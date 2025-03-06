Jak vytvořit CRM dashboard (s šablonami)

Stejně jako byste neřídili auto bez palubní desky, ani váš prodejní tým by neměl fungovat bez řádného řízení vztahů se zákazníky. 🚗
Abyste mohli efektivně vést potenciální zákazníky prodejním procesem a udržet je spokojené i po jejich konverzi, potřebujete objektivní data. Pokud jsou tato data roztříštěna v různých tabulkách a platformách, bude vaše reportování v rámci řízení vztahů se zákazníky (CRM) velmi náročné a pracné.
Dobrý CRM dashboard zpracovává nudné počítání čísel a zobrazuje data vizuálně přitažlivým způsobem, který usnadňuje sledování vašich kampaní. V tomto průvodci se dozvíte, jak by měly vypadat CRM dashboardy pro prodej a jak je snadno vytvořit.
Co je CRM dashboard pro zákazníky?
CRM dashboard je centralizované rozhraní, které poskytuje obchodním manažerům komplexní vizuální přehled o klíčových metrikách, celkovém obchodním výkonu a zákaznických datech. Ačkoli se konkrétní informace mohou lišit, CRM dashboard obvykle zobrazuje následující:
- Rozpis vaší prodejní pipeline
- Aktivita a výkonnost týmu
- Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
- Noví potenciální zákazníci
- Důležité nadcházející úkoly
Váš CRM dashboard čerpá data z různých zdrojů a agreguje je, aby poskytl obchodním zástupcům nejcennější informace a pomohl vám doladit vaši CRM strategii. Dobrý CRM software by měl tyto informace prezentovat dynamickým a interaktivním způsobem a zajistit aktualizace v reálném čase, aby vám pomohl činit informovaná rozhodnutí.
S ohledem na to je CRM dashboard mnohem více než jen sbírka tabulek a grafů. Pokud je strukturovaný a používá se rozumně, může zabránit slepým pokusům a maximalizovat výsledky vašich prodejních a marketingových snah. 🎯
Jaké jsou výhody CRM dashboardu?
Nejvýznamnější výhodou robustního CRM dashboardu je rychlejší a jistější rozhodování. 🤔
Chcete vědět, v jaké fázi nákupního procesu se vaši potenciální zákazníci nacházejí? Podívejte se na zprávu o nákupním trychtýři. Potřebujete optimalizovat náklady na prodej? Dashboard aktivit vám řekne, na co se zaměřit a co eliminovat.
Používání dashboardu přináší mnoho dalších výhod, například:
- Přesné prognózy prodeje – Předpovídání tržních trendů není procházka růžovým sadem, ale CRM dashboard to zjednodušuje tím, že zobrazuje neocenitelné historické trendy a zprávy o prodeji, které zlepšují přesnost předpovědí a pomáhají vyhnout se nákladným chybám.
- Snadnější spolupráce – sdílením dashboardu s vaším týmem můžete všem snadno zpřístupnit důležité informace, což eliminuje potřebu zbytečné komunikace, jako jsou e-mailové aktualizace nebo schůzky o stavu projektu.
- Efektivní prodejní trychtýř – CRM dashboard vám umožňuje rozebrat váš prodejní trychtýř a identifikovat hlavní překážky, které vedou k odchodu zákazníků, takže jeho analýza může udělat zázraky pro vaše konverze.
- Lepší zákaznický servis – Vaši zástupci zákaznické podpory mohou pomocí CRM dashboardů získat hlubší vhled do chování spotřebitelů a dokonce jej předvídat, aby mohli poskytovat efektivnější a personalizovanější podporu.
- Účinnější marketingové a prodejní taktiky – dashboard vám umožňuje sledovat výkonnost jednotlivých marketingových/prodejních aktivit s maximální přesností, což vám pomůže je doladit do nejmenších detailů.
- Zjednodušené reportování – pokročilý dashboard zvládne většinu náročných úkolů v oblasti CRM reportování, takže se váš tým může soustředit na úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
Jaké jsou základní funkce CRM dashboardu?
Neexistuje žádný univerzální CRM systém, který by vyhovoval všem obchodním manažerům. Funkce, které byste měli hledat, budou záviset na vašich prodejních procesech, zákaznické základně a dalších faktorech. Přesto existuje šest univerzálních funkcí, které by každé řešení mělo mít:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní – Účelem CRM dashboardu pro prodej je převést komplexní prodejní data na srozumitelné a využitelné informace. Rozhraní by mělo být intuitivní a snadno ovladatelné i bez rozsáhlých technických znalostí.
- Přizpůsobitelnost – Měli byste mít možnost definovat vlastní klíčové ukazatele výkonnosti, které chcete sledovat, a jinak přizpůsobit dashboard vašemu prodejnímu cyklu a interním procesům.
- Sledování cílů — Váš dashboard by měl tým v reálném čase informovat o aktuálních cílech, milnících, nevyřízených úkolech a podobných údajích, aby každý věděl, na čem je a jaký je jeho příspěvek 🏆
- Přiřazování a sledování úkolů – v ideálním případě implementujete CRM dashboard, který pro přiřazování úkolů nevyžaduje žádné další aplikace. Funkční dashboardy dokonce nabízejí řadu automatizací, které snižují manuální práci.
- Integrace – Váš dashboard by měl být hladce integrován s ostatními platformami, které používáte pro marketing, prodej a další aktivity, aby mohl automaticky načítat všechna potřebná data.
- Různé možnosti vizualizace dat — Dobrý dashboard by měl zobrazovat data pomocí různých vizuálních prvků odpovídajících typu dat (koláčové grafy, roll-upy, pruhy postupu atd. )
Co je třeba zvážit při vytváření CRM dashboardu?
Pokud nepoužíváte CRM software s integrovaným dashboardem, můžete zkusit vytvořit vlastní. 🛠️
To může být moudré rozhodnutí, i když vaše platforma nabízí dashboard, protože máte neomezenou flexibilitu při vytváření vlastního dashboardu, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a cílům. Pokud si nejste jisti, kde začít, níže najdete hlavní faktory, které je třeba zvážit při vytváření CRM dashboardu.
Hlavní použití
Ačkoli smyslem dashboardu je poskytnout centralizovaný přehled různých dat, při rozhodování o tom, co do něj zahrnout, byste měli být selektivní. Můžete přidat pouze omezený počet reportů a grafů, jinak bude dashboard působit přeplněně, což by bylo v rozporu s jeho účelem.
Začněte tím, že určíte klíčové aspekty vašeho pracovního postupu, které vyžadují vizualizaci. Pokud například již získáváte všechny informace o výkonu digitálního marketingu z Google Analytics nebo Search Console, není třeba opravovat to, co funguje, a vytvářet zcela nový přehled.
Místo toho se zaměřte na data, která v současné době nejsou uspořádána dostatečně intuitivně. Patří sem veškeré podrobnosti o vašem prodejním trychtýři, data zákaznického servisu, skóre potenciálních zákazníků atd. Zvýrazněte nejméně strukturované, ale důležité části vaší CRM strategie a vytvořte kolem nich dashboard. 📊
Cíle a KPI
V návaznosti na výše uvedené existuje spousta KPI, které můžete sledovat, ale ne všechny si zaslouží místo na vašem dashboardu. Jak tedy poznáte, které ukazatele zahrnout?
Zde je třeba zvážit dva faktory:
- Vaše cíle
- Dostupnost dat
Pokud používáte techniku SMART k nastavení svých cílů – což byste měli – identifikace KPI nebude problém. Je to proto, že součástí procesu nastavení cílů SMART je přemýšlení o tom, jak budete měřit pokrok.
Pokud například provádíte e-mailovou kampaň s primárním cílem zvýšit retenci zákazníků o 20 %, hlavní KPI, které byste měli zahrnout, jsou:
- Míra opakovaných nákupů (RPR)
- Míra prokliku e-mailů (CTR)
- Celková hodnota zákazníka (CLV)
Druhým relevantním faktorem je dostupnost dat, která je nezbytná pro zajištění přesnosti čísel na vašem dashboardu. V výše uvedeném příkladu můžete potřebná data načíst ze své e-mailové marketingové platformy. Stále však musíte zajistit, aby byl váš CRM dashboard s touto platformou integrován, abyste se vyhnuli zbytečné práci. 😮💨
Týmy a oddělení
Při vytváření dashboardu byste měli mít na paměti jeho hlavní uživatele, abyste zajistili, že všechna oddělení budou mít přístup k nejrelevantnějším informacím. 🧑💻
Ve většině případů bude váš dashboard sloužit následujícím oddělením a členům týmu:
- Prodej
- Marketing
- Zákaznická podpora
- Vedení společnosti
Váš dashboard by měl být dynamický a umožňovat různým týmům soustředit se na data, která potřebují, bez překážek způsobených zbytečnými informacemi. Pro zajištění přehlednosti je užitečné mít pro každý tým různé možnosti zobrazení a/nebo záložky.
Software pro dashboardy
Jakmile určíte, jaké informace by měl váš dashboard obsahovat, budete potřebovat softwarové řešení, které je správně uspořádá. Můžete sice použít tradiční přístup a k vytvoření dashboardu použít tabulkové aplikace, ale měli byste se poohlédnout po technologicky vyspělejší možnosti.
Nevíte, kde ho najít? Právě jste ho našli – ClickUp! Jedná se o komplexní vizuální platformu pro správu projektů s mnoha funkcemi zaměřenými na CRM. ClickUp vám umožňuje vytvářet pokročilé panely bez ohledu na vaše technické dovednosti díky intuitivnímu rozhraní a vynikajícím funkcím přizpůsobení.
Ale dost chlubení – ukážeme vám přesně, jak pomocí ClickUp vytvořit automatizované a komplexní CRM dashboardy. 🤩
Jak vytvořit CRM dashboard
Vytvoření dashboardu od základů se může zdát jako zdlouhavá práce. Nebojte se, provedeme vás klíčovými kroky a ukážeme vám, že to může být hračka. 🍰
Krok 1: Použijte šablony k vytvoření základu svého dashboardu
Mezi seznamy potenciálních zákazníků, plány a časovými harmonogramy a listy aktivit má váš prodejní tým pravděpodobně příliš mnoho práce na to, aby se zabýval vytvářením všeho od nuly. Dobrou zprávou je, že to nemusíte dělat, protože můžete použít předem připravené šablony, které vám poskytnou obrovský náskok.
Například šablona ClickUp CRM je vybavena nejběžnějšími pracovními postupy a prvky, které potřebujete pro různé úkoly CRM. Po jejím otevření uvidíte několik přizpůsobených zobrazení, zejména:
- Proces prodeje, který vám umožní zmapovat celý prodejní proces na jednom místě.
- Moje úkoly pro jasný přehled nadcházejících úkolů
- Zobrazení tabule, které můžete použít jako centralizované centrum pro potenciální zákazníky a segmentovat je podle jejich fáze v prodejním trychtýři.
ClickUp nabízí šablony pro různé další funkce, jako je správa účtů a zákaznický servis. Každá šablona obsahuje konkrétní zobrazení a pole, která můžete použít ke strukturování své databáze, což eliminuje rutinní práci.
Všechny šablony jsou plně přizpůsobitelné, takže je nemusíte používat tak, jak jsou. Můžete je libovolně přesouvat, dokud nedosáhnete požadovaného formátu.
Krok 2: Stanovte si cíle a sledujte je
V okamžiku, kdy otevřete svůj dashboard, byste měli jasně vidět, jak blízko jste k dosažení svých cílů. Prvním krokem k tomu je stanovení cílů v oblasti prodeje a/nebo zákaznických služeb, které pak budete sledovat pomocí různých tabulek, pruhů pokroku a podobných grafů.
ClickUp Goals vám umožňuje nastavit a sledovat všechny vaše cíle na jednom místě. Můžete nastavit konkrétní formáty cílů pro měření vašeho pokroku, například:
- Procenta
- Měna
- Číselné cíle
- Cíle typu pravda/nepravda
Různé úrovně přístupu vám umožňují sdílet konkrétní cíle s příslušnými týmy, aby byla zajištěna přehlednost a všichni byli na stejné vlně. Svému týmu můžete také udělit přístup k úpravám, abyste podpořili efektivní spolupráci a aby byly relevantní aktualizace viditelné pro všechny zúčastněné.
Pro snadnou organizaci můžete seskupit cíle do složek a získat tak přehled o všech důležitých cílech a jejich plnění. 📂
Krok 3: Přiřaďte úkoly
Jakmile si stanovíte cíle, je čas začít svůj tým k jejich dosažení vést. Pokud již máte nástroj pro zvýšení produktivity, který používáte k delegování práce a sledování úkolů, můžete se na něj i nadále spoléhat. Nemůžete však vytvořit soudržný ekosystém, pokud se tento nástroj neintegruje s vaším dashboardovým softwarem.
ClickUp vám zaručuje, že se nebudete muset potýkat s takovým nepříjemným odpojením. Můžete použít ClickUp Tasks ke správě svého pracovního toku, aniž byste potřebovali samostatné platformy.
Přiřazujte úkoly s vlastními stavy, prioritami a závislostmi, abyste zefektivnili svůj prodejní trychtýř nebo pracovní postup v oblasti péče o zákazníky. Pomocí několika zobrazení můžete vizualizovat všechny úkoly a během několika sekund je přeskupit.
ClickUp také zjednodušuje váš pracovní postup díky opakujícím se úkolům a různým vlastním automatizacím. Můžete automatizovat změny stavu a další opakující se úkoly, abyste neztráceli čas prací s nízkou přidanou hodnotou. 🔄
Mezi další užitečné doplňky, které získáte s ClickUp Tasks, patří:
- Vlastní štítky pro kategorizaci vašich úkolů
- Kontrolní seznamy v rámci úkolů pro nastínění konkrétních kroků nezbytných k jejich dokončení
- Integrovaný časový tracker pro dodržování harmonogramu a optimalizaci pracovního postupu
Krok 4: Propojte dashboard se zbytkem vašeho pracovního postupu
Vaše produktivní aplikace není jedinou platformou, kterou budete chtít integrovat do CRM dashboardu. Váš prodejní tým pravděpodobně používá různé nástroje pro svou každodenní práci a váš dashboard by měl být schopen z nich načítat relevantní data. V opačném případě může být váš pracovní postup plný neefektivnosti a ručního zadávání dat.
Pokud vytvoříte dashboard v ClickUp, můžete využívat výhody více než 1 000 integrací s nejpopulárnějšími nástroji. Můžete například propojit ClickUp se Zendesk a zefektivnit tak pracovní postupy zákaznické podpory mnoha způsoby, například:
- Propojení úkolů ClickUp s tikety Zendesk
- Přidávání konkrétních informací z ticketů do úkolů ClickUp
- Vytváření akčních položek a jejich přiřazování uživatelům ClickUp v rámci Zendesk
ClickUp se také integruje se Salesforce, aby vám pomohl efektivněji spravovat příležitosti. Jakmile je v Salesforce přidána nová příležitost, můžete vytvořit úkol v ClickUp, abyste zajistili, že potenciální zákazník neztratí zájem.
Pokud se chcete dozvědět více o dalších aplikacích, se kterými se ClickUp propojuje, prozkoumejte kompletní seznam integrací. 🧩
Krok 5: Shromážděte klíčová data do jednotného centra
Po dokončení výše uvedených kroků máte to nejtěžší za sebou. Nyní už zbývá jen vizualizovat vaše data, což můžete provést okamžitě pomocí ClickUp Dashboards .
Přejděte do části Dashboardy v levém menu a klikněte na znaménko +. Můžete si vybrat z různých šablon dashboardů nebo vytvořit vlastní dashboard pomocí více než 50 různých widgetů. Vizualizujte své cíle a KPI, úkoly, seznamy potenciálních zákazníků s odpovídajícími akčními položkami a prakticky jakékoli další údaje, abyste vytvořili dynamický přehled.
Panely automaticky stahují data z příslušných zdrojů, aby vás udržovaly v obraze. Můžete je sdílet se svým týmem, aby všichni mohli sledovat pokrok a mít přehled o svém pracovním vytížení.
Získáte úplnou flexibilitu při organizování dashboardu podle svých představ. Ať už potřebujete specializovaný dashboard pro každou funkci CRM nebo přehled na vysoké úrovni, můžete přidat odpovídající widget.
A co víc, nejste omezeni pouze na zdroje dat v rámci ClickUp – do svých dashboardů můžete přidávat aplikace třetích stran pomocí jednoduchého odkazu nebo vložením kódu. Přidejte design Figma, tabulku Google Sheets nebo si vyberte z řady dalších externích aplikací, které obohatí vaše dashboardy.
Můžete se podívat na tyto příklady dashboardů, abyste viděli, jak uživatelé ClickUp využívají výše uvedené funkce, a načerpat inspiraci pro vytvoření vlastního dashboardu. 💡
Vylepšete své CRM s ClickUp
Dny nudné administrativní práce související s procesy CRM jsou dávno pryč. Nyní můžete mít všechna potřebná data na dosah ruky a věnovat více času výkonným rozhodnutím. Nastavte si podrobný CRM dashboard, abyste ze svých strategií vyloučili dohady.
Jak jste viděli, ClickUp usnadňuje překročit rámec surových dat a vytvářet poutavé, praktické panely bez rozsáhlé práce. Může se hladce začlenit do vašeho pracovního postupu a eliminovat potřebu žonglovat s řadou různých aplikací.
Zaregistrujte se na ClickUp a proměňte své zákazníky v nadšené zastánce vaší značky! 😍