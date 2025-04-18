10 nejlepších alternativ MeisterTask pro správu úkolů v roce 2025

Pokud jste se snažili zlepšit projektové řízení a spolupráci ve svém týmu, pravděpodobně jste narazili na MeisterTask – nástroj pro správu úkolů, kterému důvěřuje mnoho lidí.
MeisterTask je elegantní a snadno použitelný. Agilní týmy a příznivci Kanbanu tento nástroj rádi používají ke sledování úkolů v rámci svých projektů. Jeho základní plán má však omezené funkce a pro komunikaci a spolupráci s jinými týmy budete možná potřebovat mnoho dalších nástrojů.
Tento článek se zabývá alternativami k MeisterTask, které mohou zlepšit vaše pracovní postupy, produktivitu a efektivitu.
Od pokročilých funkcí a možností stanovení priorit až po relevantnější integrace – tyto alternativy MeisterTask nabízejí řadu funkcí, které vyhovují různým potřebám.
Co byste měli hledat v alternativách k MeisterTask?
Ať už jste nezávislý podnikatel, vedete malý tým nebo spravujete velký fond zdrojů, musíte mít nástroj pro správu úkolů, který jde nad rámec vytváření seznamů úkolů.
Každý dobrý nástroj pro řízení projektů by měl vaší organizaci přinést vyšší efektivitu a růst.
S ohledem na tento přístup uvádíme několik klíčových faktorů, které musíte zvážit při výběru platformy pro správu úkolů:
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Možnosti spolupráce a přizpůsobení
- Kompatibilita s vašimi stávajícími obchodními systémy
- Funkce sledování pokroku a vytváření zpráv
- Přístupnost napříč zařízeními a platformami
- Silná bezpečnostní opatření, jako je šifrování dat a ověřování uživatelů
- Škálovatelnost pro rostoucí počet uživatelů a projektů
- Oznámení a připomenutí pro včasné dokončení úkolů a dodržení termínů
- Komplexní školicí materiály a vstřícná zákaznická podpora
Samozřejmě žádný nástroj nenabízí vše, co byste si přáli, ale některé alternativy k MeisterTask se tomu velmi blíží.
Seřadili jsme 10 nejlepších, které můžete zvážit – zhodnotili jsme jejich nejlepší funkce, hodnocení a cenové podrobnosti.
10 nejlepších alternativ MeisterTask, které musíte znát
1. ClickUp
Pokud hledáte komplexní platformu pro spolupráci, která se snadno přizpůsobí potřebám vašeho týmu, ClickUp je tou správnou volbou. ClickUp je důvěryhodným řešením pro správu úkolů s bohatými funkcemi a všestranným použitím, kterému důvěřuje více než 800 000 týmů z různých odvětví po celém světě.
Vytvářejte osobní seznamy úkolů v ClickUp, sestavujte kontrolní seznamy seskupením souvisejících úkolů a přiřazujte úkoly, položky kontrolních seznamů a úkoly členům týmu. Můžete dokonce přiřadit komentáře v rámci úkolů, aby člen týmu mohl podniknout příslušné kroky.
S ClickUp Tasks máte bezkonkurenční flexibilitu při strukturování svých projektů pomocí přizpůsobitelných podúkolů. Můžete si také vybrat z více než 35 ClickApps a přizpůsobit si tak správu úkolů podle svých potřeb.
Díky přizpůsobitelnému pracovnímu prostoru a liště úkolů můžete spravovat a definovat typy úkolů, které odpovídají jedinečným požadavkům vašeho týmu. ClickUp vám ušetří hodiny práce díky možnosti vytvářet opakující se úkoly a přizpůsobitelné šablony, které zjednodušují plánování projektů.
Ať už dáváte přednost strukturovanému přístupu se seznamy, vizuálnímu znázornění s tabulemi, kompaktnímu přehledu s poli nebo časově orientovanému pohledu s kalendáři, ClickUp nabízí projektovým manažerům více než 15 zobrazení.
A to není vše! ClickUp jde nad rámec správy úkolů. Kombinuje vaši práci, nástroje a týmy na jednom místě a nabízí integraci s více než 1 000 aplikacemi, včetně Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot a dalších.
To vše a ještě více dělá z ClickUp nejlepší alternativu k MeisterTask. Zde je stručný přehled některých klíčových funkcí tohoto bezplatného softwaru pro správu úkolů:
Nejlepší funkce ClickUp
- Upřednostňujte, vizualizujte a zjednodušujte proveditelné úkoly v celé vaší organizaci pro všechny projekty pomocí šablony pro správu úkolů ClickUp.
- Identifikujte a provádějte urgentní úkoly pomocí systému barevného kódování priorit úkolů ClickUp. Můžete označit úkoly jako urgentní, s vysokou prioritou, normální a s nízkou prioritou a poté je podle potřeby dokončit.
- Sledujte výsledky pomocí ClickUp Reminders a přizpůsobitelných nastavení oznámení. Dostávejte včasné aktualizace e-mailem, na počítači nebo mobilu a buďte vždy informováni.
- Shrňte úkoly a generujte akční položky pomocí ClickUp AI, automatizovaného nástroje založeného na umělé inteligenci pro různé role a použití.
- Spravujte časové osy, sledujte pokrok a monitorujte pracovní dobu z jakéhokoli zařízení a místa. K záznamům můžete také přidávat poznámky a získávat přehledné zprávy o využití času.
- Spravujte úkoly a projekty na cestách pomocí mobilní aplikace ClickUp pro zařízení iOS a Android.
Omezení ClickUp
- Porozumění všem funkcím a možnostem přizpůsobení, které ClickUp nabízí, může nějakou dobu trvat.
- Někteří uživatelé možná zjistí, že nepotřebují všechny funkce dostupné v ClickUp. Abychom tomuto problému předešli, ClickUp vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostor tak, abyste se mohli soustředit na funkce, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (9200+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ recenzí)
Potřebujete ucelený přehled o našem nástroji pro správu úkolů? Podívejte se na stránku Funkce ClickUp.
2. Asana
Asana je populární software pro řízení projektů, který týmům pomáhá sledovat, plánovat a řídit jejich práci na webových a mobilních platformách pro řízení práce.
Různé pohledy Asany, jako je kalendář a seznam, umožňují projektovým manažerům personalizovat úkoly a barevně je koordinovat.
Díky flexibilitě a kontrole, kterou nabízí Asana, můžete potenciálně náročné projekty proměnit v zvládnutelné úkoly.
Asana vám také umožňuje vytvářet podúkoly v rámci větších úkolů, takže můžete vizualizovat pokrok a podporovat proaktivní pracovní návyky v projektových týmech.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte a spravujte úkoly v uživatelsky přívětivém rozhraní
- Přístup k více zobrazením časových os projektů
- Využijte funkce pro spolupráci a komunikaci, jako jsou komentáře, přílohy a zmínky.
- Integrujte do Asany více aplikací třetích stran a vytvořte tak kompletní pracovní postup.
- Optimalizujte přidělování zdrojů a zajistěte vyvážené pracovní zatížení v rámci celého týmu.
Omezení Asany
- Asana má omezené offline funkce, takže potřebujete neustále stabilní připojení k internetu.
- Pokročilé funkce a možnosti vyžadují předplatné, což může být omezením pro uživatele s omezeným rozpočtem nebo malé týmy.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $ měsíčně za člena
- Pokročilá: 30,49 $ měsíčně za člena
- Enterprise: Pro více informací nás kontaktujte.
- Enterprise+: Pro více informací nás kontaktujte.
Hodnocení Asana
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 300 recenzí)
3. Todoist
Todoist je řešení pro správu produktivity zaměřené na vytváření seznamů úkolů. Díky intuitivnímu rozhraní a funkcím pro správu projektů je ideální volbou pro jednotlivce i týmy.
Todoist vám umožňuje vytvářet projekty a podkategorie a každou z nich označit barevným kódem. Mezi jeho klíčové funkce patří synchronizace mezi zařízeními a integrace s virtuálními asistenty, jako jsou Siri, Google Assistant a Alexa.
Chcete-li maximalizovat potenciál Todoistu, můžete využít nastavení, jako jsou opakující se úkoly, značky naléhavosti a Quickies pro krátké úkoly. Todoist je univerzální nástroj pro sledování úkolů s omezenými funkcemi pro spolupráci a komunikaci v rámci týmu.
Nejlepší funkce Todoist
- Udržujte pořádek napříč zařízeními a platformami, jako jsou virtuální asistenti, mobilní zařízení a stolní počítače.
- Integrujte oblíbené aplikace a služby, jako je Google Calendar a Dropbox.
- Analyzujte a vizualizujte produktivitu a míru dokončení úkolů
Omezení Todoist
- Jeho závislost na internetovém připojení omezuje offline funkčnost.
- Uživatelé hlásili nedostatečnou podporu pro komplexní projekty.
Ceny Todoist
- Začátečníci: Zdarma
- Výhoda: 5 $ měsíčně
- Podnikání: 8 $ za člena/měsíc
Hodnocení Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
Bonus: Podívejte se na tyto alternativy Todoist!
4. Teamwork
Teamwork je komplexní software pro správu projektů a spolupráci, který je navržen tak, aby týmy mohly snadno plánovat, sledovat a dodávat práci.
Jeho sledování úkolů předčí mnoho konkurentů, jako jsou Microsoft Projects a Smartsheet. Navíc pravidelné aktualizace a vylepšení Teamwork z něj dělají spolehlivou volbu pro řízení projektů.
Uživatelsky přívětivé rozhraní je velkou pomocí, zejména pro ty, kteří nemají tolik zkušeností s řízením projektů. Podpora je také rychlá, přátelská a nápomocná.
Neschopnost Teamwork importovat projektové soubory (XML nebo podobné formáty) však může ovlivnit jeho použitelnost.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Spolupracujte napříč týmy pomocí integrovaných komunikačních nástrojů, jako jsou chat a diskusní vlákna.
- Přizpůsobte si ovládací panely, abyste mohli sledovat průběh projektu a klíčové ukazatele na první pohled.
- Využijte rozsáhlé funkce pro plánování projektů, jako jsou Ganttovy diagramy a závislosti úkolů.
Omezení týmové práce
- Řešení pro správu projektů se může ukázat jako příliš složité pro malé projekty.
- Přístup k některým základním funkcím může vyžadovat dražší tarify.
Ceny za týmovou práci
- Zdarma
- Starter: 8,99 $/uživatel za měsíc
- Cena: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 850 recenzí)
5. Flow
Flow je nástroj pro správu projektů a úkolů, který nabízí jednoduché vizuální pracovní postupy pro plánování pracovních postupů týmu.
Flow vám umožňuje nastavit termíny, delegovat úkoly a přihlásit se k odběru úkolů, což pomáhá zefektivnit spolupráci. Můžete přepínat mezi formáty seznamu, kalendáře a tabule a nástroj nabízí flexibilitu při přidávání dat zahájení a termínů.
Vyniká zobrazení seznamu úkolů ve stylu Kanban a jednoduchý design a intuitivní uživatelské rozhraní tohoto řešení pro správu projektů jsou ideální pro začátečníky.
Můžete však narazit na problémy s použitelností softwaru kvůli nedostatečným možnostem přizpůsobení barev a vizuální hierarchie projektů. S velkým počtem karet se projekty mohou brzy stát nepřehlednými.
Nejlepší funkce Flow
- Pracujte v prostředí podporujícím spolupráci s funkcemi, jako jsou komentáře a přílohy souborů.
- Automatizujte upozornění na termíny, aby projektové týmy mohly držet krok a dodržovat termíny projektů.
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack a Google Calendar
- Přepínejte mezi formáty seznamu a kanbanové tabule pro jednotlivé projekty.
Omezení toku
- Omezené funkce bezplatné verze mohou ovlivnit použitelnost nástroje pro týmy.
- 30denní bezplatná zkušební verze neobsahuje pokročilé funkce.
- Pouze nejvyšší tarif nabízí užitečné integrace, jako je Zapier.
Ceny Flow
- Základní: 8 $ za uživatele za měsíc
- Plus: 12 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 18 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení toku
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
6. Wrike
Další populární platforma, Wrike, nabízí projektové řízení a spolupráci s funkcemi pro plánování a provádění úkolů vhodnými pro podniky.
Díky své jednoduchosti je Wrike vhodný pro velké i malé týmy. Jeho mnoho funkcí, jako je vytváření úkolů, složek a chatovacích oken v rámci úkolů, pomáhá řídit projekty a zároveň udržovat všechny zúčastněné informované.
Personalizované panely a přizpůsobená oznámení umožňují snadnou viditelnost nedokončených nebo zpožděných úkolů a snižují riziko nedorozumění. Užitečnou funkcí je také archiv úkolů: můžete vyhledat podrobnosti o minulých projektech a centralizovat svou dokumentaci.
Nejlepší funkce Wrike
- Prohlížejte projekty pomocí dynamických a automatizovaných Ganttových diagramů
- Spolupracujte s členy týmu asynchronně pomocí chatu, komentářů a přidělování úkolů.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a snížili manuální námahu.
Omezení Wrike
- Málo offline funkcí – pro přístup k projektům a jejich aktualizaci potřebujete aktivní připojení k internetu.
- Tento nástroj může být pro menší firmy nebo start-upy finančně náročný.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/uživatel za měsíc
- Business: 24,80 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
Přečtěte si náš článek o nejlepším softwaru pro pracovní příkazy
7. Lark
Tento nástroj vám nabízí nejvyšší užitek za vaše peníze. Lark spojuje správu úkolů, zasílání zpráv a videokomunikaci do jedné platformy jako sadu nástrojů pro spolupráci.
Lark je výkonná platforma pro správu projektů pro týmy všech typů a velikostí, která nabízí schůzky, e-maily, zasílání zpráv, plánování, úpravy textu a další funkce. A to vše v jediném přehledném rozhraní.
Placený tarif, který zahrnuje neomezené videokonference, cloudové úložiště a prostor pro e-maily, je vynikající pro firemní uživatele.
Jako správce úkolů vyniká Lark také mnoha užitečnými funkcemi: Můžete organizovat, spolupracovat a provádět úkoly individuálně nebo jako součást týmu. S touto alternativou k MeisterTask můžete rozdělit velké projekty na zvládnutelné kroky.
Nejlepší funkce Lark
- Spolupracujte na dokumentaci a projektových plánech pomocí chytrých funkcí pro práci s dokumenty, jako jsou komentáře a správa verzí.
- Pracujte na dálku a přesto synchronně s projektovými týmy díky funkcím videokonferencí.
- Automatizujte aktualizace a nastavte oznámení na základě spouštěčů prostřednictvím seznamu úkolů.
Omezení Lark
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými platformami
- Uživatelé, kteří hledají pouze nástroj pro správu úkolů, nemusí využívat širokou škálu dostupných funkcí.
Ceny Lark
- Starter: zdarma
- Výhoda: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení Lark
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
8. Trello
Trello je webový nástroj pro správu projektů, který využívá vizuální tabule, seznamy, karty a další prvky k zefektivnění úkolů a projektů.
Trello, vytvořené pro týmy používající Kanban tabule pro řízení projektů, je nejvhodnější pro malé týmy a freelancery. Je široce známé pro své snadné uživatelské rozhraní, intuitivní tabule a jednoduché sledování úkolů.
Mezi klíčové funkce Trello patří zobrazení projektů v podobě časové osy nebo tabule, šablony Trello pro vše od seznamů úkolů pro uvedení produktů na trh až po sledování potenciálních zákazníků a Power-ups, pluginy pro propojení Trello s jinými nástroji.
Nejlepší funkce Trello
- Automatizujte akce pomocí plug-inů a integrujte Trello s dalšími pracovními a týmovými aplikacemi, jako jsou Google, Slack a další.
- Získejte přehled o pracovních postupech díky placeným tarifům a využijte sbírky tabulek k seskupování tabulek podle různých kritérií.
- Přidávejte nebo odstraňujte podrobnosti, přílohy a komentáře a poté spouštějte oznámení, aby byli všichni zúčastnění informováni.
- Využijte Power-Ups, což jsou integrace, které vylepšují funkčnost aplikace a propojují ji se stávajícími systémy.
Omezení Trello
- Několik funkcí pro správu projektů může být pro velké týmy omezující.
- Aby byl nástroj použitelný pro správu úkolů, je nutné integrovat služby třetích stran.
Ceny Trello
- Bezplatný tarif
- Standard: 6 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 12,5 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 2100 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Stackby
Stackby je přední platforma pro správu práce, která zahrnuje databáze, tabulky a funkce pro sledování úkolů založené na automatizaci bez kódování.
Stackby sice není specializovaný nástroj pro správu úkolů, ale hodí se pro různé účely, včetně správy projektů, CRM a plánování obsahu.
Editace, komentování a sdílení databází v reálném čase podporují efektivní týmovou práci a rychlé provádění úkolů, pravidelné aktualizace a plynulou komunikaci mezi týmy. Můžete také integrovat další oblíbené nástroje, jako jsou Google Sheets, Trello a Airtable, které pomáhají plynulé výměně dat mezi nástroji pro zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce Stackby
- Plynulá spolupráce díky úpravám, aktualizacím a oznámením v reálném čase
- Kombinujte známé tabulky s flexibilitou databází a využijte tento nástroj.
- Vyhovte specifickým potřebám pracovního postupu pomocí přizpůsobitelných zobrazení (mřížka, kanban, kalendář atd.).
Omezení Stackby
- Omezená integrace s nástroji třetích stran
- Cenové plány jsou méně konkurenceschopné ve srovnání s jinými podobnými nástroji.
Ceny Stackby
- Bezplatný tarif
- Osobní: 4 $/místo za měsíc
- Ekonomika: 7,5 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 15 $/místo za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení Stackby
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
10. OmniFocus
OmniFocus je aplikace pro správu osobních úkolů určená pro individuální produktivitu uživatelů macOS a iOS.
Nástroj nabízí několik přizpůsobitelných zobrazení a pracovních postupů. Můžete použít kterýkoli ze tří typů projektů (paralelní, sekvenční a projekty s jednou akcí) a šest výchozích zobrazení. Můžete také vytvořit personalizovaná zobrazení, i když to vyžaduje čas a úsilí.
Tento nástroj má strmou křivku učení a je dražší než většina nástrojů v tomto článku. To je překvapivé u nástroje určeného pro individuální uživatele.
Aplikace je přizpůsobena pro uživatele v ekosystému Apple a synchronizuje se napříč zařízeními iOS, zatímco pro uživatele Windows je k dispozici webová verze. Prostřednictvím Zapieru můžete integrovat další aplikace, shromažďovat data a nastavit kompletní pracovní postup.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Synchronizujte svou práci automaticky mezi Macem, iPhonem a iPadem
- Vytvářejte vlastní perspektivy nebo zobrazení úkolů na základě různých kritérií.
- Přidávejte úkoly a nápady rychle a snadno a zajistěte, že vám nic neunikne, ani v nejrušnějších chvílích.
- Soustřeďte se na konkrétní úkoly pomocí filtrování nepodstatných informací v režimu Focus.
Omezení OmniFocus
- OmniFocus je sice výhodný pro uživatele Apple, ale nemusí být tak univerzální pro osoby, které používají kombinaci operačních systémů.
- Tento nástroj se může ukázat jako nepoužitelný i pro menší týmy a firmy.
Ceny OmniFocus
- Předplatné: 9,99 $ měsíčně
- Standardní licence v4: 74,99 $ jednorázová platba
- Licence v4 Pro: 149,99 $ jednorázová platba
- OmniFocus pro web: 4,99 $ měsíčně
Hodnocení OmniFocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
ClickUp: Vaše komplexní řešení pro správu úkolů
V projektovém řízení jdou úkoly a spolupráce ruku v ruce. S ohledem na to se ClickUp jeví jako vynikající volba jako alternativa k MeisterTask.
Díky široké škále funkcí, od přizpůsobitelných zobrazení úkolů a automatizace úkolů až po výkonné nástroje pro spolupráci, nabízí ClickUp komplexní řešení pro správu úkolů jakékoli složitosti. Díky intuitivnímu rozhraní a škálovatelnosti je vhodný jak pro malé týmy, tak pro velké podniky.
Ať už hledáte řešení pro řízení projektů, týmovou spolupráci nebo osobní produktivitu, použijte ClickUp, abyste zavedli inovativní přístup a zjednodušili správu úkolů.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!