4 snadné způsoby, jak pomoci vašemu týmu vrátit se do práce silnější

Zajímavost: Číslo „19“ v názvu „COVID-19“ znamená „2019“, rok, kdy byl virus objeven.
O dva roky později: COVID-19 (a jeho zlá nevlastní sestra Delta ) zdaleka nejsou poraženy, ale díky milionům lidí, kteří dodržují karanténu, praktikují sociální distancování a nechávají se očkovat, se některé části světa začínají přibližovat stavu, v jakém byly před pandemií.
Pokud existuje jedna výhoda častějšího návratu do kanceláře, je to možnost znovu se spojit a komunikovat se svým týmem způsobem, který prostě není možný při hovoru přes Zoom – bez ohledu na to, jak expresivní jste se svým pozadím.
Změna však není snadná. Stejně jako bylo pro mnoho profesionálů obtížné náhle a trvale přejít v roce 2020 na práci z domova, není možné se přes noc přizpůsobit opětovnému návratu do rutiny v podobě dojíždění do práce a práce v kancelářských kójích.
Čtěte dál a zjistěte, jak dosáhnout nejlepší týmové spolupráce než kdykoli předtím – aniž byste obětovali flexibilitu, kterou mnozí z nás nejsou připraveni opustit.
1. Dodržujte sociální odstup od mikromanagementu
Pokud patříte mezi 23 % lidí, kteří se při práci na dálku necítili produktivnější, gratulujeme! Ale 77 % obyvatelstva s vámi nesouhlasí – a toto číslo by mělo ovlivnit způsob, jakým řídíte svůj tým v této nové situaci.
Pro ty, kteří považují práci z domova za produktivnější, je důležitým aspektem větší autonomie. Jako někdo, kdo nijak zvlášť nevyhledává pocit, že je pod drobnohledem, jsem začal vnímat práci na dálku jako příležitost dokázat svým šéfům, že nepotřebuji být pod drobnohledem, abych dosáhl osobních cílů a byl týmovým hráčem.
Jako vedoucí musíte být vědomi toho, jak pohodlné je pro lidi najít si vlastní systémy práce a komunikace – a jak nepříjemné by bylo, kdyby k nim najednou někdo neustále chodil k jejich stolu, aby jim „pomohl“.
👍 Jak vám může pomoci ClickUp:
Integrujte Slack do ClickUp, abyste mohli posílat naléhavé připomínky, nebo použijte přiřazené komentáře jako způsob, jak zkontrolovat konkrétní úkoly. Dalším způsobem, jak minimalizovat mikromanagement, je zajistit, aby se na vašich týdenních individuálních schůzkách diskutovalo o tom, jak funguje komunikace a jaké oblasti je třeba zlepšit.
2. Investujte do budování vnějších vztahů v týmu
Podle studie společnosti Google došlo v roce 2020 k 9% nárůstu zájmu o vyhledávání termínu „team-building“ (budování týmu). Tato statistika je nepochybně inspirována výzvami, kterým čelily virtuální týmy při práci z domova, kdy se snažily udržet pocit sounáležitosti jako lidé.
Minulý měsíc jsem se konečně setkal se svými kolegy z ClickUp osobně na našem prvním výjezdu v San Diegu. Už jsem měl pocit, že si s lidmi, se kterými jsem měsíce komunikoval přes Zoom, sednu (promiňte ten vtip), ale když si s kolegy dáte drink, povídáte si o svých zájmech a nakonec ztratíte hlas, protože s někým, s kým jste nikdy předtím ani nekomunikovali přes Slack, křičíte písničky Britney Spears, je to prostě něco jiného.
Své kolegy jsem již respektoval jako profesionály, ale díky tomu, že jsem si je oblíbil jako skutečné lidi, se moje oddanost dostala na dosud nejvyšší úroveň. Čas, který jsem strávil poznáváním svých spolupracovníků mimo pracovní dobu a osobně, mi nejen pomohl zlepšit spolupráci s nimi, ale také mě nadchl pro práci v kanceláři.
Podívejte se na tyto nástroje pro budování týmu!
👍 Jak vám může pomoci ClickUp:
Může se zdát jako zbytečný výdaj, když společnost hradí večeře, nápoje nebo bowling, ale vedoucí pracovníci by měli vždy vnímat stmelování týmu jako investici. Společenské kontakty mezi členy týmu zvyšují komunikaci o více než 50 %, takže se ujistěte, že váš finanční ředitel schválí speciální šablonu rozpočtu, která počítá s časem stráveným mimo kancelář.
3. Nechte lidi být produktivní po svém.
Pokud jste rodičem (nebo máte kolegy) školou povinných dětí, je výše uvedený scénář pravděpodobně noční můrou při návratu do práce.
Vzhledem k tomu, že mnoho škol má letní prázdniny a není jisté, zda budou na podzim plně otevřené, rodiče – zejména pracující matky – spoléhají na flexibilitu práce na dálku, která bude pokračovat i po znovuotevření kanceláří. Podle celosvětového průzkumu Catalyst je u žen s povinnostmi péče o děti o 32 % menší pravděpodobnost, že opustí své zaměstnání, pokud mají přístup k práci na dálku.
Kromě toho, že rodičům poskytují potřebnou flexibilitu, aby mohli podávat nejlepší výkony v práci i doma, by vedoucí pracovníci měli postupovat stejně, aby zajistili maximální produktivitu všech zaměstnanců. Obří společnosti jako Microsoft, Apple a Google přecházejí na hybridní model práce, ve kterém mají lidé větší svobodu při slaďování práce v kanceláři s prací na dálku.
👍 Jak vám může pomoci ClickUp:
Závěr je jasný: nabídka možnosti práce na dálku v době znovuotevření nejenže zvýší spokojenost vašich zaměstnanců, ale také vaší firmě ušetří spoustu peněz. Například 22 000 dolarů ročně na každého zaměstnance pracujícího na plný úvazek na dálku.
Pro každého zaměstnance, který plánuje pokračovat v práci na dálku, zajistěte, aby byl váš tým vybaven užitečnými šablonami ClickUp pro práci na dálku. Od zapracování nových zaměstnanců až po řízení schůzek budou lidé organizovaní jako nikdy předtím – bez ohledu na to, odkud pracují.
4. Bezpečnost před rozšiřováním
Průzkum společnosti McKinsey z června 2021 ukázal, že přibližně 1 ze 3 zaměstnanců, kteří se vrátili na své pracoviště, již uvedlo, že návrat do kanceláře měl negativní dopad na jejich duševní zdraví. Hlavní důvod tohoto pocitu? Obavy z nakažení nebo šíření COVID-19.
Ačkoli žádné pracoviště nemůže zaručit, že se virus v kanceláři nebude šířit nebo že se jím nikdo nenakazí, existují bezpečnostní protokoly, opatření k přebudování prostor a povinné požadavky, které mohou poskytnout velkou jistotu každému, kdo se vrací s obavami.
Nejdůležitějším způsobem, jak ochránit lidi, do kterých jste investovali, je podniknout správné kroky, abyste prokázali, že budova je fyzicky bezpečná pro návrat. Zde je stručný přehled základních věcí, které budou lidé při návratu do kanceláře hledat:
- Zajistěte, aby budova měla vylepšené větrání a kvalitu vzduchu.
- Zajistěte více stanic na dezinfekci rukou
- Nařiďte, aby společné prostory byly pravidelně důkladně čištěny.
- Udržujte jednotlivé pracovní prostory v odstupu dva metry od sebe
- Vystavte nezbytné značení s podrobnými informacemi o povinném nošení roušek, testování nebo očkování pro zaměstnance, návštěvníky, doručovatele a úklidový personál.
V době vydání tohoto článku je na uvážení zaměstnavatele, zda a jaké požadavky stanoví pro návrat do kanceláře, včetně povinného očkování.
👍 Jak vám může pomoci ClickUp:
Nechte svůj personální tým vytvořit a distribuovat dokument COVID-19 Company Processes (Procesy společnosti v souvislosti s COVID-19) pomocí této šablony ClickUp; je snadno editovatelná, takže můžete jasně a okamžitě sdělit bezpečnostní pokyny a protokoly. Je také 100% virtuální, takže víte, že je sterilní.
Na konci dne si zapamatujte slovo na „F“.
…Flexibilita.
Návrat do práce není něco, co můžete jen tak zapsat do kalendáře. Je to něco, co se bude pomalu rozvíjet, vyvíjet a měřitelným způsobem proměňovat v plán toho, jak bude vypadat úspěšné pracoviště poté, co se realita obrátila vzhůru nohama.
Flexibilita byla kdysi něčím, co byly podniky nuceny přijmout, ale s návratem autonomie do diskuze jsme si možná uvědomili, jak je neocenitelná.