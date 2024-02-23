Jak zlepšit morálku týmu a sjednotit svůj tým v práci

Spokojení zaměstnanci jsou pro podnikání přínosem. Ale udržet všechny neustále v dobré náladě je obtížné.
Podle zprávy společnosti Gallup je 59 % zaměstnanců po celém světě „tichými odcházejícími“, zatímco 18 % je aktivně nezainteresovaných nebo „hlasitých odcházejících“.
Pracoviště po celém světě kvůli tomu ztrácejí na produktivitě – ztráta produktivity způsobená nízkou mírou zapojení do práce činí ročně 8,8 bilionu dolarů!
Co tedy způsobuje tuto pesimistickou náladu? Hraje zde roli mnoho faktorů, jako jsou změny v pracovní kultuře po pandemii, nedostatek komunikace, hromadné propouštění a rostoucí úroveň stresu.
Vstupte do světa profesionálů v oblasti lidských zdrojů! Jsou to skuteční MVP, kteří vám a vašemu týmu poskytují podporu a zapojení do práce. Jejich cílem je vytvořit vysoce výkonnou pracovní kulturu a prosazovat politiky příznivé pro zaměstnance, které pomáhají zvýšit produktivitu.
Víte, že pracujete ve společnosti s vysokou morálkou, když:
- Jsme rádi, že jsme součástí týmu
- Najděte smysl a uspokojení ve své práci
- Usilujte o individuální a organizační úspěch
- Udržujte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
- Cítíte se viděni a vyslyšeni vyšším managementem
Tento článek je dobrým výchozím bodem pro získání tolik potřebného nadhledu. Podívejme se na způsoby, jak zvýšit morálku zaměstnanců pomocí technologie a zavedením praktických strategií vedení.
Co je týmová morálka?
Morálka týmu je kolektivní optimismus, nadšení a sebevědomí skupiny lidí, kteří společně pracují v jedné organizaci. Odráží celkový přístup členů týmu k jejich spolupracovníkům, jejich práci a jejich organizaci.
Morálka zaměstnanců je důležitá, protože je klíčem k šťastnějšímu pracovišti, kde kolegové zůstávají déle, místo aby při sebemenších potížích odcházeli. Zde je několik důvodů, proč inkluzivní pracoviště dělá obrovský rozdíl:
- Spokojenost v práci: Zaměstnanci s vysokou morálkou jsou spokojení, motivovaní a nacházejí ve své práci naplnění.
- Udržení talentů: Spokojení zaměstnanci mají pocit sounáležitosti a podávají nejlepší výkony.
- Organizační kultura: Pozitivní a inkluzivní pracovní kultura, ve které vedoucí pracovníci dávají zaměstnancům pocit, že jsou ceněni, zvyšuje morálku týmu.
Zvýšení morálky zaměstnanců může mít zázračný vliv na kulturu vaší společnosti a také zlepšit produktivitu, kreativitu a spolupráci zaměstnanců. Naopak nízká morálka může poškodit spokojenost zaměstnanců a vést k slabým výkonům.
Příčiny nízké morálky zaměstnanců
Nízká morálka ve firmě je skrytým faktorem, který může bránit produktivitě firmy. K tomu dochází z následujících důvodů:
- Špatné vedení: Zaměstnanci se spoléhají na své vedoucí, kteří jim poskytují vedení, podporu a pokyny. Pokud tyto vlastnosti chybí, mohou se vaši kolegové cítit demotivovaní. Pokud chybí jasná očekávání a odpovědnost je nízká, váš tým ztrácí zájem.
- Žádné uznání ani pobídky: Uznání je silným motivátorem, který odměňuje úsilí vašich zaměstnanců. Pokud však chybí, dobré výkony zůstanou bez povšimnutí a vaši nejlepší zaměstnanci začnou hledat jiné uplatnění.
- Neefektivní komunikace: Pokud chybí otevřená a transparentní komunikace, pocítí to vaši zaměstnanci. Taková situace povede k neporozumění cílům, nekonzistentním výsledkům a nedodržení termínů.
- Nedostatečné příležitosti k růstu: Zaměstnanci jsou motivováni úspěchy a profesními milníky. Pokud vidí, že mají málo nebo žádné šance na osobní růst, jejich motivace mizí.
Než však začnete vyvíjet strategie pro zlepšení dynamiky týmu a zvýšení morálky, věnujte chvíli času identifikaci faktorů, které ovlivňují vaše zaměstnance.
Role transparentnosti při zvyšování morálky zaměstnanců
Pozitivní morálka zaměstnanců začíná upřímnou komunikací a jasným vedením ohledně role a odpovědností každého člena týmu.
- Jasná komunikace: Otevřené sdílení cílů, výzev a strategických opatření vaší společnosti pomáhá zaměstnancům cítit se více spojeni s posláním společnosti. Vědět, kam společnost směřuje, pomáhá všem lépe pochopit jejich role, vytváří pocit smysluplnosti a zvyšuje morálku.
- Konstruktivní zpětná vazba pro zaměstnance: Poskytováním konkrétních a praktických informací o výkonu motivujete zaměstnance k lepším výkonům a učení se z vlastních chyb. Konstruktivní zpětná vazba pro zaměstnance je klíčem k budování důvěry.
- Otevřené diskuse: Diskuse o výzvách, úspěších a plánech do budoucna budují kulturu spolupráce a inkluzivity. Tyto rozhovory vytvářejí společné porozumění mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a sjednocují všechny směrem ke společnému cíli.
Aplikujte tyto postupy, aby se váš tým vrátil do práce silnější. Budete překvapeni, jak budou odolnější a motivovanější k práci!
Účinné způsoby, jak zvýšit morálku zaměstnanců
Pozitivní morálka zaměstnanců nemusí být vždy stejně stabilní. Ať už se jedná o vzdálené, hybridní nebo kancelářské pracovní prostředí, potřebujete mít správné strategie k motivaci zaměstnanců a zároveň se zaměřit na jejich fyzické a duševní zdraví.
Zde je několik praktických způsobů, jak toho dosáhnout:
1. Využijte nástroje pro spolupráci
V případě práce na dálku nebo hybridního modelu mají zaměstnanci často potíže s komunikací a spoluprací s ostatními členy týmu. To má vliv na kvalitu jejich práce a brání jim v budování smysluplných vztahů mezi sebou.
Nástroj pro spolupráci, jako je ClickUp, může být skvělým řešením, jak sjednotit projekty vašich mezifunkčních týmů pod jednou platformou.
Díky transparentnímu ekosystému ClickUp mohou členové vašeho týmu vizualizovat svůj pokrok směrem ke společnému cíli, zůstat v kontaktu se svými kolegy a cítit se inspirováni k sebezdokonalování, aniž by se cítili ohroženi pokrokem ostatních.
Od zefektivnění školení zaměstnanců po podporu spolupráce v reálném čase – ClickUp může pomoci zvýšit morálku zaměstnanců mnoha způsoby:
- Zaměstnanci mohou pomocí funkce @mention označit jiné osoby nebo celé týmy, aby zlepšili komunikaci v týmu. To se hodí pro kladení rychlých otázek, sledování nebo připomínání všem jejich úkolů bez nutnosti výměny e-mailů.
- Pro diskusi o tématech, která nesouvisí s úkoly, nabízí ClickUp funkci Chat View. Zaměstnanci mohou tuto funkci využít k vyjasnění svých pochybností, poskytnutí nebo vyžádání zpětné vazby a rychlé komunikaci s členy týmu, aniž by museli opustit pracovní prostor ClickUp.
- Umožněte svým zaměstnancům spolupracovat v reálném čase díky funkci ClickUp Collaboration Detection. Kdokoli může zkontrolovat, kdo další právě prohlíží úkol, upravuje ho nebo přidává nové komentáře. Tato funkce umožňuje zaměstnancům pracujícím na dálku zůstat v obraze ohledně projektů a být produktivnější.
- Zjednodušte komunikaci mezi interními týmy a externími zainteresovanými stranami pomocí mnoha šablon komunikačních plánů v ClickUp.
- S nástrojem ClickUp Project Management bude proces zvyšování kvalifikace méně náročný. Rozdělte programy školení zaměstnanců nebo výukové materiály na malé moduly pomocí úkolů, přidejte časové osy pro každý modul a pomozte svým zaměstnancům sledovat jejich pokrok.
- Propojte úkoly související se školením, dokumenty, integrace a další zdroje v rámci jediného pracovního prostoru pomocí funkcí Relationships v ClickUp, aby k nim vy i váš tým měli přístup kdykoli budete chtít.
- Ať už se jedná o školicí program nebo projekt pro klienta, týmy mohou získat přehled o všech svých úkolech díky agilnímu dashboardu ClickUp. Mohou vizualizovat pokrok pomocí výsečových, sloupcových a spojnicových grafů a efektivně řídit pracovní zátěž.
- Plánujte a spravujte projekty s přehledem, komunikujte odpovědnosti, získejte informace o pokroku a udržujte vzdálené týmy soustředěné na společné cíle pomocí plně přizpůsobitelné šablony plánu řízení týmu ClickUp.
2. Sladěte zaměstnance s hodnotami vaší společnosti
Cílem každé organizace je budovat soudržnou kulturu na pracovišti. Začněte tím, že začleníte hodnoty společnosti do každodenního provozu. Objasněte, jak může každý člen týmu přispět k těmto hodnotám, a vytvořte kolektivní smysl pro účel a jednotu.
Toto sladění je obzvláště důležité pro členy týmů pracující na dálku, kteří by jinak mohli mít potíže pochopit vizi, poslání a hodnoty společnosti.
3. Podporujte pravidelné přestávky
Podporujte duševní a fyzické zdraví zaměstnanců tím, že je budete povzbuzovat k krátkým přestávkám během pracovního dne. Krátké přestávky zabraňují vyhoření, zlepšují soustředění a zvyšují produktivitu.
Během těchto přestávek mohou zaměstnanci svačit, projít se, dívat se z okna, protáhnout si nohy, pohladit chlupatého kamaráda nebo dělat cokoli, co jim pomůže odpočinout si.
4. Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Uvědomte své zaměstnance o důležitosti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a podporujte efektivní time management. Zjednodušte složité pracovní procesy pomocí přizpůsobitelných šablon, jako jsou šablony pro řízení projektů nebo šablony pro HR, a pomozte svým týmům lépe spravovat jejich čas, snížit pracovní zátěž a udržet si pozitivní přístup.
Jděte ještě o krok dál a povzbuzujte je, aby si práci nebrali domů, využívali placené volno (PTO) a během dovolené byli nedostupní.
5. Organizujte teambuildingové aktivity
Organizujte pro svůj tým teambuildingové aktivity, které podpoří spolupráci a komunikaci. Společné zážitky, jako je řešení problémů nebo outdoorové aktivity, posilují soudržnost a kamarádství mezi kolegy.
Tyto zkušenosti mohou mít přímý a pozitivní vliv na produktivitu, kreativitu a spokojenost zaměstnanců.
6. Oceňujte úspěchy a milníky zaměstnanců
Oceňujte a oslavujte úspěchy jednotlivců i celého týmu, ať už jsou velké nebo malé. Kultura uznání zvyšuje angažovanost zaměstnanců, motivuje váš tým k dosažení větších milníků, udržuje jejich motivaci a posiluje jejich smysl pro směr.
Inspiruje ostatní členy týmu, aby se snažili podávat co nejlepší výkony a kladli si vyšší cíle.
7. Poskytujte zaměstnancům pobídky a odměny
Kdo by neměl rád odměnu za dobře odvedenou práci? Vytvořte transparentní systém odměn, který ocení vynikající výkony. Může se jednat o bonusy, dárkové karty, cestovní poukázky nebo jiné hmotné výhody.
Motivační odměny jsou uznáním za tvrdou práci zaměstnanců. Tyto odměny vytvářejí pozitivní smyčku posilování, která všechny motivuje k dosahování vynikajících výsledků a udržování vysoké morálky.
8. Provádějte pravidelné individuální kontroly
Naplánujte si pravidelné individuální schůzky se členy svého týmu, abyste pochopili jejich pracovní zátěž, výzvy, kariérní cíle a očekávání. Snažte se každý týden vyhradit 15–30 minut na smysluplnou schůzku, během které si vyměníte nejnovější informace.
Například manažeři mohou přidělit kolegům úkoly, aby je splnili rychleji, pokud má některý člen týmu potíže s dodržováním termínů. Tento personalizovaný přístup dává zaměstnancům pocit podpory, řeší jejich obavy a nabízí rychlé řešení.
Vliv pracovního prostředí na morálku zaměstnanců
Prosperující pracovní síla odráží podpůrné pracovní prostředí a naopak. Pojďme se podívat, jak to funguje:
- Vytvoření zdravého pracovního prostředí
Pozitivní pracovní prostředí zahrnuje podpůrné vedení, otevřenou komunikaci a zaměření na zapojení zaměstnanců. Udržujte tyto příležitosti pro profesní růst a sklízejte výhody vysoce zapojených zaměstnanců.
- Podpora diverzity na pracovišti
Bez ohledu na to, odkud kdo pochází, každý má rád pocit podpory a respektu, když přijde do práce. Tento pocit sounáležitosti je pro týmy skutečným zlomovým bodem – udržuje morálku všech na vysoké úrovni.
- Role firemní kultury při formování morálky zaměstnanců
Pozitivní kultura také svědčí o vysoké morálce. Jde především o sdílené hodnoty, smysl a jednotu s vašimi spolupracovníky.
- Role vedoucích pracovníků
Vzdáváme hold všem vedoucím týmů a manažerům, kteří věnují zvláštní pozornost potřebám svých zaměstnanců!
Kultuře s vysokou morálkou napomáháte tím, že udržujete otevřenou komunikaci, podporujete transparentnost zpětné vazby a slaďujete cíle společnosti s individuálními ambicemi.
To znamená, že navázání vztahu mezi morálkou zaměstnanců a pracovním prostředím může být někdy náročné v hybridních nebo kancelářských prostředích.
Důležitost morálky zaměstnanců při práci na dálku
Morálka zaměstnanců hraje klíčovou roli v udržení motivace a produktivity zaměstnanců pracujících na dálku. Stačí mít na paměti následující aspekty:
- Fluktuace zaměstnanců: Pravděpodobnost, že vaši zaměstnanci neodejdou, se zvyšuje, když se cítí propojeni, podporováni a zapojení. Pak se můžete rozloučit s vysokou fluktuací a soustředit se na budování vysoce výkonného týmu.
- Absence: Řízení izolace na pracovišti a absence se také stává snadným v případě práce na dálku, pokud udržujete svůj tým zapojený a dobře informovaný. Časté virtuální setkání vám mohou pomoci vybudovat tolik potřebnou kamarádskou atmosféru ve vašem týmu.
- Motivace a produktivita: Společnosti mohou nabídnout podporu investováním do softwaru pro digitální pracoviště, školení a zdrojů, které posílí jejich vzdálené zaměstnance. Můžete si být jisti, že váš tým se bude cítit plně vybavený k efektivnímu plnění svých úkolů. Konstruktivní zpětná vazba a včasné ocenění úsilí také výrazně přispějí ke zvýšení motivace a produktivity.
Použijte správnou sadu nástrojů a strategií, aby se vaši zaměstnanci pracující na dálku cítili jako semknutý tým, i když se nacházejí v různých částech světa.
Výhody a výzvy spojené s udržováním vysoké morálky zaměstnanců
Pozitivní atmosféra a nadšení odliší vaše pracoviště od průměrného. Když se zlepší morálka zaměstnanců, zlepší se i pracovní kultura vaší společnosti, protože
- Motivuje zaměstnance k podávání nejlepších výkonů
- Pomáhá jim zůstat soustředěnými a produktivními
- Zvyšuje spokojenost v práci a snižuje fluktuaci zaměstnanců.
- Podporuje komunikaci a spolupráci
- Zvyšuje docházku a angažovanost zaměstnanců
- Inspiruje týmy k inovacím a udržení odhodlání plnit své úkoly.
- Snižuje úroveň stresu a zabraňuje duševní únavě.
- Buduje pozitivní pověst pracoviště
- Pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost
Ale práce není vždy jen sluníčko a duha. Udržet si trvale vysokou morálku může být skutečnou výzvou, když se věci stanou stresujícími – jako jsou krátké termíny, škrty v rozpočtu nebo velké změny ve společnosti.
V takových situacích je třeba být proaktivnější. Otevřená diskuse s členy týmu, poskytnutí podpory a nabídka nástrojů pro zvládání stresu vám pomohou překonat obtíže!
Vše začíná správným nástrojem pro pracovní prostor
Zaměstnanci jsou hnací silou organizace. Pokud chápete význam vysoké morálky týmu a jste ochotni udělat něco navíc, budete mít v mžiku prosperující pracoviště!
Začněte svou iniciativu s komplexním nástrojem pro správu práce, jako je ClickUp. Zjednodušuje komunikaci a spolupráci, umožňuje vizualizovat, jak individuální úsilí ovlivňuje velkou organizaci, a zjednodušuje obchodní procesy za účelem zvýšení efektivity.
Dejte svému týmu pocit, že nepracuje jen pro výplatu.
Začněte s ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Jak zlepšit morálku v týmu?
Když podporujete otevřenou komunikaci, oslavujete úspěchy zaměstnanců a ceníte si spolupráci, zlepšení morálky vašeho týmu nezabere příliš času.
2. Jak motivovat tým s nízkou morálkou?
Pokud se váš tým cítí demotivovaný, nabídněte mu svou podporu. Oceněte jeho úsilí a zapojte jej do rozhodování, abyste mu poskytli další motivaci.
3. Jak obnovit morálku týmu?
Morálku svého týmu můžete obnovit tím, že stanovíte jasná očekávání, sdělíte cíle a nabídnete své vedení.