10 nejlepších bezplatných šablon dashboardů pro Google Sheets

Aby projekt fungoval hladce, musí několik jeho aspektů fungovat v harmonii.
Bez jednotného projektového dashboardu, který vám poskytne komplexní a konsolidovaný přehled o stavu a průběhu projektu, však budete muset procházet zdlouhavé zprávy a datové listy, abyste získali klíčové informace.
Právě v tom se hodí šablona dashboardu Google Sheet. Ušetří vám práci s nastavováním dashboardu pro správu projektů od nuly. Místo toho můžete zadat své informace a hned začít.
Dashboardy Google Sheets zefektivňují analýzu dat a reporting tím, že zobrazují důležité informace prostřednictvím grafů, tabulek atd.
V tomto článku se podíváme na nejlepší šablony dashboardů pro Google Sheets a představíme alternativy, které ještě více zvýší produktivitu vašeho týmu.
Co dělá šablonu dashboardu v Google Sheets dobrou?
Šablony dashboardů Google Sheets vám pomohou organizovat a vizualizovat data pomocí prvků, jako jsou výsečové grafy a grafy, díky čemuž lze klíčové metriky snadno interpretovat na první pohled.
Například šablona časové osy marketingových akcí vám pomůže přehledně spravovat všechny kampaně z jednoho místa. Můžete dokonce načíst data z tabulek a zdrojů třetích stran, jako jsou Google Analytics, Salesforce, Github atd., a vytvořit grafy, tabulky a diagramy.
Nejlepší na tom je, že tyto přizpůsobitelné šablony dashboardů lze použít v různých situacích k informování klíčových zainteresovaných stran o stavu a pokroku projektu.
Šablona dashboardu Google Sheets by měla poskytovat následující:
- Přehlednost: Šablona by měla data prezentovat přehledně pomocí diagramů, grafů, tabulek a dalších vizuálních prvků a zdůrazňovat důležité informace bez zbytečného přeplnění.
- Přizpůsobení: Uživatelé by měli mít možnost upravit dashboard v Google Sheets podle svých konkrétních potřeb, včetně úpravy rozložení, barev a zdrojů dat.
- Interaktivita: Funkce jako rozbalovací nabídky nebo posuvníky zvyšují zapojení uživatelů a umožňují dynamické prozkoumávání dat.
- Automatizace: Schopnost automaticky aktualizovat data zajišťuje, že uživatelé mají vždy k dispozici nejnovější informace.
- Snadné použití: Jednoduché rozhraní s intuitivní navigací pomáhá všem týmům ve vaší organizaci efektivně spravovat a analyzovat data.
Bezplatné šablony dashboardů pro Google Sheets
Ačkoli Google Sheets nabízí několik šablon dashboardů, sestavili jsme seznam pěti bezplatných šablon Google Sheets, které jsou k dispozici na internetu.
1. Šablona zprávy o návštěvnosti webových stránek pro Google Sheets od Coefficient
Šablona Website Traffic Report Template for Google Sheets by Coefficient se propojí s vaším účtem Google Analytics a automaticky načte data, čímž poskytne komplexní přehled o výkonu vašich webových stránek.
Můžete analyzovat chování publika, zkoumat kanály pro získávání návštěvnosti, identifikovat nejoblíbenější stránky a mnoho dalšího – vše na jednom místě.
Šablona také shrnuje základní metriky Google Analytics, které vám pomohou stanovit cíle a činit rozhodnutí na základě dat.
Tato šablona dashboardu pro Google Sheets je cenným nástrojem pro analýzu vašich webových stránek, protože:
- Poskytuje vizualizaci výkonu webových stránek v reálném čase a konsoliduje data pro snadný přístup.
- Umožňuje podrobnou analýzu zdrojů návštěvnosti a metrik zapojení uživatelů.
- Zjednodušuje reporting díky automatickému extrahování dat, čímž šetří čas a snižuje počet chyb.
2. Šablona dashboardu pro analýzu úbytku zaměstnanců od Template.net
Strategie udržení zaměstnanců nespočívají pouze v tom, aby lidé zůstali ve firmě, ale také v tom, aby byli spokojení. 😁
Šablona dashboardu Attrition Analysis Google Sheet Dashboard Template od Template.net vám umožní snadno vizualizovat a sledovat trendy v oblasti fluktuace zaměstnanců.
Díky takovému analytickému dashboardu mohou rozhodující pracovníci získat přehled o umístění talentů v každém oddělení organizace.
Personální týmy mohou tuto šablonu dashboardu v Google Sheets použít k vizualizaci trendů fluktuace zaměstnanců a identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících odchod zaměstnanců, čímž položí základ pro vytvoření strategií pro získávání a udržení talentů.
3. Šablona pro více projektů od Template.net
Jako projektový manažer jste zodpovědní za úspěch několika projektů.
Šablona Multiple Project Dashboard Template od Template.net je snadno použitelná šablona časové osy projektu, která vám umožní sledovat všechny vaše projekty na jednom místě.
Když zadáte data projektu do tabulky, získáte podrobný přehled o všech aspektech projektu, od hodnocení rizik až po rozpočtování. Díky funkcím sledování problémů, monitorování a přidělování zdrojů tato šablona pomáhá při komplexním řízení projektů a strategickém rozhodování.
Šablony pro správu projektů v Google Sheets lze přizpůsobit potřebám organizace a získat tak jednotný přehled o metrikách, závislostech, úkolech a milnících projektu.
4. Šablona dashboardu pro výpočet FTE od Template.net
Společnosti měří ekvivalent plného úvazku (FTE) za účelem vyhodnocení náborových kapacit a aktuálních mzdových nákladů v daném časovém období. Na základě svých pracovních hodin jsou zaměstnanci na částečný úvazek započítáváni jako zlomek zaměstnanců na plný úvazek.
Šablona FTE Calculation Dashboard Template od Template.net pomáhá optimalizovat využití zdrojů tím, že mapuje FTE s požadavky na zdroje v projektech. Analýzou historických dat a vytvářením prognóz do budoucna pomáhá týmům HR plánovat budoucí personální potřeby.
5. Šablona dashboardu pro zapojení uživatelů od Template.net
Šablona User Engagement Dashboard od Template.net poskytuje komplexní přehled údajů o interakcích zákazníků za konkrétní časová období a pomáhá vám vytvářet strategie zapojení uživatelů.
Tuto šablonu analytického dashboardu použijte ke sledování aktivity uživatelů, míry retence a trendů v zapojení. Poskytuje vizuální znázornění dat pro rychlý přehled a umožňuje sledovat více metrik zapojení.
Omezení používání Google Sheets pro dashboardy
Použití šablon Google Sheets pro dashboardy se jeví jako dobrá volba, pokud jste s tímto nástrojem obeznámeni.
Má však i svá omezení, například:
- Ruční zadávání dat: Šablony dashboardů Google Sheets s jedinečnými formáty datových listů vyžadují ruční zadávání dat.
- Špatná škálovatelnost: Pokud vaše data každou vteřinu rostou, Google Sheets může zaostávat, zejména u větších organizací, které pracují s obrovským množstvím dat.
- Omezení šifrování: Vzhledem k omezeným funkcím zabezpečení dat může sdílení citlivých dat s více spolupracovníky vést k poškození dat a porušení bezpečnosti.
- Problémy s přizpůsobením: Některé šablony je obtížné přizpůsobit, pokud nerozumíte tomu, jak v šabloně fungují vzorce a funkce, a provádění úprav může způsobit neočekávané chyby.
Alternativní šablony dashboardů pro Google Sheets
Šablony dashboardů Google Sheets jsou sice snadno použitelné, ale postrádají pokročilé funkce pro spolupráci a přizpůsobení.
Pro pokročilé funkce reportingu potřebujete software pro dashboardy, který vám pomůže sledovat stav projektu, spolupracovat s týmem, sdělovat očekávání členům týmu a získávat podrobné informace pro zainteresované strany – to vše v reálném čase.
ClickUp je komplexní platforma pro produktivitu a správu projektů, na které můžete snadno vytvořit vlastní dashboard, například pro přehledy prodejů. A to je jen jeden z příkladů. Od marketingových kampaní a plánování sprintů až po zprávy o CRM pipeline – možnosti využití jsou nekonečné. ⚡️
Obsahuje knihovnu předem navržených a přizpůsobitelných šablon dashboardů, které se integrují s nástroji ve vašem technologickém stacku pro automatický přenos dat, čímž se snižuje manuální úsilí a čas.
1. Šablona dashboardu pro řízení projektů ClickUp
Šablona Project Management Dashboard Template by ClickUp zjednodušuje řízení projektů tím, že poskytuje vyhrazený a předem připravený prostor pro vizualizaci vaší práce prostřednictvím přehledně uspořádaných složek a podsložek pro každou fázi projektu.
S touto šablonou můžete:
- Synchronizace se zainteresovanými stranami: Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase můžete všem členům svého týmu zasílat včasné aktualizace o stavu projektu.
- Správa úkolů: Sledujte úkoly, kategorizujte je a určujte jejich priority pomocí šesti vlastních stavů, barevně odlišených značek, štítků priority atd.
- Stanovte a sledujte cíle: Stanovte pro svůj tým cíle SMART, přiřaďte termíny, sledujte pokrok, mapujte závislosti a nastavte připomenutí, abyste cíle efektivně dosáhli.
Tento dashboard pro řízení projektů vám umožní zobrazit celý projektový pipeline na jednom místě. Považujte jej za komplexní řešení pro efektivní plánování projektů a předcházení neúspěchům.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k vytvoření projektových plánů, wiki stránek, znalostních bází a dalších. Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a proměňte nápady v konkrétní úkoly, abyste propojili dokumenty se svými pracovními postupy.
2. Šablona marketingové zprávy ClickUp
Marketéři používají šablonu marketingové zprávy ClickUp ke sledování KPI, metrik výkonnosti kampaní, analytiky webových stránek a metrik konverze a k zajištění souladu mezi strategií a realizací.
Takto tuto šablonu využívají marketingové týmy:
- Sledujte pokrok: Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, abyste mohli sledovat pokrok každé marketingové aktivity.
- Analýza a prezentace metrik: Shromážděte všechny metriky svých kampaní a identifikujte příležitosti pro růst s vysokou pákou pomocí této šablony marketingového dashboardu.
- Řízení projektů: Přiřazujte úkoly členům týmu, určujte časové harmonogramy, nastavujte připomenutí termínů a přidávejte úrovně priority a závislosti pro každou kampaň.
3. Šablona analytické zprávy ClickUp
Správa a porozumění analytickým údajům může někdy připomínat řešení Rubikovy kostky se zavázanýma očima. Šablona analytické zprávy od ClickUp tento proces zjednodušuje a pomáhá vám vnést světlo do vašich dat.
S touto šablonou můžete:
- Vizualizujte komplexní data: Proměňte komplexní datové soubory v přehledné grafy a tabulky, které na první pohled vypovídají o dané problematice.
- Sledujte KPI: Sledujte metriky, které jsou nejdůležitější pro chytřejší obchodní rozhodnutí, včetně nákladů na akvizici, míry prokliku, typů relací atd.
- Zjistěte trendy a vzorce: Objevte informace ze svých dat, které povedou k praktickým strategiím a příležitostem k růstu.
Dashboardy ClickUp vám pomohou snadno porozumět složitým datovým sadám pomocí tabulek, grafů, diagramů a dalších vizualizačních nástrojů.
V závislosti na vašich cílech je můžete přizpůsobit tak, aby vizualizovaly výkonnost marketingových iniciativ, sledovaly údaje o prodeji pomocí vlastních výpočtů, monitorovaly klíčové trendy v zapojení zákazníků napříč segmenty a poskytovaly informace o sprintech pro agilní projekty.
💡Tip pro profesionály: Jste v tvorbě dashboardů nováčky? Využijte tyto příklady dashboardů k vytvoření vlastního pro váš projekt a rychlé a jasné sdělení klíčových informací.
4. Šablona digitálního marketingového reportu ClickUp
Šablona digitálního marketingového reportu ClickUp usnadňuje sledování kampaní – žádné pekařské dovednosti nejsou potřeba. 🍰
Tato šablona pro marketingovou analytiku je navržena tak, aby vám pomohla sledovat a analyzovat vaše marketingové strategie a aktivity a zajistila, že nikdy neztratíte přehled o svých cílech.
Takto zjednodušuje proces:
- Centralizované datové centrum: Vizualizujte výkon napříč různými kanály s aktualizacemi důležitých klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase.
- Přizpůsobitelná zobrazení: Přizpůsobte si marketingový dashboard tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu postupu, pomocí zobrazení Seznam, Tabule nebo Kalendář.
- Spolupráce v reálném čase: Sdílejte poznatky a aktualizace se svým týmem a vedením, přijímejte zpětnou vazbu a upravujte strategie.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, pomáhá vytvářet podrobné průzkumy pro výzkum trhu a analýzu názorů zákazníků. Nástroj AI pro psaní dokáže shrnout dokumenty, výsledky výzkumu a dlouhé e-mailové konverzace a poskytnout konkrétní data pro přesné reportování.
Další informace: Podrobný průvodce vytvořením dashboardu OKR
5. Šablona IT plánu ClickUp
Pro projektové manažery může být orientace ve světě IT projektů jako řízení lodi bouřlivým mořem.
Šablona IT roadmapy od ClickUp je vaším spolehlivým kompasem, který vás dovede ke strategickému úspěchu.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si cestu: Nastíňte své dlouhodobé IT iniciativy, od migrace do cloudu po aktualizace zabezpečení, a zajistěte, aby každý projekt byl v souladu s cíli vaší organizace.
- Vizualizujte pokrok: Použijte vlastní zobrazení, jako jsou „Project Lobby“ a „Team Bandwidth“, k monitorování pokroku vašich projektů.
- Dodržujte harmonogram: Stanovte sledovatelné cíle, termíny a milníky, abyste udrželi své projekty na správné cestě.
- Automatizujte úkoly: Pomocí ClickUp Automations vytvořte pravidla pro rutinní činnosti, jako je odesílání oznámení při změně stavu úkolu a připomenutí pro vytváření zpráv o postupu.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte dashboard úkolů, abyste získali 360stupňový přehled o postupu úkolů ve fázích vývoje, testování a integrace. Použijte jej k mapování závislostí, identifikaci zpoždění a zajištění hladkého a včasného průběhu projektů.
Zjednodušte a zpřehledněte reporting s ClickUp
Šablony dashboardů Google Sheets umožňují vytváření reportů a rozhodování na základě dat v několika jednoduchých krocích. Najít šablonu Google Sheets, která by vyhovovala všem vašim potřebám a preferencím, je však obtížné, a přizpůsobit tyto šablony je ještě obtížnější.
Díky rozsáhlé galerii šablon připravených k použití, bezplatných a plně přizpůsobitelných šablon dashboardů v ClickUp můžete zlepšit obchodní reporting a analytiku.
Kromě vytvoření dynamického dashboardu s jednotným přehledem nejdůležitějších metrik můžete pomocí ClickUp Docs spolupracovat se svým týmem na vytváření reportů a požádat ClickUp Brain o automatizaci psaní reportů.
Díky přizpůsobitelným zobrazením můžete vidět úkoly s termíny splnění, přidělenými osobami, závislostmi a prioritami v kalendáři nebo na Kanban tabuli, což vám poskytne lepší přehled o postupu. Ať už chcete spravovat projekty, sledovat marketingové kampaně nebo měřit klíčové marketingové metriky, ClickUp vám pomůže dosáhnout úspěchu.
Chcete-li začít, zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.