám pomohou začít, a spousta automatizací pracovních postupů, které vám práci urychlí.
Protože je Ninox zcela založen na cloudu, můžete k platformě přistupovat prakticky odkudkoli, bez ohledu na operační systém. To je skvělá zpráva pro firmy, které používají jak Mac, tak PC.
Nejlepší funkce Ninox
- Ninox funguje na všech zařízeních, takže je ideální pro kanceláře, které používají Windows i macOS.
- Nabízí spoustu možností pro automatizaci pracovních postupů a obchodních procesů.
- Nabízí vysokou úroveň zabezpečení dat s několika vrstvami ochrany a zároveň splňuje požadavky nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO.
Omezení Ninox
- Nemá mnoho integračních možností s jiným softwarem, takže vaše možnosti práce s daty mimo Ninox mohou být omezené.
Ceny Ninox
- Starter: 12 $/měsíc za licenci (fakturováno ročně)
- Profesionální: 24 $/měsíc za licenci (fakturováno ročně)
- Enterprise: na vyžádání
Hodnocení a recenze Ninox
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
5. Valentina
Valentina může být tím, co potřebujete, pokud hledáte databázový software pro Mac s bohatými funkcemi.
Tento výkonný software pro Mac dokáže zpracovat komplexní data a podporuje různé typy dat, což z něj činí jeden z nejlepších databázových softwarů pro Mac s více aplikacemi. Nabízí vysoce výkonné vyhledávání a zpracování dat a má skvělé možnosti indexování pro projekty s velkým objemem dat.
Díky výkonným funkcím pro vytváření formulářů a reportů je snadné přistupovat k datům, analyzovat je a vytvářet z nich reporty.
Nejlepší funkce Valentiny
- Má vynikající výkon pro rychlé načítání a zpracování dat, a to i v případě složitých dat.
- K dispozici jsou integrované šifrovací funkce, které zajišťují bezpečnost a důvěrnost citlivých dat.
- Nabízí komplexní podporu pro dotazy serveru Microsoft SQL, včetně automatického doplňování a barevné syntaxe.
Omezení Valentiny
- Ačkoli je k dispozici komplexní dokumentace k tomuto softwaru, noví uživatelé mohou čelit strmému učení ve srovnání s jinými softwarovými možnostmi.
Ceny Valentiny:
- Valentina Studio Free: zdarma navždy
- Valentina Studio Pro: 199,99 $ za kus
- Valentina Studio Pro Universal: 399,99 $ za kus
- Valentina Studio Single: 79,99 $ za kus
Hodnocení a recenze Valentiny
- G2: 3,5/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,8/5 (4 recenze)
6. Navicat
Navicat je komplexní nástroj, který vám pomůže připojit se k databázi a spravovat ji. Tento software vám umožní připojit se k jakémukoli zdroji dat, včetně Amazon Web Services, MySQL a Oracle. Odtud můžete pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní psát dotazy SQL a vytvářet tabulky, abyste mohli začít prohlížet a analyzovat své datové sady.
Z tohoto softwaru můžete importovat a exportovat data, což usnadňuje synchronizaci dat z více databází. Je to skvělý způsob, jak shromáždit data na jednom místě a vytěžit z každého bajtu maximum.
Nejlepší funkce Navicat
- Nástroj pro návrh objektů usnadňuje psaní složitých dotazů SQL, které jsou přesnější a poskytují data, která potřebujete.
- Jeho synchronizace dat vám pomůže migrovat data a udržovat je aktuální, bez ohledu na zdroj.
- Existuje mnoho možností modelování dat, takže můžete rychle vytvářet vizualizace svých datových sad a používat je v různých aplikacích.
Omezení Navicat
- Dokumentace je omezená, což může být matoucí, takže pokud narazíte na problémy při používání softwaru, možná budete muset hledat odpovědi jinde.
Ceny Navicat
- Měsíční předplatné: 69,99 $.
- Roční předplatné: 699,99 $.
- Trvalá licence: 1 399 USD
Hodnocení a recenze Navicat
- G2: 4,4/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
7. Knack
Pokud potřebujete databázové řešení, ale chcete se vyhnout programování, Knack je pro vás ideální volbou.
Knack vám umožňuje rychle vytvořit databázi včetně pracovních postupů bez nutnosti programování. Můžete spravovat data způsobem, který vám vyhovuje, a poté vytvářet formuláře, mapy, kalendáře a zprávy, které tato data využijí.
Vysoce přizpůsobitelné uživatelské rozhraní působí velmi moderně, což z něj činí snadno použitelné řešení pro správu databází na Macu.
Nejlepší funkce Knack
- Vytváří vlastní obchodní aplikace od nuly nebo upravuje stávající aplikace tak, aby lépe vyhovovaly vašim datovým potřebám.
- Umožňuje vám propojit data, abyste mohli lépe využívat své informace a vytvořit relační databázi s inteligentními možnostmi modelování dat.
- Díky flexibilním možnostem rozhraní můžete vytvořit aplikaci pro své podnikání bez nutnosti programování, například mapu dodávek nebo kalendář nadcházejících úkolů.
Omezení Knack
- Nedostatečná podpora mobilních zařízení ztěžuje přístup k datům na cestách.
Ceny Knack
- Začátečník: 39 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Firemní: 179 $/měsíc
- Enterprise: na vyžádání
Hodnocení a recenze Knack
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
8. DBeaver
Tento multiplatformní databázový software pro Mac vám umožní pracovat s daty ze všech populárních databází SQL serveru. Díky open-source i komerční verzi si vybere každý podle svých databázových potřeb.
DBeaver má vysoce přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, takže uživatelé s určitými zkušenostmi s databázemi by se s ním měli rychle seznámit. Má také aktivní komunitu uživatelů, takže v případě potřeby můžete najít pomoc online. Jelikož se jedná o open source, mohou se vám hodit nástroje třetích stran.
Nejlepší funkce DBeaver
- Výkonný editor SQL vám umožní rychle vytvářet a provádět dotazy SQL.
- Standardní verze tohoto open-source softwaru podporuje více než 80 různých typů databází.
- Zaměřuje se na vytváření databází prostřednictvím uživatelsky přívětivého systému, který pomáhá spojit různé zdroje dat do jedné užitečné platformy.
Omezení DBeaveru
- Aktualizace softwaru jsou sice dobré, ale DBeaver vydává aktualizace tak často, že brzy zjistíte, že váš aktuální software je zastaralý.
Ceny DBeaver
- Open-source verze: zdarma
- Enterprise edition: 25 $/měsíc nebo 250 $ za jeden rok
- Lite edice: 11 $/měsíc nebo 110 $ za jeden rok
- Licence Ultimate Edition: 500 $ za první rok, poté 400 $ za každý další rok
Hodnocení a recenze DBeaver
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
9. Stackby
Stackby vám umožňuje vytvářet relační databáze bez jakéhokoli programování. Můžete do něj importovat tabulky, datové soubory a další informace a vytvořit tak nejlepší databázový program pro vaše podnikání.
Tato platforma umožňuje uživatelům Macu vytvářet podle svých potřeb zobrazení Kanban, Kalendář a dokonce i Galerie. Jedná se o univerzální databázovou možnost, která vám pomůže překonat omezení, se kterými se můžete setkat u jiných platforem.
Nejlepší funkce Stackby
- K dispozici je několik zobrazení, která vám umožní prohlížet datové sady co nejužitečnějším způsobem.
- Má jedinečné typy sloupců, takže si můžete vytvořit databázi podle svých potřeb.
- Aktualizace dat můžete automatizovat propojením Stackby s vaší stávající technologií.
Omezení Stackby
- Naučit se pokročilé funkce Stackby může být náročné a může vyžadovat zakoupení dalších doplňků.
Ceny Stackby
- Navždy zdarma
- Osobní: 5 $/měsíc za jedno místo
- Ekonomická varianta: 9 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podniky: kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Stackby
- G2: 4,7/5 (55+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
10. Redis
Redis nabízí cloudový software pro správu dat. Je skvělý pro automatizaci zpracování dat, což z něj činí neuvěřitelně efektivní řešení pro uživatele, kteří potřebují vysoce výkonná řešení pro správu dat.
Jako databázový software pro Mac pracující v paměti snadno zpracovává data v reálném čase a rychle ukládá informace do mezipaměti. Má dobré uživatelské rozhraní s mnoha pokročilými možnostmi, které uspokojí i ty nejnáročnější správce databází.
Nejlepší funkce Redis
- Redis, známý svou výjimečnou rychlostí, výrazně zrychluje zpracování a načítání dat.
- Můžete ukládat a manipulovat s daty v různých formátech, čímž zvýšíte univerzálnost databáze.
- Databázi můžete snadno škálovat tak, aby vyhovovala budoucím požadavkům.
Omezení Redis
- Protože Redis ukládá data do paměti, může být pro organizace s rozsáhlými datovými sadami omezeným řešením.
Ceny Redis
- Bezplatné
- Fixed: 7 $/měsíc
- Flexibilní: 0,881 $/hodina
- Roční: na vyžádání
- Cena softwaru: na vyžádání s 30denní bezplatnou zkušební verzí
Hodnocení a recenze Redis
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Prozkoumejte svá data do hloubky
Najít databázový software, který vyhovuje vašim potřebám, je nezbytné pro dohled nad vaším podnikáním. Univerzální software pro správu projektů ClickUp usnadňuje organizaci. Navíc je to fantastický databázový software pro uživatele Mac, který obsahuje všechny potřebné funkce, aniž by vás zatěžoval. Přesvědčte se sami a vyzkoušejte ho ještě dnes! ✨