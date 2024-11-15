11 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro plánování výuky v roce 2025

Vytváření plánů výuky může často připomínat závod s časem – vyvažování kreativity, srozumitelnosti a praktičnosti v omezeném čase.
Je nezbytné najít způsoby, jak tento proces zjednodušit, aniž by došlo ke snížení kvality.
Naštěstí nástroje AI pro plánování výuky nabízejí řešení, která činí plánování efektivnějším a zajímavějším.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 11 nejlepších nástrojů, které pomáhají pedagogům šetřit čas, udržovat pořádek a poskytovat smysluplné vzdělávací zážitky, přičemž zároveň zlepšují řízení třídy. 🧑🏫
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 11 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro plánování výuky:
- ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu, správu úkolů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
- Magic School AI (nejlepší pro personalizovaný vývoj učebních plánů a sladění standardů)
- Eduaide. AI (nejlepší pro přizpůsobení výuky v reálném čase a analýzu reakcí studentů)
- Auto Classmate (nejlepší pro automatické generování lekcí a diferenciaci obsahu)
- Curipod (nejlepší pro projektové učení a interaktivní přípravu výuky)
- LessonPlans. ai (nejlepší pro vývoj učebních plánů v souladu se standardy a integraci hodnocení)
- ChatGPT (nejlepší pro flexibilní tvorbu obsahu lekcí a kreativní přístupy k výuce)
- Quizizz (nejlepší pro vytváření interaktivních testů a gamifikované výukové zážitky)
- Planboard (nejlepší pro komplexní organizaci výuky a standardní sledování)
- Education Copilot (nejlepší pro výuku s podporou umělé inteligence a tvorbu zdrojů)
- Learnt. ai (nejlepší pro vytváření personalizovaných vzdělávacích plánů a sledování pokroku studentů)
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro plánování výuky?
Nalezení správného nástroje AI může změnit váš přístup k plánování výuky. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli upřednostnit:
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní, které nevyžaduje dlouhé školení ani technické znalosti.
- Možnosti přizpůsobení: Možnost vytvořit podrobný plán výuky přizpůsobený různým potřebám studentů.
- Knihovna obsahu: Integrovaný přístup k šablonám, nápadům na výuku nebo hotovým aktivitám, které vám ušetří čas a podnítí kreativitu.
- Funkce pro spolupráci: Možnosti sdílení a společného vytváření plánů výuky s kolegy, podpora týmové práce a sdílení nápadů.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s umělou inteligencí ve vzdělávání poroste v letech 2025 až 2030 tempem 31,2 % CAGR, a to díky rostoucí poptávce po adaptivních vzdělávacích platformách, které personalizují výuku.
11 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro plánování výuky
Najít ten správný nástroj pro plánování výuky s využitím umělé inteligence ( ) může být vzhledem k velkému množství dostupných možností velmi náročné.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů, které vám pomohou ušetřit čas, udržet pořádek a vytvořit poutavé lekce, díky nimž se studenti budou lépe učit. Pojďme se na to podívat! 👇
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu, správu úkolů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je komplexní platforma, která kombinuje nástroje založené na umělé inteligenci, funkce pro správu úkolů a možnosti spolupráce, aby zjednodušila plánování výuky. Vzdělávací software ClickUp nabízí pedagogům vše, co potřebují k plánování, organizaci a realizaci výuky v jednom plynulém pracovním prostoru.
ClickUp Brain
Jednou z jeho vynikajících funkcí je ClickUp Brain, nástroj pro plánování výuky s využitím umělé inteligence, který je integrován přímo do pracovního prostoru ClickUp.
Je neocenitelný pro plánování výuky, zjednodušuje složité procesy a nabízí personalizované návrhy, které vyhovují různým stylům výuky a cílům učení.
ClickUp Docs
Například v aplikaci ClickUp Docs( ) můžete požádat Brain, aby vytvořil plán výuky přizpůsobený konkrétnímu předmětu nebo ročníku. Pokud učíte dějepis na střední škole, můžete jej požádat, aby vytvořil týdenní plán výuky zahrnující témata jako občanská válka, rekonstrukce a klíčové historické osobnosti.
ClickUp Brain dokáže strukturovat obsah, navrhovat aktivity pro výuku a zahrnout klíčové otázky k diskusi. Pedagogové pak mohou doladit detaily přímo v Docs, spolupracovat s kolegy pomocí funkce ClickUp Assign Comments n u a snadno sdílet finální verzi.
Úkoly ClickUp
Tento nástroj umělé inteligence také transformuje tyto plány do akčních úkolů ClickUp( ). Jakmile je plán výuky připraven, můžete požádat Brain, aby vytvořil úkoly pro každou aktivitu nebo odpovědnost.
Například může rozdělit plán hodiny dějepisu na úkoly jako „Vytvořit PowerPoint o občanské válce“, „Vytisknout pracovní listy s časovou osou“ a „Připravit body k diskusi o rekonstrukci“. Tyto úkoly lze poté přiřadit jednotlivcům, stanovit jejich priority a sledovat je v pracovním prostoru ClickUp, takže vše zůstane přehledně uspořádané.
Další neocenitelnou funkcí jsou šablony ClickUp pro plánování výuky, které šetří čas a poskytují strukturovaný rámec pro plánování výuky.
Šablona ClickUp College Lesson Plan Template vám pomůže nastínit cíle, výstupy učení a strategie výuky na jednom místě. Navíc zahrnuje model ADDIE, který vás provede každou fází: návrhem, vývojem a evaluací.
Odlišuje se svou schopností propojit plány lekcí s úkoly a hodnoceními, takže vše zůstává v souladu.
Můžete také shromáždit všechny své zdroje – četbu, multimédia a materiály – na jednom místě, čímž ušetříte čas a úsilí při přípravě každé hodiny.
Pro širší vzdělávací potřeby umožňuje šablona ClickUp Student Education Template ( ) pedagogům spravovat úkoly a sledovat individuální pokrok studentů.
Zároveň šablona plánu řízení třídy ClickUp pomáhá organizovat rutinní činnosti ve třídě, jako je přidělování rolí nebo sledování cílů v oblasti chování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase: Upravujte a aktualizujte plány výuky společně se svým týmem v Docs, aby všichni zůstali v souladu a na správné cestě.
- Nastavte si sledování času pro přípravu lekcí: Sledujte čas strávený plánováním lekcí a úpravami, abyste mohli lépe spravovat svůj plánovací rozvrh a efektivitu.
- Připojte referenční materiály: Připojte zdroje, jako jsou články, videa nebo odkazy, přímo k úkolům lekce, aby vše potřebné pro výuku bylo uloženo na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Platforma má omezený offline přístup, což ztěžuje plánování bez připojení k internetu.
- Pokročilé funkce ClickUp mohou být zbytečné pro učitele, kteří potřebují základní nástroje pro plánování výuky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Magic School AI (nejlepší pro personalizovaný vývoj učebních plánů a sladění standardů)
Magic School AI usnadňuje učitelům plánování výuky a zajišťuje soulad s vzdělávacími standardy. Odstraňuje také potíže s mapováním učebních plánů a zajišťuje, že výuka splňuje státní a národní pokyny.
Platforma také vytváří materiály pro různé úrovně učení, takže každý student získá potřebnou podporu. Díky integrované analýze výkonu získávají učitelé personalizovaná doporučení, která studentům pomáhají se zlepšovat.
Nejlepší funkce Magic School AI
- Sladěte výuku s vzdělávacími standardy pro strukturovaný pokrok
- Vytvářejte různé varianty lekcí, abyste podpořili různé schopnosti učení.
- Vytvářejte hodnocení s rubrikami, abyste mohli sledovat porozumění studentů.
- Analyzujte údaje o výkonu a navrhujte cílená opatření.
Omezení umělé inteligence Magic School
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
- Počáteční nastavení pro mapování učebních plánů je složité.
Ceny Magic School AI
- Zdarma
- Plus: 99,96 $/rok
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Magic School AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? 5 E – zapojit, prozkoumat, vysvětlit, rozvést a zhodnotit – je oblíbený výukový model používaný při plánování výuky. Podporuje aktivní učení a zajišťuje, že každá fáze výuky navazuje na předchozí, což přispívá k hlubšímu porozumění.
3. Eduaide. AI (nejlepší pro přizpůsobení výuky v reálném čase a analýzu reakcí studentů)
Eduaide. AI činí plánování výuky dynamičtější tím, že přizpůsobuje obsah na základě zapojení studentů v reálném čase.
Místo toho, aby se řídil striktním plánem, sleduje účast a podle potřeby přizpůsobuje výuku tak, aby poskytoval personalizované vzdělávací zážitky. Zpracovává písemné a ústní odpovědi, aby identifikoval mezery v porozumění a navrhl jasnější vysvětlení. Integrovaný průvodce tempem udržuje výuku na správné cestě a zajišťuje, že jsou pojmy pokryty efektivně, aniž by studenti byli přetěžováni.
Eduaide. Nejlepší funkce AI
- Okamžitě upravujte plány lekcí na základě úrovně zapojení studentů
- Zpracovávejte odpovědi studentů a doporučujte strategie pro objasnění
- Odhalte potenciální potíže s učením ještě předtím, než nastanou
- Automaticky upravujte tempo výuky pro plynulý průběh
Eduaide. Omezení umělé inteligence
- Uživatelé vyjádřili obavy ohledně ochrany osobních údajů při správě údajů o studentech.
- Ačkoli přizpůsobuje výuku na základě údajů ze třídy, nemusí plně zohledňovat individuální styly učení nebo specifické potřeby studentů.
Ceny Eduaide. AI
- Zdarma
- Pro: 5,99 $/měsíc
- Školy a školské obvody: Ceny na míru
Eduaide. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro pořizování poznámek: nástroje a příklady použití
4. Auto Classmate (nejlepší pro automatické generování lekcí a diferenciaci obsahu)
Auto Classmate pomáhá pedagogům vytvářet strukturované plány výuky tím, že generuje cíle, aktivity a hodnocení přizpůsobené jejich potřebám. Personalizuje materiály pro různé úrovně schopností a zajišťuje, že se všichni studenti mohou zapojit do obsahu.
Integrovaný systém diferenciace upravuje složitost lekcí, což učitelům umožňuje přizpůsobit se úrovni studentů. Přizpůsobitelné pracovní listy, kvízy a interaktivní cvičení poskytují další podporu, což z něj činí silný doplněk tradičních metod výuky.
Nejlepší funkce Auto Classmate
- Vytvářejte kompletní plány lekcí, včetně cílů a aktivit.
- Vytvářejte diferencované materiály, které vyhovují různým úrovním dovedností.
- Vytvářejte kvízy a úkoly s integrovanými možnostmi podpory.
- Poskytujte výukové zdroje v různých formátech, včetně vizuálních a zvukových.
- Navrhněte mezioborové propojení, které posílí integraci předmětů.
Omezení Auto Classmate
- Bezplatná verze neobsahuje všechny možnosti přizpůsobení.
- Zpracování obsahu ve velkém měřítku vyžaduje značné systémové zdroje.
Ceny Auto Classmate
- Individuální pedagog: 10 $/měsíc
- Škola nebo školský obvod: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Auto Classmate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Univerzita Al Quaraouiyine ve Fezu v Maroku je považována za nejstarší existující a nepřetržitě fungující vzdělávací instituci na světě. Byla založena v roce 859 n. l. a funguje dodnes.
5. Curipod (nejlepší pro projektové učení a interaktivní přípravu výuky)
Curipod oživuje projektové učení prostřednictvím interaktivního a strukturovaného plánování výuky. Učitelé mohou navrhovat projekty založené na bádání, které zapojí studenty z různých předmětů. Přizpůsobitelné časové osy projektů, nástroje pro spolupráci a sledování milníků udržují výuku na správné cestě a zároveň udržují studenty zapojené.
Pro pedagogy, kteří chtějí vytvářet poutavé lekce zaměřené na studenty, je Curipod cenným nástrojem, který by neměl chybět v jejich výukové výbavě.
Nejlepší funkce Curipodu
- Vytvářejte projektové plány jednotek s integrovanými mezioborovými propojeními.
- Navrhujte praktické aktivity, které podporují řešení problémů a kritické myšlení.
- Spravujte materiály a zdroje pro výuku a zajistěte tak organizovaný průběh výuky.
- Podporujte skupinovou práci pomocí funkcí pro spolupráci a odpovědnost.
Omezení Curipodu
- Další zdroje potřebné pro komplexní projekty ve srovnání s tradičními lekcemi
- Omezená přizpůsobivost pro výuku, která není založena na projektech
- Omezení úložné kapacity při správě velkých multimediálních souborů
- Složité nastavení oprávnění pro společné projekty
Ceny Curipod
- Zdarma
- Škola a okres: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Curipod
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. LessonPlans. ai (nejlepší pro vývoj učebních plánů v souladu se standardy a integraci hodnocení)
LessonPlans. ai jde o krok dále než základní software pro správu univerzit, protože zajišťuje, že vše odpovídá učebním plánům, a nabízí různé způsoby sledování pokroku studentů.
Učitelé mohou pomocí úprav založených na umělé inteligenci přizpůsobit výuku různým potřebám studentů a diferencovaný obsah zajišťuje, že každý student má přístup k materiálu. Díky automatickým návrhům tempa a integraci napříč ročníky je také snazší dlouhodobé plánování.
Nejlepší funkce LessonPlans.ai
- Sladění výuky se státními a národními akademickými standardy
- Začleňte hodnocení do plánů výuky pro sledování pokroku
- Vytvářejte strukturované plány výuky pro postupné učení
- Dynamicky přizpůsobujte výuku podle potřeb a výkonnosti studentů.
- Poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase pro zlepšení výukových strategií
Omezení LessonPlans.ai
- Správa standardů pro více předmětů může být zdlouhavá
- Offline přístup je omezen na prémiová předplatná.
- Nástroje pro spolupráci jsou pro týmovou výuku omezené.
Ceny LessonPlans. ai
- Pro: 49 $/rok
- Neziskové organizace: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LessonPlans.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: Vytváření přílišného množství plánů výuky najednou může vést k vyhoření, zejména u učitelů, kteří mají na starosti více tříd nebo předmětů. Při přípravě výuky je pro pedagogy zásadní udržovat si tempo a soustředit se spíše na kvalitu než na kvantitu.
7. ChatGPT (nejlepší pro flexibilní tvorbu obsahu lekcí a kreativní přístupy k výuce)
ChatGPT usnadňuje pedagogům vytváření poutavých a rozmanitých výukových materiálů pro různé předměty. Umožňuje učitelům přizpůsobovat obsah v reálném čase, takže mohou rychle vytvářet výukové příběhy, podněty k diskusi a interaktivní cvičení, které vyhovují jejich stylu výuky.
Platforma také generuje kreativní aktivity, které zvyšují atraktivitu výuky a zároveň vyhovují různým schopnostem žáků. Průběžně přizpůsobuje vysvětlení a nabízí různé způsoby, jak představit pojmy a zajistit, aby je žáci pochopili.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte vlastní obsah lekcí, včetně vysvětlení a popisů.
- Vytvářejte podněty k diskusi, které podporují kritické myšlení
- Přizpůsobte výukové materiály různým úrovním dovedností a stylům učení
- Vytvořte kreativní strategie zapojení studentů, abyste zvýšili jejich účast.
- Upravujte obsah v reálném čase pro personalizované přístupy k výuce.
Omezení ChatGPT
- Žádné přímé sladění se standardy učebních osnov
- Omezené předem strukturované funkce pro plánování výuky
- Žádné vestavěné nástroje pro sledování pokroku studentů
- Chybí úložiště pro organizaci výukových materiálů
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (665+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (95 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro kalendář a plánování s umělou inteligencí
8. Quizizz (nejlepší pro vytváření interaktivních testů a gamifikované výukové zážitky)
Quizizz zvyšuje atraktivitu hodnocení díky interaktivním kvízům a herním prvkům. Nabízí zábavnou alternativu k tradičním nástrojům pro tvorbu testů díky integraci zajímavých formátů otázek a poskytování zpětné vazby v reálném čase.
Učitelé mohou vytvářet adaptivní hodnocení na základě výkonnosti studentů, čímž zajistí, že každý student získá personalizovanou zkušenost. Quizizz má také vestavěnou databázi otázek a modifikace kvízů generované umělou inteligencí, což usnadňuje vytváření obsahu.
Nejlepší funkce Quizizz
- Navrhujte gamifikované kvízy s funkcemi pro soutěžní zapojení
- Vytvářejte hodnocení v reálném čase s adaptivními úpravami obtížnosti
- Sledujte pokrok studentů pomocí podrobných analýz výkonnosti.
- Získejte přístup k rozsáhlé databázi otázek s úpravami založenými na umělé inteligenci.
- Nabídněte interaktivní režimy učení pro větší zapojení studentů
Omezení Quizizz
- Postrádá komplexní funkce pro plánování výuky
- Omezená možnost upravovat již existující kvízy nad rámec základních změn
Ceny Quizizz
- Základní: zdarma
- Škola: Individuální ceny
- Okres: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Quizizz
- G2: 4,9/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 540 recenzí)
🔍 Věděli jste? Plán výuky obvykle pokrývá jednu vyučovací hodinu, ale plány jednotek jsou dlouhodobější plány zahrnující několik lekcí nebo týdnů. Plány jednotek pomáhají učitelům organizovat témata v čase, což usnadňuje propojování lekcí a navazování na předchozí znalosti.
9. Planboard (nejlepší pro komplexní organizaci výuky a standardní sledování)
Planboard pomáhá učitelům udržovat pořádek a snadno plnit kurikulární standardy. Nabízí chytré návrhy pro uspořádání lekcí, jejich tempo a správu zdrojů, aby učitelé mohli efektivně plánovat a držet se plánu.
Usnadňuje také spolupráci, protože učitelé mohou snadno sdílet a upravovat materiály. Dynamické plánování zajišťuje hladký průběh výuky a sledování zdrojů udržuje vše přehledně uspořádané napříč předměty, což učitelům šetří čas a námahu.
Nejlepší funkce Planboardu
- Organizujte plány výuky pomocí strukturování obsahu založeného na umělé inteligenci.
- Sledujte standardy učebních osnov, abyste zajistili jejich komplexní pokrytí.
- Používejte vizuální mapovací nástroje pro strukturované sledování pokroku
- Získejte přístup k automatizovaným návrhům tempa výuky a úpravám
- Spolupracujte na přípravě výuky pomocí sdílených týmových funkcí.
Omezení Planboardu
- Omezené generování obsahu pomocí umělé inteligence ve srovnání s jinými nástroji
- Počáteční fáze učení pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na digitální plánování
- Základní nástroje pro hodnocení ve srovnání se specializovanými platformami pro známkování
- Integrace s externími systémy pro správu výuky je omezená.
Ceny Planboard
- Zdarma
- Základní: 200 $/měsíc (pro 10 uživatelů)
- Pro: 500 $/měsíc (pro 30 uživatelů)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Planboard
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (22+ recenzí)
🧠 Zajímavost: V roce 1997 vyhlásila Organizace spojených národů 8. září Mezinárodním dnem gramotnosti, aby zdůraznila význam vzdělání a gramotnosti pro globální rozvoj.
10. Education Copilot (nejlepší pro výuku s podporou umělé inteligence a tvorbu zdrojů)
Education Copilot funguje jako virtuální asistent učitele a pomáhá učitelům rychle vytvářet výukové materiály a strategie. Obsah přizpůsobuje v reálném čase měnícím se potřebám ve třídě, což z něj činí flexibilní a časově úsporný nástroj umělé inteligence pro studenty.
Učitelé mohou podle potřeby vytvářet pracovní listy, hodnocení a součásti lekcí, zatímco platforma přizpůsobuje výuku různým stylům učení. Poskytuje také cílenou podporu, která pomáhá studentům překonávat výzvy, a to vše při zachování plynulosti lekce.
Nejlepší funkce Education Copilot
- Vytvářejte výukové strategie přizpůsobené potřebám třídy
- Vytvářejte pracovní listy, kvízy a doplňkové materiály okamžitě
- Dynamicky upravujte plány výuky na základě zpětné vazby od studentů.
- Přizpůsobte vysvětlení různým stylům učení
- Poskytněte cílené intervenční nástroje pro studenty, kteří mají potíže
Omezení nástroje Education Copilot
- Vyžaduje ruční úpravy pro jemné doladění lekcí.
- Platforma nefunguje dobře s dokumenty delšími než 20 stran nebo s více než 15 000 slovy.
Ceny Education Copilot
- Pro učitele: 9 $/měsíc
- Pro školy a školní obvody: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Education Copilot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Podle zprávy Světového ekonomického fóra o vzdělávání 4.0 AI mění podobu vzdělávání tím, že podporuje učitele automatizací úkolů, což jim umožňuje věnovat více času zapojení studentů. Zlepšuje hodnocení a nabízí informace v reálném čase, které pomáhají zdokonalovat výukové strategie.
11. Learnt. ai (nejlepší pro vytváření personalizovaných vzdělávacích plánů a sledování pokroku studentů)
Learnt. ai personalizuje plánování výuky a vytváří učební plány přizpůsobené výkonnosti každého studenta. Nabízí automatizované hodnocení, které sleduje pokrok studentů v průběhu času a poskytuje cílené intervence.
Prediktivní analytický systém platformy pomáhá učitelům předvídat potíže s učením, což umožňuje vytvořit propracovanější výukové strategie. Kombinací vysoce kvalitních plánů výuky s podrobnými zprávami o pokroku zajišťuje Learnt. ai splnění personalizovaných cílů učení i cílů celé skupiny.
Nejlepší funkce Learnt. ai
- Vytvářejte individuální vzdělávací plány přizpůsobené výkonnosti studentů.
- Sledujte pokrok studentů pomocí analýzy v reálném čase a adaptivního hodnocení.
- Identifikujte mezery ve znalostech a doporučte cílené intervenční strategie.
- Dynamicky upravujte složitost obsahu na základě pokroku ve výuce
- Poskytujte automatizované informace pro zdokonalení plánů výuky a metod výuky.
Omezení Learnt.ai
- Složité požadavky na ochranu osobních údajů při sledování výkonnosti studentů
- Potíže s porozuměním složitým souvislostem, které mohou vést k možným nesprávným interpretacím nebo nepřesnostem při tvorbě obsahu.
Ceny Learnt. ai
- Zdarma
- Začátečník: 6 $/měsíc
- Základní funkce: 9 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Learnt.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: První veřejnou školou v Americe byla Boston Latin School, založená v roce 1635. Dodnes patří k nejprestižnější školám v USA.
Plánování výuky na vyšší úrovni s ClickUp
Plánování výuky je nezbytný, ale časově náročný úkol, který vyžaduje rovnováhu mezi kreativitou, strukturou a přizpůsobivostí. Nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají pedagogům zlepšovat kvalitu výuky a šetřit drahocenný čas, a to vše bez omezení zapojení nebo personalizace.
Mezi mnoha dostupnými řešeními nabízí ClickUp komplexní přístup k plánování výuky. ClickUp je více než jen správce úkolů – integruje plánování výuky založené na umělé inteligenci, plynulou spolupráci a strukturovanou organizaci do jediného výkonného pracovního prostoru.
Pedagogové mohou okamžitě vytvářet plány výuky, rozdělit je na konkrétní úkoly a spravovat své rozvrhy – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅