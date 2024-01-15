Co je to analýza PEST? Šablony, definice a příklady

Zkušení obchodní stratégové používají „PEST analýzu“ (politickou, ekonomickou, sociální a technologickou) k identifikaci toho, zda je nová země, trh nebo město vhodným místem pro rozšíření podnikání.
Kromě toho je součástí průběžného strategického plánování analýza PEST, která zahrnuje identifikaci a objevování vnějších sil s významnými riziky pro vaše podnikání a vývoj strategií pro zvládání těchto změn.
Rozbor příčin a potenciálních dopadů neočekávaných změn, které mohou ovlivnit vaše podnikání, pomůže vašemu týmu pochopit, co se děje, a vytvořit akční plán, který bude odpovídat technologickému prostředí.
Tradičně analýza PEST zahrnovala sepsání analýzy každého ekonomického, sociálního a technologického faktoru a vytvoření předpokladů o jejich měnících se vzorcích.
Ať už však plánujete uvedení nového produktu na trh nebo hodnotíte trh z hlediska potenciálních hrozeb, moderní nástroje pro vytváření afinitních diagramů a šablona pro analýzu PEST vám tento proces usnadní.
Tyto nástroje vám pomohou neustále sledovat a připravovat se na ztráty, identifikovat hrozby a porozumět vašim schopnostem v širším obchodním prostředí.
Tento článek popisuje, jak provést analýzu PEST a jaké nástroje použít k efektivnímu provedení a organizaci analýzy.
Co je to analýza PEST?
Analýza PEST je metodika prognózování projektů pro obchodní profesionály a stratégy. PEST se zabývá vnějšími faktory, jako jsou politické, ekonomické, sociokulturní a technologické změny, které mohou mít dopad na výkonnost a příjmy vaší firmy.
Profesor Francis Aguilar z Harvardovy univerzity vyvinul tento rámec v roce 1967, aby posoudil, jak tyto faktory ovlivňují podnikatelské prostředí. Analýza faktorů PEST vám pomůže identifikovat potenciální výzvy v současném ekonomickém prostředí a využít zjištění jako konkurenční výhodu.
Mezi různé faktory PEST patří:
Politické faktory
- Současná ekonomická a politická situace v zemi
- Bližší pohled na daňovou politiku, pracovní předpisy, ochranu duševního vlastnictví a environmentální předpisy
- Investiční scénář, možnosti zahraničního partnerství a zahraniční obchodní politika
- Vládní regulace surovin, obchodní regulace a přístup k daňové politice
Ekonomické faktory
- Roční trendy v ekonomických faktorech, jako jsou úrokové sazby a míra inflace
- Životní náklady, kupní síla a trendy v životním stylu
- Hospodářský růst, HDP, disponibilní příjem a trendy v oblasti zaměstnanosti
- Obchodní omezení a vládní politika pro mezinárodní obchod
- Celková ekonomická situace a politická stabilita země
Sociální faktory
- Talentová základna, náklady na pracovní sílu, věkové rozložení a požadavky na vzdělání
- Míra růstu populace, struktura zaměstnanosti a trendy na trhu práce
- Aktuálně populární značky, spotřebitelské trendy, povědomí o zdraví a kulturní postoje
Technologické faktory
- Dostupnost moderní infrastruktury na podporu výrobních a marketingových aktivit
- Přizpůsobivost nejnovějším technologiím, jako je automatizace a umělá inteligence
- Úroveň narušení a posun v pobídkách pro nové technologie
Po úspěšném provedení analýzy PEST budete schopni odpovědět na následující otázky:
- Je politické prostředí dané země stabilní?
- Prožívá země ekonomický růst a mohou si cílové trhy váš produkt dovolit?
- Pokud založím dceřinou společnost, získám kvalifikovanou pracovní sílu, jejíž sociální hodnoty budou odpovídat hodnotám mé značky?
- Může mi země poskytnout potřebné technologické faktory a infrastrukturu, nebo je musím zajistit externě?
Co je to analýza PESTLE?
Analýza PESTLE je rozšířením analýzy PEST. Analýza PESTLE zohledňuje všechny faktory analýzy PEST a navíc dva další faktory – právní a environmentální podmínky, které mohou mít dopad na vaše podnikání.
Právní faktory, které mohou ovlivnit vaše podnikání
- Zákony na ochranu osobních údajů
- Zákony proti diskriminaci
- Zákony na ochranu spotřebitele
- Zákony týkající se zaměstnanosti
Environmentální faktory, na které se zaměřit
- Povětrnostní a klimatické podmínky
- Iniciativy v oblasti nakládání s odpady
- Povědomí o znečištění životního prostředí
Význam analýzy PEST
Jaký je společný cíl všech podniků, bez ohledu na odvětví, do kterého patří, nebo produkt, který prodávají? Obvykle je to ziskovost, vedoucí postavení v konkurenci nebo podobné cíle.
Tyto cíle se liší od podniku k podniku. Podniky však před stanovením správných cílů potřebují mít jasnou představu o svém cílovém trhu a jeho preferencích. Analýza PEST pomáhá zaměřit se na vypracování komplexního marketingového plánu prostřednictvím analýzy kritických vnějších faktorů.
Marketingoví stratégové a obchodní profesionálové potřebují analýzu PEST ze čtyř hlavních důvodů:
- Získejte výhodu prvního hráče na trhu tím, že objevíte vynikající obchodní příležitosti, které konkurence ještě neobjevila.
- Identifikace kritické hrozby a přijetí nezbytných opatření před oficiálním zahájením provozu
- Rozhodování na základě kvantifikovatelných aspektů a nespoléhání se pouze na předpoklady
- Proveďte hodnocení budoucnosti, abyste zjistili, jak pravděpodobné nebo časté budou změny těchto faktorů v budoucnosti, a posoudili tak udržitelnost své obchodní strategie.
Podívejme se blíže na různé scénáře, kdy byste měli použít analýzu PEST jako strategický obchodní nástroj.
Kdy byste měli použít analýzu PEST?
Analýza PEST se používá k pochopení neočekávaných změn a proaktivnímu vyhodnocení, zda je obchodní rozhodnutí pro vaši organizaci správné. Mezi konkrétní případy, kdy je analýza PEST prospěšná, patří:
Drastická změna vnějších faktorů
Hodnocení změn je náročné, když se podnikatelské prostředí drasticky změní bez varování a bez správných nástrojů.
Analýza PEST rozebírá vnější ekonomické a politické faktory a technologické, právní a environmentální změny, aby bylo možné pochopit, jak ovlivní vaši organizaci, a podle toho se přizpůsobit.
Vezměme si příklad analýzy PEST. Během lockdownů v Číně v souvislosti s Covid-19 měly zpoždění dodávek dopad na většinu globálních společností. Pomocí analýzy PEST můžete extrapolovat a předpovědět dopad zpoždění dodávek na vaši budoucí strategii.
Expandujte na nový trh
Jelikož se analýza PEST při expanzi do nových geografických oblastí zaměřuje na kulturní a ekonomické faktory, použijte tento rámec k posouzení kulturních rozdílů. Kromě toho vám při vývoji strategie vstupu na trh s ohledem na kulturní faktory pomůže osoba, která je s novým trhem obeznámena.
Například kampaň Pepsi „Come Alive with the Pepsi Generation“ byla anglicky mluvícím publikem přijata velmi dobře. Čínská verze však slibovala, že „Pepsi přivede vaše příbuzné zpět k životu“, ale nebyla úspěšná. To je dobrý příklad toho, jak by analýza PEST pomohla předejít této kulturní chybě.
Vývoj nového produktu
Vývoj nového produktu vyžaduje značný výzkum, který zahrnuje vše od spotřebitelských trendů po vzorce utrácení a identifikaci ideálního profilu zákazníka (ICP).
Analýza PEST vám pomůže zvážit vnější faktory, které by váš ICP zohlednil při svém rozhodovacím procesu.
Analyzujte dlouhodobou vizi
Analýza PEST je užitečná, pokud chcete analyzovat dlouhodobý obraz svého podnikání z pohledu strategického myšlení:
- Když začínáte s novým podnikáním nebo otevíráte pobočku svého stávajícího podniku na novém místě. Nebo chcete přehodnotit stávající trh.
- Zda jsou úrokové sazby na cílovém trhu reálné nebo zda podnik utrpí značné ztráty.
- Když narazíte na kritický problém (například válku mezi Ruskem a Ukrajinou) související s hostitelskou zemí, budete chtít posoudit, do jaké míry ovlivní vaše činnosti.
- Zahajujete novou produktovou řadu nebo přecházíte od podnikání založeného na službách k podnikání založenému na produktech.
Co je to SWOT analýza a jak se liší od PEST analýzy?
SWOT analýza, další známá technika průzkumu trhu, se často používá společně s PEST analýzou k posouzení obchodního prostředí a dalších technologických faktorů ovlivňujících změnu. SWOT analýza je zkratka pro silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.
Na rozdíl od analýzy PEST, kde se zaměřujete výhradně na analýzu vnějšího prostředí podniku, analýza SWOT hodnotí jak vnitřní, tak vnější prostředí.
Stratégové používají analýzu PEST jako nástroj pro mapování mysli k analýze obchodního prostředí a identifikaci možných hrozeb a příležitostí. Tento rámec potřebujete ve fázi tvorby nápadů pro podnikání.
Na druhou stranu, software pro SWOT analýzu je nástroj více zaměřený na konkrétní projekt, který se používá až po úspěšném vytvoření obchodního plánu. V této fázi chcete identifikovat své vnitřní silné stránky, abyste mohli řešit vnější hrozby a slabé stránky a nevynechali tak vnější příležitosti.
Analýzy SWOT a PEST fungují nejlépe, když jsou prováděny společně.
Jak provést analýzu PEST
Provádění analýzy PEST nebo PESTLE od nuly je časově náročné a vyžaduje mnoho zdrojů. Místo toho šablona analýzy PESTLE od ClickUp poskytuje rámce pro pochopení a analýzu vnějších faktorů, které ovlivňují vaše podnikatelské prostředí.
Zároveň jste pomocí této šablony identifikovali významné příležitosti pro růst tržeb.
Výhody použití šablony analýzy PESTLE pro splnění cílů vašeho projektu jsou následující:
- Strukturovaný přístup ke shromažďování, organizování a interpretaci dat
- Pomáhá vytvářet strategie přizpůsobené konkrétním politickým, ekonomickým, sociálním, právním a environmentálním faktorům.
- Používejte přizpůsobené stavy úkolů, jako jsou „WIP“, „Hold“ a „Re-open“, abyste mohli sledovat průběh konkrétního externího faktoru, dokud nedokončíte výzkum.
- Vyberte různé atributy (kvalitativní a kvantitativní) pro hodnocení každého faktoru. Například poznámky, rizikové aspekty a známky pro každou zemi.
- Tato šablona vám umožňuje přidat až šest atributů, které zjednoduší analýzu dat.
- Stejně jako jakýkoli jiný software pro správu problémů, ClickUp nabízí tři zobrazení pro tuto šablonu PEST analýzy. Dostupné zobrazení jsou zobrazení tabule, zobrazení seznamu a jednoduchý průvodce pro začátečníky.
- Šablona analýzy PESTLE nabízí běžné funkce pro správu projektů, jako je přidávání časových os a vlastních polí a odesílání připomínek, značek a štítků, aby byla zajištěna přehlednost pro všechny.
Nyní se podíváme na to, jak pomocí této šablony provést svou první analýzu PEST(LE).
Určete, které aspekty potenciálních faktorů je třeba zohlednit.
Každý environmentální faktor je spojen s více prvky. Pokud budete analyzovat všechny tyto aspekty jednotlivě, může analýza PEST trvat měsíce, dokonce roky. Inteligentnější strategií je tedy identifikovat klíčové aspekty, které jsou pro váš podnik vysoce relevantní pro každý faktor.
Předpokládejme, že provádíte analýzu PEST makroekonomických faktorů, abyste zjistili, zda byste měli expandovat do nové země. Vytvořte projektový dokument, ve kterém uvedete všechny kritické oblasti pro každý faktor, na který se chcete zaměřit, a faktory, které by mohly mít dopad na vaše podnikání.
Mezi politické faktory patří možnost konfliktu s jinými zeměmi, blížící se volby nebo speciální politická legislativa pro mezinárodní podniky, o které byste měli vědět před zahájením projektu.
Mezi ekonomické faktory, které je třeba zohlednit, patří růst nebo pokles úrokových sazeb a HDP, případné významné rozdíly v měnových kurzech a vládní politika týkající se omezení mezinárodního obchodu.
Mezi běžné sociokulturní faktory patří nákupní vzorce nebo preference spotřebitelů a generační rozdíly v hodnotách, které mohou ovlivnit cílový trh.
Kategorizujte dokumenty na základě značek, jako jsou externí faktory PEST, pro snadný přístup a vyhledávání. Přidejte do svého pracovního prostoru potřebné zdroje, pokyny a firemní wiki.
Zapište si příležitosti a hrozby spojené s každým faktorem.
Jakmile shromáždíte data, proveďte brainstorming a identifikujte relevantní příležitosti a hrozby. V této fázi vám pomůže spojení analýzy PEST s analýzou SWOT.
Například během pandemie COVID-19 si značky jako Slack všimly následujících příležitostí a hrozeb:
|Příležitosti
|Hrozby
|Úplný přechod na práci na dálku v důsledku častých lockdownů a popularity bezdotykových technologií.
|Jakmile pandemie pomine, provoz na místě bude znovu zahájen, což povede k menšímu využívání technologií pro práci na dálku.
V této fázi použijte ClickUp Whiteboard pro společné brainstorming. Whiteboard je kreativní plátno pro váš tým:
- Spolupracujte se členy svého týmu v reálném čase, přidávejte poznámky, podrobně brainstormujte a představujte nové nápady.
- Proměňte koncepty v akci rychleji tím, že vytvoříte konkrétní úkoly v ClickUp a přiřadíte k nim členy týmu.
- Přidání obrázků a odkazů na příslušná místa pomáhá doplnit kontext ke každému úkolu.
- Opusťte procesy založené na dokumentech a myslete kreativně pomocí vizuálně poutavých technik tvorby nápadů, jako jsou myšlenkové mapy.
- Funkce ClickUp pro vkládání obsahu vám umožňují přidávat webové stránky, dokumenty a karty úkolů do vaší tabule.
V této fázi ClickUp AI zefektivňuje váš pracovní postup, ať už se jedná o správu vydání produktu nebo vytvoření dokumentu s analýzou PEST pro vaše stakeholdery. S ClickUp AI můžete extrahovat akční položky z poznámek ze schůzek a sdílet je s týmem, shrnovat vlákna komentářů a generovat aktualizace projektu pro interní a externí spolupracovníky.
Čas na plánování a přijetí opatření
Na základě všech shromážděných údajů týkajících se všech makroekonomických faktorů stanovte své obchodní cíle a konkrétní kroky pro každý cíl.
Například v výše uvedeném případě použití Slacku by některé z relevantních obchodních cílů mohly být:
- Zvýšení počtu uživatelů Slacku o 80 % během pandemie
- Přechod od nástroje zaměřeného na práci na dálku k hybridnímu nástroji, aby zůstal relevantní i po pandemii
K dosažení výše uvedených cílů budou relevantní následující kroky:
- Přidání dalších funkcí pro práci na dálku do aplikace Slack, jako jsou videohovory, integrovaná správa projektů a nahrávání obrazovky.
- Přidání inovativních funkcí a nových integrací, aby tento nástroj mohly využívat i pracoviště fungující v hybridním režimu.
Mějte také po ruce šablony zpráv o provedených akcích, abyste mohli příležitostně sledovat provedené akce a činit relevantní obchodní rozhodnutí.
Zaznamenejte svou příští analýzu PEST pomocí ClickUp
Skvělým způsobem, jak co nejlépe využít analýzu PEST, je použití nástrojů pro řízení projektů, které zpřístupní informace všem interním i externím zainteresovaným stranám, umožní spolupráci s členy týmu v reálném čase a uspořádají tuto analýzu pro budoucí použití.
Projektoví manažeři a obchodní analytici používají nástroj pro řízení projektů ClickUp, aby všichni měli stejné informace o vnějších faktorech, které mohou mít vliv na vaše podnikání.
Šablona analýzy PESTLE od ClickUp pomáhá obchodním profesionálům porozumět aktuálnímu a vnějšímu prostředí podnikání a vyhnout se rozšiřování rozsahu.
Začněte tím, že na ClickUp Docs sepište všechny vnější faktory, včetně sociálních faktorů, a převedete text na sledovatelné úkoly, abyste měli přehled o svých nápadech.
Poté použijte šablony hodnotových nabídek ClickUp k prezentaci svých nabídek, provedení analýzy konkurence a vytvoření jedinečných hodnotových nabídek (UVP) zaměřených na zákazníka.
Vytvořte úkoly pro každý faktor a použijte ClickUp Goals, abyste se drželi plánu a dosáhli svých cílů s jasnými termíny.
Převedete tyto plány do akcí, rozdělíte každou akci na několik úkolů a zorganizujete všechny úkoly v centrálním panelu ClickUp, aby byly viditelné pro všechny. Získejte podrobné informace o postupu vaší analýzy PEST pomocí čárových, výsečových a sloupcových grafů. Navíc můžete posoudit schopnost týmu zvládat pracovní zátěž.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.
Vytvořte svou první analýzu PEST a osvojte si umění snadného shromažďování dat.